История личных встреч
Церемония награждения премии Золотой мяч
онлайн-трансляция
3 матча
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
3 матча
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
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Голов в среднем за матч
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0
Среднее время на гол
0
0
Всего голов
0
0
Голов в среднем за матч
0
0
Среднее время на гол
0
0
Результаты последних матчей
Церемония награждения премии Золотой мяч
(3 матча)
онлайн-трансляция
(20 матчей)
100%
0 побед 20 ничьих 0 поражений
Жеребьёвка Кубка России - онлайн-трансляция 0:0 Жеребьёвка Кубка России - онлайн-трансляция 0:0 Жеребьёвка Лиги конференций - онлайн-трансляция 0:0 Жеребьёвка Лиги Европы - онлайн-трансляция 0:0
Жеребьёвка Лиги чемпионов - онлайн-трансляция 0:0 Презентация Мбаппе в «Реале» - онлайн-трансляция 0:0 Жеребьёвка Лиги конференций - онлайн-трансляция 0:0 Жеребьёвка Лиги Европы - онлайн-трансляция 0:0 Жеребьёвка Лиги чемпионов - онлайн-трансляция 0:0 Жеребьёвка Лиги конференций - онлайн-трансляция 0:0 Жеребьёвка Лиги Европы - онлайн-трансляция 0:0 Жеребьёвка Лиги чемпионов - онлайн-трансляция 0:0 Жеребьёвка Кубка России - онлайн-трансляция 0:0 Жеребьёвка Лиги конференций - онлайн-трансляция 0:0 Жеребьёвка Лиги Европы - онлайн-трансляция 0:0 Жеребьёвка Лиги чемпионов - онлайн-трансляция 0:0 Жеребьёвка Лиги конференций - онлайн-трансляция 0:0 Жеребьёвка Лиги Европы - онлайн-трансляция 0:0 Закрытие трансферного окна в Европе - онлайн-трансляция 0:0 Награда лучшему футболисту года по версии ФИФА - онлайн-трансляция 0:0
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Церемония награждения премии Золотой мяч - онлайн-трансляция
Исход игры
Церемония награждения премии Золотой мяч
59.3% (73)
Ничья
21.1% (26)
онлайн-трансляция
19.5% (24)
Тотал 2.5
Больше
10% (3)
Меньше
90% (27)
Обе команды забьют
Да
26.67% (8)
Нет
73.33% (22)
Популярный счёт
0:0 Ничья
14.6% (18)
1:1 Ничья
4.1% (5)
1:0 Церемония награждения премии Золотой мяч
3.3% (4)
2:1 Церемония награждения премии Золотой мяч
2.4% (3)
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