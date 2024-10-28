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Церемония награждения премии Золотой мяч
 
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Прогнозы 82
Церемония награждения премии Золотой мяч 52.4% (43)
X 25.6% (21)
онлайн-трансляция 22% (18)
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Прогноз на матч от Liveresult

История личных встреч

Церемония награждения премии Золотой мяч
онлайн-трансляция

3 матча

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

3 матча

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

История матчей

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Голы

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Голов в среднем за матч

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Среднее время на гол

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0

Результаты последних матчей

Церемония награждения премии Золотой мяч
(3 матча)
100%
0 побед 3 ничьи 0 поражений
Церемония награждения премии Золотой мяч - онлайн-трансляция 0:0 Церемония награждения премии Золотой мяч - онлайн-трансляция 0:0 Церемония награждения премии Золотой мяч - онлайн-трансляция 0:0
онлайн-трансляция
(20 матчей)
100%
0 побед 20 ничьих 0 поражений
Жеребьёвка Кубка России - онлайн-трансляция 0:0 Жеребьёвка Кубка России - онлайн-трансляция 0:0 Жеребьёвка Лиги конференций - онлайн-трансляция 0:0 Жеребьёвка Лиги Европы - онлайн-трансляция 0:0
Жеребьёвка Лиги чемпионов - онлайн-трансляция 0:0 Презентация Мбаппе в «Реале» - онлайн-трансляция 0:0 Жеребьёвка Лиги конференций - онлайн-трансляция 0:0 Жеребьёвка Лиги Европы - онлайн-трансляция 0:0 Жеребьёвка Лиги чемпионов - онлайн-трансляция 0:0 Жеребьёвка Лиги конференций - онлайн-трансляция 0:0 Жеребьёвка Лиги Европы - онлайн-трансляция 0:0 Жеребьёвка Лиги чемпионов - онлайн-трансляция 0:0 Жеребьёвка Кубка России - онлайн-трансляция 0:0 Жеребьёвка Лиги конференций - онлайн-трансляция 0:0 Жеребьёвка Лиги Европы - онлайн-трансляция 0:0 Жеребьёвка Лиги чемпионов - онлайн-трансляция 0:0 Жеребьёвка Лиги конференций - онлайн-трансляция 0:0 Жеребьёвка Лиги Европы - онлайн-трансляция 0:0 Закрытие трансферного окна в Европе - онлайн-трансляция 0:0 Награда лучшему футболисту года по версии ФИФА - онлайн-трансляция 0:0
  • Текстовая онлайн трансляция матча Церемония награждения премии Золотой мяч - онлайн-трансляция от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 28 октября 2024, осталось 16 минут.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

    • Прогнозы 82
    Церемония награждения премии Золотой мяч 52.4% (43)
    X 25.6% (21)
    онлайн-трансляция 22% (18)
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    Прогноз на матч от Liveresult
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Церемония награждения премии Золотой мяч - онлайн-трансляция

    Исход игры
    Церемония награждения премии Золотой мяч
    59.3% (73)
    Ничья
    21.1% (26)
    онлайн-трансляция
    19.5% (24)
    Тотал 2.5
    Больше
    10% (3)
    Меньше
    90% (27)
    Обе команды забьют
    Да
    26.67% (8)
    Нет
    73.33% (22)
    Популярный счёт
    0:0 Ничья
    14.6% (18)
    1:1 Ничья
    4.1% (5)
    1:0 Церемония награждения премии Золотой мяч
    3.3% (4)
    2:1 Церемония награждения премии Золотой мяч
    2.4% (3)
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