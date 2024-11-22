Тур: 14. Стадион: Украина.
1:0
Второй тайм: 77'
0'
18' Желтая карточкаВелетень Владислав
23' Желтая карточкаБондаренко Валерий
1:0
31' ГолBruno Roberto
39' Желтая карточкаКозик Эдуард
Ход матча
31'
1:0
39'
47
Педросо
Жан
26
Костенко
Ян
10
Невес
Игор
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
47 Педросо ЖанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Костенко ЯнНападающий
-
10 Невес ИгорНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
44 Сакив ТарасЗащитник
- Полузащитник
-
17 Кузык ОрестПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
16 Artur Ryabov
-
33 Artur Shakh
-
-
Главный тренер: Владислав Лупашко
- Основной состав
- Вратарь
-
32 Козик ЭдуардЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 Мисак РоманВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
69 Ильин ОлегПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
15 Artem Husol
-
-
Главный тренер: Oleksandr Pozdeiev
История личных встреч
Карпаты
Колос Ковалёвка
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
2
2
Среднее время на гол
45
45
Всего голов
3
3
Голов в среднем за матч
1.5
1.5
Среднее время на гол
60
60
Бомбардиры внутри турнира
Карпаты
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чачуа Амбросий
|4
|0.29
|Yevgen Pidlepenets
|2
|0.14
|Artur Shakh
|2
|0.14
|Очеретько Олег
|2 (1)
|0.14
|Bruno Roberto
|2
|0.14
|Мирошниченко Денис
|1
|0.07
|Полегенько Павел
|1
|0.07
|Сакив Тарас
|1
|0.07
|Педросо Жан
|1
|0.07
|Устименко Денис
|0
|0
|Клименко Владислав
|0
|0
Колос Ковалёвка
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Цуриков Андрей
|2
|0.14
|Третьяков Максим
|2
|0.14
|Боливар Джованни
|1
|0.07
|Салабай Антон
|1
|0.07
|Велетень Владислав
|1
|0.07
|Artem Husol
|1
|0.07
|Гагнидзе Ника
|0
|0
|Алефиренко Даниил
|0
|0
Карточки
Карпаты
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мирошниченко Денис
|4
|0
|Альварес Пабло
|3
|0
|Адамюк Владимир
|1
|1
|Костенко Ян
|1
|1
|Artur Shakh
|2
|0
|Лупашко Владислав
|1
|0
|Чачуа Амбросий
|1
|0
|Клименко Владислав
|1
|0
|Кемкин Александр
|1
|0
|Очеретько Олег
|1
|0
|Педросо Жан
|1
|0
|Artur Ryabov
|1
|0
Колос Ковалёвка
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Цуриков Андрей
|4
|0
|Велетень Владислав
|4
|0
|Oleg Krivoruchko
|4
|0
|Бондаренко Валерий
|3
|0
|Козик Эдуард
|3
|0
|Кариока Силва
|2
|0
|Боливар Джованни
|2
|0
|Алефиренко Даниил
|2
|0
|Yehor Popravka
|2
|0
|Третьяков Максим
|1
|0
|Бурда Никита
|1
|0
|Ореховский Павел
|1
|0
|Гагнидзе Ника
|1
|0
|Красники Илир
|1
|0
|Ivan Pakholyuk
|1
|0
Результаты матчей
Карпаты
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Колос Ковалёвка
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
86% (6)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
3
4
Карпаты
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Колос Ковалёвка
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
10
1
Упущенные победы
2
3
Карпаты
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Колос Ковалёвка
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
8% (1)
69% (9)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
10
1
Упущенные победы
5
7
Голы по времени матча
Забито
10
5
6 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 3
7 Не забивали 9
3
30%
0
0%
1-15
1
10%
1
20%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
2
20%
1
20%
61-75
2
20%
2
40%
76-90
Пропущено
7
6
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
1
17%
31-45
2
29%
2
33%
46-60
1
14%
2
33%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Забито
5
4
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
9 Не забивали 9
0
0%
1
25%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
1
25%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
10
3
5 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
1
10%
2
67%
46-60
2
20%
1
33%
61-75
2
20%
0
0%
76-90
Забито
15
9
9 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 6
3 Не забивали 5
3
20%
1
11%
1-15
2
13%
1
11%
16-30
4
27%
0
0%
31-45
1
7%
2
22%
46-60
2
13%
3
33%
61-75
3
20%
2
22%
76-90
Пропущено
17
9
8 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 7
0
0%
1
11%
1-15
4
24%
0
0%
16-30
4
24%
1
11%
31-45
3
18%
4
44%
46-60
3
18%
3
33%
61-75
3
18%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Карпаты
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Карпаты - Буковина 0:1 Александрия - Карпаты 3:0 Карпаты - ФК Левый Берег 3:0 Рух Львов - Карпаты 1:0
Карпаты - Оболонь 1:0 Рух Львов - Карпаты 0:1 Карпаты - Ингулец 0:0 Карпаты - Полесье 1:3 Черноморец Од - Карпаты 0:1 Шахтёр Донецк - Карпаты 5:2 Карпаты - Верес 0:1 Карпаты - Ворскла 1:1 ЛНЗ Черкасcы - Карпаты 2:1 Карпаты - Динамо Киев 1:3 Карпаты - Кривбасс 3:0 Верес - Карпаты 0:0 Карпаты - Нива Тернополь 3:3 Карпаты - Буковина 2:3 Карпаты - Агробизнес 1:1 Карпаты - Прикарпатье 1:1
Колос Ковалёвка
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Колос Ковалёвка - Заря 1:0 Колос Ковалёвка - Кривбасс 1:1 Ворскла - Колос Ковалёвка 0:1 Полесье - Колос Ковалёвка 1:1
Колос Ковалёвка - Шахтёр Донецк 0:1 Колос Ковалёвка - ФК Левый Берег 0:0 Рух Львов - Колос Ковалёвка 0:0 Колос Ковалёвка - Заря 1:0 Колос Ковалёвка - ЛНЗ Черкасcы 1:1 Александрия - Колос Ковалёвка 2:1 Колос Ковалёвка - Верес 0:1 Черноморец Од - Колос Ковалёвка 1:0 Колос Ковалёвка - Ингулец 0:0 Оболонь - Колос Ковалёвка 2:2 Колос Ковалёвка - ЛНЗ Черкасcы 1:2 Колос Ковалёвка - Диназ Вышгород 3:0 Колос Ковалёвка - Верес 1:1 Черноморец Од - Колос Ковалёвка 1:3 Колос Ковалёвка - БК Виктория 1900 0:0 Кудривкa-Нивa - Колос Ковалёвка 1:3
Результаты матчей
Карпаты
Колос Ковалёвка
Точный счет
1:3
2 раза 29%
3:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
0:0
2 раза 29%
0:1
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
Точное количество голов
1
4 раза 57%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
0
4 раза 57%
1
3 раза 43%
Точный счет
0:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
5:2
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
Точный счет
3:0
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
0:1
2 раза 15%
1:3
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
0:0
3 раза 23%
0:1
3 раза 23%
1:1
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
7 раз 54%
0
3 раза 23%
3
2 раза 15%
2
1 раз 8%
0
6 раз 46%
1
6 раз 46%
2
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Карпаты
Колос Ковалёвка
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
34
25
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
42
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
76
310
112
211
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|10
|2
|0
|29 - 9
|32
|2.
|12
|10
|2
|0
|21 - 7
|32
|3.
|12
|8
|2
|2
|32 - 12
|26
|4.
|12
|6
|4
|2
|20 - 10
|22
|5.
|1:0
|14
|6
|3
|5
|16 - 17
|21
|6.
|12
|5
|4
|3
|13 - 12
|19
|7.
|13
|5
|3
|5
|15 - 18
|18
|8.
|12
|3
|6
|3
|16 - 9
|15
|9.
|13
|5
|0
|8
|13 - 17
|15
|10.
|13
|3
|6
|4
|14 - 16
|15
|11.
|13
|3
|4
|6
|12 - 18
|13
|12.
|0:1
|14
|2
|7
|5
|8 - 11
|13
|13.
|13
|3
|3
|7
|8 - 14
|12
|14.
|13
|2
|3
|8
|4 - 17
|9
|15.
|13
|2
|3
|8
|6 - 26
|9
|16.
|13
|0
|6
|7
|9 - 23
|6
|17.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|7
|1
|0
|16 - 6
|22
|2.
|7
|5
|2
|0
|14 - 6
|17
|3.
|6
|5
|0
|1
|19 - 6
|15
|4.
|1:0
|8
|4
|2
|2
|11 - 7
|14
|5.
|7
|4
|1
|2
|9 - 6
|13
|6.
|7
|3
|4
|0
|11 - 5
|13
|7.
|8
|3
|1
|4
|5 - 8
|10
|8.
|9
|2
|4
|3
|11 - 13
|10
|9.
|6
|2
|3
|1
|7 - 6
|9
|10.
|5
|2
|2
|1
|9 - 2
|8
|11.
|0:1
|7
|1
|4
|2
|3 - 4
|7
|12.
|6
|2
|0
|4
|6 - 8
|6
|13.
|7
|1
|3
|3
|5 - 14
|6
|14.
|4
|1
|1
|2
|2 - 6
|4
|15.
|7
|1
|1
|5
|1 - 10
|4
|16.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|5
|0
|0
|15 - 3
|15
|2.
|6
|3
|2
|1
|13 - 6
|11
|3.
|4
|3
|1
|0
|5 - 1
|10
|4.
|6
|3
|1
|2
|6 - 6
|10
|5.
|5
|3
|0
|2
|9 - 5
|9
|6.
|7
|3
|0
|4
|7 - 9
|9
|7.
|9
|2
|3
|4
|10 - 12
|9
|8.
|1:0
|6
|2
|1
|3
|5 - 10
|7
|9.
|7
|1
|4
|2
|7 - 7
|7
|10.
|0:1
|7
|1
|3
|3
|5 - 7
|6
|11.
|13
|0
|6
|7
|9 - 23
|6
|12.
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|13.
|6
|1
|2
|3
|3 - 7
|5
|14.
|6
|1
|2
|3
|6 - 12
|5
|15.
|6
|1
|0
|5
|1 - 12
|3
|16.
|5
|0
|2
|3
|3 - 6
|2
|17.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Полесье
|Назаренко Александр
|7 (4)
|Шахтёр Донецк
|Судаков Георгий
|7 (3)
|Полесье
|Гуцуляк Алексей
|7 (2)
|Шахтёр Донецк
|Бондаренко Артём
|7 (2)
|Динамо Киев
|Ванат Владислав
|6 (1)
|ФК Левый Берег
|Сухоручко Даниил
|1 4
|Кривбасс
|Бизимана Джихад
|5
|ФК Левый Берег
|Якимив Андрей
|5
|Полесье
|Михайличенко Богдан
|1 3
|Ингулец
|Мельничук Максим
|1 3