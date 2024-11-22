  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Украина
  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 14. Стадион: .
Карпаты
1:0
Второй тайм: 77'
Колос Ковалёвка
0'
18' Желтая карточка
Велетень Владислав
23' Желтая карточка
Бондаренко Валерий
1:0
31' Гол
Bruno Roberto
39' Желтая карточка
Козик Эдуард

Ход матча

18'
 
Велетень Владислав
23'
 
Бондаренко Валерий
31'
Bruno Roberto
1:0
39'
 
Козик Эдуард
59'
 
Третьяков Максим
Велетень Владислав
59'
 
Artem Husol
Алефиренко Даниил
72'
Artur Shakh
Bruno Roberto
 
72'
Yevgen Pidlepenets
Костенко Ян
 
Лучшие коэффициенты
Карпаты
Ничья
Колос Ковалёвка
2.87
Реклама, zenit.win
2.95
Реклама, fon.bet
3.50
Реклама, betcity.ru
Все Коэффициенты
35
Кемкин
Александр
28
Полегенько
Павел
4
Бабогло
Владислав
47
Педросо
Жан
11
Мирошниченко
Денис
23
Альварес
Пабло
8
Чачуа
Амбросий
37
Bruno
Roberto
26
Костенко
Ян
10
Невес
Игор
20
Очеретько
Олег
31
Ivan
Pakholyuk
32
Козик
Эдуард
16
Красники
Илир
5
Бондаренко
Валерий
9
Цуриков
Андрей
7
Демченко
Александр
19
Кариока
Силва
10
Ореховский
Павел
77
Алефиренко
Даниил
11
Боливар
Джованни
8
Велетень
Владислав
Карпаты
Колос Ковалёвка

История личных встреч

Карпаты
Колос Ковалёвка

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

История матчей

ПЛ
2:1
ПЛ
1:2

Голы

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

2
2

Среднее время на гол

45
45

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

1.5
1.5

Среднее время на гол

60
60

Бомбардиры внутри турнира

Карпаты
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чачуа Амбросий 4 0.29
Yevgen Pidlepenets 2 0.14
Artur Shakh 2 0.14
Очеретько Олег 2 (1) 0.14
Bruno Roberto 2 0.14
Мирошниченко Денис 1 0.07
Полегенько Павел 1 0.07
Сакив Тарас 1 0.07
Педросо Жан 1 0.07
Устименко Денис 0 0
Клименко Владислав 0 0
Колос Ковалёвка
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Цуриков Андрей 2 0.14
Третьяков Максим 2 0.14
Боливар Джованни 1 0.07
Салабай Антон 1 0.07
Велетень Владислав 1 0.07
Artem Husol 1 0.07
Гагнидзе Ника 0 0
Алефиренко Даниил 0 0

Карточки

Карпаты
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мирошниченко Денис 4 0
Альварес Пабло 3 0
Адамюк Владимир 1 1
Костенко Ян 1 1
Artur Shakh 2 0
Лупашко Владислав 1 0
Чачуа Амбросий 1 0
Клименко Владислав 1 0
Кемкин Александр 1 0
Очеретько Олег 1 0
Педросо Жан 1 0
Artur Ryabov 1 0
Колос Ковалёвка
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Цуриков Андрей 4 0
Велетень Владислав 4 0
Oleg Krivoruchko 4 0
Бондаренко Валерий 3 0
Козик Эдуард 3 0
Кариока Силва 2 0
Боливар Джованни 2 0
Алефиренко Даниил 2 0
Yehor Popravka 2 0
Третьяков Максим 1 0
Бурда Никита 1 0
Ореховский Павел 1 0
Гагнидзе Ника 1 0
Красники Илир 1 0
Ivan Pakholyuk 1 0

Результаты матчей

Карпаты
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Колос Ковалёвка
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
86% (6)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
4
Карпаты
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Колос Ковалёвка
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

10
1

Упущенные победы

2
3
Карпаты
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Колос Ковалёвка
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
8% (1)
69% (9)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

10
1

Упущенные победы

5
7

Голы по времени матча

Забито

10
5
6 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 3
7 Не забивали 9
3
30%
0
0%
1-15
1
10%
1
20%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
2
20%
1
20%
61-75
2
20%
2
40%
76-90

Пропущено

7
6
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
1
17%
31-45
2
29%
2
33%
46-60
1
14%
2
33%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Забито

5
4
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
9 Не забивали 9
0
0%
1
25%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
1
25%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

10
3
5 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
1
10%
2
67%
46-60
2
20%
1
33%
61-75
2
20%
0
0%
76-90

Забито

15
9
9 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 6
3 Не забивали 5
3
20%
1
11%
1-15
2
13%
1
11%
16-30
4
27%
0
0%
31-45
1
7%
2
22%
46-60
2
13%
3
33%
61-75
3
20%
2
22%
76-90

Пропущено

17
9
8 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 7
0
0%
1
11%
1-15
4
24%
0
0%
16-30
4
24%
1
11%
31-45
3
18%
4
44%
46-60
3
18%
3
33%
61-75
3
18%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Карпаты
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Карпаты - Буковина 0:1 Александрия - Карпаты 3:0 Карпаты - ФК Левый Берег 3:0 Рух Львов - Карпаты 1:0
Карпаты - Оболонь 1:0 Рух Львов - Карпаты 0:1 Карпаты - Ингулец 0:0 Карпаты - Полесье 1:3 Черноморец Од - Карпаты 0:1 Шахтёр Донецк - Карпаты 5:2 Карпаты - Верес 0:1 Карпаты - Ворскла 1:1 ЛНЗ Черкасcы - Карпаты 2:1 Карпаты - Динамо Киев 1:3 Карпаты - Кривбасс 3:0 Верес - Карпаты 0:0 Карпаты - Нива Тернополь 3:3 Карпаты - Буковина 2:3 Карпаты - Агробизнес 1:1 Карпаты - Прикарпатье 1:1
Колос Ковалёвка
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Колос Ковалёвка - Заря 1:0 Колос Ковалёвка - Кривбасс 1:1 Ворскла - Колос Ковалёвка 0:1 Полесье - Колос Ковалёвка 1:1
Колос Ковалёвка - Шахтёр Донецк 0:1 Колос Ковалёвка - ФК Левый Берег 0:0 Рух Львов - Колос Ковалёвка 0:0 Колос Ковалёвка - Заря 1:0 Колос Ковалёвка - ЛНЗ Черкасcы 1:1 Александрия - Колос Ковалёвка 2:1 Колос Ковалёвка - Верес 0:1 Черноморец Од - Колос Ковалёвка 1:0 Колос Ковалёвка - Ингулец 0:0 Оболонь - Колос Ковалёвка 2:2 Колос Ковалёвка - ЛНЗ Черкасcы 1:2 Колос Ковалёвка - Диназ Вышгород 3:0 Колос Ковалёвка - Верес 1:1 Черноморец Од - Колос Ковалёвка 1:3 Колос Ковалёвка - БК Виктория 1900 0:0 Кудривкa-Нивa - Колос Ковалёвка 1:3

Результаты матчей

Карпаты
Колос Ковалёвка

Точный счет

1:3
2 раза 29%
3:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
0:0
2 раза 29%
0:1
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
0
4 раза 57%
1
3 раза 43%

Точный счет

0:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
5:2
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%

Точный счет

3:0
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
0:1
2 раза 15%
1:3
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
0:0
3 раза 23%
0:1
3 раза 23%
1:1
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
7 раз 54%
0
3 раза 23%
3
2 раза 15%
2
1 раз 8%
0
6 раз 46%
1
6 раз 46%
2
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Карпаты
Колос Ковалёвка

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
3
4
2
5
1.5
2
5
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
4
2
1
5
1.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
7
6
3
10
1.5
1
12
2
11
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Киев
 12 10 2 0 29 - 9 32
2.
Александрия
 12 10 2 0 21 - 7 32
3.
Шахтёр Донецк
 12 8 2 2 32 - 12 26
4.
Полесье
 12 6 4 2 20 - 10 22
5.
Карпаты
 1:0 14 6 3 5 16 - 17 21
6.
Кривбасс
 12 5 4 3 13 - 12 19
7.
ЛНЗ Черкасcы
 13 5 3 5 15 - 18 18
8.
Рух Львов
 12 3 6 3 16 - 9 15
9.
Заря
 13 5 0 8 13 - 17 15
10.
Верес
 13 3 6 4 14 - 16 15
11.
Ворскла
 13 3 4 6 12 - 18 13
12.
Колос Ковалёвка
 0:1 14 2 7 5 8 - 11 13
13.
Черноморец Од
 13 3 3 7 8 - 14 12
14.
ФК Левый Берег
 13 2 3 8 4 - 17 9
15.
Оболонь
 13 2 3 8 6 - 26 9
16.
Ингулец
 13 0 6 7 9 - 23 6
17.
Днепр-1
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Александрия
 8 7 1 0 16 - 6 22
2.
Динамо Киев
 7 5 2 0 14 - 6 17
3.
Шахтёр Донецк
 6 5 0 1 19 - 6 15
4.
Карпаты
 1:0 8 4 2 2 11 - 7 14
5.
ЛНЗ Черкасcы
 7 4 1 2 9 - 6 13
6.
Полесье
 7 3 4 0 11 - 5 13
7.
Черноморец Од
 8 3 1 4 5 - 8 10
8.
Верес
 9 2 4 3 11 - 13 10
9.
Кривбасс
 6 2 3 1 7 - 6 9
10.
Рух Львов
 5 2 2 1 9 - 2 8
11.
Колос Ковалёвка
 0:1 7 1 4 2 3 - 4 7
12.
Заря
 6 2 0 4 6 - 8 6
13.
Оболонь
 7 1 3 3 5 - 14 6
14.
Ворскла
 4 1 1 2 2 - 6 4
15.
ФК Левый Берег
 7 1 1 5 1 - 10 4
16.
Ингулец
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Днепр-1
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Киев
 5 5 0 0 15 - 3 15
2.
Шахтёр Донецк
 6 3 2 1 13 - 6 11
3.
Александрия
 4 3 1 0 5 - 1 10
4.
Кривбасс
 6 3 1 2 6 - 6 10
5.
Полесье
 5 3 0 2 9 - 5 9
6.
Заря
 7 3 0 4 7 - 9 9
7.
Ворскла
 9 2 3 4 10 - 12 9
8.
Карпаты
 1:0 6 2 1 3 5 - 10 7
9.
Рух Львов
 7 1 4 2 7 - 7 7
10.
Колос Ковалёвка
 0:1 7 1 3 3 5 - 7 6
11.
Ингулец
 13 0 6 7 9 - 23 6
12.
Верес
 4 1 2 1 3 - 3 5
13.
ФК Левый Берег
 6 1 2 3 3 - 7 5
14.
ЛНЗ Черкасcы
 6 1 2 3 6 - 12 5
15.
Оболонь
 6 1 0 5 1 - 12 3
16.
Черноморец Од
 5 0 2 3 3 - 6 2
17.
Днепр-1
 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Полесье Назаренко Александр 7 (4)
Шахтёр Донецк Судаков Георгий 7 (3)
Полесье Гуцуляк Алексей 7 (2)
Шахтёр Донецк Бондаренко Артём 7 (2)
Динамо Киев Ванат Владислав 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
ФК Левый Берег Сухоручко Даниил 1 4
Кривбасс Бизимана Джихад 5
ФК Левый Берег Якимив Андрей 5
Полесье Михайличенко Богдан 1 3
Ингулец Мельничук Максим 1 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 39'
    Козик Эдуард получил желтую карточку от судьи
Лучшие коэффициенты
Карпаты
Ничья
Колос Ковалёвка
2.87
Реклама, zenit.win
2.95
Реклама, fon.bet
3.50
Реклама, betcity.ru
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Карпаты 1:0 Колос Ковалёвка онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

Реклама, winline.ru

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



Реклама, fon.bet
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Карпаты
Колос Ковалёвка
Букмекеры
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный