Тур: 14. Стадион: Украина.
1:0
Конец матча
0'
19' Желтая карточкаВелетень Владислав
23' Желтая карточкаБондаренко Валерий
1:0
32' ГолBruno Roberto
39' Желтая карточкаКозик Эдуард
78' Желтая карточкаБабогло Владислав
90'+6
Ход матча
32'
1:0
39'
47
Педросо
Жан
26
Костенко
Ян
10
Невес
Игор
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
47 Педросо ЖанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Костенко ЯнНападающий
-
10 Невес ИгорНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
44 Сакив ТарасЗащитник
- Полузащитник
-
17 Кузык ОрестПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
16 Artur Ryabov
-
33 Artur Shakh
-
-
Главный тренер: Владислав Лупашко
- Основной состав
- Вратарь
-
32 Козик ЭдуардЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 Мисак РоманВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
69 Ильин ОлегПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
15 Artem Husol
-
-
Главный тренер: Oleksandr Pozdeiev
История личных встреч
Карпаты
Колос Ковалёвка
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
2
2
Среднее время на гол
45
45
Всего голов
3
3
Голов в среднем за матч
1.5
1.5
Среднее время на гол
60
60
Бомбардиры внутри турнира
Карпаты
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чачуа Амбросий
|4
|0.29
|Yevgen Pidlepenets
|2
|0.14
|Artur Shakh
|2
|0.14
|Очеретько Олег
|2 (1)
|0.14
|Bruno Roberto
|2
|0.14
|Мирошниченко Денис
|1
|0.07
|Полегенько Павел
|1
|0.07
|Сакив Тарас
|1
|0.07
|Педросо Жан
|1
|0.07
|Устименко Денис
|0
|0
|Клименко Владислав
|0
|0
Колос Ковалёвка
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Цуриков Андрей
|2
|0.14
|Третьяков Максим
|2
|0.14
|Боливар Джованни
|1
|0.07
|Салабай Антон
|1
|0.07
|Велетень Владислав
|1
|0.07
|Artem Husol
|1
|0.07
|Гагнидзе Ника
|0
|0
|Алефиренко Даниил
|0
|0
Карточки
Карпаты
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мирошниченко Денис
|4
|0
|Альварес Пабло
|3
|0
|Адамюк Владимир
|1
|1
|Костенко Ян
|1
|1
|Artur Shakh
|2
|0
|Лупашко Владислав
|1
|0
|Чачуа Амбросий
|1
|0
|Бабогло Владислав
|1
|0
|Клименко Владислав
|1
|0
|Кемкин Александр
|1
|0
|Очеретько Олег
|1
|0
|Педросо Жан
|1
|0
|Artur Ryabov
|1
|0
Колос Ковалёвка
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Цуриков Андрей
|4
|0
|Велетень Владислав
|4
|0
|Oleg Krivoruchko
|4
|0
|Бондаренко Валерий
|3
|0
|Козик Эдуард
|3
|0
|Кариока Силва
|2
|0
|Боливар Джованни
|2
|0
|Алефиренко Даниил
|2
|0
|Yehor Popravka
|2
|0
|Третьяков Максим
|1
|0
|Бурда Никита
|1
|0
|Ореховский Павел
|1
|0
|Гагнидзе Ника
|1
|0
|Красники Илир
|1
|0
|Ivan Pakholyuk
|1
|0
Результаты матчей
Карпаты
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Колос Ковалёвка
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
86% (6)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
3
4
Карпаты
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Колос Ковалёвка
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
10
1
Упущенные победы
2
3
Карпаты
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Колос Ковалёвка
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
7% (1)
64% (9)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
57% (8)
14% (2)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
10
1
Упущенные победы
5
7
Голы по времени матча
Забито
11
5
7 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 3
7 Не забивали 10
3
27%
0
0%
1-15
1
9%
1
20%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
2
18%
1
20%
61-75
2
18%
2
40%
76-90
Пропущено
7
7
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
0
0%
1
14%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
2
29%
31-45
2
29%
2
29%
46-60
1
14%
2
29%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Забито
5
4
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
10 Не забивали 10
0
0%
1
25%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
1
25%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
10
3
5 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
1
10%
2
67%
46-60
2
20%
1
33%
61-75
2
20%
0
0%
76-90
Забито
16
9
10 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 7
9 Забивали первыми 6
3 Не забивали 6
3
19%
1
11%
1-15
2
13%
1
11%
16-30
5
31%
0
0%
31-45
1
6%
2
22%
46-60
2
13%
3
33%
61-75
3
19%
2
22%
76-90
Пропущено
17
10
8 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 8
0
0%
1
10%
1-15
4
24%
0
0%
16-30
4
24%
2
20%
31-45
3
18%
4
40%
46-60
3
18%
3
30%
61-75
3
18%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Карпаты
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Карпаты - Буковина 0:1 Александрия - Карпаты 3:0 Карпаты - ФК Левый Берег 3:0 Рух Львов - Карпаты 1:0
Карпаты - Оболонь 1:0 Рух Львов - Карпаты 0:1 Карпаты - Ингулец 0:0 Карпаты - Полесье 1:3 Черноморец Од - Карпаты 0:1 Шахтёр Донецк - Карпаты 5:2 Карпаты - Верес 0:1 Карпаты - Ворскла 1:1 ЛНЗ Черкасcы - Карпаты 2:1 Карпаты - Динамо Киев 1:3 Карпаты - Кривбасс 3:0 Верес - Карпаты 0:0 Карпаты - Нива Тернополь 3:3 Карпаты - Буковина 2:3 Карпаты - Агробизнес 1:1 Карпаты - Прикарпатье 1:1
Колос Ковалёвка
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Колос Ковалёвка - Заря 1:0 Колос Ковалёвка - Кривбасс 1:1 Ворскла - Колос Ковалёвка 0:1 Полесье - Колос Ковалёвка 1:1
Колос Ковалёвка - Шахтёр Донецк 0:1 Колос Ковалёвка - ФК Левый Берег 0:0 Рух Львов - Колос Ковалёвка 0:0 Колос Ковалёвка - Заря 1:0 Колос Ковалёвка - ЛНЗ Черкасcы 1:1 Александрия - Колос Ковалёвка 2:1 Колос Ковалёвка - Верес 0:1 Черноморец Од - Колос Ковалёвка 1:0 Колос Ковалёвка - Ингулец 0:0 Оболонь - Колос Ковалёвка 2:2 Колос Ковалёвка - ЛНЗ Черкасcы 1:2 Колос Ковалёвка - Диназ Вышгород 3:0 Колос Ковалёвка - Верес 1:1 Черноморец Од - Колос Ковалёвка 1:3 Колос Ковалёвка - БК Виктория 1900 0:0 Кудривкa-Нивa - Колос Ковалёвка 1:3
Результаты матчей
Карпаты
Колос Ковалёвка
Точный счет
1:0
2 раза 25%
1:3
2 раза 25%
3:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
0:0
2 раза 29%
0:1
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
Точное количество голов
1
5 раз 63%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
0
4 раза 57%
1
3 раза 43%
Точный счет
0:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
5:2
1 раз 17%
1:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%
Точный счет
3:0
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
0:0
3 раза 21%
0:1
3 раза 21%
1:0
3 раза 21%
1:1
3 раза 21%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
8 раз 57%
0
3 раза 21%
3
2 раза 14%
2
1 раз 7%
0
7 раз 50%
1
6 раз 43%
2
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Карпаты
Колос Ковалёвка
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
34
26
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
43
15
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
77
311
113
212
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Полесье
|Назаренко Александр
|7 (4)
|Шахтёр Донецк
|Судаков Георгий
|7 (3)
|Полесье
|Гуцуляк Алексей
|7 (2)
|Шахтёр Донецк
|Бондаренко Артём
|7 (2)
|Динамо Киев
|Ванат Владислав
|6 (1)
|ФК Левый Берег
|Сухоручко Даниил
|1 4
|Кривбасс
|Бизимана Джихад
|5
|ФК Левый Берег
|Якимив Андрей
|5
|Полесье
|Михайличенко Богдан
|1 3
|Ингулец
|Мельничук Максим
|1 3