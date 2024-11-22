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  3. Украина
  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 14. Стадион: .
Карпаты
1:0
Конец матча
Колос Ковалёвка
0'
19' Желтая карточка
Велетень Владислав
23' Желтая карточка
Бондаренко Валерий
1:0
32' Гол
Bruno Roberto
39' Желтая карточка
Козик Эдуард
78' Желтая карточка
Бабогло Владислав
90'+6
35
Кемкин
Александр
28
Полегенько
Павел
4
Бабогло
Владислав
47
Педросо
Жан
11
Мирошниченко
Денис
23
Альварес
Пабло
8
Чачуа
Амбросий
37
Bruno
Roberto
26
Костенко
Ян
10
Невес
Игор
20
Очеретько
Олег
31
Ivan
Pakholyuk
32
Козик
Эдуард
16
Красники
Илир
5
Бондаренко
Валерий
9
Цуриков
Андрей
7
Демченко
Александр
19
Кариока
Силва
10
Ореховский
Павел
77
Алефиренко
Даниил
11
Боливар
Джованни
8
Велетень
Владислав
Карпаты
Колос Ковалёвка

История личных встреч

Карпаты
Колос Ковалёвка

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

История матчей

ПЛ
2:1
ПЛ
1:2

Голы

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

2
2

Среднее время на гол

45
45

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

1.5
1.5

Среднее время на гол

60
60

Бомбардиры внутри турнира

Карпаты
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чачуа Амбросий 4 0.29
Yevgen Pidlepenets 2 0.14
Artur Shakh 2 0.14
Очеретько Олег 2 (1) 0.14
Bruno Roberto 2 0.14
Мирошниченко Денис 1 0.07
Полегенько Павел 1 0.07
Сакив Тарас 1 0.07
Педросо Жан 1 0.07
Устименко Денис 0 0
Клименко Владислав 0 0
Колос Ковалёвка
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Цуриков Андрей 2 0.14
Третьяков Максим 2 0.14
Боливар Джованни 1 0.07
Салабай Антон 1 0.07
Велетень Владислав 1 0.07
Artem Husol 1 0.07
Гагнидзе Ника 0 0
Алефиренко Даниил 0 0

Карточки

Карпаты
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мирошниченко Денис 4 0
Альварес Пабло 3 0
Адамюк Владимир 1 1
Костенко Ян 1 1
Artur Shakh 2 0
Лупашко Владислав 1 0
Чачуа Амбросий 1 0
Бабогло Владислав 1 0
Клименко Владислав 1 0
Кемкин Александр 1 0
Очеретько Олег 1 0
Педросо Жан 1 0
Artur Ryabov 1 0
Колос Ковалёвка
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Цуриков Андрей 4 0
Велетень Владислав 4 0
Oleg Krivoruchko 4 0
Бондаренко Валерий 3 0
Козик Эдуард 3 0
Кариока Силва 2 0
Боливар Джованни 2 0
Алефиренко Даниил 2 0
Yehor Popravka 2 0
Третьяков Максим 1 0
Бурда Никита 1 0
Ореховский Павел 1 0
Гагнидзе Ника 1 0
Красники Илир 1 0
Ivan Pakholyuk 1 0

Результаты матчей

Карпаты
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Колос Ковалёвка
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
86% (6)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
4
Карпаты
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Колос Ковалёвка
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

10
1

Упущенные победы

2
3
Карпаты
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Колос Ковалёвка
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
7% (1)
64% (9)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
57% (8)
14% (2)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

10
1

Упущенные победы

5
7

Голы по времени матча

Забито

11
5
7 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 3
7 Не забивали 10
3
27%
0
0%
1-15
1
9%
1
20%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
2
18%
1
20%
61-75
2
18%
2
40%
76-90

Пропущено

7
7
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
0
0%
1
14%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
2
29%
31-45
2
29%
2
29%
46-60
1
14%
2
29%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Забито

5
4
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
10 Не забивали 10
0
0%
1
25%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
1
25%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

10
3
5 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
1
10%
2
67%
46-60
2
20%
1
33%
61-75
2
20%
0
0%
76-90

Забито

16
9
10 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 7
9 Забивали первыми 6
3 Не забивали 6
3
19%
1
11%
1-15
2
13%
1
11%
16-30
5
31%
0
0%
31-45
1
6%
2
22%
46-60
2
13%
3
33%
61-75
3
19%
2
22%
76-90

Пропущено

17
10
8 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 8
0
0%
1
10%
1-15
4
24%
0
0%
16-30
4
24%
2
20%
31-45
3
18%
4
40%
46-60
3
18%
3
30%
61-75
3
18%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Карпаты
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Карпаты - Буковина 0:1 Александрия - Карпаты 3:0 Карпаты - ФК Левый Берег 3:0 Рух Львов - Карпаты 1:0
Карпаты - Оболонь 1:0 Рух Львов - Карпаты 0:1 Карпаты - Ингулец 0:0 Карпаты - Полесье 1:3 Черноморец Од - Карпаты 0:1 Шахтёр Донецк - Карпаты 5:2 Карпаты - Верес 0:1 Карпаты - Ворскла 1:1 ЛНЗ Черкасcы - Карпаты 2:1 Карпаты - Динамо Киев 1:3 Карпаты - Кривбасс 3:0 Верес - Карпаты 0:0 Карпаты - Нива Тернополь 3:3 Карпаты - Буковина 2:3 Карпаты - Агробизнес 1:1 Карпаты - Прикарпатье 1:1
Колос Ковалёвка
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Колос Ковалёвка - Заря 1:0 Колос Ковалёвка - Кривбасс 1:1 Ворскла - Колос Ковалёвка 0:1 Полесье - Колос Ковалёвка 1:1
Колос Ковалёвка - Шахтёр Донецк 0:1 Колос Ковалёвка - ФК Левый Берег 0:0 Рух Львов - Колос Ковалёвка 0:0 Колос Ковалёвка - Заря 1:0 Колос Ковалёвка - ЛНЗ Черкасcы 1:1 Александрия - Колос Ковалёвка 2:1 Колос Ковалёвка - Верес 0:1 Черноморец Од - Колос Ковалёвка 1:0 Колос Ковалёвка - Ингулец 0:0 Оболонь - Колос Ковалёвка 2:2 Колос Ковалёвка - ЛНЗ Черкасcы 1:2 Колос Ковалёвка - Диназ Вышгород 3:0 Колос Ковалёвка - Верес 1:1 Черноморец Од - Колос Ковалёвка 1:3 Колос Ковалёвка - БК Виктория 1900 0:0 Кудривкa-Нивa - Колос Ковалёвка 1:3

Результаты матчей

Карпаты
Колос Ковалёвка

Точный счет

1:0
2 раза 25%
1:3
2 раза 25%
3:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
0:0
2 раза 29%
0:1
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%

Точное количество голов

1
5 раз 63%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
0
4 раза 57%
1
3 раза 43%

Точный счет

0:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
5:2
1 раз 17%
1:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%

Точный счет

3:0
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
0:0
3 раза 21%
0:1
3 раза 21%
1:0
3 раза 21%
1:1
3 раза 21%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
8 раз 57%
0
3 раза 21%
3
2 раза 14%
2
1 раз 7%
0
7 раз 50%
1
6 раз 43%
2
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Карпаты
Колос Ковалёвка

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
3
4
2
6
1.5
2
6
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
4
3
1
5
1.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
7
7
3
11
1.5
1
13
2
12
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Киев
 12 10 2 0 29 - 9 32
2.
Александрия
 12 10 2 0 21 - 7 32
3.
Шахтёр Донецк
 12 8 2 2 32 - 12 26
4.
Полесье
 12 6 4 2 20 - 10 22
5.
Карпаты
 14 6 3 5 16 - 17 21
6.
Кривбасс
 12 5 4 3 13 - 12 19
7.
ЛНЗ Черкасcы
 13 5 3 5 15 - 18 18
8.
Рух Львов
 12 3 6 3 16 - 9 15
9.
Заря
 13 5 0 8 13 - 17 15
10.
Верес
 13 3 6 4 14 - 16 15
11.
Ворскла
 13 3 4 6 12 - 18 13
12.
Колос Ковалёвка
 14 2 7 5 8 - 11 13
13.
Черноморец Од
 13 3 3 7 8 - 14 12
14.
ФК Левый Берег
 13 2 3 8 4 - 17 9
15.
Оболонь
 13 2 3 8 6 - 26 9
16.
Ингулец
 13 0 6 7 9 - 23 6
17.
Днепр-1
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Александрия
 8 7 1 0 16 - 6 22
2.
Динамо Киев
 7 5 2 0 14 - 6 17
3.
Шахтёр Донецк
 6 5 0 1 19 - 6 15
4.
Карпаты
 8 4 2 2 11 - 7 14
5.
ЛНЗ Черкасcы
 7 4 1 2 9 - 6 13
6.
Полесье
 7 3 4 0 11 - 5 13
7.
Черноморец Од
 8 3 1 4 5 - 8 10
8.
Верес
 9 2 4 3 11 - 13 10
9.
Кривбасс
 6 2 3 1 7 - 6 9
10.
Рух Львов
 5 2 2 1 9 - 2 8
11.
Колос Ковалёвка
 7 1 4 2 3 - 4 7
12.
Заря
 6 2 0 4 6 - 8 6
13.
Оболонь
 7 1 3 3 5 - 14 6
14.
Ворскла
 4 1 1 2 2 - 6 4
15.
ФК Левый Берег
 7 1 1 5 1 - 10 4
16.
Ингулец
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Днепр-1
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Киев
 5 5 0 0 15 - 3 15
2.
Шахтёр Донецк
 6 3 2 1 13 - 6 11
3.
Александрия
 4 3 1 0 5 - 1 10
4.
Кривбасс
 6 3 1 2 6 - 6 10
5.
Полесье
 5 3 0 2 9 - 5 9
6.
Заря
 7 3 0 4 7 - 9 9
7.
Ворскла
 9 2 3 4 10 - 12 9
8.
Карпаты
 6 2 1 3 5 - 10 7
9.
Рух Львов
 7 1 4 2 7 - 7 7
10.
Колос Ковалёвка
 7 1 3 3 5 - 7 6
11.
Ингулец
 13 0 6 7 9 - 23 6
12.
Верес
 4 1 2 1 3 - 3 5
13.
ФК Левый Берег
 6 1 2 3 3 - 7 5
14.
ЛНЗ Черкасcы
 6 1 2 3 6 - 12 5
15.
Оболонь
 6 1 0 5 1 - 12 3
16.
Черноморец Од
 5 0 2 3 3 - 6 2
17.
Днепр-1
 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Полесье Назаренко Александр 7 (4)
Шахтёр Донецк Судаков Георгий 7 (3)
Полесье Гуцуляк Алексей 7 (2)
Шахтёр Донецк Бондаренко Артём 7 (2)
Динамо Киев Ванат Владислав 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
ФК Левый Берег Сухоручко Даниил 1 4
Кривбасс Бизимана Джихад 5
ФК Левый Берег Якимив Андрей 5
Полесье Михайличенко Богдан 1 3
Ингулец Мельничук Максим 1 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 39'
    Козик Эдуард получил желтую карточку от судьи
  • 32'
    Г О О О О Л - Бруниньо бьет в цель!
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