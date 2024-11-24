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  3. Украина
  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 14. Стадион: .
Оболонь
0:1
Конец матча
Кривбасс
0'
0:1
25' Гол
Yegor Tverdokhlib
28' Желтая карточка
Yaroslav Shevchenko
0:1
32' Не забитый пенальти
Слободян Олег
44' Желтая карточка
Черненко Руслан
51' Желтая карточка
Созах Даниэль
61' Желтая карточка
Приймак Владислав
63' Желтая карточка
Дубко Валерий
77' Желтая карточка
Yegor Tverdokhlib
82' Желтая карточка
Viktor Bliznichenko
90'+3
1
Федоривский
Назарий
2
Карась
Даниил
3
Приймак
Владислав
37
Дубко
Валерий
15
Стасюк
Пётр
44
Vadym
Vitenchuk
11
Грисьо
Максим
17
Черненко
Руслан
10
Слободян
Олег
9
Igor
Medynsky
55
Суханов
Сергей
30
Маханьков
Владимир
25
Bandeira
7
Понедельник
Андрей
15
Драмбаев
Aлександр
55
Дибанго
Иван
23
Hrvoje
Ilic
21
Кузык
Денис
11
Yegor
Tverdokhlib
64
Yaroslav
Shevchenko
97
По
Жан-Морель
9
Созах
Даниэль
Оболонь
Кривбасс

История личных встреч

Оболонь
Кривбасс

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

150%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

История матчей

ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПД
0:0
ПД
2:3
ПД
2:1

Голы

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

0.67
0.5

Среднее время на гол

135
180

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

1.5
1

Среднее время на гол

60
90

Всего голов

5
4

Голов в среднем за матч

1
0.8

Тотал матчей

2.5
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

90
112

Бомбардиры внутри турнира

Оболонь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Слободян Олег 2 0.14
Черненко Руслан 1 0.07
Vitaliy Grusha 1 0.07
Viktor Bliznichenko 1 0.07
Лукьянчук Павел 0 0
Суханов Сергей 0 0
Igor Medynsky 0 0
Кривбасс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Yegor Tverdokhlib 3 0.23
Созах Даниэль 2 0.15
Задерака Максим 2 0.15
Hrvoje Ilic 1 0.08
Кожушко Олег 1 0.08
Понедельник Андрей 1 0.08
Драмбаев Aлександр 1 0.08
Аду Принс 1 0.08
Стецков Тимур 1 (1) 0.08
Кузык Денис 0 0
Лунёв Максим 0 0
Yaroslav Shevchenko 0 0

Карточки

Оболонь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дубко Валерий 4 1
Igor Medynsky 4 0
Черненко Руслан 3 0
Тарануха Ростислав 3 0
Vadym Vitenchuk 3 0
Суханов Сергей 3 0
Taras Moroz 3 0
Приймак Владислав 2 0
Курко Василий 2 0
Viktor Bliznichenko 2 0
Грисьо Максим 0 1
Сергей Шишченко 1 0
Карась Даниил 1 0
Vitaliy Grusha 1 0
Кривбасс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бизимана Джихад 5 0
Yegor Tverdokhlib 3 0
Романчук Александр II 1 1
Понедельник Андрей 2 0
Созах Даниэль 2 0
Bandeira 2 0
_Matteo Amoroso 2 0
Задерака Максим 1 0
Кожушко Олег 1 0
Лунёв Максим 1 0
Hrvoje Ilic 1 0
По Жан-Морель 1 0
Микитишин Артур 1 0
Дибанго Иван 1 0
Yaroslav Shevchenko 1 0

Результаты матчей

Оболонь
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Кривбасс
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

2
1
Оболонь
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Кривбасс
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

12
1

Упущенные победы

1
7
Оболонь
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Кривбасс
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)

Сухие победы

5
5

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

13
1

Упущенные победы

3
8

Голы по времени матча

Забито

4
6
0 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 5
12 Не забивали 8
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
2
33%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
2
33%
76-90

Пропущено

16
7
6 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 3
1
6%
1
14%
1-15
5
31%
1
14%
16-30
0
0%
3
43%
31-45
4
25%
0
0%
46-60
2
13%
1
14%
61-75
4
25%
1
14%
76-90

Забито

1
7
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
13 Не забивали 8
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
100%
2
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Пропущено

12
5
6 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 1
5 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
1
8%
1
20%
1-15
4
33%
0
0%
16-30
1
8%
3
60%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
3
25%
1
20%
76-90

Забито

5
13
0 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 7
11 Не забивали 3
0
0%
2
15%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
0
0%
2
15%
31-45
3
60%
4
31%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
3
23%
76-90

Пропущено

28
12
12 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 3
10 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 8
2
7%
2
17%
1-15
9
32%
1
8%
16-30
1
4%
6
50%
31-45
5
18%
0
0%
46-60
4
14%
1
8%
61-75
7
25%
2
17%
76-90

Результаты последних матчей

Оболонь
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
ЛНЗ Черкасcы - Оболонь 0:1 Оболонь - Верес 0:0 Верес - Оболонь 2:1 Карпаты - Оболонь 1:0
Оболонь - Динамо Киев 1:5 Оболонь - Заря 2:2 Черноморец Од - Оболонь 1:0 Оболонь - Ингулец 2:1 Шахтёр Донецк - Оболонь 4:0 Оболонь - Александрия 0:0 Оболонь - Заря 0:2 Полесье - Оболонь 4:0 Ворскла - Оболонь 2:0 Оболонь - Рух Львов 0:4 Оболонь - Колос Ковалёвка 2:2 Оболонь - Верес 5:2 Оболонь - ФК Чернигов 2:1 Оболонь - ЛНЗ Черкасcы 2:0 Оболонь - Чайка (Петропавловская Борщаговка) 3:0 Оболонь - Кудривкa-Нивa 0:1
Кривбасс
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Колос Ковалёвка - Кривбасс 1:1 Кривбасс - Рух Львов 1:1 Полесье - Кривбасс 2:1 Кривбасс - ЛНЗ Черкасcы 3:1
Заря - Кривбасс 0:1 Динамо Киев - Кривбасс 2:1 Кривбасс - Александрия 0:1 Кривбасс - Ворскла 1:1 ФК Левый Берег - Кривбасс 0:1 Бетис - Кривбасс 3:0 Кривбасс - Ингулец 1:1 Кривбасс - Бетис 0:2 Верес - Кривбасс 0:2 Виктория Пльзень - Кривбасс 1:0 Карпаты - Кривбасс 3:0 Кривбасс - Виктория Пльзень 1:2 Кривбасс - Черноморец Од 1:0 Кривбасс - Ризеспор 3:4 Янг Бойз - Кривбасс 2:2 Кривбасс - Минай 3:0

Результаты матчей

Оболонь
Кривбасс

Точный счет

0:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
1:5
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
1:1
3 раза 50%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
5 раз 63%
2
2 раза 25%
1
1 раз 13%
1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

1:0
2 раза 33%
4:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
0:1
3 раза 43%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%

Точное количество голов

0
5 раз 83%
1
1 раз 17%
1
5 раз 71%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%

Точный счет

0:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
4:0
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
0:1
4 раза 31%
1:1
4 раза 31%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
10 раз 71%
1
2 раза 14%
2
2 раза 14%
1
9 раз 69%
0
2 раза 15%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Оболонь
Кривбасс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
5
0.5
Больше Меньше
5
1
2
6
1.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
5
0.5
Больше Меньше
6
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
10
0.5
Больше Меньше
11
2
2
12
1.5
2
11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Киев
 13 11 2 0 32 - 10 35
2.
Александрия
 12 10 2 0 21 - 7 32
3.
Шахтёр Донецк
 13 9 2 2 38 - 12 29
4.
Полесье
 12 6 4 2 20 - 10 22
5.
Кривбасс
 13 6 4 3 14 - 12 22
6.
Карпаты
 14 6 3 5 16 - 17 21
7.
ЛНЗ Черкасcы
 14 5 3 6 15 - 20 18
8.
Ворскла
 14 4 4 6 14 - 18 16
9.
Рух Львов
 12 3 6 3 16 - 9 15
10.
Заря
 13 5 0 8 13 - 17 15
11.
Верес
 13 3 6 4 14 - 16 15
12.
Колос Ковалёвка
 14 2 7 5 8 - 11 13
13.
Черноморец Од
 14 3 3 8 9 - 17 12
14.
ФК Левый Берег
 13 2 3 8 4 - 17 9
15.
Оболонь
 14 2 3 9 6 - 27 9
16.
Ингулец
 14 0 6 8 9 - 29 6
17.
Днепр-1
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Александрия
 8 7 1 0 16 - 6 22
2.
Динамо Киев
 8 6 2 0 17 - 7 20
3.
Шахтёр Донецк
 7 6 0 1 25 - 6 18
4.
Карпаты
 8 4 2 2 11 - 7 14
5.
ЛНЗ Черкасcы
 7 4 1 2 9 - 6 13
6.
Полесье
 7 3 4 0 11 - 5 13
7.
Черноморец Од
 8 3 1 4 5 - 8 10
8.
Верес
 9 2 4 3 11 - 13 10
9.
Кривбасс
 6 2 3 1 7 - 6 9
10.
Рух Львов
 5 2 2 1 9 - 2 8
11.
Ворскла
 5 2 1 2 4 - 6 7
12.
Колос Ковалёвка
 7 1 4 2 3 - 4 7
13.
Заря
 6 2 0 4 6 - 8 6
14.
Оболонь
 8 1 3 4 5 - 15 6
15.
ФК Левый Берег
 7 1 1 5 1 - 10 4
16.
Ингулец
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Днепр-1
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Киев
 5 5 0 0 15 - 3 15
2.
Кривбасс
 7 4 1 2 7 - 6 13
3.
Шахтёр Донецк
 6 3 2 1 13 - 6 11
4.
Александрия
 4 3 1 0 5 - 1 10
5.
Полесье
 5 3 0 2 9 - 5 9
6.
Заря
 7 3 0 4 7 - 9 9
7.
Ворскла
 9 2 3 4 10 - 12 9
8.
Карпаты
 6 2 1 3 5 - 10 7
9.
Рух Львов
 7 1 4 2 7 - 7 7
10.
Колос Ковалёвка
 7 1 3 3 5 - 7 6
11.
Ингулец
 14 0 6 8 9 - 29 6
12.
Верес
 4 1 2 1 3 - 3 5
13.
ФК Левый Берег
 6 1 2 3 3 - 7 5
14.
ЛНЗ Черкасcы
 7 1 2 4 6 - 14 5
15.
Оболонь
 6 1 0 5 1 - 12 3
16.
Черноморец Од
 6 0 2 4 4 - 9 2
17.
Днепр-1
 0 0 0 0 0 - 0 0
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Шахтёр Донецк Бондаренко Артём 8 (2)
Полесье Назаренко Александр 7 (4)
Шахтёр Донецк Судаков Георгий 7 (3)
Полесье Гуцуляк Алексей 7 (2)
Динамо Киев Ванат Владислав 7 (2)
Весь список

Топ нарушителей
ФК Левый Берег Сухоручко Даниил 1 4
Оболонь Дубко Валерий 1 4
Кривбасс Бизимана Джихад 5
ФК Левый Берег Якимив Андрей 5
Полесье Михайличенко Богдан 1 3
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 44'
      Черненко Руслан получил желтую карточку от судьи
    • 32'
      ОН ПРОМАЗАЛ - Слободян Олег пробил пенальти, но не смог забить!
    • 28'
      Yaroslav Shevchenko получил желтую карточку от судьи
    • 25'
      Yaroslav Shevchenko сделал результативную передачу.
    • 25'
      Г О О О О Л - Егор Твердохлиб бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Оболонь 0:1 Кривбасс онлайн

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