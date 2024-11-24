Тур: 14. Стадион: Оболонь Арена.
0'
0:1
25' ГолYegor Tverdokhlib
28' Желтая карточкаYaroslav Shevchenko
0:1
32' Не забитый пенальтиСлободян Олег
44' Желтая карточкаЧерненко Руслан
51' Желтая карточкаСозах Даниэль
61' Желтая карточкаПриймак Владислав
63' Желтая карточкаДубко Валерий
77' Желтая карточкаYegor Tverdokhlib
82' Желтая карточкаViktor Bliznichenko
90'+3
Ход матча
25'
32'
0:1
44'
51'
63'
15
Стасюк
Пётр
25
Bandeira
55
Дибанго
Иван
23
Hrvoje
Ilic
21
Кузык
Денис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Стасюк ПётрЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
90 Taras Liakh
-
-
-
-
-
Главный тренер: Sergiy Shyshchenko
- Основной состав
- Вратарь
-
25 BandeiraЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
55 Дибанго ИванЗащитник
-
23 Hrvoje IlicПолузащитник
-
21 Кузык ДенисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
78 Кожушко ОлегНападающий
-
-
-
-
-
65 Nazar Popov
-
-
Главный тренер: Вернидуб Юрий
История личных встреч
Оболонь
Кривбасс
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
150%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
0.67
0.5
Среднее время на гол
135
180
Всего голов
3
3
Голов в среднем за матч
1.5
1
Среднее время на гол
60
90
Всего голов
5
4
Голов в среднем за матч
1
0.8
Тотал матчей
2.5
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
90
112
Бомбардиры внутри турнира
Оболонь
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Слободян Олег
|2
|0.14
|Черненко Руслан
|1
|0.07
|Vitaliy Grusha
|1
|0.07
|Viktor Bliznichenko
|1
|0.07
|Лукьянчук Павел
|0
|0
|Суханов Сергей
|0
|0
|Igor Medynsky
|0
|0
Кривбасс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Yegor Tverdokhlib
|3
|0.23
|Созах Даниэль
|2
|0.15
|Задерака Максим
|2
|0.15
|Hrvoje Ilic
|1
|0.08
|Кожушко Олег
|1
|0.08
|Понедельник Андрей
|1
|0.08
|Драмбаев Aлександр
|1
|0.08
|Аду Принс
|1
|0.08
|Стецков Тимур
|1 (1)
|0.08
|Кузык Денис
|0
|0
|Лунёв Максим
|0
|0
|Yaroslav Shevchenko
|0
|0
Карточки
Оболонь
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дубко Валерий
|4
|1
|Igor Medynsky
|4
|0
|Черненко Руслан
|3
|0
|Тарануха Ростислав
|3
|0
|Vadym Vitenchuk
|3
|0
|Суханов Сергей
|3
|0
|Taras Moroz
|3
|0
|Приймак Владислав
|2
|0
|Курко Василий
|2
|0
|Viktor Bliznichenko
|2
|0
|Грисьо Максим
|0
|1
|Сергей Шишченко
|1
|0
|Карась Даниил
|1
|0
|Vitaliy Grusha
|1
|0
Кривбасс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бизимана Джихад
|5
|0
|Yegor Tverdokhlib
|3
|0
|Романчук Александр II
|1
|1
|Понедельник Андрей
|2
|0
|Созах Даниэль
|2
|0
|Bandeira
|2
|0
|_Matteo Amoroso
|2
|0
|Задерака Максим
|1
|0
|Кожушко Олег
|1
|0
|Лунёв Максим
|1
|0
|Hrvoje Ilic
|1
|0
|По Жан-Морель
|1
|0
|Микитишин Артур
|1
|0
|Дибанго Иван
|1
|0
|Yaroslav Shevchenko
|1
|0
Результаты матчей
Оболонь
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Кривбасс
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
2
1
Оболонь
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Кривбасс
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
12
1
Упущенные победы
1
7
Оболонь
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Кривбасс
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
Сухие победы
5
5
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
13
1
Упущенные победы
3
8
Голы по времени матча
Забито
4
6
0 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 5
12 Не забивали 8
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
2
33%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
2
33%
76-90
Пропущено
16
7
6 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 3
1
6%
1
14%
1-15
5
31%
1
14%
16-30
0
0%
3
43%
31-45
4
25%
0
0%
46-60
2
13%
1
14%
61-75
4
25%
1
14%
76-90
Забито
1
7
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
13 Не забивали 8
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
100%
2
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Пропущено
12
5
6 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 1
5 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
1
8%
1
20%
1-15
4
33%
0
0%
16-30
1
8%
3
60%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
3
25%
1
20%
76-90
Забито
5
13
0 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 7
11 Не забивали 3
0
0%
2
15%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
0
0%
2
15%
31-45
3
60%
4
31%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
3
23%
76-90
Пропущено
28
12
12 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 3
10 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 8
2
7%
2
17%
1-15
9
32%
1
8%
16-30
1
4%
6
50%
31-45
5
18%
0
0%
46-60
4
14%
1
8%
61-75
7
25%
2
17%
76-90
Результаты последних матчей
Оболонь
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
ЛНЗ Черкасcы - Оболонь 0:1 Оболонь - Верес 0:0 Верес - Оболонь 2:1 Карпаты - Оболонь 1:0
Оболонь - Динамо Киев 1:5 Оболонь - Заря 2:2 Черноморец Од - Оболонь 1:0 Оболонь - Ингулец 2:1 Шахтёр Донецк - Оболонь 4:0 Оболонь - Александрия 0:0 Оболонь - Заря 0:2 Полесье - Оболонь 4:0 Ворскла - Оболонь 2:0 Оболонь - Рух Львов 0:4 Оболонь - Колос Ковалёвка 2:2 Оболонь - Верес 5:2 Оболонь - ФК Чернигов 2:1 Оболонь - ЛНЗ Черкасcы 2:0 Оболонь - Чайка (Петропавловская Борщаговка) 3:0 Оболонь - Кудривкa-Нивa 0:1
Кривбасс
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Колос Ковалёвка - Кривбасс 1:1 Кривбасс - Рух Львов 1:1 Полесье - Кривбасс 2:1 Кривбасс - ЛНЗ Черкасcы 3:1
Заря - Кривбасс 0:1 Динамо Киев - Кривбасс 2:1 Кривбасс - Александрия 0:1 Кривбасс - Ворскла 1:1 ФК Левый Берег - Кривбасс 0:1 Бетис - Кривбасс 3:0 Кривбасс - Ингулец 1:1 Кривбасс - Бетис 0:2 Верес - Кривбасс 0:2 Виктория Пльзень - Кривбасс 1:0 Карпаты - Кривбасс 3:0 Кривбасс - Виктория Пльзень 1:2 Кривбасс - Черноморец Од 1:0 Кривбасс - Ризеспор 3:4 Янг Бойз - Кривбасс 2:2 Кривбасс - Минай 3:0
Результаты матчей
Оболонь
Кривбасс
Точный счет
0:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
1:5
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
1:1
3 раза 50%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
Точное количество голов
0
5 раз 63%
2
2 раза 25%
1
1 раз 13%
1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
1:0
2 раза 33%
4:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
0:1
3 раза 43%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
Точное количество голов
0
5 раз 83%
1
1 раз 17%
1
5 раз 71%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
Точный счет
0:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
4:0
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
0:1
4 раза 31%
1:1
4 раза 31%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
10 раз 71%
1
2 раза 14%
2
2 раза 14%
1
9 раз 69%
0
2 раза 15%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Оболонь
Кривбасс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
35
Больше Меньше
51
26
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
15
Больше Меньше
61
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
410
Больше Меньше
112
212
211
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Шахтёр Донецк
|Бондаренко Артём
|8 (2)
|Полесье
|Назаренко Александр
|7 (4)
|Шахтёр Донецк
|Судаков Георгий
|7 (3)
|Полесье
|Гуцуляк Алексей
|7 (2)
|Динамо Киев
|Ванат Владислав
|7 (2)
|ФК Левый Берег
|Сухоручко Даниил
|1 4
|Оболонь
|Дубко Валерий
|1 4
|Кривбасс
|Бизимана Джихад
|5
|ФК Левый Берег
|Якимив Андрей
|5
|Полесье
|Михайличенко Богдан
|1 3