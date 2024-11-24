Тур: 14. Стадион: Stadion Avanhard, Rivne.
1:1
Конец матча
0'
1:0
27' ПенальтиГайдучик Николай
61' Желтая карточкаВовченко Семён
65' Желтая карточкаШарай Владислав
72' Желтая карточкаMiguel II
77' Желтая карточкаEvgeny Shevchenko III
1:1
78' ГолJuan Alvina
80' Желтая карточкаСтепанюк Руслан
83' Желтая карточкаMykhaylo Protasevych
89' Желтая карточкаКалюжный Иван
90'+8
Ход матча
27'
1:0
61'
65'
72'
78'
1:1
80'
89'
99
Кампос
Луан
10
Клёц
Дмитрий
26
Miguel
II
33
Juan
Alvina
59
Козак
Артём
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
99 Кампос ЛуанПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Клёц ДмитрийПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
47 Когут БогданВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Олег Шендрук
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 Miguel IIЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
33 Juan AlvinaПолузащитник
-
59 Козак АртёмПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
22 Скорко ДанилЗащитник
-
30 Копына ЮрийЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 ДжеованиПолузащитник
-
71 Шостак ДенисПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Ротань Руслан
История личных встреч
Верес
Александрия
4 матча
100%
0 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы
7 матчей
71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 2 победы
Первый тайм
14.3%
71.4%
14.3%
1 победа 5 ничьих 1 победа
Второй тайм
14.3%
42.9%
42.8%
1 победа 3 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
3
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
5
4
Голов в среднем за матч
1.67
1
Среднее время на гол
54
90
Всего голов
9
7
Голов в среднем за матч
1.29
1
Тотал матчей
2.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
70
90
Бомбардиры внутри турнира
Верес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гайдучик Николай
|3 (1)
|0.21
|Мрвалевич Марко
|3 (2)
|0.21
|Шарай Владислав
|2
|0.14
|Кампос Луан
|2
|0.14
|Клёц Дмитрий
|2
|0.14
|Дахновский Виталий
|1
|0.07
|Степанюк Руслан
|1
|0.07
|Вовченко Семён
|1
|0.07
|Iago Siqueira
|0
|0
|Кучеров Валерий
|0
|0
|Mykhaylo Protasevych
|0
|0
Александрия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Филиппов Александр
|5 (1)
|0.38
|Juan Alvina
|4
|0.31
|Miguel II
|4 (2)
|0.31
|Ковалец Кирилл
|3
|0.23
|Шабанов Артём
|1
|0.08
|Джеовани
|1
|0.08
|Мишнёв Дмитрий
|1
|0.08
|Калюжный Иван
|1
|0.08
|Смирный Евгений
|1
|0.08
|Беляев Александр
|1
|0.08
|Кравченко Никита
|0
|0
|Копына Юрий
|0
|0
|Шулянский Артём
|0
|0
Карточки
Верес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шарай Владислав
|5
|0
|Вовченко Семён
|4
|0
|Iago Siqueira
|4
|0
|Evgeny Shevchenko III
|3
|0
|Куция Георгий
|3
|0
|Смиян Максим
|1
|1
|Степанюк Руслан
|2
|0
|Гончаренко Роман
|2
|0
|Мрвалевич Марко
|2
|0
|Mykhaylo Protasevych
|2
|0
|Когут Богдан
|1
|0
|Кучеров Валерий
|1
|0
|Дахновский Виталий
|1
|0
|Гайдучик Николай
|1
|0
|Dmytro Godya
|1
|0
|Кампос Луан
|1
|0
Александрия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Калюжный Иван
|4
|0
|Смирный Евгений
|3
|0
|Мартынюк Александр
|2
|0
|Miguel II
|2
|0
|Филиппов Александр
|2
|0
|Ротань Руслан
|1
|0
|Шабанов Артём
|1
|0
|Ковалец Кирилл
|1
|0
|Мишнёв Дмитрий
|1
|0
|Шостак Денис
|1
|0
|Скорко Данил
|1
|0
|Ващенко Даниил
|1
|0
|Juan Alvina
|1
|0
Результаты матчей
Верес
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Александрия
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
63% (5)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
38% (3)
63% (5)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
8
1
Верес
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Александрия
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
3
17
Верес
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
Александрия
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
11
18
Голы по времени матча
Забито
12
6
6 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 3
6 Не забивали 9
2
17%
0
0%
1-15
4
33%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
1
8%
1
17%
46-60
2
17%
1
17%
61-75
3
25%
1
17%
76-90
Пропущено
14
2
6 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 1
5 Пропускали первыми 1
8 Не пропускали 2
3
21%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
3
21%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
3
21%
0
0%
61-75
5
36%
0
0%
76-90
Забито
4
17
2 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 8
11 Не забивали 5
1
25%
1
6%
1-15
1
25%
3
18%
16-30
0
0%
3
18%
31-45
1
25%
5
29%
29%
46-60
1
25%
2
12%
61-75
0
0%
3
18%
76-90
Пропущено
2
5
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
60%
76-90
Забито
16
23
8 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 11
3 Не забивали 1
3
19%
1
4%
1-15
5
31%
4
17%
16-30
0
0%
5
22%
31-45
2
13%
6
26%
46-60
3
19%
3
13%
61-75
3
19%
4
17%
76-90
Пропущено
16
7
6 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 1
9 Не пропускали 6
3
19%
0
0%
1-15
0
0%
3
43%
16-30
3
19%
0
0%
31-45
2
13%
1
14%
46-60
3
19%
0
0%
61-75
5
31%
3
43%
76-90
Результаты последних матчей
Верес
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Верес - Рух Львов 2:0 Оболонь - Верес 0:0 Верес - Оболонь 2:1 Верес - Ворскла 2:2
Черноморец Од - Верес 1:1 Полесье - Верес 0:0 Верес - Заря 2:1 Верес - Шахтёр Донецк 1:1 Верес - Ингулец 2:2 Полесье - Верес 2:1 Карпаты - Верес 0:1 Верес - ФК Левый Берег 1:3 Колос Ковалёвка - Верес 0:1 Верес - Кривбасс 0:2 Верес - Динамо Киев 1:2 Верес - Карпаты 0:0 Оболонь - Верес 5:2 Верес - Локомотив Киев 3:1 Колос Ковалёвка - Верес 1:1 Верес - Нива Тернополь 2:4
Александрия
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Александрия - Карпаты 3:0 Александрия - Полесье 1:0 УЦСА - Александрия 1:4 Александрия - Ингулец 2:1
Александрия - Ворскла 1:0 Александрия - Кривбасс КР 4:2 Александрия - Рух Львов 1:1 Кривбасс - Александрия 0:1 Александрия - ФК Левый Берег 2:0 Оболонь - Александрия 0:0 Александрия - Колос Ковалёвка 2:1 Александрия - Шахтёр Донецк 4:3 Заря - Александрия 1:2 ЛНЗ Черкасcы - Александрия 0:2 Стяуа Бухарест - Александрия 2:1 Черноморец Од - Александрия 0:2 Александрия - Ингулец 2:1 ЛНЗ Черкасcы - Александрия 2:1 Александрия - Кудривкa-Нивa 3:1 Оболонь - Александрия 0:3
Результаты матчей
Верес
Александрия
Точный счет
1:1
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
1:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%
Точное количество голов
2
4 раза 40%
1
4 раза 40%
0
2 раза 20%
1
3 раза 38%
2
3 раза 38%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
Точный счет
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
Точный счет
1:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
Точное количество голов
1
7 раз 50%
2
4 раза 29%
0
3 раза 21%
2
5 раз 38%
1
5 раз 38%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Верес
Александрия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
46
53
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
41
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
121
410
76
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|11
|2
|0
|32 - 10
|35
|2.
|13
|10
|3
|0
|22 - 8
|33
|3.
|13
|9
|2
|2
|38 - 12
|29
|4.
|12
|6
|4
|2
|20 - 10
|22
|5.
|13
|6
|4
|3
|14 - 12
|22
|6.
|14
|6
|3
|5
|16 - 17
|21
|7.
|1:0
|13
|4
|6
|3
|17 - 9
|18
|8.
|14
|5
|3
|6
|15 - 20
|18
|9.
|14
|4
|4
|6
|14 - 18
|16
|10.
|14
|3
|7
|4
|15 - 17
|16
|11.
|13
|5
|0
|8
|13 - 17
|15
|12.
|14
|2
|7
|5
|8 - 11
|13
|13.
|14
|3
|3
|8
|9 - 17
|12
|14.
|0:1
|14
|2
|3
|9
|4 - 18
|9
|15.
|14
|2
|3
|9
|6 - 27
|9
|16.
|14
|0
|6
|8
|9 - 29
|6
|17.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|7
|1
|0
|16 - 6
|22
|2.
|8
|6
|2
|0
|17 - 7
|20
|3.
|7
|6
|0
|1
|25 - 6
|18
|4.
|8
|4
|2
|2
|11 - 7
|14
|5.
|7
|4
|1
|2
|9 - 6
|13
|6.
|7
|3
|4
|0
|11 - 5
|13
|7.
|1:0
|6
|3
|2
|1
|10 - 2
|11
|8.
|10
|2
|5
|3
|12 - 14
|11
|9.
|8
|3
|1
|4
|5 - 8
|10
|10.
|6
|2
|3
|1
|7 - 6
|9
|11.
|5
|2
|1
|2
|4 - 6
|7
|12.
|7
|1
|4
|2
|3 - 4
|7
|13.
|6
|2
|0
|4
|6 - 8
|6
|14.
|8
|1
|3
|4
|5 - 15
|6
|15.
|0:1
|7
|1
|1
|5
|1 - 10
|4
|16.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|5
|0
|0
|15 - 3
|15
|2.
|7
|4
|1
|2
|7 - 6
|13
|3.
|5
|3
|2
|0
|6 - 2
|11
|4.
|6
|3
|2
|1
|13 - 6
|11
|5.
|5
|3
|0
|2
|9 - 5
|9
|6.
|7
|3
|0
|4
|7 - 9
|9
|7.
|9
|2
|3
|4
|10 - 12
|9
|8.
|6
|2
|1
|3
|5 - 10
|7
|9.
|1:0
|7
|1
|4
|2
|7 - 7
|7
|10.
|7
|1
|3
|3
|5 - 7
|6
|11.
|14
|0
|6
|8
|9 - 29
|6
|12.
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|13.
|0:1
|7
|1
|2
|4
|3 - 8
|5
|14.
|7
|1
|2
|4
|6 - 14
|5
|15.
|6
|1
|0
|5
|1 - 12
|3
|16.
|6
|0
|2
|4
|4 - 9
|2
|17.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Шахтёр Донецк
|Бондаренко Артём
|8 (2)
|Полесье
|Назаренко Александр
|7 (4)
|Шахтёр Донецк
|Судаков Георгий
|7 (3)
|Полесье
|Гуцуляк Алексей
|7 (2)
|Динамо Киев
|Ванат Владислав
|7 (2)
|ФК Левый Берег
|Сухоручко Даниил
|1 4
|Оболонь
|Дубко Валерий
|1 4
|Кривбасс
|Бизимана Джихад
|5
|ФК Левый Берег
|Якимив Андрей
|5
|Верес
|Шарай Владислав
|5