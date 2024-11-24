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  3. Украина
  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 14. Стадион: .
Верес
1:1
Конец матча
Александрия
0'
1:0
27' Пенальти
Гайдучик Николай
61' Желтая карточка
Вовченко Семён
65' Желтая карточка
Шарай Владислав
72' Желтая карточка
Miguel II
77' Желтая карточка
Evgeny Shevchenko III
1:1
78' Гол
Juan Alvina
80' Желтая карточка
Степанюк Руслан
83' Желтая карточка
Mykhaylo Protasevych
89' Желтая карточка
Калюжный Иван
90'+8
23
Кожухарь
Андрей
6
Куция
Георгий
33
Гончаренко
Роман
3
Вовченко
Семён
95
Evgeny
Shevchenko
III
99
Кампос
Луан
29
Кучеров
Валерий
10
Клёц
Дмитрий
11
Дахновский
Виталий
7
Степанюк
Руслан
89
Гайдучик
Николай
44
Ермаков
Георгий
4
Кравченко
Никита
26
Miguel
II
31
Шабанов
Артём
24
Мартынюк
Александр
5
Калюжный
Иван
33
Juan
Alvina
59
Козак
Артём
15
Мишнёв
Дмитрий
21
Беляев
Александр
9
Филиппов
Александр
Верес
Александрия

История личных встреч

Верес
Александрия

4 матча

100%
0 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы

7 матчей

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 2 победы

Первый тайм

14.3%
71.4%
14.3%
1 победа 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

14.3%
42.9%
42.8%
1 победа 3 ничьи 3 победы

История матчей

ПЛ
2:2
ПЛ
1:0
ПЛ
2:2
ПЛ
3:2
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0

Голы

Всего голов

4
3

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

5
4

Голов в среднем за матч

1.67
1

Среднее время на гол

54
90

Всего голов

9
7

Голов в среднем за матч

1.29
1

Тотал матчей

2.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

70
90

Бомбардиры внутри турнира

Верес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гайдучик Николай 3 (1) 0.21
Мрвалевич Марко 3 (2) 0.21
Шарай Владислав 2 0.14
Кампос Луан 2 0.14
Клёц Дмитрий 2 0.14
Дахновский Виталий 1 0.07
Степанюк Руслан 1 0.07
Вовченко Семён 1 0.07
Iago Siqueira 0 0
Кучеров Валерий 0 0
Mykhaylo Protasevych 0 0
Александрия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Филиппов Александр 5 (1) 0.38
Juan Alvina 4 0.31
Miguel II 4 (2) 0.31
Ковалец Кирилл 3 0.23
Шабанов Артём 1 0.08
Джеовани 1 0.08
Мишнёв Дмитрий 1 0.08
Калюжный Иван 1 0.08
Смирный Евгений 1 0.08
Беляев Александр 1 0.08
Кравченко Никита 0 0
Копына Юрий 0 0
Шулянский Артём 0 0

Карточки

Верес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шарай Владислав 5 0
Вовченко Семён 4 0
Iago Siqueira 4 0
Evgeny Shevchenko III 3 0
Куция Георгий 3 0
Смиян Максим 1 1
Степанюк Руслан 2 0
Гончаренко Роман 2 0
Мрвалевич Марко 2 0
Mykhaylo Protasevych 2 0
Когут Богдан 1 0
Кучеров Валерий 1 0
Дахновский Виталий 1 0
Гайдучик Николай 1 0
Dmytro Godya 1 0
Кампос Луан 1 0
Александрия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Калюжный Иван 4 0
Смирный Евгений 3 0
Мартынюк Александр 2 0
Miguel II 2 0
Филиппов Александр 2 0
Ротань Руслан 1 0
Шабанов Артём 1 0
Ковалец Кирилл 1 0
Мишнёв Дмитрий 1 0
Шостак Денис 1 0
Скорко Данил 1 0
Ващенко Даниил 1 0
Juan Alvina 1 0

Результаты матчей

Верес
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Александрия
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
63% (5)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
38% (3)
63% (5)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

8
1
Верес
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Александрия
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

3
17
Верес
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
Александрия
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

11
18

Голы по времени матча

Забито

12
6
6 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 3
6 Не забивали 9
2
17%
0
0%
1-15
4
33%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
1
8%
1
17%
46-60
2
17%
1
17%
61-75
3
25%
1
17%
76-90

Пропущено

14
2
6 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 1
5 Пропускали первыми 1
8 Не пропускали 2
3
21%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
3
21%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
3
21%
0
0%
61-75
5
36%
0
0%
76-90

Забито

4
17
2 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 8
11 Не забивали 5
1
25%
1
6%
1-15
1
25%
3
18%
16-30
0
0%
3
18%
31-45
1
25%
5
29%
29%
46-60
1
25%
2
12%
61-75
0
0%
3
18%
76-90

Пропущено

2
5
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
60%
76-90

Забито

16
23
8 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 11
3 Не забивали 1
3
19%
1
4%
1-15
5
31%
4
17%
16-30
0
0%
5
22%
31-45
2
13%
6
26%
46-60
3
19%
3
13%
61-75
3
19%
4
17%
76-90

Пропущено

16
7
6 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 1
9 Не пропускали 6
3
19%
0
0%
1-15
0
0%
3
43%
16-30
3
19%
0
0%
31-45
2
13%
1
14%
46-60
3
19%
0
0%
61-75
5
31%
3
43%
76-90

Результаты последних матчей

Верес
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Верес - Рух Львов 2:0 Оболонь - Верес 0:0 Верес - Оболонь 2:1 Верес - Ворскла 2:2
Черноморец Од - Верес 1:1 Полесье - Верес 0:0 Верес - Заря 2:1 Верес - Шахтёр Донецк 1:1 Верес - Ингулец 2:2 Полесье - Верес 2:1 Карпаты - Верес 0:1 Верес - ФК Левый Берег 1:3 Колос Ковалёвка - Верес 0:1 Верес - Кривбасс 0:2 Верес - Динамо Киев 1:2 Верес - Карпаты 0:0 Оболонь - Верес 5:2 Верес - Локомотив Киев 3:1 Колос Ковалёвка - Верес 1:1 Верес - Нива Тернополь 2:4
Александрия
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Александрия - Карпаты 3:0 Александрия - Полесье 1:0 УЦСА - Александрия 1:4 Александрия - Ингулец 2:1
Александрия - Ворскла 1:0 Александрия - Кривбасс КР 4:2 Александрия - Рух Львов 1:1 Кривбасс - Александрия 0:1 Александрия - ФК Левый Берег 2:0 Оболонь - Александрия 0:0 Александрия - Колос Ковалёвка 2:1 Александрия - Шахтёр Донецк 4:3 Заря - Александрия 1:2 ЛНЗ Черкасcы - Александрия 0:2 Стяуа Бухарест - Александрия 2:1 Черноморец Од - Александрия 0:2 Александрия - Ингулец 2:1 ЛНЗ Черкасcы - Александрия 2:1 Александрия - Кудривкa-Нивa 3:1 Оболонь - Александрия 0:3

Результаты матчей

Верес
Александрия

Точный счет

1:1
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
1:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%

Точное количество голов

2
4 раза 40%
1
4 раза 40%
0
2 раза 20%
1
3 раза 38%
2
3 раза 38%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%

Точный счет

1:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%

Точное количество голов

1
7 раз 50%
2
4 раза 29%
0
3 раза 21%
2
5 раз 38%
1
5 раз 38%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Верес
Александрия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
4
6
1.5
5
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
4
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
12
1
4
10
1.5
7
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Киев
 13 11 2 0 32 - 10 35
2.
Александрия
 13 10 3 0 22 - 8 33
3.
Шахтёр Донецк
 13 9 2 2 38 - 12 29
4.
Полесье
 12 6 4 2 20 - 10 22
5.
Кривбасс
 13 6 4 3 14 - 12 22
6.
Карпаты
 14 6 3 5 16 - 17 21
7.
Рух Львов
 1:0 13 4 6 3 17 - 9 18
8.
ЛНЗ Черкасcы
 14 5 3 6 15 - 20 18
9.
Ворскла
 14 4 4 6 14 - 18 16
10.
Верес
 14 3 7 4 15 - 17 16
11.
Заря
 13 5 0 8 13 - 17 15
12.
Колос Ковалёвка
 14 2 7 5 8 - 11 13
13.
Черноморец Од
 14 3 3 8 9 - 17 12
14.
ФК Левый Берег
 0:1 14 2 3 9 4 - 18 9
15.
Оболонь
 14 2 3 9 6 - 27 9
16.
Ингулец
 14 0 6 8 9 - 29 6
17.
Днепр-1
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Александрия
 8 7 1 0 16 - 6 22
2.
Динамо Киев
 8 6 2 0 17 - 7 20
3.
Шахтёр Донецк
 7 6 0 1 25 - 6 18
4.
Карпаты
 8 4 2 2 11 - 7 14
5.
ЛНЗ Черкасcы
 7 4 1 2 9 - 6 13
6.
Полесье
 7 3 4 0 11 - 5 13
7.
Рух Львов
 1:0 6 3 2 1 10 - 2 11
8.
Верес
 10 2 5 3 12 - 14 11
9.
Черноморец Од
 8 3 1 4 5 - 8 10
10.
Кривбасс
 6 2 3 1 7 - 6 9
11.
Ворскла
 5 2 1 2 4 - 6 7
12.
Колос Ковалёвка
 7 1 4 2 3 - 4 7
13.
Заря
 6 2 0 4 6 - 8 6
14.
Оболонь
 8 1 3 4 5 - 15 6
15.
ФК Левый Берег
 0:1 7 1 1 5 1 - 10 4
16.
Ингулец
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Днепр-1
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Киев
 5 5 0 0 15 - 3 15
2.
Кривбасс
 7 4 1 2 7 - 6 13
3.
Александрия
 5 3 2 0 6 - 2 11
4.
Шахтёр Донецк
 6 3 2 1 13 - 6 11
5.
Полесье
 5 3 0 2 9 - 5 9
6.
Заря
 7 3 0 4 7 - 9 9
7.
Ворскла
 9 2 3 4 10 - 12 9
8.
Карпаты
 6 2 1 3 5 - 10 7
9.
Рух Львов
 1:0 7 1 4 2 7 - 7 7
10.
Колос Ковалёвка
 7 1 3 3 5 - 7 6
11.
Ингулец
 14 0 6 8 9 - 29 6
12.
Верес
 4 1 2 1 3 - 3 5
13.
ФК Левый Берег
 0:1 7 1 2 4 3 - 8 5
14.
ЛНЗ Черкасcы
 7 1 2 4 6 - 14 5
15.
Оболонь
 6 1 0 5 1 - 12 3
16.
Черноморец Од
 6 0 2 4 4 - 9 2
17.
Днепр-1
 0 0 0 0 0 - 0 0
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Шахтёр Донецк Бондаренко Артём 8 (2)
Полесье Назаренко Александр 7 (4)
Шахтёр Донецк Судаков Георгий 7 (3)
Полесье Гуцуляк Алексей 7 (2)
Динамо Киев Ванат Владислав 7 (2)
Весь список

Топ нарушителей
ФК Левый Берег Сухоручко Даниил 1 4
Оболонь Дубко Валерий 1 4
Кривбасс Бизимана Джихад 5
ФК Левый Берег Якимив Андрей 5
Верес Шарай Владислав 5
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 53'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 33'
      Г О О О О Л - Александр Беляев бьет в цель!
    • 27'
      Г О О О О Л - Гайдучик Николай из команды Верес забивает с точки!
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Верес 1:1 Александрия онлайн

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