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  3. Украина
  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 14. Стадион: .
Рух Львов
1:0
Второй тайм: 61'
ФК Левый Берег
0'
1:0
45' Пенальти
Карабин Ярослав
45' Желтая карточка
Дидик Роман
46' Желтая карточка
Слюбик Богдан
58' Желтая карточка
58' Желтая карточка

Ход матча

45'
Карабин Ярослав
1:0
45'
Дидик Роман
 
46'
 
Сухоручко Даниил
Синица Олег
46'
 
Andrii Spivakov
Банада Евгений
46'
Слюбик Богдан
 
52'
Denys Pidgurskyi
Слюбик Богдан
 
58'
 
58'
 
Лучшие коэффициенты
Рух Львов
Ничья
ФК Левый Берег
1.53
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3.80
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7.70
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Все Коэффициенты
23
Dmitriy
Ledviy
77
Сич
Алексей
92
Слюбик
Богдан
4
Vitaliy
Kholod
93
Vitaliy
Roman
29
Дидик
Роман
14
Квасница
Илья
8
Карабин
Ярослав
71
Oleh
Fedor
20
Klayver
95
Краснопир
Игорь
1
Maksym
Mekhaniv
27
Астахов
Эрнест
97
Якимив
Андрей
50
Семёнов
Дмитрий
II
6
Sidnney
44
Банада
Евгений
18
Ruslan
Dedukh
11
Войцеховский
Владислав
17
Ivan
Kogut
19
Mykola
Kogut
96
Синица
Олег
Рух Львов
ФК Левый Берег

Бомбардиры внутри турнира

Рух Львов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Краснопир Игорь 5 (1) 0.38
Квасница Илья 4 0.31
Карабин Ярослав 4 (1) 0.31
Vitaliy Kholod 1 0.08
Притула Остап 1 (1) 0.08
Рунич Василий 1 0.08
Klayver 1 0.08
Сич Алексей 0 0
Дидик Роман 0 0
ФК Левый Берег
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Taras Galas 2 0.14
Якимив Андрей 1 0.07
Ruslan Dedukh 1 (1) 0.07
Синица Олег 0 0
Klim Prykhodko 0 0

Карточки

Рух Львов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дидик Роман 5 0
Denys Pidgurskyi 3 0
Квасница Илья 3 0
Klayver 1 1
Сич Алексей 2 0
Vitaliy Roman 2 0
Vitaliy Kholod 2 0
Oleh Fedor 2 0
Климчук Юрий 1 0
Слюсар Денис 1 0
Слюбик Богдан 1 0
ФК Левый Берег
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сухоручко Даниил 4 1
Якимив Андрей 5 0
Банада Евгений 4 0
Ruslan Dedukh 4 0
Самар Валерий 1 1
Синица Олег 2 0
Шаповал Владислав 2 0
Соколов Олег 2 0
Семёнов Дмитрий II 2 0
Ruslan Nepeipiev 1 0
Andrii Spivakov 1 0
Klim Prykhodko 1 0

Результаты матчей

Рух Львов
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
ФК Левый Берег
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)

Сухие победы

2
5

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
0
Рух Львов
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
ФК Левый Берег
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

5
10

Упущенные победы

6
1
Рух Львов
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
58% (7)
8% (1)
ФК Левый Берег
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
15% (2)
69% (9)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)

Сухие победы

3
5

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

5
11

Упущенные победы

7
1

Голы по времени матча

Забито

9
3
2 В 1-м тайме 0
7 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 0
9 Не забивали 12
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
7
78%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Пропущено

2
7
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 4
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
3
43%
61-75
1
50%
2
29%
76-90

Забито

7
1
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 1
8 Не забивали 12
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
1
100%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
3
43%
0
0%
76-90

Пропущено

7
10
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 5
1
14%
1
10%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
1
14%
2
20%
46-60
1
14%
3
30%
61-75
3
43%
3
30%
76-90

Забито

16
4
4 В 1-м тайме 1
12 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 1
5 Не забивали 11
1
6%
0
0%
1-15
2
13%
1
25%
16-30
1
6%
0
0%
31-45
8
50%
0
0%
46-60
1
6%
1
25%
61-75
3
19%
2
50%
76-90

Пропущено

9
17
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 14
3 Пропускали первыми 9
6 Не пропускали 9
1
11%
2
12%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
1
6%
31-45
1
11%
3
18%
46-60
1
11%
6
35%
61-75
4
44%
5
29%
29%
76-90

Результаты последних матчей

Рух Львов
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Верес - Рух Львов 2:0 Кривбасс - Рух Львов 1:1 Рух Львов - Карпаты 1:0 Рух Львов - Черноморец Од 1:1
Рух Львов - Карпаты 0:1 Александрия - Рух Львов 1:1 Рух Львов - Колос Ковалёвка 0:0 Динамо Киев - Рух Львов 0:0 Ворскла - Рух Львов 0:0 Рух Львов - Ингулец 5:0 Рух Львов - Заря 3:0 ЛНЗ Черкасcы - Рух Львов 3:1 Оболонь - Рух Львов 0:4 Рух Львов - Агробизнес 2:0 Хартберг - Рух Львов 0:2 Рух Львов - Сабах Баку 1:2 Рух Львов - Лутон Таун 0:1 Осиек - Рух Львов 3:1 Рух Львов - Домжале 0:3 Рух Львов - Хайдук 1:3
ФК Левый Берег
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
ФК Левый Берег - Ингулец 0:0 Карпаты - ФК Левый Берег 3:0 ФК Левый Берег - Заря 0:2 Полесье - ФК Левый Берег 0:0
Колос Ковалёвка - ФК Левый Берег 0:0 ФК Левый Берег - Динамо Киев 0:3 Александрия - ФК Левый Берег 2:0 ФК Левый Берег - Кривбасс 0:1 Верес - ФК Левый Берег 1:3 ФК Левый Берег - Черноморец Од 1:0 ФК Левый Берег - Шахтёр Донецк 0:1 ФК Левый Берег - Ворскла 0:3 ЛНЗ Черкасcы - ФК Левый Берег 1:0 ЛНЗ Черкасcы - ФК Левый Берег 2:1 ФК Левый Берег - Шахтёр Дн (до 19 лет) 2:0 ФК Левый Берег - Эпицентр Дунаевцы 2:1 Карпаты - ФК Левый Берег 3:3 ФК Левый Берег - ФК Прикарпатье 1981 1:1 Агробизнес - ФК Левый Берег 0:2 ФК Левый Берег - Нива Бузова 1:2

Результаты матчей

Рух Львов
ФК Левый Берег

Точный счет

0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
0:1
2 раза 29%
0:3
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
5
1 раз 20%
0
6 раз 86%
1
1 раз 14%

Точный счет

0:0
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
0:4
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
0:0
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
4
1 раз 14%
0
5 раз 83%
3
1 раз 17%

Точный счет

0:0
3 раза 25%
1:1
3 раза 25%
0:1
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
0:0
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
0:3
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 42%
1
4 раза 33%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
0
11 раз 85%
1
1 раз 8%
3
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Рух Львов
ФК Левый Берег

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
1
6
2
3
1.5
2
3
2.5
1
4
3.5
1
4
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
1
5
1
6
1.5
1
5
1
6
2.5
1
5
1
6
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
5
0.5
Больше Меньше
2
11
3
9
1.5
1
12
3
9
2.5
1
12
2
10
3.5
1
11
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Киев
 13 11 2 0 32 - 10 35
2.
Александрия
 13 10 3 0 22 - 8 33
3.
Шахтёр Донецк
 13 9 2 2 38 - 12 29
4.
Полесье
 12 6 4 2 20 - 10 22
5.
Кривбасс
 13 6 4 3 14 - 12 22
6.
Карпаты
 14 6 3 5 16 - 17 21
7.
Рух Львов
 1:0 13 4 6 3 17 - 9 18
8.
ЛНЗ Черкасcы
 14 5 3 6 15 - 20 18
9.
Ворскла
 14 4 4 6 14 - 18 16
10.
Верес
 14 3 7 4 15 - 17 16
11.
Заря
 13 5 0 8 13 - 17 15
12.
Колос Ковалёвка
 14 2 7 5 8 - 11 13
13.
Черноморец Од
 14 3 3 8 9 - 17 12
14.
ФК Левый Берег
 0:1 14 2 3 9 4 - 18 9
15.
Оболонь
 14 2 3 9 6 - 27 9
16.
Ингулец
 14 0 6 8 9 - 29 6
17.
Днепр-1
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Александрия
 8 7 1 0 16 - 6 22
2.
Динамо Киев
 8 6 2 0 17 - 7 20
3.
Шахтёр Донецк
 7 6 0 1 25 - 6 18
4.
Карпаты
 8 4 2 2 11 - 7 14
5.
ЛНЗ Черкасcы
 7 4 1 2 9 - 6 13
6.
Полесье
 7 3 4 0 11 - 5 13
7.
Рух Львов
 1:0 6 3 2 1 10 - 2 11
8.
Верес
 10 2 5 3 12 - 14 11
9.
Черноморец Од
 8 3 1 4 5 - 8 10
10.
Кривбасс
 6 2 3 1 7 - 6 9
11.
Ворскла
 5 2 1 2 4 - 6 7
12.
Колос Ковалёвка
 7 1 4 2 3 - 4 7
13.
Заря
 6 2 0 4 6 - 8 6
14.
Оболонь
 8 1 3 4 5 - 15 6
15.
ФК Левый Берег
 0:1 7 1 1 5 1 - 10 4
16.
Ингулец
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Днепр-1
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Киев
 5 5 0 0 15 - 3 15
2.
Кривбасс
 7 4 1 2 7 - 6 13
3.
Александрия
 5 3 2 0 6 - 2 11
4.
Шахтёр Донецк
 6 3 2 1 13 - 6 11
5.
Полесье
 5 3 0 2 9 - 5 9
6.
Заря
 7 3 0 4 7 - 9 9
7.
Ворскла
 9 2 3 4 10 - 12 9
8.
Карпаты
 6 2 1 3 5 - 10 7
9.
Рух Львов
 1:0 7 1 4 2 7 - 7 7
10.
Колос Ковалёвка
 7 1 3 3 5 - 7 6
11.
Ингулец
 14 0 6 8 9 - 29 6
12.
Верес
 4 1 2 1 3 - 3 5
13.
ФК Левый Берег
 0:1 7 1 2 4 3 - 8 5
14.
ЛНЗ Черкасcы
 7 1 2 4 6 - 14 5
15.
Оболонь
 6 1 0 5 1 - 12 3
16.
Черноморец Од
 6 0 2 4 4 - 9 2
17.
Днепр-1
 0 0 0 0 0 - 0 0
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  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Шахтёр Донецк Бондаренко Артём 8 (2)
Полесье Назаренко Александр 7 (4)
Шахтёр Донецк Судаков Георгий 7 (3)
Полесье Гуцуляк Алексей 7 (2)
Динамо Киев Ванат Владислав 7 (2)
Весь список

Топ нарушителей
ФК Левый Берег Сухоручко Даниил 1 4
Оболонь Дубко Валерий 1 4
Кривбасс Бизимана Джихад 5
ФК Левый Берег Якимив Андрей 5
Верес Шарай Владислав 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 51'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 47'
    Дидик Роман получил желтую карточку от судьи
Лучшие коэффициенты
Рух Львов
Ничья
ФК Левый Берег
1.53
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3.80
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ФК Левый Берег
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