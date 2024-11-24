Тур: 14. Стадион: Арена Львов.
1:0
Конец матча
0'
1:0
45' ПенальтиКарабин Ярослав
45' Желтая карточкаДидик Роман
46' Желтая карточкаСлюбик Богдан
58' Желтая карточкаRuslan Dedukh
58' Желтая карточкаСемёнов Дмитрий II
68' Желтая карточкаVitaliy Roman
90'+5
Ход матча
45'
1:0
45'
46'
58'
67'
68'
77
Сич
Алексей
29
Дидик
Роман
71
Oleh
Fedor
20
Klayver
6
Sidnney
17
Ivan
Kogut
19
Mykola
Kogut
96
Синица
Олег
- Основной состав
- Вратарь
-
77 Сич АлексейЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Дидик РоманПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
71 Oleh FedorПолузащитник
-
20 KlayverПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Vitaliy Ponomarov
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
6 SidnneyЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Ivan KogutПолузащитник
-
19 Mykola KogutНападающий
-
96 Синица ОлегНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
26 Taras Galas
-
-
-
Главный тренер: Vitaliy Pervak
Бомбардиры внутри турнира
Рух Львов
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Краснопир Игорь
|5 (1)
|0.38
|Квасница Илья
|4
|0.31
|Карабин Ярослав
|4 (1)
|0.31
|Vitaliy Kholod
|1
|0.08
|Притула Остап
|1 (1)
|0.08
|Рунич Василий
|1
|0.08
|Klayver
|1
|0.08
|Сич Алексей
|0
|0
|Дидик Роман
|0
|0
ФК Левый Берег
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Taras Galas
|2
|0.14
|Якимив Андрей
|1
|0.07
|Ruslan Dedukh
|1 (1)
|0.07
|Синица Олег
|0
|0
|Klim Prykhodko
|0
|0
Карточки
Рух Львов
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дидик Роман
|5
|0
|Vitaliy Roman
|3
|0
|Denys Pidgurskyi
|3
|0
|Квасница Илья
|3
|0
|Klayver
|1
|1
|Сич Алексей
|2
|0
|Слюбик Богдан
|2
|0
|Vitaliy Kholod
|2
|0
|Oleh Fedor
|2
|0
|Климчук Юрий
|1
|0
|Слюсар Денис
|1
|0
ФК Левый Берег
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сухоручко Даниил
|4
|1
|Якимив Андрей
|5
|0
|Ruslan Dedukh
|5
|0
|Банада Евгений
|4
|0
|Семёнов Дмитрий II
|3
|0
|Самар Валерий
|1
|1
|Синица Олег
|2
|0
|Шаповал Владислав
|2
|0
|Соколов Олег
|2
|0
|Ruslan Nepeipiev
|1
|0
|Andrii Spivakov
|1
|0
|Klim Prykhodko
|1
|0
Результаты матчей
Рух Львов
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
ФК Левый Берег
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)
Сухие победы
3
5
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
1
0
Рух Львов
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
ФК Левый Берег
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
5
10
Упущенные победы
6
1
Рух Львов
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
62% (8)
8% (1)
ФК Левый Берег
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
14% (2)
64% (9)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
Сухие победы
4
5
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
5
11
Упущенные победы
7
1
Голы по времени матча
Забито
10
3
3 В 1-м тайме 0
7 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 0
9 Не забивали 13
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
7
70%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Пропущено
2
8
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 5
2 Не пропускали 5
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
3
38%
61-75
1
50%
2
25%
76-90
Забито
7
1
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 1
9 Не забивали 13
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
1
100%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
3
43%
0
0%
76-90
Пропущено
7
10
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 5
1
14%
1
10%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
1
14%
2
20%
46-60
1
14%
3
30%
61-75
3
43%
3
30%
76-90
Забито
17
4
5 В 1-м тайме 1
12 Во 2-м тайме 3
7 Забивали первыми 1
5 Не забивали 12
1
6%
0
0%
1-15
2
12%
1
25%
16-30
2
12%
0
0%
31-45
8
47%
0
0%
46-60
1
6%
1
25%
61-75
3
18%
2
50%
76-90
Пропущено
9
18
3 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 14
3 Пропускали первыми 10
6 Не пропускали 10
1
11%
2
11%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
2
11%
31-45
1
11%
3
17%
46-60
1
11%
6
33%
61-75
4
44%
5
28%
76-90
Результаты последних матчей
Рух Львов
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Верес - Рух Львов 2:0 Кривбасс - Рух Львов 1:1 Рух Львов - Карпаты 1:0 Рух Львов - Черноморец Од 1:1
Рух Львов - Карпаты 0:1 Александрия - Рух Львов 1:1 Рух Львов - Колос Ковалёвка 0:0 Динамо Киев - Рух Львов 0:0 Ворскла - Рух Львов 0:0 Рух Львов - Ингулец 5:0 Рух Львов - Заря 3:0 ЛНЗ Черкасcы - Рух Львов 3:1 Оболонь - Рух Львов 0:4 Рух Львов - Агробизнес 2:0 Хартберг - Рух Львов 0:2 Рух Львов - Сабах Баку 1:2 Рух Львов - Лутон Таун 0:1 Осиек - Рух Львов 3:1 Рух Львов - Домжале 0:3 Рух Львов - Хайдук 1:3
ФК Левый Берег
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
ФК Левый Берег - Ингулец 0:0 Карпаты - ФК Левый Берег 3:0 ФК Левый Берег - Заря 0:2 Полесье - ФК Левый Берег 0:0
Колос Ковалёвка - ФК Левый Берег 0:0 ФК Левый Берег - Динамо Киев 0:3 Александрия - ФК Левый Берег 2:0 ФК Левый Берег - Кривбасс 0:1 Верес - ФК Левый Берег 1:3 ФК Левый Берег - Черноморец Од 1:0 ФК Левый Берег - Шахтёр Донецк 0:1 ФК Левый Берег - Ворскла 0:3 ЛНЗ Черкасcы - ФК Левый Берег 1:0 ЛНЗ Черкасcы - ФК Левый Берег 2:1 ФК Левый Берег - Шахтёр Дн (до 19 лет) 2:0 ФК Левый Берег - Эпицентр Дунаевцы 2:1 Карпаты - ФК Левый Берег 3:3 ФК Левый Берег - ФК Прикарпатье 1981 1:1 Агробизнес - ФК Левый Берег 0:2 ФК Левый Берег - Нива Бузова 1:2
Результаты матчей
Рух Львов
ФК Левый Берег
Точный счет
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
0:1
2 раза 29%
0:3
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
3
1 раз 17%
5
1 раз 17%
0
6 раз 86%
1
1 раз 14%
Точный счет
0:0
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
0:4
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
0:0
2 раза 29%
1:0
2 раза 29%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
4
1 раз 14%
0
6 раз 86%
3
1 раз 14%
Точный счет
0:0
3 раза 23%
1:1
3 раза 23%
0:1
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
0:0
3 раза 21%
1:0
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
0:3
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
Точное количество голов
0
5 раз 38%
1
5 раз 38%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
0
12 раз 86%
1
1 раз 7%
3
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Рух Львов
ФК Левый Берег
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
16
24
24
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
16
16
16
16
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
85
Больше Меньше
212
310
113
310
113
211
112
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Шахтёр Донецк
|Бондаренко Артём
|8 (2)
|Полесье
|Назаренко Александр
|7 (4)
|Шахтёр Донецк
|Судаков Георгий
|7 (3)
|Полесье
|Гуцуляк Алексей
|7 (2)
|Динамо Киев
|Ванат Владислав
|7 (2)
|ФК Левый Берег
|Сухоручко Даниил
|1 4
|Оболонь
|Дубко Валерий
|1 4
|Кривбасс
|Бизимана Джихад
|5
|ФК Левый Берег
|Якимив Андрей
|5
|ФК Левый Берег
|Ruslan Dedukh
|5