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  3. Украина
  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 14. Стадион: .
Полесье
1:1
Второй тайм: 86'
Заря
0'
27' Желтая карточка
Джордан
30' Желтая карточка
Вантух Роман
0:1
65' Гол
Будковский Филипп
69' Желтая карточка
Лукас Тэйлор
72' Вторая желтая карточка
Вантух Роман
73' Желтая карточка
Gabriel Eskinja
1:1
84' Гол

Ход матча

27'
 
Джордан
30'
 
Вантух Роман
61'
Макуана Бени
Caua Paixao
 
62'
 
Вакула Владислав
Кирюханцев Игорь
65'
0:1
Будковский Филипп
69'
Лукас Тэйлор
 
72'
 
Вантух Роман
73'
 
Gabriel Eskinja
78'
 
Хахлев Алексей
Горбач Игорь
84'
1:1
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Ничья
Заря
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Все Коэффициенты
23
Волынец
Евгений
13
Лукас
Тэйлор
34
Vialle
5
Сарапий
Эдуард
29
Artem
Smolyakov
8
Бабенко
Руслан
30
Леднeв
Богдан
55
Крушиньский
Борис
11
Гуцуляк
Алексей
90
Caua
Paixao
7
Назаренко
Александр
1
Сапутин
Александр
10
Леовижилду
4
Gabriel
Eskinja
55
Джордан
47
Вантух
Роман
21
Jakov
Basic
70
Кирюханцев
Игорь
5
Яцык
Александр
9
Artem
Slesar
17
Горбач
Игорь
28
Будковский
Филипп
Полесье
Заря

История личных встреч

Полесье
Заря

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

ПЛ
1:1
ПЛ
0:1

Голы

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

0.5
1

Тотал матчей

1.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

180
90

Бомбардиры внутри турнира

Полесье
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Назаренко Александр 7 (2) 0.54
Гуцуляк Алексей 7 0.54
Крушиньский Борис 1 0.08
Чоботенко Сергей 1 0.08
Леднeв Богдан 1 0.08
Эрнандес Луйфер 1 0.08
Artem Smolyakov 1 0.08
Caua Paixao 1 0.08
Бабенко Руслан 0 0
Майсурадзе Георгий 0 0
Мустафаев Эмиль 0 0
Заря
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Будковский Филипп 4 (1) 0.29
Яцык Александр 3 0.21
Джордан 2 0.14
Мичин Петар 2 0.14
Горбач Игорь 1 0.07
Герреро Эдуардо 1 0.07
Jakov Basic 1 0.07
Антюх Денис 0 0
Кирюханцев Игорь 0 0
Вантух Роман 0 0

Карточки

Полесье
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Михайличенко Богдан 3 1
Таллиш Энрике 4 0
Бабенко Руслан 3 0
Крушиньский Борис 3 0
Vialle 3 0
Гуцуляк Алексей 2 0
Лукас Тэйлор 2 0
Сарапий Эдуард 2 0
Artem Smolyakov 2 0
Чоботенко Сергей 1 0
Леднeв Богдан 1 0
Назаренко Александр 1 0
Волынец Евгений 1 0
Макуана Бени 1 0
Caua Paixao 1 0
Заря
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дришлюк Кирилл 4 0
Мичин Петар 4 0
Вантух Роман 2 1
Бартулович Младен 3 0
Горбач Игорь 3 0
Gabriel Eskinja 3 0
Джордан 2 0
Будковский Филипп 2 0
Бенито Муйива 2 0
Кирюханцев Игорь 1 0
Супряга Владислав 1 0
Тронтель Жан 1 0
Яцык Александр 1 0
Кораблин Тимур 1 0
Christopher Nwaeze 1 0
Jakov Basic 1 0

Результаты матчей

Полесье
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)
Заря
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
0% (0)
50% (3)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

3
3
Полесье
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Заря
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
0% (0)
57% (4)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

3
7

Упущенные победы

8
4
Полесье
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
Заря
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
0% (0)
54% (7)

Сухие победы

2
5

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

5
7

Упущенные победы

11
7

Голы по времени матча

Забито

11
8
5 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 5
6 Не забивали 8
0
0%
1
13%
1-15
2
18%
1
13%
16-30
3
27%
2
25%
31-45
4
36%
3
38%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
1
9%
1
13%
76-90

Пропущено

5
8
5 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
2
25%
16-30
3
60%
0
0%
31-45
0
0%
5
63%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

9
6
6 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
8 Не забивали 9
2
22%
0
0%
1-15
1
11%
2
33%
16-30
3
33%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
2
33%
76-90

Пропущено

5
8
4 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
3
60%
2
25%
16-30
1
20%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
20%
2
25%
76-90

Забито

20
14
11 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 8
2 Не забивали 4
2
10%
1
7%
1-15
3
15%
3
21%
16-30
6
30%
3
21%
31-45
4
20%
4
29%
46-60
2
10%
0
0%
61-75
3
15%
3
21%
76-90

Пропущено

10
16
9 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 9
1
10%
0
0%
1-15
4
40%
4
25%
16-30
4
40%
1
6%
31-45
0
0%
7
44%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
1
10%
2
13%
76-90

Результаты последних матчей

Полесье
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Динамо Киев - Полесье 2:1 Александрия - Полесье 1:0 Полесье - Кривбасс 2:1 Полесье - Колос Ковалёвка 1:1
Полесье - ФК Левый Берег 0:0 Полесье - Верес 0:0 Полесье - Ворскла 2:1 Карпаты - Полесье 1:3 Полесье - ЛНЗ Черкасcы 1:1 Полесье - Верес 2:1 Черноморец Од - Полесье 1:4 Полесье - Оболонь 4:0 Полесье - Ингулец 1:1 Шахтёр Донецк - Полесье 0:1 Полесье - Олимпия Любляна 1:2 Олимпия Любляна - Полесье 2:0 Полесье - Эпицентр 2:2 Верес - Полесье 1:4 Полесье - ЛНЗ Черкасcы 1:0 Полесье - Шахтёр Донецк 2:0
Заря
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Колос Ковалёвка - Заря 1:0 Шахтёр Донецк - Заря 3:1 Заря - ЛНЗ Черкасcы 1:2 Шахтёр Донецк - Заря 1:0
ФК Левый Берег - Заря 0:2 Заря - Кривбасс 0:1 Оболонь - Заря 2:2 Верес - Заря 2:1 Заря - Ворскла 2:0 Колос Ковалёвка - Заря 1:0 Заря - Динамо Киев 0:2 Оболонь - Заря 0:2 Рух Львов - Заря 3:0 Заря - Александрия 1:2 Черноморец Од - Заря 0:1 Заря - Ингулец 2:1 Заря - Аль-Таавун Бурайда 2:0 Заря - Аль-Раед Бурайда 3:2 Заря - Локомотива Загреб 1:1 Мура - Заря 0:0

Результаты матчей

Полесье
Заря

Точный счет

1:1
3 раза 43%
2:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
1:2
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
4
1 раз 14%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%

Точный счет

0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
0:2
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%

Точный счет

2:1
3 раза 25%
1:1
3 раза 25%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
0:2
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 42%
0
2 раза 17%
2
2 раза 17%
4
2 раза 17%
3
1 раз 8%
1
5 раз 38%
0
4 раза 31%
2
4 раза 31%

Тоталы голов в матче

Полесье
Заря

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
4
2
3
4
1.5
2
4
1
6
2.5
1
6
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
5
2
2
3
1.5
2
5
2
3
2.5
1
4
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
9
4
5
7
1.5
4
9
3
9
2.5
2
10
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Киев
 13 11 2 0 32 - 10 35
2.
Александрия
 13 10 3 0 22 - 8 33
3.
Шахтёр Донецк
 13 9 2 2 38 - 12 29
4.
Полесье
 1:1 13 6 5 2 21 - 11 23
5.
Кривбасс
 13 6 4 3 14 - 12 22
6.
Карпаты
 14 6 3 5 16 - 17 21
7.
Рух Львов
 13 4 6 3 17 - 9 18
8.
ЛНЗ Черкасcы
 14 5 3 6 15 - 20 18
9.
Заря
 1:1 14 5 1 8 14 - 18 16
10.
Ворскла
 14 4 4 6 14 - 18 16
11.
Верес
 14 3 7 4 15 - 17 16
12.
Колос Ковалёвка
 14 2 7 5 8 - 11 13
13.
Черноморец Од
 14 3 3 8 9 - 17 12
14.
ФК Левый Берег
 14 2 3 9 4 - 18 9
15.
Оболонь
 14 2 3 9 6 - 27 9
16.
Ингулец
 14 0 6 8 9 - 29 6
17.
Днепр-1
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Александрия
 8 7 1 0 16 - 6 22
2.
Динамо Киев
 8 6 2 0 17 - 7 20
3.
Шахтёр Донецк
 7 6 0 1 25 - 6 18
4.
Карпаты
 8 4 2 2 11 - 7 14
5.
Полесье
 1:1 8 3 5 0 12 - 6 14
6.
ЛНЗ Черкасcы
 7 4 1 2 9 - 6 13
7.
Рух Львов
 6 3 2 1 10 - 2 11
8.
Верес
 10 2 5 3 12 - 14 11
9.
Черноморец Од
 8 3 1 4 5 - 8 10
10.
Кривбасс
 6 2 3 1 7 - 6 9
11.
Ворскла
 5 2 1 2 4 - 6 7
12.
Колос Ковалёвка
 7 1 4 2 3 - 4 7
13.
Заря
 1:1 6 2 0 4 6 - 8 6
14.
Оболонь
 8 1 3 4 5 - 15 6
15.
ФК Левый Берег
 7 1 1 5 1 - 10 4
16.
Ингулец
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Днепр-1
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Киев
 5 5 0 0 15 - 3 15
2.
Кривбасс
 7 4 1 2 7 - 6 13
3.
Александрия
 5 3 2 0 6 - 2 11
4.
Шахтёр Донецк
 6 3 2 1 13 - 6 11
5.
Заря
 1:1 8 3 1 4 8 - 10 10
6.
Полесье
 1:1 5 3 0 2 9 - 5 9
7.
Ворскла
 9 2 3 4 10 - 12 9
8.
Карпаты
 6 2 1 3 5 - 10 7
9.
Рух Львов
 7 1 4 2 7 - 7 7
10.
Колос Ковалёвка
 7 1 3 3 5 - 7 6
11.
Ингулец
 14 0 6 8 9 - 29 6
12.
Верес
 4 1 2 1 3 - 3 5
13.
ФК Левый Берег
 7 1 2 4 3 - 8 5
14.
ЛНЗ Черкасcы
 7 1 2 4 6 - 14 5
15.
Оболонь
 6 1 0 5 1 - 12 3
16.
Черноморец Од
 6 0 2 4 4 - 9 2
17.
Днепр-1
 0 0 0 0 0 - 0 0
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Топ бомбардиров
Шахтёр Донецк Бондаренко Артём 8 (2)
Полесье Назаренко Александр 7 (4)
Шахтёр Донецк Судаков Георгий 7 (3)
Полесье Гуцуляк Алексей 7 (2)
Динамо Киев Ванат Владислав 7 (2)
Весь список

Топ нарушителей
ФК Левый Берег Сухоручко Даниил 1 4
Оболонь Дубко Валерий 1 4
Кривбасс Бизимана Джихад 5
ФК Левый Берег Якимив Андрей 5
ФК Левый Берег Ruslan Dedukh 5
Весь список
  • 62'
    Кирюханцев Игорь уходит с поля. Вакула Владислав выходит вместо него
  • 61'
    Caua Paixao уходит с поля. Бени Макуана выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 30'
    Вантух Роман получил желтую карточку от судьи
  • 27'
    Джордан получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
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