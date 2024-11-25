Тур: 14. Стадион: Центральный городской стадион.
0'
27' Желтая карточкаДжордан
30' Желтая карточкаВантух Роман
0:1
65' ГолБудковский Филипп
69' Желтая карточкаЛукас Тэйлор
72' Вторая желтая карточкаВантух Роман
73' Желтая карточкаGabriel Eskinja
Ход матча
27'
30'
65'
69'
72'
73'
84'
1:1
13
Лукас
Тэйлор
34
Vialle
90
Caua
Paixao
10
Леовижилду
55
Джордан
47
Вантух
Роман
21
Jakov
Basic
17
Горбач
Игорь
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Лукас ТэйлорЗащитник
-
34 VialleЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
90 Caua PaixaoНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Макуана БениПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Imad Ashur
- Основной состав
- Вратарь
-
10 ЛеовижилдуЗащитник
- Защитник
-
55 ДжорданЗащитник
-
47 Вантух РоманЗащитник
-
21 Jakov BasicПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Горбач ИгорьПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
32 Тронтель ЖанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Sergiy Rudenko
История личных встреч
Полесье
Заря
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
1
2
Голов в среднем за матч
0.5
1
Тотал матчей
1.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
180
90
Бомбардиры внутри турнира
Полесье
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Назаренко Александр
|7 (2)
|0.54
|Гуцуляк Алексей
|7
|0.54
|Крушиньский Борис
|1
|0.08
|Чоботенко Сергей
|1
|0.08
|Леднeв Богдан
|1
|0.08
|Эрнандес Луйфер
|1
|0.08
|Artem Smolyakov
|1
|0.08
|Caua Paixao
|1
|0.08
|Бабенко Руслан
|0
|0
|Майсурадзе Георгий
|0
|0
|Мустафаев Эмиль
|0
|0
Заря
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Будковский Филипп
|4 (1)
|0.29
|Яцык Александр
|3
|0.21
|Джордан
|2
|0.14
|Мичин Петар
|2
|0.14
|Горбач Игорь
|1
|0.07
|Герреро Эдуардо
|1
|0.07
|Jakov Basic
|1
|0.07
|Антюх Денис
|0
|0
|Кирюханцев Игорь
|0
|0
|Вантух Роман
|0
|0
Карточки
Полесье
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Михайличенко Богдан
|3
|1
|Таллиш Энрике
|4
|0
|Бабенко Руслан
|3
|0
|Крушиньский Борис
|3
|0
|Vialle
|3
|0
|Гуцуляк Алексей
|2
|0
|Лукас Тэйлор
|2
|0
|Сарапий Эдуард
|2
|0
|Artem Smolyakov
|2
|0
|Чоботенко Сергей
|1
|0
|Леднeв Богдан
|1
|0
|Назаренко Александр
|1
|0
|Волынец Евгений
|1
|0
|Макуана Бени
|1
|0
|Caua Paixao
|1
|0
Заря
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дришлюк Кирилл
|4
|0
|Мичин Петар
|4
|0
|Вантух Роман
|2
|1
|Бартулович Младен
|3
|0
|Горбач Игорь
|3
|0
|Gabriel Eskinja
|3
|0
|Джордан
|2
|0
|Будковский Филипп
|2
|0
|Бенито Муйива
|2
|0
|Кирюханцев Игорь
|1
|0
|Супряга Владислав
|1
|0
|Тронтель Жан
|1
|0
|Яцык Александр
|1
|0
|Кораблин Тимур
|1
|0
|Christopher Nwaeze
|1
|0
|Jakov Basic
|1
|0
Результаты матчей
Полесье
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)
Заря
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
0% (0)
50% (3)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
3
3
Полесье
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Заря
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
0% (0)
57% (4)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
3
7
Упущенные победы
8
4
Полесье
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
Заря
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
0% (0)
54% (7)
Сухие победы
2
5
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
5
7
Упущенные победы
11
7
Голы по времени матча
Забито
11
8
5 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 5
6 Не забивали 8
0
0%
1
13%
1-15
2
18%
1
13%
16-30
3
27%
2
25%
31-45
4
36%
3
38%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
1
9%
1
13%
76-90
Пропущено
5
8
5 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
2
25%
16-30
3
60%
0
0%
31-45
0
0%
5
63%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
9
6
6 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
8 Не забивали 9
2
22%
0
0%
1-15
1
11%
2
33%
16-30
3
33%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
2
33%
76-90
Пропущено
5
8
4 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
3
60%
2
25%
16-30
1
20%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
20%
2
25%
76-90
Забито
20
14
11 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 8
2 Не забивали 4
2
10%
1
7%
1-15
3
15%
3
21%
16-30
6
30%
3
21%
31-45
4
20%
4
29%
46-60
2
10%
0
0%
61-75
3
15%
3
21%
76-90
Пропущено
10
16
9 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 9
1
10%
0
0%
1-15
4
40%
4
25%
16-30
4
40%
1
6%
31-45
0
0%
7
44%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
1
10%
2
13%
76-90
Результаты последних матчей
Полесье
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Динамо Киев - Полесье 2:1 Александрия - Полесье 1:0 Полесье - Кривбасс 2:1 Полесье - Колос Ковалёвка 1:1
Полесье - ФК Левый Берег 0:0 Полесье - Верес 0:0 Полесье - Ворскла 2:1 Карпаты - Полесье 1:3 Полесье - ЛНЗ Черкасcы 1:1 Полесье - Верес 2:1 Черноморец Од - Полесье 1:4 Полесье - Оболонь 4:0 Полесье - Ингулец 1:1 Шахтёр Донецк - Полесье 0:1 Полесье - Олимпия Любляна 1:2 Олимпия Любляна - Полесье 2:0 Полесье - Эпицентр 2:2 Верес - Полесье 1:4 Полесье - ЛНЗ Черкасcы 1:0 Полесье - Шахтёр Донецк 2:0
Заря
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Колос Ковалёвка - Заря 1:0 Шахтёр Донецк - Заря 3:1 Заря - ЛНЗ Черкасcы 1:2 Шахтёр Донецк - Заря 1:0
ФК Левый Берег - Заря 0:2 Заря - Кривбасс 0:1 Оболонь - Заря 2:2 Верес - Заря 2:1 Заря - Ворскла 2:0 Колос Ковалёвка - Заря 1:0 Заря - Динамо Киев 0:2 Оболонь - Заря 0:2 Рух Львов - Заря 3:0 Заря - Александрия 1:2 Черноморец Од - Заря 0:1 Заря - Ингулец 2:1 Заря - Аль-Таавун Бурайда 2:0 Заря - Аль-Раед Бурайда 3:2 Заря - Локомотива Загреб 1:1 Мура - Заря 0:0
Результаты матчей
Полесье
Заря
Точный счет
1:1
3 раза 43%
2:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
1:2
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
4
1 раз 14%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
Точный счет
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
0:2
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
Точный счет
2:1
3 раза 25%
1:1
3 раза 25%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
0:2
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 42%
0
2 раза 17%
2
2 раза 17%
4
2 раза 17%
3
1 раз 8%
1
5 раз 38%
0
4 раза 31%
2
4 раза 31%
Тоталы голов в матче
Полесье
Заря
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
42
34
24
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
52
23
25
23
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
94
57
49
39
210
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|11
|2
|0
|32 - 10
|35
|2.
|13
|10
|3
|0
|22 - 8
|33
|3.
|13
|9
|2
|2
|38 - 12
|29
|4.
|1:1
|13
|6
|5
|2
|21 - 11
|23
|5.
|13
|6
|4
|3
|14 - 12
|22
|6.
|14
|6
|3
|5
|16 - 17
|21
|7.
|13
|4
|6
|3
|17 - 9
|18
|8.
|14
|5
|3
|6
|15 - 20
|18
|9.
|1:1
|14
|5
|1
|8
|14 - 18
|16
|10.
|14
|4
|4
|6
|14 - 18
|16
|11.
|14
|3
|7
|4
|15 - 17
|16
|12.
|14
|2
|7
|5
|8 - 11
|13
|13.
|14
|3
|3
|8
|9 - 17
|12
|14.
|14
|2
|3
|9
|4 - 18
|9
|15.
|14
|2
|3
|9
|6 - 27
|9
|16.
|14
|0
|6
|8
|9 - 29
|6
|17.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|7
|1
|0
|16 - 6
|22
|2.
|8
|6
|2
|0
|17 - 7
|20
|3.
|7
|6
|0
|1
|25 - 6
|18
|4.
|8
|4
|2
|2
|11 - 7
|14
|5.
|1:1
|8
|3
|5
|0
|12 - 6
|14
|6.
|7
|4
|1
|2
|9 - 6
|13
|7.
|6
|3
|2
|1
|10 - 2
|11
|8.
|10
|2
|5
|3
|12 - 14
|11
|9.
|8
|3
|1
|4
|5 - 8
|10
|10.
|6
|2
|3
|1
|7 - 6
|9
|11.
|5
|2
|1
|2
|4 - 6
|7
|12.
|7
|1
|4
|2
|3 - 4
|7
|13.
|1:1
|6
|2
|0
|4
|6 - 8
|6
|14.
|8
|1
|3
|4
|5 - 15
|6
|15.
|7
|1
|1
|5
|1 - 10
|4
|16.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|5
|0
|0
|15 - 3
|15
|2.
|7
|4
|1
|2
|7 - 6
|13
|3.
|5
|3
|2
|0
|6 - 2
|11
|4.
|6
|3
|2
|1
|13 - 6
|11
|5.
|1:1
|8
|3
|1
|4
|8 - 10
|10
|6.
|1:1
|5
|3
|0
|2
|9 - 5
|9
|7.
|9
|2
|3
|4
|10 - 12
|9
|8.
|6
|2
|1
|3
|5 - 10
|7
|9.
|7
|1
|4
|2
|7 - 7
|7
|10.
|7
|1
|3
|3
|5 - 7
|6
|11.
|14
|0
|6
|8
|9 - 29
|6
|12.
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|13.
|7
|1
|2
|4
|3 - 8
|5
|14.
|7
|1
|2
|4
|6 - 14
|5
|15.
|6
|1
|0
|5
|1 - 12
|3
|16.
|6
|0
|2
|4
|4 - 9
|2
|17.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Шахтёр Донецк
|Бондаренко Артём
|8 (2)
|Полесье
|Назаренко Александр
|7 (4)
|Шахтёр Донецк
|Судаков Георгий
|7 (3)
|Полесье
|Гуцуляк Алексей
|7 (2)
|Динамо Киев
|Ванат Владислав
|7 (2)
|ФК Левый Берег
|Сухоручко Даниил
|1 4
|Оболонь
|Дубко Валерий
|1 4
|Кривбасс
|Бизимана Джихад
|5
|ФК Левый Берег
|Якимив Андрей
|5
|ФК Левый Берег
|Ruslan Dedukh
|5