  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Саудовская Аравия
  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 12. Стадион: .
Аль-Наср Эр-Рияд
 
Позже
Дамак
Прогнозы 115
Аль-Наср Эр-Рияд 98.3% (113)
X 0.9% (1)
Дамак 0.9% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Аль-Наср Эр-Рияд
Ничья
Дамак
1.23
Реклама, pari.ru
6.60
Реклама, bettery.ru
9.50
Реклама, pari.ru
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
24
Бенто
Крепски
2
Аль-Ганам
Султан
3
Симакан
Мохамед
4
Аль-Фатил
Мохаммед
II
12
Аль-Бушайль
Наваф
17
Аль-Хайбари
Абдулла
11
Брозович
Марсело
20
Габриэл
Анжело
25
Отавио
Эдмилсон
10
Мане
Садио
7
Роналду
Криштиану
97
Бохари
Амин
20
Аль-Анази
Дхари
3
Бедране
Абделькадер
15
Чафай
Фарук
12
Сануси
Альхусави
5
Мохаммед
Тарик
95
Фаллатах
Айман
10
Н'Куду
Жорж-Кевин
90
Аль-Гамди
Ахмед
Хазза
11
Камано
Франсуа
80
Диалло
Хабиб
Аль-Наср Эр-Рияд
Дамак

История личных встреч

Аль-Наср Эр-Рияд
Дамак

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
25%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

150%
0 побед 3 ничьи 1 победа

10 матчей

70%
20%
10%
7 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

60%
20%
20%
6 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

30%
60%
10%
3 победы 6 ничьих 1 победа

История матчей

ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
ПЛ
0:3
ПЛ
2:1
ПЛ
0:2
ПЛ
4:1
ПЛ
3:2
ПЛ
2:2
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0

Голы

Всего голов

12
9

Голов в среднем за матч

2.4
1.8

Среднее время на гол

37
50

Всего голов

4
5

Голов в среднем за матч

0.8
1

Среднее время на гол

112
90

Всего голов

16
14

Голов в среднем за матч

1.6
1.4

Тотал матчей

2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
2
Больше 20%
Меньше 80%
8

Среднее время на гол

56
64

Бомбардиры внутри турнира

Аль-Наср Эр-Рияд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Роналду Криштиану 7 (4) 0.64
Талиска Андерсон 6 (1) 0.55
Мане Садио 3 0.27
Лапорт Эмерик 2 0.18
Брозович Марсело 1 0.09
Аль-Наджи Салем 1 0.09
Габриэл Анжело 1 0.09
Отавио Эдмилсон 0 0
Алавжами Али 0 0
Гариб Абдуррахман 0 0
Симакан Мохамед 0 0
Аль-Бушайль Наваф 0 0
Дамак
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Н'Куду Жорж-Кевин 7 (2) 0.64
Диалло Хабиб 4 0.36
Камано Франсуа 3 0.27
Чафай Фарук 2 0.18
Ayman Fallatah 1 0.09
Станчу Николае 0 0
Солан Рамзи 0 0
Бедране Абделькадер 0 0

Карточки

Аль-Наср Эр-Рияд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Брозович Марсело 3 0
Симакан Мохамед 1 1
Отавио Эдмилсон 2 0
Аль-Хайбари Абдулла 2 0
Роналду Криштиану 1 0
Мане Садио 1 0
Лапорт Эмерик 1 0
Талиска Андерсон 1 0
Алавжами Али 1 0
Мухтар Али 1 0
Аль-Ганам Султан 1 0
Аль-Хассан Али 1 0
Маран Мохаммад 1 0
Бенто Крепски 1 0
Аль-Наджи Салем 1 0
Хагави Саад 1 0
Дамак
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аль-Анази Дхари 6 0
Солан Рамзи 2 1
Станчу Николае 2 0
Н'Куду Жорж-Кевин 2 0
Мохаммед Тарик 2 0
Ayman Fallatah 2 0
Ницэ Флорин 1 0
Диалло Хабиб 1 0
Чафай Фарук 1 0
Алкхайбари Мохаммед 1 0
Faisal Ismail Al Subiani 1 0

Результаты матчей

Аль-Наср Эр-Рияд
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Дамак
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

3
5
Аль-Наср Эр-Рияд
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Дамак
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

14
9
Аль-Наср Эр-Рияд
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
27% (3)
55% (6)
Дамак
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

17
14

Голы по времени матча

Забито

8
8
6 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 1
6 Не забивали 7
1
13%
1
13%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
3
38%
1
13%
31-45
1
13%
3
38%
46-60
1
13%
1
13%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Пропущено

6
12
1 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
3
25%
31-45
3
50%
2
17%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
2
33%
5
42%
76-90

Забито

14
10
6 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
6 Не забивали 5
1
7%
1
10%
1-15
2
14%
3
30%
16-30
3
21%
1
10%
31-45
1
7%
1
10%
46-60
2
14%
2
20%
61-75
5
36%
2
20%
76-90

Пропущено

4
7
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
1
25%
1
14%
1-15
1
25%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
2
29%
61-75
1
25%
1
14%
76-90

Забито

22
18
12 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 4
1 Не забивали 1
2
9%
2
11%
1-15
4
18%
3
17%
16-30
6
27%
2
11%
31-45
2
9%
4
22%
46-60
3
14%
3
17%
61-75
5
23%
4
22%
76-90

Пропущено

10
19
3 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 11
2 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 9
1
10%
2
11%
1-15
1
10%
2
11%
16-30
1
10%
4
21%
31-45
3
30%
2
11%
46-60
1
10%
3
16%
61-75
3
30%
6
32%
76-90

Результаты последних матчей

Аль-Наср Эр-Рияд
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Аль-Гарафа - Аль-Наср Эр-Рияд 1:3 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Кадисия Эль-Хубар 1:2 Аль-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 0:1 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Айн 5:1
Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:1 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Таавун Бурайда 0:1 Аль-Хулуд - Аль-Наср Эр-Рияд 3:3 Эстеглаль Тегеран - Аль-Наср Эр-Рияд 0:1 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 1:2 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Оруба Эль-Джауф 3:0 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Райян 2:1 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Вахда Мекка 2:0 Аль-Хазм - Аль-Наср Эр-Рияд 1:2 Аль-Иттифак - Аль-Наср Эр-Рияд 0:3 Аль-Шорта - Аль-Наср Эр-Рияд 1:1 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Ахли Джидда 1:1 Аль-Фейха - Аль-Наср Эр-Рияд 1:4 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Раед Бурайда 1:1 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:4 Аль-Таавун Бурайда - Аль-Наср Эр-Рияд 0:2
Дамак
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Дамак - Аль-Хулуд 2:1 Аль-Вахда Мекка - Дамак 2:3 Дамак - Аль-Рияд 2:2 Аль-Кадисия Эль-Хубар - Дамак 2:1
Дамак - Аль-Таавун Бурайда 2:2 Дамак - Аль-Шабаб Эр-Рияд 1:0 Аль-Оруба Эль-Джауф - Дамак 1:0 Аль-Наджма - Дамак 2:0 Аль-Ахли Джидда - Дамак 4:2 Дамак - Аль-Ахдуд 3:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Дамак 3:2 Дамак - Аль-Халидж 0:1 Дамак - Аль Батаех 3:1 Аль-Таавун Бурайда - Дамак 0:0 Драва - Дамак 0:1 Дамак - Аль-Иттихад Калба 1:2 Дамак - Решица 3:2 Дамак - Аль-Раед Бурайда 1:1 Аль-Иттихад Джидда - Дамак 4:1 Дамак - Аль-Фейха 1:1

Результаты матчей

Аль-Наср Эр-Рияд
Дамак

Точный счет

1:1
3 раза 50%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
2:2
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
4 раза 67%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
2
3 раза 50%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

0:1
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%

Точное количество голов

3
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

1:1
3 раза 27%
1:2
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
1:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%

Точное количество голов

1
5 раз 45%
3
3 раза 27%
2
2 раза 18%
4
1 раз 9%
2
5 раз 45%
0
2 раза 18%
1
2 раза 18%
3
2 раза 18%

Тоталы голов в матче

Аль-Наср Эр-Рияд
Дамак

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
4
1.5
Больше Меньше
4
2
1
5
2.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
1.5
Больше Меньше
3
2
3
2
2.5
1
4
1
4
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
5
1.5
Больше Меньше
7
4
4
7
2.5
2
9
1
10
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Иттихад Джидда
 11 10 0 1 26 - 8 30
2.
Аль-Хиляль Эр-Рияд
 11 9 1 1 29 - 11 28
3.
Аль-Кадисия Эль-Хубар
 0:0 12 7 2 3 15 - 8 23
4.
Аль-Шабаб Эр-Рияд
 11 7 1 3 15 - 7 22
5.
Аль-Наср Эр-Рияд
 11 6 4 1 22 - 10 22
6.
Аль-Халидж
 0:0 12 6 2 4 15 - 14 20
7.
Аль-Рияд
 12 5 3 4 15 - 16 18
8.
Аль-Ахли Джидда
 11 5 2 4 15 - 9 17
9.
Аль-Таавун Бурайда
 11 4 3 4 11 - 10 15
10.
Аль-Раед Бурайда
 11 4 2 5 16 - 16 14
11.
Дамак
 11 4 2 5 18 - 19 14
12.
Аль-Оруба Эль-Джауф
 12 4 1 7 11 - 24 13
13.
Аль-Иттифак
 11 3 3 5 9 - 15 12
14.
Аль-Хулуд
 12 2 4 6 15 - 22 10
15.
Аль-Вахда Мекка
 11 2 3 6 15 - 27 9
16.
Аль-Ахдуд
 12 2 3 7 13 - 17 9
17.
Аль-Фейха
 12 1 4 7 7 - 21 7
18.
Аль-Фатех
 12 1 2 9 9 - 22 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Иттихад Джидда
 6 6 0 0 19 - 4 18
2.
Аль-Хиляль Эр-Рияд
 5 5 0 0 14 - 4 15
3.
Аль-Таавун Бурайда
 6 4 2 0 8 - 2 14
4.
Аль-Кадисия Эль-Хубар
 0:0 6 4 1 1 8 - 2 13
5.
Дамак
 6 3 2 1 10 - 7 11
6.
Аль-Ахли Джидда
 5 3 1 1 10 - 5 10
7.
Аль-Халидж
 0:0 6 3 1 2 8 - 6 10
8.
Аль-Шабаб Эр-Рияд
 5 3 0 2 7 - 5 9
9.
Аль-Наср Эр-Рияд
 6 2 3 1 9 - 5 9
10.
Аль-Вахда Мекка
 7 2 2 3 11 - 13 8
11.
Аль-Раед Бурайда
 5 2 1 2 8 - 7 7
12.
Аль-Рияд
 6 2 1 3 5 - 7 7
13.
Аль-Оруба Эль-Джауф
 4 2 0 2 2 - 5 6
14.
Аль-Ахдуд
 7 1 2 4 7 - 9 5
15.
Аль-Фатех
 7 1 2 4 8 - 12 5
16.
Аль-Фейха
 6 1 1 4 4 - 12 4
17.
Аль-Иттифак
 5 1 0 4 3 - 9 3
18.
Аль-Хулуд
 5 0 2 3 8 - 13 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Наср Эр-Рияд
 5 4 1 0 13 - 5 13
2.
Аль-Хиляль Эр-Рияд
 6 4 1 1 15 - 7 13
3.
Аль-Шабаб Эр-Рияд
 6 4 1 1 8 - 2 13
4.
Аль-Иттихад Джидда
 5 4 0 1 7 - 4 12
5.
Аль-Рияд
 6 3 2 1 10 - 9 11
6.
Аль-Кадисия Эль-Хубар
 0:0 6 3 1 2 7 - 6 10
7.
Аль-Халидж
 0:0 6 3 1 2 7 - 8 10
8.
Аль-Иттифак
 6 2 3 1 6 - 6 9
9.
Аль-Хулуд
 7 2 2 3 7 - 9 8
10.
Аль-Ахли Джидда
 6 2 1 3 5 - 4 7
11.
Аль-Раед Бурайда
 6 2 1 3 8 - 9 7
12.
Аль-Оруба Эль-Джауф
 8 2 1 5 9 - 19 7
13.
Аль-Ахдуд
 5 1 1 3 6 - 8 4
14.
Дамак
 5 1 0 4 8 - 12 3
15.
Аль-Фейха
 6 0 3 3 3 - 9 3
16.
Аль-Вахда Мекка
 4 0 1 3 4 - 14 1
17.
Аль-Таавун Бурайда
 5 0 1 4 3 - 8 1
18.
Аль-Фатех
 5 0 0 5 1 - 10 0
  • — Выход в Лигу чемпионов
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Аль-Хиляль Эр-Рияд Митрович Александар 13
Аль-Иттихад Джидда Бензема Карим 8 (1)
Аль-Наср Эр-Рияд Роналду Криштиану 7 (2)
Дамак Н'Куду Жорж-Кевин 7 (1)
Аль-Халидж Аль-Салем Абдулла 7
Весь список

Топ нарушителей
Аль-Таавун Бурайда Флавио II 1 5
Дамак Аль-Анази Дхари 6
Аль-Рияд Асири Ахмад 5
Аль-Кадисия Эль-Хубар Нандес Найтан 5
Аль-Таавун Бурайда Бин Джумайя Фахад 5
Весь список
  • До матча
  • Здравствуйте, дорогие друзья! Рад приветствовать вас на матче 12-го тура чемпионата Саудовской Аравии, в котором "Аль-Наср" на своём поле будет принимать "Дамак". Комментировать эту встречу буду я, Соколов Александр. 
  • Текстовая онлайн трансляция матча Аль-Наср Эр-Рияд - Дамак от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 29 ноября 2024, осталось 2 минуты.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 36.1% пользователей.
    Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
    BetBoom
    ПОСТАВИТЬ
Прогнозы 115
Аль-Наср Эр-Рияд 98.3% (113)
X 0.9% (1)
Дамак 0.9% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Аль-Наср Эр-Рияд
Ничья
Дамак
1.23
Реклама, pari.ru
6.60
Реклама, bettery.ru
9.50
Реклама, pari.ru
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Аль-Наср Эр-Рияд - Дамак онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

Реклама, winline.ru

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Аль-Наср Эр-Рияд - Дамак

Исход игры
Аль-Наср Эр-Рияд
98.3% (117)
Ничья
0.8% (1)
Дамак
0.8% (1)
Тотал 2.5
Больше
63.3% (69)
Меньше
36.7% (40)
Обе команды забьют
Да
55.05% (60)
Нет
44.95% (49)
Популярный счёт
2:1 Аль-Наср Эр-Рияд
36.1% (43)
2:0 Аль-Наср Эр-Рияд
29.4% (35)
3:1 Аль-Наср Эр-Рияд
11.8% (14)
3:0 Аль-Наср Эр-Рияд
5.9% (7)
1:0 Аль-Наср Эр-Рияд
4.2% (5)
4:0 Аль-Наср Эр-Рияд
1.7% (2)
3:2 Аль-Наср Эр-Рияд
1.7% (2)
Конкурс прогнозов
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Реклама, fon.bet
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Аль-Наср Эр-Рияд
Дамак
Букмекеры
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный