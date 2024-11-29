Тур: 12. Стадион: Аль-Аввал Парк.
Позже
Прогноз на матч от Liveresult
10
Мане
Садио
97
Бохари
Амин
15
Чафай
Фарук
80
Диалло
Хабиб
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Мане СадиоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Вратарь
-
78 Алавжами АлиЗащитник
-
50 Кашиш МаджедЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Пиоли Стефано
- Основной состав
-
97 Бохари АминВратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Чафай ФарукЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
80 Диалло ХабибНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Хариси АхмедПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Контра Космин
История личных встреч
Аль-Наср Эр-Рияд
Дамак
8 матчей
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
75%
25%
6 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
150%
0 побед 3 ничьи 1 победа
10 матчей
70%
20%
10%
7 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
60%
20%
20%
6 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
30%
60%
10%
3 победы 6 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
12
9
Голов в среднем за матч
2.4
1.8
Среднее время на гол
37
50
Всего голов
4
5
Голов в среднем за матч
0.8
1
Среднее время на гол
112
90
Всего голов
16
14
Голов в среднем за матч
1.6
1.4
Тотал матчей
2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
Среднее время на гол
56
64
Бомбардиры внутри турнира
Аль-Наср Эр-Рияд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Роналду Криштиану
|7 (4)
|0.64
|Талиска Андерсон
|6 (1)
|0.55
|Мане Садио
|3
|0.27
|Лапорт Эмерик
|2
|0.18
|Брозович Марсело
|1
|0.09
|Аль-Наджи Салем
|1
|0.09
|Габриэл Анжело
|1
|0.09
|Отавио Эдмилсон
|0
|0
|Алавжами Али
|0
|0
|Гариб Абдуррахман
|0
|0
|Симакан Мохамед
|0
|0
|Аль-Бушайль Наваф
|0
|0
Дамак
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Н'Куду Жорж-Кевин
|7 (2)
|0.64
|Диалло Хабиб
|4
|0.36
|Камано Франсуа
|3
|0.27
|Чафай Фарук
|2
|0.18
|Ayman Fallatah
|1
|0.09
|Станчу Николае
|0
|0
|Солан Рамзи
|0
|0
|Бедране Абделькадер
|0
|0
Карточки
Аль-Наср Эр-Рияд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Брозович Марсело
|3
|0
|Симакан Мохамед
|1
|1
|Отавио Эдмилсон
|2
|0
|Аль-Хайбари Абдулла
|2
|0
|Роналду Криштиану
|1
|0
|Мане Садио
|1
|0
|Лапорт Эмерик
|1
|0
|Талиска Андерсон
|1
|0
|Алавжами Али
|1
|0
|Мухтар Али
|1
|0
|Аль-Ганам Султан
|1
|0
|Аль-Хассан Али
|1
|0
|Маран Мохаммад
|1
|0
|Бенто Крепски
|1
|0
|Аль-Наджи Салем
|1
|0
|Хагави Саад
|1
|0
Дамак
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аль-Анази Дхари
|6
|0
|Солан Рамзи
|2
|1
|Станчу Николае
|2
|0
|Н'Куду Жорж-Кевин
|2
|0
|Мохаммед Тарик
|2
|0
|Ayman Fallatah
|2
|0
|Ницэ Флорин
|1
|0
|Диалло Хабиб
|1
|0
|Чафай Фарук
|1
|0
|Алкхайбари Мохаммед
|1
|0
|Faisal Ismail Al Subiani
|1
|0
Результаты матчей
Аль-Наср Эр-Рияд
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Дамак
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
3
5
Аль-Наср Эр-Рияд
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Дамак
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
14
9
Аль-Наср Эр-Рияд
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
27% (3)
55% (6)
Дамак
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
17
14
Голы по времени матча
Забито
8
8
6 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 1
6 Не забивали 7
1
13%
1
13%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
3
38%
1
13%
31-45
1
13%
3
38%
46-60
1
13%
1
13%
61-75
0
0%
2
25%
76-90
Пропущено
6
12
1 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
3
25%
31-45
3
50%
2
17%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
2
33%
5
42%
76-90
Забито
14
10
6 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
6 Не забивали 5
1
7%
1
10%
1-15
2
14%
3
30%
16-30
3
21%
1
10%
31-45
1
7%
1
10%
46-60
2
14%
2
20%
61-75
5
36%
2
20%
76-90
Пропущено
4
7
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
1
25%
1
14%
1-15
1
25%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
2
29%
61-75
1
25%
1
14%
76-90
Забито
22
18
12 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 4
1 Не забивали 1
2
9%
2
11%
1-15
4
18%
3
17%
16-30
6
27%
2
11%
31-45
2
9%
4
22%
46-60
3
14%
3
17%
61-75
5
23%
4
22%
76-90
Пропущено
10
19
3 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 11
2 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 9
1
10%
2
11%
1-15
1
10%
2
11%
16-30
1
10%
4
21%
31-45
3
30%
2
11%
46-60
1
10%
3
16%
61-75
3
30%
6
32%
76-90
Результаты последних матчей
Аль-Наср Эр-Рияд
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Аль-Гарафа - Аль-Наср Эр-Рияд 1:3 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Кадисия Эль-Хубар 1:2 Аль-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 0:1 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Айн 5:1
Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:1 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Таавун Бурайда 0:1 Аль-Хулуд - Аль-Наср Эр-Рияд 3:3 Эстеглаль Тегеран - Аль-Наср Эр-Рияд 0:1 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 1:2 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Оруба Эль-Джауф 3:0 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Райян 2:1 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Вахда Мекка 2:0 Аль-Хазм - Аль-Наср Эр-Рияд 1:2 Аль-Иттифак - Аль-Наср Эр-Рияд 0:3 Аль-Шорта - Аль-Наср Эр-Рияд 1:1 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Ахли Джидда 1:1 Аль-Фейха - Аль-Наср Эр-Рияд 1:4 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Раед Бурайда 1:1 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:4 Аль-Таавун Бурайда - Аль-Наср Эр-Рияд 0:2
Дамак
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Дамак - Аль-Хулуд 2:1 Аль-Вахда Мекка - Дамак 2:3 Дамак - Аль-Рияд 2:2 Аль-Кадисия Эль-Хубар - Дамак 2:1
Дамак - Аль-Таавун Бурайда 2:2 Дамак - Аль-Шабаб Эр-Рияд 1:0 Аль-Оруба Эль-Джауф - Дамак 1:0 Аль-Наджма - Дамак 2:0 Аль-Ахли Джидда - Дамак 4:2 Дамак - Аль-Ахдуд 3:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Дамак 3:2 Дамак - Аль-Халидж 0:1 Дамак - Аль Батаех 3:1 Аль-Таавун Бурайда - Дамак 0:0 Драва - Дамак 0:1 Дамак - Аль-Иттихад Калба 1:2 Дамак - Решица 3:2 Дамак - Аль-Раед Бурайда 1:1 Аль-Иттихад Джидда - Дамак 4:1 Дамак - Аль-Фейха 1:1
Результаты матчей
Аль-Наср Эр-Рияд
Дамак
Точный счет
1:1
3 раза 50%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
2:2
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
Точное количество голов
1
4 раза 67%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
2
3 раза 50%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
0:1
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
Точное количество голов
3
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Точный счет
1:1
3 раза 27%
1:2
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
1:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
Точное количество голов
1
5 раз 45%
3
3 раза 27%
2
2 раза 18%
4
1 раз 9%
2
5 раз 45%
0
2 раза 18%
1
2 раза 18%
3
2 раза 18%
Тоталы голов в матче
Аль-Наср Эр-Рияд
Дамак
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
24
Больше Меньше
42
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
32
32
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
65
Больше Меньше
74
47
29
110
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|10
|0
|1
|26 - 8
|30
|2.
|11
|9
|1
|1
|29 - 11
|28
|3.
|0:0
|12
|7
|2
|3
|15 - 8
|23
|4.
|11
|7
|1
|3
|15 - 7
|22
|5.
|11
|6
|4
|1
|22 - 10
|22
|6.
|0:0
|12
|6
|2
|4
|15 - 14
|20
|7.
|12
|5
|3
|4
|15 - 16
|18
|8.
|11
|5
|2
|4
|15 - 9
|17
|9.
|11
|4
|3
|4
|11 - 10
|15
|10.
|11
|4
|2
|5
|16 - 16
|14
|11.
|11
|4
|2
|5
|18 - 19
|14
|12.
|12
|4
|1
|7
|11 - 24
|13
|13.
|11
|3
|3
|5
|9 - 15
|12
|14.
|12
|2
|4
|6
|15 - 22
|10
|15.
|11
|2
|3
|6
|15 - 27
|9
|16.
|12
|2
|3
|7
|13 - 17
|9
|17.
|12
|1
|4
|7
|7 - 21
|7
|18.
|12
|1
|2
|9
|9 - 22
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|6
|0
|0
|19 - 4
|18
|2.
|5
|5
|0
|0
|14 - 4
|15
|3.
|6
|4
|2
|0
|8 - 2
|14
|4.
|0:0
|6
|4
|1
|1
|8 - 2
|13
|5.
|6
|3
|2
|1
|10 - 7
|11
|6.
|5
|3
|1
|1
|10 - 5
|10
|7.
|0:0
|6
|3
|1
|2
|8 - 6
|10
|8.
|5
|3
|0
|2
|7 - 5
|9
|9.
|6
|2
|3
|1
|9 - 5
|9
|10.
|7
|2
|2
|3
|11 - 13
|8
|11.
|5
|2
|1
|2
|8 - 7
|7
|12.
|6
|2
|1
|3
|5 - 7
|7
|13.
|4
|2
|0
|2
|2 - 5
|6
|14.
|7
|1
|2
|4
|7 - 9
|5
|15.
|7
|1
|2
|4
|8 - 12
|5
|16.
|6
|1
|1
|4
|4 - 12
|4
|17.
|5
|1
|0
|4
|3 - 9
|3
|18.
|5
|0
|2
|3
|8 - 13
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|1
|0
|13 - 5
|13
|2.
|6
|4
|1
|1
|15 - 7
|13
|3.
|6
|4
|1
|1
|8 - 2
|13
|4.
|5
|4
|0
|1
|7 - 4
|12
|5.
|6
|3
|2
|1
|10 - 9
|11
|6.
|0:0
|6
|3
|1
|2
|7 - 6
|10
|7.
|0:0
|6
|3
|1
|2
|7 - 8
|10
|8.
|6
|2
|3
|1
|6 - 6
|9
|9.
|7
|2
|2
|3
|7 - 9
|8
|10.
|6
|2
|1
|3
|5 - 4
|7
|11.
|6
|2
|1
|3
|8 - 9
|7
|12.
|8
|2
|1
|5
|9 - 19
|7
|13.
|5
|1
|1
|3
|6 - 8
|4
|14.
|5
|1
|0
|4
|8 - 12
|3
|15.
|6
|0
|3
|3
|3 - 9
|3
|16.
|4
|0
|1
|3
|4 - 14
|1
|17.
|5
|0
|1
|4
|3 - 8
|1
|18.
|5
|0
|0
|5
|1 - 10
|0
- — Выход в Лигу чемпионов
- — Зона вылета
|Аль-Хиляль Эр-Рияд
|Митрович Александар
|13
|Аль-Иттихад Джидда
|Бензема Карим
|8 (1)
|Аль-Наср Эр-Рияд
|Роналду Криштиану
|7 (2)
|Дамак
|Н'Куду Жорж-Кевин
|7 (1)
|Аль-Халидж
|Аль-Салем Абдулла
|7
|Аль-Таавун Бурайда
|Флавио II
|1 5
|Дамак
|Аль-Анази Дхари
|6
|Аль-Рияд
|Асири Ахмад
|5
|Аль-Кадисия Эль-Хубар
|Нандес Найтан
|5
|Аль-Таавун Бурайда
|Бин Джумайя Фахад
|5
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Аль-Наср Эр-Рияд - Дамак
Исход игры
Аль-Наср Эр-Рияд
98.3% (117)
Ничья
0.8% (1)
Дамак
0.8% (1)
Тотал 2.5
Больше
63.3% (69)
Меньше
36.7% (40)
Обе команды забьют
Да
55.05% (60)
Нет
44.95% (49)
Популярный счёт
2:1 Аль-Наср Эр-Рияд
36.1% (43)
2:0 Аль-Наср Эр-Рияд
29.4% (35)
3:1 Аль-Наср Эр-Рияд
11.8% (14)
3:0 Аль-Наср Эр-Рияд
5.9% (7)
1:0 Аль-Наср Эр-Рияд
4.2% (5)
4:0 Аль-Наср Эр-Рияд
1.7% (2)
3:2 Аль-Наср Эр-Рияд
1.7% (2)
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