Тур: 14. Стадион: Анталья Арена.
2:1
Конец матча
0'
1:0
40' ГолСафури Рамиз
1:1
43' ГолКойта Бенгали-Фоде
50' Желтая карточкаСари Вейсел
63' Желтая карточкаГайч Адольфо
2:1
66' ГолСари Вейсел
75' Желтая карточкаЕшильюрт Эрдоган
90' Желтая карточкаThalisson III
90'+11
Ход матча
40'
1:0
43'
50'
63'
66'
2:1
75'
90'
90'
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 8
-
7 Удары в створ 2
-
9 Угловые 5
-
1 Офсайды 4
-
16 Нарушения правил 14
-
4 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
58 Владение мячом, % 42
13
Пирич
Кенан
89
Сари
Вейсел
11
Вурал
Гюрай
- Основной состав
-
13 Пирич КенанВратарь
- Защитник
-
89 Сари ВейселЗащитник
- Защитник
-
11 Вурал ГюрайЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
27 Йылмаз МертЗащитник
- Защитник
-
20 Узун ЭмреПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
88 Taha Ozmert
-
Главный тренер: Алекс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
14 Камара СамбаЗащитник
-
58 Эрдал ЗияЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Мениг КвинсиПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
46 Bekir Boke
-
Главный тренер: Булнет Уйгун
История личных встреч
Антальяспор
Сивасспор
15 матчей
73.3%
26.7%
3.5527136788005E-15%
11 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
53.3%
46.7%
8 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
53.3%
53.3%
8 побед 8 ничьих 0 побед
18 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 12 побед
Первый тайм
61.1%
38.9%
0 побед 11 ничьих 7 побед
Второй тайм
38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 10 побед
33 матча
33.3%
30.3%
36.4%
11 побед 10 ничьих 12 побед
Первый тайм
24.2%
54.5%
21.3%
8 побед 18 ничьих 7 побед
Второй тайм
24.2%
45.5%
30.3%
8 побед 15 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
24
17
Голов в среднем за матч
1.41
1.06
Среднее время на гол
63
84
Всего голов
18
24
Голов в среднем за матч
1.13
1.41
Среднее время на гол
80
63
Всего голов
42
41
Голов в среднем за матч
1.27
1.24
Тотал матчей
2.5
30
Больше 91%
Меньше 9%
3
25
Больше 76%
Меньше 24%
8
17
Больше 52%
Меньше 48%
16
6
Больше 18%
Меньше 82%
27
3
Больше 9%
Меньше 91%
30
2
Больше 6%
Меньше 94%
31
Среднее время на гол
70
72
Бомбардиры внутри турнира
Антальяспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ларссон Сэм
|4
|0.31
|Самудио Брайан
|4 (1)
|0.31
|Гайч Адольфо
|3
|0.23
|Дженепо Мусса
|2
|0.15
|Сари Вейсел
|1
|0.08
|Сафури Рамиз
|1
|0.08
|Дикмен Сонер
|1
|0.08
|Талиссон Чарльз
|1
|0.08
|Калузиньски Якуб
|0
|0
|Ешильюрт Эрдоган
|0
|0
|Йылмаз Мерт
|0
|0
|Ракип Эрдаль
|0
|0
Сивасспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Манай Рей
|4 (1)
|0.29
|Радакович Урош
|3
|0.21
|Койта Бенгали-Фоде
|2
|0.14
|Мениг Квинси
|2
|0.14
|Сонко-Сундберг Ноа
|2
|0.14
|Родригес Гарри
|1
|0.07
|Палули Мурат
|1
|0.07
|Бальде Диао Кейта
|1
|0.07
|Чифтчи Угюр
|1
|0.07
|Камара Самба
|1
|0.07
|Притчард Алекс
|0
|0
|Тургунбаев Азизбек
|0
|0
|Мутуссами Самуэль
|0
|0
Карточки
Антальяспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ракип Эрдаль
|4
|0
|Сари Вейсел
|3
|0
|Дженепо Мусса
|3
|0
|Талиссон Чарльз
|3
|0
|Калузиньски Якуб
|3
|0
|Thalisson III
|3
|0
|Вурал Гюрай
|1
|1
|Ешильюрт Эрдоган
|2
|0
|Ларссон Сэм
|1
|0
|Ван де Стрек Сандер
|1
|0
|Сафури Рамиз
|1
|0
|Пирич Кенан
|1
|0
|Гайч Адольфо
|1
|0
|Йылмаз Мерт
|1
|0
|Петрусенко Aлександр
|1
|0
|Герджалиу Амар
|1
|0
Сивасспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чифтчи Угюр
|4
|2
|Бальде Диао Кейта
|3
|1
|Сонко-Сундберг Ноа
|3
|0
|Харисис Харилаос
|3
|0
|Николич Джордже
|3
|0
|Палули Мурат
|3
|0
|Тургунбаев Азизбек
|3
|0
|Койта Бенгали-Фоде
|2
|0
|Манай Рей
|2
|0
|Мутуссами Самуэль
|2
|0
|Jan Bieganski
|2
|0
|Эрдал Зия
|1
|0
|Притчард Алекс
|1
|0
|Мениг Квинси
|1
|0
|Вурал Али Шашал
|1
|0
|Пуггурас Ахиллеас
|1
|0
|Камара Самба
|1
|0
Результаты матчей
Антальяспор
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Сивасспор
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
6
3
Упущенные победы
1
3
Антальяспор
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Сивасспор
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
13
3
Упущенные победы
2
8
Антальяспор
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
15% (2)
38% (5)
Сивасспор
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
19
6
Упущенные победы
3
11
Голы по времени матча
Забито
11
9
4 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 0
8 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
1
9%
1
11%
16-30
3
27%
2
22%
31-45
2
18%
3
33%
46-60
2
18%
2
22%
61-75
3
27%
1
11%
76-90
Пропущено
10
14
5 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 6
2
20%
4
29%
1-15
1
10%
3
21%
16-30
2
20%
1
7%
31-45
2
20%
1
7%
46-60
1
10%
1
7%
61-75
2
20%
4
29%
76-90
Забито
7
9
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 1
9 Не забивали 10
2
29%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
2
22%
31-45
1
14%
1
11%
46-60
2
29%
3
33%
61-75
1
14%
3
33%
76-90
Пропущено
14
8
7 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
1
7%
3
38%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
4
29%
2
25%
31-45
2
14%
1
13%
46-60
3
21%
1
13%
61-75
2
14%
1
13%
76-90
Забито
18
18
7 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 1
4 Не забивали 6
2
11%
0
0%
1-15
1
6%
1
6%
16-30
4
22%
4
22%
31-45
3
17%
4
22%
46-60
4
22%
5
28%
61-75
4
22%
4
22%
76-90
Пропущено
24
22
12 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 11
3
13%
7
32%
1-15
3
13%
3
14%
16-30
6
25%
3
14%
31-45
4
17%
2
9%
46-60
4
17%
2
9%
61-75
4
17%
5
23%
76-90
Результаты последних матчей
Антальяспор
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Антальяспор - Бодрумспор 3:2 Самсунспор - Антальяспор 2:0 Аланьяспор - Антальяспор 1:2 Антальяспор - Галатасарай 0:3
Ризеспор - Антальяспор 2:1 Антальяспор - Фенербахче 0:2 Касымпаша - Антальяспор 0:0 Антальяспор - Адана Демирспор 2:1 Истанбул Башакшехир - Антальяспор 5:2 Антальяспор - Хатайспор 3:2 Бешикташ - Антальяспор 4:2 Антальяспор - Гёзтепе 0:0 Антальяспор - Сивасспор 0:1 Антальяспор - Аль-Хор 1:2 Антальяспор - Акрон 2:3 Акрон - Антальяспор 4:0 Аланьяспор - Антальяспор 1:1 Антальяспор - Адана Демирспор 2:1 Касымпаша - Антальяспор 3:1 Антальяспор - Пендикспор 1:2
Сивасспор
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Сивасспор - Касымпаша 0:0 Фенербахче - Сивасспор 4:0 Сивасспор - Ризеспор 2:1 Адана Демирспор - Сивасспор 2:4
Сивасспор - Хатайспор 3:2 Гёзтепе - Сивасспор 3:2 Сивасспор - Истанбул Башакшехир 1:2 Коньяспор - Сивасспор 0:0 Сивасспор - Газиантеп 3:2 Бешикташ - Сивасспор 2:0 Сивасспор - Эюпспор 0:1 Кайсериспор - Сивасспор 1:2 Сивасспор - Трабзонспор 0:0 Антальяспор - Сивасспор 0:1 Эрзурумспор - Сивасспор 0:1 Сивасспор - Нефтчи 1:2 Сивасспор - Кайсериспор 2:1 Истанбулспор - Сивасспор 1:3 Сивасспор - Истанбул Башакшехир 0:1 Галатасарай - Сивасспор 6:1
Результаты матчей
Антальяспор
Сивасспор
Точный счет
2:1
2 раза 29%
3:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
0:0
2 раза 29%
3:2
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
2
2 раза 29%
3
2 раза 29%
0
3 раза 43%
3
2 раза 29%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
Точный счет
0:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
5:2
1 раз 17%
0:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
Точное количество голов
2
3 раза 50%
0
2 раза 33%
1
1 раз 17%
0
3 раза 43%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
4
1 раз 14%
Точный счет
2:1
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
3:2
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
3:2
3 раза 21%
0:0
3 раза 21%
1:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
Точное количество голов
0
5 раз 38%
2
5 раз 38%
3
2 раза 15%
1
1 раз 8%
0
6 раз 43%
2
3 раза 21%
1
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Антальяспор
Сивасспор
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
43
43
34
25
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
43
33
34
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
85
Больше Меньше
86
76
68
211
311
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|11
|1
|0
|33 - 11
|34
|2.
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|33 - 11
|29
|3.
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|25 - 14
|26
|4.
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|19 - 13
|22
|5.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|23 - 15
|21
|6.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|21 - 14
|21
|7.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|18 - 22
|18
|8.
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|17 - 25
|17
|9.
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|12 - 20
|16
|10.
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|17 - 17
|16
|11.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|18 - 18
|15
|12.
|Заявка
|12
|3
|6
|3
|17 - 14
|15
|13.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|15 - 21
|15
|14.
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|16 - 19
|15
|15.
|Заявка
|12
|2
|6
|4
|13 - 22
|12
|16.
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|10 - 15
|11
|17.
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|10 - 17
|11
|18.
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|11 - 19
|7
|19.
|Заявка
|12
|0
|2
|10
|9 - 30
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|19 - 8
|19
|2.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|14 - 5
|16
|3.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|11 - 5
|13
|4.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 11
|13
|5.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|11 - 3
|12
|6.
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|13 - 10
|12
|7.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|14 - 8
|11
|8.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|9 - 4
|11
|9.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 9
|11
|10.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|9 - 8
|11
|11.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|11 - 6
|9
|12.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|7 - 6
|9
|13.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 10
|7
|14.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 6
|7
|15.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|5 - 6
|6
|16.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 8
|5
|17.
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|7 - 15
|3
|18.
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|6 - 13
|3
|19.
|Заявка
|6
|0
|0
|6
|5 - 17
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|22 - 8
|17
|2.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|14 - 3
|15
|3.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|14 - 5
|15
|4.
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|10 - 6
|12
|5.
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|6 - 10
|9
|6.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|8 - 4
|9
|7.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|6 - 7
|9
|8.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|8 - 8
|9
|9.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|9 - 14
|7
|10.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 11
|7
|11.
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|8 - 15
|6
|12.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|9 - 10
|5
|13.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 9
|5
|14.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|9 - 14
|4
|15.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|7 - 14
|4
|16.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 11
|4
|17.
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|3 - 6
|4
|18.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|6 - 11
|2
|19.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|4 - 13
|2
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
- — Зона вылета
|Трабзонспор
|Банза Симон
|8
|Бешикташ
|Иммобиле Чиро
|8
|Фенербахче
|Тадич Душан
|7 (4)
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|7 (1)
|Эюпспор
|Кутуджу Ахмед
|6 (5)
|Сивасспор
|Чифтчи Угюр
|2 4
|Гёзтепе
|Anthony Dennis
|1 5
|Газиантеп
|Козловски Кацпер
|6
|Сивасспор
|Бальде Диао Кейта
|1 3
|Кайсериспор
|Аттама Джозеф
|1 3