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  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 14. Стадион: .
Антальяспор
2:1
Конец матча
Сивасспор
0'
1:0
40' Гол
Сафури Рамиз
1:1
43' Гол
Койта Бенгали-Фоде
50' Желтая карточка
Сари Вейсел
63' Желтая карточка
Гайч Адольфо
2:1
66' Гол
Сари Вейсел
75' Желтая карточка
Ешильюрт Эрдоган
90' Желтая карточка
Thalisson III
90'+11
13
Пирич
Кенан
17
Ешильюрт
Эрдоган
89
Сари
Вейсел
2
Thalisson
III
11
Вурал
Гюрай
16
Петрусенко
Aлександр
18
Калузиньски
Якуб
5
Дикмен
Сонер
8
Сафури
Рамиз
81
Самудио
Брайан
9
Гайч
Адольфо
35
Вурал
Али
Шашал
23
Окумуш
Аладдин
26
Радакович
Урош
27
Сонко-Сундберг
Ноа
3
Чифтчи
Угюр
44
Пуггурас
Ахиллеас
55
Койта
Бенгали-Фоде
10
Притчард
Алекс
8
Харисис
Харилаос
24
Родригес
Гарри
9
Манай
Рей
Антальяспор
4-2-3-1
Сивасспор
4-1-4-1

История личных встреч

Антальяспор
Сивасспор

15 матчей

73.3%
26.7%
3.5527136788005E-15%
11 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

53.3%
46.7%
8 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

53.3%
53.3%
8 побед 8 ничьих 0 побед

18 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 12 побед

Первый тайм

61.1%
38.9%
0 побед 11 ничьих 7 побед

Второй тайм

38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 10 побед

33 матча

33.3%
30.3%
36.4%
11 побед 10 ничьих 12 побед

Первый тайм

24.2%
54.5%
21.3%
8 побед 18 ничьих 7 побед

Второй тайм

24.2%
45.5%
30.3%
8 побед 15 ничьих 10 побед

История матчей

ТМК
0:1
С
2:1
С
1:1
ТМК
0:2
С
1:2
С
0:2
С
1:0
С
2:2
С
2:4
К
0:1
С
0:0
С
1:0
К
1:1
К
0:0
С
2:1
С
1:2
С
2:1
С
1:4
С
3:1
С
0:0
С
1:1
С
1:2
С
0:3
С
2:1
С
4:2
С
2:1
С
2:2
С
1:1
С
1:1
С
3:0
С
2:0
С
1:0
С
2:1

Голы

Всего голов

24
17

Голов в среднем за матч

1.41
1.06

Среднее время на гол

63
84

Всего голов

18
24

Голов в среднем за матч

1.13
1.41

Среднее время на гол

80
63

Всего голов

42
41

Голов в среднем за матч

1.27
1.24

Тотал матчей

2.5
30
Больше 91%
Меньше 9%
3
25
Больше 76%
Меньше 24%
8
17
Больше 52%
Меньше 48%
16
6
Больше 18%
Меньше 82%
27
3
Больше 9%
Меньше 91%
30
2
Больше 6%
Меньше 94%
31

Среднее время на гол

70
72

Бомбардиры внутри турнира

Антальяспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ларссон Сэм 4 0.31
Самудио Брайан 4 (1) 0.31
Гайч Адольфо 3 0.23
Дженепо Мусса 2 0.15
Сари Вейсел 1 0.08
Сафури Рамиз 1 0.08
Дикмен Сонер 1 0.08
Талиссон Чарльз 1 0.08
Калузиньски Якуб 0 0
Ешильюрт Эрдоган 0 0
Йылмаз Мерт 0 0
Ракип Эрдаль 0 0
Сивасспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Манай Рей 4 (1) 0.29
Радакович Урош 3 0.21
Койта Бенгали-Фоде 2 0.14
Мениг Квинси 2 0.14
Сонко-Сундберг Ноа 2 0.14
Родригес Гарри 1 0.07
Палули Мурат 1 0.07
Бальде Диао Кейта 1 0.07
Чифтчи Угюр 1 0.07
Камара Самба 1 0.07
Притчард Алекс 0 0
Тургунбаев Азизбек 0 0
Мутуссами Самуэль 0 0

Карточки

Антальяспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ракип Эрдаль 4 0
Сари Вейсел 3 0
Дженепо Мусса 3 0
Талиссон Чарльз 3 0
Калузиньски Якуб 3 0
Thalisson III 3 0
Вурал Гюрай 1 1
Ешильюрт Эрдоган 2 0
Ларссон Сэм 1 0
Ван де Стрек Сандер 1 0
Сафури Рамиз 1 0
Пирич Кенан 1 0
Гайч Адольфо 1 0
Йылмаз Мерт 1 0
Петрусенко Aлександр 1 0
Герджалиу Амар 1 0
Сивасспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чифтчи Угюр 4 2
Бальде Диао Кейта 3 1
Сонко-Сундберг Ноа 3 0
Харисис Харилаос 3 0
Николич Джордже 3 0
Палули Мурат 3 0
Тургунбаев Азизбек 3 0
Койта Бенгали-Фоде 2 0
Манай Рей 2 0
Мутуссами Самуэль 2 0
Jan Bieganski 2 0
Эрдал Зия 1 0
Притчард Алекс 1 0
Мениг Квинси 1 0
Вурал Али Шашал 1 0
Пуггурас Ахиллеас 1 0
Камара Самба 1 0

Результаты матчей

Антальяспор
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Сивасспор
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

6
3

Упущенные победы

1
3
Антальяспор
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Сивасспор
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

13
3

Упущенные победы

2
8
Антальяспор
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
15% (2)
38% (5)
Сивасспор
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

19
6

Упущенные победы

3
11

Голы по времени матча

Забито

11
9
4 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 0
8 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
1
9%
1
11%
16-30
3
27%
2
22%
31-45
2
18%
3
33%
46-60
2
18%
2
22%
61-75
3
27%
1
11%
76-90

Пропущено

10
14
5 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 6
2
20%
4
29%
1-15
1
10%
3
21%
16-30
2
20%
1
7%
31-45
2
20%
1
7%
46-60
1
10%
1
7%
61-75
2
20%
4
29%
76-90

Забито

7
9
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 1
9 Не забивали 10
2
29%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
2
22%
31-45
1
14%
1
11%
46-60
2
29%
3
33%
61-75
1
14%
3
33%
76-90

Пропущено

14
8
7 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
1
7%
3
38%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
4
29%
2
25%
31-45
2
14%
1
13%
46-60
3
21%
1
13%
61-75
2
14%
1
13%
76-90

Забито

18
18
7 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 1
4 Не забивали 6
2
11%
0
0%
1-15
1
6%
1
6%
16-30
4
22%
4
22%
31-45
3
17%
4
22%
46-60
4
22%
5
28%
61-75
4
22%
4
22%
76-90

Пропущено

24
22
12 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 11
3
13%
7
32%
1-15
3
13%
3
14%
16-30
6
25%
3
14%
31-45
4
17%
2
9%
46-60
4
17%
2
9%
61-75
4
17%
5
23%
76-90

Результаты последних матчей

Антальяспор
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Антальяспор - Бодрумспор 3:2 Самсунспор - Антальяспор 2:0 Аланьяспор - Антальяспор 1:2 Антальяспор - Галатасарай 0:3
Ризеспор - Антальяспор 2:1 Антальяспор - Фенербахче 0:2 Касымпаша - Антальяспор 0:0 Антальяспор - Адана Демирспор 2:1 Истанбул Башакшехир - Антальяспор 5:2 Антальяспор - Хатайспор 3:2 Бешикташ - Антальяспор 4:2 Антальяспор - Гёзтепе 0:0 Антальяспор - Сивасспор 0:1 Антальяспор - Аль-Хор 1:2 Антальяспор - Акрон 2:3 Акрон - Антальяспор 4:0 Аланьяспор - Антальяспор 1:1 Антальяспор - Адана Демирспор 2:1 Касымпаша - Антальяспор 3:1 Антальяспор - Пендикспор 1:2
Сивасспор
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Сивасспор - Касымпаша 0:0 Фенербахче - Сивасспор 4:0 Сивасспор - Ризеспор 2:1 Адана Демирспор - Сивасспор 2:4
Сивасспор - Хатайспор 3:2 Гёзтепе - Сивасспор 3:2 Сивасспор - Истанбул Башакшехир 1:2 Коньяспор - Сивасспор 0:0 Сивасспор - Газиантеп 3:2 Бешикташ - Сивасспор 2:0 Сивасспор - Эюпспор 0:1 Кайсериспор - Сивасспор 1:2 Сивасспор - Трабзонспор 0:0 Антальяспор - Сивасспор 0:1 Эрзурумспор - Сивасспор 0:1 Сивасспор - Нефтчи 1:2 Сивасспор - Кайсериспор 2:1 Истанбулспор - Сивасспор 1:3 Сивасспор - Истанбул Башакшехир 0:1 Галатасарай - Сивасспор 6:1

Результаты матчей

Антальяспор
Сивасспор

Точный счет

2:1
2 раза 29%
3:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
0:0
2 раза 29%
3:2
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
2
2 раза 29%
3
2 раза 29%
0
3 раза 43%
3
2 раза 29%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%

Точный счет

0:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
5:2
1 раз 17%
0:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%

Точное количество голов

2
3 раза 50%
0
2 раза 33%
1
1 раз 17%
0
3 раза 43%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Точный счет

2:1
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
3:2
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
3:2
3 раза 21%
0:0
3 раза 21%
1:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
5 раз 38%
2
5 раз 38%
3
2 раза 15%
1
1 раз 8%
0
6 раз 43%
2
3 раза 21%
1
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Антальяспор
Сивасспор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
4
3
4
3
1.5
3
4
2
5
2.5
2
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
4
3
3
3
1.5
3
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
5
0.5
Больше Меньше
8
6
7
6
1.5
6
8
2
11
2.5
3
11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 12 11 1 0 33 - 11 34
2.
Фенербахче
 Заявка 12 9 2 1 33 - 11 29
3.
Самсунспор
 Заявка 13 8 2 3 25 - 14 26
4.
Эюпспор
 Заявка 13 6 4 3 19 - 13 22
5.
Гёзтепе
 Заявка 12 6 3 3 23 - 15 21
6.
Бешикташ
 Заявка 12 6 3 3 21 - 14 21
7.
Сивасспор
 Заявка 14 5 3 6 18 - 22 18
8.
Антальяспор
 Заявка 13 5 2 6 17 - 25 17
9.
Ризеспор
 Заявка 12 5 1 6 12 - 20 16
10.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 12 4 4 4 17 - 17 16
11.
Газиантеп
 Заявка 12 4 3 5 18 - 18 15
12.
Трабзонспор
 Заявка 12 3 6 3 17 - 14 15
13.
Коньяспор
 Заявка 13 4 3 6 15 - 21 15
14.
Касымпаша
 Заявка 13 3 6 4 16 - 19 15
15.
Кайсериспор
 Заявка 12 2 6 4 13 - 22 12
16.
Аланьяспор
 Заявка 12 2 5 5 10 - 15 11
17.
Бодрумспор
 Заявка 13 3 2 8 10 - 17 11
18.
Хатайспор
 Заявка 12 1 4 7 11 - 19 7
19.
Адана Демирспор
 Заявка 12 0 2 10 9 - 30 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 7 6 1 0 19 - 8 19
2.
Гёзтепе
 Заявка 6 5 1 0 14 - 5 16
3.
Эюпспор
 Заявка 6 4 1 1 11 - 5 13
4.
Антальяспор
 Заявка 7 4 1 2 10 - 11 13
5.
Фенербахче
 Заявка 5 4 0 1 11 - 3 12
6.
Бешикташ
 Заявка 6 4 0 2 13 - 10 12
7.
Трабзонспор
 Заявка 6 3 2 1 14 - 8 11
8.
Газиантеп
 Заявка 6 3 2 1 9 - 4 11
9.
Самсунспор
 Заявка 7 3 2 2 11 - 9 11
10.
Сивасспор
 Заявка 7 3 2 2 9 - 8 11
11.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 5 2 3 0 11 - 6 9
12.
Коньяспор
 Заявка 6 2 3 1 7 - 6 9
13.
Ризеспор
 Заявка 6 2 1 3 6 - 10 7
14.
Бодрумспор
 Заявка 7 2 1 4 6 - 6 7
15.
Аланьяспор
 Заявка 6 1 3 2 5 - 6 6
16.
Хатайспор
 Заявка 6 1 2 3 5 - 8 5
17.
Кайсериспор
 Заявка 6 0 3 3 7 - 15 3
18.
Касымпаша
 Заявка 7 0 3 4 6 - 13 3
19.
Адана Демирспор
 Заявка 6 0 0 6 5 - 17 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 7 5 2 0 22 - 8 17
2.
Галатасарай
 Заявка 5 5 0 0 14 - 3 15
3.
Самсунспор
 Заявка 6 5 0 1 14 - 5 15
4.
Касымпаша
 Заявка 6 3 3 0 10 - 6 12
5.
Ризеспор
 Заявка 6 3 0 3 6 - 10 9
6.
Бешикташ
 Заявка 6 2 3 1 8 - 4 9
7.
Кайсериспор
 Заявка 6 2 3 1 6 - 7 9
8.
Эюпспор
 Заявка 7 2 3 2 8 - 8 9
9.
Сивасспор
 Заявка 7 2 1 4 9 - 14 7
10.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 7 2 1 4 6 - 11 7
11.
Коньяспор
 Заявка 7 2 0 5 8 - 15 6
12.
Гёзтепе
 Заявка 6 1 2 3 9 - 10 5
13.
Аланьяспор
 Заявка 6 1 2 3 5 - 9 5
14.
Газиантеп
 Заявка 6 1 1 4 9 - 14 4
15.
Антальяспор
 Заявка 6 1 1 4 7 - 14 4
16.
Бодрумспор
 Заявка 6 1 1 4 4 - 11 4
17.
Трабзонспор
 Заявка 6 0 4 2 3 - 6 4
18.
Хатайспор
 Заявка 6 0 2 4 6 - 11 2
19.
Адана Демирспор
 Заявка 6 0 2 4 4 - 13 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Трабзонспор Банза Симон 8
Бешикташ Иммобиле Чиро 8
Фенербахче Тадич Душан 7 (4)
Фенербахче Джеко Эдин 7 (1)
Эюпспор Кутуджу Ахмед 6 (5)
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Топ нарушителей
Сивасспор Чифтчи Угюр 2 4
Гёзтепе Anthony Dennis 1 5
Газиантеп Козловски Кацпер 6
Сивасспор Бальде Диао Кейта 1 3
Кайсериспор Аттама Джозеф 1 3
Весь список
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