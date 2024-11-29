Тур: 14. Стадион: Сардиния Арена. Главный судья: Мариани Маурицио
0'
27' Желтая карточкаМарин Рэзван
1:0
75' ГолПикколи Роберто
81' Желтая карточкаКоппола Диего
89' Желтая карточкаЛамбурд Матис
Ход матча
27'
75'
1:0
81'
89'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
8 Удары по воротам 6
-
4 Удары в створ 2
-
7 Угловые 1
-
2 Офсайды 4
-
10 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
64 Владение мячом, % 36
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
71
Шерри
Ален
26
Мина
Йерри
19
Цортеа
Надир
18
Марин
Рэзван
77
Лувумбу
Зиту
- Основной состав
-
71 Шерри АленВратарь
- Защитник
-
26 Мина ЙерриЗащитник
- Защитник
-
19 Цортеа НадирЗащитник
- Защитник
-
18 Марин РэзванПолузащитник
- Полузащитник
-
77 Лувумбу ЗитуПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Оберт АдамЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Прати МаттеоПолузащитник
-
21 Янкто ЯкубПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Никола Давиде
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Сердар СуатПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Суслов ТомашПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Силва ДаниэлПолузащитник
-
17 Сишуба АяндаПолузащитник
-
18 Арруи АбдуПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Дзанетти Паоло
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Кальяри
Верона
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
80%
60%
4 победы 3 ничьи 0 побед
10 матчей
20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед
Первый тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Второй тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 4 победы
15 матчей
20%
26.7%
53.3%
3 победы 4 ничьи 8 побед
Первый тайм
20%
33.3%
46.7%
3 победы 5 ничьих 7 побед
Второй тайм
26.7%
46.7%
26.6%
4 победы 7 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
9
3
Голов в среднем за матч
1.13
0.43
Среднее время на гол
80
210
Всего голов
9
10
Голов в среднем за матч
1.29
1.25
Среднее время на гол
70
72
Всего голов
18
13
Голов в среднем за матч
1.2
0.87
Тотал матчей
2.5
14
Больше 93%
Меньше 7%
1
11
Больше 73%
Меньше 27%
4
6
Больше 40%
Меньше 60%
9
Среднее время на гол
75
103
Бомбардиры внутри турнира
Кальяри
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пикколи Роберто
|4 (1)
|0.29
|Марин Рэзван
|3 (2)
|0.21
|Дзаппа Габриэле
|2
|0.14
|Цортеа Надир
|2
|0.14
|Лувумбу Зиту
|1
|0.07
|Виола Николас
|1
|0.07
|Паломино Хосе
|1
|0.07
|Луперто Себастьяно
|0
|0
|Ауджелло Томмазо
|0
|0
|Макумбу Антуан
|0
|0
|Гаэтано Джанлука
|0
|0
|Феличи Маттиа
|0
|0
|Адопо Ндари
|0
|0
Верона
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тенгстедт Каспер
|4 (1)
|0.29
|Москера Даниэль
|3
|0.21
|Лазович Дарко
|1 (1)
|0.07
|Кастанос Григорис
|1
|0.07
|Тчатчуа Джексон
|1
|0.07
|Ливраменто Дейлон
|1
|0.07
|Сердар Суат
|1
|0.07
|Маньяни Джанджакомо
|1
|0.07
|Арруи Абду
|1
|0.07
|Сарр Амин
|1
|0.07
|Ламбурд Матис
|1
|0.07
|Дуда Ондрей
|0
|0
|Белахьяне Реда
|0
|0
Карточки
Кальяри
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мина Йерри
|3
|1
|Марин Рэзван
|4
|0
|Адопо Ндари
|2
|1
|Дзаппа Габриэле
|3
|0
|Макумбу Антуан
|1
|1
|Дейола Алессандро
|2
|0
|Дентелло Пауло
|2
|0
|Виола Николас
|1
|0
|Паломино Хосе
|1
|0
|Паволетти Леонардо
|1
|0
|Лападула Джанлука
|1
|0
|Ауджелло Томмазо
|1
|0
|Луперто Себастьяно
|1
|0
|Пикколи Роберто
|1
|0
|Лувумбу Зиту
|1
|0
|Оберт Адам
|1
|0
|Прати Маттео
|1
|0
Верона
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Белахьяне Реда
|5
|1
|Тчатчуа Джексон
|4
|1
|Дуда Ондрей
|5
|0
|Суслов Томаш
|3
|1
|Коппола Диего
|4
|0
|Давидович Павел
|2
|1
|Ливраменто Дейлон
|1
|1
|Сердар Суат
|2
|0
|Маньяни Джанджакомо
|2
|0
|Брадарич Домагой
|2
|0
|Тенгстедт Каспер
|2
|0
|Занетти Паоло
|1
|0
|Кастанос Григорис
|1
|0
|Арруи Абду
|1
|0
|Москера Даниэль
|1
|0
|Даниэле Гиларди
|1
|0
Результаты матчей
Кальяри
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Верона
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
4
5
Кальяри
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Верона
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
5
14
Упущенные победы
6
7
Кальяри
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
Верона
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
8
14
Упущенные победы
10
12
Голы по времени матча
Забито
6
7
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 1
10 Не забивали 8
1
17%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
2
33%
1
14%
31-45
1
17%
2
29%
46-60
1
17%
1
14%
61-75
1
17%
1
14%
76-90
Пропущено
15
15
6 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 5
1
7%
5
33%
1-15
1
7%
2
13%
16-30
4
27%
2
13%
31-45
4
27%
3
20%
46-60
3
20%
1
7%
61-75
2
13%
2
13%
76-90
Забито
7
9
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
9 Не забивали 9
1
14%
3
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
1
11%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
1
14%
1
11%
61-75
3
43%
3
33%
76-90
Пропущено
10
18
5 В 1-м тайме 12
5 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
3
30%
3
17%
1-15
1
10%
5
28%
16-30
1
10%
4
22%
31-45
1
10%
2
11%
46-60
1
10%
1
6%
61-75
3
30%
3
17%
76-90
Забито
13
16
6 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 3
6 Не забивали 4
2
15%
4
25%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
4
31%
2
13%
31-45
1
8%
3
19%
46-60
2
15%
2
13%
61-75
4
31%
4
25%
76-90
Пропущено
25
33
11 В 1-м тайме 21
14 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 11
4
16%
8
24%
1-15
2
8%
7
21%
16-30
5
20%
6
18%
31-45
5
20%
5
15%
46-60
4
16%
2
6%
61-75
5
20%
5
15%
76-90
Результаты последних матчей
Кальяри
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Дженоа - Кальяри 2:2 Кальяри - Милан 3:3 Лацио - Кальяри 2:1 Кальяри - Болонья 0:2
Удинезе - Кальяри 2:0 Кальяри - Торино 3:2 Ювентус - Кальяри 1:1 Парма - Кальяри 2:3 Кальяри - Кремонезе 1:0 Кальяри - Эмполи 0:2 Кальяри - Наполи 0:4 Лечче - Кальяри 1:0 Кальяри - Комо 1:1 Кальяри - Рома 0:0 Кальяри - Каррарезе 3:1 Модена - Кальяри 2:2 Кальяри - Катанзаро 2:0 Кальяри - Комо 1:3 Кальяри - Фиорентина 2:3 Сассуоло - Кальяри 0:2
Верона
(20 матчей)
45%
5%
50%
9 побед 1 ничья 10 поражений
Верона - Интер Милан 0:5 Фиорентина - Верона 3:1 Верона - Рома 3:2 Лечче - Верона 1:0
Аталанта - Верона 6:1 Верона - Монца 0:3 Верона - Венеция 2:1 Комо - Верона 3:2 Верона - Торино 2:3 Лацио - Верона 2:1 Дженоа - Верона 0:2 Верона - Ювентус 0:3 Верона - Наполи 3:0 Верона - Чезена 1:2 Верона - Астерас 1:0 Верона - ФералпиСало 2:2 Виртус Верона - Верона 1:5 Верона - Роверето 7:1 Верона - Диллетанте Веронезе 4:0 Верона - Топ-22 4:0
Результаты матчей
Кальяри
Верона
Точный счет
0:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
0:3
2 раза 29%
0:5
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
Точное количество голов
0
4 раза 57%
3
2 раза 29%
1
1 раз 14%
0
3 раза 43%
2
2 раза 29%
3
2 раза 29%
Точный счет
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
6:1
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
Точный счет
0:2
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
0:3
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
3:2
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
6 раз 46%
1
3 раза 23%
3
3 раза 23%
2
1 раз 8%
0
4 раза 31%
2
4 раза 31%
1
3 раза 23%
3
2 раза 15%
Тоталы голов в матче
Кальяри
Верона
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
34
Больше Меньше
43
25
43
25
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
51
24
24
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
76
Больше Меньше
94
49
67
310
211
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|20 - 9
|29
|2.
|Заявка
|13
|9
|1
|3
|34 - 16
|28
|3.
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|27 - 10
|28
|4.
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|31 - 14
|28
|5.
|Заявка
|13
|9
|1
|3
|28 - 14
|28
|6.
|Заявка
|13
|6
|7
|0
|21 - 7
|25
|7.
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|20 - 14
|19
|8.
|Заявка
|12
|4
|6
|2
|15 - 16
|18
|9.
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|16 - 19
|17
|10.
|Заявка
|13
|3
|7
|3
|10 - 11
|16
|11.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|16 - 19
|15
|12.
|1:0 Заявка
|14
|3
|5
|6
|15 - 24
|14
|13.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|14 - 18
|13
|14.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|6 - 21
|12
|15.
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|17 - 21
|12
|16.
|0:1 Заявка
|14
|4
|0
|10
|17 - 33
|12
|17.
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|11 - 24
|11
|18.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|13 - 25
|10
|19.
|Заявка
|13
|1
|6
|6
|11 - 16
|9
|20.
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|11 - 22
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|17 - 6
|19
|2.
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|12 - 5
|18
|3.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|20 - 8
|15
|4.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|14 - 6
|14
|5.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|16 - 9
|14
|6.
|Заявка
|7
|3
|4
|0
|9 - 3
|13
|7.
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|8 - 6
|12
|8.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 4
|11
|9.
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|9 - 7
|9
|10.
|0:1 Заявка
|7
|3
|0
|4
|10 - 17
|9
|11.
|1:0 Заявка
|8
|2
|3
|3
|8 - 14
|9
|12.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|13.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|5 - 13
|8
|14.
|Заявка
|5
|1
|4
|0
|4 - 3
|7
|15.
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|2 - 5
|7
|16.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|6 - 8
|6
|17.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|9 - 13
|5
|18.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 12
|5
|19.
|Заявка
|8
|0
|5
|3
|8 - 14
|5
|20.
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|5 - 9
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|13 - 4
|14
|2.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|15 - 5
|14
|3.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|14 - 8
|13
|4.
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|12 - 4
|12
|5.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 4
|11
|6.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 13
|11
|7.
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|11 - 8
|9
|8.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|8 - 6
|9
|9.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|10 - 10
|8
|10.
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|8 - 8
|7
|11.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|10 - 13
|7
|12.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|3 - 10
|6
|13.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|6 - 7
|6
|14.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|8 - 13
|5
|15.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|6 - 13
|5
|16.
|1:0 Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 10
|5
|17.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|1 - 8
|4
|18.
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|5 - 11
|4
|19.
|0:1 Заявка
|7
|1
|0
|6
|7 - 16
|3
|20.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|5 - 14
|2
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Аталанта
|Ретеги Матео
|12 (3)
|Интер Милан
|Тюрам Маркус
|9 (3)
|Фиорентина
|Кин Мойзе
|9 (1)
|Аталанта
|Лукман Адемола
|7 (4)
|Ювентус
|Влахович Душан
|6
|Верона
|Белахьяне Реда
|1 5
|Удинезе
|Камара Хассан
|1 4
|Верона
|Тчатчуа Джексон
|1 4
|Монца
|Иццо Армандо
|5
|Верона
|Дуда Ондрей
|5
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Кальяри 1:0 Верона
Исход игры
Кальяри
60.5% (72)
Ничья
29.4% (35)
Верона
10.1% (12)
Тотал 2.5
Больше
45.54% (51)
Меньше
54.46% (61)
Обе команды забьют
Да
73.21% (82)
Нет
26.79% (30)
Популярный счёт
2:1 Кальяри
32.8% (39)
1:1 Ничья
26.1% (31)
1:0 Кальяри
21% (25)
1:2 Верона
5.9% (7)
3:1 Кальяри
2.5% (3)
0:2 Верона
1.7% (2)
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