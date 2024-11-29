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  3. Италия
  4. Серия A 2024-2025
Тур: 14. Стадион: . Главный судья: Мариани Маурицио
Кальяри
1:0
Второй тайм: 90+'
Верона
0'
27' Желтая карточка
Марин Рэзван
1:0
75' Гол
Пикколи Роберто
81' Желтая карточка
Коппола Диего
89' Желтая карточка
Ламбурд Матис

Ход матча

27'
Марин Рэзван
 
46'
Адопо Ндари
Марин Рэзван
 
60'
Виола Николас
Лападула Джанлука
 
60'
Феличи Маттиа
Цортеа Надир
 
66'
 
Сарр Амин
Ливраменто Дейлон
73'
 
Тенгстедт Каспер
Лазович Дарко
73'
 
Арруи Абду
Кастанос Григорис
75'
Пикколи Роберто
(Феличи Маттиа)
1:0
77'
Паволетти Леонардо
Пикколи Роберто
 
81'
 
Коппола Диего
82'
Оберт Адам
Лувумбу Зиту
 
84'
 
Ламбурд Матис
Белахьяне Реда
84'
 
Москера Даниэль
Суслов Томаш
89'
 
Ламбурд Матис

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 8 Удары по воротам 6
  • 4 Удары в створ 2
  • 7 Угловые 1
  • 2 Офсайды 4
  • 10 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 64 Владение мячом, % 36

Владение мячом

Прогнозы 119
Кальяри 60.5% (72)
X 29.4% (35)
Верона 10.1% (12)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Кальяри
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
71
Шерри
Ален
28
Дзаппа
Габриэле
26
Мина
Йерри
6
Луперто
Себастьяно
19
Цортеа
Надир
3
Ауджелло
Томмазо
18
Марин
Рэзван
29
Макумбу
Антуан
77
Лувумбу
Зиту
9
Лападула
Джанлука
91
Пикколи
Роберто
1
Монтипо
Лоренцо
38
Тчатчуа
Джексон
42
Коппола
Диего
23
Маньяни
Джанджакомо
12
Брадарич
Домагой
25
Сердар
Суат
6
Белахьяне
Реда
14
Ливраменто
Дейлон
31
Суслов
Томаш
8
Лазович
Дарко
11
Тенгстедт
Каспер
Кальяри
3-4-1-2
Верона
4-2-3-1

История личных встреч

Кальяри
Верона

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
60%
4 победы 3 ничьи 0 побед

10 матчей

20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 4 победы

15 матчей

20%
26.7%
53.3%
3 победы 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

20%
33.3%
46.7%
3 победы 5 ничьих 7 побед

Второй тайм

26.7%
46.7%
26.6%
4 победы 7 ничьих 4 победы

История матчей

СA
1:1
СA
2:0
СA
1:2
СA
0:0
СA
0:2
СA
1:1
К
2:1
СA
2:1
СA
1:1
СA
1:0
СA
2:1
СA
1:2
СA
1:0
СA
1:0
СA
2:1

Голы

Всего голов

9
3

Голов в среднем за матч

1.13
0.43

Среднее время на гол

80
210

Всего голов

9
10

Голов в среднем за матч

1.29
1.25

Среднее время на гол

70
72

Всего голов

18
13

Голов в среднем за матч

1.2
0.87

Тотал матчей

2.5
14
Больше 93%
Меньше 7%
1
11
Больше 73%
Меньше 27%
4
6
Больше 40%
Меньше 60%
9

Среднее время на гол

75
103

Бомбардиры внутри турнира

Кальяри
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пикколи Роберто 4 (1) 0.29
Марин Рэзван 3 (2) 0.21
Дзаппа Габриэле 2 0.14
Цортеа Надир 2 0.14
Лувумбу Зиту 1 0.07
Виола Николас 1 0.07
Паломино Хосе 1 0.07
Луперто Себастьяно 0 0
Ауджелло Томмазо 0 0
Макумбу Антуан 0 0
Гаэтано Джанлука 0 0
Феличи Маттиа 0 0
Адопо Ндари 0 0
Верона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тенгстедт Каспер 4 (1) 0.29
Москера Даниэль 3 0.21
Лазович Дарко 1 (1) 0.07
Кастанос Григорис 1 0.07
Тчатчуа Джексон 1 0.07
Ливраменто Дейлон 1 0.07
Сердар Суат 1 0.07
Маньяни Джанджакомо 1 0.07
Арруи Абду 1 0.07
Сарр Амин 1 0.07
Ламбурд Матис 1 0.07
Дуда Ондрей 0 0
Белахьяне Реда 0 0

Карточки

Кальяри
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мина Йерри 3 1
Марин Рэзван 4 0
Адопо Ндари 2 1
Дзаппа Габриэле 3 0
Макумбу Антуан 1 1
Дейола Алессандро 2 0
Дентелло Пауло 2 0
Виола Николас 1 0
Паломино Хосе 1 0
Паволетти Леонардо 1 0
Лападула Джанлука 1 0
Ауджелло Томмазо 1 0
Луперто Себастьяно 1 0
Пикколи Роберто 1 0
Лувумбу Зиту 1 0
Оберт Адам 1 0
Прати Маттео 1 0
Верона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Белахьяне Реда 5 1
Тчатчуа Джексон 4 1
Дуда Ондрей 5 0
Суслов Томаш 3 1
Коппола Диего 4 0
Давидович Павел 2 1
Ливраменто Дейлон 1 1
Сердар Суат 2 0
Маньяни Джанджакомо 2 0
Брадарич Домагой 2 0
Тенгстедт Каспер 2 0
Занетти Паоло 1 0
Кастанос Григорис 1 0
Арруи Абду 1 0
Москера Даниэль 1 0
Даниэле Гиларди 1 0

Результаты матчей

Кальяри
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Верона
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

4
5
Кальяри
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Верона
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

5
14

Упущенные победы

6
7
Кальяри
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
Верона
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

8
14

Упущенные победы

10
12

Голы по времени матча

Забито

6
7
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 1
10 Не забивали 8
1
17%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
2
33%
1
14%
31-45
1
17%
2
29%
46-60
1
17%
1
14%
61-75
1
17%
1
14%
76-90

Пропущено

15
15
6 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 5
1
7%
5
33%
1-15
1
7%
2
13%
16-30
4
27%
2
13%
31-45
4
27%
3
20%
46-60
3
20%
1
7%
61-75
2
13%
2
13%
76-90

Забито

7
9
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
9 Не забивали 9
1
14%
3
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
1
11%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
1
14%
1
11%
61-75
3
43%
3
33%
76-90

Пропущено

10
18
5 В 1-м тайме 12
5 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
3
30%
3
17%
1-15
1
10%
5
28%
16-30
1
10%
4
22%
31-45
1
10%
2
11%
46-60
1
10%
1
6%
61-75
3
30%
3
17%
76-90

Забито

13
16
6 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 3
6 Не забивали 4
2
15%
4
25%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
4
31%
2
13%
31-45
1
8%
3
19%
46-60
2
15%
2
13%
61-75
4
31%
4
25%
76-90

Пропущено

25
33
11 В 1-м тайме 21
14 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 11
4
16%
8
24%
1-15
2
8%
7
21%
16-30
5
20%
6
18%
31-45
5
20%
5
15%
46-60
4
16%
2
6%
61-75
5
20%
5
15%
76-90

Результаты последних матчей

Кальяри
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Дженоа - Кальяри 2:2 Кальяри - Милан 3:3 Лацио - Кальяри 2:1 Кальяри - Болонья 0:2
Удинезе - Кальяри 2:0 Кальяри - Торино 3:2 Ювентус - Кальяри 1:1 Парма - Кальяри 2:3 Кальяри - Кремонезе 1:0 Кальяри - Эмполи 0:2 Кальяри - Наполи 0:4 Лечче - Кальяри 1:0 Кальяри - Комо 1:1 Кальяри - Рома 0:0 Кальяри - Каррарезе 3:1 Модена - Кальяри 2:2 Кальяри - Катанзаро 2:0 Кальяри - Комо 1:3 Кальяри - Фиорентина 2:3 Сассуоло - Кальяри 0:2
Верона
(20 матчей)
45%
5%
50%
9 побед 1 ничья 10 поражений
Верона - Интер Милан 0:5 Фиорентина - Верона 3:1 Верона - Рома 3:2 Лечче - Верона 1:0
Аталанта - Верона 6:1 Верона - Монца 0:3 Верона - Венеция 2:1 Комо - Верона 3:2 Верона - Торино 2:3 Лацио - Верона 2:1 Дженоа - Верона 0:2 Верона - Ювентус 0:3 Верона - Наполи 3:0 Верона - Чезена 1:2 Верона - Астерас 1:0 Верона - ФералпиСало 2:2 Виртус Верона - Верона 1:5 Верона - Роверето 7:1 Верона - Диллетанте Веронезе 4:0 Верона - Топ-22 4:0

Результаты матчей

Кальяри
Верона

Точный счет

0:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
0:3
2 раза 29%
0:5
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%

Точное количество голов

0
4 раза 57%
3
2 раза 29%
1
1 раз 14%
0
3 раза 43%
2
2 раза 29%
3
2 раза 29%

Точный счет

1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
6:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%

Точный счет

0:2
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
0:3
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
3:2
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
6 раз 46%
1
3 раза 23%
3
3 раза 23%
2
1 раз 8%
0
4 раза 31%
2
4 раза 31%
1
3 раза 23%
3
2 раза 15%

Тоталы голов в матче

Кальяри
Верона

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
4
0.5
Больше Меньше
4
3
2
5
1.5
4
3
2
5
2.5
2
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
5
1
2
4
1.5
2
4
1
5
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
6
0.5
Больше Меньше
9
4
4
9
1.5
6
7
3
10
2.5
2
11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 13 9 2 2 20 - 9 29
2.
Аталанта
 Заявка 13 9 1 3 34 - 16 28
3.
Фиорентина
 Заявка 13 8 4 1 27 - 10 28
4.
Интер Милан
 Заявка 13 8 4 1 31 - 14 28
5.
Лацио
 Заявка 13 9 1 3 28 - 14 28
6.
Ювентус
 Заявка 13 6 7 0 21 - 7 25
7.
Милан
 Заявка 12 5 4 3 20 - 14 19
8.
Болонья
 Заявка 12 4 6 2 15 - 16 18
9.
Удинезе
 Заявка 13 5 2 6 16 - 19 17
10.
Эмполи
 Заявка 13 3 7 3 10 - 11 16
11.
Торино
 Заявка 13 4 3 6 16 - 19 15
12.
Кальяри
 1:0 Заявка 14 3 5 6 15 - 24 14
13.
Рома
 Заявка 13 3 4 6 14 - 18 13
14.
Лечче
 Заявка 13 3 3 7 6 - 21 12
15.
Парма
 Заявка 13 2 6 5 17 - 21 12
16.
Верона
 0:1 Заявка 14 4 0 10 17 - 33 12
17.
Дженоа
 Заявка 13 2 5 6 11 - 24 11
18.
Комо
 Заявка 13 2 4 7 13 - 25 10
19.
Монца
 Заявка 13 1 6 6 11 - 16 9
20.
Венеция
 Заявка 13 2 2 9 11 - 22 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лацио
 Заявка 7 6 1 0 17 - 6 19
2.
Наполи
 Заявка 7 6 0 1 12 - 5 18
3.
Аталанта
 Заявка 6 5 0 1 20 - 8 15
4.
Фиорентина
 Заявка 6 4 2 0 14 - 6 14
5.
Интер Милан
 Заявка 7 4 2 1 16 - 9 14
6.
Ювентус
 Заявка 7 3 4 0 9 - 3 13
7.
Удинезе
 Заявка 6 4 0 2 8 - 6 12
8.
Милан
 Заявка 6 3 2 1 10 - 4 11
9.
Рома
 Заявка 6 3 0 3 9 - 7 9
10.
Верона
 0:1 Заявка 7 3 0 4 10 - 17 9
11.
Кальяри
 1:0 Заявка 8 2 3 3 8 - 14 9
12.
Торино
 Заявка 6 2 2 2 6 - 6 8
13.
Лечче
 Заявка 6 2 2 2 5 - 13 8
14.
Болонья
 Заявка 5 1 4 0 4 - 3 7
15.
Эмполи
 Заявка 7 1 4 2 2 - 5 7
16.
Венеция
 Заявка 6 2 0 4 6 - 8 6
17.
Парма
 Заявка 7 1 2 4 9 - 13 5
18.
Комо
 Заявка 5 1 2 2 7 - 12 5
19.
Дженоа
 Заявка 8 0 5 3 8 - 14 5
20.
Монца
 Заявка 7 0 3 4 5 - 9 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фиорентина
 Заявка 7 4 2 1 13 - 4 14
2.
Интер Милан
 Заявка 6 4 2 0 15 - 5 14
3.
Аталанта
 Заявка 7 4 1 2 14 - 8 13
4.
Ювентус
 Заявка 6 3 3 0 12 - 4 12
5.
Наполи
 Заявка 6 3 2 1 8 - 4 11
6.
Болонья
 Заявка 7 3 2 2 11 - 13 11
7.
Лацио
 Заявка 6 3 0 3 11 - 8 9
8.
Эмполи
 Заявка 6 2 3 1 8 - 6 9
9.
Милан
 Заявка 6 2 2 2 10 - 10 8
10.
Парма
 Заявка 6 1 4 1 8 - 8 7
11.
Торино
 Заявка 7 2 1 4 10 - 13 7
12.
Дженоа
 Заявка 5 2 0 3 3 - 10 6
13.
Монца
 Заявка 6 1 3 2 6 - 7 6
14.
Удинезе
 Заявка 7 1 2 4 8 - 13 5
15.
Комо
 Заявка 8 1 2 5 6 - 13 5
16.
Кальяри
 1:0 Заявка 6 1 2 3 7 - 10 5
17.
Лечче
 Заявка 7 1 1 5 1 - 8 4
18.
Рома
 Заявка 7 0 4 3 5 - 11 4
19.
Верона
 0:1 Заявка 7 1 0 6 7 - 16 3
20.
Венеция
 Заявка 7 0 2 5 5 - 14 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Аталанта Ретеги Матео 12 (3)
Интер Милан Тюрам Маркус 9 (3)
Фиорентина Кин Мойзе 9 (1)
Аталанта Лукман Адемола 7 (4)
Ювентус Влахович Душан 6
Весь список

Топ нарушителей
Верона Белахьяне Реда 1 5
Удинезе Камара Хассан 1 4
Верона Тчатчуа Джексон 1 4
Монца Иццо Армандо 5
Верона Дуда Ондрей 5
Весь список
  • Второй тайм
  • 92'
    Верона пытается что-то создать.
  • 92'
    Верона совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 91'
    Кальяри пытается что-то создать.
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
  • 90'
    Контроль мяча: Кальяри: 64%, Верона: 36%.
  • 90'
    Кальяри совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 90'
    Виола Николас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
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    Прогнозы 119
    Кальяри 60.5% (72)
    X 29.4% (35)
    Верона 10.1% (12)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Кальяри
    Ничья
    Верона
    3.65
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    3.50
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    4.30
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Кальяри 1:0 Верона

    Исход игры
    Кальяри
    60.5% (72)
    Ничья
    29.4% (35)
    Верона
    10.1% (12)
    Тотал 2.5
    Больше
    45.54% (51)
    Меньше
    54.46% (61)
    Обе команды забьют
    Да
    73.21% (82)
    Нет
    26.79% (30)
    Популярный счёт
    2:1 Кальяри
    32.8% (39)
    1:1 Ничья
    26.1% (31)
    1:0 Кальяри
    21% (25)
    1:2 Верона
    5.9% (7)
    3:1 Кальяри
    2.5% (3)
    0:2 Верона
    1.7% (2)
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