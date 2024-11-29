Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

87' Кальяри совершает вбрасывание на своей половине поля

87' Адопо Ндари пробует нанести удар издали, но Лоренцо Монтипо держит все под контролем

86' Матч возобновлен

86' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

84' Верона совершает вбрасывание на своей половине поля

81' Коппола Диего - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

81' Кальяри совершает вбрасывание на своей половине поля

80' Кальяри совершает вбрасывание на своей половине поля

79' Брадарич Домагой создает голевую возможность для своего партнера по команде.

79' Удар от ворот произведет Верона

79' Дзаппа Габриэле не смог попасть в створ ударом издали

77' Верона совершает вбрасывание на половине поля противника

75' Г О О О О Л - Пикколи Роберто забивает с правой ноги!

75' Кальяри совершает вбрасывание на половине поля противника

75' Кальяри совершает вбрасывание на своей половине поля

74' Верона совершает вбрасывание на половине поля противника

73' Удар от ворот произведет Верона

73' Кальяри совершает вбрасывание на половине поля противника

70' Коппола Диего выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

70' Кальяри совершает вбрасывание на половине поля противника

69' Верона совершает вбрасывание на своей половине поля

69' Кальяри совершает вбрасывание на половине поля противника

68' Удар от ворот произведет Верона

68' Виола Николас из команды Кальяри своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

67' Верона совершает вбрасывание на половине поля противника

67' Матч возобновлен

65' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

64' Макумбу Антуан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

63' Верона совершает вбрасывание на половине поля противника

62' Удар от ворот произведет Кальяри

62' Суслов Томаш не смог попасть в створ ударом издали

61' Кальяри совершает вбрасывание на половине поля противника

61' Матч возобновлен

61' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

59' Ауджелло Томмазо навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

58' Кальяри совершает вбрасывание на половине поля противника

57' Удар от ворот произведет Кальяри

57' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар головой нанес Лазович Дарко и попал в каркас ворот!

57' Тчатчуа Джексон из команды Верона своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

56' Верона совершает вбрасывание на своей половине поля

55' Удар от ворот произведет Кальяри

55' Суслов Томаш не смог попасть в створ ударом издали

55' Верона совершает вбрасывание на половине поля противника

54' Кальяри совершает вбрасывание на половине поля противника

53' Удар от ворот произведет Верона

52' Шерри Ален взял и забрал мяч на выходе

52' Верона совершает вбрасывание на половине поля противника

51' Кальяри совершает вбрасывание на половине поля противника

50' Хорошую попытку сделал Брадарич Домагой . Удар в створ, но вратарь начеку

50' Сердар Суат выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

50' Удар от ворот произведет Кальяри

49' Тчатчуа Джексон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

49' Кальяри совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Тенгстедт Каспер пробует нанести удар издали, но Alen Sherri держит все под контролем

48' Ливраменто Дейлон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Кальяри совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Верона совершает вбрасывание на половине поля противника