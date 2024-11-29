Хорошую попытку сделал Жуан Педру. Удар в створ, но вратарь начеку

Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Камерон Арчер оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

41' Жуан Педру нанес удар, но тот был заблокирован.

41' О'Райли Мэттью навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

39' Брайтон совершает вбрасывание на половине поля противника

38' Роша Игор II выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

38' Вербрюгген Барт взял и забрал мяч на выходе

38' Мэннинг Райан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

37' Стивенс Джек выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

36' Матч возобновлен

35' Рюттер Жоржиньо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

35' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

35' Харвуд-Беллис Тэйлор выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

31' Фабиан Хурцелер получает желтую карточку за неспортивное поведение

31' Саутгемптон совершает вбрасывание на своей половине поля

29' Команда Брайтон забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

29' Тарик Лэмпти сделал результативную передачу.

29' Тарик Лэмпти из команды Брайтон своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

27' Брайтон совершает вбрасывание на половине поля противника

26' Тарик Лэмпти из команды Брайтон перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

26' Фернандеш Матеуш навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

25' Тарик Лэмпти ослабляет давление, выбив мяч.

25' Саутгемптон идет вперед с потенциально опасной атакой.

25' Удар от ворот произведет Саутгемптон

25' Уэлбек Данни наносит удар головой рядом со штангой. Почти гол!

25' Эступиньян Первис из команды Брайтон своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

24' Брайтон совершает вбрасывание на половине поля противника

23' Саутгемптон совершает вбрасывание на половине поля противника

23' Какая игра! Мы являемся свидетелями интенсивной и качественной игры с обеих сторон.

22' Саутгемптон совершает вбрасывание на своей половине поля

22' Удар от ворот произведет Саутгемптон

22' Эступиньян Первис из команды Брайтон своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

18' Мэннинг Райан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

18' Камерон Арчер нанес удар, но тот был заблокирован.

17' Саутгемптон идет вперед с потенциально опасной атакой.

16' Саутгемптон совершает вбрасывание на своей половине поля

16' ШТАНГА! Так было близко к голу - Рюттер Жоржиньо нанес удар в каркас ворот!

16' Брайтон идет вперед с потенциально опасной атакой.

14' Матч возобновлен

13' Уэлбек Данни на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

13' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

12' Даунс Флинн получил желтую карточку от судьи

11' Брайтон совершает вбрасывание на своей половине поля

10' Аяри Ясин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Удар от ворот произведет Саутгемптон

9' Брайтон идет вперед с потенциально опасной атакой.

8' Тарик Лэмпти выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Удар от ворот произведет Саутгемптон

7' Митома Каору оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

7' Сугавара Юкинари навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

5' Саутгемптон совершает вбрасывание на половине поля противника

5' Удар от ворот произведет Саутгемптон

4' Жуан Педру нанес удар, но тот был заблокирован.

4' Вербрюгген Барт взял и забрал мяч на выходе

3' Саутгемптон совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Саутгемптон начинает с центра поля