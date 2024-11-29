Тур: 13. Стадион: Фалмер. Главный судья: Джонс Роберт
1:0
Перерыв
0'
12' Желтая карточкаДаунс Флинн
16' Желтая карточкаО'Райли Мэттью
1:0
29' ГолМитома Каору
31' Желтая карточкаУокер-Питерс Кайл
31' Желтая карточкаFabian Huerzeler
Ход матча
12'
16'
29'
1:0
31'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
5 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 0
-
1 Угловые 5
-
0 Офсайды 0
-
11 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
217 Количество передач 212
-
49 Владение мячом, % 51
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
26
Аяри
Ясин
22
Митома
Каору
18
Уэлбек
Данни
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Аяри ЯсинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Митома КаоруПолузащитник
-
18 Уэлбек ДанниНападающий
- Запасные игроки
-
23 Стил ДжейсонВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Минте ЯнкубаПолузащитник
-
27 Виффер МатсПолузащитник
-
10 Энсисо ХулиоНападающий
- Нападающий
-
-
53 Jacob Slater
-
Главный тренер: Хюрцелер Фабиан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
-
13 Ламли ДжоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Бри ДжеймсЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Бреретон БенПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Мартин Расселл
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Брайтон
Саутгемптон
8 матчей
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
87.5%
75%
7 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
75%
37.5%
6 побед 3 ничьи 0 побед
12 матчей
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 9 побед
20 матчей
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 побед
Первый тайм
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 победы
Второй тайм
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
14
13
Голов в среднем за матч
1.27
1.44
Среднее время на гол
70
62
Всего голов
11
17
Голов в среднем за матч
1.22
1.55
Среднее время на гол
73
58
Всего голов
25
30
Голов в среднем за матч
1.25
1.5
Тотал матчей
2.5
19
Больше 95%
Меньше 5%
1
17
Больше 85%
Меньше 15%
3
12
Больше 60%
Меньше 40%
8
7
Больше 35%
Меньше 65%
13
Среднее время на гол
72
60
Бомбардиры внутри турнира
Брайтон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уэлбек Данни
|6
|0.46
|Педро Жоао
|4
|0.31
|Митома Каору
|3
|0.23
|Рюттер Жоржиньо
|2
|0.15
|Адингра Симон
|1
|0.08
|Балеба Карлос
|1
|0.08
|Минте Янкуба
|1
|0.08
|Кадыоглу Ферди
|1
|0.08
|О'Райли Мэттью
|1
|0.08
|Фергюсон Эван
|1
|0.08
|Хиншелвуд Джек
|1
|0.08
|Лемпти Тарик
|0
|0
|Виффер Матс
|0
|0
|Ван Хекке Ян-Поль
|0
|0
Саутгемптон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Армстронг Адам
|2
|0.15
|Арчер Камерон
|2
|0.15
|Сугавара Юкинари
|1
|0.08
|Фернандеш Матеуш
|1
|0.08
|Арибо Джо
|1
|0.08
|Харвуд-Беллис Тэйлор
|1
|0.08
|Диблинг Тайлер
|1
|0.08
|Лаллана Адам
|0
|0
|Уокер-Питерс Кайл
|0
|0
Карточки
Брайтон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Fabian Huerzeler
|2
|1
|Балеба Карлос
|2
|1
|Роша Игор II
|3
|0
|Ван Хекке Ян-Поль
|3
|0
|Данк Льюис
|2
|0
|Эступиньян Первис
|2
|0
|Рюттер Жоржиньо
|2
|0
|Вербрюгген Барт
|2
|0
|Аяри Ясин
|2
|0
|Минте Янкуба
|2
|0
|Хиншелвуд Джек
|2
|0
|Милнер Джеймс
|1
|0
|Уэлбек Данни
|1
|0
|Педро Жоао
|1
|0
|Вельтман Йоел
|1
|0
|Кадыоглу Ферди
|1
|0
|О'Райли Мэттью
|1
|0
Саутгемптон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Даунс Флинн
|5
|0
|Лаллана Адам
|4
|0
|Харвуд-Беллис Тэйлор
|4
|0
|Диблинг Тайлер
|4
|0
|Стивенс Джек
|2
|1
|Мартин Рассел
|3
|0
|Беднарек Ян
|3
|0
|Армстронг Адам
|3
|0
|Уокер-Питерс Кайл
|3
|0
|Фернандеш Матеуш
|3
|0
|Сугавара Юкинари
|2
|0
|Фрейзер Райан
|0
|1
|Тэйлор Чарли
|1
|0
|Мэннинг Райан
|1
|0
|Корне Максвелл
|1
|0
|Онуачу Пол
|1
|0
|Ремсдейл Аарон
|1
|0
|Бреретон Бен
|1
|0
|Стюарт Росс III
|1
|0
|Угочукву Лесли
|1
|0
|Эдози Самуэль
|1
|0
Результаты матчей
Брайтон
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Саутгемптон
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
83% (5)
0% (0)
17% (1)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
4
3
Брайтон
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
0% (0)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Саутгемптон
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
17% (1)
83% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
6
10
Упущенные победы
7
2
Брайтон
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
42% (5)
8% (1)
50% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Саутгемптон
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
8% (1)
33% (4)
58% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
17% (2)
33% (4)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
10
10
Упущенные победы
11
5
Голы по времени матча
Забито
11
3
4 В 1-м тайме 0
7 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
7 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
36%
0
0%
31-45
2
18%
2
67%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
4
36%
1
33%
76-90
Пропущено
8
13
4 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
1
13%
2
15%
1-15
2
25%
1
8%
16-30
1
13%
4
31%
31-45
1
13%
2
15%
46-60
1
13%
3
23%
61-75
2
25%
1
8%
76-90
Забито
10
6
6 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 3
6 Не забивали 8
3
30%
2
33%
1-15
1
10%
1
17%
16-30
2
20%
1
17%
31-45
3
30%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
10%
1
17%
76-90
Пропущено
8
11
5 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
25%
1
9%
16-30
3
38%
2
18%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
25%
4
36%
61-75
1
13%
4
36%
76-90
Забито
21
9
10 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 4
1 Не забивали 5
3
14%
2
22%
1-15
1
5%
1
11%
16-30
6
29%
1
11%
31-45
5
24%
3
33%
46-60
1
5%
0
0%
61-75
5
24%
2
22%
76-90
Пропущено
16
24
9 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 14
4 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 11
1
6%
2
8%
1-15
4
25%
2
8%
16-30
4
25%
6
25%
31-45
1
6%
2
8%
46-60
3
19%
7
29%
29%
61-75
3
19%
5
21%
76-90
Результаты последних матчей
Брайтон
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Борнмут - Брайтон 1:2 Брайтон - Манчестер Сити 2:1 Ливерпуль - Брайтон 2:1 Брайтон - Ливерпуль 2:3
Брайтон - Вулверхэмптон 2:2 Ньюкасл - Брайтон 0:1 Брайтон - Тоттенхэм 3:2 Челси - Брайтон 4:2 Брайтон - Ноттингем Форест 2:2 Брайтон - Вулверхэмптон 3:2 Брайтон - Ипсвич 0:0 Арсенал - Брайтон 1:1 Брайтон - Кроули Таун 4:0 Брайтон - Манчестер Юнайтед 2:1 Эвертон - Брайтон 0:3 Брайтон - Вильярреал 4:0 КПР - Брайтон 0:1 Токио Верди - Брайтон 2:4 Касима Антлерс - Брайтон 1:5 Брайтон - Манчестер Юнайтед 0:2
Саутгемптон
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Саутгемптон - Ливерпуль 2:3 Вулверхэмптон - Саутгемптон 2:0 Саутгемптон - Эвертон 1:0 Саутгемптон - Сток Сити 3:2
Манчестер Сити - Саутгемптон 1:0 Саутгемптон - Лестер 2:3 Арсенал - Саутгемптон 3:1 Борнмут - Саутгемптон 3:1 Саутгемптон - Ипсвич 1:1 Эвертон - Саутгемптон 1:1 Саутгемптон - Манчестер Юнайтед 0:3 Брентфорд - Саутгемптон 3:1 Кардифф Сити - Саутгемптон 3:5 Саутгемптон - Ноттингем Форест 0:1 Ньюкасл - Саутгемптон 1:0 Саутгемптон - Хетафе 0:0 Саутгемптон - Лацио 1:1 Миллуолл - Саутгемптон 0:1 Оксфорд Юнайтед - Саутгемптон 2:0 Монпелье - Саутгемптон 1:3
Результаты матчей
Брайтон
Саутгемптон
Точный счет
2:2
2 раза 33%
2:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
2:3
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
Точное количество голов
2
4 раза 67%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
Точный счет
0:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
3:1
3 раза 50%
1:0
2 раза 33%
2:0
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%
0
3 раза 50%
1
3 раза 50%
Точный счет
2:1
3 раза 25%
2:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
3:1
3 раза 25%
1:0
3 раза 25%
2:3
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
Точное количество голов
2
6 раз 50%
1
3 раза 25%
3
2 раза 17%
0
1 раз 8%
0
5 раз 42%
1
5 раз 42%
2
2 раза 17%
Тоталы голов в матче
Брайтон
Саутгемптон
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
42
51
24
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
111
Больше Меньше
75
84
210
210
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|10
|1
|1
|24 - 8
|31
|2.
|1:0 Заявка
|13
|7
|4
|2
|22 - 16
|25
|3.
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|22 - 17
|23
|4.
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|23 - 14
|22
|5.
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|21 - 12
|22
|6.
|Заявка
|12
|6
|1
|5
|27 - 13
|19
|7.
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|15 - 13
|19
|8.
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|19 - 19
|19
|9.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|13 - 13
|18
|10.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|17 - 17
|18
|11.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|22 - 22
|17
|12.
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|13 - 13
|16
|13.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|16 - 17
|15
|14.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|15 - 19
|15
|15.
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|10 - 17
|11
|16.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|15 - 23
|10
|17.
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|20 - 28
|9
|18.
|Заявка
|12
|1
|6
|5
|13 - 23
|9
|19.
|Заявка
|12
|1
|5
|6
|10 - 17
|8
|20.
|0:1 Заявка
|13
|1
|1
|11
|9 - 25
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|18 - 11
|16
|2.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|11 - 3
|15
|3.
|1:0 Заявка
|7
|4
|3
|0
|12 - 8
|15
|4.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|15 - 6
|14
|5.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|12 - 10
|13
|6.
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|16 - 6
|12
|7.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 6
|10
|8.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|5 - 5
|10
|9.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 11
|10
|10.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|7 - 8
|10
|11.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|9 - 8
|9
|12.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|9 - 8
|9
|13.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 6
|8
|14.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 10
|7
|15.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|5 - 8
|6
|16.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 9
|5
|17.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|3 - 7
|5
|18.
|0:1 Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 11
|4
|19.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|9 - 14
|4
|20.
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|5 - 9
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|13 - 5
|16
|2.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|14 - 6
|13
|3.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 7
|11
|4.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 7
|10
|5.
|1:0 Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 8
|10
|6.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 11
|10
|7.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 6
|8
|8.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 8
|8
|9.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|10.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 9
|8
|11.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|11 - 7
|7
|12.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|6 - 5
|6
|13.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|11 - 14
|5
|14.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 9
|5
|15.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 11
|5
|16.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|9 - 14
|5
|17.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|8 - 14
|5
|18.
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|7 - 10
|3
|19.
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|4 - 11
|1
|20.
|0:1 Заявка
|7
|0
|0
|7
|3 - 14
|0
- — Выход в Лигу чемпионов
- — Выход в Лигу Европы
- — Зона вылета
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|12
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|10 (6)
|Брентфорд
|Мбеумо Брайан
|8 (1)
|Ноттингем Форест
|Вуд Крис
|8
|Челси
|Палмер Коул
|7 (5)
|Челси
|Кукурелья Марк
|6
|Челси
|Фофана Уэсли
|6
|Ньюкасл
|Шёр Фабиан
|1 4
|Ньюкасл
|Бёрн Дэн
|5
|Кристал Пэлас
|Хьюз Уилл
|5
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Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Брайтон 1:0 Саутгемптон
Исход игры
Брайтон
86.8% (105)
Ничья
8.3% (10)
Саутгемптон
5% (6)
Тотал 2.5
Больше
59.63% (65)
Меньше
40.37% (44)
Обе команды забьют
Да
62.39% (68)
Нет
37.61% (41)
Популярный счёт
2:1 Брайтон
34.7% (42)
1:0 Брайтон
15.7% (19)
2:0 Брайтон
14% (17)
3:1 Брайтон
9.1% (11)
1:1 Ничья
6.6% (8)
3:0 Брайтон
3.3% (4)
1:2 Саутгемптон
2.5% (3)
2:3 Саутгемптон
1.7% (2)
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