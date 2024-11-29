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  3. Англия
  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 13. Стадион: . Главный судья: Джонс Роберт
Брайтон
1:0
Перерыв
Саутгемптон
0'
12' Желтая карточка
Даунс Флинн
16' Желтая карточка
О'Райли Мэттью
1:0
29' Гол
Митома Каору
31' Желтая карточка
Уокер-Питерс Кайл
31' Желтая карточка
Fabian Huerzeler

Ход матча

12'
 
Даунс Флинн
16'
О'Райли Мэттью
 
29'
Митома Каору
(Лемпти Тарик)
1:0
31'
 
Уокер-Питерс Кайл
31'
Fabian Huerzeler
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 5
  • 0 Офсайды 0
  • 11 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 217 Количество передач 212
  • 49 Владение мячом, % 51

Владение мячом

Прогнозы 121
Брайтон 86.8% (105)
X 8.3% (10)
Саутгемптон 5% (6)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Вербрюгген
Барт
2
Лемпти
Тарик
29
Ван
Хекке
Ян-Поль
3
Роша
Игор
II
30
Эступиньян
Первис
33
О'Райли
Мэттью
26
Аяри
Ясин
14
Рюттер
Жоржиньо
9
Педро
Жоао
22
Митома
Каору
18
Уэлбек
Данни
13
Ламли
Джо
6
Харвуд-Беллис
Тэйлор
5
Стивенс
Джек
2
Уокер-Питерс
Кайл
16
Сугавара
Юкинари
3
Мэннинг
Райан
33
Диблинг
Тайлер
4
Даунс
Флинн
18
Фернандеш
Матеуш
19
Арчер
Камерон
9
Армстронг
Адам
Брайтон
4-2-3-1
Саутгемптон
5-3-2

История личных встреч

Брайтон
Саутгемптон

8 матчей

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

87.5%
75%
7 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
37.5%
6 побед 3 ничьи 0 побед

12 матчей

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 9 побед

20 матчей

25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 побед

Первый тайм

35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 победы

Второй тайм

30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 побед

История матчей

ПЛ
3:1
ПЛ
1:3
ПЛ
2:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
1:2
ПЛ
1:1
ПЛ
0:2
ПЛ
0:1
ПЛ
2:2
КЛ
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ТМС
1:3
Ч
3:0
Ч
3:0
ПЛ
1:2
ПЛ
0:0
ПЛ
2:2
ПЛ
1:3

Голы

Всего голов

14
13

Голов в среднем за матч

1.27
1.44

Среднее время на гол

70
62

Всего голов

11
17

Голов в среднем за матч

1.22
1.55

Среднее время на гол

73
58

Всего голов

25
30

Голов в среднем за матч

1.25
1.5

Тотал матчей

2.5
19
Больше 95%
Меньше 5%
1
17
Больше 85%
Меньше 15%
3
12
Больше 60%
Меньше 40%
8
7
Больше 35%
Меньше 65%
13

Среднее время на гол

72
60

Бомбардиры внутри турнира

Брайтон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уэлбек Данни 6 0.46
Педро Жоао 4 0.31
Митома Каору 3 0.23
Рюттер Жоржиньо 2 0.15
Адингра Симон 1 0.08
Балеба Карлос 1 0.08
Минте Янкуба 1 0.08
Кадыоглу Ферди 1 0.08
О'Райли Мэттью 1 0.08
Фергюсон Эван 1 0.08
Хиншелвуд Джек 1 0.08
Лемпти Тарик 0 0
Виффер Матс 0 0
Ван Хекке Ян-Поль 0 0
Саутгемптон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Армстронг Адам 2 0.15
Арчер Камерон 2 0.15
Сугавара Юкинари 1 0.08
Фернандеш Матеуш 1 0.08
Арибо Джо 1 0.08
Харвуд-Беллис Тэйлор 1 0.08
Диблинг Тайлер 1 0.08
Лаллана Адам 0 0
Уокер-Питерс Кайл 0 0

Карточки

Брайтон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Fabian Huerzeler 2 1
Балеба Карлос 2 1
Роша Игор II 3 0
Ван Хекке Ян-Поль 3 0
Данк Льюис 2 0
Эступиньян Первис 2 0
Рюттер Жоржиньо 2 0
Вербрюгген Барт 2 0
Аяри Ясин 2 0
Минте Янкуба 2 0
Хиншелвуд Джек 2 0
Милнер Джеймс 1 0
Уэлбек Данни 1 0
Педро Жоао 1 0
Вельтман Йоел 1 0
Кадыоглу Ферди 1 0
О'Райли Мэттью 1 0
Саутгемптон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Даунс Флинн 5 0
Лаллана Адам 4 0
Харвуд-Беллис Тэйлор 4 0
Диблинг Тайлер 4 0
Стивенс Джек 2 1
Мартин Рассел 3 0
Беднарек Ян 3 0
Армстронг Адам 3 0
Уокер-Питерс Кайл 3 0
Фернандеш Матеуш 3 0
Сугавара Юкинари 2 0
Фрейзер Райан 0 1
Тэйлор Чарли 1 0
Мэннинг Райан 1 0
Корне Максвелл 1 0
Онуачу Пол 1 0
Ремсдейл Аарон 1 0
Бреретон Бен 1 0
Стюарт Росс III 1 0
Угочукву Лесли 1 0
Эдози Самуэль 1 0

Результаты матчей

Брайтон
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Саутгемптон
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
83% (5)
0% (0)
17% (1)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

4
3
Брайтон
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
0% (0)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Саутгемптон
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
17% (1)
83% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

6
10

Упущенные победы

7
2
Брайтон
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
42% (5)
8% (1)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Саутгемптон
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
8% (1)
33% (4)
58% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
17% (2)
33% (4)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

10
10

Упущенные победы

11
5

Голы по времени матча

Забито

11
3
4 В 1-м тайме 0
7 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
7 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
36%
0
0%
31-45
2
18%
2
67%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
4
36%
1
33%
76-90

Пропущено

8
13
4 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
1
13%
2
15%
1-15
2
25%
1
8%
16-30
1
13%
4
31%
31-45
1
13%
2
15%
46-60
1
13%
3
23%
61-75
2
25%
1
8%
76-90

Забито

10
6
6 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 3
6 Не забивали 8
3
30%
2
33%
1-15
1
10%
1
17%
16-30
2
20%
1
17%
31-45
3
30%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
10%
1
17%
76-90

Пропущено

8
11
5 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
25%
1
9%
16-30
3
38%
2
18%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
25%
4
36%
61-75
1
13%
4
36%
76-90

Забито

21
9
10 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 4
1 Не забивали 5
3
14%
2
22%
1-15
1
5%
1
11%
16-30
6
29%
1
11%
31-45
5
24%
3
33%
46-60
1
5%
0
0%
61-75
5
24%
2
22%
76-90

Пропущено

16
24
9 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 14
4 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 11
1
6%
2
8%
1-15
4
25%
2
8%
16-30
4
25%
6
25%
31-45
1
6%
2
8%
46-60
3
19%
7
29%
29%
61-75
3
19%
5
21%
76-90

Результаты последних матчей

Брайтон
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Борнмут - Брайтон 1:2 Брайтон - Манчестер Сити 2:1 Ливерпуль - Брайтон 2:1 Брайтон - Ливерпуль 2:3
Брайтон - Вулверхэмптон 2:2 Ньюкасл - Брайтон 0:1 Брайтон - Тоттенхэм 3:2 Челси - Брайтон 4:2 Брайтон - Ноттингем Форест 2:2 Брайтон - Вулверхэмптон 3:2 Брайтон - Ипсвич 0:0 Арсенал - Брайтон 1:1 Брайтон - Кроули Таун 4:0 Брайтон - Манчестер Юнайтед 2:1 Эвертон - Брайтон 0:3 Брайтон - Вильярреал 4:0 КПР - Брайтон 0:1 Токио Верди - Брайтон 2:4 Касима Антлерс - Брайтон 1:5 Брайтон - Манчестер Юнайтед 0:2
Саутгемптон
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Саутгемптон - Ливерпуль 2:3 Вулверхэмптон - Саутгемптон 2:0 Саутгемптон - Эвертон 1:0 Саутгемптон - Сток Сити 3:2
Манчестер Сити - Саутгемптон 1:0 Саутгемптон - Лестер 2:3 Арсенал - Саутгемптон 3:1 Борнмут - Саутгемптон 3:1 Саутгемптон - Ипсвич 1:1 Эвертон - Саутгемптон 1:1 Саутгемптон - Манчестер Юнайтед 0:3 Брентфорд - Саутгемптон 3:1 Кардифф Сити - Саутгемптон 3:5 Саутгемптон - Ноттингем Форест 0:1 Ньюкасл - Саутгемптон 1:0 Саутгемптон - Хетафе 0:0 Саутгемптон - Лацио 1:1 Миллуолл - Саутгемптон 0:1 Оксфорд Юнайтед - Саутгемптон 2:0 Монпелье - Саутгемптон 1:3

Результаты матчей

Брайтон
Саутгемптон

Точный счет

2:2
2 раза 33%
2:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
2:3
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%

Точное количество голов

2
4 раза 67%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%

Точный счет

0:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
3:1
3 раза 50%
1:0
2 раза 33%
2:0
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%
0
3 раза 50%
1
3 раза 50%

Точный счет

2:1
3 раза 25%
2:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
3:1
3 раза 25%
1:0
3 раза 25%
2:3
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%

Точное количество голов

2
6 раз 50%
1
3 раза 25%
3
2 раза 17%
0
1 раз 8%
0
5 раз 42%
1
5 раз 42%
2
2 раза 17%

Тоталы голов в матче

Брайтон
Саутгемптон

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
4
2
5
1
1.5
2
4
1
5
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
1.5
Больше Меньше
1
5
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
1
0.5
Больше Меньше
7
5
8
4
1.5
2
10
2
10
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 12 10 1 1 24 - 8 31
2.
Брайтон
 1:0 Заявка 13 7 4 2 22 - 16 25
3.
Манчестер Сити
 Заявка 12 7 2 3 22 - 17 23
4.
Челси
 Заявка 12 6 4 2 23 - 14 22
5.
Арсенал
 Заявка 12 6 4 2 21 - 12 22
6.
Тоттенхэм
 Заявка 12 6 1 5 27 - 13 19
7.
Ноттингем Форест
 Заявка 12 5 4 3 15 - 13 19
8.
Астон Вилла
 Заявка 12 5 4 3 19 - 19 19
9.
Ньюкасл
 Заявка 12 5 3 4 13 - 13 18
10.
Фулхэм
 Заявка 12 5 3 4 17 - 17 18
11.
Брентфорд
 Заявка 12 5 2 5 22 - 22 17
12.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 12 4 4 4 13 - 13 16
13.
Борнмут
 Заявка 12 4 3 5 16 - 17 15
14.
Вест Хэм
 Заявка 12 4 3 5 15 - 19 15
15.
Эвертон
 Заявка 12 2 5 5 10 - 17 11
16.
Лестер
 Заявка 12 2 4 6 15 - 23 10
17.
Вулверхэмптон
 Заявка 12 2 3 7 20 - 28 9
18.
Ипсвич
 Заявка 12 1 6 5 13 - 23 9
19.
Кристал Пэлас
 Заявка 12 1 5 6 10 - 17 8
20.
Саутгемптон
 0:1 Заявка 13 1 1 11 9 - 25 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брентфорд
 Заявка 6 5 1 0 18 - 11 16
2.
Ливерпуль
 Заявка 6 5 0 1 11 - 3 15
3.
Брайтон
 1:0 Заявка 7 4 3 0 12 - 8 15
4.
Арсенал
 Заявка 6 4 2 0 15 - 6 14
5.
Манчестер Сити
 Заявка 6 4 1 1 12 - 10 13
6.
Тоттенхэм
 Заявка 6 4 0 2 16 - 6 12
7.
Борнмут
 Заявка 6 3 1 2 9 - 6 10
8.
Ньюкасл
 Заявка 6 3 1 2 5 - 5 10
9.
Фулхэм
 Заявка 6 3 1 2 10 - 11 10
10.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 6 3 1 2 7 - 8 10
11.
Астон Вилла
 Заявка 6 2 3 1 9 - 8 9
12.
Челси
 Заявка 6 2 3 1 9 - 8 9
13.
Ноттингем Форест
 Заявка 6 2 2 2 7 - 6 8
14.
Вест Хэм
 Заявка 6 2 1 3 8 - 10 7
15.
Эвертон
 Заявка 6 1 3 2 5 - 8 6
16.
Лестер
 Заявка 6 1 2 3 6 - 9 5
17.
Кристал Пэлас
 Заявка 6 1 2 3 3 - 7 5
18.
Саутгемптон
 0:1 Заявка 6 1 1 4 6 - 11 4
19.
Вулверхэмптон
 Заявка 6 1 1 4 9 - 14 4
20.
Ипсвич
 Заявка 6 0 4 2 5 - 9 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 6 5 1 0 13 - 5 16
2.
Челси
 Заявка 6 4 1 1 14 - 6 13
3.
Ноттингем Форест
 Заявка 6 3 2 1 8 - 7 11
4.
Манчестер Сити
 Заявка 6 3 1 2 10 - 7 10
5.
Брайтон
 1:0 Заявка 6 3 1 2 10 - 8 10
6.
Астон Вилла
 Заявка 6 3 1 2 10 - 11 10
7.
Фулхэм
 Заявка 6 2 2 2 7 - 6 8
8.
Ньюкасл
 Заявка 6 2 2 2 8 - 8 8
9.
Арсенал
 Заявка 6 2 2 2 6 - 6 8
10.
Вест Хэм
 Заявка 6 2 2 2 7 - 9 8
11.
Тоттенхэм
 Заявка 6 2 1 3 11 - 7 7
12.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 6 1 3 2 6 - 5 6
13.
Вулверхэмптон
 Заявка 6 1 2 3 11 - 14 5
14.
Эвертон
 Заявка 6 1 2 3 5 - 9 5
15.
Борнмут
 Заявка 6 1 2 3 7 - 11 5
16.
Лестер
 Заявка 6 1 2 3 9 - 14 5
17.
Ипсвич
 Заявка 6 1 2 3 8 - 14 5
18.
Кристал Пэлас
 Заявка 6 0 3 3 7 - 10 3
19.
Брентфорд
 Заявка 6 0 1 5 4 - 11 1
20.
Саутгемптон
 0:1 Заявка 7 0 0 7 3 - 14 0
  • — Выход в Лигу чемпионов
  • — Выход в Лигу Европы
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 12
Ливерпуль Салах Мохамед 10 (6)
Брентфорд Мбеумо Брайан 8 (1)
Ноттингем Форест Вуд Крис 8
Челси Палмер Коул 7 (5)
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Топ нарушителей
Челси Кукурелья Марк 6
Челси Фофана Уэсли 6
Ньюкасл Шёр Фабиан 1 4
Ньюкасл Бёрн Дэн 5
Кристал Пэлас Хьюз Уилл 5
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  • Первый тайм
  • 50'
    Команда Брайтон имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 50'
    Контроль мяча: Брайтон: 49%, Саутгемптон: 51%.
  • 49'
    Мэннинг Райан из команды Саутгемптон перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 48'
    Хорошую попытку сделал Жуан Педру. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 48'
    Митома Каору создает голевую возможность для своего партнера по команде.
  • 48'
    Брайтон идет вперед с потенциально опасной атакой.
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    Прогнозы 121
    Брайтон 86.8% (105)
    X 8.3% (10)
    Саутгемптон 5% (6)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Брайтон
    Ничья
    Саутгемптон
    5.60
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Брайтон 1:0 Саутгемптон

    Исход игры
    Брайтон
    86.8% (105)
    Ничья
    8.3% (10)
    Саутгемптон
    5% (6)
    Тотал 2.5
    Больше
    59.63% (65)
    Меньше
    40.37% (44)
    Обе команды забьют
    Да
    62.39% (68)
    Нет
    37.61% (41)
    Популярный счёт
    2:1 Брайтон
    34.7% (42)
    1:0 Брайтон
    15.7% (19)
    2:0 Брайтон
    14% (17)
    3:1 Брайтон
    9.1% (11)
    1:1 Ничья
    6.6% (8)
    3:0 Брайтон
    3.3% (4)
    1:2 Саутгемптон
    2.5% (3)
    2:3 Саутгемптон
    1.7% (2)
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