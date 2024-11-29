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  3. Англия
  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 13. Стадион: . Главный судья: Джонс Роберт
Брайтон
1:1
Конец матча
Саутгемптон
0'
12' Желтая карточка
Даунс Флинн
16' Желтая карточка
О'Райли Мэттью
1:0
29' Гол
Митома Каору
31' Желтая карточка
Уокер-Питерс Кайл
31' Желтая карточка
Fabian Huerzeler
55' Желтая карточка
Харвуд-Беллис Тэйлор
1:1
59' Гол
Даунс Флинн
61' Желтая карточка
Мартин Рассел
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Арчер Камерон
90' Желтая карточка
Виффер Матс
90' Желтая карточка
Диблинг Тайлер
90'+14

Ход матча

12'
 
Даунс Флинн
16'
О'Райли Мэттью
 
29'
Митома Каору
(Лемпти Тарик)
1:0
31'
 
Уокер-Питерс Кайл
31'
Fabian Huerzeler
 
55'
 
Харвуд-Беллис Тэйлор
59'
1:1
Даунс Флинн
61'
 
Мартин Рассел
66'
 
Арибо Джо
Даунс Флинн
66'
 
Фрейзер Райан
Сугавара Юкинари
67'
 
Арчер Камерон
72'
Виффер Матс
О'Райли Мэттью
 
72'
Адингра Симон
Педро Жоао
 
72'
Данк Льюис
Лемпти Тарик
 
79'
Фергюсон Эван
Уэлбек Данни
 
88'
Минте Янкуба
Рюттер Жоржиньо
 
88'
 
Сулемана Камалдин
Арчер Камерон
90'
 
Бреретон Бен
Армстронг Адам
90'
Виффер Матс
 
90'
 
Диблинг Тайлер

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 10 Удары по воротам 2
  • 5 Удары в створ 2
  • 7 Угловые 6
  • 3 Офсайды 1
  • 20 Нарушения правил 16
  • 2 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 459 Количество передач 414
  • 51 Владение мячом, % 49

Владение мячом

Прогнозы 121
Брайтон 86.8% (105)
X 8.3% (10)
Саутгемптон 5% (6)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Вербрюгген
Барт
2
Лемпти
Тарик
29
Ван
Хекке
Ян-Поль
3
Роша
Игор
II
30
Эступиньян
Первис
33
О'Райли
Мэттью
26
Аяри
Ясин
14
Рюттер
Жоржиньо
9
Педро
Жоао
22
Митома
Каору
18
Уэлбек
Данни
13
Ламли
Джо
6
Харвуд-Беллис
Тэйлор
5
Стивенс
Джек
2
Уокер-Питерс
Кайл
16
Сугавара
Юкинари
3
Мэннинг
Райан
33
Диблинг
Тайлер
4
Даунс
Флинн
18
Фернандеш
Матеуш
19
Арчер
Камерон
9
Армстронг
Адам
Брайтон
4-2-3-1
Саутгемптон
5-3-2

История личных встреч

Брайтон
Саутгемптон

8 матчей

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

87.5%
75%
7 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
37.5%
6 побед 3 ничьи 0 побед

12 матчей

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 9 побед

20 матчей

25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 побед

Первый тайм

35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 победы

Второй тайм

30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 побед

История матчей

ПЛ
3:1
ПЛ
1:3
ПЛ
2:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
1:2
ПЛ
1:1
ПЛ
0:2
ПЛ
0:1
ПЛ
2:2
КЛ
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ТМС
1:3
Ч
3:0
Ч
3:0
ПЛ
1:2
ПЛ
0:0
ПЛ
2:2
ПЛ
1:3

Голы

Всего голов

14
13

Голов в среднем за матч

1.27
1.44

Среднее время на гол

70
62

Всего голов

11
17

Голов в среднем за матч

1.22
1.55

Среднее время на гол

73
58

Всего голов

25
30

Голов в среднем за матч

1.25
1.5

Тотал матчей

2.5
19
Больше 95%
Меньше 5%
1
17
Больше 85%
Меньше 15%
3
12
Больше 60%
Меньше 40%
8
7
Больше 35%
Меньше 65%
13

Среднее время на гол

72
60

Бомбардиры внутри турнира

Брайтон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уэлбек Данни 6 0.46
Педро Жоао 4 0.31
Митома Каору 3 0.23
Рюттер Жоржиньо 2 0.15
Адингра Симон 1 0.08
Балеба Карлос 1 0.08
Минте Янкуба 1 0.08
Кадыоглу Ферди 1 0.08
О'Райли Мэттью 1 0.08
Фергюсон Эван 1 0.08
Хиншелвуд Джек 1 0.08
Лемпти Тарик 0 0
Виффер Матс 0 0
Ван Хекке Ян-Поль 0 0
Саутгемптон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Армстронг Адам 2 0.15
Арчер Камерон 2 0.15
Сугавара Юкинари 1 0.08
Фернандеш Матеуш 1 0.08
Арибо Джо 1 0.08
Даунс Флинн 1 0.08
Харвуд-Беллис Тэйлор 1 0.08
Диблинг Тайлер 1 0.08
Лаллана Адам 0 0
Уокер-Питерс Кайл 0 0

Карточки

Брайтон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Fabian Huerzeler 2 1
Балеба Карлос 2 1
Роша Игор II 3 0
Ван Хекке Ян-Поль 3 0
Данк Льюис 2 0
Эступиньян Первис 2 0
Рюттер Жоржиньо 2 0
Вербрюгген Барт 2 0
Аяри Ясин 2 0
Минте Янкуба 2 0
Хиншелвуд Джек 2 0
Милнер Джеймс 1 0
Уэлбек Данни 1 0
Педро Жоао 1 0
Вельтман Йоел 1 0
Кадыоглу Ферди 1 0
О'Райли Мэттью 1 0
Виффер Матс 1 0
Саутгемптон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Даунс Флинн 5 0
Харвуд-Беллис Тэйлор 5 0
Диблинг Тайлер 5 0
Мартин Рассел 4 0
Лаллана Адам 4 0
Стивенс Джек 2 1
Беднарек Ян 3 0
Армстронг Адам 3 0
Уокер-Питерс Кайл 3 0
Фернандеш Матеуш 3 0
Сугавара Юкинари 2 0
Фрейзер Райан 0 1
Тэйлор Чарли 1 0
Мэннинг Райан 1 0
Корне Максвелл 1 0
Онуачу Пол 1 0
Ремсдейл Аарон 1 0
Бреретон Бен 1 0
Стюарт Росс III 1 0
Угочукву Лесли 1 0
Эдози Самуэль 1 0

Результаты матчей

Брайтон
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Саутгемптон
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
83% (5)
0% (0)
17% (1)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

5
4
Брайтон
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
0% (0)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Саутгемптон
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
14% (1)
86% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

6
10

Упущенные победы

7
2
Брайтон
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
46% (6)
8% (1)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Саутгемптон
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
8% (1)
31% (4)
62% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
15% (2)
31% (4)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

10
10

Упущенные победы

12
6

Голы по времени матча

Забито

12
4
5 В 1-м тайме 0
7 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 1
7 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
4
33%
0
0%
31-45
2
17%
3
75%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
4
33%
1
25%
76-90

Пропущено

9
14
4 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 7
1
11%
2
14%
1-15
2
22%
2
14%
16-30
1
11%
4
29%
31-45
2
22%
2
14%
46-60
1
11%
3
21%
61-75
2
22%
1
7%
76-90

Забито

10
6
6 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 3
7 Не забивали 9
3
30%
2
33%
1-15
1
10%
1
17%
16-30
2
20%
1
17%
31-45
3
30%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
10%
1
17%
76-90

Пропущено

8
11
5 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
25%
1
9%
16-30
3
38%
2
18%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
25%
4
36%
61-75
1
13%
4
36%
76-90

Забито

22
10
11 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 4
1 Не забивали 5
3
14%
2
20%
1-15
2
9%
1
10%
16-30
6
27%
1
10%
31-45
5
23%
4
40%
46-60
1
5%
0
0%
61-75
5
23%
2
20%
76-90

Пропущено

17
25
9 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 14
4 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 12
1
6%
2
8%
1-15
4
24%
3
12%
16-30
4
24%
6
24%
31-45
2
12%
2
8%
46-60
3
18%
7
28%
61-75
3
18%
5
20%
76-90

Результаты последних матчей

Брайтон
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Борнмут - Брайтон 1:2 Брайтон - Манчестер Сити 2:1 Ливерпуль - Брайтон 2:1 Брайтон - Ливерпуль 2:3
Брайтон - Вулверхэмптон 2:2 Ньюкасл - Брайтон 0:1 Брайтон - Тоттенхэм 3:2 Челси - Брайтон 4:2 Брайтон - Ноттингем Форест 2:2 Брайтон - Вулверхэмптон 3:2 Брайтон - Ипсвич 0:0 Арсенал - Брайтон 1:1 Брайтон - Кроули Таун 4:0 Брайтон - Манчестер Юнайтед 2:1 Эвертон - Брайтон 0:3 Брайтон - Вильярреал 4:0 КПР - Брайтон 0:1 Токио Верди - Брайтон 2:4 Касима Антлерс - Брайтон 1:5 Брайтон - Манчестер Юнайтед 0:2
Саутгемптон
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Саутгемптон - Ливерпуль 2:3 Вулверхэмптон - Саутгемптон 2:0 Саутгемптон - Эвертон 1:0 Саутгемптон - Сток Сити 3:2
Манчестер Сити - Саутгемптон 1:0 Саутгемптон - Лестер 2:3 Арсенал - Саутгемптон 3:1 Борнмут - Саутгемптон 3:1 Саутгемптон - Ипсвич 1:1 Эвертон - Саутгемптон 1:1 Саутгемптон - Манчестер Юнайтед 0:3 Брентфорд - Саутгемптон 3:1 Кардифф Сити - Саутгемптон 3:5 Саутгемптон - Ноттингем Форест 0:1 Ньюкасл - Саутгемптон 1:0 Саутгемптон - Хетафе 0:0 Саутгемптон - Лацио 1:1 Миллуолл - Саутгемптон 0:1 Оксфорд Юнайтед - Саутгемптон 2:0 Монпелье - Саутгемптон 1:3

Результаты матчей

Брайтон
Саутгемптон

Точный счет

2:1
2 раза 29%
2:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
2:3
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%

Точное количество голов

2
4 раза 57%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%

Точный счет

0:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
3:1
3 раза 43%
1:0
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%
1
4 раза 57%
0
3 раза 43%

Точный счет

2:1
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
3:1
3 раза 23%
1:0
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
2:3
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%

Точное количество голов

2
6 раз 46%
1
4 раза 31%
3
2 раза 15%
0
1 раз 8%
1
6 раз 46%
0
5 раз 38%
2
2 раза 15%

Тоталы голов в матче

Брайтон
Саутгемптон

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
4
2
5
2
1.5
2
4
1
6
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
1.5
Больше Меньше
1
5
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
1
0.5
Больше Меньше
8
5
8
5
1.5
2
11
2
11
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 12 10 1 1 24 - 8 31
2.
Манчестер Сити
 Заявка 12 7 2 3 22 - 17 23
3.
Брайтон
 Заявка 13 6 5 2 22 - 17 23
4.
Челси
 Заявка 12 6 4 2 23 - 14 22
5.
Арсенал
 Заявка 12 6 4 2 21 - 12 22
6.
Тоттенхэм
 Заявка 12 6 1 5 27 - 13 19
7.
Ноттингем Форест
 Заявка 12 5 4 3 15 - 13 19
8.
Астон Вилла
 Заявка 12 5 4 3 19 - 19 19
9.
Ньюкасл
 Заявка 12 5 3 4 13 - 13 18
10.
Фулхэм
 Заявка 12 5 3 4 17 - 17 18
11.
Брентфорд
 Заявка 12 5 2 5 22 - 22 17
12.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 12 4 4 4 13 - 13 16
13.
Борнмут
 Заявка 12 4 3 5 16 - 17 15
14.
Вест Хэм
 Заявка 12 4 3 5 15 - 19 15
15.
Эвертон
 Заявка 12 2 5 5 10 - 17 11
16.
Лестер
 Заявка 12 2 4 6 15 - 23 10
17.
Вулверхэмптон
 Заявка 12 2 3 7 20 - 28 9
18.
Ипсвич
 Заявка 12 1 6 5 13 - 23 9
19.
Кристал Пэлас
 Заявка 12 1 5 6 10 - 17 8
20.
Саутгемптон
 Заявка 13 1 2 10 10 - 25 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брентфорд
 Заявка 6 5 1 0 18 - 11 16
2.
Ливерпуль
 Заявка 6 5 0 1 11 - 3 15
3.
Арсенал
 Заявка 6 4 2 0 15 - 6 14
4.
Манчестер Сити
 Заявка 6 4 1 1 12 - 10 13
5.
Брайтон
 Заявка 7 3 4 0 12 - 9 13
6.
Тоттенхэм
 Заявка 6 4 0 2 16 - 6 12
7.
Борнмут
 Заявка 6 3 1 2 9 - 6 10
8.
Ньюкасл
 Заявка 6 3 1 2 5 - 5 10
9.
Фулхэм
 Заявка 6 3 1 2 10 - 11 10
10.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 6 3 1 2 7 - 8 10
11.
Астон Вилла
 Заявка 6 2 3 1 9 - 8 9
12.
Челси
 Заявка 6 2 3 1 9 - 8 9
13.
Ноттингем Форест
 Заявка 6 2 2 2 7 - 6 8
14.
Вест Хэм
 Заявка 6 2 1 3 8 - 10 7
15.
Эвертон
 Заявка 6 1 3 2 5 - 8 6
16.
Лестер
 Заявка 6 1 2 3 6 - 9 5
17.
Кристал Пэлас
 Заявка 6 1 2 3 3 - 7 5
18.
Саутгемптон
 Заявка 6 1 1 4 6 - 11 4
19.
Вулверхэмптон
 Заявка 6 1 1 4 9 - 14 4
20.
Ипсвич
 Заявка 6 0 4 2 5 - 9 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 6 5 1 0 13 - 5 16
2.
Челси
 Заявка 6 4 1 1 14 - 6 13
3.
Ноттингем Форест
 Заявка 6 3 2 1 8 - 7 11
4.
Манчестер Сити
 Заявка 6 3 1 2 10 - 7 10
5.
Брайтон
 Заявка 6 3 1 2 10 - 8 10
6.
Астон Вилла
 Заявка 6 3 1 2 10 - 11 10
7.
Фулхэм
 Заявка 6 2 2 2 7 - 6 8
8.
Ньюкасл
 Заявка 6 2 2 2 8 - 8 8
9.
Арсенал
 Заявка 6 2 2 2 6 - 6 8
10.
Вест Хэм
 Заявка 6 2 2 2 7 - 9 8
11.
Тоттенхэм
 Заявка 6 2 1 3 11 - 7 7
12.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 6 1 3 2 6 - 5 6
13.
Вулверхэмптон
 Заявка 6 1 2 3 11 - 14 5
14.
Эвертон
 Заявка 6 1 2 3 5 - 9 5
15.
Борнмут
 Заявка 6 1 2 3 7 - 11 5
16.
Лестер
 Заявка 6 1 2 3 9 - 14 5
17.
Ипсвич
 Заявка 6 1 2 3 8 - 14 5
18.
Кристал Пэлас
 Заявка 6 0 3 3 7 - 10 3
19.
Брентфорд
 Заявка 6 0 1 5 4 - 11 1
20.
Саутгемптон
 Заявка 7 0 1 6 4 - 14 1
  • — Выход в Лигу чемпионов
  • — Выход в Лигу Европы
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 12
Ливерпуль Салах Мохамед 10 (6)
Брентфорд Мбеумо Брайан 8 (1)
Ноттингем Форест Вуд Крис 8
Челси Палмер Коул 7 (5)
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Топ нарушителей
Челси Кукурелья Марк 6
Челси Фофана Уэсли 6
Ньюкасл Шёр Фабиан 1 4
Ньюкасл Бёрн Дэн 5
Кристал Пэлас Хьюз Уилл 5
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    Прогнозы 121
    Брайтон 86.8% (105)
    X 8.3% (10)
    Саутгемптон 5% (6)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Брайтон 1:1 Саутгемптон

    Исход игры
    Брайтон
    86.8% (105)
    Ничья
    8.3% (10)
    Саутгемптон
    5% (6)
    Тотал 2.5
    Больше
    59.63% (65)
    Меньше
    40.37% (44)
    Обе команды забьют
    Да
    62.39% (68)
    Нет
    37.61% (41)
    Популярный счёт
    2:1 Брайтон
    34.7% (42)
    1:0 Брайтон
    15.7% (19)
    2:0 Брайтон
    14% (17)
    3:1 Брайтон
    9.1% (11)
    1:1 Ничья
    6.6% (8)
    3:0 Брайтон
    3.3% (4)
    1:2 Саутгемптон
    2.5% (3)
    2:3 Саутгемптон
    1.7% (2)
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