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  3. Италия
  4. Серия B 2024-2025
Тур: 15. Стадион: .
Реджана
0:2
Конец матча
Сассуоло
0'
13' Желтая карточка
Серсанти Алессандро
21' Желтая карточка
Торстведт Кристиан
28' Желтая карточка
Лорьенте Арман
28' Желтая карточка
Портанова Маноло
43' Желтая карточка
Пьераньоло Эдоардо
0:1
45' Гол
Торстведт Кристиан
45' Желтая карточка
Сампиризи Марио
48' Желтая карточка
Маррас Мануэль
50' Желтая карточка
Мерони Андреа
68' Желтая карточка
Мулаттьери Самуэле
72' Желтая карточка
Natan Girma
74' Желтая карточка
Пас Йеферсон
0:2
77' Гол
Мулаттьери Самуэле
81' Желтая карточка
Одентал Кас
90'+6

Ход матча

13'
Серсанти Алессандро
 
21'
 
Торстведт Кристиан
23'
 
Одентал Кас
Романья Филиппо
28'
 
Лорьенте Арман
28'
Портанова Маноло
 
43'
 
Пьераньоло Эдоардо
45'
0:1
Торстведт Кристиан
(Берарди Доменико)
45'
Сампиризи Марио
 
48'
Маррас Мануэль
 
50'
Мерони Андреа
 
60'
Natan Girma
Маррас Мануэль
 
60'
Петтинари Стефано
Гондо Седрик
 
66'
 
Мулаттьери Самуэле
Лорьенте Арман
66'
 
Пас Йеферсон
Пьераньоло Эдоардо
68'
 
Мулаттьери Самуэле
72'
Natan Girma
 
74'
 
Пас Йеферсон
77'
0:2
Мулаттьери Самуэле
78'
Oliver Urso
Либутти Лоренцо
 
78'
Видо Лука
Вергара Антонио
 
81'
 
Одентал Кас
83'
Matteo Maggio
Портанова Маноло
 
85'
 
Ианнони Эдоардо
Торстведт Кристиан
85'
 
Вольпато Кристиан
Берарди Доменико

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 2
  • 5 Удары в створ 4
  • 3 Угловые 2
  • 2 Офсайды 3
  • 15 Нарушения правил 15
  • 6 Жёлтые карточки 6
  • 0 Красные карточки 0
  • 411 Количество передач 462
  • 47 Владение мячом, % 53
22
Барди
Франческо
31
Сампиризи
Марио
13
Мерони
Андреа
44
Lorenzo
Lucchesi
7
Маррас
Мануэль
17
Либутти
Лоренцо
16
Рейнхарт
Тобиас
5
Серсанти
Алессандро
90
Портанова
Маноло
30
Вергара
Антонио
11
Гондо
Седрик
31
Молдован
Хорациу
23
Тольян
Йереми
80
Мухаремович
Тарик
19
Романья
Филиппо
15
Пьераньоло
Эдоардо
14
Обьянг
Педро
11
Болока
Даниэль
10
Берарди
Доменико
42
Торстведт
Кристиан
45
Лорьенте
Арман
77
Пьерини
Николас
Реджана
3-5-2
Сассуоло
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Реджана
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Портанова Маноло 3 0.2
Вергара Антонио 2 0.13
Видо Лука 2 (1) 0.13
Гондо Седрик 2 (1) 0.13
Matteo Maggio 1 0.07
Петтинари Стефано 1 0.07
Рейнхарт Тобиас 1 0.07
Серсанти Алессандро 1 0.07
Lorenzo Lucchesi 1 0.07
Штулац Лео 0 0
Маррас Мануэль 0 0
Сассуоло
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Торстведт Кристиан 7 (1) 0.47
Лорьенте Арман 6 (2) 0.4
Пьерини Николас 5 0.33
Мулаттьери Самуэле 4 0.27
Вольпато Кристиан 2 0.13
Моро Лука 2 (2) 0.13
Берарди Доменико 1 (1) 0.07
Болока Даниэль 1 0.07
Антист Жанис 1 0.07
Ианнони Эдоардо 1 0.07
Flavio Russo 1 0.07
Тольян Йереми 0 0
Одентал Кас 0 0
Липани Лука 0 0

Карточки

Реджана
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маррас Мануэль 4 0
Вергара Антонио 4 0
Оквонкво Орджи 3 0
Мерони Андреа 3 0
Портанова Маноло 3 0
Серсанти Алессандро 3 0
Natan Girma 3 0
Чигарини Лука 2 0
Сампиризи Марио 2 0
Родзио Паоло 2 0
Штулац Лео 2 0
Гондо Седрик 2 0
Рейнхарт Тобиас 2 0
Фонтанаросса Алессандро 2 0
Matteo Maggio 2 0
Lorenzo Ignacchiti 2 0
Барди Франческо 1 0
Фьямоцци Риккардо 1 0
Видо Лука 1 0
Lorenzo Lucchesi 1 0
Сассуоло
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вольпато Кристиан 3 1
Лорьенте Арман 4 0
Пас Йеферсон 3 0
Мулаттьери Самуэле 3 0
Одентал Кас 3 0
Романья Филиппо 2 0
Болока Даниэль 2 0
Торстведт Кристиан 2 0
Антист Жанис 2 0
Ианнони Эдоардо 2 0
Ловато Маттео 0 1
Обьянг Педро 1 0
Берарди Доменико 1 0
Пьерини Николас 1 0
Дойг Джош 1 0
Пьераньоло Эдоардо 1 0
Липани Лука 1 0

Результаты матчей

Реджана
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Сассуоло
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

6
4
Реджана
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
86% (6)
14% (1)
Сассуоло
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

5
4

Упущенные победы

4
15
Реджана
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
64% (9)
21% (3)
Сассуоло
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
21% (3)
64% (9)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
21% (3)
43% (6)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

5
6

Упущенные победы

10
19

Голы по времени матча

Забито

10
13
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 7
9 Не забивали 7
2
20%
1
8%
1-15
1
10%
1
8%
16-30
2
20%
2
15%
31-45
1
10%
5
38%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
2
20%
4
31%
76-90

Пропущено

7
6
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 4
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
3
43%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
2
33%
76-90

Забито

5
16
0 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 12
2 Забивали первыми 5
10 Не забивали 8
0
0%
1
6%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
19%
31-45
1
20%
1
6%
46-60
0
0%
7
44%
61-75
4
80%
4
25%
76-90

Пропущено

8
6
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
2
33%
16-30
1
13%
2
33%
31-45
3
38%
1
17%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Забито

15
29
5 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 21
6 Забивали первыми 12
5 Не забивали 1
2
13%
2
7%
1-15
1
7%
1
3%
16-30
2
13%
5
17%
31-45
2
13%
6
21%
46-60
2
13%
7
24%
61-75
6
40%
8
28%
76-90

Пропущено

15
12
8 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 1
9 Не пропускали 7
2
13%
0
0%
1-15
2
13%
3
25%
16-30
4
27%
3
25%
31-45
3
20%
3
25%
46-60
3
20%
0
0%
61-75
1
7%
3
25%
76-90

Результаты последних матчей

Реджана
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Чезена - Реджана 1:1 Реджана - Катанзаро 2:2 Бари - Реджана 2:2 Реджана - Козенца 0:1
Палермо - Реджана 2:0 Реджана - Фрозиноне 2:0 Специя - Реджана 1:0 Каррарезе - Реджана 0:0 Реджана - Салернитана 0:0 Реджана - Зюйдтироль 1:3 Пиза - Реджана 2:1 Реджана - Брешия 2:0 Сампдория - Реджана 0:1 Реджана - Мантуя 2:2 Дженоа - Реджана 1:0 Реджана - Леньяго Салус 5:2 Реджана - Лентиджоне 2:1 Реджана - Унион Клодиенсе 0:1 Реджана - Динамо Тирана 0:1 Фиорентина - Реджана 4:0
Сассуоло
(20 матчей)
70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 1 поражение
Сассуоло - Салернитана 4:0 Зюйдтироль - Сассуоло 0:1 Сассуоло - Мантуя 1:0 Юве Стабия - Сассуоло 2:2
Сассуоло - Модена 2:0 Брешия - Сассуоло 2:5 Сассуоло - Читтаделла 6:1 Сассуоло - Специя 0:0 Лечче - Сассуоло 0:2 Козенца - Сассуоло 0:1 Каррарезе - Сассуоло 0:2 Сассуоло - Кремонезе 1:4 Бари - Сассуоло 1:1 Сассуоло - Чезена 2:1 Катанзаро - Сассуоло 1:1 Сассуоло - Читтаделла 2:1 Монца - Сассуоло 2:2 Сассуоло - Падова 1:0 Сассуоло - Сассуоло (до 19 лет) 3:1 Сассуоло - Тренто 3:1

Результаты матчей

Реджана
Сассуоло

Точный счет

2:0
2 раза 29%
2:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
6:1
1 раз 14%

Точное количество голов

2
4 раза 57%
0
2 раза 29%
1
1 раз 14%
2
2 раза 29%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
4
1 раз 14%
6
1 раз 14%

Точный счет

0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
0:1
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:5
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%
1
4 раза 57%
2
2 раза 29%
5
1 раз 14%

Точный счет

2:0
3 раза 21%
2:2
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
0:1
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
5 раз 36%
2
5 раз 36%
1
4 раза 29%
1
6 раз 43%
2
4 раза 29%
0
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
6
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Реджана
Сассуоло

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
6
1
4
3
1.5
4
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
1
6
1.5
3
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
5
0.5
Больше Меньше
13
1
5
9
1.5
7
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сассуоло
 15 10 4 1 31 - 12 34
2.
Специя
 14 8 6 0 22 - 8 30
3.
Пиза
 14 8 4 2 23 - 13 28
4.
Чезена
 14 6 4 4 23 - 19 22
5.
Кремонезе
 14 6 3 5 19 - 17 21
6.
Бари
 14 4 8 2 18 - 13 20
7.
Козенца
 14 4 7 3 14 - 14 19
8.
Брешия
 14 5 3 6 18 - 20 18
9.
Палермо
 14 4 6 4 14 - 12 18
10.
Юве Стабия
 14 4 6 4 13 - 16 18
11.
Мантуя
 14 4 5 5 14 - 17 17
12.
Сампдория
 14 4 4 6 17 - 19 16
13.
Каррарезе
 14 4 4 6 12 - 15 16
14.
Катанзаро
 14 2 10 2 15 - 13 16
15.
Модена
 14 3 6 5 19 - 20 15
16.
Реджана
 15 3 6 6 14 - 18 15
17.
Зюйдтироль
 14 4 1 9 14 - 23 13
18.
Салернитана
 14 3 4 7 13 - 22 13
19.
Читтаделла
 14 3 4 7 9 - 20 13
20.
Фрозиноне
 14 1 7 6 8 - 19 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Специя
 7 6 1 0 13 - 4 19
2.
Пиза
 7 5 2 0 14 - 5 17
3.
Чезена
 8 5 2 1 17 - 11 17
4.
Сассуоло
 7 5 1 1 16 - 6 16
5.
Мантуя
 6 4 2 0 7 - 3 14
6.
Каррарезе
 7 3 3 1 7 - 3 12
7.
Модена
 7 3 2 2 12 - 9 11
8.
Кремонезе
 7 3 2 2 7 - 7 11
9.
Катанзаро
 8 2 5 1 12 - 8 11
10.
Бари
 8 2 5 1 11 - 10 11
11.
Брешия
 7 3 1 3 13 - 12 10
12.
Козенца
 8 2 4 2 6 - 7 10
13.
Реджана
 8 2 3 3 9 - 10 9
14.
Юве Стабия
 7 2 2 3 7 - 10 8
15.
Салернитана
 7 2 2 3 8 - 11 8
16.
Сампдория
 6 2 1 3 3 - 4 7
17.
Зюйдтироль
 7 2 1 4 9 - 12 7
18.
Палермо
 6 1 3 2 4 - 4 6
19.
Фрозиноне
 7 0 5 2 4 - 8 5
20.
Читтаделла
 6 0 4 2 2 - 5 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сассуоло
 8 5 3 0 15 - 6 18
2.
Палермо
 8 3 3 2 10 - 8 12
3.
Пиза
 7 3 2 2 9 - 8 11
4.
Специя
 7 2 5 0 9 - 4 11
5.
Кремонезе
 7 3 1 3 12 - 10 10
6.
Юве Стабия
 7 2 4 1 6 - 6 10
7.
Бари
 6 2 3 1 7 - 3 9
8.
Козенца
 6 2 3 1 8 - 7 9
9.
Читтаделла
 8 3 0 5 7 - 15 9
10.
Сампдория
 8 2 3 3 14 - 15 9
11.
Брешия
 7 2 2 3 5 - 8 8
12.
Зюйдтироль
 7 2 0 5 5 - 11 6
13.
Реджана
 7 1 3 3 5 - 8 6
14.
Чезена
 6 1 2 3 6 - 8 5
15.
Катанзаро
 6 0 5 1 3 - 5 5
16.
Салернитана
 7 1 2 4 5 - 11 5
17.
Фрозиноне
 7 1 2 4 4 - 11 5
18.
Каррарезе
 7 1 1 5 5 - 12 4
19.
Модена
 7 0 4 3 7 - 11 4
20.
Мантуя
 8 0 3 5 7 - 14 3
  • — Повышение
  • — Выход в 1/2 финала плей-офф
  • — Выход в 1/4 финала плей-офф
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Чезена Cristian Shpendi 9
Специя Эспозито Франческо 7 (1)
Сассуоло Торстведт Кристиан 7
Сассуоло Лорьенте Арман 6 (1)
Катанзаро Йемелло Пьетро 6
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Топ нарушителей
Юве Стабия Marco Ruggero 7
Юве Стабия Francesco Folino 1 5
Салернитана Стоянович Петар 6
Салернитана Тельо Андрес 6
Чезена Кало Джакомо 6
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    • 48'
      Маррас Мануэль получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    Где смотреть матч Реджана 0:2 Сассуоло онлайн

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