Тур: 15. Стадион: Читта-дель-Триколоре.
0'
13' Желтая карточкаСерсанти Алессандро
21' Желтая карточкаТорстведт Кристиан
28' Желтая карточкаЛорьенте Арман
28' Желтая карточкаПортанова Маноло
43' Желтая карточкаПьераньоло Эдоардо
0:1
45' ГолТорстведт Кристиан
45' Желтая карточкаСампиризи Марио
48' Желтая карточкаМаррас Мануэль
50' Желтая карточкаМерони Андреа
68' Желтая карточкаМулаттьери Самуэле
72' Желтая карточкаNatan Girma
74' Желтая карточкаПас Йеферсон
0:2
77' ГолМулаттьери Самуэле
81' Желтая карточкаОдентал Кас
90'+6
Ход матча
28'
28'
45'
45'
48'
50'
72'
74'
77'
81'
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 2
-
5 Удары в створ 4
-
3 Угловые 2
-
2 Офсайды 3
-
15 Нарушения правил 15
-
6 Жёлтые карточки 6
-
0 Красные карточки 0
-
411 Количество передач 462
-
47 Владение мячом, % 53
11
Гондо
Седрик
14
Обьянг
Педро
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Гондо СедрикНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
87 Нахуну ЯнисЗащитник
- Полузащитник
-
77 Кабаши ЭлвисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Видо ЛукаНападающий
-
-
-
29 Oliver Urso
-
-
80 Natan Girma
-
Главный тренер: William Viali
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Обьянг ПедроПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
26 Одентал КасЗащитник
-
17 Пас ЙеферсонЗащитник
-
55 Куми ДжастинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Моро ЛукаНападающий
- Нападающий
-
91 Flavio Russo
-
Главный тренер: Гроссо Фабио
Бомбардиры внутри турнира
Реджана
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Портанова Маноло
|3
|0.2
|Вергара Антонио
|2
|0.13
|Видо Лука
|2 (1)
|0.13
|Гондо Седрик
|2 (1)
|0.13
|Matteo Maggio
|1
|0.07
|Петтинари Стефано
|1
|0.07
|Рейнхарт Тобиас
|1
|0.07
|Серсанти Алессандро
|1
|0.07
|Lorenzo Lucchesi
|1
|0.07
|Штулац Лео
|0
|0
|Маррас Мануэль
|0
|0
Сассуоло
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Торстведт Кристиан
|7 (1)
|0.47
|Лорьенте Арман
|6 (2)
|0.4
|Пьерини Николас
|5
|0.33
|Мулаттьери Самуэле
|4
|0.27
|Вольпато Кристиан
|2
|0.13
|Моро Лука
|2 (2)
|0.13
|Берарди Доменико
|1 (1)
|0.07
|Болока Даниэль
|1
|0.07
|Антист Жанис
|1
|0.07
|Ианнони Эдоардо
|1
|0.07
|Flavio Russo
|1
|0.07
|Тольян Йереми
|0
|0
|Одентал Кас
|0
|0
|Липани Лука
|0
|0
Карточки
Реджана
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Маррас Мануэль
|4
|0
|Вергара Антонио
|4
|0
|Оквонкво Орджи
|3
|0
|Мерони Андреа
|3
|0
|Портанова Маноло
|3
|0
|Серсанти Алессандро
|3
|0
|Natan Girma
|3
|0
|Чигарини Лука
|2
|0
|Сампиризи Марио
|2
|0
|Родзио Паоло
|2
|0
|Штулац Лео
|2
|0
|Гондо Седрик
|2
|0
|Рейнхарт Тобиас
|2
|0
|Фонтанаросса Алессандро
|2
|0
|Matteo Maggio
|2
|0
|Lorenzo Ignacchiti
|2
|0
|Барди Франческо
|1
|0
|Фьямоцци Риккардо
|1
|0
|Видо Лука
|1
|0
|Lorenzo Lucchesi
|1
|0
Сассуоло
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вольпато Кристиан
|3
|1
|Лорьенте Арман
|4
|0
|Пас Йеферсон
|3
|0
|Мулаттьери Самуэле
|3
|0
|Одентал Кас
|3
|0
|Романья Филиппо
|2
|0
|Болока Даниэль
|2
|0
|Торстведт Кристиан
|2
|0
|Антист Жанис
|2
|0
|Ианнони Эдоардо
|2
|0
|Ловато Маттео
|0
|1
|Обьянг Педро
|1
|0
|Берарди Доменико
|1
|0
|Пьерини Николас
|1
|0
|Дойг Джош
|1
|0
|Пьераньоло Эдоардо
|1
|0
|Липани Лука
|1
|0
Результаты матчей
Реджана
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Сассуоло
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
6
4
Реджана
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
86% (6)
14% (1)
Сассуоло
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
5
4
Упущенные победы
4
15
Реджана
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
64% (9)
21% (3)
Сассуоло
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
21% (3)
64% (9)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
21% (3)
43% (6)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
5
6
Упущенные победы
10
19
Голы по времени матча
Забито
10
13
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 7
9 Не забивали 7
2
20%
1
8%
1-15
1
10%
1
8%
16-30
2
20%
2
15%
31-45
1
10%
5
38%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
2
20%
4
31%
76-90
Пропущено
7
6
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 4
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
3
43%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
2
33%
76-90
Забито
5
16
0 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 12
2 Забивали первыми 5
10 Не забивали 8
0
0%
1
6%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
19%
31-45
1
20%
1
6%
46-60
0
0%
7
44%
61-75
4
80%
4
25%
76-90
Пропущено
8
6
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
2
33%
16-30
1
13%
2
33%
31-45
3
38%
1
17%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Забито
15
29
5 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 21
6 Забивали первыми 12
5 Не забивали 1
2
13%
2
7%
1-15
1
7%
1
3%
16-30
2
13%
5
17%
31-45
2
13%
6
21%
46-60
2
13%
7
24%
61-75
6
40%
8
28%
76-90
Пропущено
15
12
8 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 1
9 Не пропускали 7
2
13%
0
0%
1-15
2
13%
3
25%
16-30
4
27%
3
25%
31-45
3
20%
3
25%
46-60
3
20%
0
0%
61-75
1
7%
3
25%
76-90
Результаты последних матчей
Реджана
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Чезена - Реджана 1:1 Реджана - Катанзаро 2:2 Бари - Реджана 2:2 Реджана - Козенца 0:1
Палермо - Реджана 2:0 Реджана - Фрозиноне 2:0 Специя - Реджана 1:0 Каррарезе - Реджана 0:0 Реджана - Салернитана 0:0 Реджана - Зюйдтироль 1:3 Пиза - Реджана 2:1 Реджана - Брешия 2:0 Сампдория - Реджана 0:1 Реджана - Мантуя 2:2 Дженоа - Реджана 1:0 Реджана - Леньяго Салус 5:2 Реджана - Лентиджоне 2:1 Реджана - Унион Клодиенсе 0:1 Реджана - Динамо Тирана 0:1 Фиорентина - Реджана 4:0
Сассуоло
(20 матчей)
70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 1 поражение
Сассуоло - Салернитана 4:0 Зюйдтироль - Сассуоло 0:1 Сассуоло - Мантуя 1:0 Юве Стабия - Сассуоло 2:2
Сассуоло - Модена 2:0 Брешия - Сассуоло 2:5 Сассуоло - Читтаделла 6:1 Сассуоло - Специя 0:0 Лечче - Сассуоло 0:2 Козенца - Сассуоло 0:1 Каррарезе - Сассуоло 0:2 Сассуоло - Кремонезе 1:4 Бари - Сассуоло 1:1 Сассуоло - Чезена 2:1 Катанзаро - Сассуоло 1:1 Сассуоло - Читтаделла 2:1 Монца - Сассуоло 2:2 Сассуоло - Падова 1:0 Сассуоло - Сассуоло (до 19 лет) 3:1 Сассуоло - Тренто 3:1
Результаты матчей
Реджана
Сассуоло
Точный счет
2:0
2 раза 29%
2:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
6:1
1 раз 14%
Точное количество голов
2
4 раза 57%
0
2 раза 29%
1
1 раз 14%
2
2 раза 29%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
4
1 раз 14%
6
1 раз 14%
Точный счет
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
0:1
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:5
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%
1
4 раза 57%
2
2 раза 29%
5
1 раз 14%
Точный счет
2:0
3 раза 21%
2:2
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
0:1
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
5 раз 36%
2
5 раз 36%
1
4 раза 29%
1
6 раз 43%
2
4 раза 29%
0
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
6
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Реджана
Сассуоло
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
61
43
43
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
16
34
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
95
Больше Меньше
131
59
77
- — Повышение
- — Выход в 1/2 финала плей-офф
- — Выход в 1/4 финала плей-офф
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Чезена
|Cristian Shpendi
|9
|Специя
|Эспозито Франческо
|7 (1)
|Сассуоло
|Торстведт Кристиан
|7
|Сассуоло
|Лорьенте Арман
|6 (1)
|Катанзаро
|Йемелло Пьетро
|6
|Юве Стабия
|Marco Ruggero
|7
|Юве Стабия
|Francesco Folino
|1 5
|Салернитана
|Стоянович Петар
|6
|Салернитана
|Тельо Андрес
|6
|Чезена
|Кало Джакомо
|6