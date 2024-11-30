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  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 14. Стадион: .
Самсунспор
1:0
Перерыв
Бодрумспор

Ход матча

6'
Ван Дронгелен Рик
(Явру Зеки)
1:0

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 3
  • 0 Офсайды 2
  • 6 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 48 Владение мячом, % 52
Лучшие коэффициенты
Самсунспор
Ничья
Бодрумспор
1.66
5.85
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6.30
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Все Коэффициенты
1
Коджук
Окан
18
Явру
Зеки
37
Шатка
Любомир
4
Ван
Дронгелен
Рик
16
Бола
Марк
6
Аит
Бенассер
Юссеф
10
Нтчам
Оливье
11
Кылынч
Эмре
21
Хольсе
Карло
14
Димата
Ландри
9
Муандилмаджи
Мариус
53
Аккан
Гёкхан
23
Uzeyir
Ergun
15
Айети
Арлинд
33
Челюстка
Ондржей
41
Байракдар
Гокдениз
20
Бразау
Педру
16
Фреди
Гомеш
5
Антальялы
Тайлан
7
Димитров
Здравко
9
Пушкаш
Георге
99
Сефери
Тулан
Самсунспор
4-2-3-1
Бодрумспор
4-4-2

История личных встреч

Самсунспор
Бодрумспор

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

5 матчей

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа

Первый тайм

20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

История матчей

ТМК
4:0
ПЛТ
0:1
ПЛТ
0:0
ВЛ
3:1
ВЛ
0:2

Голы

Всего голов

7
2

Голов в среднем за матч

2.33
1

Среднее время на гол

38
90

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
0.67

Среднее время на гол

0
135

Всего голов

7
4

Голов в среднем за матч

1.4
0.8

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
2
Больше 40%
Меньше 60%
3

Среднее время на гол

64
112

Бомбардиры внутри турнира

Самсунспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хольсе Карло 5 0.36
Нтчам Оливье 5 (1) 0.36
Муандилмаджи Мариус 3 0.21
Димата Ландри 3 0.21
Айдогду Сонер 3 0.21
Муйя Арбнор 2 0.14
Ван Дронгелен Рик 2 0.14
Шиндлер Кингсли 1 0.07
Тэт Флавьен 1 0.07
Аит Бенассер Юссеф 1 (1) 0.07
Явру Зеки 0 0
Кылынч Эмре 0 0
Бола Марк 0 0
Лора Гаэтан 0 0
Бодрумспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пушкаш Георге 4 (1) 0.29
Сефери Тулан 2 0.14
Димитров Здравко 1 0.07
Фреди Гомеш 1 0.07
Озер Кенан 1 (1) 0.07
Musah Mohammed 0 0
Uzeyir Ergun 0 0

Карточки

Самсунспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аит Бенассер Юссеф 4 0
Явру Зеки 3 0
Кылынч Эмре 3 0
Нтчам Оливье 3 0
Ван Дронгелен Рик 3 0
Бола Марк 3 0
Муандилмаджи Мариус 3 0
Шатка Любомир 2 0
Юксел Джелил 2 0
Димата Ландри 2 0
Муйя Арбнор 2 0
Шиндлер Кингсли 1 0
Тэт Флавьен 1 0
Коджук Окан 1 0
Бодрумспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Musah Mohammed 3 1
Samet Yalcin 4 0
Сефери Тулан 2 1
Айети Арлинд 3 0
Бильсель Эге 1 1
Celal Dumanli 2 0
Шен Дженк 2 0
Фреди Гомеш 0 1
Озер Кенан 1 0
Челюстка Ондржей 1 0
Пушкаш Георге 1 0
Соуза Диогу 1 0
Димитров Здравко 1 0
Бразау Педру 1 0
Байракдар Гокдениз 1 0
Uzeyir Ergun 1 0
Enes Ogruce 1 0
Ahmet Aslan 1 0

Результаты матчей

Самсунспор
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Бодрумспор
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

3
3
Самсунспор
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
Бодрумспор
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

3
4

Упущенные победы

12
5
Самсунспор
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
38% (5)
15% (2)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
Бодрумспор
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)

Сухие победы

2
5

Сухие поражения

5
2

Волевые победы

5
4

Упущенные победы

15
8

Голы по времени матча

Забито

12
4
4 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 3
8 Не забивали 10
1
8%
1
25%
1-15
1
8%
2
50%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
2
17%
1
25%
46-60
3
25%
0
0%
61-75
3
25%
0
0%
76-90

Пропущено

8
11
5 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
0
0%
1
9%
1-15
2
25%
2
18%
16-30
3
38%
3
27%
31-45
2
25%
3
27%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
0
0%
2
18%
76-90

Забито

14
5
2 В 1-м тайме 2
12 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
7 Не забивали 11
1
7%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
7%
1
20%
31-45
4
29%
1
20%
46-60
3
21%
0
0%
61-75
5
36%
2
40%
76-90

Пропущено

5
7
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 6
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
20%
1
14%
31-45
1
20%
2
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
3
43%
76-90

Забито

26
9
6 В 1-м тайме 5
20 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 4
2 Не забивали 8
2
8%
2
22%
1-15
1
4%
2
22%
16-30
3
12%
1
11%
31-45
6
23%
2
22%
46-60
6
23%
0
0%
61-75
8
31%
2
22%
76-90

Пропущено

13
18
8 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 10
2
15%
1
6%
1-15
2
15%
3
17%
16-30
4
31%
4
22%
31-45
3
23%
5
28%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
1
8%
5
28%
76-90

Результаты последних матчей

Самсунспор
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Самсунспор - Аланьяспор 1:1 Галатасарай - Самсунспор 3:2 Самсунспор - Антальяспор 2:0 Байбурт ИОИ - Самсунспор 0:0
Касымпаша - Самсунспор 1:4 Самсунспор - Фенербахче 2:2 Адана Демирспор - Самсунспор 1:3 Самсунспор - Гёзтепе 4:3 Ризеспор - Самсунспор 0:1 Самсунспор - Истанбул Башакшехир 2:0 Самсунспор - Коньяспор 0:1 Хатайспор - Самсунспор 0:3 Газиантеп - Самсунспор 0:1 Самсунспор - Бешикташ 0:2 Самсунспор - Алмере Сити 0:1 Кайсериспор - Самсунспор 1:3 Фатих Карагюмрюк - Самсунспор 3:1 Самсунспор - Аланьяспор 1:1 Коньяспор - Самсунспор 3:0 Самсунспор - Трабзонспор 3:1
Бодрумспор
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Бодрумспор - Галатасарай 0:1 Антальяспор - Бодрумспор 3:2 Бодрумспор - Аланьяспор 0:0 Фенербахче - Бодрумспор 2:0
Бодрумспор - Ризеспор 0:1 Касымпаша - Бодрумспор 0:0 Бодрумспор - Адана Демирспор 3:1 Хатайспор - Бодрумспор 0:1 Бодрумспор - Истанбул Башакшехир 0:1 Гёзтепе - Бодрумспор 2:0 Бодрумспор - Коньяспор 3:1 Эюпспор - Бодрумспор 4:1 Бодрумспор - Газиантеп 0:1 Сакарьяспор - Бодрумспор 1:3 Бодрумспор - Йени Корумспор 0:0 Йени Корумспор - Бодрумспор 1:1 Бодрумспор - Болуспор 2:0 Гёзтепе - Бодрумспор 1:1 Бодрумспор - Коджаелиспор 3:0 Тузласпор - Бодрумспор 0:0

Результаты матчей

Самсунспор
Бодрумспор

Точный счет

2:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%
0:1
4 раза 57%
3:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
1 раз 14%
4
1 раз 14%
0
5 раз 71%
3
2 раза 29%

Точный счет

0:1
2 раза 33%
0:3
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
2:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
2 раза 33%
3
2 раза 33%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%

Точный счет

0:1
3 раза 23%
2:0
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
0:1
5 раз 38%
0:0
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

2
4 раза 31%
1
3 раза 23%
0
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
2 раза 15%
0
8 раз 62%
1
2 раза 15%
3
2 раза 15%
2
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Самсунспор
Бодрумспор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
2
5
4
3
1.5
2
5
1
6
2.5
2
5
1
6
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
1.5
Больше Меньше
1
5
3
3
2.5
1
5
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
5
8
8
5
1.5
3
10
4
9
2.5
2
11
2
11
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 12 11 1 0 33 - 11 34
2.
Фенербахче
 Заявка 12 9 2 1 33 - 11 29
3.
Самсунспор
 1:0 Заявка 14 9 2 3 26 - 14 29
4.
Эюпспор
 Заявка 13 6 4 3 19 - 13 22
5.
Гёзтепе
 Заявка 12 6 3 3 23 - 15 21
6.
Бешикташ
 Заявка 12 6 3 3 21 - 14 21
7.
Сивасспор
 Заявка 14 5 3 6 18 - 22 18
8.
Антальяспор
 Заявка 13 5 2 6 17 - 25 17
9.
Ризеспор
 Заявка 12 5 1 6 12 - 20 16
10.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 12 4 4 4 17 - 17 16
11.
Газиантеп
 Заявка 12 4 3 5 18 - 18 15
12.
Трабзонспор
 Заявка 12 3 6 3 17 - 14 15
13.
Коньяспор
 Заявка 13 4 3 6 15 - 21 15
14.
Касымпаша
 Заявка 13 3 6 4 16 - 19 15
15.
Кайсериспор
 Заявка 12 2 6 4 13 - 22 12
16.
Аланьяспор
 Заявка 12 2 5 5 10 - 15 11
17.
Бодрумспор
 0:1 Заявка 14 3 2 9 10 - 18 11
18.
Хатайспор
 Заявка 12 1 4 7 11 - 19 7
19.
Адана Демирспор
 Заявка 12 0 2 10 9 - 30 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 7 6 1 0 19 - 8 19
2.
Гёзтепе
 Заявка 6 5 1 0 14 - 5 16
3.
Самсунспор
 1:0 Заявка 8 4 2 2 12 - 9 14
4.
Эюпспор
 Заявка 6 4 1 1 11 - 5 13
5.
Антальяспор
 Заявка 7 4 1 2 10 - 11 13
6.
Фенербахче
 Заявка 5 4 0 1 11 - 3 12
7.
Бешикташ
 Заявка 6 4 0 2 13 - 10 12
8.
Трабзонспор
 Заявка 6 3 2 1 14 - 8 11
9.
Газиантеп
 Заявка 6 3 2 1 9 - 4 11
10.
Сивасспор
 Заявка 7 3 2 2 9 - 8 11
11.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 5 2 3 0 11 - 6 9
12.
Коньяспор
 Заявка 6 2 3 1 7 - 6 9
13.
Ризеспор
 Заявка 6 2 1 3 6 - 10 7
14.
Бодрумспор
 0:1 Заявка 7 2 1 4 6 - 6 7
15.
Аланьяспор
 Заявка 6 1 3 2 5 - 6 6
16.
Хатайспор
 Заявка 6 1 2 3 5 - 8 5
17.
Кайсериспор
 Заявка 6 0 3 3 7 - 15 3
18.
Касымпаша
 Заявка 7 0 3 4 6 - 13 3
19.
Адана Демирспор
 Заявка 6 0 0 6 5 - 17 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 7 5 2 0 22 - 8 17
2.
Галатасарай
 Заявка 5 5 0 0 14 - 3 15
3.
Самсунспор
 1:0 Заявка 6 5 0 1 14 - 5 15
4.
Касымпаша
 Заявка 6 3 3 0 10 - 6 12
5.
Ризеспор
 Заявка 6 3 0 3 6 - 10 9
6.
Бешикташ
 Заявка 6 2 3 1 8 - 4 9
7.
Кайсериспор
 Заявка 6 2 3 1 6 - 7 9
8.
Эюпспор
 Заявка 7 2 3 2 8 - 8 9
9.
Сивасспор
 Заявка 7 2 1 4 9 - 14 7
10.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 7 2 1 4 6 - 11 7
11.
Коньяспор
 Заявка 7 2 0 5 8 - 15 6
12.
Гёзтепе
 Заявка 6 1 2 3 9 - 10 5
13.
Аланьяспор
 Заявка 6 1 2 3 5 - 9 5
14.
Газиантеп
 Заявка 6 1 1 4 9 - 14 4
15.
Антальяспор
 Заявка 6 1 1 4 7 - 14 4
16.
Трабзонспор
 Заявка 6 0 4 2 3 - 6 4
17.
Бодрумспор
 0:1 Заявка 7 1 1 5 4 - 12 4
18.
Хатайспор
 Заявка 6 0 2 4 6 - 11 2
19.
Адана Демирспор
 Заявка 6 0 2 4 4 - 13 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Трабзонспор Банза Симон 8
Бешикташ Иммобиле Чиро 8
Фенербахче Тадич Душан 7 (4)
Фенербахче Джеко Эдин 7 (1)
Эюпспор Кутуджу Ахмед 6 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Сивасспор Чифтчи Угюр 2 4
Гёзтепе Anthony Dennis 1 5
Газиантеп Козловски Кацпер 6
Сивасспор Бальде Диао Кейта 1 3
Кайсериспор Аттама Джозеф 1 3
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  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 6'
    Явру Зеки сделал результативную передачу.
  • 6'
    Г О О О О Л - Ван Дронгелен Рик бьет в цель!
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Самсунспор
Ничья
Бодрумспор
1.66
5.85
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6.30
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Бодрумспор
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