Тур: 14. Стадион: Самсун Ени 19 Майис Стадиуму.
4:0
Конец матча
0'
1:0
6' ГолВан Дронгелен Рик
2:0
51' ГолМуандилмаджи Мариус
3:0
55' ГолМуандилмаджи Мариус
4:0
90' ГолАйдогду Сонер
90'+4
Ход матча
6'
1:0
51'
55'
78'
90'
4:0
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 5
-
6 Удары в створ 0
-
3 Угловые 4
-
2 Офсайды 3
-
14 Нарушения правил 9
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
48 Владение мячом, % 52
18
Явру
Зеки
16
Бола
Марк
10
Нтчам
Оливье
11
Кылынч
Эмре
21
Хольсе
Карло
53
Аккан
Гёкхан
23
Uzeyir
Ergun
15
Айети
Арлинд
20
Бразау
Педру
16
Фреди
Гомеш
99
Сефери
Тулан
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Явру ЗекиЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Бола МаркЗащитник
- Полузащитник
-
10 Нтчам ОливьеПолузащитник
-
11 Кылынч ЭмреПолузащитник
-
21 Хольсе КарлоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
45 Ерал ХалилВратарь
- Защитник
-
28 Генюл СонерЗащитник
-
13 Тэт ФлавьенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
27 Лора ГаэтанНападающий
-
29 Кара ЭрканНападающий
-
-
Главный тренер: Райс Томас
- Основной состав
-
53 Аккан ГёкханВратарь
-
23 Uzeyir ErgunЗащитник
-
15 Айети АрлиндЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Бразау ПедруПолузащитник
-
16 Фреди ГомешПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
99 Сефери ТуланНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
77 Шен ДженкЗащитник
-
10 Озер КенанЗащитник
-
-
-
-
21 Ahmet Aslan
-
91 Enes Ogruce
-
19 Haqi Osman
-
78 Baran Cetin
-
Главный тренер: Демирель Волкан
История личных встреч
Самсунспор
Бодрумспор
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
5 матчей
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа
Первый тайм
20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
7
2
Голов в среднем за матч
2.33
1
Среднее время на гол
38
90
Всего голов
0
2
Голов в среднем за матч
0
0.67
Среднее время на гол
0
135
Всего голов
7
4
Голов в среднем за матч
1.4
0.8
Тотал матчей
2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
Среднее время на гол
64
112
Бомбардиры внутри турнира
Самсунспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Муандилмаджи Мариус
|5
|0.36
|Хольсе Карло
|5
|0.36
|Нтчам Оливье
|5 (1)
|0.36
|Айдогду Сонер
|4
|0.29
|Димата Ландри
|3
|0.21
|Муйя Арбнор
|2
|0.14
|Ван Дронгелен Рик
|2
|0.14
|Тэт Флавьен
|1
|0.07
|Шиндлер Кингсли
|1
|0.07
|Аит Бенассер Юссеф
|1 (1)
|0.07
|Явру Зеки
|0
|0
|Кылынч Эмре
|0
|0
|Бола Марк
|0
|0
|Лора Гаэтан
|0
|0
Бодрумспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пушкаш Георге
|4 (1)
|0.29
|Сефери Тулан
|2
|0.14
|Димитров Здравко
|1
|0.07
|Фреди Гомеш
|1
|0.07
|Озер Кенан
|1 (1)
|0.07
|Musah Mohammed
|0
|0
|Uzeyir Ergun
|0
|0
Карточки
Самсунспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аит Бенассер Юссеф
|4
|0
|Явру Зеки
|3
|0
|Кылынч Эмре
|3
|0
|Нтчам Оливье
|3
|0
|Ван Дронгелен Рик
|3
|0
|Бола Марк
|3
|0
|Муандилмаджи Мариус
|3
|0
|Шатка Любомир
|2
|0
|Юксел Джелил
|2
|0
|Димата Ландри
|2
|0
|Муйя Арбнор
|2
|0
|Шиндлер Кингсли
|1
|0
|Тэт Флавьен
|1
|0
|Коджук Окан
|1
|0
Бодрумспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Musah Mohammed
|3
|1
|Samet Yalcin
|4
|0
|Сефери Тулан
|2
|1
|Айети Арлинд
|3
|0
|Бильсель Эге
|1
|1
|Celal Dumanli
|2
|0
|Шен Дженк
|2
|0
|Фреди Гомеш
|0
|1
|Озер Кенан
|1
|0
|Челюстка Ондржей
|1
|0
|Пушкаш Георге
|1
|0
|Соуза Диогу
|1
|0
|Димитров Здравко
|1
|0
|Бразау Педру
|1
|0
|Байракдар Гокдениз
|1
|0
|Uzeyir Ergun
|1
|0
|Enes Ogruce
|1
|0
|Ahmet Aslan
|1
|0
Результаты матчей
Самсунспор
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Бодрумспор
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
3
3
Самсунспор
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
Бодрумспор
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
3
4
Упущенные победы
12
5
Самсунспор
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
43% (6)
14% (2)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
Бодрумспор
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
Сухие победы
3
5
Сухие поражения
5
3
Волевые победы
5
4
Упущенные победы
15
8
Голы по времени матча
Забито
16
4
5 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 1
5 Забивали первыми 3
8 Не забивали 11
2
13%
1
25%
1-15
1
6%
2
50%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
4
25%
1
25%
46-60
3
19%
0
0%
61-75
4
25%
0
0%
76-90
Пропущено
8
15
5 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
0
0%
2
13%
1-15
2
25%
2
13%
16-30
3
38%
3
20%
31-45
2
25%
5
33%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
0
0%
3
20%
76-90
Забито
14
5
2 В 1-м тайме 2
12 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
8 Не забивали 12
1
7%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
7%
1
20%
31-45
4
29%
1
20%
46-60
3
21%
0
0%
61-75
5
36%
2
40%
76-90
Пропущено
5
7
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 6
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
20%
1
14%
31-45
1
20%
2
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
3
43%
76-90
Забито
30
9
7 В 1-м тайме 5
23 Во 2-м тайме 4
8 Забивали первыми 4
2 Не забивали 9
3
10%
2
22%
1-15
1
3%
2
22%
16-30
3
10%
1
11%
31-45
8
27%
2
22%
46-60
6
20%
0
0%
61-75
9
30%
2
22%
76-90
Пропущено
13
22
8 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 11
2
15%
2
9%
1-15
2
15%
3
14%
16-30
4
31%
4
18%
31-45
3
23%
7
32%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
1
8%
6
27%
76-90
Результаты последних матчей
Самсунспор
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Самсунспор - Аланьяспор 1:1 Галатасарай - Самсунспор 3:2 Самсунспор - Антальяспор 2:0 Байбурт ИОИ - Самсунспор 0:0
Касымпаша - Самсунспор 1:4 Самсунспор - Фенербахче 2:2 Адана Демирспор - Самсунспор 1:3 Самсунспор - Гёзтепе 4:3 Ризеспор - Самсунспор 0:1 Самсунспор - Истанбул Башакшехир 2:0 Самсунспор - Коньяспор 0:1 Хатайспор - Самсунспор 0:3 Газиантеп - Самсунспор 0:1 Самсунспор - Бешикташ 0:2 Самсунспор - Алмере Сити 0:1 Кайсериспор - Самсунспор 1:3 Фатих Карагюмрюк - Самсунспор 3:1 Самсунспор - Аланьяспор 1:1 Коньяспор - Самсунспор 3:0 Самсунспор - Трабзонспор 3:1
Бодрумспор
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Бодрумспор - Галатасарай 0:1 Антальяспор - Бодрумспор 3:2 Бодрумспор - Аланьяспор 0:0 Фенербахче - Бодрумспор 2:0
Бодрумспор - Ризеспор 0:1 Касымпаша - Бодрумспор 0:0 Бодрумспор - Адана Демирспор 3:1 Хатайспор - Бодрумспор 0:1 Бодрумспор - Истанбул Башакшехир 0:1 Гёзтепе - Бодрумспор 2:0 Бодрумспор - Коньяспор 3:1 Эюпспор - Бодрумспор 4:1 Бодрумспор - Газиантеп 0:1 Сакарьяспор - Бодрумспор 1:3 Бодрумспор - Йени Корумспор 0:0 Йени Корумспор - Бодрумспор 1:1 Бодрумспор - Болуспор 2:0 Гёзтепе - Бодрумспор 1:1 Бодрумспор - Коджаелиспор 3:0 Тузласпор - Бодрумспор 0:0
Результаты матчей
Самсунспор
Бодрумспор
Точный счет
2:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%
0:1
4 раза 57%
3:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
Точное количество голов
2
3 раза 38%
0
2 раза 25%
4
2 раза 25%
1
1 раз 13%
0
5 раз 71%
3
2 раза 29%
Точный счет
0:1
2 раза 33%
0:3
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
2:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
Точное количество голов
1
2 раза 33%
3
2 раза 33%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
Точный счет
0:1
3 раза 21%
2:0
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
0:1
5 раз 36%
0:0
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
2
4 раза 29%
1
3 раза 21%
4
3 раза 21%
0
2 раза 14%
3
2 раза 14%
0
9 раз 64%
1
2 раза 14%
3
2 раза 14%
2
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Самсунспор
Бодрумспор
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
25
53
25
26
25
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
16
33
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
122
Больше Меньше
59
95
311
59
212
311
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|11
|1
|0
|33 - 11
|34
|2.
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|33 - 11
|29
|3.
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|29 - 14
|29
|4.
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|19 - 13
|22
|5.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|23 - 15
|21
|6.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|21 - 14
|21
|7.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|18 - 22
|18
|8.
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|17 - 25
|17
|9.
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|12 - 20
|16
|10.
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|17 - 17
|16
|11.
|0:0 Заявка
|14
|4
|4
|6
|15 - 21
|16
|12.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|18 - 18
|15
|13.
|Заявка
|12
|3
|6
|3
|17 - 14
|15
|14.
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|16 - 19
|15
|15.
|Заявка
|12
|2
|6
|4
|13 - 22
|12
|16.
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|10 - 15
|11
|17.
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|10 - 21
|11
|18.
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|11 - 19
|7
|19.
|0:0 Заявка
|13
|0
|3
|10
|9 - 30
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|19 - 8
|19
|2.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|14 - 5
|16
|3.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|15 - 9
|14
|4.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|11 - 5
|13
|5.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 11
|13
|6.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|11 - 3
|12
|7.
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|13 - 10
|12
|8.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|14 - 8
|11
|9.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|9 - 4
|11
|10.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|9 - 8
|11
|11.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|11 - 6
|9
|12.
|0:0 Заявка
|6
|2
|3
|1
|7 - 6
|9
|13.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 10
|7
|14.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 6
|7
|15.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|5 - 6
|6
|16.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 8
|5
|17.
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|7 - 15
|3
|18.
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|6 - 13
|3
|19.
|0:0 Заявка
|7
|0
|1
|6
|5 - 17
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|22 - 8
|17
|2.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|14 - 3
|15
|3.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|14 - 5
|15
|4.
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|10 - 6
|12
|5.
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|6 - 10
|9
|6.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|8 - 4
|9
|7.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|6 - 7
|9
|8.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|8 - 8
|9
|9.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|9 - 14
|7
|10.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 11
|7
|11.
|0:0 Заявка
|8
|2
|1
|5
|8 - 15
|7
|12.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|9 - 10
|5
|13.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 9
|5
|14.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|9 - 14
|4
|15.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|7 - 14
|4
|16.
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|3 - 6
|4
|17.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|4 - 15
|4
|18.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|6 - 11
|2
|19.
|0:0 Заявка
|6
|0
|2
|4
|4 - 13
|2
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
- — Зона вылета
|Трабзонспор
|Банза Симон
|8
|Бешикташ
|Иммобиле Чиро
|8
|Фенербахче
|Тадич Душан
|7 (4)
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|7 (1)
|Эюпспор
|Кутуджу Ахмед
|6 (5)
|Сивасспор
|Чифтчи Угюр
|2 4
|Гёзтепе
|Anthony Dennis
|1 5
|Газиантеп
|Козловски Кацпер
|6
|Сивасспор
|Бальде Диао Кейта
|1 3
|Кайсериспор
|Аттама Джозеф
|1 3