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  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 14. Стадион: .
Самсунспор
4:0
Конец матча
Бодрумспор

Ход матча

6'
Ван Дронгелен Рик
(Явру Зеки)
1:0
51'
Муандилмаджи Мариус
(Хольсе Карло)
2:0
54'
 
Gabriel Obekpa
Айети Арлинд
55'
Муандилмаджи Мариус
(Кылынч Эмре)
3:0
67'
Шиндлер Кингсли
Явру Зеки
 
67'
Айдогду Сонер
Нтчам Оливье
 
68'
 
Шен Дженк
Бразау Педру
68'
 
Enes Ogruce
Димитров Здравко
78'
Генюл Сонер
Бола Марк
 
78'
Муйя Арбнор
Димата Ландри
 
85'
Тэт Флавьен
Хольсе Карло
 
87'
 
Озер Кенан
Сефери Тулан
87'
 
Yusuf Sertkaya
Фреди Гомеш
90'
Айдогду Сонер
(Тэт Флавьен)
4:0

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 5
  • 6 Удары в створ 0
  • 3 Угловые 4
  • 2 Офсайды 3
  • 14 Нарушения правил 9
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 48 Владение мячом, % 52
1
Коджук
Окан
18
Явру
Зеки
37
Шатка
Любомир
4
Ван
Дронгелен
Рик
16
Бола
Марк
6
Аит
Бенассер
Юссеф
10
Нтчам
Оливье
11
Кылынч
Эмре
21
Хольсе
Карло
14
Димата
Ландри
9
Муандилмаджи
Мариус
53
Аккан
Гёкхан
23
Uzeyir
Ergun
15
Айети
Арлинд
33
Челюстка
Ондржей
41
Байракдар
Гокдениз
20
Бразау
Педру
16
Фреди
Гомеш
5
Антальялы
Тайлан
7
Димитров
Здравко
9
Пушкаш
Георге
99
Сефери
Тулан
Самсунспор
4-2-3-1
Бодрумспор
4-4-2

История личных встреч

Самсунспор
Бодрумспор

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

5 матчей

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа

Первый тайм

20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

История матчей

ТМК
4:0
ПЛТ
0:1
ПЛТ
0:0
ВЛ
3:1
ВЛ
0:2

Голы

Всего голов

7
2

Голов в среднем за матч

2.33
1

Среднее время на гол

38
90

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
0.67

Среднее время на гол

0
135

Всего голов

7
4

Голов в среднем за матч

1.4
0.8

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
2
Больше 40%
Меньше 60%
3

Среднее время на гол

64
112

Бомбардиры внутри турнира

Самсунспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Муандилмаджи Мариус 5 0.36
Хольсе Карло 5 0.36
Нтчам Оливье 5 (1) 0.36
Айдогду Сонер 4 0.29
Димата Ландри 3 0.21
Муйя Арбнор 2 0.14
Ван Дронгелен Рик 2 0.14
Тэт Флавьен 1 0.07
Шиндлер Кингсли 1 0.07
Аит Бенассер Юссеф 1 (1) 0.07
Явру Зеки 0 0
Кылынч Эмре 0 0
Бола Марк 0 0
Лора Гаэтан 0 0
Бодрумспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пушкаш Георге 4 (1) 0.29
Сефери Тулан 2 0.14
Димитров Здравко 1 0.07
Фреди Гомеш 1 0.07
Озер Кенан 1 (1) 0.07
Musah Mohammed 0 0
Uzeyir Ergun 0 0

Карточки

Самсунспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аит Бенассер Юссеф 4 0
Явру Зеки 3 0
Кылынч Эмре 3 0
Нтчам Оливье 3 0
Ван Дронгелен Рик 3 0
Бола Марк 3 0
Муандилмаджи Мариус 3 0
Шатка Любомир 2 0
Юксел Джелил 2 0
Димата Ландри 2 0
Муйя Арбнор 2 0
Шиндлер Кингсли 1 0
Тэт Флавьен 1 0
Коджук Окан 1 0
Бодрумспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Musah Mohammed 3 1
Samet Yalcin 4 0
Сефери Тулан 2 1
Айети Арлинд 3 0
Бильсель Эге 1 1
Celal Dumanli 2 0
Шен Дженк 2 0
Фреди Гомеш 0 1
Озер Кенан 1 0
Челюстка Ондржей 1 0
Пушкаш Георге 1 0
Соуза Диогу 1 0
Димитров Здравко 1 0
Бразау Педру 1 0
Байракдар Гокдениз 1 0
Uzeyir Ergun 1 0
Enes Ogruce 1 0
Ahmet Aslan 1 0

Результаты матчей

Самсунспор
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Бодрумспор
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

3
3
Самсунспор
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
Бодрумспор
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

3
4

Упущенные победы

12
5
Самсунспор
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
43% (6)
14% (2)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
Бодрумспор
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)

Сухие победы

3
5

Сухие поражения

5
3

Волевые победы

5
4

Упущенные победы

15
8

Голы по времени матча

Забито

16
4
5 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 1
5 Забивали первыми 3
8 Не забивали 11
2
13%
1
25%
1-15
1
6%
2
50%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
4
25%
1
25%
46-60
3
19%
0
0%
61-75
4
25%
0
0%
76-90

Пропущено

8
15
5 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
0
0%
2
13%
1-15
2
25%
2
13%
16-30
3
38%
3
20%
31-45
2
25%
5
33%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
0
0%
3
20%
76-90

Забито

14
5
2 В 1-м тайме 2
12 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
8 Не забивали 12
1
7%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
7%
1
20%
31-45
4
29%
1
20%
46-60
3
21%
0
0%
61-75
5
36%
2
40%
76-90

Пропущено

5
7
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 6
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
20%
1
14%
31-45
1
20%
2
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
3
43%
76-90

Забито

30
9
7 В 1-м тайме 5
23 Во 2-м тайме 4
8 Забивали первыми 4
2 Не забивали 9
3
10%
2
22%
1-15
1
3%
2
22%
16-30
3
10%
1
11%
31-45
8
27%
2
22%
46-60
6
20%
0
0%
61-75
9
30%
2
22%
76-90

Пропущено

13
22
8 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 11
2
15%
2
9%
1-15
2
15%
3
14%
16-30
4
31%
4
18%
31-45
3
23%
7
32%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
1
8%
6
27%
76-90

Результаты последних матчей

Самсунспор
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Самсунспор - Аланьяспор 1:1 Галатасарай - Самсунспор 3:2 Самсунспор - Антальяспор 2:0 Байбурт ИОИ - Самсунспор 0:0
Касымпаша - Самсунспор 1:4 Самсунспор - Фенербахче 2:2 Адана Демирспор - Самсунспор 1:3 Самсунспор - Гёзтепе 4:3 Ризеспор - Самсунспор 0:1 Самсунспор - Истанбул Башакшехир 2:0 Самсунспор - Коньяспор 0:1 Хатайспор - Самсунспор 0:3 Газиантеп - Самсунспор 0:1 Самсунспор - Бешикташ 0:2 Самсунспор - Алмере Сити 0:1 Кайсериспор - Самсунспор 1:3 Фатих Карагюмрюк - Самсунспор 3:1 Самсунспор - Аланьяспор 1:1 Коньяспор - Самсунспор 3:0 Самсунспор - Трабзонспор 3:1
Бодрумспор
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Бодрумспор - Галатасарай 0:1 Антальяспор - Бодрумспор 3:2 Бодрумспор - Аланьяспор 0:0 Фенербахче - Бодрумспор 2:0
Бодрумспор - Ризеспор 0:1 Касымпаша - Бодрумспор 0:0 Бодрумспор - Адана Демирспор 3:1 Хатайспор - Бодрумспор 0:1 Бодрумспор - Истанбул Башакшехир 0:1 Гёзтепе - Бодрумспор 2:0 Бодрумспор - Коньяспор 3:1 Эюпспор - Бодрумспор 4:1 Бодрумспор - Газиантеп 0:1 Сакарьяспор - Бодрумспор 1:3 Бодрумспор - Йени Корумспор 0:0 Йени Корумспор - Бодрумспор 1:1 Бодрумспор - Болуспор 2:0 Гёзтепе - Бодрумспор 1:1 Бодрумспор - Коджаелиспор 3:0 Тузласпор - Бодрумспор 0:0

Результаты матчей

Самсунспор
Бодрумспор

Точный счет

2:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%
0:1
4 раза 57%
3:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%

Точное количество голов

2
3 раза 38%
0
2 раза 25%
4
2 раза 25%
1
1 раз 13%
0
5 раз 71%
3
2 раза 29%

Точный счет

0:1
2 раза 33%
0:3
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
2:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
2 раза 33%
3
2 раза 33%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%

Точный счет

0:1
3 раза 21%
2:0
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
0:1
5 раз 36%
0:0
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

2
4 раза 29%
1
3 раза 21%
4
3 раза 21%
0
2 раза 14%
3
2 раза 14%
0
9 раз 64%
1
2 раза 14%
3
2 раза 14%
2
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Самсунспор
Бодрумспор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
2
5
5
3
1.5
2
5
2
6
2.5
2
5
2
6
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
1.5
Больше Меньше
1
6
3
3
2.5
1
5
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
0.5
Больше Меньше
5
9
9
5
1.5
3
11
5
9
2.5
2
12
3
11
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 12 11 1 0 33 - 11 34
2.
Фенербахче
 Заявка 12 9 2 1 33 - 11 29
3.
Самсунспор
 Заявка 14 9 2 3 29 - 14 29
4.
Эюпспор
 Заявка 13 6 4 3 19 - 13 22
5.
Гёзтепе
 Заявка 12 6 3 3 23 - 15 21
6.
Бешикташ
 Заявка 12 6 3 3 21 - 14 21
7.
Сивасспор
 Заявка 14 5 3 6 18 - 22 18
8.
Антальяспор
 Заявка 13 5 2 6 17 - 25 17
9.
Ризеспор
 Заявка 12 5 1 6 12 - 20 16
10.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 12 4 4 4 17 - 17 16
11.
Коньяспор
 0:0 Заявка 14 4 4 6 15 - 21 16
12.
Газиантеп
 Заявка 12 4 3 5 18 - 18 15
13.
Трабзонспор
 Заявка 12 3 6 3 17 - 14 15
14.
Касымпаша
 Заявка 13 3 6 4 16 - 19 15
15.
Кайсериспор
 Заявка 12 2 6 4 13 - 22 12
16.
Аланьяспор
 Заявка 12 2 5 5 10 - 15 11
17.
Бодрумспор
 Заявка 14 3 2 9 10 - 21 11
18.
Хатайспор
 Заявка 12 1 4 7 11 - 19 7
19.
Адана Демирспор
 0:0 Заявка 13 0 3 10 9 - 30 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 7 6 1 0 19 - 8 19
2.
Гёзтепе
 Заявка 6 5 1 0 14 - 5 16
3.
Самсунспор
 Заявка 8 4 2 2 15 - 9 14
4.
Эюпспор
 Заявка 6 4 1 1 11 - 5 13
5.
Антальяспор
 Заявка 7 4 1 2 10 - 11 13
6.
Фенербахче
 Заявка 5 4 0 1 11 - 3 12
7.
Бешикташ
 Заявка 6 4 0 2 13 - 10 12
8.
Трабзонспор
 Заявка 6 3 2 1 14 - 8 11
9.
Газиантеп
 Заявка 6 3 2 1 9 - 4 11
10.
Сивасспор
 Заявка 7 3 2 2 9 - 8 11
11.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 5 2 3 0 11 - 6 9
12.
Коньяспор
 0:0 Заявка 6 2 3 1 7 - 6 9
13.
Ризеспор
 Заявка 6 2 1 3 6 - 10 7
14.
Бодрумспор
 Заявка 7 2 1 4 6 - 6 7
15.
Аланьяспор
 Заявка 6 1 3 2 5 - 6 6
16.
Хатайспор
 Заявка 6 1 2 3 5 - 8 5
17.
Кайсериспор
 Заявка 6 0 3 3 7 - 15 3
18.
Касымпаша
 Заявка 7 0 3 4 6 - 13 3
19.
Адана Демирспор
 0:0 Заявка 7 0 1 6 5 - 17 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 7 5 2 0 22 - 8 17
2.
Галатасарай
 Заявка 5 5 0 0 14 - 3 15
3.
Самсунспор
 Заявка 6 5 0 1 14 - 5 15
4.
Касымпаша
 Заявка 6 3 3 0 10 - 6 12
5.
Ризеспор
 Заявка 6 3 0 3 6 - 10 9
6.
Бешикташ
 Заявка 6 2 3 1 8 - 4 9
7.
Кайсериспор
 Заявка 6 2 3 1 6 - 7 9
8.
Эюпспор
 Заявка 7 2 3 2 8 - 8 9
9.
Сивасспор
 Заявка 7 2 1 4 9 - 14 7
10.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 7 2 1 4 6 - 11 7
11.
Коньяспор
 0:0 Заявка 8 2 1 5 8 - 15 7
12.
Гёзтепе
 Заявка 6 1 2 3 9 - 10 5
13.
Аланьяспор
 Заявка 6 1 2 3 5 - 9 5
14.
Газиантеп
 Заявка 6 1 1 4 9 - 14 4
15.
Антальяспор
 Заявка 6 1 1 4 7 - 14 4
16.
Трабзонспор
 Заявка 6 0 4 2 3 - 6 4
17.
Бодрумспор
 Заявка 7 1 1 5 4 - 15 4
18.
Хатайспор
 Заявка 6 0 2 4 6 - 11 2
19.
Адана Демирспор
 0:0 Заявка 6 0 2 4 4 - 13 2
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  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА
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  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Трабзонспор Банза Симон 8
Бешикташ Иммобиле Чиро 8
Фенербахче Тадич Душан 7 (4)
Фенербахче Джеко Эдин 7 (1)
Эюпспор Кутуджу Ахмед 6 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Сивасспор Чифтчи Угюр 2 4
Гёзтепе Anthony Dennis 1 5
Газиантеп Козловски Кацпер 6
Сивасспор Бальде Диао Кейта 1 3
Кайсериспор Аттама Джозеф 1 3
Весь список
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    • 51'
      Хольсе Карло сделал результативную передачу.
    • 51'
      Г О О О О Л - Муандилмаджи Мариус бьет в цель!
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 6'
      Явру Зеки сделал результативную передачу.
    • 6'
      Г О О О О Л - Ван Дронгелен Рик бьет в цель!
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