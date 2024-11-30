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  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 14. Стадион: .
Адана Демирспор
0:0
Первый тайм: 13'
Коньяспор
0'

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 31 Владение мячом, % 69
Лучшие коэффициенты
Адана Демирспор
Ничья
Коньяспор
3.90
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3.75
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2.02
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Все Коэффициенты
39
Каракуш
Ведат
99
Куртулан
Арда
23
Бурак
Абдулсамет
4
Гюлер
Семих
15
Манев
Йован
58
Маэстро
8
Айдоган
Тайфун
7
Сари
Юсуф
16
Челик
Иззет
80
Кол
Али
Явуз
11
Бараси
Юсуф
27
Словик
Якуб
24
Боранияшевич
Никола
4
Демирбаг
Адиль
5
Язгылы
Угурджан
12
Хауберт
Гильерме
16
Евтович
Марко
7
Ташчи
Тунахан
8
Педринью
Роша
35
Юлгюн
Огулджан
28
Кейта
Амиду
22
Найир
Умут
Адана Демирспор
4-2-3-1
Коньяспор
4-1-4-1

История личных встреч

Адана Демирспор
Коньяспор

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

125%
50%
5 побед 2 ничьи 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 1 победа

9 матчей

22.2%
44.4%
33.4%
2 победы 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 1 победа

История матчей

С
2:2
С
3:0
С
1:2
С
1:1
С
1:0
С
1:1
ТМК
2:1
ТПЛ
3:3
ТПЛ
1:2

Голы

Всего голов

6
8

Голов в среднем за матч

1.5
1.6

Среднее время на гол

60
56

Всего голов

9
4

Голов в среднем за матч

1.8
1

Среднее время на гол

50
90

Всего голов

15
12

Голов в среднем за матч

1.67
1.33

Тотал матчей

2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

54
67

Бомбардиры внутри турнира

Адана Демирспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бараси Юсуф 4 (2) 0.31
Гравильон Эндрю 2 (1) 0.15
Манев Йован 1 0.08
Гюлер Семих 1 0.08
Кавразлы Салих 1 0.08
Кол Али Явуз 0 0
Куртулан Арда 0 0
Бурак Абдулсамет 0 0
Коньяспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ндао Алассан 4 0.29
Педринью Роша 3 0.21
Алексич Даниел 2 0.14
Эрдоган Юсуф 1 0.07
Демирбаг Адиль 1 0.07
Евтович Марко 1 0.07
Найир Умут 1 0.07
Кейта Амиду 1 0.07
Юлгюн Огулджан 1 0.07
Хауберт Гильерме 0 0
Базур Рихедли 0 0
Крамер Блаж 0 0

Карточки

Адана Демирспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бурак Абдулсамет 4 0
Гюлер Семих 3 0
Манев Йован 3 0
Каракуш Ведат 2 0
Айдоган Тайфун 2 0
Маэстро 2 0
Tolga Kalender 0 1
Мохаммади Милад 1 0
Акташ Аксель 1 0
Сари Юсуф 1 0
Аймбетов Абат 1 0
Кол Али Явуз 1 0
Кавразлы Салих 1 0
Шеху Флорент 1 0
Куртулан Арда 1 0
Нурани Мотаз 1 0
Коньяспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Базур Рихедли 4 0
Демирбаг Адиль 3 0
Боранияшевич Никола 3 0
Крамер Блаж 3 0
Юлгюн Огулджан 3 0
Алексич Даниел 2 0
Евтович Марко 2 0
Найир Умут 2 0
Педринью Роша 2 0
Кейта Амиду 2 0
Словик Якуб 1 0
Эрдоган Юсуф 1 0
Язгылы Угурджан 1 0
Ибрахимоглу Мелих 1 0
Боатенг Эммануэль III 1 0
Хауберт Гильерме 1 0
Бостан Мелих 1 0
Filip Damjanovic 1 0

Результаты матчей

Адана Демирспор
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (2)
0% (0)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Коньяспор
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

6
5
Адана Демирспор
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Коньяспор
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

11
2

Упущенные победы

2
6
Адана Демирспор
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
50% (6)
17% (2)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
Коньяспор
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

11
4

Упущенные победы

8
11

Голы по времени матча

Забито

6
9
4 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 4
8 Не забивали 8
2
33%
2
22%
1-15
2
33%
3
33%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
3
33%
76-90

Пропущено

16
14
8 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
3
19%
0
0%
1-15
1
6%
3
21%
16-30
4
25%
3
21%
31-45
2
13%
2
14%
46-60
3
19%
2
14%
61-75
3
19%
4
29%
76-90

Забито

4
7
0 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 2
9 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
25%
1
14%
46-60
1
25%
2
29%
61-75
2
50%
1
14%
76-90

Пропущено

13
6
4 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
2
15%
0
0%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
1
8%
2
33%
31-45
5
38%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
4
31%
2
33%
76-90

Забито

10
16
4 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 6
5 Не забивали 4
2
20%
2
13%
1-15
2
20%
4
25%
16-30
0
0%
3
19%
31-45
1
10%
1
6%
46-60
1
10%
2
13%
61-75
4
40%
4
25%
76-90

Пропущено

29
20
12 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 10
5
17%
0
0%
1-15
2
7%
3
15%
16-30
5
17%
5
25%
31-45
7
24%
3
15%
46-60
3
10%
3
15%
61-75
7
24%
6
30%
76-90

Результаты последних матчей

Адана Демирспор
(20 матчей)
5%
25%
70%
1 победа 5 ничьих 14 поражений
Трабзонспор - Адана Демирспор 5:0 Адана Демирспор - Эюпспор 0:1 Кайсериспор - Адана Демирспор 0:0 Адана Демирспор - Сивасспор 2:4
Адана Демирспор - Самсунспор 1:3 Бодрумспор - Адана Демирспор 3:1 Адана Демирспор - Аланьяспор 0:2 Антальяспор - Адана Демирспор 2:1 Адана Демирспор - Галатасарай 1:5 Касымпаша - Адана Демирспор 2:2 Адана Демирспор - Ризеспор 1:2 Фенербахче - Адана Демирспор 1:0 Адана Демирспор - Сумгаит 2:2 Адана Демирспор - Истанбул Башакшехир 2:6 Антальяспор - Адана Демирспор 2:1 Адана Демирспор - Газиантеп 1:6 Истанбулспор - Адана Демирспор 0:1 Адана Демирспор - Галатасарай 0:3 Самсунспор - Адана Демирспор 1:1 Адана Демирспор - Кайсериспор 0:0
Коньяспор
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Коньяспор - Хатайспор 1:1 Гёзтепе - Коньяспор 2:0 Коньяспор - Истанбул Башакшехир 3:2 Элазиз - Коньяспор 0:4
Газиантеп - Коньяспор 3:1 Бешикташ - Коньяспор 2:0 Коньяспор - Эюпспор 2:1 Трабзонспор - Коньяспор 3:2 Коньяспор - Сивасспор 0:0 Самсунспор - Коньяспор 0:1 Коньяспор - ФК Игдир 0:1 Коньяспор - Кайсериспор 0:0 Бодрумспор - Коньяспор 3:1 Коньяспор - Галатасарай 1:2 Касымпаша - Коньяспор 2:3 Коньяспор - Аль-Фейха 1:0 Коньяспор - Брине Гросупле 1:1 Удинезе - Коньяспор 1:0 Горица - Коньяспор 1:1 Коньяспор - Алмере Сити 3:2

Результаты матчей

Адана Демирспор
Коньяспор

Точный счет

0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
1:5
1 раз 17%
2:4
1 раз 17%
0:0
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
2:0
2 раза 29%
3:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
0:0
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
3:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 42%
1
5 раз 42%
2
2 раза 17%
1
5 раз 38%
0
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%

Тоталы голов в матче

Адана Демирспор
Коньяспор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
4
2
1
5
1.5
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
5
2
1
5
1.5
2
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
5
0.5
Больше Меньше
9
4
2
10
1.5
4
9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 12 11 1 0 33 - 11 34
2.
Фенербахче
 Заявка 12 9 2 1 33 - 11 29
3.
Самсунспор
 Заявка 14 9 2 3 29 - 14 29
4.
Эюпспор
 Заявка 13 6 4 3 19 - 13 22
5.
Гёзтепе
 Заявка 12 6 3 3 23 - 15 21
6.
Бешикташ
 Заявка 12 6 3 3 21 - 14 21
7.
Сивасспор
 Заявка 14 5 3 6 18 - 22 18
8.
Антальяспор
 Заявка 13 5 2 6 17 - 25 17
9.
Ризеспор
 Заявка 12 5 1 6 12 - 20 16
10.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 12 4 4 4 17 - 17 16
11.
Коньяспор
 0:0 Заявка 14 4 4 6 15 - 21 16
12.
Газиантеп
 Заявка 12 4 3 5 18 - 18 15
13.
Трабзонспор
 Заявка 12 3 6 3 17 - 14 15
14.
Касымпаша
 Заявка 13 3 6 4 16 - 19 15
15.
Кайсериспор
 Заявка 12 2 6 4 13 - 22 12
16.
Аланьяспор
 Заявка 12 2 5 5 10 - 15 11
17.
Бодрумспор
 Заявка 14 3 2 9 10 - 21 11
18.
Хатайспор
 Заявка 12 1 4 7 11 - 19 7
19.
Адана Демирспор
 0:0 Заявка 13 0 3 10 9 - 30 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 7 6 1 0 19 - 8 19
2.
Гёзтепе
 Заявка 6 5 1 0 14 - 5 16
3.
Самсунспор
 Заявка 8 4 2 2 15 - 9 14
4.
Эюпспор
 Заявка 6 4 1 1 11 - 5 13
5.
Антальяспор
 Заявка 7 4 1 2 10 - 11 13
6.
Фенербахче
 Заявка 5 4 0 1 11 - 3 12
7.
Бешикташ
 Заявка 6 4 0 2 13 - 10 12
8.
Трабзонспор
 Заявка 6 3 2 1 14 - 8 11
9.
Газиантеп
 Заявка 6 3 2 1 9 - 4 11
10.
Сивасспор
 Заявка 7 3 2 2 9 - 8 11
11.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 5 2 3 0 11 - 6 9
12.
Коньяспор
 0:0 Заявка 6 2 3 1 7 - 6 9
13.
Ризеспор
 Заявка 6 2 1 3 6 - 10 7
14.
Бодрумспор
 Заявка 7 2 1 4 6 - 6 7
15.
Аланьяспор
 Заявка 6 1 3 2 5 - 6 6
16.
Хатайспор
 Заявка 6 1 2 3 5 - 8 5
17.
Кайсериспор
 Заявка 6 0 3 3 7 - 15 3
18.
Касымпаша
 Заявка 7 0 3 4 6 - 13 3
19.
Адана Демирспор
 0:0 Заявка 7 0 1 6 5 - 17 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 7 5 2 0 22 - 8 17
2.
Галатасарай
 Заявка 5 5 0 0 14 - 3 15
3.
Самсунспор
 Заявка 6 5 0 1 14 - 5 15
4.
Касымпаша
 Заявка 6 3 3 0 10 - 6 12
5.
Ризеспор
 Заявка 6 3 0 3 6 - 10 9
6.
Бешикташ
 Заявка 6 2 3 1 8 - 4 9
7.
Кайсериспор
 Заявка 6 2 3 1 6 - 7 9
8.
Эюпспор
 Заявка 7 2 3 2 8 - 8 9
9.
Сивасспор
 Заявка 7 2 1 4 9 - 14 7
10.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 7 2 1 4 6 - 11 7
11.
Коньяспор
 0:0 Заявка 8 2 1 5 8 - 15 7
12.
Гёзтепе
 Заявка 6 1 2 3 9 - 10 5
13.
Аланьяспор
 Заявка 6 1 2 3 5 - 9 5
14.
Газиантеп
 Заявка 6 1 1 4 9 - 14 4
15.
Антальяспор
 Заявка 6 1 1 4 7 - 14 4
16.
Трабзонспор
 Заявка 6 0 4 2 3 - 6 4
17.
Бодрумспор
 Заявка 7 1 1 5 4 - 15 4
18.
Хатайспор
 Заявка 6 0 2 4 6 - 11 2
19.
Адана Демирспор
 0:0 Заявка 6 0 2 4 4 - 13 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Трабзонспор Банза Симон 8
Бешикташ Иммобиле Чиро 8
Фенербахче Тадич Душан 7 (4)
Фенербахче Джеко Эдин 7 (1)
Эюпспор Кутуджу Ахмед 6 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Сивасспор Чифтчи Угюр 2 4
Гёзтепе Anthony Dennis 1 5
Газиантеп Козловски Кацпер 6
Сивасспор Бальде Диао Кейта 1 3
Кайсериспор Аттама Джозеф 1 3
Весь список
  • Первый тайм
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Адана Демирспор
Ничья
Коньяспор
3.90
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3.75
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2.02
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