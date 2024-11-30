Тур: 14. Стадион: Йени Адана.
0:1
Конец матча
0'
9' Желтая карточкаБурак Абдулсамет
29' Желтая карточкаБоранияшевич Никола
0:1
78' ГолЕвтович Марко
90' Желтая карточкаАлексич Даниел
90' Желтая карточкаСловик Якуб
90' Желтая карточкаГюлер Семих
90' Желтая карточкаЧелик Иззет
90'+8
Ход матча
78'
90'
90'
90'
90'
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 5
-
4 Удары в створ 5
-
1 Угловые 10
-
0 Офсайды 1
-
10 Нарушения правил 16
-
3 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
46 Владение мячом, % 54
15
Манев
Йован
58
Маэстро
16
Челик
Иззет
80
Кол
Али
Явуз
11
Бараси
Юсуф
27
Словик
Якуб
28
Кейта
Амиду
22
Найир
Умут
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Манев ЙованЗащитник
- Защитник
-
58 МаэстроПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Челик ИззетПолузащитник
-
80 Кол Али ЯвузПолузащитник
-
11 Бараси ЮсуфНападающий
- Запасные игроки
-
24 Эрсой БурханЗащитник
-
22 Акташ АксельЗащитник
-
10 Алиуи НабильПолузащитник
-
29 Шеху ФлорентНападающий
-
77 Нурани МотазНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Дамла Серкан
- Основной состав
-
27 Словик ЯкубВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Кейта АмидуПолузащитник
-
22 Найир УмутНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Эрдоган ЮсуфПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Ндао АлассанПолузащитник
-
19 Акьоль УфукПолузащитник
- Полузащитник
-
99 Крамер БлажНападающий
-
-
Главный тренер: Реджеп Учар
История личных встреч
Адана Демирспор
Коньяспор
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
125%
50%
5 побед 2 ничьи 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 1 победа
9 матчей
22.2%
44.4%
33.4%
2 победы 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
6
8
Голов в среднем за матч
1.5
1.6
Среднее время на гол
60
56
Всего голов
9
4
Голов в среднем за матч
1.8
1
Среднее время на гол
50
90
Всего голов
15
12
Голов в среднем за матч
1.67
1.33
Тотал матчей
2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
54
67
Бомбардиры внутри турнира
Адана Демирспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бараси Юсуф
|4 (2)
|0.31
|Гравильон Эндрю
|2 (1)
|0.15
|Манев Йован
|1
|0.08
|Гюлер Семих
|1
|0.08
|Кавразлы Салих
|1
|0.08
|Кол Али Явуз
|0
|0
|Куртулан Арда
|0
|0
|Бурак Абдулсамет
|0
|0
Коньяспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ндао Алассан
|4
|0.29
|Педринью Роша
|3
|0.21
|Алексич Даниел
|2
|0.14
|Евтович Марко
|2
|0.14
|Эрдоган Юсуф
|1
|0.07
|Демирбаг Адиль
|1
|0.07
|Найир Умут
|1
|0.07
|Кейта Амиду
|1
|0.07
|Юлгюн Огулджан
|1
|0.07
|Хауберт Гильерме
|0
|0
|Базур Рихедли
|0
|0
|Крамер Блаж
|0
|0
Карточки
Адана Демирспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бурак Абдулсамет
|5
|0
|Гюлер Семих
|4
|0
|Манев Йован
|3
|0
|Каракуш Ведат
|2
|0
|Айдоган Тайфун
|2
|0
|Маэстро
|2
|0
|Tolga Kalender
|0
|1
|Челик Иззет
|1
|0
|Мохаммади Милад
|1
|0
|Акташ Аксель
|1
|0
|Сари Юсуф
|1
|0
|Аймбетов Абат
|1
|0
|Кол Али Явуз
|1
|0
|Кавразлы Салих
|1
|0
|Шеху Флорент
|1
|0
|Куртулан Арда
|1
|0
|Нурани Мотаз
|1
|0
Коньяспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Базур Рихедли
|4
|0
|Боранияшевич Никола
|4
|0
|Алексич Даниел
|3
|0
|Демирбаг Адиль
|3
|0
|Крамер Блаж
|3
|0
|Юлгюн Огулджан
|3
|0
|Евтович Марко
|2
|0
|Словик Якуб
|2
|0
|Найир Умут
|2
|0
|Педринью Роша
|2
|0
|Кейта Амиду
|2
|0
|Эрдоган Юсуф
|1
|0
|Язгылы Угурджан
|1
|0
|Ибрахимоглу Мелих
|1
|0
|Боатенг Эммануэль III
|1
|0
|Хауберт Гильерме
|1
|0
|Бостан Мелих
|1
|0
|Filip Damjanovic
|1
|0
Результаты матчей
Адана Демирспор
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
Коньяспор
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
6
5
Адана Демирспор
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Коньяспор
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
11
2
Упущенные победы
2
6
Адана Демирспор
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Коньяспор
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
14% (2)
57% (8)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
11
4
Упущенные победы
8
11
Голы по времени матча
Забито
6
10
4 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 5
9 Не забивали 8
2
33%
2
20%
1-15
2
33%
3
30%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
4
40%
76-90
Пропущено
17
14
8 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
3
18%
0
0%
1-15
1
6%
3
21%
16-30
4
24%
3
21%
31-45
2
12%
2
14%
46-60
3
18%
2
14%
61-75
4
24%
4
29%
76-90
Забито
4
7
0 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 2
10 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
25%
1
14%
46-60
1
25%
2
29%
61-75
2
50%
1
14%
76-90
Пропущено
13
6
4 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
2
15%
0
0%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
1
8%
2
33%
31-45
5
38%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
4
31%
2
33%
76-90
Забито
10
17
4 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 7
6 Не забивали 4
2
20%
2
12%
1-15
2
20%
4
24%
16-30
0
0%
3
18%
31-45
1
10%
1
6%
46-60
1
10%
2
12%
61-75
4
40%
5
29%
29%
76-90
Пропущено
30
20
12 В 1-м тайме 8
18 Во 2-м тайме 12
10 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 10
5
17%
0
0%
1-15
2
7%
3
15%
16-30
5
17%
5
25%
31-45
7
23%
3
15%
46-60
3
10%
3
15%
61-75
8
27%
6
30%
76-90
Результаты последних матчей
Адана Демирспор
(20 матчей)
5%
25%
70%
1 победа 5 ничьих 14 поражений
Трабзонспор - Адана Демирспор 5:0 Адана Демирспор - Эюпспор 0:1 Кайсериспор - Адана Демирспор 0:0 Адана Демирспор - Сивасспор 2:4
Адана Демирспор - Самсунспор 1:3 Бодрумспор - Адана Демирспор 3:1 Адана Демирспор - Аланьяспор 0:2 Антальяспор - Адана Демирспор 2:1 Адана Демирспор - Галатасарай 1:5 Касымпаша - Адана Демирспор 2:2 Адана Демирспор - Ризеспор 1:2 Фенербахче - Адана Демирспор 1:0 Адана Демирспор - Сумгаит 2:2 Адана Демирспор - Истанбул Башакшехир 2:6 Антальяспор - Адана Демирспор 2:1 Адана Демирспор - Газиантеп 1:6 Истанбулспор - Адана Демирспор 0:1 Адана Демирспор - Галатасарай 0:3 Самсунспор - Адана Демирспор 1:1 Адана Демирспор - Кайсериспор 0:0
Коньяспор
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Коньяспор - Хатайспор 1:1 Гёзтепе - Коньяспор 2:0 Коньяспор - Истанбул Башакшехир 3:2 Элазиз - Коньяспор 0:4
Газиантеп - Коньяспор 3:1 Бешикташ - Коньяспор 2:0 Коньяспор - Эюпспор 2:1 Трабзонспор - Коньяспор 3:2 Коньяспор - Сивасспор 0:0 Самсунспор - Коньяспор 0:1 Коньяспор - ФК Игдир 0:1 Коньяспор - Кайсериспор 0:0 Бодрумспор - Коньяспор 3:1 Коньяспор - Галатасарай 1:2 Касымпаша - Коньяспор 2:3 Коньяспор - Аль-Фейха 1:0 Коньяспор - Брине Гросупле 1:1 Удинезе - Коньяспор 1:0 Горица - Коньяспор 1:1 Коньяспор - Алмере Сити 3:2
Результаты матчей
Адана Демирспор
Коньяспор
Точный счет
0:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
1:5
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%
0:0
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
0:1
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
3:1
2 раза 25%
2:3
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
Точный счет
0:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
0:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
3:2
2 раза 14%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
Точное количество голов
0
6 раз 46%
1
5 раз 38%
2
2 раза 15%
1
6 раз 43%
0
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
Тоталы голов в матче
Адана Демирспор
Коньяспор
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
42
16
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
62
15
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
76
Больше Меньше
104
211
410
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|11
|1
|0
|33 - 11
|34
|2.
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|33 - 11
|29
|3.
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|29 - 14
|29
|4.
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|19 - 13
|22
|5.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|21 - 14
|21
|6.
|0:2 Заявка
|13
|6
|3
|4
|23 - 17
|21
|7.
|2:0 Заявка
|13
|5
|4
|4
|19 - 17
|19
|8.
|1:0 Заявка
|13
|4
|6
|3
|18 - 14
|18
|9.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|18 - 22
|18
|10.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|16 - 21
|18
|11.
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|17 - 25
|17
|12.
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|12 - 20
|16
|13.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|18 - 18
|15
|14.
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|16 - 19
|15
|15.
|Заявка
|12
|2
|6
|4
|13 - 22
|12
|16.
|0:1 Заявка
|13
|2
|5
|6
|10 - 16
|11
|17.
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|10 - 21
|11
|18.
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|11 - 19
|7
|19.
|Заявка
|13
|0
|2
|11
|9 - 31
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|19 - 8
|19
|2.
|0:2 Заявка
|6
|5
|1
|0
|14 - 5
|16
|3.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|15 - 9
|14
|4.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|11 - 5
|13
|5.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 11
|13
|6.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|11 - 3
|12
|7.
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|13 - 10
|12
|8.
|2:0 Заявка
|6
|3
|3
|0
|13 - 6
|12
|9.
|1:0 Заявка
|6
|3
|2
|1
|14 - 8
|11
|10.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|9 - 4
|11
|11.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|9 - 8
|11
|12.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|7 - 6
|9
|13.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 10
|7
|14.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 6
|7
|15.
|0:1 Заявка
|7
|1
|3
|3
|5 - 7
|6
|16.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 8
|5
|17.
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|7 - 15
|3
|18.
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|6 - 13
|3
|19.
|Заявка
|7
|0
|0
|7
|5 - 18
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|22 - 8
|17
|2.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|14 - 3
|15
|3.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|14 - 5
|15
|4.
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|10 - 6
|12
|5.
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|6 - 10
|9
|6.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|8 - 4
|9
|7.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|6 - 7
|9
|8.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|8 - 8
|9
|9.
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|9 - 15
|9
|10.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|9 - 14
|7
|11.
|2:0 Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 11
|7
|12.
|1:0 Заявка
|7
|1
|4
|2
|4 - 6
|7
|13.
|0:1 Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 9
|5
|14.
|0:2 Заявка
|7
|1
|2
|4
|9 - 12
|5
|15.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|9 - 14
|4
|16.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|7 - 14
|4
|17.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|4 - 15
|4
|18.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|6 - 11
|2
|19.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|4 - 13
|2
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
- — Зона вылета
|Трабзонспор
|Банза Симон
|8
|Бешикташ
|Иммобиле Чиро
|8
|Фенербахче
|Тадич Душан
|7 (4)
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|7 (1)
|Истанбул Башакшехир
|Пёнтек Кшиштоф
|7
|Сивасспор
|Чифтчи Угюр
|2 4
|Гёзтепе
|Anthony Dennis
|1 5
|Газиантеп
|Козловски Кацпер
|6
|Адана Демирспор
|Бурак Абдулсамет
|5
|Сивасспор
|Бальде Диао Кейта
|1 3