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  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 14. Стадион: .
Адана Демирспор
0:1
Конец матча
Коньяспор
0'
9' Желтая карточка
Бурак Абдулсамет
29' Желтая карточка
Боранияшевич Никола
0:1
78' Гол
Евтович Марко
90' Желтая карточка
Алексич Даниел
90' Желтая карточка
Словик Якуб
90' Желтая карточка
Гюлер Семих
90' Желтая карточка
Челик Иззет
90'+8

Ход матча

9'
Бурак Абдулсамет
 
29'
 
Боранияшевич Никола
58'
Tolga Kalender
Манев Йован
 
59'
Алиуи Набиль
Челик Иззет
 
69'
Аймбетов Абат
Бараси Юсуф
 
70'
Нурани Мотаз
Кол Али Явуз
 
71'
 
Андреасен Лука
Кейта Амиду
76'
 
Эрдоган Юсуф
Ташчи Тунахан
78'
0:1
Евтович Марко
(Хауберт Гильерме)
81'
Ozan Demirbag
Айдоган Тайфун
 
85'
 
Алексич Даниел
Педринью Роша
85'
 
Крамер Блаж
Найир Умут
85'
 
Акьоль Уфук
Юлгюн Огулджан
90'
 
Алексич Даниел
90'
 
Словик Якуб
90'
Гюлер Семих
 
90'
Челик Иззет
 

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 5
  • 4 Удары в створ 5
  • 1 Угловые 10
  • 0 Офсайды 1
  • 10 Нарушения правил 16
  • 3 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 46 Владение мячом, % 54
39
Каракуш
Ведат
99
Куртулан
Арда
4
Гюлер
Семих
15
Манев
Йован
23
Бурак
Абдулсамет
58
Маэстро
8
Айдоган
Тайфун
7
Сари
Юсуф
16
Челик
Иззет
80
Кол
Али
Явуз
11
Бараси
Юсуф
27
Словик
Якуб
24
Боранияшевич
Никола
4
Демирбаг
Адиль
5
Язгылы
Угурджан
12
Хауберт
Гильерме
16
Евтович
Марко
7
Ташчи
Тунахан
35
Юлгюн
Огулджан
8
Педринью
Роша
28
Кейта
Амиду
22
Найир
Умут
Адана Демирспор
4-2-3-1
Коньяспор
4-1-4-1

История личных встреч

Адана Демирспор
Коньяспор

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

125%
50%
5 побед 2 ничьи 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 1 победа

9 матчей

22.2%
44.4%
33.4%
2 победы 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 1 победа

История матчей

С
2:2
С
3:0
С
1:2
С
1:1
С
1:0
С
1:1
ТМК
2:1
ТПЛ
3:3
ТПЛ
1:2

Голы

Всего голов

6
8

Голов в среднем за матч

1.5
1.6

Среднее время на гол

60
56

Всего голов

9
4

Голов в среднем за матч

1.8
1

Среднее время на гол

50
90

Всего голов

15
12

Голов в среднем за матч

1.67
1.33

Тотал матчей

2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

54
67

Бомбардиры внутри турнира

Адана Демирспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бараси Юсуф 4 (2) 0.31
Гравильон Эндрю 2 (1) 0.15
Манев Йован 1 0.08
Гюлер Семих 1 0.08
Кавразлы Салих 1 0.08
Кол Али Явуз 0 0
Куртулан Арда 0 0
Бурак Абдулсамет 0 0
Коньяспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ндао Алассан 4 0.29
Педринью Роша 3 0.21
Алексич Даниел 2 0.14
Евтович Марко 2 0.14
Эрдоган Юсуф 1 0.07
Демирбаг Адиль 1 0.07
Найир Умут 1 0.07
Кейта Амиду 1 0.07
Юлгюн Огулджан 1 0.07
Хауберт Гильерме 0 0
Базур Рихедли 0 0
Крамер Блаж 0 0

Карточки

Адана Демирспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бурак Абдулсамет 5 0
Гюлер Семих 4 0
Манев Йован 3 0
Каракуш Ведат 2 0
Айдоган Тайфун 2 0
Маэстро 2 0
Tolga Kalender 0 1
Челик Иззет 1 0
Мохаммади Милад 1 0
Акташ Аксель 1 0
Сари Юсуф 1 0
Аймбетов Абат 1 0
Кол Али Явуз 1 0
Кавразлы Салих 1 0
Шеху Флорент 1 0
Куртулан Арда 1 0
Нурани Мотаз 1 0
Коньяспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Базур Рихедли 4 0
Боранияшевич Никола 4 0
Алексич Даниел 3 0
Демирбаг Адиль 3 0
Крамер Блаж 3 0
Юлгюн Огулджан 3 0
Евтович Марко 2 0
Словик Якуб 2 0
Найир Умут 2 0
Педринью Роша 2 0
Кейта Амиду 2 0
Эрдоган Юсуф 1 0
Язгылы Угурджан 1 0
Ибрахимоглу Мелих 1 0
Боатенг Эммануэль III 1 0
Хауберт Гильерме 1 0
Бостан Мелих 1 0
Filip Damjanovic 1 0

Результаты матчей

Адана Демирспор
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
Коньяспор
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

6
5
Адана Демирспор
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Коньяспор
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

11
2

Упущенные победы

2
6
Адана Демирспор
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Коньяспор
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
14% (2)
57% (8)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

11
4

Упущенные победы

8
11

Голы по времени матча

Забито

6
10
4 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 5
9 Не забивали 8
2
33%
2
20%
1-15
2
33%
3
30%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
4
40%
76-90

Пропущено

17
14
8 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
3
18%
0
0%
1-15
1
6%
3
21%
16-30
4
24%
3
21%
31-45
2
12%
2
14%
46-60
3
18%
2
14%
61-75
4
24%
4
29%
76-90

Забито

4
7
0 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 2
10 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
25%
1
14%
46-60
1
25%
2
29%
61-75
2
50%
1
14%
76-90

Пропущено

13
6
4 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
2
15%
0
0%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
1
8%
2
33%
31-45
5
38%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
4
31%
2
33%
76-90

Забито

10
17
4 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 7
6 Не забивали 4
2
20%
2
12%
1-15
2
20%
4
24%
16-30
0
0%
3
18%
31-45
1
10%
1
6%
46-60
1
10%
2
12%
61-75
4
40%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

30
20
12 В 1-м тайме 8
18 Во 2-м тайме 12
10 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 10
5
17%
0
0%
1-15
2
7%
3
15%
16-30
5
17%
5
25%
31-45
7
23%
3
15%
46-60
3
10%
3
15%
61-75
8
27%
6
30%
76-90

Результаты последних матчей

Адана Демирспор
(20 матчей)
5%
25%
70%
1 победа 5 ничьих 14 поражений
Трабзонспор - Адана Демирспор 5:0 Адана Демирспор - Эюпспор 0:1 Кайсериспор - Адана Демирспор 0:0 Адана Демирспор - Сивасспор 2:4
Адана Демирспор - Самсунспор 1:3 Бодрумспор - Адана Демирспор 3:1 Адана Демирспор - Аланьяспор 0:2 Антальяспор - Адана Демирспор 2:1 Адана Демирспор - Галатасарай 1:5 Касымпаша - Адана Демирспор 2:2 Адана Демирспор - Ризеспор 1:2 Фенербахче - Адана Демирспор 1:0 Адана Демирспор - Сумгаит 2:2 Адана Демирспор - Истанбул Башакшехир 2:6 Антальяспор - Адана Демирспор 2:1 Адана Демирспор - Газиантеп 1:6 Истанбулспор - Адана Демирспор 0:1 Адана Демирспор - Галатасарай 0:3 Самсунспор - Адана Демирспор 1:1 Адана Демирспор - Кайсериспор 0:0
Коньяспор
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Коньяспор - Хатайспор 1:1 Гёзтепе - Коньяспор 2:0 Коньяспор - Истанбул Башакшехир 3:2 Элазиз - Коньяспор 0:4
Газиантеп - Коньяспор 3:1 Бешикташ - Коньяспор 2:0 Коньяспор - Эюпспор 2:1 Трабзонспор - Коньяспор 3:2 Коньяспор - Сивасспор 0:0 Самсунспор - Коньяспор 0:1 Коньяспор - ФК Игдир 0:1 Коньяспор - Кайсериспор 0:0 Бодрумспор - Коньяспор 3:1 Коньяспор - Галатасарай 1:2 Касымпаша - Коньяспор 2:3 Коньяспор - Аль-Фейха 1:0 Коньяспор - Брине Гросупле 1:1 Удинезе - Коньяспор 1:0 Горица - Коньяспор 1:1 Коньяспор - Алмере Сити 3:2

Результаты матчей

Адана Демирспор
Коньяспор

Точный счет

0:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
1:5
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%
0:0
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
0:1
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
3:1
2 раза 25%
2:3
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Точный счет

0:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
0:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
3:2
2 раза 14%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 46%
1
5 раз 38%
2
2 раза 15%
1
6 раз 43%
0
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%

Тоталы голов в матче

Адана Демирспор
Коньяспор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
4
2
1
6
1.5
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
6
2
1
5
1.5
2
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
6
0.5
Больше Меньше
10
4
2
11
1.5
4
10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 12 11 1 0 33 - 11 34
2.
Фенербахче
 Заявка 12 9 2 1 33 - 11 29
3.
Самсунспор
 Заявка 14 9 2 3 29 - 14 29
4.
Эюпспор
 Заявка 13 6 4 3 19 - 13 22
5.
Бешикташ
 Заявка 12 6 3 3 21 - 14 21
6.
Гёзтепе
 0:2 Заявка 13 6 3 4 23 - 17 21
7.
Истанбул Башакшехир
 2:0 Заявка 13 5 4 4 19 - 17 19
8.
Трабзонспор
 1:0 Заявка 13 4 6 3 18 - 14 18
9.
Сивасспор
 Заявка 14 5 3 6 18 - 22 18
10.
Коньяспор
 Заявка 14 5 3 6 16 - 21 18
11.
Антальяспор
 Заявка 13 5 2 6 17 - 25 17
12.
Ризеспор
 Заявка 12 5 1 6 12 - 20 16
13.
Газиантеп
 Заявка 12 4 3 5 18 - 18 15
14.
Касымпаша
 Заявка 13 3 6 4 16 - 19 15
15.
Кайсериспор
 Заявка 12 2 6 4 13 - 22 12
16.
Аланьяспор
 0:1 Заявка 13 2 5 6 10 - 16 11
17.
Бодрумспор
 Заявка 14 3 2 9 10 - 21 11
18.
Хатайспор
 Заявка 12 1 4 7 11 - 19 7
19.
Адана Демирспор
 Заявка 13 0 2 11 9 - 31 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 7 6 1 0 19 - 8 19
2.
Гёзтепе
 0:2 Заявка 6 5 1 0 14 - 5 16
3.
Самсунспор
 Заявка 8 4 2 2 15 - 9 14
4.
Эюпспор
 Заявка 6 4 1 1 11 - 5 13
5.
Антальяспор
 Заявка 7 4 1 2 10 - 11 13
6.
Фенербахче
 Заявка 5 4 0 1 11 - 3 12
7.
Бешикташ
 Заявка 6 4 0 2 13 - 10 12
8.
Истанбул Башакшехир
 2:0 Заявка 6 3 3 0 13 - 6 12
9.
Трабзонспор
 1:0 Заявка 6 3 2 1 14 - 8 11
10.
Газиантеп
 Заявка 6 3 2 1 9 - 4 11
11.
Сивасспор
 Заявка 7 3 2 2 9 - 8 11
12.
Коньяспор
 Заявка 6 2 3 1 7 - 6 9
13.
Ризеспор
 Заявка 6 2 1 3 6 - 10 7
14.
Бодрумспор
 Заявка 7 2 1 4 6 - 6 7
15.
Аланьяспор
 0:1 Заявка 7 1 3 3 5 - 7 6
16.
Хатайспор
 Заявка 6 1 2 3 5 - 8 5
17.
Кайсериспор
 Заявка 6 0 3 3 7 - 15 3
18.
Касымпаша
 Заявка 7 0 3 4 6 - 13 3
19.
Адана Демирспор
 Заявка 7 0 0 7 5 - 18 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 7 5 2 0 22 - 8 17
2.
Галатасарай
 Заявка 5 5 0 0 14 - 3 15
3.
Самсунспор
 Заявка 6 5 0 1 14 - 5 15
4.
Касымпаша
 Заявка 6 3 3 0 10 - 6 12
5.
Ризеспор
 Заявка 6 3 0 3 6 - 10 9
6.
Бешикташ
 Заявка 6 2 3 1 8 - 4 9
7.
Кайсериспор
 Заявка 6 2 3 1 6 - 7 9
8.
Эюпспор
 Заявка 7 2 3 2 8 - 8 9
9.
Коньяспор
 Заявка 8 3 0 5 9 - 15 9
10.
Сивасспор
 Заявка 7 2 1 4 9 - 14 7
11.
Истанбул Башакшехир
 2:0 Заявка 7 2 1 4 6 - 11 7
12.
Трабзонспор
 1:0 Заявка 7 1 4 2 4 - 6 7
13.
Аланьяспор
 0:1 Заявка 6 1 2 3 5 - 9 5
14.
Гёзтепе
 0:2 Заявка 7 1 2 4 9 - 12 5
15.
Газиантеп
 Заявка 6 1 1 4 9 - 14 4
16.
Антальяспор
 Заявка 6 1 1 4 7 - 14 4
17.
Бодрумспор
 Заявка 7 1 1 5 4 - 15 4
18.
Хатайспор
 Заявка 6 0 2 4 6 - 11 2
19.
Адана Демирспор
 Заявка 6 0 2 4 4 - 13 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Трабзонспор Банза Симон 8
Бешикташ Иммобиле Чиро 8
Фенербахче Тадич Душан 7 (4)
Фенербахче Джеко Эдин 7 (1)
Истанбул Башакшехир Пёнтек Кшиштоф 7
Весь список

Топ нарушителей
Сивасспор Чифтчи Угюр 2 4
Гёзтепе Anthony Dennis 1 5
Газиантеп Козловски Кацпер 6
Адана Демирспор Бурак Абдулсамет 5
Сивасспор Бальде Диао Кейта 1 3
Весь список
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    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 29'
      Боранияшевич Никола получил желтую карточку от судьи
    • 9'
      Бурак Абдулсамет получил желтую карточку от судьи
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