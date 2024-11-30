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  3. Италия
  4. Серия B 2024-2025
Тур: 15. Стадион: .
Читтаделла
1:2
Первый тайм: 45+'
Юве Стабия
0'
18' Желтая карточка
Тронкин Симоне
1:0
21' Гол
Francesco Amatucci
1:1
30' Гол
Канделлоне Леонардо
33' Желтая карточка
Роккетти Юри
1:2
38' Гол
Francesco Folino
45' Желтая карточка
Машанджело Эдоардо

Ход матча

18'
Тронкин Симоне
 
20'
 
Мости Никола
Майстро Фабио
21'
Francesco Amatucci
(Машанджело Эдоардо)
1:0
30'
1:1
Канделлоне Леонардо
(Мости Никола)
33'
 
Роккетти Юри
38'
1:2
Francesco Folino
(Фортини Никколо)
45'
Машанджело Эдоардо
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 1
  • 2 Офсайды 1
  • 10 Нарушения правил 8
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 47 Владение мячом, % 53
Лучшие коэффициенты
Читтаделла
Ничья
Юве Стабия
2.95
2.95
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3.15
Все Коэффициенты
36
Кастари
Элхан
35
Пиччинини
Стефано
30
Stefano
Negro
26
Паван
Никола
24
Кариссони
Лоренцо
8
Francesco
Amatucci
17
Тронкин
Симоне
19
Д'Алессио
Франческо
32
Машанджело
Эдоардо
7
Пандольфи
Лука
21
Рабби
Симоне
20
Тиам
Демба
23
Francesco
Folino
6
Marco
Bellich
3
Роккетти
Юри
15
Флориани
Романо
29
Фортини
Никколо
55
Giuseppe
Leone
10
Пьеробон
Кристиан
37
Майстро
Фабио
9
Адоранте
Андреа
27
Канделлоне
Леонардо
Читтаделла
3-5-2
Юве Стабия
3-4-1-2

История личных встреч

Читтаделла
Юве Стабия

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

8 матчей

37.5%
25%
37.5%
3 победы 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

12.5%
62.5%
25%
1 победа 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

37.5%
25%
37.5%
3 победы 2 ничьи 3 победы

История матчей

СB
3:0
СB
0:1
СB
1:1
СB
0:2
СB
1:0
СB
1:1
СB
0:1
СB
3:1

Голы

Всего голов

4
4

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

5
3

Голов в среднем за матч

1.25
0.75

Среднее время на гол

72
120

Всего голов

9
7

Голов в среднем за матч

1.13
0.88

Тотал матчей

2.5
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

80
102

Бомбардиры внутри турнира

Читтаделла
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вита Алессио 2 0.13
Кариссони Лоренцо 2 0.13
Пандольфи Лука 2 0.13
Mario Ravasio 1 0.07
Рабби Симоне 1 0.07
Francesco Amatucci 1 0.07
Кассано Клаудио 1 0.07
Andrea Magrassi 0 0
Машанджело Эдоардо 0 0
Тронкин Симоне 0 0
Д'Алессио Франческо 0 0
Юве Стабия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Адоранте Андреа 5 (1) 0.33
Майстро Фабио 2 0.13
Артистико Габриэле 2 0.13
Пископо Кевин 1 0.07
Канделлоне Леонардо 1 0.07
Варньер Марко 1 0.07
Marco Bellich 1 0.07
Francesco Folino 1 0.07
Мости Никола 0 0
Пьеробон Кристиан 0 0
Бульо Давиде 0 0
Marco Ruggero 0 0
Флориани Романо 0 0
Giuseppe Leone 0 0
Фортини Никколо 0 0

Карточки

Читтаделла
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бранка Симоне 5 0
Сальви Алессандро 3 1
Паван Никола 3 1
Рабби Симоне 4 0
Анжели Маттео 4 0
Francesco Amatucci 4 0
Вита Алессио 3 0
Кариссони Лоренцо 3 0
Дезогус Якопо 3 0
Пандольфи Лука 2 0
Машанджело Эдоардо 2 0
Mario Ravasio 2 0
Federico Casolari 2 0
Маньеро Лука 1 0
Бальдини Энрико 1 0
Andrea Magrassi 1 0
Кастари Элхан 1 0
Тессьоре Андреа 1 0
Тронкин Симоне 1 0
Соттини Эдоардо 1 0
Кассано Клаудио 1 0
Andrea Cecchetto 1 0
Юве Стабия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Marco Ruggero 7 0
Francesco Folino 5 1
Бульо Давиде 4 0
Matteo Baldi 3 0
Варньер Марко 1 1
Тиам Демба 2 0
Андреони Кристиан 2 0
Мели Марко 2 0
Marco Bellich 2 0
Флориани Романо 2 0
Giuseppe Leone 2 0
Канделлоне Леонардо 1 0
Адоранте Андреа 1 0
Артистико Габриэле 1 0
Роккетти Юри 1 0
Фортини Никколо 1 0

Результаты матчей

Читтаделла
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
Юве Стабия
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

2
1
Читтаделла
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Юве Стабия
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

14
8

Упущенные победы

3
5
Читтаделла
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
14% (2)
64% (9)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
Юве Стабия
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
64% (9)
14% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

14
10

Упущенные победы

5
6

Голы по времени матча

Забито

2
6
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
12 Не забивали 11
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
2
33%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

5
6
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
20%
3
50%
31-45
1
20%
1
17%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Забито

8
7
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
8 Не забивали 9
2
25%
2
29%
1-15
1
13%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
2
25%
1
14%
46-60
1
13%
1
14%
61-75
2
25%
1
14%
76-90

Пропущено

14
10
7 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 4
3
21%
1
10%
1-15
1
7%
2
20%
16-30
3
21%
2
20%
31-45
1
7%
1
10%
46-60
3
21%
1
10%
61-75
3
21%
3
30%
76-90

Забито

10
13
4 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 4
6 Не забивали 6
2
20%
2
15%
1-15
2
20%
3
23%
16-30
0
0%
2
15%
31-45
2
20%
3
23%
46-60
2
20%
1
8%
61-75
2
20%
2
15%
76-90

Пропущено

19
16
9 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 8
4
21%
1
6%
1-15
1
5%
3
19%
16-30
4
21%
5
31%
31-45
2
11%
2
13%
46-60
5
26%
1
6%
61-75
3
16%
4
25%
76-90

Результаты последних матчей

Читтаделла
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Бари - Читтаделла 3:2 Читтаделла - Чезена 0:2 Палермо - Читтаделла 0:1 Читтаделла - Сампдория 0:0
Каррарезе - Читтаделла 3:0 Читтаделла - Козенца 0:0 Сассуоло - Читтаделла 6:1 Читтаделла - Фрозиноне 1:2 Мантуя - Читтаделла 1:0 Читтаделла - Катанзаро 0:0 Модена - Читтаделла 0:1 Читтаделла - Пиза 1:1 Брешия - Читтаделла 0:1 Салернитана - Читтаделла 2:1 Сассуоло - Читтаделла 2:1 Бассано - Читтаделла 0:1 Читтаделла - Леньяго Салус 2:3 Виртус Верона - Читтаделла 1:4 Читтаделла - Эсте 6:0 Читтаделла - Реал Виченца 3:0
Юве Стабия
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Юве Стабия - Брешия 0:0 Юве Стабия - Специя 0:3 Каррарезе - Юве Стабия 0:0 Юве Стабия - Сассуоло 2:2
Козенца - Юве Стабия 1:1 Юве Стабия - Кремонезе 1:2 Сампдория - Юве Стабия 1:2 Юве Стабия - Пиза 2:0 Модена - Юве Стабия 3:0 Юве Стабия - Палермо 1:3 Фрозиноне - Юве Стабия 0:0 Юве Стабия - Мантуя 1:0 Катанзаро - Юве Стабия 0:0 Бари - Юве Стабия 1:3 Авеллино - Юве Стабия 3:1 Ареццо - Юве Стабия 1:2 Чезена - Юве Стабия 2:2 Юве Стабия - Мантуя 1:4 Юве Стабия - Пичерно 3:2 Виртус Франкавилла - Юве Стабия 1:1

Результаты матчей

Читтаделла
Юве Стабия

Точный счет

0:0
3 раза 50%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
0:0
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%

Точное количество голов

0
4 раза 67%
1
2 раза 33%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%

Точный счет

0:1
3 раза 38%
1:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
6:1
1 раз 13%
0:0
3 раза 43%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%

Точное количество голов

1
5 раз 63%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
0
4 раза 57%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

0:0
3 раза 21%
0:1
3 раза 21%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
0:0
4 раза 29%
1:2
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 50%
0
6 раз 43%
2
1 раз 7%
0
6 раз 43%
1
4 раза 29%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Читтаделла
Юве Стабия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
4
0.5
Больше Меньше
5
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
3
4
1
7
1.5
2
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
6
0.5
Больше Меньше
8
6
1
13
1.5
4
10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сассуоло
 15 10 4 1 31 - 12 34
2.
Специя
 14 8 6 0 22 - 8 30
3.
Пиза
 14 8 4 2 23 - 13 28
4.
Кремонезе
 1:0 15 7 3 5 20 - 17 24
5.
Чезена
 14 6 4 4 23 - 19 22
6.
Юве Стабия
 2:1 15 5 6 4 15 - 17 21
7.
Бари
 1:1 15 4 9 2 19 - 14 21
8.
Козенца
 14 4 7 3 14 - 14 19
9.
Сампдория
 1:0 15 5 4 6 18 - 19 19
10.
Брешия
 1:1 15 5 4 6 19 - 21 19
11.
Палермо
 14 4 6 4 14 - 12 18
12.
Мантуя
 14 4 5 5 14 - 17 17
13.
Каррарезе
 14 4 4 6 12 - 15 16
14.
Катанзаро
 0:1 15 2 10 3 15 - 14 16
15.
Модена
 14 3 6 5 19 - 20 15
16.
Реджана
 15 3 6 6 14 - 18 15
17.
Салернитана
 14 3 4 7 13 - 22 13
18.
Зюйдтироль
 0:1 15 4 1 10 14 - 24 13
19.
Читтаделла
 1:2 15 3 4 8 10 - 22 13
20.
Фрозиноне
 14 1 7 6 8 - 19 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Специя
 7 6 1 0 13 - 4 19
2.
Пиза
 7 5 2 0 14 - 5 17
3.
Чезена
 8 5 2 1 17 - 11 17
4.
Сассуоло
 7 5 1 1 16 - 6 16
5.
Мантуя
 6 4 2 0 7 - 3 14
6.
Каррарезе
 7 3 3 1 7 - 3 12
7.
Модена
 7 3 2 2 12 - 9 11
8.
Кремонезе
 1:0 7 3 2 2 7 - 7 11
9.
Брешия
 1:1 8 3 2 3 14 - 13 11
10.
Катанзаро
 0:1 8 2 5 1 12 - 8 11
11.
Бари
 1:1 8 2 5 1 11 - 10 11
12.
Сампдория
 1:0 7 3 1 3 4 - 4 10
13.
Козенца
 8 2 4 2 6 - 7 10
14.
Реджана
 8 2 3 3 9 - 10 9
15.
Салернитана
 7 2 2 3 8 - 11 8
16.
Юве Стабия
 2:1 7 2 2 3 7 - 10 8
17.
Зюйдтироль
 0:1 8 2 1 5 9 - 13 7
18.
Палермо
 6 1 3 2 4 - 4 6
19.
Фрозиноне
 7 0 5 2 4 - 8 5
20.
Читтаделла
 1:2 7 0 4 3 3 - 7 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сассуоло
 8 5 3 0 15 - 6 18
2.
Кремонезе
 1:0 8 4 1 3 13 - 10 13
3.
Юве Стабия
 2:1 8 3 4 1 8 - 7 13
4.
Палермо
 8 3 3 2 10 - 8 12
5.
Пиза
 7 3 2 2 9 - 8 11
6.
Специя
 7 2 5 0 9 - 4 11
7.
Бари
 1:1 7 2 4 1 8 - 4 10
8.
Козенца
 6 2 3 1 8 - 7 9
9.
Читтаделла
 1:2 8 3 0 5 7 - 15 9
10.
Сампдория
 1:0 8 2 3 3 14 - 15 9
11.
Брешия
 1:1 7 2 2 3 5 - 8 8
12.
Зюйдтироль
 0:1 7 2 0 5 5 - 11 6
13.
Реджана
 7 1 3 3 5 - 8 6
14.
Чезена
 6 1 2 3 6 - 8 5
15.
Салернитана
 7 1 2 4 5 - 11 5
16.
Фрозиноне
 7 1 2 4 4 - 11 5
17.
Катанзаро
 0:1 7 0 5 2 3 - 6 5
18.
Каррарезе
 7 1 1 5 5 - 12 4
19.
Модена
 7 0 4 3 7 - 11 4
20.
Мантуя
 8 0 3 5 7 - 14 3
  • — Повышение
  • — Выход в 1/2 финала плей-офф
  • — Выход в 1/4 финала плей-офф
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Чезена Cristian Shpendi 9
Специя Эспозито Франческо 7 (1)
Сассуоло Торстведт Кристиан 7
Сассуоло Лорьенте Арман 6 (1)
Катанзаро Йемелло Пьетро 6
Весь список

Топ нарушителей
Юве Стабия Marco Ruggero 7
Юве Стабия Francesco Folino 1 5
Салернитана Стоянович Петар 6
Брешия Адорни Давиде 6
Салернитана Тельо Андрес 6
Весь список
Лучшие коэффициенты
Читтаделла
Ничья
Юве Стабия
2.95
2.95
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3.15
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Читтаделла 1:2 Юве Стабия онлайн

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Читтаделла
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