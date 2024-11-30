Тур: 15. Стадион: Stadio P.C. Tombolato.
1:2
Первый тайм: 45+'
0'
18' Желтая карточкаТронкин Симоне
1:0
21' ГолFrancesco Amatucci
1:1
30' ГолКанделлоне Леонардо
33' Желтая карточкаРоккетти Юри
1:2
38' ГолFrancesco Folino
45' Желтая карточкаМашанджело Эдоардо
Ход матча
18'
21'
30'
33'
38'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 2
-
4 Угловые 1
-
2 Офсайды 1
-
10 Нарушения правил 8
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
47 Владение мячом, % 53
26
Паван
Никола
21
Рабби
Симоне
20
Тиам
Демба
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Паван НиколаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 Рабби СимонеНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
29 Akim Djibril
-
-
Главный тренер: Алессандро Дал Канто
- Основной состав
-
20 Тиам ДембаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Мели МаркоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
98 Мости НиколаНападающий
-
-
13 Matteo Baldi
-
-
-
Главный тренер: Guido Pagliuca
История личных встреч
Читтаделла
Юве Стабия
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
8 матчей
37.5%
25%
37.5%
3 победы 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
12.5%
62.5%
25%
1 победа 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
37.5%
25%
37.5%
3 победы 2 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
4
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
5
3
Голов в среднем за матч
1.25
0.75
Среднее время на гол
72
120
Всего голов
9
7
Голов в среднем за матч
1.13
0.88
Тотал матчей
2.5
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
80
102
Бомбардиры внутри турнира
Читтаделла
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вита Алессио
|2
|0.13
|Кариссони Лоренцо
|2
|0.13
|Пандольфи Лука
|2
|0.13
|Mario Ravasio
|1
|0.07
|Рабби Симоне
|1
|0.07
|Francesco Amatucci
|1
|0.07
|Кассано Клаудио
|1
|0.07
|Andrea Magrassi
|0
|0
|Машанджело Эдоардо
|0
|0
|Тронкин Симоне
|0
|0
|Д'Алессио Франческо
|0
|0
Юве Стабия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Адоранте Андреа
|5 (1)
|0.33
|Майстро Фабио
|2
|0.13
|Артистико Габриэле
|2
|0.13
|Пископо Кевин
|1
|0.07
|Канделлоне Леонардо
|1
|0.07
|Варньер Марко
|1
|0.07
|Marco Bellich
|1
|0.07
|Francesco Folino
|1
|0.07
|Мости Никола
|0
|0
|Пьеробон Кристиан
|0
|0
|Бульо Давиде
|0
|0
|Marco Ruggero
|0
|0
|Флориани Романо
|0
|0
|Giuseppe Leone
|0
|0
|Фортини Никколо
|0
|0
Карточки
Читтаделла
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бранка Симоне
|5
|0
|Сальви Алессандро
|3
|1
|Паван Никола
|3
|1
|Рабби Симоне
|4
|0
|Анжели Маттео
|4
|0
|Francesco Amatucci
|4
|0
|Вита Алессио
|3
|0
|Кариссони Лоренцо
|3
|0
|Дезогус Якопо
|3
|0
|Пандольфи Лука
|2
|0
|Машанджело Эдоардо
|2
|0
|Mario Ravasio
|2
|0
|Federico Casolari
|2
|0
|Маньеро Лука
|1
|0
|Бальдини Энрико
|1
|0
|Andrea Magrassi
|1
|0
|Кастари Элхан
|1
|0
|Тессьоре Андреа
|1
|0
|Тронкин Симоне
|1
|0
|Соттини Эдоардо
|1
|0
|Кассано Клаудио
|1
|0
|Andrea Cecchetto
|1
|0
Юве Стабия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Marco Ruggero
|7
|0
|Francesco Folino
|5
|1
|Бульо Давиде
|4
|0
|Matteo Baldi
|3
|0
|Варньер Марко
|1
|1
|Тиам Демба
|2
|0
|Андреони Кристиан
|2
|0
|Мели Марко
|2
|0
|Marco Bellich
|2
|0
|Флориани Романо
|2
|0
|Giuseppe Leone
|2
|0
|Канделлоне Леонардо
|1
|0
|Адоранте Андреа
|1
|0
|Артистико Габриэле
|1
|0
|Роккетти Юри
|1
|0
|Фортини Никколо
|1
|0
Результаты матчей
Читтаделла
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
Юве Стабия
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
2
1
Читтаделла
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Юве Стабия
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
14
8
Упущенные победы
3
5
Читтаделла
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
14% (2)
64% (9)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
Юве Стабия
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
64% (9)
14% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
14
10
Упущенные победы
5
6
Голы по времени матча
Забито
2
6
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
12 Не забивали 11
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
2
33%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Пропущено
5
6
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
20%
3
50%
31-45
1
20%
1
17%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Забито
8
7
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
8 Не забивали 9
2
25%
2
29%
1-15
1
13%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
2
25%
1
14%
46-60
1
13%
1
14%
61-75
2
25%
1
14%
76-90
Пропущено
14
10
7 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 4
3
21%
1
10%
1-15
1
7%
2
20%
16-30
3
21%
2
20%
31-45
1
7%
1
10%
46-60
3
21%
1
10%
61-75
3
21%
3
30%
76-90
Забито
10
13
4 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 4
6 Не забивали 6
2
20%
2
15%
1-15
2
20%
3
23%
16-30
0
0%
2
15%
31-45
2
20%
3
23%
46-60
2
20%
1
8%
61-75
2
20%
2
15%
76-90
Пропущено
19
16
9 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 8
4
21%
1
6%
1-15
1
5%
3
19%
16-30
4
21%
5
31%
31-45
2
11%
2
13%
46-60
5
26%
1
6%
61-75
3
16%
4
25%
76-90
Результаты последних матчей
Читтаделла
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Бари - Читтаделла 3:2 Читтаделла - Чезена 0:2 Палермо - Читтаделла 0:1 Читтаделла - Сампдория 0:0
Каррарезе - Читтаделла 3:0 Читтаделла - Козенца 0:0 Сассуоло - Читтаделла 6:1 Читтаделла - Фрозиноне 1:2 Мантуя - Читтаделла 1:0 Читтаделла - Катанзаро 0:0 Модена - Читтаделла 0:1 Читтаделла - Пиза 1:1 Брешия - Читтаделла 0:1 Салернитана - Читтаделла 2:1 Сассуоло - Читтаделла 2:1 Бассано - Читтаделла 0:1 Читтаделла - Леньяго Салус 2:3 Виртус Верона - Читтаделла 1:4 Читтаделла - Эсте 6:0 Читтаделла - Реал Виченца 3:0
Юве Стабия
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Юве Стабия - Брешия 0:0 Юве Стабия - Специя 0:3 Каррарезе - Юве Стабия 0:0 Юве Стабия - Сассуоло 2:2
Козенца - Юве Стабия 1:1 Юве Стабия - Кремонезе 1:2 Сампдория - Юве Стабия 1:2 Юве Стабия - Пиза 2:0 Модена - Юве Стабия 3:0 Юве Стабия - Палермо 1:3 Фрозиноне - Юве Стабия 0:0 Юве Стабия - Мантуя 1:0 Катанзаро - Юве Стабия 0:0 Бари - Юве Стабия 1:3 Авеллино - Юве Стабия 3:1 Ареццо - Юве Стабия 1:2 Чезена - Юве Стабия 2:2 Юве Стабия - Мантуя 1:4 Юве Стабия - Пичерно 3:2 Виртус Франкавилла - Юве Стабия 1:1
Результаты матчей
Читтаделла
Юве Стабия
Точный счет
0:0
3 раза 50%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
0:0
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
Точное количество голов
0
4 раза 67%
1
2 раза 33%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
Точный счет
0:1
3 раза 38%
1:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
6:1
1 раз 13%
0:0
3 раза 43%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
Точное количество голов
1
5 раз 63%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
0
4 раза 57%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Точный счет
0:0
3 раза 21%
0:1
3 раза 21%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
0:0
4 раза 29%
1:2
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 50%
0
6 раз 43%
2
1 раз 7%
0
6 раз 43%
1
4 раза 29%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Читтаделла
Юве Стабия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
24
Больше Меньше
52
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
34
17
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
86
Больше Меньше
86
113
410
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|10
|4
|1
|31 - 12
|34
|2.
|14
|8
|6
|0
|22 - 8
|30
|3.
|14
|8
|4
|2
|23 - 13
|28
|4.
|1:0
|15
|7
|3
|5
|20 - 17
|24
|5.
|14
|6
|4
|4
|23 - 19
|22
|6.
|2:1
|15
|5
|6
|4
|15 - 17
|21
|7.
|1:1
|15
|4
|9
|2
|19 - 14
|21
|8.
|14
|4
|7
|3
|14 - 14
|19
|9.
|1:0
|15
|5
|4
|6
|18 - 19
|19
|10.
|1:1
|15
|5
|4
|6
|19 - 21
|19
|11.
|14
|4
|6
|4
|14 - 12
|18
|12.
|14
|4
|5
|5
|14 - 17
|17
|13.
|14
|4
|4
|6
|12 - 15
|16
|14.
|0:1
|15
|2
|10
|3
|15 - 14
|16
|15.
|14
|3
|6
|5
|19 - 20
|15
|16.
|15
|3
|6
|6
|14 - 18
|15
|17.
|14
|3
|4
|7
|13 - 22
|13
|18.
|0:1
|15
|4
|1
|10
|14 - 24
|13
|19.
|1:2
|15
|3
|4
|8
|10 - 22
|13
|20.
|14
|1
|7
|6
|8 - 19
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|6
|1
|0
|13 - 4
|19
|2.
|7
|5
|2
|0
|14 - 5
|17
|3.
|8
|5
|2
|1
|17 - 11
|17
|4.
|7
|5
|1
|1
|16 - 6
|16
|5.
|6
|4
|2
|0
|7 - 3
|14
|6.
|7
|3
|3
|1
|7 - 3
|12
|7.
|7
|3
|2
|2
|12 - 9
|11
|8.
|1:0
|7
|3
|2
|2
|7 - 7
|11
|9.
|1:1
|8
|3
|2
|3
|14 - 13
|11
|10.
|0:1
|8
|2
|5
|1
|12 - 8
|11
|11.
|1:1
|8
|2
|5
|1
|11 - 10
|11
|12.
|1:0
|7
|3
|1
|3
|4 - 4
|10
|13.
|8
|2
|4
|2
|6 - 7
|10
|14.
|8
|2
|3
|3
|9 - 10
|9
|15.
|7
|2
|2
|3
|8 - 11
|8
|16.
|2:1
|7
|2
|2
|3
|7 - 10
|8
|17.
|0:1
|8
|2
|1
|5
|9 - 13
|7
|18.
|6
|1
|3
|2
|4 - 4
|6
|19.
|7
|0
|5
|2
|4 - 8
|5
|20.
|1:2
|7
|0
|4
|3
|3 - 7
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|5
|3
|0
|15 - 6
|18
|2.
|1:0
|8
|4
|1
|3
|13 - 10
|13
|3.
|2:1
|8
|3
|4
|1
|8 - 7
|13
|4.
|8
|3
|3
|2
|10 - 8
|12
|5.
|7
|3
|2
|2
|9 - 8
|11
|6.
|7
|2
|5
|0
|9 - 4
|11
|7.
|1:1
|7
|2
|4
|1
|8 - 4
|10
|8.
|6
|2
|3
|1
|8 - 7
|9
|9.
|1:2
|8
|3
|0
|5
|7 - 15
|9
|10.
|1:0
|8
|2
|3
|3
|14 - 15
|9
|11.
|1:1
|7
|2
|2
|3
|5 - 8
|8
|12.
|0:1
|7
|2
|0
|5
|5 - 11
|6
|13.
|7
|1
|3
|3
|5 - 8
|6
|14.
|6
|1
|2
|3
|6 - 8
|5
|15.
|7
|1
|2
|4
|5 - 11
|5
|16.
|7
|1
|2
|4
|4 - 11
|5
|17.
|0:1
|7
|0
|5
|2
|3 - 6
|5
|18.
|7
|1
|1
|5
|5 - 12
|4
|19.
|7
|0
|4
|3
|7 - 11
|4
|20.
|8
|0
|3
|5
|7 - 14
|3
- — Повышение
- — Выход в 1/2 финала плей-офф
- — Выход в 1/4 финала плей-офф
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Чезена
|Cristian Shpendi
|9
|Специя
|Эспозито Франческо
|7 (1)
|Сассуоло
|Торстведт Кристиан
|7
|Сассуоло
|Лорьенте Арман
|6 (1)
|Катанзаро
|Йемелло Пьетро
|6
|Юве Стабия
|Marco Ruggero
|7
|Юве Стабия
|Francesco Folino
|1 5
|Салернитана
|Стоянович Петар
|6
|Брешия
|Адорни Давиде
|6
|Салернитана
|Тельо Андрес
|6