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  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия B 2024-2025
Тур: 15. Стадион: .
Зюйдтироль
0:1
Перерыв
Кремонезе

Ход матча

3'
0:1
Бонаццоли Федерико

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 3
  • 1 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 48 Владение мячом, % 52
Лучшие коэффициенты
Зюйдтироль
Ничья
Кремонезе
4.00
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3.65
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2.32
Все Коэффициенты
12
Giacomo
Drago
28
Raphael
Kofler
23
Чеппители
Лука
5
Мазиелло
Андреа
2
Эль-Кауакиби
Хамза
24
Simone
Davi
6
Jacopo
Martini
4
Арригони
Томмазо
79
Молина
Сальваторе
17
Казираги
Даниэль
90
Одогву
Рафаэль
1
Фулиньяти
Андреа
26
Антов
Валентин
5
Раванелли
Лука
15
Бьянкетти
Маттео
98
Дзанимачча
Лука
18
Коллоколо
Микеле
19
Кастаньетти
Микеле
10
Буонаюто
Кристиан
17
Серникола
Леонардо
90
Бонаццоли
Федерико
20
Васкес
Франко
Зюйдтироль
5-4-1
Кремонезе
3-5-2

История личных встреч

Зюйдтироль
Кремонезе

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

7 матчей

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 1 победа

15 матчей

46.7%
33.3%
20%
7 побед 5 ничьих 3 победы

Первый тайм

26.7%
53.3%
20%
4 победы 8 ничьих 3 победы

Второй тайм

46.7%
46.7%
6.6%
7 побед 7 ничьих 1 победа

История матчей

СB
3:0
СB
0:1
ЛП
2:1
ЛП
1:1
ЛП
3:1
ЛП
3:2
ППД
2:1
ППД
1:1
ППД
1:1
ППД
3:1
ППД
2:1
ППД
1:0
ППД
1:1
СCB
2:0
СCA
0:0

Голы

Всего голов

15
8

Голов в среднем за матч

2.14
1

Среднее время на гол

42
90

Всего голов

10
4

Голов в среднем за матч

1.25
0.57

Среднее время на гол

72
157

Всего голов

25
12

Голов в среднем за матч

1.67
0.8

Тотал матчей

2.5
14
Больше 93%
Меньше 7%
1
12
Больше 80%
Меньше 20%
3
7
Больше 47%
Меньше 53%
8
3
Больше 20%
Меньше 80%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
14

Среднее время на гол

54
112

Бомбардиры внутри турнира

Зюйдтироль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ровер Маттео 3 0.2
Молина Сальваторе 2 0.13
Одогву Рафаэль 2 (1) 0.13
Казираги Даниэль 2 (1) 0.13
Тайт Фабиан 1 0.07
Арригони Томмазо 1 0.07
Малламо Алессандро 1 0.07
Прашелик Матеуш 1 0.07
Зедадка Карим 1 0.07
Silvio Merkaj 0 0
Мазиелло Андреа 0 0
Кремонезе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Васкес Франко 5 (1) 0.33
Бонаццоли Федерико 3 0.2
Коллоколо Микеле 3 0.2
Насти Марко 2 0.13
Серникола Леонардо 2 0.13
Йонсен Деннис 1 0.07
Буонаюто Кристиан 1 0.07
Кастаньетти Микеле 1 0.07
Антов Валентин 1 0.07
Барбьери Томмазо 1 0.07
Вандепутте Яри 0 0
Дзанимачча Лука 0 0
Майер Жан 0 0
Бьянкетти Маттео 0 0
Раванелли Лука 0 0

Карточки

Зюйдтироль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Куртич Ясмин 3 1
Джорджини Андреа 4 0
Мазиелло Андреа 3 0
Ровер Маттео 3 0
Чеппители Лука 2 0
Silvio Merkaj 2 0
Jacopo Martini 2 0
Казираги Даниэль 1 0
Тайт Фабиан 1 0
Каньяно Андреа 1 0
Эль-Кауакиби Хамза 1 0
Зедадка Карим 1 0
Simone Davi 1 0
Raphael Kofler 1 0
Valerio Crespi 1 0
Кремонезе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кастаньетти Микеле 3 0
Вандепутте Яри 3 0
Коллоколо Микеле 3 0
Насти Марко 3 0
Барбьери Томмазо 3 0
Пикель Шарль 1 1
Лочошвили Лука 1 1
Васкес Франко 2 0
Майер Жан 2 0
Бьянкетти Маттео 2 0
Бонаццоли Федерико 2 0
Дзанимачча Лука 2 0
Де Лука Мануэль 2 0
Антов Валентин 2 0
Чеккерини Федерико 1 0
Серникола Леонардо 1 0
Йонсен Деннис 1 0
Раванелли Лука 1 0
Моретти Лоренцо 1 0
Квальята Джакомо 1 0

Результаты матчей

Зюйдтироль
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Кремонезе
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
0% (0)
43% (3)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

4
4
Зюйдтироль
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Кремонезе
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

9
4

Упущенные победы

5
6
Зюйдтироль
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Кремонезе
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (9)
7% (1)
29% (4)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

12
7

Упущенные победы

9
10

Голы по времени матча

Забито

9
12
4 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
8 Не забивали 9
1
11%
3
25%
1-15
2
22%
1
8%
16-30
1
11%
2
17%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
3
25%
61-75
3
33%
3
25%
76-90

Пропущено

12
10
5 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 7
1
8%
1
10%
1-15
1
8%
4
40%
16-30
3
25%
4
40%
31-45
4
33%
1
10%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
1
8%
0
0%
76-90

Забито

6
7
4 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 4
11 Не забивали 8
3
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
17%
3
43%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
17%
1
14%
61-75
1
17%
1
14%
76-90

Пропущено

10
7
7 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
2
29%
16-30
4
40%
1
14%
31-45
2
20%
2
29%
46-60
1
10%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Забито

15
19
8 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 8
5 Не забивали 3
4
27%
3
16%
1-15
2
13%
2
11%
16-30
2
13%
5
26%
31-45
1
7%
1
5%
46-60
2
13%
4
21%
61-75
4
27%
4
21%
76-90

Пропущено

22
17
12 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 5
8 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 12
2
9%
1
6%
1-15
3
14%
6
35%
16-30
7
32%
5
29%
29%
31-45
6
27%
3
18%
46-60
3
14%
1
6%
61-75
1
5%
1
6%
76-90

Результаты последних матчей

Зюйдтироль
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Специя - Зюйдтироль 3:0 Зюйдтироль - Сассуоло 0:1 Чезена - Зюйдтироль 1:0 Зюйдтироль - Фрозиноне 1:1
Катанзаро - Зюйдтироль 3:0 Зюйдтироль - Пиза 1:2 Козенца - Зюйдтироль 0:2 Зюйдтироль - Палермо 1:3 Сампдория - Зюйдтироль 1:0 Реджана - Зюйдтироль 1:3 Зюйдтироль - Брешия 1:2 Каррарезе - Зюйдтироль 2:0 Зюйдтироль - Салернитана 3:2 Зюйдтироль - Модена 2:1 Монца - Зюйдтироль 0:0 Зюйдтироль - Болонья 0:1 Зюйдтироль - Бохум 2:0 Зюйдтироль - Палермо 0:1 Пиза - Зюйдтироль 2:2 Зюйдтироль - Тернана 4:3
Кремонезе
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Кремонезе - Фрозиноне 1:0 Мантуя - Кремонезе 1:0 Кремонезе - Пиза 1:3 Модена - Кремонезе 2:2
Кремонезе - Салернитана 2:1 Юве Стабия - Кремонезе 1:2 Кремонезе - Бари 1:1 Брешия - Кремонезе 3:2 Кальяри - Кремонезе 1:0 Катанзаро - Кремонезе 1:2 Кремонезе - Специя 1:1 Сассуоло - Кремонезе 1:4 Кремонезе - Палермо 0:1 Кремонезе - Каррарезе 1:0 Козенца - Кремонезе 1:0 Кремонезе - Бари 1:1 Кремонезе - Лумеццане 1:0 Кремонезе - Тренто 3:2 Торино - Кремонезе 1:2 Кремонезе - Джиана Эрминио 5:0

Результаты матчей

Зюйдтироль
Кремонезе

Точный счет

1:2
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
1:1
2 раза 29%
1:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
1
5 раз 71%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%

Точный счет

1:0
2 раза 29%
3:0
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
1:0
2 раза 29%
1:2
2 раза 29%
1:4
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%

Точное количество голов

0
5 раз 71%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
2
4 раза 57%
0
2 раза 29%
4
1 раз 14%

Точный счет

1:0
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
1:0
4 раза 29%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 43%
1
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
2
5 раз 36%
1
5 раз 36%
0
3 раза 21%
4
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Зюйдтироль
Кремонезе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
6
1
2
5
1.5
1
6
1
6
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
5
0.5
Больше Меньше
5
2
2
5
1.5
5
2
1
6
2.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
6
0.5
Больше Меньше
11
3
4
10
1.5
6
8
2
12
2.5
1
13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сассуоло
 15 10 4 1 31 - 12 34
2.
Специя
 14 8 6 0 22 - 8 30
3.
Пиза
 14 8 4 2 23 - 13 28
4.
Кремонезе
 1:0 15 7 3 5 20 - 17 24
5.
Чезена
 14 6 4 4 23 - 19 22
6.
Юве Стабия
 2:1 15 5 6 4 15 - 17 21
7.
Бари
 1:1 15 4 9 2 19 - 14 21
8.
Козенца
 14 4 7 3 14 - 14 19
9.
Сампдория
 1:0 15 5 4 6 18 - 19 19
10.
Брешия
 1:1 15 5 4 6 19 - 21 19
11.
Палермо
 14 4 6 4 14 - 12 18
12.
Мантуя
 14 4 5 5 14 - 17 17
13.
Каррарезе
 14 4 4 6 12 - 15 16
14.
Катанзаро
 0:1 15 2 10 3 15 - 14 16
15.
Модена
 14 3 6 5 19 - 20 15
16.
Реджана
 15 3 6 6 14 - 18 15
17.
Салернитана
 14 3 4 7 13 - 22 13
18.
Зюйдтироль
 0:1 15 4 1 10 14 - 24 13
19.
Читтаделла
 1:2 15 3 4 8 10 - 22 13
20.
Фрозиноне
 14 1 7 6 8 - 19 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Специя
 7 6 1 0 13 - 4 19
2.
Пиза
 7 5 2 0 14 - 5 17
3.
Чезена
 8 5 2 1 17 - 11 17
4.
Сассуоло
 7 5 1 1 16 - 6 16
5.
Мантуя
 6 4 2 0 7 - 3 14
6.
Каррарезе
 7 3 3 1 7 - 3 12
7.
Модена
 7 3 2 2 12 - 9 11
8.
Кремонезе
 1:0 7 3 2 2 7 - 7 11
9.
Брешия
 1:1 8 3 2 3 14 - 13 11
10.
Катанзаро
 0:1 8 2 5 1 12 - 8 11
11.
Бари
 1:1 8 2 5 1 11 - 10 11
12.
Сампдория
 1:0 7 3 1 3 4 - 4 10
13.
Козенца
 8 2 4 2 6 - 7 10
14.
Реджана
 8 2 3 3 9 - 10 9
15.
Салернитана
 7 2 2 3 8 - 11 8
16.
Юве Стабия
 2:1 7 2 2 3 7 - 10 8
17.
Зюйдтироль
 0:1 8 2 1 5 9 - 13 7
18.
Палермо
 6 1 3 2 4 - 4 6
19.
Фрозиноне
 7 0 5 2 4 - 8 5
20.
Читтаделла
 1:2 7 0 4 3 3 - 7 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сассуоло
 8 5 3 0 15 - 6 18
2.
Кремонезе
 1:0 8 4 1 3 13 - 10 13
3.
Юве Стабия
 2:1 8 3 4 1 8 - 7 13
4.
Палермо
 8 3 3 2 10 - 8 12
5.
Пиза
 7 3 2 2 9 - 8 11
6.
Специя
 7 2 5 0 9 - 4 11
7.
Бари
 1:1 7 2 4 1 8 - 4 10
8.
Козенца
 6 2 3 1 8 - 7 9
9.
Читтаделла
 1:2 8 3 0 5 7 - 15 9
10.
Сампдория
 1:0 8 2 3 3 14 - 15 9
11.
Брешия
 1:1 7 2 2 3 5 - 8 8
12.
Зюйдтироль
 0:1 7 2 0 5 5 - 11 6
13.
Реджана
 7 1 3 3 5 - 8 6
14.
Чезена
 6 1 2 3 6 - 8 5
15.
Салернитана
 7 1 2 4 5 - 11 5
16.
Фрозиноне
 7 1 2 4 4 - 11 5
17.
Катанзаро
 0:1 7 0 5 2 3 - 6 5
18.
Каррарезе
 7 1 1 5 5 - 12 4
19.
Модена
 7 0 4 3 7 - 11 4
20.
Мантуя
 8 0 3 5 7 - 14 3
  • — Повышение
  • — Выход в 1/2 финала плей-офф
  • — Выход в 1/4 финала плей-офф
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Чезена Cristian Shpendi 9
Специя Эспозито Франческо 7 (1)
Сассуоло Торстведт Кристиан 7
Сассуоло Лорьенте Арман 6 (1)
Катанзаро Йемелло Пьетро 6
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Топ нарушителей
Юве Стабия Marco Ruggero 7
Юве Стабия Francesco Folino 1 5
Салернитана Стоянович Петар 6
Брешия Адорни Давиде 6
Салернитана Тельо Андрес 6
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