Тур: 15. Стадион: Марко Друсо.
0:4
Конец матча
0'
0:1
3' ГолБонаццоли Федерико
0:2
47' ГолВаскес Франко
54' Желтая карточкаМазиелло Андреа
67' Желтая карточкаSilvio Merkaj
0:3
71' ГолКоллоколо Микеле
0:4
77' ГолДе Лука Мануэль
90'+4
Ход матча
3'
47'
54'
67'
71'
77'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 4
-
2 Удары в створ 8
-
4 Угловые 4
-
0 Офсайды 0
-
12 Нарушения правил 13
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
469 Количество передач 539
-
46 Владение мячом, % 54
24
Simone
Davi
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Simone DaviЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
66 Lorenzo Coco
-
Главный тренер: Дзаффарони Марко
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Майер ЖанПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
99 Насти МаркоНападающий
-
Главный тренер: Строппа Джованни
История личных встреч
Зюйдтироль
Кремонезе
8 матчей
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
7 матчей
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 1 победа
15 матчей
46.7%
33.3%
20%
7 побед 5 ничьих 3 победы
Первый тайм
26.7%
53.3%
20%
4 победы 8 ничьих 3 победы
Второй тайм
46.7%
46.7%
6.6%
7 побед 7 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
15
8
Голов в среднем за матч
2.14
1
Среднее время на гол
42
90
Всего голов
10
4
Голов в среднем за матч
1.25
0.57
Среднее время на гол
72
157
Всего голов
25
12
Голов в среднем за матч
1.67
0.8
Тотал матчей
2.5
14
Больше 93%
Меньше 7%
1
12
Больше 80%
Меньше 20%
3
7
Больше 47%
Меньше 53%
8
3
Больше 20%
Меньше 80%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
Среднее время на гол
54
112
Бомбардиры внутри турнира
Зюйдтироль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ровер Маттео
|3
|0.2
|Молина Сальваторе
|2
|0.13
|Одогву Рафаэль
|2 (1)
|0.13
|Казираги Даниэль
|2 (1)
|0.13
|Тайт Фабиан
|1
|0.07
|Арригони Томмазо
|1
|0.07
|Малламо Алессандро
|1
|0.07
|Прашелик Матеуш
|1
|0.07
|Зедадка Карим
|1
|0.07
|Silvio Merkaj
|0
|0
|Мазиелло Андреа
|0
|0
Кремонезе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Васкес Франко
|6 (1)
|0.4
|Коллоколо Микеле
|4
|0.27
|Бонаццоли Федерико
|3
|0.2
|Серникола Леонардо
|2
|0.13
|Насти Марко
|2
|0.13
|Йонсен Деннис
|1
|0.07
|Буонаюто Кристиан
|1
|0.07
|Кастаньетти Микеле
|1
|0.07
|Де Лука Мануэль
|1
|0.07
|Антов Валентин
|1
|0.07
|Барбьери Томмазо
|1
|0.07
|Вандепутте Яри
|0
|0
|Дзанимачча Лука
|0
|0
|Майер Жан
|0
|0
|Бьянкетти Маттео
|0
|0
|Раванелли Лука
|0
|0
Карточки
Зюйдтироль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Куртич Ясмин
|3
|1
|Мазиелло Андреа
|4
|0
|Джорджини Андреа
|4
|0
|Ровер Маттео
|3
|0
|Silvio Merkaj
|3
|0
|Чеппители Лука
|2
|0
|Jacopo Martini
|2
|0
|Казираги Даниэль
|1
|0
|Тайт Фабиан
|1
|0
|Каньяно Андреа
|1
|0
|Эль-Кауакиби Хамза
|1
|0
|Зедадка Карим
|1
|0
|Simone Davi
|1
|0
|Raphael Kofler
|1
|0
|Valerio Crespi
|1
|0
Кремонезе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кастаньетти Микеле
|3
|0
|Вандепутте Яри
|3
|0
|Коллоколо Микеле
|3
|0
|Насти Марко
|3
|0
|Барбьери Томмазо
|3
|0
|Пикель Шарль
|1
|1
|Лочошвили Лука
|1
|1
|Васкес Франко
|2
|0
|Майер Жан
|2
|0
|Бьянкетти Маттео
|2
|0
|Бонаццоли Федерико
|2
|0
|Дзанимачча Лука
|2
|0
|Де Лука Мануэль
|2
|0
|Антов Валентин
|2
|0
|Чеккерини Федерико
|1
|0
|Серникола Леонардо
|1
|0
|Йонсен Деннис
|1
|0
|Раванелли Лука
|1
|0
|Моретти Лоренцо
|1
|0
|Квальята Джакомо
|1
|0
Результаты матчей
Зюйдтироль
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Кремонезе
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
0% (0)
43% (3)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
3
3
Упущенные победы
4
4
Зюйдтироль
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Кремонезе
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (6)
13% (1)
13% (1)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
9
4
Упущенные победы
5
6
Зюйдтироль
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
Кремонезе
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (10)
7% (1)
27% (4)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
12
7
Упущенные победы
9
10
Голы по времени матча
Забито
9
16
4 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 5
9 Не забивали 9
1
11%
4
25%
1-15
2
22%
1
6%
16-30
1
11%
2
13%
31-45
1
11%
1
6%
46-60
1
11%
4
25%
61-75
3
33%
4
25%
76-90
Пропущено
16
10
6 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 1
5 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 7
2
13%
1
10%
1-15
1
6%
4
40%
16-30
3
19%
4
40%
31-45
5
31%
1
10%
46-60
3
19%
0
0%
61-75
2
13%
0
0%
76-90
Забито
6
7
4 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 4
12 Не забивали 9
3
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
17%
3
43%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
17%
1
14%
61-75
1
17%
1
14%
76-90
Пропущено
10
7
7 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
2
29%
16-30
4
40%
1
14%
31-45
2
20%
2
29%
46-60
1
10%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Забито
15
23
8 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 9
6 Не забивали 3
4
27%
4
17%
1-15
2
13%
2
9%
16-30
2
13%
5
22%
31-45
1
7%
2
9%
46-60
2
13%
5
22%
61-75
4
27%
5
22%
76-90
Пропущено
26
17
13 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 5
9 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 12
3
12%
1
6%
1-15
3
12%
6
35%
16-30
7
27%
5
29%
29%
31-45
7
27%
3
18%
46-60
4
15%
1
6%
61-75
2
8%
1
6%
76-90
Результаты последних матчей
Зюйдтироль
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Специя - Зюйдтироль 3:0 Зюйдтироль - Сассуоло 0:1 Чезена - Зюйдтироль 1:0 Зюйдтироль - Фрозиноне 1:1
Катанзаро - Зюйдтироль 3:0 Зюйдтироль - Пиза 1:2 Козенца - Зюйдтироль 0:2 Зюйдтироль - Палермо 1:3 Сампдория - Зюйдтироль 1:0 Реджана - Зюйдтироль 1:3 Зюйдтироль - Брешия 1:2 Каррарезе - Зюйдтироль 2:0 Зюйдтироль - Салернитана 3:2 Зюйдтироль - Модена 2:1 Монца - Зюйдтироль 0:0 Зюйдтироль - Болонья 0:1 Зюйдтироль - Бохум 2:0 Зюйдтироль - Палермо 0:1 Пиза - Зюйдтироль 2:2 Зюйдтироль - Тернана 4:3
Кремонезе
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Кремонезе - Фрозиноне 1:0 Мантуя - Кремонезе 1:0 Кремонезе - Пиза 1:3 Модена - Кремонезе 2:2
Кремонезе - Салернитана 2:1 Юве Стабия - Кремонезе 1:2 Кремонезе - Бари 1:1 Брешия - Кремонезе 3:2 Кальяри - Кремонезе 1:0 Катанзаро - Кремонезе 1:2 Кремонезе - Специя 1:1 Сассуоло - Кремонезе 1:4 Кремонезе - Палермо 0:1 Кремонезе - Каррарезе 1:0 Козенца - Кремонезе 1:0 Кремонезе - Бари 1:1 Кремонезе - Лумеццане 1:0 Кремонезе - Тренто 3:2 Торино - Кремонезе 1:2 Кремонезе - Джиана Эрминио 5:0
Результаты матчей
Зюйдтироль
Кремонезе
Точный счет
1:2
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
1:1
2 раза 29%
1:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
1
5 раз 71%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
Точный счет
1:0
2 раза 29%
3:0
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
1:0
2 раза 25%
1:2
2 раза 25%
0:4
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
Точное количество голов
0
5 раз 71%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
2
4 раза 50%
0
2 раза 25%
4
2 раза 25%
Точный счет
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
1:0
4 раза 27%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
Точное количество голов
0
7 раз 47%
1
4 раза 27%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
2
5 раз 33%
1
5 раз 33%
0
3 раза 20%
4
2 раза 13%
Тоталы голов в матче
Зюйдтироль
Кремонезе
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
61
26
16
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
25
Больше Меньше
62
25
62
16
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
87
Больше Меньше
123
411
78
213
213
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|10
|4
|1
|31 - 12
|34
|2.
|14
|8
|6
|0
|22 - 8
|30
|3.
|14
|8
|4
|2
|23 - 13
|28
|4.
|15
|7
|3
|5
|23 - 17
|24
|5.
|14
|6
|4
|4
|23 - 19
|22
|6.
|15
|4
|9
|2
|19 - 14
|21
|7.
|14
|4
|7
|3
|14 - 14
|19
|8.
|15
|5
|4
|6
|19 - 21
|19
|9.
|15
|4
|7
|4
|15 - 18
|19
|10.
|14
|4
|6
|4
|14 - 12
|18
|11.
|0:0
|15
|4
|6
|5
|14 - 17
|18
|12.
|15
|4
|5
|6
|20 - 22
|17
|13.
|15
|2
|11
|2
|18 - 16
|17
|14.
|14
|4
|4
|6
|12 - 15
|16
|15.
|0:0
|15
|3
|7
|5
|19 - 20
|16
|16.
|15
|3
|6
|6
|14 - 18
|15
|17.
|15
|3
|5
|7
|11 - 22
|14
|18.
|14
|3
|4
|7
|13 - 22
|13
|19.
|15
|4
|1
|10
|14 - 27
|13
|20.
|14
|1
|7
|6
|8 - 19
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|6
|1
|0
|13 - 4
|19
|2.
|7
|5
|2
|0
|14 - 5
|17
|3.
|8
|5
|2
|1
|17 - 11
|17
|4.
|7
|5
|1
|1
|16 - 6
|16
|5.
|0:0
|7
|4
|3
|0
|7 - 3
|15
|6.
|7
|3
|3
|1
|7 - 3
|12
|7.
|0:0
|7
|3
|2
|2
|12 - 9
|11
|8.
|7
|3
|2
|2
|7 - 7
|11
|9.
|8
|3
|2
|3
|14 - 13
|11
|10.
|8
|2
|5
|1
|12 - 8
|11
|11.
|8
|2
|5
|1
|11 - 10
|11
|12.
|8
|2
|4
|2
|6 - 7
|10
|13.
|8
|2
|3
|3
|9 - 10
|9
|14.
|7
|2
|2
|3
|6 - 7
|8
|15.
|7
|2
|2
|3
|7 - 10
|8
|16.
|7
|2
|2
|3
|8 - 11
|8
|17.
|8
|2
|1
|5
|9 - 16
|7
|18.
|6
|1
|3
|2
|4 - 4
|6
|19.
|7
|0
|5
|2
|4 - 7
|5
|20.
|7
|0
|5
|2
|4 - 8
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|5
|3
|0
|15 - 6
|18
|2.
|8
|4
|1
|3
|16 - 10
|13
|3.
|8
|3
|3
|2
|10 - 8
|12
|4.
|7
|3
|2
|2
|9 - 8
|11
|5.
|7
|2
|5
|0
|9 - 4
|11
|6.
|8
|2
|5
|1
|8 - 8
|11
|7.
|7
|2
|4
|1
|8 - 4
|10
|8.
|6
|2
|3
|1
|8 - 7
|9
|9.
|8
|3
|0
|5
|7 - 15
|9
|10.
|8
|2
|3
|3
|14 - 15
|9
|11.
|7
|2
|2
|3
|5 - 8
|8
|12.
|7
|2
|0
|5
|5 - 11
|6
|13.
|7
|1
|3
|3
|5 - 8
|6
|14.
|7
|0
|6
|1
|6 - 8
|6
|15.
|6
|1
|2
|3
|6 - 8
|5
|16.
|7
|1
|2
|4
|5 - 11
|5
|17.
|7
|1
|2
|4
|4 - 11
|5
|18.
|0:0
|8
|0
|5
|3
|7 - 11
|5
|19.
|7
|1
|1
|5
|5 - 12
|4
|20.
|0:0
|8
|0
|3
|5
|7 - 14
|3
- — Повышение
- — Выход в 1/2 финала плей-офф
- — Выход в 1/4 финала плей-офф
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Катанзаро
|Йемелло Пьетро
|9
|Чезена
|Cristian Shpendi
|9
|Специя
|Эспозито Франческо
|7 (1)
|Сассуоло
|Торстведт Кристиан
|7
|Сассуоло
|Лорьенте Арман
|6 (1)
|Юве Стабия
|Marco Ruggero
|8
|Юве Стабия
|Francesco Folino
|1 5
|Салернитана
|Стоянович Петар
|6
|Брешия
|Адорни Давиде
|6
|Салернитана
|Тельо Андрес
|6