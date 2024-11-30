Тур: 14. Стадион: Stadio G. Sinigaglia. Главный судья: Сакки Хуан
Ход матча
36'
44'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
2 Удары по воротам 3
-
1 Удары в створ 2
-
3 Угловые 3
-
0 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 6
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
53 Владение мячом, % 47
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
25
Рейна
Пепе
79
Пас
Николас
16
Фадера
Алию
22
Мари
Пабло
38
Бондо
Уоррен
47
Мота
Дани
- Основной состав
-
25 Рейна ПепеВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
79 Пас НиколасПолузащитник
-
16 Фадера АлиюПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Джек ФеллипеЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
90 Верди СимонеПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Сеск Фабрегас
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
22 Мари ПаблоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
38 Бондо УорренПолузащитник
- Полузащитник
-
47 Мота ДаниПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Джурич МиланНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
69 Мацца АндреаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Валоти МатиаПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Форсон ОмариПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Марич МиркоНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Неста Алессандро
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Комо
Монца
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
100%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
75%
4 победы 3 ничьи 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
10 матчей
20%
30%
50%
2 победы 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
20%
50%
30%
2 победы 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
40%
30%
30%
4 победы 3 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
5
Голов в среднем за матч
0.67
1.25
Среднее время на гол
135
72
Всего голов
6
6
Голов в среднем за матч
1.5
1
Среднее время на гол
60
90
Всего голов
10
11
Голов в среднем за матч
1
1.1
Тотал матчей
2.5
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
Среднее время на гол
90
81
Бомбардиры внутри турнира
Комо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кутроне Патрик
|4
|0.29
|Стрефецца Габриэль
|2
|0.14
|Пас Николас
|1
|0.07
|Фадера Алию
|1
|0.07
|Маццителли Лука
|1
|0.07
|Белотти Андреа
|1
|0.07
|Да Кунья Лукас
|1
|0.07
|Роберто Серхи
|0
|0
|Доссена Альберто
|0
|0
|Перроне Максимо
|0
|0
Монца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Джурич Милан II
|4
|0.29
|Мота Дани
|4
|0.29
|Кирьякопулос Георгиос
|1
|0.07
|Мальдини Даниэль
|1
|0.07
|Бьянко Алессандро
|1
|0.07
|Перейра Педру II
|0
|0
|Иццо Армандо
|0
|0
|Капрари Джанлука
|0
|0
Карточки
Комо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Морено Альберто
|4
|0
|Браунёдер Маттиас
|2
|1
|Роберто Серхи
|3
|0
|Гольданига Эдоардо
|3
|0
|Доссена Альберто
|1
|1
|Стрефецца Габриэль
|2
|0
|Пас Николас
|2
|0
|Верди Симоне
|1
|0
|Кемпф Марк-Оливер
|1
|0
|Иовин Алессио
|1
|0
|Сала Марко
|1
|0
|Ван дер Бремпт Игнасе
|1
|0
|Энгельхардт Янник
|1
|0
|Перроне Максимо
|1
|0
Монца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Иццо Армандо
|5
|0
|Мальдини Даниэль
|4
|0
|Бондо Уоррен
|2
|1
|Карбони Андреа
|3
|0
|Джурич Милан II
|3
|0
|Мари Пабло
|2
|0
|Кальдирола Лука
|2
|0
|Пессина Маттео
|2
|0
|Мота Дани
|2
|0
|Бьянко Алессандро
|2
|0
|Неста Алессандро
|1
|0
|Д'Амброзио Данило
|1
|0
|Валоти Матиа
|1
|0
|Гальярдини Роберто
|1
|0
|Петанья Андреа
|1
|0
|Капрари Джанлука
|1
|0
|Перейра Педру II
|1
|0
|Кирьякопулос Георгиос
|1
|0
Результаты матчей
Комо
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Монца
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
86% (6)
0% (0)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
3
3
Комо
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
Монца
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
9
5
Упущенные победы
4
4
Комо
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
Монца
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (5)
54% (7)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
69% (9)
15% (2)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
11
5
Упущенные победы
7
7
Голы по времени матча
Забито
6
6
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
9 Не забивали 10
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
33%
1
17%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
2
33%
61-75
1
17%
1
17%
76-90
Пропущено
13
7
5 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
1
8%
0
0%
1-15
3
23%
1
14%
16-30
1
8%
2
29%
31-45
1
8%
1
14%
46-60
2
15%
1
14%
61-75
5
38%
2
29%
76-90
Забито
5
5
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
9 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
20%
16-30
1
20%
2
40%
31-45
3
60%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
14
9
6 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 3
7 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 7
1
7%
1
11%
1-15
2
14%
1
11%
16-30
3
21%
4
44%
31-45
3
21%
0
0%
46-60
1
7%
1
11%
61-75
4
29%
2
22%
76-90
Забито
11
11
4 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 6
0
0%
1
9%
1-15
1
9%
2
18%
16-30
3
27%
3
27%
31-45
5
45%
0
0%
46-60
1
9%
3
27%
61-75
1
9%
2
18%
76-90
Пропущено
27
16
11 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 7
11 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 11
2
7%
1
6%
1-15
5
19%
2
13%
16-30
4
15%
6
38%
31-45
4
15%
1
6%
46-60
3
11%
2
13%
61-75
9
33%
4
25%
76-90
Результаты последних матчей
Комо
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Комо - Фиорентина 0:2 Дженоа - Комо 1:1 Эмполи - Комо 1:0 Комо - Лацио 1:5
Торино - Комо 1:0 Комо - Парма 1:1 Наполи - Комо 3:1 Комо - Верона 3:2 Аталанта - Комо 2:3 Комо - Болонья 2:2 Удинезе - Комо 1:0 Кальяри - Комо 1:1 Ювентус - Комо 3:0 Сампдория - Комо 1:1 Комо - Вольфсбург 0:0 Блау-Вайсс Линц - Комо 0:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Комо 1:0 Кальяри - Комо 1:3 Комо - Лас-Пальмас 2:1 Комо - Козенца 1:1
Монца
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Торино - Монца 1:1 Монца - Лацио 0:1 Монца - Милан 0:1 Аталанта - Монца 2:0
Монца - Венеция 2:2 Верона - Монца 0:3 Монца - Рома 1:1 Наполи - Монца 2:0 Монца - Брешия 3:1 Монца - Болонья 1:2 Монца - Интер Милан 1:1 Фиорентина - Монца 2:2 Монца - Дженоа 0:1 Эмполи - Монца 0:0 Милан - Монца 3:1 Монца - Зюйдтироль 0:0 Монца - Сассуоло 2:2 Монца - Вис Пезаро 3:1 Монца - Альчоне 2:0 Монца - Палермо 0:1
Результаты матчей
Комо
Монца
Точный счет
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:5
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
0:1
3 раза 43%
1:1
2 раза 29%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%
Точный счет
1:0
3 раза 38%
1:1
2 раза 25%
2:3
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
2:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
Точное количество голов
0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
3
1 раз 13%
0
3 раза 50%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
1:0
3 раза 23%
1:1
3 раза 23%
0:2
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
0:1
3 раза 23%
1:1
3 раза 23%
2:0
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 38%
1
5 раз 38%
3
2 раза 15%
2
1 раз 8%
0
6 раз 46%
1
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Комо
Монца
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
43
23
16
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
44
Больше Меньше
33
17
24
17
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
85
Больше Меньше
76
310
310
211
112
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|20 - 9
|29
|2.
|Заявка
|13
|9
|1
|3
|34 - 16
|28
|3.
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|27 - 10
|28
|4.
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|31 - 14
|28
|5.
|Заявка
|13
|9
|1
|3
|28 - 14
|28
|6.
|Заявка
|13
|6
|7
|0
|21 - 7
|25
|7.
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|20 - 14
|19
|8.
|Заявка
|12
|4
|6
|2
|15 - 16
|18
|9.
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|16 - 19
|17
|10.
|Заявка
|13
|3
|7
|3
|10 - 11
|16
|11.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|16 - 19
|15
|12.
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|15 - 24
|14
|13.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|14 - 18
|13
|14.
|1:0 Заявка
|14
|3
|4
|7
|14 - 25
|13
|15.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|6 - 21
|12
|16.
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|17 - 21
|12
|17.
|Заявка
|14
|4
|0
|10
|17 - 33
|12
|18.
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|11 - 24
|11
|19.
|0:1 Заявка
|14
|1
|6
|7
|11 - 17
|9
|20.
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|11 - 22
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|17 - 6
|19
|2.
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|12 - 5
|18
|3.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|20 - 8
|15
|4.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|14 - 6
|14
|5.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|16 - 9
|14
|6.
|Заявка
|7
|3
|4
|0
|9 - 3
|13
|7.
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|8 - 6
|12
|8.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 4
|11
|9.
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|9 - 7
|9
|10.
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|10 - 17
|9
|11.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|8 - 14
|9
|12.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|13.
|1:0 Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 12
|8
|14.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|5 - 13
|8
|15.
|Заявка
|5
|1
|4
|0
|4 - 3
|7
|16.
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|2 - 5
|7
|17.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|6 - 8
|6
|18.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|9 - 13
|5
|19.
|Заявка
|8
|0
|5
|3
|8 - 14
|5
|20.
|0:1 Заявка
|7
|0
|3
|4
|5 - 9
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|13 - 4
|14
|2.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|15 - 5
|14
|3.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|14 - 8
|13
|4.
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|12 - 4
|12
|5.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 4
|11
|6.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 13
|11
|7.
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|11 - 8
|9
|8.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|8 - 6
|9
|9.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|10 - 10
|8
|10.
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|8 - 8
|7
|11.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|10 - 13
|7
|12.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|3 - 10
|6
|13.
|0:1 Заявка
|7
|1
|3
|3
|6 - 8
|6
|14.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|8 - 13
|5
|15.
|1:0 Заявка
|8
|1
|2
|5
|6 - 13
|5
|16.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 10
|5
|17.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|1 - 8
|4
|18.
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|5 - 11
|4
|19.
|Заявка
|7
|1
|0
|6
|7 - 16
|3
|20.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|5 - 14
|2
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Аталанта
|Ретеги Матео
|12 (3)
|Интер Милан
|Тюрам Маркус
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|Фиорентина
|Кин Мойзе
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|Аталанта
|Лукман Адемола
|7 (4)
|Ювентус
|Влахович Душан
|6
|Верона
|Белахьяне Реда
|1 5
|Удинезе
|Камара Хассан
|1 4
|Верона
|Тчатчуа Джексон
|1 4
|Монца
|Иццо Армандо
|5
|Верона
|Дуда Ондрей
|5
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Комо 1:0 Монца
Исход игры
Комо
30.4% (34)
Ничья
51.8% (58)
Монца
17.9% (20)
Тотал 2.5
Больше
22.52% (25)
Меньше
77.48% (86)
Обе команды забьют
Да
66.67% (74)
Нет
33.33% (37)
Популярный счёт
1:1 Ничья
44.6% (50)
1:0 Комо
19.6% (22)
1:2 Монца
8.9% (10)
2:1 Комо
8.9% (10)
0:1 Монца
7.1% (8)
0:0 Ничья
5.4% (6)
2:2 Ничья
1.8% (2)
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