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  3. Италия
  4. Серия A 2024-2025
Тур: 14. Стадион: . Главный судья: Сакки Хуан
Комо
1:0
Первый тайм: 45+'
Монца
0'
1:0
36' Гол
Энгельхардт Янник
44' Желтая карточка
Пас Николас

Ход матча

36'
Энгельхардт Янник
1:0
44'
Пас Николас
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 3
  • 1 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 3
  • 0 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 53 Владение мячом, % 47

Владение мячом

Прогнозы 112
Комо 30.4% (34)
X 51.8% (58)
Монца 17.9% (20)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
25
Рейна
Пепе
77
Ван
дер
Бремпт
Игнасе
5
Гольданига
Эдоардо
2
Кемпф
Марк-Оливер
18
Морено
Альберто
26
Энгельхардт
Янник
33
Да
Кунья
Лукас
7
Стрефецца
Габриэль
79
Пас
Николас
16
Фадера
Алию
10
Кутроне
Патрик
30
Турати
Стефано
5
Кальдирола
Лука
22
Мари
Пабло
44
Карбони
Андреа
13
Перейра
Педру
II
77
Кирьякопулос
Георгиос
38
Бондо
Уоррен
42
Бьянко
Алессандро
47
Мота
Дани
10
Капрари
Джанлука
11
Джурич
Милан
II
Комо
4-2-3-1
Монца
3-4-2-1

История личных встреч

Комо
Монца

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
100%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
75%
4 победы 3 ничьи 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

10 матчей

20%
30%
50%
2 победы 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

20%
50%
30%
2 победы 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

40%
30%
30%
4 победы 3 ничьи 3 победы

История матчей

СB
2:0
СB
3:2
СC
1:1
СC
0:1
ЛП
0:0
ЛП
0:0
ЛП
2:1
LPC
0:1
СCA
2:4
СCA
0:1

Голы

Всего голов

4
5

Голов в среднем за матч

0.67
1.25

Среднее время на гол

135
72

Всего голов

6
6

Голов в среднем за матч

1.5
1

Среднее время на гол

60
90

Всего голов

10
11

Голов в среднем за матч

1
1.1

Тотал матчей

2.5
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

90
81

Бомбардиры внутри турнира

Комо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кутроне Патрик 4 0.29
Стрефецца Габриэль 2 0.14
Пас Николас 1 0.07
Фадера Алию 1 0.07
Маццителли Лука 1 0.07
Белотти Андреа 1 0.07
Да Кунья Лукас 1 0.07
Роберто Серхи 0 0
Доссена Альберто 0 0
Перроне Максимо 0 0
Монца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Джурич Милан II 4 0.29
Мота Дани 4 0.29
Кирьякопулос Георгиос 1 0.07
Мальдини Даниэль 1 0.07
Бьянко Алессандро 1 0.07
Перейра Педру II 0 0
Иццо Армандо 0 0
Капрари Джанлука 0 0

Карточки

Комо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Морено Альберто 4 0
Браунёдер Маттиас 2 1
Роберто Серхи 3 0
Гольданига Эдоардо 3 0
Доссена Альберто 1 1
Стрефецца Габриэль 2 0
Пас Николас 2 0
Верди Симоне 1 0
Кемпф Марк-Оливер 1 0
Иовин Алессио 1 0
Сала Марко 1 0
Ван дер Бремпт Игнасе 1 0
Энгельхардт Янник 1 0
Перроне Максимо 1 0
Монца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Иццо Армандо 5 0
Мальдини Даниэль 4 0
Бондо Уоррен 2 1
Карбони Андреа 3 0
Джурич Милан II 3 0
Мари Пабло 2 0
Кальдирола Лука 2 0
Пессина Маттео 2 0
Мота Дани 2 0
Бьянко Алессандро 2 0
Неста Алессандро 1 0
Д'Амброзио Данило 1 0
Валоти Матиа 1 0
Гальярдини Роберто 1 0
Петанья Андреа 1 0
Капрари Джанлука 1 0
Перейра Педру II 1 0
Кирьякопулос Георгиос 1 0

Результаты матчей

Комо
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Монца
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
86% (6)
0% (0)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

3
3
Комо
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
Монца
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

9
5

Упущенные победы

4
4
Комо
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
Монца
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (5)
54% (7)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
69% (9)
15% (2)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

11
5

Упущенные победы

7
7

Голы по времени матча

Забито

6
6
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
9 Не забивали 10
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
33%
1
17%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
2
33%
61-75
1
17%
1
17%
76-90

Пропущено

13
7
5 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
1
8%
0
0%
1-15
3
23%
1
14%
16-30
1
8%
2
29%
31-45
1
8%
1
14%
46-60
2
15%
1
14%
61-75
5
38%
2
29%
76-90

Забито

5
5
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
9 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
20%
16-30
1
20%
2
40%
31-45
3
60%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

14
9
6 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 3
7 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 7
1
7%
1
11%
1-15
2
14%
1
11%
16-30
3
21%
4
44%
31-45
3
21%
0
0%
46-60
1
7%
1
11%
61-75
4
29%
2
22%
76-90

Забито

11
11
4 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 6
0
0%
1
9%
1-15
1
9%
2
18%
16-30
3
27%
3
27%
31-45
5
45%
0
0%
46-60
1
9%
3
27%
61-75
1
9%
2
18%
76-90

Пропущено

27
16
11 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 7
11 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 11
2
7%
1
6%
1-15
5
19%
2
13%
16-30
4
15%
6
38%
31-45
4
15%
1
6%
46-60
3
11%
2
13%
61-75
9
33%
4
25%
76-90

Результаты последних матчей

Комо
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Комо - Фиорентина 0:2 Дженоа - Комо 1:1 Эмполи - Комо 1:0 Комо - Лацио 1:5
Торино - Комо 1:0 Комо - Парма 1:1 Наполи - Комо 3:1 Комо - Верона 3:2 Аталанта - Комо 2:3 Комо - Болонья 2:2 Удинезе - Комо 1:0 Кальяри - Комо 1:1 Ювентус - Комо 3:0 Сампдория - Комо 1:1 Комо - Вольфсбург 0:0 Блау-Вайсс Линц - Комо 0:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Комо 1:0 Кальяри - Комо 1:3 Комо - Лас-Пальмас 2:1 Комо - Козенца 1:1
Монца
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Торино - Монца 1:1 Монца - Лацио 0:1 Монца - Милан 0:1 Аталанта - Монца 2:0
Монца - Венеция 2:2 Верона - Монца 0:3 Монца - Рома 1:1 Наполи - Монца 2:0 Монца - Брешия 3:1 Монца - Болонья 1:2 Монца - Интер Милан 1:1 Фиорентина - Монца 2:2 Монца - Дженоа 0:1 Эмполи - Монца 0:0 Милан - Монца 3:1 Монца - Зюйдтироль 0:0 Монца - Сассуоло 2:2 Монца - Вис Пезаро 3:1 Монца - Альчоне 2:0 Монца - Палермо 0:1

Результаты матчей

Комо
Монца

Точный счет

0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:5
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
0:1
3 раза 43%
1:1
2 раза 29%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%

Точный счет

1:0
3 раза 38%
1:1
2 раза 25%
2:3
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
2:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%

Точное количество голов

0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
3
1 раз 13%
0
3 раза 50%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

1:0
3 раза 23%
1:1
3 раза 23%
0:2
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
0:1
3 раза 23%
1:1
3 раза 23%
2:0
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 38%
1
5 раз 38%
3
2 раза 15%
2
1 раз 8%
0
6 раз 46%
1
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Комо
Монца

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
4
3
2
3
1.5
1
6
1
4
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
0.5
Больше Меньше
3
3
1
7
1.5
2
4
1
7
2.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
5
0.5
Больше Меньше
7
6
3
10
1.5
3
10
2
11
2.5
1
12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 13 9 2 2 20 - 9 29
2.
Аталанта
 Заявка 13 9 1 3 34 - 16 28
3.
Фиорентина
 Заявка 13 8 4 1 27 - 10 28
4.
Интер Милан
 Заявка 13 8 4 1 31 - 14 28
5.
Лацио
 Заявка 13 9 1 3 28 - 14 28
6.
Ювентус
 Заявка 13 6 7 0 21 - 7 25
7.
Милан
 Заявка 12 5 4 3 20 - 14 19
8.
Болонья
 Заявка 12 4 6 2 15 - 16 18
9.
Удинезе
 Заявка 13 5 2 6 16 - 19 17
10.
Эмполи
 Заявка 13 3 7 3 10 - 11 16
11.
Торино
 Заявка 13 4 3 6 16 - 19 15
12.
Кальяри
 Заявка 14 3 5 6 15 - 24 14
13.
Рома
 Заявка 13 3 4 6 14 - 18 13
14.
Комо
 1:0 Заявка 14 3 4 7 14 - 25 13
15.
Лечче
 Заявка 13 3 3 7 6 - 21 12
16.
Парма
 Заявка 13 2 6 5 17 - 21 12
17.
Верона
 Заявка 14 4 0 10 17 - 33 12
18.
Дженоа
 Заявка 13 2 5 6 11 - 24 11
19.
Монца
 0:1 Заявка 14 1 6 7 11 - 17 9
20.
Венеция
 Заявка 13 2 2 9 11 - 22 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лацио
 Заявка 7 6 1 0 17 - 6 19
2.
Наполи
 Заявка 7 6 0 1 12 - 5 18
3.
Аталанта
 Заявка 6 5 0 1 20 - 8 15
4.
Фиорентина
 Заявка 6 4 2 0 14 - 6 14
5.
Интер Милан
 Заявка 7 4 2 1 16 - 9 14
6.
Ювентус
 Заявка 7 3 4 0 9 - 3 13
7.
Удинезе
 Заявка 6 4 0 2 8 - 6 12
8.
Милан
 Заявка 6 3 2 1 10 - 4 11
9.
Рома
 Заявка 6 3 0 3 9 - 7 9
10.
Верона
 Заявка 7 3 0 4 10 - 17 9
11.
Кальяри
 Заявка 8 2 3 3 8 - 14 9
12.
Торино
 Заявка 6 2 2 2 6 - 6 8
13.
Комо
 1:0 Заявка 6 2 2 2 8 - 12 8
14.
Лечче
 Заявка 6 2 2 2 5 - 13 8
15.
Болонья
 Заявка 5 1 4 0 4 - 3 7
16.
Эмполи
 Заявка 7 1 4 2 2 - 5 7
17.
Венеция
 Заявка 6 2 0 4 6 - 8 6
18.
Парма
 Заявка 7 1 2 4 9 - 13 5
19.
Дженоа
 Заявка 8 0 5 3 8 - 14 5
20.
Монца
 0:1 Заявка 7 0 3 4 5 - 9 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фиорентина
 Заявка 7 4 2 1 13 - 4 14
2.
Интер Милан
 Заявка 6 4 2 0 15 - 5 14
3.
Аталанта
 Заявка 7 4 1 2 14 - 8 13
4.
Ювентус
 Заявка 6 3 3 0 12 - 4 12
5.
Наполи
 Заявка 6 3 2 1 8 - 4 11
6.
Болонья
 Заявка 7 3 2 2 11 - 13 11
7.
Лацио
 Заявка 6 3 0 3 11 - 8 9
8.
Эмполи
 Заявка 6 2 3 1 8 - 6 9
9.
Милан
 Заявка 6 2 2 2 10 - 10 8
10.
Парма
 Заявка 6 1 4 1 8 - 8 7
11.
Торино
 Заявка 7 2 1 4 10 - 13 7
12.
Дженоа
 Заявка 5 2 0 3 3 - 10 6
13.
Монца
 0:1 Заявка 7 1 3 3 6 - 8 6
14.
Удинезе
 Заявка 7 1 2 4 8 - 13 5
15.
Комо
 1:0 Заявка 8 1 2 5 6 - 13 5
16.
Кальяри
 Заявка 6 1 2 3 7 - 10 5
17.
Лечче
 Заявка 7 1 1 5 1 - 8 4
18.
Рома
 Заявка 7 0 4 3 5 - 11 4
19.
Верона
 Заявка 7 1 0 6 7 - 16 3
20.
Венеция
 Заявка 7 0 2 5 5 - 14 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Аталанта Ретеги Матео 12 (3)
Интер Милан Тюрам Маркус 9 (3)
Фиорентина Кин Мойзе 9 (1)
Аталанта Лукман Адемола 7 (4)
Ювентус Влахович Душан 6
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Топ нарушителей
Верона Белахьяне Реда 1 5
Удинезе Камара Хассан 1 4
Верона Тчатчуа Джексон 1 4
Монца Иццо Армандо 5
Верона Дуда Ондрей 5
Весь список
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    • 86 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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    Прогнозы 112
    Комо 30.4% (34)
    X 51.8% (58)
    Монца 17.9% (20)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Комо
    Ничья
    Монца
    2.35
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    4.50
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    4.46
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Комо 1:0 Монца

    Исход игры
    Комо
    30.4% (34)
    Ничья
    51.8% (58)
    Монца
    17.9% (20)
    Тотал 2.5
    Больше
    22.52% (25)
    Меньше
    77.48% (86)
    Обе команды забьют
    Да
    66.67% (74)
    Нет
    33.33% (37)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    44.6% (50)
    1:0 Комо
    19.6% (22)
    1:2 Монца
    8.9% (10)
    2:1 Комо
    8.9% (10)
    0:1 Монца
    7.1% (8)
    0:0 Ничья
    5.4% (6)
    2:2 Ничья
    1.8% (2)
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