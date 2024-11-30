  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия B 2024-2025
Тур: 15. Стадион: .
Сампдория
1:0
Перерыв
Катанзаро
0'
33' Желтая карточка
Иоанну Николас
1:0
42' Гол
Секулов Никола
44' Желтая карточка
Помпетти Марко

Ход матча

33'
Иоанну Николас
 
42'
Секулов Никола
(Ла Гумина Антонино)
1:0
44'
 
Помпетти Марко

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 47 Владение мячом, % 53
Лучшие коэффициенты
Сампдория
Ничья
Катанзаро
4.40
3.50
Реклама, pari.ru
4.40
Реклама, bettery.ru
Все Коэффициенты
33
Сильвестри
Марко
18
Венути
Лоренцо
25
Феррари
Алекс
5
Риччо
Алессандро
44
Иоанну
Николас
28
Йепес
Жерар
17
Мёленстен
Мелле
15
Акинсанмиро
Эбенезер
10
Тутино
Дженнаро
84
Секулов
Никола
20
Ла
Гумина
Антонино
22
Пильячелли
Мирко
23
Бригенти
Николо
14
Сконьямилло
Стефано
6
Бонини
Федерико
29
Сек
Демба
21
Помпетти
Марко
10
Петриччоне
Якопо
20
Понтиссо
Симоне
27
Черезоли
Андреа
28
Бьяши
Томмазо
9
Йемелло
Пьетро
Сампдория
4-2-3-1
Катанзаро
3-5-2

История личных встреч

Сампдория
Катанзаро

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

История матчей

СB
1:3
СB
1:2

Голы

Всего голов

1
3

Голов в среднем за матч

1
3

Среднее время на гол

90
30

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Всего голов

2
5

Голов в среднем за матч

1
2.5

Тотал матчей

3.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

90
36

Бомбардиры внутри турнира

Сампдория
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тутино Дженнаро 4 0.27
Кода Массимо 4 0.27
Иоанну Николас 2 0.13
Венути Лоренцо 2 0.13
Мёленстен Мелле 2 0.13
Касами Пайтим 1 0.07
Акинсанмиро Эбенезер 1 0.07
Депаоли Фабио 0 0
Беллемо Алессандро 0 0
Катанзаро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йемелло Пьетро 6 (1) 0.4
Понтиссо Симоне 3 0.2
Шитум Марио 1 0.07
Бьяши Томмазо 1 0.07
Ла Мантия Андреа 1 0.07
Помпетти Марко 1 0.07
Бузо Николо 1 0.07
Компаньон Маттиа 1 0.07
Бонини Федерико 0 0
Сек Демба 0 0

Карточки

Сампдория
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Риччо Алессандро 4 1
Иоанну Николас 3 1
Венути Лоренцо 4 0
Stipe Vulikic 2 1
Берешиньски Бартош 3 0
Романьоли Симоне 2 0
Беллемо Алессандро 2 0
Депаоли Фабио 2 0
Бенедетти Леонардо 2 0
Борини Фабио 1 0
Кода Массимо 1 0
Тутино Дженнаро 1 0
Феррари Алекс 1 0
Виейра Ронни 1 0
Йепес Жерар 1 0
Акинсанмиро Эбенезер 1 0
Катанзаро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бригенти Николо 4 0
Йемелло Пьетро 3 0
Понтиссо Симоне 3 0
Петриччоне Якопо 3 0
Бонини Федерико 3 0
Помпетти Марко 1 1
Сконьямилло Стефано 2 0
Антонини Матиас 2 0
Filippo Pittarello 2 0
Шитум Марио 1 0
Ла Мантия Андреа 1 0
Бьяши Томмазо 1 0
Кулибали Мамаду 1 0
Бузо Николо 1 0
Компаньон Маттиа 1 0
Куцупиас Илиас 1 0
Кассандро Томмазо 1 0
Сек Демба 1 0

Результаты матчей

Сампдория
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Катанзаро
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
3
Сампдория
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Катанзаро
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

8
2

Упущенные победы

10
11
Сампдория
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
36% (5)
57% (8)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
Катанзаро
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
7% (1)
57% (8)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

8
2

Упущенные победы

11
14

Голы по времени матча

Забито

3
3
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 0
11 Не забивали 12
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
2
67%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
5
0 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
60%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
2
50%
1
20%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

13
12
4 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
8 Не забивали 8
1
8%
1
8%
1-15
2
15%
4
33%
16-30
1
8%
3
25%
31-45
4
31%
2
17%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
3
23%
2
17%
76-90

Пропущено

16
8
8 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
4
25%
2
25%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
3
19%
3
38%
31-45
3
19%
1
13%
46-60
1
6%
1
13%
61-75
4
25%
1
13%
76-90

Забито

16
15
6 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 3
5 Не забивали 6
1
6%
1
7%
1-15
3
19%
4
27%
16-30
2
13%
4
27%
31-45
4
25%
2
13%
46-60
3
19%
2
13%
61-75
3
19%
2
13%
76-90

Пропущено

20
13
8 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 8
4
20%
2
15%
1-15
1
5%
3
23%
16-30
3
15%
4
31%
31-45
5
25%
2
15%
46-60
2
10%
1
8%
61-75
5
25%
1
8%
76-90

Результаты последних матчей

Сампдория
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Палермо - Сампдория 1:1 Пиза - Сампдория 3:0 Сампдория - Брешия 0:1 Читтаделла - Сампдория 0:0
Сампдория - Мантуя 1:0 Чезена - Сампдория 3:5 Сампдория - Юве Стабия 1:2 Модена - Сампдория 1:3 Дженоа - Сампдория 1:1 Сампдория - Зюйдтироль 1:0 Козенца - Сампдория 2:1 Сампдория - Бари 0:0 Салернитана - Сампдория 3:2 Сампдория - Реджана 0:1 Фрозиноне - Сампдория 2:2 Сампдория - Комо 1:1 Эмполи - Сампдория 0:2 Карл Цейс - Сампдория 1:2 Магдебург - Сампдория 2:4 Динамо Берлин - Сампдория 1:0
Катанзаро
(20 матчей)
20%
50%
30%
4 победы 10 ничьих 6 поражений
Катанзаро - Мантуя 2:2 Реджана - Катанзаро 2:2 Катанзаро - Фрозиноне 0:0 Пиза - Катанзаро 0:0
Катанзаро - Зюйдтироль 3:0 Бари - Катанзаро 1:1 Катанзаро - Модена 2:2 Салернитана - Катанзаро 0:0 Катанзаро - Кремонезе 1:2 Читтаделла - Катанзаро 0:0 Локри 1909 - Катанзаро 1:3 Катанзаро - Каррарезе 3:1 Чезена - Катанзаро 2:0 Катанзаро - Юве Стабия 0:0 Катанзаро - Сассуоло 1:1 Эмполи - Катанзаро 4:1 Катанзаро - Ювентус (до 23 лет) 2:5 Кальяри - Катанзаро 2:0 Катанзаро - Кизола 3:0 Кремонезе - Катанзаро 4:1

Результаты матчей

Сампдория
Катанзаро

Точный счет

1:0
2 раза 33%
0:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
0:0
2 раза 25%
2:2
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
3 раза 50%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%

Точный счет

0:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
3:5
1 раз 13%
0:0
3 раза 50%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
5
1 раз 13%
0
4 раза 67%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%

Точный счет

0:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:5
1 раз 7%
0:0
5 раз 36%
2:2
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
5 раз 36%
1
5 раз 36%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%
0
6 раз 43%
1
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
2 раза 14%

Тоталы голов в матче

Сампдория
Катанзаро

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
6
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
2
4
4
4
1.5
1
5
2
6
2.5
1
7
3.5
1
7
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
5
0.5
Больше Меньше
8
6
4
10
1.5
5
9
2
12
2.5
2
12
1
13
3.5
1
13
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сассуоло
 15 10 4 1 31 - 12 34
2.
Специя
 14 8 6 0 22 - 8 30
3.
Пиза
 14 8 4 2 23 - 13 28
4.
Кремонезе
 1:0 15 7 3 5 20 - 17 24
5.
Чезена
 14 6 4 4 23 - 19 22
6.
Юве Стабия
 2:1 15 5 6 4 15 - 17 21
7.
Бари
 1:1 15 4 9 2 19 - 14 21
8.
Козенца
 14 4 7 3 14 - 14 19
9.
Сампдория
 1:0 15 5 4 6 18 - 19 19
10.
Брешия
 1:1 15 5 4 6 19 - 21 19
11.
Палермо
 14 4 6 4 14 - 12 18
12.
Мантуя
 14 4 5 5 14 - 17 17
13.
Каррарезе
 14 4 4 6 12 - 15 16
14.
Катанзаро
 0:1 15 2 10 3 15 - 14 16
15.
Модена
 14 3 6 5 19 - 20 15
16.
Реджана
 15 3 6 6 14 - 18 15
17.
Салернитана
 14 3 4 7 13 - 22 13
18.
Зюйдтироль
 0:1 15 4 1 10 14 - 24 13
19.
Читтаделла
 1:2 15 3 4 8 10 - 22 13
20.
Фрозиноне
 14 1 7 6 8 - 19 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Специя
 7 6 1 0 13 - 4 19
2.
Пиза
 7 5 2 0 14 - 5 17
3.
Чезена
 8 5 2 1 17 - 11 17
4.
Сассуоло
 7 5 1 1 16 - 6 16
5.
Мантуя
 6 4 2 0 7 - 3 14
6.
Каррарезе
 7 3 3 1 7 - 3 12
7.
Модена
 7 3 2 2 12 - 9 11
8.
Кремонезе
 1:0 7 3 2 2 7 - 7 11
9.
Брешия
 1:1 8 3 2 3 14 - 13 11
10.
Катанзаро
 0:1 8 2 5 1 12 - 8 11
11.
Бари
 1:1 8 2 5 1 11 - 10 11
12.
Сампдория
 1:0 7 3 1 3 4 - 4 10
13.
Козенца
 8 2 4 2 6 - 7 10
14.
Реджана
 8 2 3 3 9 - 10 9
15.
Салернитана
 7 2 2 3 8 - 11 8
16.
Юве Стабия
 2:1 7 2 2 3 7 - 10 8
17.
Зюйдтироль
 0:1 8 2 1 5 9 - 13 7
18.
Палермо
 6 1 3 2 4 - 4 6
19.
Фрозиноне
 7 0 5 2 4 - 8 5
20.
Читтаделла
 1:2 7 0 4 3 3 - 7 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сассуоло
 8 5 3 0 15 - 6 18
2.
Кремонезе
 1:0 8 4 1 3 13 - 10 13
3.
Юве Стабия
 2:1 8 3 4 1 8 - 7 13
4.
Палермо
 8 3 3 2 10 - 8 12
5.
Пиза
 7 3 2 2 9 - 8 11
6.
Специя
 7 2 5 0 9 - 4 11
7.
Бари
 1:1 7 2 4 1 8 - 4 10
8.
Козенца
 6 2 3 1 8 - 7 9
9.
Читтаделла
 1:2 8 3 0 5 7 - 15 9
10.
Сампдория
 1:0 8 2 3 3 14 - 15 9
11.
Брешия
 1:1 7 2 2 3 5 - 8 8
12.
Зюйдтироль
 0:1 7 2 0 5 5 - 11 6
13.
Реджана
 7 1 3 3 5 - 8 6
14.
Чезена
 6 1 2 3 6 - 8 5
15.
Салернитана
 7 1 2 4 5 - 11 5
16.
Фрозиноне
 7 1 2 4 4 - 11 5
17.
Катанзаро
 0:1 7 0 5 2 3 - 6 5
18.
Каррарезе
 7 1 1 5 5 - 12 4
19.
Модена
 7 0 4 3 7 - 11 4
20.
Мантуя
 8 0 3 5 7 - 14 3
  • — Повышение
  • — Выход в 1/2 финала плей-офф
  • — Выход в 1/4 финала плей-офф
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Чезена Cristian Shpendi 9
Специя Эспозито Франческо 7 (1)
Сассуоло Торстведт Кристиан 7
Сассуоло Лорьенте Арман 6 (1)
Катанзаро Йемелло Пьетро 6
Весь список

Топ нарушителей
Юве Стабия Marco Ruggero 7
Юве Стабия Francesco Folino 1 5
Салернитана Стоянович Петар 6
Брешия Адорни Давиде 6
Салернитана Тельо Андрес 6
Весь список
Установите приложение LiveResult
Приложение Лайврезалт для АндройдаПриложение Лайврезалта для Ios
Будь в соцсетях с LiveResult
Прогнозы в Telegram и VK.
Новости спорта в Telegram и VK.
Бесплатные ставки (фрибеты)
  • Первый тайм
  • 44'
    Помпетти Марко получил желтую карточку от судьи
  • 42'
    Ла Гумина Антонино сделал результативную передачу.
  • 42'
    Г О О О О Л - Никола Секулов бьет в цель!
  • 33'
    Иоанну Николас получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 53% завершится победой Катанзаро.
    Поставить на это событие можно в букмекерской конторе BetBoom с коэффициентом 1.87. Новички получат приятный бонус!
    BetBoom
    1.87 ПОСТАВИТЬ
Лучшие коэффициенты
Сампдория
Ничья
Катанзаро
4.40
3.50
Реклама, pari.ru
4.40
Реклама, bettery.ru
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Сампдория 1:0 Катанзаро онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

Реклама, winline.ru

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



Реклама, fon.bet
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Сампдория
Катанзаро
Букмекеры
1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (33) Обзор Играть




Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный