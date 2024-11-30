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  3. Италия
  4. Серия B 2024-2025
Тур: 15. Стадион: .
Сампдория
3:3
Конец матча
Катанзаро
0'
33' Желтая карточка
Иоанну Николас
1:0
42' Гол
Секулов Никола
44' Желтая карточка
Помпетти Марко
1:1
53' Гол
Йемелло Пьетро
2:1
58' Пенальти
Тутино Дженнаро
2:2
67' Пенальти
Йемелло Пьетро
2:3
70' Гол
Йемелло Пьетро
71' Желтая карточка
Тутино Дженнаро
79' Вторая желтая карточка
Помпетти Марко
3:3
90' Гол
Simone Leonardi
90' Желтая карточка
Simone Leonardi
90' Желтая карточка
Депаоли Фабио
90'+8
33
Сильвестри
Марко
18
Венути
Лоренцо
25
Феррари
Алекс
5
Риччо
Алессандро
44
Иоанну
Николас
28
Йепес
Жерар
17
Мёленстен
Мелле
15
Акинсанмиро
Эбенезер
10
Тутино
Дженнаро
84
Секулов
Никола
20
Ла
Гумина
Антонино
22
Пильячелли
Мирко
23
Бригенти
Николо
14
Сконьямилло
Стефано
6
Бонини
Федерико
29
Сек
Демба
21
Помпетти
Марко
10
Петриччоне
Якопо
20
Понтиссо
Симоне
27
Черезоли
Андреа
28
Бьяши
Томмазо
9
Йемелло
Пьетро
Сампдория
4-2-3-1
Катанзаро
3-5-2

История личных встреч

Сампдория
Катанзаро

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

История матчей

СB
1:3
СB
1:2

Голы

Всего голов

1
3

Голов в среднем за матч

1
3

Среднее время на гол

90
30

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Всего голов

2
5

Голов в среднем за матч

1
2.5

Тотал матчей

3.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

90
36

Бомбардиры внутри турнира

Сампдория
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тутино Дженнаро 5 (1) 0.33
Кода Массимо 4 0.27
Иоанну Николас 2 0.13
Венути Лоренцо 2 0.13
Мёленстен Мелле 2 0.13
Касами Пайтим 1 0.07
Секулов Никола 1 0.07
Акинсанмиро Эбенезер 1 0.07
Simone Leonardi 1 0.07
Депаоли Фабио 0 0
Беллемо Алессандро 0 0
Катанзаро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йемелло Пьетро 9 (2) 0.6
Понтиссо Симоне 3 0.2
Шитум Марио 1 0.07
Бьяши Томмазо 1 0.07
Ла Мантия Андреа 1 0.07
Помпетти Марко 1 0.07
Бузо Николо 1 0.07
Компаньон Маттиа 1 0.07
Бонини Федерико 0 0
Сек Демба 0 0

Карточки

Сампдория
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Иоанну Николас 4 1
Риччо Алессандро 4 1
Венути Лоренцо 4 0
Stipe Vulikic 2 1
Берешиньски Бартош 3 0
Депаоли Фабио 3 0
Романьоли Симоне 2 0
Тутино Дженнаро 2 0
Беллемо Алессандро 2 0
Бенедетти Леонардо 2 0
Борини Фабио 1 0
Кода Массимо 1 0
Феррари Алекс 1 0
Виейра Ронни 1 0
Йепес Жерар 1 0
Акинсанмиро Эбенезер 1 0
Simone Leonardi 1 0
Катанзаро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Помпетти Марко 2 2
Бригенти Николо 4 0
Йемелло Пьетро 3 0
Понтиссо Симоне 3 0
Петриччоне Якопо 3 0
Бонини Федерико 3 0
Сконьямилло Стефано 2 0
Антонини Матиас 2 0
Filippo Pittarello 2 0
Шитум Марио 1 0
Ла Мантия Андреа 1 0
Бьяши Томмазо 1 0
Кулибали Мамаду 1 0
Бузо Николо 1 0
Компаньон Маттиа 1 0
Куцупиас Илиас 1 0
Кассандро Томмазо 1 0
Сек Демба 1 0

Результаты матчей

Сампдория
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Катанзаро
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

4
6
Сампдория
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Катанзаро
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

8
2

Упущенные победы

10
11
Сампдория
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
40% (6)
53% (8)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
33% (5)
47% (7)
Катанзаро
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
7% (1)
53% (8)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
53% (8)
20% (3)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

8
2

Упущенные победы

14
17

Голы по времени матча

Забито

6
6
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 0
11 Не забивали 12
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
1
17%
31-45
1
17%
1
17%
46-60
1
17%
4
67%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

7
8
0 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
38%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
3
43%
2
25%
46-60
3
43%
0
0%
61-75
1
14%
1
13%
76-90

Забито

13
12
4 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
9 Не забивали 9
1
8%
1
8%
1-15
2
15%
4
33%
16-30
1
8%
3
25%
31-45
4
31%
2
17%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
3
23%
2
17%
76-90

Пропущено

16
8
8 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
4
25%
2
25%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
3
19%
3
38%
31-45
3
19%
1
13%
46-60
1
6%
1
13%
61-75
4
25%
1
13%
76-90

Забито

19
18
7 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 3
5 Не забивали 6
1
5%
1
6%
1-15
3
16%
4
22%
16-30
3
16%
4
22%
31-45
5
26%
3
17%
46-60
3
16%
4
22%
61-75
4
21%
2
11%
76-90

Пропущено

23
16
8 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 9
4
17%
2
13%
1-15
1
4%
3
19%
16-30
3
13%
5
31%
31-45
6
26%
3
19%
46-60
4
17%
1
6%
61-75
5
22%
2
13%
76-90

Результаты последних матчей

Сампдория
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Палермо - Сампдория 1:1 Пиза - Сампдория 3:0 Сампдория - Брешия 0:1 Читтаделла - Сампдория 0:0
Сампдория - Мантуя 1:0 Чезена - Сампдория 3:5 Сампдория - Юве Стабия 1:2 Модена - Сампдория 1:3 Дженоа - Сампдория 1:1 Сампдория - Зюйдтироль 1:0 Козенца - Сампдория 2:1 Сампдория - Бари 0:0 Салернитана - Сампдория 3:2 Сампдория - Реджана 0:1 Фрозиноне - Сампдория 2:2 Сампдория - Комо 1:1 Эмполи - Сампдория 0:2 Карл Цейс - Сампдория 1:2 Магдебург - Сампдория 2:4 Динамо Берлин - Сампдория 1:0
Катанзаро
(20 матчей)
20%
50%
30%
4 победы 10 ничьих 6 поражений
Катанзаро - Мантуя 2:2 Реджана - Катанзаро 2:2 Катанзаро - Фрозиноне 0:0 Пиза - Катанзаро 0:0
Катанзаро - Зюйдтироль 3:0 Бари - Катанзаро 1:1 Катанзаро - Модена 2:2 Салернитана - Катанзаро 0:0 Катанзаро - Кремонезе 1:2 Читтаделла - Катанзаро 0:0 Локри 1909 - Катанзаро 1:3 Катанзаро - Каррарезе 3:1 Чезена - Катанзаро 2:0 Катанзаро - Юве Стабия 0:0 Катанзаро - Сассуоло 1:1 Эмполи - Катанзаро 4:1 Катанзаро - Ювентус (до 23 лет) 2:5 Кальяри - Катанзаро 2:0 Катанзаро - Кизола 3:0 Кремонезе - Катанзаро 4:1

Результаты матчей

Сампдория
Катанзаро

Точный счет

1:0
2 раза 29%
0:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
0:0
2 раза 25%
2:2
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
3
1 раз 14%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%

Точный счет

0:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
3:5
1 раз 13%
0:0
3 раза 43%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%

Точное количество голов

0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
5
1 раз 13%
0
4 раза 57%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
3:5
1 раз 7%
0:0
5 раз 33%
2:2
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%

Точное количество голов

0
5 раз 33%
1
5 раз 33%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
5
1 раз 7%
0
6 раз 40%
1
3 раза 20%
2
3 раза 20%
3
3 раза 20%

Тоталы голов в матче

Сампдория
Катанзаро

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
6
2
1
6
1.5
4
4
1
6
2.5
2
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
3
4
4
4
1.5
2
5
2
6
2.5
1
6
1
7
3.5
1
7
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
5
0.5
Больше Меньше
9
6
5
10
1.5
6
9
3
12
2.5
3
12
1
14
3.5
1
14
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сассуоло
 15 10 4 1 31 - 12 34
2.
Специя
 14 8 6 0 22 - 8 30
3.
Пиза
 14 8 4 2 23 - 13 28
4.
Кремонезе
 15 7 3 5 23 - 17 24
5.
Чезена
 14 6 4 4 23 - 19 22
6.
Бари
 15 4 9 2 19 - 14 21
7.
Козенца
 14 4 7 3 14 - 14 19
8.
Брешия
 15 5 4 6 19 - 21 19
9.
Юве Стабия
 15 4 7 4 15 - 18 19
10.
Палермо
 14 4 6 4 14 - 12 18
11.
Мантуя
 0:0 15 4 6 5 14 - 17 18
12.
Сампдория
 15 4 5 6 20 - 22 17
13.
Катанзаро
 15 2 11 2 18 - 16 17
14.
Каррарезе
 14 4 4 6 12 - 15 16
15.
Модена
 0:0 15 3 7 5 19 - 20 16
16.
Реджана
 15 3 6 6 14 - 18 15
17.
Читтаделла
 15 3 5 7 11 - 22 14
18.
Салернитана
 14 3 4 7 13 - 22 13
19.
Зюйдтироль
 15 4 1 10 14 - 27 13
20.
Фрозиноне
 14 1 7 6 8 - 19 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Специя
 7 6 1 0 13 - 4 19
2.
Пиза
 7 5 2 0 14 - 5 17
3.
Чезена
 8 5 2 1 17 - 11 17
4.
Сассуоло
 7 5 1 1 16 - 6 16
5.
Мантуя
 0:0 7 4 3 0 7 - 3 15
6.
Каррарезе
 7 3 3 1 7 - 3 12
7.
Модена
 0:0 7 3 2 2 12 - 9 11
8.
Кремонезе
 7 3 2 2 7 - 7 11
9.
Брешия
 8 3 2 3 14 - 13 11
10.
Катанзаро
 8 2 5 1 12 - 8 11
11.
Бари
 8 2 5 1 11 - 10 11
12.
Козенца
 8 2 4 2 6 - 7 10
13.
Реджана
 8 2 3 3 9 - 10 9
14.
Сампдория
 7 2 2 3 6 - 7 8
15.
Юве Стабия
 7 2 2 3 7 - 10 8
16.
Салернитана
 7 2 2 3 8 - 11 8
17.
Зюйдтироль
 8 2 1 5 9 - 16 7
18.
Палермо
 6 1 3 2 4 - 4 6
19.
Читтаделла
 7 0 5 2 4 - 7 5
20.
Фрозиноне
 7 0 5 2 4 - 8 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сассуоло
 8 5 3 0 15 - 6 18
2.
Кремонезе
 8 4 1 3 16 - 10 13
3.
Палермо
 8 3 3 2 10 - 8 12
4.
Пиза
 7 3 2 2 9 - 8 11
5.
Специя
 7 2 5 0 9 - 4 11
6.
Юве Стабия
 8 2 5 1 8 - 8 11
7.
Бари
 7 2 4 1 8 - 4 10
8.
Козенца
 6 2 3 1 8 - 7 9
9.
Читтаделла
 8 3 0 5 7 - 15 9
10.
Сампдория
 8 2 3 3 14 - 15 9
11.
Брешия
 7 2 2 3 5 - 8 8
12.
Зюйдтироль
 7 2 0 5 5 - 11 6
13.
Реджана
 7 1 3 3 5 - 8 6
14.
Катанзаро
 7 0 6 1 6 - 8 6
15.
Чезена
 6 1 2 3 6 - 8 5
16.
Салернитана
 7 1 2 4 5 - 11 5
17.
Фрозиноне
 7 1 2 4 4 - 11 5
18.
Модена
 0:0 8 0 5 3 7 - 11 5
19.
Каррарезе
 7 1 1 5 5 - 12 4
20.
Мантуя
 0:0 8 0 3 5 7 - 14 3
  • — Повышение
  • — Выход в 1/2 финала плей-офф
  • — Выход в 1/4 финала плей-офф
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Катанзаро Йемелло Пьетро 9
Чезена Cristian Shpendi 9
Специя Эспозито Франческо 7 (1)
Сассуоло Торстведт Кристиан 7
Сассуоло Лорьенте Арман 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Юве Стабия Marco Ruggero 8
Юве Стабия Francesco Folino 1 5
Салернитана Стоянович Петар 6
Брешия Адорни Давиде 6
Салернитана Тельо Андрес 6
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    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    Где смотреть матч Сампдория 3:3 Катанзаро онлайн

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