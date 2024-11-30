Тур: 15. Стадион: Луиджи Феррарис.
0'
33' Желтая карточкаИоанну Николас
1:0
42' ГолСекулов Никола
44' Желтая карточкаПомпетти Марко
1:1
53' ГолЙемелло Пьетро
2:1
58' ПенальтиТутино Дженнаро
2:2
67' ПенальтиЙемелло Пьетро
2:3
70' ГолЙемелло Пьетро
71' Желтая карточкаТутино Дженнаро
79' Вторая желтая карточкаПомпетти Марко
3:3
90' ГолSimone Leonardi
90' Желтая карточкаSimone Leonardi
90' Желтая карточкаДепаоли Фабио
90'+8
Ход матча
33'
42'
1:0
44'
53'
58'
2:1
67'
2:2
70'
2:3
71'
79'
90'
3:3
90'
90'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 1
-
7 Удары в створ 4
-
5 Угловые 1
-
2 Офсайды 0
-
10 Нарушения правил 19
-
4 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 1
-
320 Количество передач 394
-
45 Владение мячом, % 55
28
Йепес
Жерар
29
Сек
Демба
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Йепес ЖерарПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Соттил Андреа
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Сек ДембаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
45 Бузо НиколоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Касерта Фабио
История личных встреч
Сампдория
Катанзаро
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
2 матча
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
1
3
Голов в среднем за матч
1
3
Среднее время на гол
90
30
Всего голов
1
2
Голов в среднем за матч
1
2
Среднее время на гол
90
45
Всего голов
2
5
Голов в среднем за матч
1
2.5
Тотал матчей
3.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
90
36
Бомбардиры внутри турнира
Сампдория
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тутино Дженнаро
|5 (1)
|0.33
|Кода Массимо
|4
|0.27
|Иоанну Николас
|2
|0.13
|Венути Лоренцо
|2
|0.13
|Мёленстен Мелле
|2
|0.13
|Касами Пайтим
|1
|0.07
|Секулов Никола
|1
|0.07
|Акинсанмиро Эбенезер
|1
|0.07
|Simone Leonardi
|1
|0.07
|Депаоли Фабио
|0
|0
|Беллемо Алессандро
|0
|0
Катанзаро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Йемелло Пьетро
|9 (2)
|0.6
|Понтиссо Симоне
|3
|0.2
|Шитум Марио
|1
|0.07
|Бьяши Томмазо
|1
|0.07
|Ла Мантия Андреа
|1
|0.07
|Помпетти Марко
|1
|0.07
|Бузо Николо
|1
|0.07
|Компаньон Маттиа
|1
|0.07
|Бонини Федерико
|0
|0
|Сек Демба
|0
|0
Карточки
Сампдория
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Иоанну Николас
|4
|1
|Риччо Алессандро
|4
|1
|Венути Лоренцо
|4
|0
|Stipe Vulikic
|2
|1
|Берешиньски Бартош
|3
|0
|Депаоли Фабио
|3
|0
|Романьоли Симоне
|2
|0
|Тутино Дженнаро
|2
|0
|Беллемо Алессандро
|2
|0
|Бенедетти Леонардо
|2
|0
|Борини Фабио
|1
|0
|Кода Массимо
|1
|0
|Феррари Алекс
|1
|0
|Виейра Ронни
|1
|0
|Йепес Жерар
|1
|0
|Акинсанмиро Эбенезер
|1
|0
|Simone Leonardi
|1
|0
Катанзаро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Помпетти Марко
|2
|2
|Бригенти Николо
|4
|0
|Йемелло Пьетро
|3
|0
|Понтиссо Симоне
|3
|0
|Петриччоне Якопо
|3
|0
|Бонини Федерико
|3
|0
|Сконьямилло Стефано
|2
|0
|Антонини Матиас
|2
|0
|Filippo Pittarello
|2
|0
|Шитум Марио
|1
|0
|Ла Мантия Андреа
|1
|0
|Бьяши Томмазо
|1
|0
|Кулибали Мамаду
|1
|0
|Бузо Николо
|1
|0
|Компаньон Маттиа
|1
|0
|Куцупиас Илиас
|1
|0
|Кассандро Томмазо
|1
|0
|Сек Демба
|1
|0
Результаты матчей
Сампдория
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Катанзаро
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
4
6
Сампдория
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Катанзаро
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
8
2
Упущенные победы
10
11
Сампдория
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
40% (6)
53% (8)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
33% (5)
47% (7)
Катанзаро
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
7% (1)
53% (8)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
53% (8)
20% (3)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
8
2
Упущенные победы
14
17
Голы по времени матча
Забито
6
6
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 0
11 Не забивали 12
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
1
17%
31-45
1
17%
1
17%
46-60
1
17%
4
67%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Пропущено
7
8
0 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
38%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
3
43%
2
25%
46-60
3
43%
0
0%
61-75
1
14%
1
13%
76-90
Забито
13
12
4 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
9 Не забивали 9
1
8%
1
8%
1-15
2
15%
4
33%
16-30
1
8%
3
25%
31-45
4
31%
2
17%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
3
23%
2
17%
76-90
Пропущено
16
8
8 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
4
25%
2
25%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
3
19%
3
38%
31-45
3
19%
1
13%
46-60
1
6%
1
13%
61-75
4
25%
1
13%
76-90
Забито
19
18
7 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 3
5 Не забивали 6
1
5%
1
6%
1-15
3
16%
4
22%
16-30
3
16%
4
22%
31-45
5
26%
3
17%
46-60
3
16%
4
22%
61-75
4
21%
2
11%
76-90
Пропущено
23
16
8 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 9
4
17%
2
13%
1-15
1
4%
3
19%
16-30
3
13%
5
31%
31-45
6
26%
3
19%
46-60
4
17%
1
6%
61-75
5
22%
2
13%
76-90
Результаты последних матчей
Сампдория
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Палермо - Сампдория 1:1 Пиза - Сампдория 3:0 Сампдория - Брешия 0:1 Читтаделла - Сампдория 0:0
Сампдория - Мантуя 1:0 Чезена - Сампдория 3:5 Сампдория - Юве Стабия 1:2 Модена - Сампдория 1:3 Дженоа - Сампдория 1:1 Сампдория - Зюйдтироль 1:0 Козенца - Сампдория 2:1 Сампдория - Бари 0:0 Салернитана - Сампдория 3:2 Сампдория - Реджана 0:1 Фрозиноне - Сампдория 2:2 Сампдория - Комо 1:1 Эмполи - Сампдория 0:2 Карл Цейс - Сампдория 1:2 Магдебург - Сампдория 2:4 Динамо Берлин - Сампдория 1:0
Катанзаро
(20 матчей)
20%
50%
30%
4 победы 10 ничьих 6 поражений
Катанзаро - Мантуя 2:2 Реджана - Катанзаро 2:2 Катанзаро - Фрозиноне 0:0 Пиза - Катанзаро 0:0
Катанзаро - Зюйдтироль 3:0 Бари - Катанзаро 1:1 Катанзаро - Модена 2:2 Салернитана - Катанзаро 0:0 Катанзаро - Кремонезе 1:2 Читтаделла - Катанзаро 0:0 Локри 1909 - Катанзаро 1:3 Катанзаро - Каррарезе 3:1 Чезена - Катанзаро 2:0 Катанзаро - Юве Стабия 0:0 Катанзаро - Сассуоло 1:1 Эмполи - Катанзаро 4:1 Катанзаро - Ювентус (до 23 лет) 2:5 Кальяри - Катанзаро 2:0 Катанзаро - Кизола 3:0 Кремонезе - Катанзаро 4:1
Результаты матчей
Сампдория
Катанзаро
Точный счет
1:0
2 раза 29%
0:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
0:0
2 раза 25%
2:2
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
3
1 раз 14%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
Точный счет
0:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
3:5
1 раз 13%
0:0
3 раза 43%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
Точное количество голов
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
5
1 раз 13%
0
4 раза 57%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Точный счет
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
3:5
1 раз 7%
0:0
5 раз 33%
2:2
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
Точное количество голов
0
5 раз 33%
1
5 раз 33%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
5
1 раз 7%
0
6 раз 40%
1
3 раза 20%
2
3 раза 20%
3
3 раза 20%
Тоталы голов в матче
Сампдория
Катанзаро
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
62
16
44
16
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
34
44
25
26
16
17
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
105
Больше Меньше
96
510
69
312
312
114
114
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|10
|4
|1
|31 - 12
|34
|2.
|14
|8
|6
|0
|22 - 8
|30
|3.
|14
|8
|4
|2
|23 - 13
|28
|4.
|15
|7
|3
|5
|23 - 17
|24
|5.
|14
|6
|4
|4
|23 - 19
|22
|6.
|15
|4
|9
|2
|19 - 14
|21
|7.
|14
|4
|7
|3
|14 - 14
|19
|8.
|15
|5
|4
|6
|19 - 21
|19
|9.
|15
|4
|7
|4
|15 - 18
|19
|10.
|14
|4
|6
|4
|14 - 12
|18
|11.
|0:0
|15
|4
|6
|5
|14 - 17
|18
|12.
|15
|4
|5
|6
|20 - 22
|17
|13.
|15
|2
|11
|2
|18 - 16
|17
|14.
|14
|4
|4
|6
|12 - 15
|16
|15.
|0:0
|15
|3
|7
|5
|19 - 20
|16
|16.
|15
|3
|6
|6
|14 - 18
|15
|17.
|15
|3
|5
|7
|11 - 22
|14
|18.
|14
|3
|4
|7
|13 - 22
|13
|19.
|15
|4
|1
|10
|14 - 27
|13
|20.
|14
|1
|7
|6
|8 - 19
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|6
|1
|0
|13 - 4
|19
|2.
|7
|5
|2
|0
|14 - 5
|17
|3.
|8
|5
|2
|1
|17 - 11
|17
|4.
|7
|5
|1
|1
|16 - 6
|16
|5.
|0:0
|7
|4
|3
|0
|7 - 3
|15
|6.
|7
|3
|3
|1
|7 - 3
|12
|7.
|0:0
|7
|3
|2
|2
|12 - 9
|11
|8.
|7
|3
|2
|2
|7 - 7
|11
|9.
|8
|3
|2
|3
|14 - 13
|11
|10.
|8
|2
|5
|1
|12 - 8
|11
|11.
|8
|2
|5
|1
|11 - 10
|11
|12.
|8
|2
|4
|2
|6 - 7
|10
|13.
|8
|2
|3
|3
|9 - 10
|9
|14.
|7
|2
|2
|3
|6 - 7
|8
|15.
|7
|2
|2
|3
|7 - 10
|8
|16.
|7
|2
|2
|3
|8 - 11
|8
|17.
|8
|2
|1
|5
|9 - 16
|7
|18.
|6
|1
|3
|2
|4 - 4
|6
|19.
|7
|0
|5
|2
|4 - 7
|5
|20.
|7
|0
|5
|2
|4 - 8
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|5
|3
|0
|15 - 6
|18
|2.
|8
|4
|1
|3
|16 - 10
|13
|3.
|8
|3
|3
|2
|10 - 8
|12
|4.
|7
|3
|2
|2
|9 - 8
|11
|5.
|7
|2
|5
|0
|9 - 4
|11
|6.
|8
|2
|5
|1
|8 - 8
|11
|7.
|7
|2
|4
|1
|8 - 4
|10
|8.
|6
|2
|3
|1
|8 - 7
|9
|9.
|8
|3
|0
|5
|7 - 15
|9
|10.
|8
|2
|3
|3
|14 - 15
|9
|11.
|7
|2
|2
|3
|5 - 8
|8
|12.
|7
|2
|0
|5
|5 - 11
|6
|13.
|7
|1
|3
|3
|5 - 8
|6
|14.
|7
|0
|6
|1
|6 - 8
|6
|15.
|6
|1
|2
|3
|6 - 8
|5
|16.
|7
|1
|2
|4
|5 - 11
|5
|17.
|7
|1
|2
|4
|4 - 11
|5
|18.
|0:0
|8
|0
|5
|3
|7 - 11
|5
|19.
|7
|1
|1
|5
|5 - 12
|4
|20.
|0:0
|8
|0
|3
|5
|7 - 14
|3
- — Повышение
- — Выход в 1/2 финала плей-офф
- — Выход в 1/4 финала плей-офф
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Катанзаро
|Йемелло Пьетро
|9
|Чезена
|Cristian Shpendi
|9
|Специя
|Эспозито Франческо
|7 (1)
|Сассуоло
|Торстведт Кристиан
|7
|Сассуоло
|Лорьенте Арман
|6 (1)
|Юве Стабия
|Marco Ruggero
|8
|Юве Стабия
|Francesco Folino
|1 5
|Салернитана
|Стоянович Петар
|6
|Брешия
|Адорни Давиде
|6
|Салернитана
|Тельо Андрес
|6