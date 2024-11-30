Тур: 14. Стадион: GAIN Park Stadyumu.
0:1
Первый тайм: 22'
Ход матча
8'
0:1
11'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 2
-
0 Удары в створ 1
-
0 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
57 Владение мячом, % 43
88
Оздемир
Юсуф
42
Макута
Гайус
77
Бослук
Ариф
23
Гюнеш
Умут
61
Cihan
Canak
10
Чам
Мухаммед
70
Дрэгуш
Денис
17
Банза
Симон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
88 Оздемир ЮсуфЗащитник
- Полузащитник
-
42 Макута ГайусПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
99 Карагёз ЮсуфВратарь
-
20 Аксой ФатихЗащитник
-
29 Балковец ЮреЗащитник
-
11 Лопеш РониПолузащитник
- Нападающий
-
16 Уи-Чжо ХванНападающий
-
23 Mert Bayram
-
-
-
-
Главный тренер: Угурлу Сами
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
77 Бослук АрифЗащитник
- Полузащитник
-
23 Гюнеш УмутПолузащитник
-
61 Cihan CanakПолузащитник
-
10 Чам МухаммедПолузащитник
-
70 Дрэгуш ДенисПолузащитник
-
17 Банза СимонНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
29 Сатчи СердарЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
94 Дестан ЭнисПолузащитник
-
11 Туфан ОзанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Гюнеш Шенол
История личных встреч
Аланьяспор
Трабзонспор
9 матчей
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
55.6%
55.6%
5 побед 5 ничьих 0 побед
8 матчей
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
75%
25%
0 побед 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 5 побед
17 матчей
41.2%
23.5%
35.3%
7 побед 4 ничьи 6 побед
Первый тайм
23.5%
52.9%
23.6%
4 победы 9 ничьих 4 победы
Второй тайм
29.4%
41.2%
29.4%
5 побед 7 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
16
11
Голов в среднем за матч
2
1.22
Среднее время на гол
45
73
Всего голов
14
10
Голов в среднем за матч
1.56
1.25
Среднее время на гол
57
72
Всего голов
30
21
Голов в среднем за матч
1.76
1.24
Тотал матчей
2.5
16
Больше 94%
Меньше 6%
1
13
Больше 76%
Меньше 24%
4
9
Больше 53%
Меньше 47%
8
7
Больше 41%
Меньше 59%
10
3
Больше 18%
Меньше 82%
14
2
Больше 12%
Меньше 88%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
Среднее время на гол
51
72
Бомбардиры внутри турнира
Аланьяспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кордова Серхио
|4
|0.31
|Уи-Чжо Хван
|3
|0.23
|Жанвье Николя
|1
|0.08
|Оздемир Юсуф
|1
|0.08
|Балковец Юре
|1 (1)
|0.08
|Аугусто Лойде
|0
|0
|Макута Гайус
|0
|0
Трабзонспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Банза Симон
|8 (4)
|0.62
|Чам Мухаммед
|3
|0.23
|Вишча Эдин
|3
|0.23
|Йокушлу Окай
|1
|0.08
|Дрэгуш Денис
|1
|0.08
|Денсвил Стефано
|1
|0.08
|Бозок Умут
|1
|0.08
|Нвакаеме Энтони
|0
|0
|Туфан Озан
|0
|0
|Барди Энис
|0
|0
|Элмалы Эврен Эрен
|0
|0
|Дестан Энис
|0
|0
|Cihan Canak
|0
|0
|Бослук Ариф
|0
|0
Карточки
Аланьяспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Балковец Юре
|4
|0
|Алмейда Ричард
|4
|0
|Аугусто Лойде
|3
|0
|Лима Нуно
|3
|0
|Ташкиран Махмут
|2
|0
|Хадергьонай Флорент
|2
|0
|Алити Фидан
|2
|0
|Жанвье Николя
|2
|0
|Макута Гайус
|2
|0
|Оздемир Юсуф
|2
|0
|Караджа Эфеджан
|1
|0
|Дурсун Сердар
|1
|0
|Лопеш Рони
|1
|0
|Уи-Чжо Хван
|1
|0
|Кордова Серхио
|1
|0
|Аксой Фатих
|1
|0
|Juan Christian
|1
|0
Трабзонспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мальейру Педро
|4
|0
|Йокушлу Окай
|3
|0
|Банза Симон
|3
|0
|Вишча Эдин
|1
|1
|Денсвил Стефано
|2
|0
|Чакыр Угурджан
|2
|0
|Элмалы Эврен Эрен
|2
|0
|Дестан Энис
|2
|0
|Сатчи Сердар
|2
|0
|Нвакаеме Энтони
|1
|0
|Ландстрем Джон
|1
|0
|Туфан Озан
|1
|0
|Барди Энис
|1
|0
|Бозок Умут
|1
|0
|Дрэгуш Денис
|1
|0
|Тюркмен Хюсейин
|1
|0
|Менди Батиста
|1
|0
|Йылмаз Али Шахин
|1
|0
|Шенол Гюнеш
|1
|0
Результаты матчей
Аланьяспор
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Трабзонспор
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
4
3
Аланьяспор
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Трабзонспор
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
8
3
Упущенные победы
3
12
Аланьяспор
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
Трабзонспор
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
17% (2)
58% (7)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
50% (6)
42% (5)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
8
3
Упущенные победы
7
15
Голы по времени матча
Забито
5
3
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
7 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
33%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
1
33%
46-60
1
20%
1
33%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
6
6
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
17%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
3
50%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Забито
5
14
4 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 10
1 Забивали первыми 4
9 Не забивали 6
1
20%
1
7%
1-15
2
40%
2
14%
16-30
1
20%
1
7%
31-45
1
20%
4
29%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
0
0%
5
36%
76-90
Пропущено
9
8
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
0
0%
1
13%
1-15
2
22%
1
13%
16-30
2
22%
2
25%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
2
22%
2
25%
61-75
2
22%
2
25%
76-90
Забито
10
17
6 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 12
3 Забивали первыми 5
4 Не забивали 3
1
10%
1
6%
1-15
3
30%
3
18%
16-30
2
20%
1
6%
31-45
2
20%
5
29%
29%
46-60
1
10%
2
12%
61-75
1
10%
5
29%
29%
76-90
Пропущено
15
14
7 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 7
1
7%
2
14%
1-15
2
13%
1
7%
16-30
4
27%
3
21%
31-45
1
7%
1
7%
46-60
5
33%
3
21%
61-75
2
13%
4
29%
76-90
Результаты последних матчей
Аланьяспор
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
Самсунспор - Аланьяспор 1:1 Бодрумспор - Аланьяспор 0:0 Аланьяспор - Антальяспор 1:2 Аланьяспор - Касымпаша 1:2
Аланьяспор - Халл Сити 0:2 Галатасарай - Аланьяспор 1:0 Аланьяспор - Ризеспор 1:0 Адана Демирспор - Аланьяспор 0:2 Аланьяспор - Хатайспор 0:0 Фенербахче - Аланьяспор 3:0 Аланьяспор - Гёзтепе 1:1 Истанбул Башакшехир - Аланьяспор 4:2 Аланьяспор - Эюпспор 1:1 Аланьяспор - Антальяспор 1:1 Самсунспор - Аланьяспор 1:1 Аланьяспор - Бешикташ 1:1 Анкарагюджю - Аланьяспор 1:1 Аланьяспор - Истанбулспор 6:0 Коньяспор - Аланьяспор 0:2 Аланьяспор - Галатасарай 0:4
Трабзонспор
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Трабзонспор - Адана Демирспор 5:0 Ризеспор - Трабзонспор 3:1 Трабзонспор - Фенербахче 2:3 Гёзтепе - Трабзонспор 2:1
Трабзонспор - Истанбул Башакшехир 1:0 Хатайспор - Трабзонспор 1:1 Трабзонспор - Коньяспор 3:2 Газиантеп - Трабзонспор 0:0 Трабзонспор - Кайсериспор 2:2 Трабзонспор - Бешикташ 1:1 Эюпспор - Трабзонспор 0:0 Трабзонспор - Санкт-Галлен 1:1 Санкт-Галлен - Трабзонспор 0:0 Рапид Вена - Трабзонспор 2:0 Сивасспор - Трабзонспор 0:0 Трабзонспор - Рапид Вена 0:1 Трабзонспор - Ружомберок 1:0 Ружомберок - Трабзонспор 0:2 Железничар Панчево - Трабзонспор 1:3 Трабзонспор - Сегед 2:1
Результаты матчей
Аланьяспор
Трабзонспор
Точный счет
1:1
2 раза 33%
1:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
Точное количество голов
1
5 раз 83%
0
1 раз 17%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%
5
1 раз 17%
Точный счет
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
0:0
3 раза 50%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
0
3 раза 50%
1
3 раза 50%
Точный счет
1:1
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
0:0
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 50%
0
4 раза 33%
2
2 раза 17%
1
5 раз 42%
0
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Аланьяспор
Трабзонспор
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
33
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
84
Больше Меньше
93
210
48
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|11
|1
|0
|33 - 11
|34
|2.
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|33 - 11
|29
|3.
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|29 - 14
|29
|4.
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|19 - 13
|22
|5.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|21 - 14
|21
|6.
|0:2 Заявка
|13
|6
|3
|4
|23 - 17
|21
|7.
|2:0 Заявка
|13
|5
|4
|4
|19 - 17
|19
|8.
|1:0 Заявка
|13
|4
|6
|3
|18 - 14
|18
|9.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|18 - 22
|18
|10.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|16 - 21
|18
|11.
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|17 - 25
|17
|12.
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|12 - 20
|16
|13.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|18 - 18
|15
|14.
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|16 - 19
|15
|15.
|Заявка
|12
|2
|6
|4
|13 - 22
|12
|16.
|0:1 Заявка
|13
|2
|5
|6
|10 - 16
|11
|17.
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|10 - 21
|11
|18.
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|11 - 19
|7
|19.
|Заявка
|13
|0
|2
|11
|9 - 31
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|19 - 8
|19
|2.
|0:2 Заявка
|6
|5
|1
|0
|14 - 5
|16
|3.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|15 - 9
|14
|4.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|11 - 5
|13
|5.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 11
|13
|6.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|11 - 3
|12
|7.
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|13 - 10
|12
|8.
|2:0 Заявка
|6
|3
|3
|0
|13 - 6
|12
|9.
|1:0 Заявка
|6
|3
|2
|1
|14 - 8
|11
|10.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|9 - 4
|11
|11.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|9 - 8
|11
|12.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|7 - 6
|9
|13.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 10
|7
|14.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 6
|7
|15.
|0:1 Заявка
|7
|1
|3
|3
|5 - 7
|6
|16.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 8
|5
|17.
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|7 - 15
|3
|18.
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|6 - 13
|3
|19.
|Заявка
|7
|0
|0
|7
|5 - 18
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|22 - 8
|17
|2.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|14 - 3
|15
|3.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|14 - 5
|15
|4.
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|10 - 6
|12
|5.
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|6 - 10
|9
|6.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|8 - 4
|9
|7.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|6 - 7
|9
|8.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|8 - 8
|9
|9.
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|9 - 15
|9
|10.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|9 - 14
|7
|11.
|2:0 Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 11
|7
|12.
|1:0 Заявка
|7
|1
|4
|2
|4 - 6
|7
|13.
|0:1 Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 9
|5
|14.
|0:2 Заявка
|7
|1
|2
|4
|9 - 12
|5
|15.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|9 - 14
|4
|16.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|7 - 14
|4
|17.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|4 - 15
|4
|18.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|6 - 11
|2
|19.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|4 - 13
|2
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
- — Зона вылета
|Трабзонспор
|Банза Симон
|8
|Бешикташ
|Иммобиле Чиро
|8
|Фенербахче
|Тадич Душан
|7 (4)
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|7 (1)
|Истанбул Башакшехир
|Пёнтек Кшиштоф
|7
|Сивасспор
|Чифтчи Угюр
|2 4
|Гёзтепе
|Anthony Dennis
|1 5
|Газиантеп
|Козловски Кацпер
|6
|Адана Демирспор
|Бурак Абдулсамет
|5
|Сивасспор
|Бальде Диао Кейта
|1 3