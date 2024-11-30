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  3. Турция
  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 14. Стадион: .
Аланьяспор
2:1
Конец матча
Трабзонспор
0'
0:1
8' Гол
Дрэгуш Денис
11' Желтая карточка
Оздемир Юсуф
33' Желтая карточка
Лима Нуно
37' Желтая карточка
Менди Батиста
1:1
44' Пенальти
Хадергьонай Флорент
45' Желтая карточка
Ташкиран Махмут
2:1
50' Гол
Аугусто Лойде
69' Вторая желтая карточка
Оздемир Юсуф
82' Желтая карточка
Алмейда Ричард
87' Желтая карточка
Ландстрем Джон
90' Желтая карточка
Чакыр Угурджан
90'+11
1
Ташкиран
Махмут
94
Хадергьонай
Флорент
3
Лима
Нуно
5
Алити
Фидан
88
Оздемир
Юсуф
25
Алмейда
Ричард
42
Макута
Гайус
7
Караджа
Эфеджан
17
Жанвье
Николя
27
Аугусто
Лойде
9
Кордова
Серхио
1
Чакыр
Угурджан
79
Мальейру
Педро
4
Тюркмен
Хюсейин
44
Батагов
Арсений
77
Бослук
Ариф
6
Менди
Батиста
23
Гюнеш
Умут
61
Cihan
Canak
10
Чам
Мухаммед
70
Дрэгуш
Денис
17
Банза
Симон
Аланьяспор
4-2-3-1
Трабзонспор
4-2-3-1

История личных встреч

Аланьяспор
Трабзонспор

9 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

55.6%
55.6%
5 побед 5 ничьих 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

75%
25%
0 побед 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 5 побед

17 матчей

41.2%
23.5%
35.3%
7 побед 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

23.5%
52.9%
23.6%
4 победы 9 ничьих 4 победы

Второй тайм

29.4%
41.2%
29.4%
5 побед 7 ничьих 5 побед

История матчей

С
3:1
С
1:0
С
5:1
С
5:0
С
0:4
С
1:1
С
1:3
С
1:1
К
2:0
С
2:2
С
1:0
С
0:2
С
1:0
С
1:2
С
3:4
С
0:0
С
3:0

Голы

Всего голов

16
11

Голов в среднем за матч

2
1.22

Среднее время на гол

45
73

Всего голов

14
10

Голов в среднем за матч

1.56
1.25

Среднее время на гол

57
72

Всего голов

30
21

Голов в среднем за матч

1.76
1.24

Тотал матчей

2.5
16
Больше 94%
Меньше 6%
1
13
Больше 76%
Меньше 24%
4
9
Больше 53%
Меньше 47%
8
7
Больше 41%
Меньше 59%
10
3
Больше 18%
Меньше 82%
14
2
Больше 12%
Меньше 88%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
16

Среднее время на гол

51
72

Бомбардиры внутри турнира

Аланьяспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кордова Серхио 4 0.31
Уи-Чжо Хван 3 0.23
Аугусто Лойде 1 0.08
Жанвье Николя 1 0.08
Хадергьонай Флорент 1 (1) 0.08
Оздемир Юсуф 1 0.08
Балковец Юре 1 (1) 0.08
Макута Гайус 0 0
Трабзонспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Банза Симон 8 (4) 0.62
Чам Мухаммед 3 0.23
Вишча Эдин 3 0.23
Йокушлу Окай 1 0.08
Дрэгуш Денис 1 0.08
Денсвил Стефано 1 0.08
Бозок Умут 1 0.08
Нвакаеме Энтони 0 0
Туфан Озан 0 0
Барди Энис 0 0
Элмалы Эврен Эрен 0 0
Дестан Энис 0 0
Cihan Canak 0 0
Бослук Ариф 0 0

Карточки

Аланьяспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алмейда Ричард 5 0
Балковец Юре 4 0
Лима Нуно 4 0
Оздемир Юсуф 2 1
Ташкиран Махмут 3 0
Аугусто Лойде 3 0
Хадергьонай Флорент 2 0
Алити Фидан 2 0
Жанвье Николя 2 0
Макута Гайус 2 0
Караджа Эфеджан 1 0
Дурсун Сердар 1 0
Лопеш Рони 1 0
Уи-Чжо Хван 1 0
Кордова Серхио 1 0
Аксой Фатих 1 0
Juan Christian 1 0
Трабзонспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мальейру Педро 4 0
Йокушлу Окай 3 0
Чакыр Угурджан 3 0
Банза Симон 3 0
Вишча Эдин 1 1
Денсвил Стефано 2 0
Ландстрем Джон 2 0
Менди Батиста 2 0
Элмалы Эврен Эрен 2 0
Дестан Энис 2 0
Сатчи Сердар 2 0
Нвакаеме Энтони 1 0
Туфан Озан 1 0
Барди Энис 1 0
Бозок Умут 1 0
Дрэгуш Денис 1 0
Тюркмен Хюсейин 1 0
Йылмаз Али Шахин 1 0
Шенол Гюнеш 1 0

Результаты матчей

Аланьяспор
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Трабзонспор
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

4
4
Аланьяспор
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Трабзонспор
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
86% (6)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

8
3

Упущенные победы

3
12
Аланьяспор
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
Трабзонспор
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
15% (2)
62% (8)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
46% (6)
46% (6)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

9
3

Упущенные победы

7
16

Голы по времени матча

Забито

7
4
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
7 Не забивали 9
0
0%
1
25%
1-15
1
14%
1
25%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
2
29%
1
25%
46-60
1
14%
1
25%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Пропущено

7
8
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
2
29%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
2
25%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
3
43%
1
13%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Забито

5
14
4 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 10
1 Забивали первыми 4
10 Не забивали 7
1
20%
1
7%
1-15
2
40%
2
14%
16-30
1
20%
1
7%
31-45
1
20%
4
29%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
0
0%
5
36%
76-90

Пропущено

9
8
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
0
0%
1
13%
1-15
2
22%
1
13%
16-30
2
22%
2
25%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
2
22%
2
25%
61-75
2
22%
2
25%
76-90

Забито

12
18
7 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 12
3 Забивали первыми 6
4 Не забивали 3
1
8%
2
11%
1-15
3
25%
3
17%
16-30
3
25%
1
6%
31-45
3
25%
5
28%
46-60
1
8%
2
11%
61-75
1
8%
5
28%
76-90

Пропущено

16
16
8 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 8
2
13%
2
13%
1-15
2
13%
1
6%
16-30
4
25%
4
25%
31-45
1
6%
2
13%
46-60
5
31%
3
19%
61-75
2
13%
4
25%
76-90

Результаты последних матчей

Аланьяспор
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
Самсунспор - Аланьяспор 1:1 Бодрумспор - Аланьяспор 0:0 Аланьяспор - Антальяспор 1:2 Аланьяспор - Касымпаша 1:2
Аланьяспор - Халл Сити 0:2 Галатасарай - Аланьяспор 1:0 Аланьяспор - Ризеспор 1:0 Адана Демирспор - Аланьяспор 0:2 Аланьяспор - Хатайспор 0:0 Фенербахче - Аланьяспор 3:0 Аланьяспор - Гёзтепе 1:1 Истанбул Башакшехир - Аланьяспор 4:2 Аланьяспор - Эюпспор 1:1 Аланьяспор - Антальяспор 1:1 Самсунспор - Аланьяспор 1:1 Аланьяспор - Бешикташ 1:1 Анкарагюджю - Аланьяспор 1:1 Аланьяспор - Истанбулспор 6:0 Коньяспор - Аланьяспор 0:2 Аланьяспор - Галатасарай 0:4
Трабзонспор
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Трабзонспор - Адана Демирспор 5:0 Ризеспор - Трабзонспор 3:1 Трабзонспор - Фенербахче 2:3 Гёзтепе - Трабзонспор 2:1
Трабзонспор - Истанбул Башакшехир 1:0 Хатайспор - Трабзонспор 1:1 Трабзонспор - Коньяспор 3:2 Газиантеп - Трабзонспор 0:0 Трабзонспор - Кайсериспор 2:2 Трабзонспор - Бешикташ 1:1 Эюпспор - Трабзонспор 0:0 Трабзонспор - Санкт-Галлен 1:1 Санкт-Галлен - Трабзонспор 0:0 Рапид Вена - Трабзонспор 2:0 Сивасспор - Трабзонспор 0:0 Трабзонспор - Рапид Вена 0:1 Трабзонспор - Ружомберок 1:0 Ружомберок - Трабзонспор 0:2 Железничар Панчево - Трабзонспор 1:3 Трабзонспор - Сегед 2:1

Результаты матчей

Аланьяспор
Трабзонспор

Точный счет

1:1
2 раза 29%
1:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%

Точное количество голов

1
5 раз 71%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%
5
1 раз 17%

Точный счет

0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
0:0
3 раза 43%
2:1
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
1
4 раза 57%
0
3 раза 43%

Точный счет

1:1
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
0:0
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 46%
0
4 раза 31%
2
3 раза 23%
1
6 раз 46%
0
3 раза 23%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Аланьяспор
Трабзонспор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
1
6
1.5
4
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
4
3
2
4
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
10
3
3
10
1.5
4
9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 12 11 1 0 33 - 11 34
2.
Фенербахче
 Заявка 12 9 2 1 33 - 11 29
3.
Самсунспор
 Заявка 14 9 2 3 29 - 14 29
4.
Эюпспор
 Заявка 13 6 4 3 19 - 13 22
5.
Бешикташ
 Заявка 12 6 3 3 21 - 14 21
6.
Гёзтепе
 Заявка 13 6 3 4 24 - 19 21
7.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 13 5 4 4 21 - 18 19
8.
Сивасспор
 Заявка 14 5 3 6 18 - 22 18
9.
Коньяспор
 Заявка 14 5 3 6 16 - 21 18
10.
Антальяспор
 Заявка 13 5 2 6 17 - 25 17
11.
Ризеспор
 Заявка 12 5 1 6 12 - 20 16
12.
Газиантеп
 Заявка 12 4 3 5 18 - 18 15
13.
Трабзонспор
 Заявка 13 3 6 4 18 - 16 15
14.
Касымпаша
 Заявка 13 3 6 4 16 - 19 15
15.
Аланьяспор
 Заявка 13 3 5 5 12 - 16 14
16.
Кайсериспор
 Заявка 12 2 6 4 13 - 22 12
17.
Бодрумспор
 Заявка 14 3 2 9 10 - 21 11
18.
Хатайспор
 Заявка 12 1 4 7 11 - 19 7
19.
Адана Демирспор
 Заявка 13 0 2 11 9 - 31 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 7 6 1 0 19 - 8 19
2.
Гёзтепе
 Заявка 6 5 1 0 14 - 5 16
3.
Самсунспор
 Заявка 8 4 2 2 15 - 9 14
4.
Эюпспор
 Заявка 6 4 1 1 11 - 5 13
5.
Антальяспор
 Заявка 7 4 1 2 10 - 11 13
6.
Фенербахче
 Заявка 5 4 0 1 11 - 3 12
7.
Бешикташ
 Заявка 6 4 0 2 13 - 10 12
8.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 6 3 3 0 15 - 7 12
9.
Трабзонспор
 Заявка 6 3 2 1 14 - 8 11
10.
Газиантеп
 Заявка 6 3 2 1 9 - 4 11
11.
Сивасспор
 Заявка 7 3 2 2 9 - 8 11
12.
Коньяспор
 Заявка 6 2 3 1 7 - 6 9
13.
Аланьяспор
 Заявка 7 2 3 2 7 - 7 9
14.
Ризеспор
 Заявка 6 2 1 3 6 - 10 7
15.
Бодрумспор
 Заявка 7 2 1 4 6 - 6 7
16.
Хатайспор
 Заявка 6 1 2 3 5 - 8 5
17.
Кайсериспор
 Заявка 6 0 3 3 7 - 15 3
18.
Касымпаша
 Заявка 7 0 3 4 6 - 13 3
19.
Адана Демирспор
 Заявка 7 0 0 7 5 - 18 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 7 5 2 0 22 - 8 17
2.
Галатасарай
 Заявка 5 5 0 0 14 - 3 15
3.
Самсунспор
 Заявка 6 5 0 1 14 - 5 15
4.
Касымпаша
 Заявка 6 3 3 0 10 - 6 12
5.
Ризеспор
 Заявка 6 3 0 3 6 - 10 9
6.
Бешикташ
 Заявка 6 2 3 1 8 - 4 9
7.
Кайсериспор
 Заявка 6 2 3 1 6 - 7 9
8.
Эюпспор
 Заявка 7 2 3 2 8 - 8 9
9.
Коньяспор
 Заявка 8 3 0 5 9 - 15 9
10.
Сивасспор
 Заявка 7 2 1 4 9 - 14 7
11.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 7 2 1 4 6 - 11 7
12.
Аланьяспор
 Заявка 6 1 2 3 5 - 9 5
13.
Гёзтепе
 Заявка 7 1 2 4 10 - 14 5
14.
Газиантеп
 Заявка 6 1 1 4 9 - 14 4
15.
Антальяспор
 Заявка 6 1 1 4 7 - 14 4
16.
Бодрумспор
 Заявка 7 1 1 5 4 - 15 4
17.
Трабзонспор
 Заявка 7 0 4 3 4 - 8 4
18.
Хатайспор
 Заявка 6 0 2 4 6 - 11 2
19.
Адана Демирспор
 Заявка 6 0 2 4 4 - 13 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Истанбул Башакшехир Пёнтек Кшиштоф 8 (1)
Трабзонспор Банза Симон 8
Бешикташ Иммобиле Чиро 8
Фенербахче Тадич Душан 7 (4)
Фенербахче Джеко Эдин 7 (1)
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Топ нарушителей
Гёзтепе Anthony Dennis 1 6
Сивасспор Чифтчи Угюр 2 4
Газиантеп Козловски Кацпер 6
Аланьяспор Алмейда Ричард 5
Адана Демирспор Бурак Абдулсамет 5
Весь список
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      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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