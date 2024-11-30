Тур: 14. Стадион: Башакшехир Фатих Терим.
2:0
Первый тайм: 19'
Ход матча
8'
1:0
10'
2:0
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Владение мячом, % 0
27
Ба
Уссейну
23
Тюрюдж
Дениз
91
Давидсон
97
Лис
Матеуш
5
Heliton
77
Ogun
Bayrak
79
Romulo
Cruz
11
Жуан
Бланко
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
27 Ба УссейнуЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Тюрюдж ДенизПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
91 ДавидсонПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
75 Каплан ЭмреЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Кени ФилиппПолузащитник
-
18 Шиш ПатрикПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Атан Кагдас
- Основной состав
-
97 Лис МатеушВратарь
- Защитник
-
5 HelitonЗащитник
- Защитник
-
77 Ogun BayrakЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
79 Romulo CruzНападающий
-
11 Жуан БланкоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
22 Гюнтер КорайЗащитник
- Полузащитник
-
43 Тиянич ДавидПолузащитник
-
99 Фофана ДатроНападающий
-
-
66 Silva
-
18 Izzet Furkan
-
80 Efe Yavman
-
Главный тренер: Станимир Стоилов
История личных встреч
Истанбул Башакшехир
Гёзтепе
9 матчей
88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
11.1%
9 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 0 побед
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 4 победы
13 матчей
61.5%
7.7%
30.8%
8 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
69.2%
7.7%
23.1%
9 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
38.5%
30.8%
30.7%
5 побед 4 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
14
11
Голов в среднем за матч
2
1.83
Среднее время на гол
45
49
Всего голов
5
8
Голов в среднем за матч
0.83
1.14
Среднее время на гол
108
78
Всего голов
19
19
Голов в среднем за матч
1.46
1.46
Тотал матчей
2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
8
Больше 62%
Меньше 38%
5
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
Среднее время на гол
61
61
Бомбардиры внутри турнира
Истанбул Башакшехир
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пёнтек Кшиштоф
|6
|0.46
|Фигейредо Жоау
|5
|0.38
|Тюрюдж Дениз
|2
|0.15
|Опоку Джером
|2 (1)
|0.15
|Гюрлер Сердар
|1
|0.08
|Дуарте Леонардо
|1
|0.08
|Давидсон
|1
|0.08
|Пелкас Димитрис
|0
|0
|Кеман Оливье
|0
|0
|Лима Лукас
|0
|0
|Креспо Мигель
|0
|0
|Оздемир Берат
|0
|0
|Кени Филипп
|0
|0
|Гюрелер Хамза
|0
|0
Гёзтепе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Romulo Cruz
|5 (1)
|0.38
|Тиянич Давид
|2
|0.15
|Жуан Бланко
|2
|0.15
|Солет Исаак
|2
|0.15
|Алтыкардеш Таха
|2
|0.15
|Фофана Датро
|2
|0.15
|Мацуки Курю
|1
|0.08
|Silva
|1
|0.08
|Эрдоган Доган
|1
|0.08
|Heliton
|1
|0.08
|Гюнтер Корай
|1
|0.08
|Йылдыз Ахмед
|1
|0.08
|Мпуту Малкольм-Бокеле
|1
|0.08
|Сангаре Назим
|0
|0
Карточки
Истанбул Башакшехир
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пёнтек Кшиштоф
|3
|0
|Шахинер Омер Али
|2
|0
|Тюрюдж Дениз
|2
|0
|Кеман Оливье
|2
|0
|Ба Уссейну
|2
|0
|Эргюн Онур
|2
|0
|Креспо Мигель
|2
|0
|Оздемир Берат
|2
|0
|Опоку Джером
|2
|0
|Пелкас Димитрис
|0
|1
|Гюрлер Сердар
|1
|0
|Лима Лукас
|1
|0
|Дуарте Леонардо
|1
|0
|Фигейредо Жоау
|1
|0
|Давидсон
|1
|0
|Шенгезер Мухаммед
|1
|0
|Гюрелер Хамза
|1
|0
Гёзтепе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Anthony Dennis
|5
|1
|Солет Исаак
|4
|0
|Мпуту Малкольм-Бокеле
|4
|0
|Heliton
|2
|0
|Гюнтер Корай
|2
|0
|Romulo Cruz
|2
|0
|Мацуки Курю
|2
|0
|Жуан Бланко
|0
|1
|Кейбаши Исмаил
|1
|0
|Сангаре Назим
|1
|0
|Тиянич Давид
|1
|0
|Лис Матеуш
|1
|0
|Фофана Датро
|1
|0
Результаты матчей
Истанбул Башакшехир
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Гёзтепе
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
2
4
Истанбул Башакшехир
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Гёзтепе
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
9
0
Упущенные победы
4
14
Истанбул Башакшехир
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
8% (1)
50% (6)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (8)
25% (3)
8% (1)
Гёзтепе
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
25% (3)
58% (7)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
13
1
Упущенные победы
6
18
Голы по времени матча
Забито
11
9
2 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
8 Не забивали 8
0
0%
2
22%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
1
9%
3
33%
31-45
3
27%
1
11%
46-60
3
27%
1
11%
61-75
3
27%
2
22%
76-90
Пропущено
6
10
6 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
1
17%
2
20%
1-15
2
33%
2
20%
16-30
3
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
0
0%
4
40%
76-90
Забито
6
14
3 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 5
8 Не забивали 6
0
0%
3
21%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
3
50%
2
14%
31-45
1
17%
1
7%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
2
33%
6
43%
76-90
Пропущено
11
5
4 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
3
27%
2
40%
31-45
1
9%
2
40%
46-60
4
36%
1
20%
61-75
2
18%
0
0%
76-90
Забито
17
23
5 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 7
4 Не забивали 2
0
0%
5
22%
1-15
1
6%
1
4%
16-30
4
24%
5
22%
31-45
4
24%
2
9%
46-60
3
18%
2
9%
61-75
5
29%
29%
8
35%
76-90
Пропущено
17
15
10 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 8
1
6%
2
13%
1-15
3
18%
2
13%
16-30
6
35%
2
13%
31-45
1
6%
3
20%
46-60
4
24%
2
13%
61-75
2
12%
4
27%
76-90
Результаты последних матчей
Истанбул Башакшехир
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Истанбул Башакшехир - Петрокуб 1:1 Газиантеп - Истанбул Башакшехир 3:0 Истанбул Башакшехир - Бешикташ 0:0 Копенгаген - Истанбул Башакшехир 2:2
Коньяспор - Истанбул Башакшехир 3:2 Истанбул Башакшехир - Эюпспор 1:1 Целе - Истанбул Башакшехир 5:1 Трабзонспор - Истанбул Башакшехир 1:0 Истанбул Башакшехир - Кайсериспор 1:1 Истанбул Башакшехир - Рапид Вена 1:2 Сивасспор - Истанбул Башакшехир 1:2 Самсунспор - Истанбул Башакшехир 2:0 Бодрумспор - Истанбул Башакшехир 0:1 Истанбул Башакшехир - Антальяспор 5:2 Истанбул Башакшехир - Сент-Патрикс 2:0 Сент-Патрикс - Истанбул Башакшехир 0:0 Истанбул Башакшехир - Аланьяспор 4:2 Истанбул Башакшехир - Иберия 1999 2:0 Ризеспор - Истанбул Башакшехир 1:1 Иберия 1999 - Истанбул Башакшехир 0:1
Гёзтепе
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Бешикташ - Гёзтепе 2:4 Гёзтепе - Коньяспор 2:0 Газиантеп - Гёзтепе 2:1 Гёзтепе - Трабзонспор 2:1
Эюпспор - Гёзтепе 1:0 Гёзтепе - Сивасспор 3:2 Самсунспор - Гёзтепе 4:3 Гёзтепе - Кайсериспор 3:0 Гёзтепе - Бодрумспор 2:0 Аланьяспор - Гёзтепе 1:1 Гёзтепе - Фенербахче 2:2 Антальяспор - Гёзтепе 0:0 Гёзтепе - Истра 1961 1:2 Лутон Таун - Гёзтепе 2:3 Фехервар - Гёзтепе 2:2 Фехервар ФК - Гёзтепе 2:2 Гёзтепе - Чарльтон 1:3 Гёзтепе - Бодрумспор 1:1 Эюпспор - Гёзтепе 0:3 Гёзтепе - Генчлербирлиги 2:0
Результаты матчей
Истанбул Башакшехир
Гёзтепе
Точный счет
1:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
5:2
1 раз 20%
2:0
2 раза 33%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
4
1 раз 20%
5
1 раз 20%
2
4 раза 67%
3
2 раза 33%
Точный счет
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:4
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Точный счет
1:1
3 раза 25%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
2:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
Точное количество голов
0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
2 раза 17%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
2
4 раза 33%
3
3 раза 25%
0
2 раза 17%
1
2 раза 17%
4
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Истанбул Башакшехир
Гёзтепе
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
23
23
24
23
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
42
25
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
84
Больше Меньше
102
48
84
210
48
210
111
111
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|11
|1
|0
|33 - 11
|34
|2.
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|33 - 11
|29
|3.
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|29 - 14
|29
|4.
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|19 - 13
|22
|5.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|21 - 14
|21
|6.
|0:2 Заявка
|13
|6
|3
|4
|23 - 17
|21
|7.
|2:0 Заявка
|13
|5
|4
|4
|19 - 17
|19
|8.
|1:0 Заявка
|13
|4
|6
|3
|18 - 14
|18
|9.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|18 - 22
|18
|10.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|16 - 21
|18
|11.
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|17 - 25
|17
|12.
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|12 - 20
|16
|13.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|18 - 18
|15
|14.
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|16 - 19
|15
|15.
|Заявка
|12
|2
|6
|4
|13 - 22
|12
|16.
|0:1 Заявка
|13
|2
|5
|6
|10 - 16
|11
|17.
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|10 - 21
|11
|18.
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|11 - 19
|7
|19.
|Заявка
|13
|0
|2
|11
|9 - 31
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|19 - 8
|19
|2.
|0:2 Заявка
|6
|5
|1
|0
|14 - 5
|16
|3.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|15 - 9
|14
|4.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|11 - 5
|13
|5.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 11
|13
|6.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|11 - 3
|12
|7.
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|13 - 10
|12
|8.
|2:0 Заявка
|6
|3
|3
|0
|13 - 6
|12
|9.
|1:0 Заявка
|6
|3
|2
|1
|14 - 8
|11
|10.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|9 - 4
|11
|11.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|9 - 8
|11
|12.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|7 - 6
|9
|13.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 10
|7
|14.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 6
|7
|15.
|0:1 Заявка
|7
|1
|3
|3
|5 - 7
|6
|16.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 8
|5
|17.
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|7 - 15
|3
|18.
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|6 - 13
|3
|19.
|Заявка
|7
|0
|0
|7
|5 - 18
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|22 - 8
|17
|2.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|14 - 3
|15
|3.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|14 - 5
|15
|4.
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|10 - 6
|12
|5.
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|6 - 10
|9
|6.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|8 - 4
|9
|7.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|6 - 7
|9
|8.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|8 - 8
|9
|9.
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|9 - 15
|9
|10.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|9 - 14
|7
|11.
|2:0 Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 11
|7
|12.
|1:0 Заявка
|7
|1
|4
|2
|4 - 6
|7
|13.
|0:1 Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 9
|5
|14.
|0:2 Заявка
|7
|1
|2
|4
|9 - 12
|5
|15.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|9 - 14
|4
|16.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|7 - 14
|4
|17.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|4 - 15
|4
|18.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|6 - 11
|2
|19.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|4 - 13
|2
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
- — Зона вылета
|Трабзонспор
|Банза Симон
|8
|Бешикташ
|Иммобиле Чиро
|8
|Фенербахче
|Тадич Душан
|7 (4)
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|7 (1)
|Истанбул Башакшехир
|Пёнтек Кшиштоф
|7
|Сивасспор
|Чифтчи Угюр
|2 4
|Гёзтепе
|Anthony Dennis
|1 5
|Газиантеп
|Козловски Кацпер
|6
|Адана Демирспор
|Бурак Абдулсамет
|5
|Сивасспор
|Бальде Диао Кейта
|1 3