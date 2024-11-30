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  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 14. Стадион: .
Истанбул Башакшехир
2:0
Первый тайм: 19'
Гёзтепе
0'
1:0
8' Гол
Давидсон
2:0
10' Гол
Пёнтек Кшиштоф

Ход матча

8'
Давидсон
1:0
10'
Пёнтек Кшиштоф
(Тюрюдж Дениз)
2:0

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Владение мячом, % 0
Лучшие коэффициенты
Истанбул Башакшехир
Ничья
Гёзтепе
2.40
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3.20
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3.30
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Все Коэффициенты
16
Шенгезер
Мухаммед
5
Дуарте
Леонардо
27
Ба
Уссейну
3
Опоку
Джером
6
Лима
Лукас
4
Эргюн
Онур
23
Тюрюдж
Дениз
8
Кеман
Оливье
13
Креспо
Мигель
91
Давидсон
9
Пёнтек
Кшиштоф
97
Лис
Матеуш
4
Алтыкардеш
Таха
5
Heliton
26
Мпуту
Малкольм-Бокеле
77
Ogun
Bayrak
12
Кейбаши
Исмаил
6
Viktor
Hugo
16
Anthony
Dennis
7
Мацуки
Курю
79
Romulo
Cruz
11
Жуан
Бланко
Истанбул Башакшехир
4-1-4-1
Гёзтепе
3-4-1-2

История личных встреч

Истанбул Башакшехир
Гёзтепе

9 матчей

88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
11.1%
9 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 4 победы

13 матчей

61.5%
7.7%
30.8%
8 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

69.2%
7.7%
23.1%
9 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

38.5%
30.8%
30.7%
5 побед 4 ничьи 4 победы

История матчей

К
3:1
С
1:2
С
2:1
С
2:1
С
0:0
С
0:3
С
2:1
С
0:2
С
0:2
С
2:0
С
1:2
К
0:2
К
6:2

Голы

Всего голов

14
11

Голов в среднем за матч

2
1.83

Среднее время на гол

45
49

Всего голов

5
8

Голов в среднем за матч

0.83
1.14

Среднее время на гол

108
78

Всего голов

19
19

Голов в среднем за матч

1.46
1.46

Тотал матчей

2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
8
Больше 62%
Меньше 38%
5
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

61
61

Бомбардиры внутри турнира

Истанбул Башакшехир
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пёнтек Кшиштоф 6 0.46
Фигейредо Жоау 5 0.38
Тюрюдж Дениз 2 0.15
Опоку Джером 2 (1) 0.15
Гюрлер Сердар 1 0.08
Дуарте Леонардо 1 0.08
Давидсон 1 0.08
Пелкас Димитрис 0 0
Кеман Оливье 0 0
Лима Лукас 0 0
Креспо Мигель 0 0
Оздемир Берат 0 0
Кени Филипп 0 0
Гюрелер Хамза 0 0
Гёзтепе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Romulo Cruz 5 (1) 0.38
Тиянич Давид 2 0.15
Жуан Бланко 2 0.15
Солет Исаак 2 0.15
Алтыкардеш Таха 2 0.15
Фофана Датро 2 0.15
Мацуки Курю 1 0.08
Silva 1 0.08
Эрдоган Доган 1 0.08
Heliton 1 0.08
Гюнтер Корай 1 0.08
Йылдыз Ахмед 1 0.08
Мпуту Малкольм-Бокеле 1 0.08
Сангаре Назим 0 0

Карточки

Истанбул Башакшехир
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пёнтек Кшиштоф 3 0
Шахинер Омер Али 2 0
Тюрюдж Дениз 2 0
Кеман Оливье 2 0
Ба Уссейну 2 0
Эргюн Онур 2 0
Креспо Мигель 2 0
Оздемир Берат 2 0
Опоку Джером 2 0
Пелкас Димитрис 0 1
Гюрлер Сердар 1 0
Лима Лукас 1 0
Дуарте Леонардо 1 0
Фигейредо Жоау 1 0
Давидсон 1 0
Шенгезер Мухаммед 1 0
Гюрелер Хамза 1 0
Гёзтепе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Anthony Dennis 5 1
Солет Исаак 4 0
Мпуту Малкольм-Бокеле 4 0
Heliton 2 0
Гюнтер Корай 2 0
Romulo Cruz 2 0
Мацуки Курю 2 0
Жуан Бланко 0 1
Кейбаши Исмаил 1 0
Сангаре Назим 1 0
Тиянич Давид 1 0
Лис Матеуш 1 0
Фофана Датро 1 0

Результаты матчей

Истанбул Башакшехир
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Гёзтепе
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

2
4
Истанбул Башакшехир
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Гёзтепе
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

9
0

Упущенные победы

4
14
Истанбул Башакшехир
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
8% (1)
50% (6)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (8)
25% (3)
8% (1)
Гёзтепе
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
25% (3)
58% (7)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

13
1

Упущенные победы

6
18

Голы по времени матча

Забито

11
9
2 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
8 Не забивали 8
0
0%
2
22%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
1
9%
3
33%
31-45
3
27%
1
11%
46-60
3
27%
1
11%
61-75
3
27%
2
22%
76-90

Пропущено

6
10
6 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
1
17%
2
20%
1-15
2
33%
2
20%
16-30
3
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
0
0%
4
40%
76-90

Забито

6
14
3 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 5
8 Не забивали 6
0
0%
3
21%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
3
50%
2
14%
31-45
1
17%
1
7%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
2
33%
6
43%
76-90

Пропущено

11
5
4 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
3
27%
2
40%
31-45
1
9%
2
40%
46-60
4
36%
1
20%
61-75
2
18%
0
0%
76-90

Забито

17
23
5 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 7
4 Не забивали 2
0
0%
5
22%
1-15
1
6%
1
4%
16-30
4
24%
5
22%
31-45
4
24%
2
9%
46-60
3
18%
2
9%
61-75
5
29%
29%
8
35%
76-90

Пропущено

17
15
10 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 8
1
6%
2
13%
1-15
3
18%
2
13%
16-30
6
35%
2
13%
31-45
1
6%
3
20%
46-60
4
24%
2
13%
61-75
2
12%
4
27%
76-90

Результаты последних матчей

Истанбул Башакшехир
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Истанбул Башакшехир - Петрокуб 1:1 Газиантеп - Истанбул Башакшехир 3:0 Истанбул Башакшехир - Бешикташ 0:0 Копенгаген - Истанбул Башакшехир 2:2
Коньяспор - Истанбул Башакшехир 3:2 Истанбул Башакшехир - Эюпспор 1:1 Целе - Истанбул Башакшехир 5:1 Трабзонспор - Истанбул Башакшехир 1:0 Истанбул Башакшехир - Кайсериспор 1:1 Истанбул Башакшехир - Рапид Вена 1:2 Сивасспор - Истанбул Башакшехир 1:2 Самсунспор - Истанбул Башакшехир 2:0 Бодрумспор - Истанбул Башакшехир 0:1 Истанбул Башакшехир - Антальяспор 5:2 Истанбул Башакшехир - Сент-Патрикс 2:0 Сент-Патрикс - Истанбул Башакшехир 0:0 Истанбул Башакшехир - Аланьяспор 4:2 Истанбул Башакшехир - Иберия 1999 2:0 Ризеспор - Истанбул Башакшехир 1:1 Иберия 1999 - Истанбул Башакшехир 0:1
Гёзтепе
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Бешикташ - Гёзтепе 2:4 Гёзтепе - Коньяспор 2:0 Газиантеп - Гёзтепе 2:1 Гёзтепе - Трабзонспор 2:1
Эюпспор - Гёзтепе 1:0 Гёзтепе - Сивасспор 3:2 Самсунспор - Гёзтепе 4:3 Гёзтепе - Кайсериспор 3:0 Гёзтепе - Бодрумспор 2:0 Аланьяспор - Гёзтепе 1:1 Гёзтепе - Фенербахче 2:2 Антальяспор - Гёзтепе 0:0 Гёзтепе - Истра 1961 1:2 Лутон Таун - Гёзтепе 2:3 Фехервар - Гёзтепе 2:2 Фехервар ФК - Гёзтепе 2:2 Гёзтепе - Чарльтон 1:3 Гёзтепе - Бодрумспор 1:1 Эюпспор - Гёзтепе 0:3 Гёзтепе - Генчлербирлиги 2:0

Результаты матчей

Истанбул Башакшехир
Гёзтепе

Точный счет

1:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
5:2
1 раз 20%
2:0
2 раза 33%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
4
1 раз 20%
5
1 раз 20%
2
4 раза 67%
3
2 раза 33%

Точный счет

0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:4
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Точный счет

1:1
3 раза 25%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
2:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%

Точное количество голов

0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
2 раза 17%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
2
4 раза 33%
3
3 раза 25%
0
2 раза 17%
1
2 раза 17%
4
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Истанбул Башакшехир
Гёзтепе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
2
3
1.5
2
3
2.5
2
4
2
3
3.5
1
4
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
4
2
2
5
1.5
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
0.5
Больше Меньше
10
2
4
8
1.5
8
4
2
10
2.5
4
8
2
10
3.5
1
11
1
11
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 12 11 1 0 33 - 11 34
2.
Фенербахче
 Заявка 12 9 2 1 33 - 11 29
3.
Самсунспор
 Заявка 14 9 2 3 29 - 14 29
4.
Эюпспор
 Заявка 13 6 4 3 19 - 13 22
5.
Бешикташ
 Заявка 12 6 3 3 21 - 14 21
6.
Гёзтепе
 0:2 Заявка 13 6 3 4 23 - 17 21
7.
Истанбул Башакшехир
 2:0 Заявка 13 5 4 4 19 - 17 19
8.
Трабзонспор
 1:0 Заявка 13 4 6 3 18 - 14 18
9.
Сивасспор
 Заявка 14 5 3 6 18 - 22 18
10.
Коньяспор
 Заявка 14 5 3 6 16 - 21 18
11.
Антальяспор
 Заявка 13 5 2 6 17 - 25 17
12.
Ризеспор
 Заявка 12 5 1 6 12 - 20 16
13.
Газиантеп
 Заявка 12 4 3 5 18 - 18 15
14.
Касымпаша
 Заявка 13 3 6 4 16 - 19 15
15.
Кайсериспор
 Заявка 12 2 6 4 13 - 22 12
16.
Аланьяспор
 0:1 Заявка 13 2 5 6 10 - 16 11
17.
Бодрумспор
 Заявка 14 3 2 9 10 - 21 11
18.
Хатайспор
 Заявка 12 1 4 7 11 - 19 7
19.
Адана Демирспор
 Заявка 13 0 2 11 9 - 31 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 7 6 1 0 19 - 8 19
2.
Гёзтепе
 0:2 Заявка 6 5 1 0 14 - 5 16
3.
Самсунспор
 Заявка 8 4 2 2 15 - 9 14
4.
Эюпспор
 Заявка 6 4 1 1 11 - 5 13
5.
Антальяспор
 Заявка 7 4 1 2 10 - 11 13
6.
Фенербахче
 Заявка 5 4 0 1 11 - 3 12
7.
Бешикташ
 Заявка 6 4 0 2 13 - 10 12
8.
Истанбул Башакшехир
 2:0 Заявка 6 3 3 0 13 - 6 12
9.
Трабзонспор
 1:0 Заявка 6 3 2 1 14 - 8 11
10.
Газиантеп
 Заявка 6 3 2 1 9 - 4 11
11.
Сивасспор
 Заявка 7 3 2 2 9 - 8 11
12.
Коньяспор
 Заявка 6 2 3 1 7 - 6 9
13.
Ризеспор
 Заявка 6 2 1 3 6 - 10 7
14.
Бодрумспор
 Заявка 7 2 1 4 6 - 6 7
15.
Аланьяспор
 0:1 Заявка 7 1 3 3 5 - 7 6
16.
Хатайспор
 Заявка 6 1 2 3 5 - 8 5
17.
Кайсериспор
 Заявка 6 0 3 3 7 - 15 3
18.
Касымпаша
 Заявка 7 0 3 4 6 - 13 3
19.
Адана Демирспор
 Заявка 7 0 0 7 5 - 18 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 7 5 2 0 22 - 8 17
2.
Галатасарай
 Заявка 5 5 0 0 14 - 3 15
3.
Самсунспор
 Заявка 6 5 0 1 14 - 5 15
4.
Касымпаша
 Заявка 6 3 3 0 10 - 6 12
5.
Ризеспор
 Заявка 6 3 0 3 6 - 10 9
6.
Бешикташ
 Заявка 6 2 3 1 8 - 4 9
7.
Кайсериспор
 Заявка 6 2 3 1 6 - 7 9
8.
Эюпспор
 Заявка 7 2 3 2 8 - 8 9
9.
Коньяспор
 Заявка 8 3 0 5 9 - 15 9
10.
Сивасспор
 Заявка 7 2 1 4 9 - 14 7
11.
Истанбул Башакшехир
 2:0 Заявка 7 2 1 4 6 - 11 7
12.
Трабзонспор
 1:0 Заявка 7 1 4 2 4 - 6 7
13.
Аланьяспор
 0:1 Заявка 6 1 2 3 5 - 9 5
14.
Гёзтепе
 0:2 Заявка 7 1 2 4 9 - 12 5
15.
Газиантеп
 Заявка 6 1 1 4 9 - 14 4
16.
Антальяспор
 Заявка 6 1 1 4 7 - 14 4
17.
Бодрумспор
 Заявка 7 1 1 5 4 - 15 4
18.
Хатайспор
 Заявка 6 0 2 4 6 - 11 2
19.
Адана Демирспор
 Заявка 6 0 2 4 4 - 13 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Трабзонспор Банза Симон 8
Бешикташ Иммобиле Чиро 8
Фенербахче Тадич Душан 7 (4)
Фенербахче Джеко Эдин 7 (1)
Истанбул Башакшехир Пёнтек Кшиштоф 7
Весь список

Топ нарушителей
Сивасспор Чифтчи Угюр 2 4
Гёзтепе Anthony Dennis 1 5
Газиантеп Козловски Кацпер 6
Адана Демирспор Бурак Абдулсамет 5
Сивасспор Бальде Диао Кейта 1 3
Весь список
Лучшие коэффициенты
Истанбул Башакшехир
Ничья
Гёзтепе
2.40
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3.30
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