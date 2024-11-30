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  3. Турция
  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 14. Стадион: .
Истанбул Башакшехир
4:1
Конец матча
Гёзтепе
0'
1:0
8' Гол
Давидсон
2:0
10' Гол
Пёнтек Кшиштоф
3:0
37' Гол
Тюрюдж Дениз
4:0
43' Гол
Пёнтек Кшиштоф
45' Желтая карточка
Anthony Dennis
56' Желтая карточка
Heliton
4:1
61' Гол в свои ворота
Лима Лукас
72' Желтая карточка
Silva
72' Желтая карточка
Тюрюдж Дениз
77' Желтая карточка
Эргюн Онур
90'+4

Ход матча

8'
Давидсон
1:0
10'
Пёнтек Кшиштоф
(Тюрюдж Дениз)
2:0
37'
Тюрюдж Дениз
(Пёнтек Кшиштоф)
3:0
43'
Пёнтек Кшиштоф
(Тюрюдж Дениз)
4:0
45'
 
Anthony Dennis
46'
 
Silva
Кейбаши Исмаил
46'
 
Тиянич Давид
Мацуки Курю
56'
 
Heliton
61'
4:1
Лима Лукас
70'
 
Фофана Датро
Жуан Бланко
70'
 
Дисмас Новатус
Viktor Hugo
72'
 
Silva
72'
Тюрюдж Дениз
 
77'
Эргюн Онур
 
77'
Фигейредо Жоау
Давидсон
 
82'
Шиш Патрик
Тюрюдж Дениз
 
82'
Кени Филипп
Пёнтек Кшиштоф
 
83'
 
Сангаре Назим
Ogun Bayrak
88'
Оздемир Берат
Кеман Оливье
 
88'
Пелкас Димитрис
Эргюн Онур
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 4
  • 7 Удары в створ 2
  • 5 Угловые 5
  • 0 Офсайды 4
  • 4 Нарушения правил 19
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 51 Владение мячом, % 49
16
Шенгезер
Мухаммед
5
Дуарте
Леонардо
27
Ба
Уссейну
3
Опоку
Джером
6
Лима
Лукас
4
Эргюн
Онур
23
Тюрюдж
Дениз
8
Кеман
Оливье
13
Креспо
Мигель
91
Давидсон
9
Пёнтек
Кшиштоф
97
Лис
Матеуш
4
Алтыкардеш
Таха
5
Heliton
26
Мпуту
Малкольм-Бокеле
77
Ogun
Bayrak
12
Кейбаши
Исмаил
6
Viktor
Hugo
16
Anthony
Dennis
7
Мацуки
Курю
79
Romulo
Cruz
11
Жуан
Бланко
Истанбул Башакшехир
4-1-4-1
Гёзтепе
3-4-1-2

История личных встреч

Истанбул Башакшехир
Гёзтепе

9 матчей

88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
11.1%
9 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 4 победы

13 матчей

61.5%
7.7%
30.8%
8 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

69.2%
7.7%
23.1%
9 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

38.5%
30.8%
30.7%
5 побед 4 ничьи 4 победы

История матчей

К
3:1
С
1:2
С
2:1
С
2:1
С
0:0
С
0:3
С
2:1
С
0:2
С
0:2
С
2:0
С
1:2
К
0:2
К
6:2

Голы

Всего голов

14
11

Голов в среднем за матч

2
1.83

Среднее время на гол

45
49

Всего голов

5
8

Голов в среднем за матч

0.83
1.14

Среднее время на гол

108
78

Всего голов

19
19

Голов в среднем за матч

1.46
1.46

Тотал матчей

2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
8
Больше 62%
Меньше 38%
5
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

61
61

Бомбардиры внутри турнира

Истанбул Башакшехир
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пёнтек Кшиштоф 8 0.62
Фигейредо Жоау 5 0.38
Тюрюдж Дениз 3 0.23
Опоку Джером 2 (1) 0.15
Гюрлер Сердар 1 0.08
Дуарте Леонардо 1 0.08
Давидсон 1 0.08
Пелкас Димитрис 0 0
Кеман Оливье 0 0
Лима Лукас 0 0
Креспо Мигель 0 0
Оздемир Берат 0 0
Кени Филипп 0 0
Гюрелер Хамза 0 0
Гёзтепе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Romulo Cruz 5 (1) 0.38
Тиянич Давид 2 0.15
Жуан Бланко 2 0.15
Солет Исаак 2 0.15
Алтыкардеш Таха 2 0.15
Фофана Датро 2 0.15
Мацуки Курю 1 0.08
Silva 1 0.08
Эрдоган Доган 1 0.08
Heliton 1 0.08
Гюнтер Корай 1 0.08
Йылдыз Ахмед 1 0.08
Мпуту Малкольм-Бокеле 1 0.08
Сангаре Назим 0 0

Карточки

Истанбул Башакшехир
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тюрюдж Дениз 3 0
Пёнтек Кшиштоф 3 0
Эргюн Онур 3 0
Шахинер Омер Али 2 0
Кеман Оливье 2 0
Ба Уссейну 2 0
Креспо Мигель 2 0
Оздемир Берат 2 0
Опоку Джером 2 0
Пелкас Димитрис 0 1
Гюрлер Сердар 1 0
Лима Лукас 1 0
Дуарте Леонардо 1 0
Фигейредо Жоау 1 0
Давидсон 1 0
Шенгезер Мухаммед 1 0
Гюрелер Хамза 1 0
Гёзтепе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Anthony Dennis 6 1
Солет Исаак 4 0
Мпуту Малкольм-Бокеле 4 0
Heliton 3 0
Гюнтер Корай 2 0
Romulo Cruz 2 0
Мацуки Курю 2 0
Жуан Бланко 0 1
Кейбаши Исмаил 1 0
Сангаре Назим 1 0
Тиянич Давид 1 0
Лис Матеуш 1 0
Silva 1 0
Фофана Датро 1 0

Результаты матчей

Истанбул Башакшехир
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Гёзтепе
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

2
4
Истанбул Башакшехир
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Гёзтепе
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

9
0

Упущенные победы

4
14
Истанбул Башакшехир
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (8)
23% (3)
15% (2)
Гёзтепе
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
23% (3)
54% (7)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

13
1

Упущенные победы

6
18

Голы по времени матча

Забито

16
9
6 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
8 Не забивали 9
2
13%
2
22%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
3
19%
3
33%
31-45
3
19%
1
11%
46-60
4
25%
1
11%
61-75
3
19%
2
22%
76-90

Пропущено

6
15
6 В 1-м тайме 8
0 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
1
17%
4
27%
1-15
2
33%
2
13%
16-30
3
50%
2
13%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
0
0%
4
27%
76-90

Забито

6
14
3 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 5
9 Не забивали 7
0
0%
3
21%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
3
50%
2
14%
31-45
1
17%
1
7%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
2
33%
6
43%
76-90

Пропущено

11
5
4 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
3
27%
2
40%
31-45
1
9%
2
40%
46-60
4
36%
1
20%
61-75
2
18%
0
0%
76-90

Забито

22
23
9 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 7
4 Не забивали 3
2
9%
5
22%
1-15
1
5%
1
4%
16-30
6
27%
5
22%
31-45
4
18%
2
9%
46-60
4
18%
2
9%
61-75
5
23%
8
35%
76-90

Пропущено

17
20
10 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 9
1
6%
4
20%
1-15
3
18%
2
10%
16-30
6
35%
4
20%
31-45
1
6%
3
15%
46-60
4
24%
3
15%
61-75
2
12%
4
20%
76-90

Результаты последних матчей

Истанбул Башакшехир
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Истанбул Башакшехир - Петрокуб 1:1 Газиантеп - Истанбул Башакшехир 3:0 Истанбул Башакшехир - Бешикташ 0:0 Копенгаген - Истанбул Башакшехир 2:2
Коньяспор - Истанбул Башакшехир 3:2 Истанбул Башакшехир - Эюпспор 1:1 Целе - Истанбул Башакшехир 5:1 Трабзонспор - Истанбул Башакшехир 1:0 Истанбул Башакшехир - Кайсериспор 1:1 Истанбул Башакшехир - Рапид Вена 1:2 Сивасспор - Истанбул Башакшехир 1:2 Самсунспор - Истанбул Башакшехир 2:0 Бодрумспор - Истанбул Башакшехир 0:1 Истанбул Башакшехир - Антальяспор 5:2 Истанбул Башакшехир - Сент-Патрикс 2:0 Сент-Патрикс - Истанбул Башакшехир 0:0 Истанбул Башакшехир - Аланьяспор 4:2 Истанбул Башакшехир - Иберия 1999 2:0 Ризеспор - Истанбул Башакшехир 1:1 Иберия 1999 - Истанбул Башакшехир 0:1
Гёзтепе
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Бешикташ - Гёзтепе 2:4 Гёзтепе - Коньяспор 2:0 Газиантеп - Гёзтепе 2:1 Гёзтепе - Трабзонспор 2:1
Эюпспор - Гёзтепе 1:0 Гёзтепе - Сивасспор 3:2 Самсунспор - Гёзтепе 4:3 Гёзтепе - Кайсериспор 3:0 Гёзтепе - Бодрумспор 2:0 Аланьяспор - Гёзтепе 1:1 Гёзтепе - Фенербахче 2:2 Антальяспор - Гёзтепе 0:0 Гёзтепе - Истра 1961 1:2 Лутон Таун - Гёзтепе 2:3 Фехервар - Гёзтепе 2:2 Фехервар ФК - Гёзтепе 2:2 Гёзтепе - Чарльтон 1:3 Гёзтепе - Бодрумспор 1:1 Эюпспор - Гёзтепе 0:3 Гёзтепе - Генчлербирлиги 2:0

Результаты матчей

Истанбул Башакшехир
Гёзтепе

Точный счет

1:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
5:2
1 раз 17%
2:0
2 раза 33%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%

Точное количество голов

4
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
5
1 раз 17%
2
4 раза 67%
3
2 раза 33%

Точный счет

0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Точный счет

1:1
3 раза 23%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
2:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%

Точное количество голов

0
4 раза 31%
1
4 раза 31%
2
2 раза 15%
4
2 раза 15%
5
1 раз 8%
2
4 раза 31%
1
3 раза 23%
3
3 раза 23%
0
2 раза 15%
4
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Истанбул Башакшехир
Гёзтепе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
3
3
1.5
3
3
2.5
2
4
3
3
3.5
1
5
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
5
2
2
5
1.5
2
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
11
2
5
8
1.5
8
5
3
10
2.5
4
9
3
10
3.5
1
12
1
12
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 12 11 1 0 33 - 11 34
2.
Фенербахче
 Заявка 12 9 2 1 33 - 11 29
3.
Самсунспор
 Заявка 14 9 2 3 29 - 14 29
4.
Эюпспор
 Заявка 13 6 4 3 19 - 13 22
5.
Бешикташ
 Заявка 12 6 3 3 21 - 14 21
6.
Гёзтепе
 Заявка 13 6 3 4 24 - 19 21
7.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 13 5 4 4 21 - 18 19
8.
Сивасспор
 Заявка 14 5 3 6 18 - 22 18
9.
Коньяспор
 Заявка 14 5 3 6 16 - 21 18
10.
Антальяспор
 Заявка 13 5 2 6 17 - 25 17
11.
Ризеспор
 Заявка 12 5 1 6 12 - 20 16
12.
Газиантеп
 Заявка 12 4 3 5 18 - 18 15
13.
Трабзонспор
 Заявка 13 3 6 4 18 - 16 15
14.
Касымпаша
 Заявка 13 3 6 4 16 - 19 15
15.
Аланьяспор
 Заявка 13 3 5 5 12 - 16 14
16.
Кайсериспор
 Заявка 12 2 6 4 13 - 22 12
17.
Бодрумспор
 Заявка 14 3 2 9 10 - 21 11
18.
Хатайспор
 Заявка 12 1 4 7 11 - 19 7
19.
Адана Демирспор
 Заявка 13 0 2 11 9 - 31 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 7 6 1 0 19 - 8 19
2.
Гёзтепе
 Заявка 6 5 1 0 14 - 5 16
3.
Самсунспор
 Заявка 8 4 2 2 15 - 9 14
4.
Эюпспор
 Заявка 6 4 1 1 11 - 5 13
5.
Антальяспор
 Заявка 7 4 1 2 10 - 11 13
6.
Фенербахче
 Заявка 5 4 0 1 11 - 3 12
7.
Бешикташ
 Заявка 6 4 0 2 13 - 10 12
8.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 6 3 3 0 15 - 7 12
9.
Трабзонспор
 Заявка 6 3 2 1 14 - 8 11
10.
Газиантеп
 Заявка 6 3 2 1 9 - 4 11
11.
Сивасспор
 Заявка 7 3 2 2 9 - 8 11
12.
Коньяспор
 Заявка 6 2 3 1 7 - 6 9
13.
Аланьяспор
 Заявка 7 2 3 2 7 - 7 9
14.
Ризеспор
 Заявка 6 2 1 3 6 - 10 7
15.
Бодрумспор
 Заявка 7 2 1 4 6 - 6 7
16.
Хатайспор
 Заявка 6 1 2 3 5 - 8 5
17.
Кайсериспор
 Заявка 6 0 3 3 7 - 15 3
18.
Касымпаша
 Заявка 7 0 3 4 6 - 13 3
19.
Адана Демирспор
 Заявка 7 0 0 7 5 - 18 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 7 5 2 0 22 - 8 17
2.
Галатасарай
 Заявка 5 5 0 0 14 - 3 15
3.
Самсунспор
 Заявка 6 5 0 1 14 - 5 15
4.
Касымпаша
 Заявка 6 3 3 0 10 - 6 12
5.
Ризеспор
 Заявка 6 3 0 3 6 - 10 9
6.
Бешикташ
 Заявка 6 2 3 1 8 - 4 9
7.
Кайсериспор
 Заявка 6 2 3 1 6 - 7 9
8.
Эюпспор
 Заявка 7 2 3 2 8 - 8 9
9.
Коньяспор
 Заявка 8 3 0 5 9 - 15 9
10.
Сивасспор
 Заявка 7 2 1 4 9 - 14 7
11.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 7 2 1 4 6 - 11 7
12.
Аланьяспор
 Заявка 6 1 2 3 5 - 9 5
13.
Гёзтепе
 Заявка 7 1 2 4 10 - 14 5
14.
Газиантеп
 Заявка 6 1 1 4 9 - 14 4
15.
Антальяспор
 Заявка 6 1 1 4 7 - 14 4
16.
Бодрумспор
 Заявка 7 1 1 5 4 - 15 4
17.
Трабзонспор
 Заявка 7 0 4 3 4 - 8 4
18.
Хатайспор
 Заявка 6 0 2 4 6 - 11 2
19.
Адана Демирспор
 Заявка 6 0 2 4 4 - 13 2
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  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Истанбул Башакшехир Пёнтек Кшиштоф 8 (1)
Трабзонспор Банза Симон 8
Бешикташ Иммобиле Чиро 8
Фенербахче Тадич Душан 7 (4)
Фенербахче Джеко Эдин 7 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Гёзтепе Anthony Dennis 1 6
Сивасспор Чифтчи Угюр 2 4
Газиантеп Козловски Кацпер 6
Аланьяспор Алмейда Ричард 5
Адана Демирспор Бурак Абдулсамет 5
Весь список
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    • 46'
      Кейбаши Исмаил уходит с поля. Djalma выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • 8'
      Г О О О О Л - Давидсон бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Истанбул Башакшехир 4:1 Гёзтепе онлайн

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