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  3. Италия
  4. Серия A 2024-2025
Тур: 14. Стадион: . Главный судья: Дионизи Федерико
Милан
1:0
Первый тайм: 27'
Эмполи
0'
1:0
19' Гол
Мората Альваро
25' Желтая карточка
Паулу Фонсека

Ход матча

19'
Мората Альваро
1:0
25'
Паулу Фонсека
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 0
  • 3 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 72 Владение мячом, % 28

Владение мячом

Прогнозы 115
Милан 96.5% (111)
X 2.6% (3)
Эмполи 0.9% (1)
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Милан
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16
Меньян
Майк
22
Эмерсон
Жуниор
46
Габбия
Маттео
28
Тиав
Малик
19
Эрнандес
Тео
29
Фофана
Юссуф
14
Рейндерс
Тиджани
80
Муса
Юнус
11
Пулишич
Кристиан
10
Леау
Рафаэл
7
Мората
Альваро
23
Васкес
Дэвис
2
Гогличидзе
Саба
34
Исмайли
Ардиан
21
Вити
Маттиа
11
Гьяси
Эммануэль
6
Хендерсон
Лиам
8
Анджорин
Фаустино
93
Мале
Юссеф
3
Пеццелла
Джузеппе
29
Коломбо
Лоренцо
9
Пеллегри
Пьетро
Милан
4-2-3-1
Эмполи
3-5-2

История личных встреч

Милан
Эмполи

11 матчей

81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

54.5%
36.4%
9.1%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

72.7%
36.4%
8 побед 4 ничьи 0 побед

5 матчей

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы

16 матчей

56.3%
31.3%
12.4%
9 побед 5 ничьих 2 победы

Первый тайм

37.5%
50%
12.5%
6 побед 8 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
31.3%
18.7%
8 побед 5 ничьих 3 победы

История матчей

СA
1:0
СA
0:3
СA
0:0
СA
1:3
СA
1:0
СA
2:4
СA
3:0
СA
1:1
СA
1:2
СA
1:4
СA
2:2
СA
2:1
СA
1:1
СA
2:2
СA
1:3
СA
0:1

Голы

Всего голов

9
22

Голов в среднем за матч

1.13
2.75

Среднее время на гол

80
32

Всего голов

10
5

Голов в среднем за матч

1.25
0.63

Среднее время на гол

72
144

Всего голов

19
27

Голов в среднем за матч

1.19
1.69

Тотал матчей

2.5
15
Больше 94%
Меньше 6%
1
12
Больше 75%
Меньше 25%
4
10
Больше 63%
Меньше 38%
6
6
Больше 38%
Меньше 63%
10
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
15

Среднее время на гол

75
53

Бомбардиры внутри турнира

Милан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пулишич Кристиан 5 (1) 0.38
Леау Рафаэл 3 0.23
Эрнандес Тео 2 0.15
Абрахам Тэмми 2 (1) 0.15
Мората Альваро 2 0.15
Рейндерс Тиджани 1 0.08
Фофана Юссуф 1 0.08
Габбия Маттео 1 0.08
Окафор Ноа 1 0.08
Чуквуэзе Саму 1 0.08
Павлович Страхинья 1 0.08
Муса Юнус 0 0
Эмполи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пеллегри Пьетро 3 0.21
Коломбо Лоренцо 2 (1) 0.14
Гьяси Эммануэль 2 0.14
Эспозито Себастьяно 2 0.14
Какаче Либерато 0 0
Пеццелла Джузеппе 0 0
Анджорин Фаустино 0 0

Карточки

Милан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фофана Юссуф 4 0
Мората Альваро 3 0
Эмерсон Жуниор 3 0
Эрнандес Тео 1 1
Рейндерс Тиджани 1 1
Терраччано Филиппо 2 0
Бартезаги Давиде 0 1
Меньян Майк 1 0
Лофтус-Чик Рубен 1 0
Йович Лука 1 0
Томори Фикайо 1 0
Габбия Маттео 1 0
Леау Рафаэл 1 0
Павлович Страхинья 1 0
Паулу Фонсека 1 0
Эмполи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Какаче Либерато 4 0
Хендерсон Лиам 3 0
Грасси Альберто 3 0
Пеллегри Пьетро 3 0
Гьяси Эммануэль 2 0
Пеццелла Джузеппе 2 0
Анджорин Фаустино 2 0
Васкес Дэвис 2 0
Гогличидзе Саба 0 1
Хаас Николас 1 0
Исмайли Ардиан 1 0
Мале Юссеф 1 0
Сольбаккен Ола 1 0
Коломбо Лоренцо 1 0
Эконг Эммануэль 1 0
Фаццини Якопо 1 0

Результаты матчей

Милан
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
83% (5)
0% (0)
Эмполи
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
86% (6)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

3
3
Милан
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Эмполи
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

4
4

Упущенные победы

8
2
Милан
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
42% (5)
17% (2)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
67% (8)
8% (1)
Эмполи
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
31% (4)
62% (8)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

4
5

Упущенные победы

11
5

Голы по времени матча

Забито

11
7
9 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 4
8 Не забивали 8
2
18%
2
29%
1-15
4
36%
0
0%
16-30
3
27%
3
43%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
2
18%
0
0%
76-90

Пропущено

3
7
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 5
1
33%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
2
29%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
4
57%
76-90

Забито

10
2
5 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 11
3
30%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
1
10%
1
50%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
1
10%
0
0%
76-90

Пропущено

10
5
4 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
2
20%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
1
10%
1
20%
46-60
3
30%
2
40%
61-75
2
20%
2
40%
76-90

Забито

21
9
14 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 3
7 Забивали первыми 6
2 Не забивали 6
5
24%
2
22%
1-15
4
19%
1
11%
16-30
5
24%
3
33%
31-45
1
5%
2
22%
46-60
3
14%
1
11%
61-75
3
14%
0
0%
76-90

Пропущено

13
12
6 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 8
3
23%
1
8%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
15%
2
17%
31-45
1
8%
1
8%
46-60
4
31%
2
17%
61-75
2
15%
6
50%
76-90

Результаты последних матчей

Милан
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Слован Братислава - Милан 2:3 Милан - Ювентус 0:0 Кальяри - Милан 3:3 Реал Мадрид - Милан 1:3
Монца - Милан 0:1 Милан - Наполи 0:2 Милан - Брюгге 3:1 Милан - Удинезе 1:0 Фиорентина - Милан 2:1 Байер Л - Милан 1:0 Милан - Лечче 3:0 Интер Милан - Милан 1:2 Милан - Ливерпуль 1:3 Милан - Венеция 4:0 Лацио - Милан 2:2 Парма - Милан 2:1 Милан - Торино 2:2 Милан - Монца 3:1 Барселона - Милан 2:2 Милан - Реал Мадрид 1:0
Эмполи
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Эмполи - Удинезе 1:1 Лечче - Эмполи 1:1 Эмполи - Комо 1:0 Эмполи - Интер Милан 0:3
Парма - Эмполи 1:1 Эмполи - Наполи 0:1 Лацио - Эмполи 2:1 Эмполи - Фиорентина 0:0 Торино - Эмполи 1:2 Кальяри - Эмполи 0:2 Эмполи - Ювентус 0:0 Болонья - Эмполи 1:1 Рома - Эмполи 1:2 Эмполи - Монца 0:0 Эмполи - Катанзаро 4:1 Эмполи - Сампдория 0:2 Эмполи - Специя 2:0 Ингольштадт - Эмполи 0:0 Эмполи - Эмполи (до 19 лет) 2:0 Эмполи - Кастельфьорентино 10:0

Результаты матчей

Милан
Эмполи

Точный счет

0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
0:0
3 раза 43%
0:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
0
5 раз 71%
1
2 раза 29%

Точный счет

2:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
1:1
3 раза 50%
0:2
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%
1
4 раза 67%
2
2 раза 33%

Точный счет

2:2
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
1:1
4 раза 31%
0:0
3 раза 23%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
0
2 раза 17%
3
2 раза 17%
4
1 раз 8%
1
6 раз 46%
0
5 раз 38%
2
2 раза 15%

Тоталы голов в матче

Милан
Эмполи

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
2
5
3
3
1.5
2
4
2.5
1
5
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
1.5
Больше Меньше
2
4
1
5
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
8
5
6
6
1.5
2
11
3
9
2.5
1
11
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 13 9 2 2 20 - 9 29
2.
Аталанта
 Заявка 13 9 1 3 34 - 16 28
3.
Фиорентина
 Заявка 13 8 4 1 27 - 10 28
4.
Интер Милан
 Заявка 13 8 4 1 31 - 14 28
5.
Лацио
 Заявка 13 9 1 3 28 - 14 28
6.
Ювентус
 Заявка 13 6 7 0 21 - 7 25
7.
Милан
 1:0 Заявка 13 6 4 3 21 - 14 22
8.
Болонья
 Заявка 12 4 6 2 15 - 16 18
9.
Удинезе
 Заявка 13 5 2 6 16 - 19 17
10.
Эмполи
 0:1 Заявка 14 3 7 4 10 - 12 16
11.
Торино
 Заявка 13 4 3 6 16 - 19 15
12.
Кальяри
 Заявка 14 3 5 6 15 - 24 14
13.
Рома
 Заявка 13 3 4 6 14 - 18 13
14.
Лечче
 Заявка 13 3 3 7 6 - 21 12
15.
Парма
 Заявка 13 2 6 5 17 - 21 12
16.
Верона
 Заявка 14 4 0 10 17 - 33 12
17.
Комо
 Заявка 14 2 5 7 14 - 26 11
18.
Дженоа
 Заявка 13 2 5 6 11 - 24 11
19.
Монца
 Заявка 14 1 7 6 12 - 17 10
20.
Венеция
 Заявка 13 2 2 9 11 - 22 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лацио
 Заявка 7 6 1 0 17 - 6 19
2.
Наполи
 Заявка 7 6 0 1 12 - 5 18
3.
Аталанта
 Заявка 6 5 0 1 20 - 8 15
4.
Фиорентина
 Заявка 6 4 2 0 14 - 6 14
5.
Интер Милан
 Заявка 7 4 2 1 16 - 9 14
6.
Милан
 1:0 Заявка 7 4 2 1 11 - 4 14
7.
Ювентус
 Заявка 7 3 4 0 9 - 3 13
8.
Удинезе
 Заявка 6 4 0 2 8 - 6 12
9.
Рома
 Заявка 6 3 0 3 9 - 7 9
10.
Верона
 Заявка 7 3 0 4 10 - 17 9
11.
Кальяри
 Заявка 8 2 3 3 8 - 14 9
12.
Торино
 Заявка 6 2 2 2 6 - 6 8
13.
Лечче
 Заявка 6 2 2 2 5 - 13 8
14.
Болонья
 Заявка 5 1 4 0 4 - 3 7
15.
Эмполи
 0:1 Заявка 7 1 4 2 2 - 5 7
16.
Комо
 Заявка 6 1 3 2 8 - 13 6
17.
Венеция
 Заявка 6 2 0 4 6 - 8 6
18.
Парма
 Заявка 7 1 2 4 9 - 13 5
19.
Дженоа
 Заявка 8 0 5 3 8 - 14 5
20.
Монца
 Заявка 7 0 3 4 5 - 9 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фиорентина
 Заявка 7 4 2 1 13 - 4 14
2.
Интер Милан
 Заявка 6 4 2 0 15 - 5 14
3.
Аталанта
 Заявка 7 4 1 2 14 - 8 13
4.
Ювентус
 Заявка 6 3 3 0 12 - 4 12
5.
Наполи
 Заявка 6 3 2 1 8 - 4 11
6.
Болонья
 Заявка 7 3 2 2 11 - 13 11
7.
Лацио
 Заявка 6 3 0 3 11 - 8 9
8.
Эмполи
 0:1 Заявка 7 2 3 2 8 - 7 9
9.
Милан
 1:0 Заявка 6 2 2 2 10 - 10 8
10.
Парма
 Заявка 6 1 4 1 8 - 8 7
11.
Торино
 Заявка 7 2 1 4 10 - 13 7
12.
Монца
 Заявка 7 1 4 2 7 - 8 7
13.
Дженоа
 Заявка 5 2 0 3 3 - 10 6
14.
Удинезе
 Заявка 7 1 2 4 8 - 13 5
15.
Комо
 Заявка 8 1 2 5 6 - 13 5
16.
Кальяри
 Заявка 6 1 2 3 7 - 10 5
17.
Лечче
 Заявка 7 1 1 5 1 - 8 4
18.
Рома
 Заявка 7 0 4 3 5 - 11 4
19.
Верона
 Заявка 7 1 0 6 7 - 16 3
20.
Венеция
 Заявка 7 0 2 5 5 - 14 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Аталанта Ретеги Матео 12 (3)
Интер Милан Тюрам Маркус 9 (3)
Фиорентина Кин Мойзе 9 (1)
Аталанта Лукман Адемола 7 (4)
Ювентус Влахович Душан 6
Весь список

Топ нарушителей
Верона Белахьяне Реда 1 5
Удинезе Камара Хассан 1 4
Верона Тчатчуа Джексон 1 4
Монца Иццо Армандо 5
Верона Дуда Ондрей 5
Весь список
  • Первый тайм
  • Фол, нарушение
    29'
    Мората в центре поля огрел по ногам Пеццеллу. Игроки "Эмполи" очень быстро разыграли стандарт. 
  • Желтая карточка
    28'
    Центральный защитник "Милана" Маттео Габбия получил отложенную жёлтую карточку за грубую игру. 
  • Желтая карточка
    27'
    Главный тренер "Милана" Паулу Фонсека получил жёлтую карточку за неспортивное поведение. 
  • Фол, нарушение
    26'
    Гогличидзе в борьбе за верховой мяч на левой половине поля нарушил правила против Леау. "Милан" не стал торопиться при розыгрыше мяча. 
  • 25'
    Анджорин совершил рывок по левому флангу и от лицевой линии поля выполнил подачу на ближний угол вратарской, Коломбо под давлением соперника плечом пробил по воротам, мяч в итоге в створ не пошёл. 
  • Судья
    24'
    Рейндерс при входе в штрафную площадь по правой половине поля под давлением соперника оказался на газоне, Даниэле Дионизи показал, что нужно играть дальше. 
  • 23'
    Продолжает "Милан" пока что контролировать зод матча после забитого гола, отдавать мяч сопернику хозяева поля не собираются. 
  • 22'
    Более-менее заслуженно "Милан" открыл счёт в матче в середине первого тайма, "дьяволы" сейчас имеют куда большее игровое преимущество. 
  • Описание гола
    21'
    ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:0!!! Мората!!! Эмерсон с правого фланга сделал рывок к линии штрафной площади и сделал передачу в центр штрафной на Леау, Рафаэл пробил по воротам, мяч попал в Исмайли и отскочил на левый угол штрафной площади, а уже оттуда Мората точно пробил в ближний угол ворот. 
  • 20'
    С правой половины поля последовал слишком сильный заброс на левый угол штрафной площади "Эмполи", Мората никак не мог добраться до мяча, будет удар от ворот. 
  • Угловой
    19'
    Тео с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, в очередной раз гости без всяких проблем выбили мяч подальше от своих ворот при стандарте. 
  • 18'
    Рейндерс с левой половины поля пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч задел ногу соперника и ушёл на угловой. 
  • 17'
    Пеццелла совершил рывок по левому флангу, Эмерсон накрыл соперника и выбил мяч в аут. 
  • 16'
    Пулишич разогнал атаку по центру, но затем от радиуса штрафной площади выполнить точную передачу на левый угол штрафной площади на Леау мимо соперников не получилось. 
  • Судья
    15'
    Леау из центра поля отправил в забег Тео по левому флангу, Эрнандес хорошо набежал на мяч и затем выполнил передачу на ближний угол штрафной площади, Мората в свою очередь на исполнение пробил в правый угол ворот, Васкес в прыжке перевёл мяч на угловой, но Федерико Дионизи ошибся и назначил удар от ворот. 
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    • 14'
      Фофана пробил по воротам с дальней дистанции, мяч попал в защитника "Эмполи". 
    • 13'
      Фанаты "Милана" на "Сан-Сиро" уже активно стали использовать файеры, в итоге поле немного уже заволокло дымом. 
    • 12'
      Леау попытался войти в штрафную площадь с левого фланга, но Рафаэл сыграл неудачно и сам себя обманув упустил мяч за лицевую линию поля. 
    • 11'
      Мале от радиуса штрафной площади теперь уже пробил в правый угол ворот, мяч полетел слишком высоко. 
    • 10'
      Анджорин сделал смещение в центр с правой половины поля и оставил мяч Коломбо, Лоренцо в касание пробил по воротам, мяч попал в защитника "Милана". 
    • Фол, нарушение
      9'
      Гьяси на левом флаге нарушил правила против Тео. Игроки "Милана" не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
    • Угловой
      8'
      Ещё один угловой заработал "Милан". Тео выполнил подачу на ближний угол вратарской, вновь футболисты "Эмполи" сыграли без ошибок на стандарте и спокойно выбили мяч в аут. 
    • 7'
      Пулишич со стандарта закрутил мяч к правой штанге, но мяч полетел слишком низко, в итоге футболисты "Эмполи" выбили его на правый фланг без особого труда. 
    • Фол, нарушение
      6'
      Анджорин на левой половине поля у своей штрафной площади нарушил правила против Леау. "Милан" заработал очень опасный стандарт. 
    • Угловой
      5'
      Угловой у ворот "Эмполи". Пулишич выполнил подачу на дальний угол вратарской, Васкес уверенно сыграл на выходе и в итоге спокойно выловил мяч. 
    • 4'
      Поднялся Мале после паузы, у Юссефа был разбит нос, но в итоге кровь удалось остановить, вскоре полузащитник "Эмполи" вернётся в игру. 
    • Травма, повреждение
      3'
      Мале в прошлом эпизоде в позиционной борьбе досталось от соперника по лицу, вышли на поле врачи "Эмполи", пауза в игре. 
    • 2'
      Леау с левого фланга от лицевой линии поля выполнил подачу на правый угол штрафной площади, Эмерсон в касание пробил по воротам, мяч попал в затылок Мале. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. "Милан" в Серии А уже дважды подряд сыграл вничью, а поэтому команде Фабиу Консейсау нужно сегодня на "Сан-Сиро" набирать три очка, чтобы подтягиваться к лидерам. 
    • Первый тайм
    • 27'
      Эмполи пытается что-то создать.
    • 27'
      Эмполи совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 27'
      Эмполи пытается что-то создать.
    • 26'
      Судья сигнализирует, что Мората Альваро из команды Милан поставил подножку. Пострадал Исмайли Ардиан
    • 26'
      Леау Рафаэл решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
    • 25'
      Рефери не любит споров - именно за это Паулу Фонсека сейчас получил желтую
    • 25'
      Гогличидзе Саба из команды Эмполи заходит слишком далеко, он валит Леау Рафаэл.
    • 25'
      Удар от ворот произведет Милан
    • 25'
      Контроль мяча: Милан: 72%, Эмполи: 28%.
    • 25'
      Шанс! Коломбо Лоренцо из команды Эмполи пробил головой, но мимо
    • 24'
      Фаустино Анджорин из команды Эмполи своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 24'
      Эмерсон Жуниор из команды Милан перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 24'
      Габбия Маттео из команды Милан перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 24'
      Эмполи пытается что-то создать.
    • 23'
      Габбия Маттео из команды Милан фолит на Пеллегри Пьетро, но рефери не сигналит нарушение и призывает продолжать игру!
    • 23'
      Милан пытается что-то создать.
    • 22'
      Милан пытается что-то создать.
    • 22'
      Эмполи совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 22'
      Коломбо Лоренцо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 21'
      Милан контролирует мяч.
    • 21'
      Эмполи пытается что-то создать.
    • 20'
      Контроль мяча: Милан: 72%, Эмполи: 28%.
    • 20'
      Команда Милан забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?
    • 19'
      Г О О О О Л - Мората Альваро правой ногой классно пробил с лета.
    • 19'
      Исмайли Ардиан успешно блокирует удар.
    • 19'
      Леау Рафаэл нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 19'
      Милан пытается что-то создать.
    • 18'
      Начался туман, и видимость стала плохой
    • 18'
      Удар от ворот произведет Эмполи
    • 18'
      Пеццелла Джузеппе из команды Эмполи перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 18'
      Эрнандес Тео навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 17'
      Рейндерс Тиджани нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 17'
      Милан пытается что-то создать.
    • 17'
      Меньян Майк взял и забрал мяч на выходе
    • 17'
      Меньян Майк из команды Милан перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 16'
      Эмполи совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 16'
      Эмерсон Жуниор ослабляет давление, выбив мяч.
    • 16'
      Эмполи пытается что-то создать.
    • 16'
      Гогличидзе Саба ослабляет давление, выбив мяч.
    • 15'
      Милан контролирует мяч.
    • 15'
      Контроль мяча: Милан: 75%, Эмполи: 25%.
    • 15'
      Милан совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 15'
      Удар от ворот произведет Эмполи
    • 14'
      Мората Альваро оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 14'
      Эрнандес Тео создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 14'
      Милан пытается что-то создать.
    • 13'
      Милан контролирует мяч.
    • 13'
      Эмполи пытается что-то создать.
    • 13'
      Гогличидзе Саба выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 12'
      Фаустино Анджорин успешно блокирует удар.
    • 12'
      Фофана Юссуф нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 12'
      Милан совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 11'
      Меньян Майк взял и забрал мяч на выходе
    • 11'
      Удар от ворот произведет Эмполи
    • 10'
      Милан пытается что-то создать.
    • 10'
      Удар от ворот произведет Милан
    • 10'
      Контроль мяча: Милан: 69%, Эмполи: 31%.
    • 10'
      Мале Юссеф не смог попасть в створ ударом издали
    • 10'
      Тиав Малик успешно блокирует удар.
    • 10'
      Коломбо Лоренцо нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 9'
      Эмполи контролирует мяч.
    • 9'
      Милан контролирует мяч.
    • 9'
      Гьяси Эммануэль из команды Эмполи заходит слишком далеко, он валит Эрнандес Тео.
    • 8'
      Милан контролирует мяч.
    • 8'
      Милан совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 7'
      Пеццелла Джузеппе из команды Эмполи перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 7'
      Эрнандес Тео навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 7'
      Пеллегри Пьетро из команды Эмполи перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 6'
      Судья свистит. Фаустино Анджорин атаковал сзади соперника. Это Леау Рафаэл заработал своей команде штрафной
    • 6'
      Милан пытается что-то создать.
    • 5'
      Милан совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 5'
      Контроль мяча: Милан: 68%, Эмполи: 32%.
    • 5'
      Эмполи контролирует мяч.
    • 5'
      Васкес Дэвис взял и забрал мяч на выходе
    • 4'
      Васкес Дэвис из команды Эмполи перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 4'
      Пулишич Кристиан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 4'
      Милан пытается что-то создать.
    • 4'
      Мале Юссеф возвращается на поле.
    • 3'
      Матч возобновится спорным мячом
    • 3'
      Ох, нехорошо это выглядит. Мале Юссеф получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • 2'
      Мале Юссеф на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 2'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 2'
      Эмерсон Жуниор нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 2'
      Леау Рафаэл из команды Милан своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 1'
      Милан пытается что-то создать.
    • 1'
      Милан контролирует мяч.
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
    • 1'
      Милан начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
    • До матча
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Милан 1:0 Эмполи

    Исход игры
    Милан
    96.5% (111)
    Ничья
    2.6% (3)
    Эмполи
    0.9% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    34.23% (38)
    Меньше
    65.77% (73)
    Обе команды забьют
    Да
    26.13% (29)
    Нет
    73.87% (82)
    Популярный счёт
    2:0 Милан
    45.2% (52)
    1:0 Милан
    14.8% (17)
    2:1 Милан
    14.8% (17)
    3:0 Милан
    9.6% (11)
    3:1 Милан
    6.1% (7)
    1:1 Ничья
    2.6% (3)
    3:2 Милан
    1.7% (2)
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