Продолжает "Милан" пока что контролировать зод матча после забитого гола, отдавать мяч сопернику хозяева поля не собираются.

Рейндерс при входе в штрафную площадь по правой половине поля под давлением соперника оказался на газоне, Даниэле Дионизи показал, что нужно играть дальше.

Анджорин совершил рывок по левому флангу и от лицевой линии поля выполнил подачу на ближний угол вратарской, Коломбо под давлением соперника плечом пробил по воротам, мяч в итоге в створ не пошёл.

Гогличидзе в борьбе за верховой мяч на левой половине поля нарушил правила против Леау. "Милан" не стал торопиться при розыгрыше мяча.

Мората в центре поля огрел по ногам Пеццеллу. Игроки "Эмполи" очень быстро разыграли стандарт.

22' Более-менее заслуженно "Милан" открыл счёт в матче в середине первого тайма, "дьяволы" сейчас имеют куда большее игровое преимущество.

21' ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:0!!! Мората!!! Эмерсон с правого фланга сделал рывок к линии штрафной площади и сделал передачу в центр штрафной на Леау, Рафаэл пробил по воротам, мяч попал в Исмайли и отскочил на левый угол штрафной площади, а уже оттуда Мората точно пробил в ближний угол ворот.

20' С правой половины поля последовал слишком сильный заброс на левый угол штрафной площади "Эмполи", Мората никак не мог добраться до мяча, будет удар от ворот.

19' Тео с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, в очередной раз гости без всяких проблем выбили мяч подальше от своих ворот при стандарте.

18' Рейндерс с левой половины поля пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч задел ногу соперника и ушёл на угловой.

17' Пеццелла совершил рывок по левому флангу, Эмерсон накрыл соперника и выбил мяч в аут.

16' Пулишич разогнал атаку по центру, но затем от радиуса штрафной площади выполнить точную передачу на левый угол штрафной площади на Леау мимо соперников не получилось.