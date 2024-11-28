Тур: 14. Стадион: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца). Главный судья: Дионизи Федерико
-
Главный тренер: Фонсека Паулу
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Главный тренер: Д'Аверса Роберто
- Травмы и дисквалификации
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История личных встреч
Милан
Эмполи
11 матчей
81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
54.5%
36.4%
9.1%
6 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
72.7%
36.4%
8 побед 4 ничьи 0 побед
5 матчей
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы
16 матчей
56.3%
31.3%
12.4%
9 побед 5 ничьих 2 победы
Первый тайм
37.5%
50%
12.5%
6 побед 8 ничьих 2 победы
Второй тайм
50%
31.3%
18.7%
8 побед 5 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
9
22
Голов в среднем за матч
1.13
2.75
Среднее время на гол
80
32
Всего голов
10
5
Голов в среднем за матч
1.25
0.63
Среднее время на гол
72
144
Всего голов
19
27
Голов в среднем за матч
1.19
1.69
Тотал матчей
2.5
15
Больше 94%
Меньше 6%
1
12
Больше 75%
Меньше 25%
4
10
Больше 63%
Меньше 38%
6
6
Больше 38%
Меньше 63%
10
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
Среднее время на гол
75
53
Бомбардиры внутри турнира
Милан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пулишич Кристиан
|5 (1)
|0.42
|Леау Рафаэл
|3
|0.25
|Эрнандес Тео
|2
|0.17
|Абрахам Тэмми
|2 (1)
|0.17
|Мората Альваро
|2
|0.17
|Рейндерс Тиджани
|1
|0.08
|Фофана Юссуф
|1
|0.08
|Габбия Маттео
|1
|0.08
|Окафор Ноа
|1
|0.08
|Чуквуэзе Саму
|1
|0.08
|Павлович Страхинья
|1
|0.08
|Муса Юнус
|0
|0
Эмполи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пеллегри Пьетро
|3
|0.23
|Коломбо Лоренцо
|2 (1)
|0.15
|Гьяси Эммануэль
|2
|0.15
|Эспозито Себастьяно
|2
|0.15
|Какаче Либерато
|0
|0
|Пеццелла Джузеппе
|0
|0
|Анджорин Фаустино
|0
|0
Карточки
Милан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фофана Юссуф
|4
|0
|Мората Альваро
|3
|0
|Эмерсон Жуниор
|3
|0
|Эрнандес Тео
|1
|1
|Рейндерс Тиджани
|1
|1
|Терраччано Филиппо
|2
|0
|Бартезаги Давиде
|0
|1
|Меньян Майк
|1
|0
|Лофтус-Чик Рубен
|1
|0
|Йович Лука
|1
|0
|Томори Фикайо
|1
|0
|Габбия Маттео
|1
|0
|Леау Рафаэл
|1
|0
|Павлович Страхинья
|1
|0
|Паулу Фонсека
|1
|0
Эмполи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Какаче Либерато
|4
|0
|Хендерсон Лиам
|3
|0
|Грасси Альберто
|3
|0
|Пеллегри Пьетро
|3
|0
|Гьяси Эммануэль
|2
|0
|Пеццелла Джузеппе
|2
|0
|Анджорин Фаустино
|2
|0
|Васкес Дэвис
|2
|0
|Гогличидзе Саба
|0
|1
|Хаас Николас
|1
|0
|Исмайли Ардиан
|1
|0
|Мале Юссеф
|1
|0
|Сольбаккен Ола
|1
|0
|Коломбо Лоренцо
|1
|0
|Эконг Эммануэль
|1
|0
|Фаццини Якопо
|1
|0
Результаты матчей
Милан
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
83% (5)
0% (0)
Эмполи
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
86% (6)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
3
3
Милан
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Эмполи
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
4
4
Упущенные победы
8
2
Милан
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
42% (5)
17% (2)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
67% (8)
8% (1)
Эмполи
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
31% (4)
62% (8)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
4
5
Упущенные победы
11
5
Голы по времени матча
Забито
11
7
9 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 4
8 Не забивали 8
2
18%
2
29%
1-15
4
36%
0
0%
16-30
3
27%
3
43%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
2
18%
0
0%
76-90
Пропущено
3
7
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 5
1
33%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
2
29%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
4
57%
76-90
Забито
10
2
5 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 11
3
30%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
1
10%
1
50%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
1
10%
0
0%
76-90
Пропущено
10
5
4 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
2
20%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
1
10%
1
20%
46-60
3
30%
2
40%
61-75
2
20%
2
40%
76-90
Забито
21
9
14 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 3
7 Забивали первыми 6
2 Не забивали 6
5
24%
2
22%
1-15
4
19%
1
11%
16-30
5
24%
3
33%
31-45
1
5%
2
22%
46-60
3
14%
1
11%
61-75
3
14%
0
0%
76-90
Пропущено
13
12
6 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 8
3
23%
1
8%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
15%
2
17%
31-45
1
8%
1
8%
46-60
4
31%
2
17%
61-75
2
15%
6
50%
76-90
Результаты последних матчей
Милан
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Слован Братислава - Милан 2:3 Милан - Ювентус 0:0 Кальяри - Милан 3:3 Реал Мадрид - Милан 1:3
Монца - Милан 0:1 Милан - Наполи 0:2 Милан - Брюгге 3:1 Милан - Удинезе 1:0 Фиорентина - Милан 2:1 Байер Л - Милан 1:0 Милан - Лечче 3:0 Интер Милан - Милан 1:2 Милан - Ливерпуль 1:3 Милан - Венеция 4:0 Лацио - Милан 2:2 Парма - Милан 2:1 Милан - Торино 2:2 Милан - Монца 3:1 Барселона - Милан 2:2 Милан - Реал Мадрид 1:0
Эмполи
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Эмполи - Удинезе 1:1 Лечче - Эмполи 1:1 Эмполи - Комо 1:0 Эмполи - Интер Милан 0:3
Парма - Эмполи 1:1 Эмполи - Наполи 0:1 Лацио - Эмполи 2:1 Эмполи - Фиорентина 0:0 Торино - Эмполи 1:2 Кальяри - Эмполи 0:2 Эмполи - Ювентус 0:0 Болонья - Эмполи 1:1 Рома - Эмполи 1:2 Эмполи - Монца 0:0 Эмполи - Катанзаро 4:1 Эмполи - Сампдория 0:2 Эмполи - Специя 2:0 Ингольштадт - Эмполи 0:0 Эмполи - Эмполи (до 19 лет) 2:0 Эмполи - Кастельфьорентино 10:0
Результаты матчей
Милан
Эмполи
Точный счет
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
0:0
3 раза 43%
0:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
0
5 раз 71%
1
2 раза 29%
Точный счет
2:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
1:1
3 раза 50%
0:2
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%
1
4 раза 67%
2
2 раза 33%
Точный счет
2:2
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
1:1
4 раза 31%
0:0
3 раза 23%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
0
2 раза 17%
3
2 раза 17%
4
1 раз 8%
1
6 раз 46%
0
5 раз 38%
2
2 раза 15%
Тоталы голов в матче
Милан
Эмполи
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
25
33
24
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
24
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
85
66
211
39
111
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|20 - 9
|29
|2.
|Заявка
|13
|9
|1
|3
|34 - 16
|28
|3.
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|27 - 10
|28
|4.
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|31 - 14
|28
|5.
|Заявка
|13
|9
|1
|3
|28 - 14
|28
|6.
|Заявка
|13
|6
|7
|0
|21 - 7
|25
|7.
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|20 - 14
|19
|8.
|Заявка
|12
|4
|6
|2
|15 - 16
|18
|9.
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|16 - 19
|17
|10.
|Заявка
|13
|3
|7
|3
|10 - 11
|16
|11.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|16 - 19
|15
|12.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|14 - 18
|13
|13.
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|17 - 21
|12
|14.
|Заявка
|13
|4
|0
|9
|17 - 32
|12
|15.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|6 - 21
|12
|16.
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|14 - 24
|11
|17.
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|11 - 24
|11
|18.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|13 - 25
|10
|19.
|Заявка
|13
|1
|6
|6
|11 - 16
|9
|20.
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|11 - 22
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|17 - 6
|19
|2.
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|12 - 5
|18
|3.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|20 - 8
|15
|4.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|14 - 6
|14
|5.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|16 - 9
|14
|6.
|Заявка
|7
|3
|4
|0
|9 - 3
|13
|7.
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|8 - 6
|12
|8.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 4
|11
|9.
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|9 - 7
|9
|10.
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|10 - 17
|9
|11.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|12.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|5 - 13
|8
|13.
|Заявка
|5
|1
|4
|0
|4 - 3
|7
|14.
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|2 - 5
|7
|15.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|7 - 14
|6
|16.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|6 - 8
|6
|17.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|9 - 13
|5
|18.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 12
|5
|19.
|Заявка
|8
|0
|5
|3
|8 - 14
|5
|20.
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|5 - 9
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|13 - 4
|14
|2.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|15 - 5
|14
|3.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|14 - 8
|13
|4.
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|12 - 4
|12
|5.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 4
|11
|6.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 13
|11
|7.
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|11 - 8
|9
|8.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|8 - 6
|9
|9.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|10 - 10
|8
|10.
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|8 - 8
|7
|11.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|10 - 13
|7
|12.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|3 - 10
|6
|13.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|6 - 7
|6
|14.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|8 - 13
|5
|15.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|6 - 13
|5
|16.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 10
|5
|17.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|1 - 8
|4
|18.
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|5 - 11
|4
|19.
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|7 - 15
|3
|20.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|5 - 14
|2
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Аталанта
|Ретеги Матео
|12 (3)
|Интер Милан
|Тюрам Маркус
|9 (3)
|Фиорентина
|Кин Мойзе
|9 (1)
|Аталанта
|Лукман Адемола
|7 (4)
|Ювентус
|Влахович Душан
|6
|Верона
|Белахьяне Реда
|1 5
|Удинезе
|Камара Хассан
|1 4
|Верона
|Тчатчуа Джексон
|1 4
|Монца
|Иццо Армандо
|5
|Верона
|Дуда Ондрей
|5
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Милан - Эмполи
Исход игры
Милан
95.1% (39)
Ничья
4.9% (2)
Эмполи
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
28.21% (11)
Меньше
71.79% (28)
Обе команды забьют
Да
17.95% (7)
Нет
82.05% (32)
Популярный счёт
2:0 Милан
53.7% (22)
3:0 Милан
14.6% (6)
1:0 Милан
9.8% (4)
1:1 Ничья
4.9% (2)
2:1 Милан
4.9% (2)
3:2 Милан
4.9% (2)
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