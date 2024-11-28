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  4. Серия A 2024-2025
Тур: 14. Стадион: . Главный судья: Дионизи Федерико
Милан
 
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Милан 95.1% (39)
X 4.9% (2)
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Эмполи

История личных встреч

Милан
Эмполи

11 матчей

81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

54.5%
36.4%
9.1%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

72.7%
36.4%
8 побед 4 ничьи 0 побед

5 матчей

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы

16 матчей

56.3%
31.3%
12.4%
9 побед 5 ничьих 2 победы

Первый тайм

37.5%
50%
12.5%
6 побед 8 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
31.3%
18.7%
8 побед 5 ничьих 3 победы

История матчей

СA
1:0
СA
0:3
СA
0:0
СA
1:3
СA
1:0
СA
2:4
СA
3:0
СA
1:1
СA
1:2
СA
1:4
СA
2:2
СA
2:1
СA
1:1
СA
2:2
СA
1:3
СA
0:1

Голы

Всего голов

9
22

Голов в среднем за матч

1.13
2.75

Среднее время на гол

80
32

Всего голов

10
5

Голов в среднем за матч

1.25
0.63

Среднее время на гол

72
144

Всего голов

19
27

Голов в среднем за матч

1.19
1.69

Тотал матчей

2.5
15
Больше 94%
Меньше 6%
1
12
Больше 75%
Меньше 25%
4
10
Больше 63%
Меньше 38%
6
6
Больше 38%
Меньше 63%
10
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
15

Среднее время на гол

75
53

Бомбардиры внутри турнира

Милан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пулишич Кристиан 5 (1) 0.42
Леау Рафаэл 3 0.25
Эрнандес Тео 2 0.17
Абрахам Тэмми 2 (1) 0.17
Мората Альваро 2 0.17
Рейндерс Тиджани 1 0.08
Фофана Юссуф 1 0.08
Габбия Маттео 1 0.08
Окафор Ноа 1 0.08
Чуквуэзе Саму 1 0.08
Павлович Страхинья 1 0.08
Муса Юнус 0 0
Эмполи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пеллегри Пьетро 3 0.23
Коломбо Лоренцо 2 (1) 0.15
Гьяси Эммануэль 2 0.15
Эспозито Себастьяно 2 0.15
Какаче Либерато 0 0
Пеццелла Джузеппе 0 0
Анджорин Фаустино 0 0

Карточки

Милан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фофана Юссуф 4 0
Мората Альваро 3 0
Эмерсон Жуниор 3 0
Эрнандес Тео 1 1
Рейндерс Тиджани 1 1
Терраччано Филиппо 2 0
Бартезаги Давиде 0 1
Меньян Майк 1 0
Лофтус-Чик Рубен 1 0
Йович Лука 1 0
Томори Фикайо 1 0
Габбия Маттео 1 0
Леау Рафаэл 1 0
Павлович Страхинья 1 0
Паулу Фонсека 1 0
Эмполи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Какаче Либерато 4 0
Хендерсон Лиам 3 0
Грасси Альберто 3 0
Пеллегри Пьетро 3 0
Гьяси Эммануэль 2 0
Пеццелла Джузеппе 2 0
Анджорин Фаустино 2 0
Васкес Дэвис 2 0
Гогличидзе Саба 0 1
Хаас Николас 1 0
Исмайли Ардиан 1 0
Мале Юссеф 1 0
Сольбаккен Ола 1 0
Коломбо Лоренцо 1 0
Эконг Эммануэль 1 0
Фаццини Якопо 1 0

Результаты матчей

Милан
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
83% (5)
0% (0)
Эмполи
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
86% (6)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

3
3
Милан
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Эмполи
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

4
4

Упущенные победы

8
2
Милан
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
42% (5)
17% (2)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
67% (8)
8% (1)
Эмполи
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
31% (4)
62% (8)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

4
5

Упущенные победы

11
5

Голы по времени матча

Забито

11
7
9 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 4
8 Не забивали 8
2
18%
2
29%
1-15
4
36%
0
0%
16-30
3
27%
3
43%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
2
18%
0
0%
76-90

Пропущено

3
7
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 5
1
33%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
2
29%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
4
57%
76-90

Забито

10
2
5 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 11
3
30%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
1
10%
1
50%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
1
10%
0
0%
76-90

Пропущено

10
5
4 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
2
20%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
1
10%
1
20%
46-60
3
30%
2
40%
61-75
2
20%
2
40%
76-90

Забито

21
9
14 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 3
7 Забивали первыми 6
2 Не забивали 6
5
24%
2
22%
1-15
4
19%
1
11%
16-30
5
24%
3
33%
31-45
1
5%
2
22%
46-60
3
14%
1
11%
61-75
3
14%
0
0%
76-90

Пропущено

13
12
6 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 8
3
23%
1
8%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
15%
2
17%
31-45
1
8%
1
8%
46-60
4
31%
2
17%
61-75
2
15%
6
50%
76-90

Результаты последних матчей

Милан
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Слован Братислава - Милан 2:3 Милан - Ювентус 0:0 Кальяри - Милан 3:3 Реал Мадрид - Милан 1:3
Монца - Милан 0:1 Милан - Наполи 0:2 Милан - Брюгге 3:1 Милан - Удинезе 1:0 Фиорентина - Милан 2:1 Байер Л - Милан 1:0 Милан - Лечче 3:0 Интер Милан - Милан 1:2 Милан - Ливерпуль 1:3 Милан - Венеция 4:0 Лацио - Милан 2:2 Парма - Милан 2:1 Милан - Торино 2:2 Милан - Монца 3:1 Барселона - Милан 2:2 Милан - Реал Мадрид 1:0
Эмполи
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Эмполи - Удинезе 1:1 Лечче - Эмполи 1:1 Эмполи - Комо 1:0 Эмполи - Интер Милан 0:3
Парма - Эмполи 1:1 Эмполи - Наполи 0:1 Лацио - Эмполи 2:1 Эмполи - Фиорентина 0:0 Торино - Эмполи 1:2 Кальяри - Эмполи 0:2 Эмполи - Ювентус 0:0 Болонья - Эмполи 1:1 Рома - Эмполи 1:2 Эмполи - Монца 0:0 Эмполи - Катанзаро 4:1 Эмполи - Сампдория 0:2 Эмполи - Специя 2:0 Ингольштадт - Эмполи 0:0 Эмполи - Эмполи (до 19 лет) 2:0 Эмполи - Кастельфьорентино 10:0

Результаты матчей

Милан
Эмполи

Точный счет

0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
0:0
3 раза 43%
0:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
0
5 раз 71%
1
2 раза 29%

Точный счет

2:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
1:1
3 раза 50%
0:2
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%
1
4 раза 67%
2
2 раза 33%

Точный счет

2:2
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
1:1
4 раза 31%
0:0
3 раза 23%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
0
2 раза 17%
3
2 раза 17%
4
1 раз 8%
1
6 раз 46%
0
5 раз 38%
2
2 раза 15%

Тоталы голов в матче

Милан
Эмполи

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
2
5
3
3
1.5
2
4
2.5
1
5
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
1.5
Больше Меньше
2
4
1
5
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
8
5
6
6
1.5
2
11
3
9
2.5
1
11
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 13 9 2 2 20 - 9 29
2.
Аталанта
 Заявка 13 9 1 3 34 - 16 28
3.
Фиорентина
 Заявка 13 8 4 1 27 - 10 28
4.
Интер Милан
 Заявка 13 8 4 1 31 - 14 28
5.
Лацио
 Заявка 13 9 1 3 28 - 14 28
6.
Ювентус
 Заявка 13 6 7 0 21 - 7 25
7.
Милан
 Заявка 12 5 4 3 20 - 14 19
8.
Болонья
 Заявка 12 4 6 2 15 - 16 18
9.
Удинезе
 Заявка 13 5 2 6 16 - 19 17
10.
Эмполи
 Заявка 13 3 7 3 10 - 11 16
11.
Торино
 Заявка 13 4 3 6 16 - 19 15
12.
Рома
 Заявка 13 3 4 6 14 - 18 13
13.
Парма
 Заявка 13 2 6 5 17 - 21 12
14.
Верона
 Заявка 13 4 0 9 17 - 32 12
15.
Лечче
 Заявка 13 3 3 7 6 - 21 12
16.
Кальяри
 Заявка 13 2 5 6 14 - 24 11
17.
Дженоа
 Заявка 13 2 5 6 11 - 24 11
18.
Комо
 Заявка 13 2 4 7 13 - 25 10
19.
Монца
 Заявка 13 1 6 6 11 - 16 9
20.
Венеция
 Заявка 13 2 2 9 11 - 22 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лацио
 Заявка 7 6 1 0 17 - 6 19
2.
Наполи
 Заявка 7 6 0 1 12 - 5 18
3.
Аталанта
 Заявка 6 5 0 1 20 - 8 15
4.
Фиорентина
 Заявка 6 4 2 0 14 - 6 14
5.
Интер Милан
 Заявка 7 4 2 1 16 - 9 14
6.
Ювентус
 Заявка 7 3 4 0 9 - 3 13
7.
Удинезе
 Заявка 6 4 0 2 8 - 6 12
8.
Милан
 Заявка 6 3 2 1 10 - 4 11
9.
Рома
 Заявка 6 3 0 3 9 - 7 9
10.
Верона
 Заявка 7 3 0 4 10 - 17 9
11.
Торино
 Заявка 6 2 2 2 6 - 6 8
12.
Лечче
 Заявка 6 2 2 2 5 - 13 8
13.
Болонья
 Заявка 5 1 4 0 4 - 3 7
14.
Эмполи
 Заявка 7 1 4 2 2 - 5 7
15.
Кальяри
 Заявка 7 1 3 3 7 - 14 6
16.
Венеция
 Заявка 6 2 0 4 6 - 8 6
17.
Парма
 Заявка 7 1 2 4 9 - 13 5
18.
Комо
 Заявка 5 1 2 2 7 - 12 5
19.
Дженоа
 Заявка 8 0 5 3 8 - 14 5
20.
Монца
 Заявка 7 0 3 4 5 - 9 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фиорентина
 Заявка 7 4 2 1 13 - 4 14
2.
Интер Милан
 Заявка 6 4 2 0 15 - 5 14
3.
Аталанта
 Заявка 7 4 1 2 14 - 8 13
4.
Ювентус
 Заявка 6 3 3 0 12 - 4 12
5.
Наполи
 Заявка 6 3 2 1 8 - 4 11
6.
Болонья
 Заявка 7 3 2 2 11 - 13 11
7.
Лацио
 Заявка 6 3 0 3 11 - 8 9
8.
Эмполи
 Заявка 6 2 3 1 8 - 6 9
9.
Милан
 Заявка 6 2 2 2 10 - 10 8
10.
Парма
 Заявка 6 1 4 1 8 - 8 7
11.
Торино
 Заявка 7 2 1 4 10 - 13 7
12.
Дженоа
 Заявка 5 2 0 3 3 - 10 6
13.
Монца
 Заявка 6 1 3 2 6 - 7 6
14.
Удинезе
 Заявка 7 1 2 4 8 - 13 5
15.
Комо
 Заявка 8 1 2 5 6 - 13 5
16.
Кальяри
 Заявка 6 1 2 3 7 - 10 5
17.
Лечче
 Заявка 7 1 1 5 1 - 8 4
18.
Рома
 Заявка 7 0 4 3 5 - 11 4
19.
Верона
 Заявка 6 1 0 5 7 - 15 3
20.
Венеция
 Заявка 7 0 2 5 5 - 14 2
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  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Аталанта Ретеги Матео 12 (3)
Интер Милан Тюрам Маркус 9 (3)
Фиорентина Кин Мойзе 9 (1)
Аталанта Лукман Адемола 7 (4)
Ювентус Влахович Душан 6
Весь список

Топ нарушителей
Верона Белахьяне Реда 1 5
Удинезе Камара Хассан 1 4
Верона Тчатчуа Джексон 1 4
Монца Иццо Армандо 5
Верона Дуда Ондрей 5
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Милан - Эмполи от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 30 ноября 2024, осталось 2 дня 11 часов 13 минут.

    Главный судья: Дионизи Федерико

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  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:0 – на это поставили 53.7% пользователей.
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    • Прогнозы 41
    Милан 95.1% (39)
    X 4.9% (2)
    Эмполи 0% (0)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Милан
    Ничья
    Эмполи
    5.20
    5.20
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    9.10
    Все Коэффициенты
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Милан - Эмполи

    Исход игры
    Милан
    95.1% (39)
    Ничья
    4.9% (2)
    Эмполи
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    28.21% (11)
    Меньше
    71.79% (28)
    Обе команды забьют
    Да
    17.95% (7)
    Нет
    82.05% (32)
    Популярный счёт
    2:0 Милан
    53.7% (22)
    3:0 Милан
    14.6% (6)
    1:0 Милан
    9.8% (4)
    1:1 Ничья
    4.9% (2)
    2:1 Милан
    4.9% (2)
    3:2 Милан
    4.9% (2)
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