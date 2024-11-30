Тур: 14. Стадион: Ренато Далл'Ара. Главный судья: Массими Лука
Ход матча
21'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
2 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
1 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
62 Владение мячом, % 38
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
31
Бёкема
Сэм
26
Лукуми
Джон
33
Миранда
Хуан
11
Ндой
Дан
21
Одгор
Йенс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
31 Бёкема СэмЗащитник
-
26 Лукуми ДжонЗащитник
-
33 Миранда ХуанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Ндой ДанПолузащитник
-
21 Одгор ЙенсПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Итальяно Винченцо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Сверко МаринЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Саградо РичиЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Йебоа ДжонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
97 Думбия ИссаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ди Франческо Эусебио
История личных встреч
Болонья
Венеция
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
4
1
Голов в среднем за матч
4
1
Среднее время на гол
22
90
Всего голов
4
4
Голов в среднем за матч
2
2
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
45
45
Бомбардиры внутри турнира
Болонья
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Орсолини Риккардо
|5 (1)
|0.38
|Кастро Сантьяго
|4
|0.31
|Одгор Йенс
|2
|0.15
|Карлссон Йеспер III
|1
|0.08
|Урбаньски Кацпер
|1
|0.08
|Айлинг Самуэль
|1
|0.08
|Фаббьян Джованни
|1
|0.08
|Миранда Хуан
|0
|0
|Ндой Дан
|0
|0
|Фройлер Ремо
|0
|0
|Ликояннис Хараламбос
|0
|0
|Моро Никола
|0
|0
|Лукуми Джон
|0
|0
|Бёкема Сэм
|0
|0
Венеция
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Похьянпало Йоэль
|4 (2)
|0.29
|Николусси Кавилья Ханс
|2
|0.14
|Ористанио Гаэтано
|1
|0.07
|Андерсен Магнус II
|1
|0.07
|Эллертссон Микаэль-Эгиль
|1
|0.07
|Бузио Джанлука
|1
|0.07
|Свобода Михаэль
|1
|0.07
|Кандела Антонио
|0
|0
|Йебоа Джон
|0
|0
Карточки
Болонья
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лукуми Джон
|2
|1
|Побега Томмазо
|2
|1
|Урбаньски Кацпер
|2
|0
|Фаббьян Джованни
|2
|0
|Де Сильвестри Лоренцо
|1
|0
|Фройлер Ремо
|1
|0
|Скорупски Лукаш
|1
|0
|Пош Штефан
|1
|0
|Бёкема Сэм
|1
|0
|Миранда Хуан
|1
|0
|Ндой Дан
|1
|0
|Хольм Эмиль
|1
|0
|Карлссон Йеспер III
|1
|0
|Кастро Сантьяго
|1
|0
Венеция
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Николусси Кавилья Ханс
|2
|1
|Дзампано Франческо
|3
|0
|Хапс Ридгесиано
|2
|0
|Йебоа Джон
|2
|0
|Бузио Джанлука
|2
|0
|Ористанио Гаэтано
|2
|0
|Дункан Альфред
|1
|0
|Андерсен Магнус II
|1
|0
|Кандела Антонио
|1
|0
|Альтаре Джорджо
|1
|0
|Идзес Джей
|1
|0
|Свобода Михаэль
|1
|0
|Шингтьен Йоэль
|1
|0
|Саградо Ричи
|1
|0
Результаты матчей
Болонья
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Венеция
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
0% (0)
33% (2)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
3
7
Болонья
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Венеция
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
6
6
Упущенные победы
12
5
Болонья
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (2)
58% (7)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Венеция
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
23% (3)
62% (8)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
6
6
Упущенные победы
15
12
Голы по времени матча
Забито
4
7
1 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 4
8 Не забивали 9
1
25%
3
43%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
2
29%
76-90
Пропущено
3
12
1 В 1-м тайме 9
2 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 6
1
33%
3
25%
1-15
0
0%
4
33%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
2
17%
61-75
1
33%
1
8%
76-90
Забито
12
6
5 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 2
7 Не забивали 10
1
8%
1
17%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
2
17%
1
17%
31-45
2
17%
1
17%
46-60
1
8%
1
17%
61-75
4
33%
2
33%
76-90
Пропущено
12
8
2 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
3
38%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
1
8%
1
13%
46-60
5
42%
2
25%
61-75
4
33%
1
13%
76-90
Забито
16
13
6 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 6
9 Забивали первыми 6
3 Не забивали 6
2
13%
4
31%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
2
13%
3
23%
31-45
4
25%
1
8%
46-60
1
6%
1
8%
61-75
5
31%
4
31%
76-90
Пропущено
15
20
3 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 11
1
7%
4
20%
1-15
0
0%
7
35%
16-30
2
13%
2
10%
31-45
1
7%
1
5%
46-60
6
40%
4
20%
61-75
5
33%
2
10%
76-90
Результаты последних матчей
Болонья
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Болонья - Лилль 1:2 Лацио - Болонья 3:0 Рома - Болонья 2:3 Болонья - Монако 0:1
Болонья - Лечче 1:0 Кальяри - Болонья 0:2 Астон Вилла - Болонья 2:0 Дженоа - Болонья 2:2 Болонья - Парма 0:0 Ливерпуль - Болонья 2:0 Болонья - Аталанта 1:1 Монца - Болонья 1:2 Болонья - Шахтёр Донецк 0:0 Комо - Болонья 2:2 Болонья - Эмполи 1:1 Наполи - Болонья 3:0 Болонья - Удинезе 1:1 Зюйдтироль - Болонья 0:1 Бохум - Болонья 4:0 Болонья - Астерас 3:3
Венеция
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Венеция - Лечче 0:1 Венеция - Парма 1:2 Интер Милан - Венеция 1:0 Венеция - Удинезе 3:2
Монца - Венеция 2:2 Венеция - Аталанта 0:2 Верона - Венеция 2:1 Рома - Венеция 2:1 Венеция - Дженоа 2:0 Милан - Венеция 4:0 Венеция - Торино 0:1 Фиорентина - Венеция 0:0 Лацио - Венеция 3:1 Брешия - Венеция 3:1 ПЕК Зволле - Венеция 1:2 Утрехт - Венеция 1:2 Венеция - Истра 1961 1:1 Венеция - Вис Пезаро 4:1 Венеция - Дженоа 1:3 Венеция - Реал Виченца 7:0
Результаты матчей
Болонья
Венеция
Точный счет
1:1
3 раза 60%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
0:1
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
Точное количество голов
1
4 раза 80%
0
1 раз 20%
0
3 раза 50%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
2:2
2 раза 29%
3:0
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
2:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
Точное количество голов
2
4 раза 57%
0
2 раза 29%
3
1 раз 14%
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%
Точный счет
1:1
3 раза 25%
2:2
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
2:1
2 раза 15%
0:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
Точное количество голов
2
4 раза 33%
1
4 раза 33%
0
3 раза 25%
3
1 раз 8%
0
6 раз 46%
1
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Болонья
Венеция
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
33
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
43
52
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
76
57
310
111
112
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|20 - 9
|29
|2.
|Заявка
|13
|9
|1
|3
|34 - 16
|28
|3.
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|27 - 10
|28
|4.
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|31 - 14
|28
|5.
|Заявка
|13
|9
|1
|3
|28 - 14
|28
|6.
|Заявка
|13
|6
|7
|0
|21 - 7
|25
|7.
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|23 - 14
|22
|8.
|1:0 Заявка
|13
|5
|6
|2
|16 - 16
|21
|9.
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|16 - 19
|17
|10.
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|10 - 14
|16
|11.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|16 - 19
|15
|12.
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|15 - 24
|14
|13.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|14 - 18
|13
|14.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|6 - 21
|12
|15.
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|17 - 21
|12
|16.
|Заявка
|14
|4
|0
|10
|17 - 33
|12
|17.
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|14 - 26
|11
|18.
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|11 - 24
|11
|19.
|Заявка
|14
|1
|7
|6
|12 - 17
|10
|20.
|0:1 Заявка
|14
|2
|2
|10
|11 - 23
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|17 - 6
|19
|2.
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|12 - 5
|18
|3.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|20 - 8
|15
|4.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|14 - 6
|14
|5.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|13 - 4
|14
|6.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|16 - 9
|14
|7.
|Заявка
|7
|3
|4
|0
|9 - 3
|13
|8.
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|8 - 6
|12
|9.
|1:0 Заявка
|6
|2
|4
|0
|5 - 3
|10
|10.
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|9 - 7
|9
|11.
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|10 - 17
|9
|12.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|8 - 14
|9
|13.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|14.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|5 - 13
|8
|15.
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|2 - 5
|7
|16.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|8 - 13
|6
|17.
|0:1 Заявка
|6
|2
|0
|4
|6 - 8
|6
|18.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|9 - 13
|5
|19.
|Заявка
|8
|0
|5
|3
|8 - 14
|5
|20.
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|5 - 9
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|13 - 4
|14
|2.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|15 - 5
|14
|3.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|14 - 8
|13
|4.
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|12 - 4
|12
|5.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 4
|11
|6.
|1:0 Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 13
|11
|7.
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|11 - 8
|9
|8.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|8 - 9
|9
|9.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|10 - 10
|8
|10.
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|8 - 8
|7
|11.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|10 - 13
|7
|12.
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|7 - 8
|7
|13.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|3 - 10
|6
|14.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|8 - 13
|5
|15.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|6 - 13
|5
|16.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 10
|5
|17.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|1 - 8
|4
|18.
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|5 - 11
|4
|19.
|Заявка
|7
|1
|0
|6
|7 - 16
|3
|20.
|0:1 Заявка
|8
|0
|2
|6
|5 - 15
|2
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Аталанта
|Ретеги Матео
|12 (3)
|Интер Милан
|Тюрам Маркус
|9 (3)
|Фиорентина
|Кин Мойзе
|9 (1)
|Аталанта
|Лукман Адемола
|7 (4)
|Ювентус
|Влахович Душан
|6
|Верона
|Белахьяне Реда
|1 5
|Удинезе
|Камара Хассан
|1 4
|Верона
|Тчатчуа Джексон
|1 4
|Монца
|Иццо Армандо
|5
|Верона
|Дуда Ондрей
|5
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Болонья 1:0 Венеция
Исход игры
Болонья
90.2% (101)
Ничья
8% (9)
Венеция
1.8% (2)
Тотал 2.5
Больше
38.32% (41)
Меньше
61.68% (66)
Обе команды забьют
Да
43.93% (47)
Нет
56.07% (60)
Популярный счёт
2:1 Болонья
29.5% (33)
1:0 Болонья
27.7% (31)
2:0 Болонья
25% (28)
1:1 Ничья
6.3% (7)
3:1 Болонья
2.7% (3)
1:2 Венеция
1.8% (2)
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