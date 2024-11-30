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  3. Италия
  4. Серия A 2024-2025
Тур: 14. Стадион: . Главный судья: Массими Лука
Болонья
3:0
Конец матча
Венеция
0'
1:0
21' Пенальти
Ндой Дан
26' Желтая карточка
Сверко Марин
29' Желтая карточка
Бузио Джанлука
44' Желтая карточка
Eusebio Di Francesco
2:0
69' Пенальти
Орсолини Риккардо
3:0
71' Гол
Ндой Дан
90'+6

Ход матча

21'
Ндой Дан
1:0
26'
 
Сверко Марин
29'
 
Бузио Джанлука
44'
 
Eusebio Di Francesco
46'
 
Эллертссон Микаэль-Эгиль
Хапс Ридгесиано
50'
Хольм Эмиль
Де Сильвестри Лоренцо
 
53'
 
Йебоа Джон
Дункан Альфред
64'
Орсолини Риккардо
Карлссон Йеспер
 
64'
Даллинга Тийс
Кастро Сантьяго
 
69'
Орсолини Риккардо
2:0
71'
Ндой Дан
(Орсолини Риккардо)
3:0
75'
 
Чрнигой Домен
Йебоа Джон
75'
 
Альтаре Джорджо
Сверко Марин
83'
Урбаньски Кацпер
Ндой Дан
 
83'
Домингес Бенжамин
Одгор Йенс
 
85'
 
Раймондо Антонио
Похьянпало Йоэль

Статистика матча

  • 3 Голы 0
  • 6 Удары по воротам 2
  • 9 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 0
  • 2 Офсайды 0
  • 14 Нарушения правил 15
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 62 Владение мячом, % 38

Владение мячом

Прогнозы 112
Болонья 90.2% (101)
X 8% (9)
Венеция 1.8% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Скорупски
Лукаш
29
Де
Сильвестри
Лоренцо
31
Бёкема
Сэм
26
Лукуми
Джон
33
Миранда
Хуан
8
Фройлер
Ремо
6
Моро
Никола
11
Ндой
Дан
21
Одгор
Йенс
10
Карлссон
Йеспер
III
9
Кастро
Сантьяго
35
Станкович
Филип
4
Идзес
Джей
30
Свобода
Михаэль
33
Сверко
Марин
27
Кандела
Антонио
5
Хапс
Ридгесиано
32
Дункан
Альфред
14
Николусси
Кавилья
Ханс
11
Ористанио
Гаэтано
6
Бузио
Джанлука
20
Похьянпало
Йоэль
Болонья
4-2-3-1
Венеция
3-4-2-1

История личных встреч

Болонья
Венеция

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

СA
4:3
СA
0:1

Голы

Всего голов

4
1

Голов в среднем за матч

4
1

Среднее время на гол

22
90

Всего голов

4
4

Голов в среднем за матч

2
2

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

45
45

Бомбардиры внутри турнира

Болонья
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Орсолини Риккардо 6 (2) 0.46
Кастро Сантьяго 4 0.31
Ндой Дан 2 (1) 0.15
Одгор Йенс 2 0.15
Карлссон Йеспер III 1 0.08
Урбаньски Кацпер 1 0.08
Айлинг Самуэль 1 0.08
Фаббьян Джованни 1 0.08
Миранда Хуан 0 0
Фройлер Ремо 0 0
Ликояннис Хараламбос 0 0
Моро Никола 0 0
Лукуми Джон 0 0
Бёкема Сэм 0 0
Венеция
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Похьянпало Йоэль 4 (2) 0.29
Николусси Кавилья Ханс 2 0.14
Ористанио Гаэтано 1 0.07
Андерсен Магнус II 1 0.07
Эллертссон Микаэль-Эгиль 1 0.07
Бузио Джанлука 1 0.07
Свобода Михаэль 1 0.07
Кандела Антонио 0 0
Йебоа Джон 0 0

Карточки

Болонья
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лукуми Джон 2 1
Побега Томмазо 2 1
Урбаньски Кацпер 2 0
Фаббьян Джованни 2 0
Де Сильвестри Лоренцо 1 0
Фройлер Ремо 1 0
Скорупски Лукаш 1 0
Пош Штефан 1 0
Бёкема Сэм 1 0
Миранда Хуан 1 0
Ндой Дан 1 0
Хольм Эмиль 1 0
Карлссон Йеспер III 1 0
Кастро Сантьяго 1 0
Венеция
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Николусси Кавилья Ханс 2 1
Дзампано Франческо 3 0
Бузио Джанлука 3 0
Хапс Ридгесиано 2 0
Йебоа Джон 2 0
Ористанио Гаэтано 2 0
Дункан Альфред 1 0
Сверко Марин 1 0
Андерсен Магнус II 1 0
Кандела Антонио 1 0
Альтаре Джорджо 1 0
Идзес Джей 1 0
Свобода Михаэль 1 0
Eusebio Di Francesco 1 0
Шингтьен Йоэль 1 0
Саградо Ричи 1 0

Результаты матчей

Болонья
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
17% (1)
83% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Венеция
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
0% (0)
33% (2)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
7
Болонья
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Венеция
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
38% (3)
63% (5)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

6
6

Упущенные победы

12
5
Болонья
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Венеция
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
21% (3)
50% (7)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

6
6

Упущенные победы

15
12

Голы по времени матча

Забито

7
7
2 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 4
8 Не забивали 10
1
14%
3
43%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
2
29%
76-90

Пропущено

3
15
1 В 1-м тайме 10
2 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 7
1
33%
3
20%
1-15
0
0%
5
33%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
4
27%
61-75
1
33%
1
7%
76-90

Забито

12
6
5 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 2
8 Не забивали 11
1
8%
1
17%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
2
17%
1
17%
31-45
2
17%
1
17%
46-60
1
8%
1
17%
61-75
4
33%
2
33%
76-90

Пропущено

12
8
2 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
3
38%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
1
8%
1
13%
46-60
5
42%
2
25%
61-75
4
33%
1
13%
76-90

Забито

19
13
7 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 6
10 Забивали первыми 6
3 Не забивали 7
2
11%
4
31%
1-15
3
16%
0
0%
16-30
2
11%
3
23%
31-45
4
21%
1
8%
46-60
3
16%
1
8%
61-75
5
26%
4
31%
76-90

Пропущено

15
23
3 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 12
1
7%
4
17%
1-15
0
0%
8
35%
16-30
2
13%
2
9%
31-45
1
7%
1
4%
46-60
6
40%
6
26%
61-75
5
33%
2
9%
76-90

Результаты последних матчей

Болонья
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Болонья - Лилль 1:2 Лацио - Болонья 3:0 Рома - Болонья 2:3 Болонья - Монако 0:1
Болонья - Лечче 1:0 Кальяри - Болонья 0:2 Астон Вилла - Болонья 2:0 Дженоа - Болонья 2:2 Болонья - Парма 0:0 Ливерпуль - Болонья 2:0 Болонья - Аталанта 1:1 Монца - Болонья 1:2 Болонья - Шахтёр Донецк 0:0 Комо - Болонья 2:2 Болонья - Эмполи 1:1 Наполи - Болонья 3:0 Болонья - Удинезе 1:1 Зюйдтироль - Болонья 0:1 Бохум - Болонья 4:0 Болонья - Астерас 3:3
Венеция
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Венеция - Лечче 0:1 Венеция - Парма 1:2 Интер Милан - Венеция 1:0 Венеция - Удинезе 3:2
Монца - Венеция 2:2 Венеция - Аталанта 0:2 Верона - Венеция 2:1 Рома - Венеция 2:1 Венеция - Дженоа 2:0 Милан - Венеция 4:0 Венеция - Торино 0:1 Фиорентина - Венеция 0:0 Лацио - Венеция 3:1 Брешия - Венеция 3:1 ПЕК Зволле - Венеция 1:2 Утрехт - Венеция 1:2 Венеция - Истра 1961 1:1 Венеция - Вис Пезаро 4:1 Венеция - Дженоа 1:3 Венеция - Реал Виченца 7:0

Результаты матчей

Болонья
Венеция

Точный счет

1:1
3 раза 50%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
0:1
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%

Точное количество голов

1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
3 раза 50%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

2:2
2 раза 29%
3:0
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%

Точное количество голов

2
4 раза 57%
0
2 раза 29%
3
1 раз 14%
0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%

Точный счет

1:1
3 раза 23%
3:0
3 раза 23%
2:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
2:1
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%

Точное количество голов

2
4 раза 31%
1
4 раза 31%
0
3 раза 23%
3
2 раза 15%
0
7 раз 50%
1
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Болонья
Венеция

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
3
3
1
5
1.5
2
4
1
5
2.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
4
4
5
2
1.5
1
7
1
6
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
7
7
6
7
1.5
3
11
2
11
2.5
1
13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 13 9 2 2 20 - 9 29
2.
Аталанта
 Заявка 13 9 1 3 34 - 16 28
3.
Фиорентина
 Заявка 13 8 4 1 27 - 10 28
4.
Интер Милан
 Заявка 13 8 4 1 31 - 14 28
5.
Лацио
 Заявка 13 9 1 3 28 - 14 28
6.
Ювентус
 Заявка 13 6 7 0 21 - 7 25
7.
Милан
 Заявка 13 6 4 3 23 - 14 22
8.
Болонья
 Заявка 13 5 6 2 18 - 16 21
9.
Удинезе
 Заявка 13 5 2 6 16 - 19 17
10.
Эмполи
 Заявка 14 3 7 4 10 - 14 16
11.
Торино
 Заявка 13 4 3 6 16 - 19 15
12.
Кальяри
 Заявка 14 3 5 6 15 - 24 14
13.
Рома
 Заявка 13 3 4 6 14 - 18 13
14.
Лечче
 Заявка 13 3 3 7 6 - 21 12
15.
Парма
 Заявка 13 2 6 5 17 - 21 12
16.
Верона
 Заявка 14 4 0 10 17 - 33 12
17.
Комо
 Заявка 14 2 5 7 14 - 26 11
18.
Дженоа
 Заявка 13 2 5 6 11 - 24 11
19.
Монца
 Заявка 14 1 7 6 12 - 17 10
20.
Венеция
 Заявка 14 2 2 10 11 - 25 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лацио
 Заявка 7 6 1 0 17 - 6 19
2.
Наполи
 Заявка 7 6 0 1 12 - 5 18
3.
Аталанта
 Заявка 6 5 0 1 20 - 8 15
4.
Фиорентина
 Заявка 6 4 2 0 14 - 6 14
5.
Милан
 Заявка 7 4 2 1 13 - 4 14
6.
Интер Милан
 Заявка 7 4 2 1 16 - 9 14
7.
Ювентус
 Заявка 7 3 4 0 9 - 3 13
8.
Удинезе
 Заявка 6 4 0 2 8 - 6 12
9.
Болонья
 Заявка 6 2 4 0 7 - 3 10
10.
Рома
 Заявка 6 3 0 3 9 - 7 9
11.
Верона
 Заявка 7 3 0 4 10 - 17 9
12.
Кальяри
 Заявка 8 2 3 3 8 - 14 9
13.
Торино
 Заявка 6 2 2 2 6 - 6 8
14.
Лечче
 Заявка 6 2 2 2 5 - 13 8
15.
Эмполи
 Заявка 7 1 4 2 2 - 5 7
16.
Комо
 Заявка 6 1 3 2 8 - 13 6
17.
Венеция
 Заявка 6 2 0 4 6 - 8 6
18.
Парма
 Заявка 7 1 2 4 9 - 13 5
19.
Дженоа
 Заявка 8 0 5 3 8 - 14 5
20.
Монца
 Заявка 7 0 3 4 5 - 9 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фиорентина
 Заявка 7 4 2 1 13 - 4 14
2.
Интер Милан
 Заявка 6 4 2 0 15 - 5 14
3.
Аталанта
 Заявка 7 4 1 2 14 - 8 13
4.
Ювентус
 Заявка 6 3 3 0 12 - 4 12
5.
Наполи
 Заявка 6 3 2 1 8 - 4 11
6.
Болонья
 Заявка 7 3 2 2 11 - 13 11
7.
Лацио
 Заявка 6 3 0 3 11 - 8 9
8.
Эмполи
 Заявка 7 2 3 2 8 - 9 9
9.
Милан
 Заявка 6 2 2 2 10 - 10 8
10.
Парма
 Заявка 6 1 4 1 8 - 8 7
11.
Торино
 Заявка 7 2 1 4 10 - 13 7
12.
Монца
 Заявка 7 1 4 2 7 - 8 7
13.
Дженоа
 Заявка 5 2 0 3 3 - 10 6
14.
Удинезе
 Заявка 7 1 2 4 8 - 13 5
15.
Комо
 Заявка 8 1 2 5 6 - 13 5
16.
Кальяри
 Заявка 6 1 2 3 7 - 10 5
17.
Лечче
 Заявка 7 1 1 5 1 - 8 4
18.
Рома
 Заявка 7 0 4 3 5 - 11 4
19.
Верона
 Заявка 7 1 0 6 7 - 16 3
20.
Венеция
 Заявка 8 0 2 6 5 - 17 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Аталанта Ретеги Матео 12 (3)
Интер Милан Тюрам Маркус 9 (3)
Фиорентина Кин Мойзе 9 (1)
Аталанта Лукман Адемола 7 (4)
Болонья Орсолини Риккардо 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Верона Белахьяне Реда 1 5
Удинезе Камара Хассан 1 4
Верона Тчатчуа Джексон 1 4
Монца Иццо Армандо 5
Верона Дуда Ондрей 5
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 96'
    Болонья заслуженно побеждает в отличном матче
  • 96'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 96'
    Контроль мяча: Болонья: 62%, Венеция: 38%.
  • 95'
    Венеция совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 95'
    Матч возобновлен
  • 95'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 95'
    Лукуми Джон из команды Болонья перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Renato Dell'Ara. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 112
    Болонья 90.2% (101)
    X 8% (9)
    Венеция 1.8% (2)
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    Прогноз на матч от Liveresult
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Болонья 3:0 Венеция

    Исход игры
    Болонья
    90.2% (101)
    Ничья
    8% (9)
    Венеция
    1.8% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    38.32% (41)
    Меньше
    61.68% (66)
    Обе команды забьют
    Да
    43.93% (47)
    Нет
    56.07% (60)
    Популярный счёт
    2:1 Болонья
    29.5% (33)
    1:0 Болонья
    27.7% (31)
    2:0 Болонья
    25% (28)
    1:1 Ничья
    6.3% (7)
    3:1 Болонья
    2.7% (3)
    1:2 Венеция
    1.8% (2)
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