Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

88' Хольм Эмиль из команды Болонья своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

87' Венеция совершает вбрасывание на половине поля противника

86' Венеция совершает вбрасывание на половине поля противника

86' Венеция совершает вбрасывание на своей половине поля

83' Матч возобновлен

82' Свобода Михаэль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

82' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

82' Похьянпало Йоэль пробует нанести удар издали, но Лукаш Скорупский ловит мяч

82' Кандела Антонио из команды Венеция своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

81' Венеция совершает вбрасывание на половине поля противника

80' Болонья совершает вбрасывание на своей половине поля

80' Венеция совершает вбрасывание на своей половине поля

79' Удар от ворот произведет Венеция

79' Хольм Эмиль из команды Болонья не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

78' Венеция совершает вбрасывание на половине поля противника

77' Болонья совершает вбрасывание на половине поля противника

76' Болонья совершает вбрасывание на своей половине поля

76' Венеция совершает вбрасывание на половине поля противника

76' Удар от ворот произведет Венеция

76' Матч возобновлен

74' Йебоа Джон на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

74' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

74' Даллинга Тийс оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

74' Орсолини Риккардо создает голевую возможность для своего партнера по команде.

72' Болонья совершает вбрасывание на своей половине поля

71' Г О О О О Л - Ндой Дан забивает с правой ноги!

71' Орсолини Риккардо создает голевую возможность для своего партнера по команде.

70' Венеция совершает вбрасывание на своей половине поля

69' Г О О О О О Л - Орсолини Риккардо из команды Болонья забивает пенальти левой ногой! Удар был по центру, но Филип Станкович прыгнул вправо!

68' После проверки VAR судья изменил решение - Болонья пробьет пенальти!

67' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Болонья

67' Хорошую попытку сделал Одгор Йенс . Удар в створ, но вратарь начеку

66' Орсолини Риккардо пробует нанести удар издали, но Филип Станкович держит все под контролем

63' Венеция совершает вбрасывание на своей половине поля

63' Идзес Джей выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

63' Болонья совершает вбрасывание на половине поля противника

62' Удар от ворот произведет Болонья

62' Болонья совершает вбрасывание на своей половине поля

61' Матч возобновлен

61' Ох, нехорошо это выглядит. Йебоа Джон получил травму и медбригада забирает его с поля.

60' Йебоа Джон на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

60' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

59' Скорупски Лукаш взял и забрал мяч на выходе

58' Одгор Йенс пробует нанести удар издали, но Филип Станкович держит все под контролем

58' Болонья совершает вбрасывание на половине поля противника

56' Болонья совершает вбрасывание на половине поля противника

55' Болонья совершает вбрасывание на половине поля противника

54' Оооо... вот это был удар! Карлссон Йеспер III должен был забить с этой позиции.

54' Хорошую попытку сделал Карлссон Йеспер III . Удар в створ, но вратарь начеку

53' Болонья совершает вбрасывание на своей половине поля

53' Удар от ворот произведет Болонья

53' Матч возобновлен

52' Дункан Альфред на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

51' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

50' Болонья совершает вбрасывание на своей половине поля

50' Ндой Дан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

49' Матч возобновлен

49' Ох, нехорошо это выглядит. Де Сильвестри Лоренцо получил травму и медбригада забирает его с поля.

47' Де Сильвестри Лоренцо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

47' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

46' Венеция совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Венеция совершает вбрасывание на своей половине поля