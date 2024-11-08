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  4. Экстракласса 2024-2025
Тур: 15. Стадион: .
Пяст
2:3
Конец матча
Мотор Люблин
0'
0:1
7' Гол
Мраз Самуэл
1:1
37' Гол
Щепаньски Милош
1:2
38' Гол
Мраз Самуэл
2:2
70' Гол
Пясецки Фабиан
2:3
75' Гол
Мраз Самуэл
90' Желтая карточка
Kacper Rosa
90'+5
26
Плах
Франтишек
77
Пырка
Аркадиуш
3
Miguel
Munoz2
4
Червински
Якуб
29
Драпински
Игорь
6
Храпек
Михал
20
Томашевич
Гжегож
30
Щепаньски
Милош
31
Oskar
Lesniak
39
Росолек
Мацей
70
Кацантонис
Андреас
1
Kacper
Rosa
28
Столярски
Павел
39
Бартош
Марек
Кристиан
18
Наемски
Аркадиуш
24
Filip
Luberecki
6
Сампер
Серхи
68
Bartosz
Wolski
22
Christopher
Simon
26
Michal
Krol
90
Мраз
Самуэл
77
Piotr
Ceglarz
Пяст
4-2-3-1
Мотор Люблин
4-1-2-3

История личных встреч

Пяст
Мотор Люблин

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ВД
1:1

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Бомбардиры внутри турнира

Пяст
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Феликс Хорхе 4 (1) 0.27
Храпек Михал 3 (1) 0.2
Амею Микаэль 3 0.2
Росолек Мацей 2 0.13
Червински Якуб 1 0.07
Кадзиор Дамиан 1 0.07
Щепаньски Милош 1 0.07
Пырка Аркадиуш 1 0.07
Пясецки Фабиан 1 0.07
Костадинов Тихомир 1 0.07
Томашевич Гжегож 0 0
Мотор Люблин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мраз Самуэл 7 0.47
Piotr Ceglarz 3 (1) 0.2
Michal Krol 2 0.13
Рудоль Себастьян 2 0.13
Mbaye Ndiaye 2 0.13
Christopher Simon 2 0.13
Столярски Павел 1 0.07
Скалет Матье 1 0.07
Бартош Марек Кристиан 1 0.07
Kacper Welniak 1 0.07
Bartosz Wolski 0 0
Наемски Аркадиуш 0 0
Filip Wojcik 0 0
Filip Luberecki 0 0

Карточки

Пяст
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гук Томаш 3 1
Червински Якуб 4 0
Дзичек Патрик 3 0
Костадинов Тихомир 3 0
Драпински Игорь 3 0
Храпек Михал 2 0
Кадзиор Дамиан 2 0
Miguel Munoz2 2 0
Амею Микаэль 2 0
Томашевич Гжегож 1 0
Феликс Хорхе 1 0
Кацантонис Андреас 1 0
Росолек Мацей 1 0
Мотор Люблин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рудоль Себастьян 4 0
Столярски Павел 3 0
Mbaye Ndiaye 3 0
Piotr Ceglarz 2 0
Сампер Серхи 2 0
Мраз Самуэл 2 0
Бартош Марек Кристиан 2 0
Кубица Кшиштоф 2 0
Michal Krol 2 0
Christopher Simon 2 0
Kacper Rosa 1 0
Наемски Аркадиуш 1 0
Калисканер Каан 1 0
Palacz Krystian 1 0
Filip Luberecki 1 0

Результаты матчей

Пяст
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (7)
0% (0)
Мотор Люблин
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

8
4
Пяст
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)
Мотор Люблин
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

4
7

Упущенные победы

8
8
Пяст
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
53% (8)
27% (4)
Мотор Люблин
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

4
10

Упущенные победы

16
12

Голы по времени матча

Забито

11
11
6 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 4
9 Не забивали 10
1
9%
4
36%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
5
45%
1
9%
31-45
1
9%
1
9%
46-60
3
27%
3
27%
61-75
1
9%
1
9%
76-90

Пропущено

10
15
5 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
2
20%
1
7%
1-15
1
10%
2
13%
16-30
2
20%
3
20%
31-45
1
10%
2
13%
46-60
4
40%
3
20%
61-75
0
0%
4
27%
76-90

Забито

8
12
4 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 3
10 Не забивали 10
0
0%
3
25%
1-15
3
38%
2
17%
16-30
1
13%
1
8%
31-45
1
13%
1
8%
46-60
1
13%
1
8%
61-75
2
25%
4
33%
76-90

Пропущено

6
11
2 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
1
17%
1
9%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
1
17%
5
45%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
4
67%
1
9%
76-90

Забито

19
23
10 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 7
4 Не забивали 5
1
5%
7
30%
1-15
3
16%
3
13%
16-30
6
32%
2
9%
31-45
2
11%
2
9%
46-60
4
21%
4
17%
61-75
3
16%
5
22%
76-90

Пропущено

16
26
7 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 11
3
19%
2
8%
1-15
1
6%
3
12%
16-30
3
19%
8
31%
31-45
1
6%
4
15%
46-60
4
25%
4
15%
61-75
4
25%
5
19%
76-90

Результаты последних матчей

Пяст
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Радомяк Радом - Пяст 1:1 Арка Гдыня - Пяст 1:3 Пяст - Лехия Гданьск 3:3 Корона Кельце - Пяст 0:2
Рух Хожув - Пяст 1:4 Погонь Щецин - Пяст 1:0 Пяст - Ягеллония Белосток 0:1 Хутник Нова-Хута - Пяст 3:3 Видзев Лодзь - Пяст 1:0 Пяст - Пуща Неполомице 1:1 Ракув - Пяст 0:1 Пяст - Заглембе Любин 1:0 Сталь Мелец - Пяст 2:0 Пяст - ГКС Катовице 2:2 Легия - Пяст 1:2 Пяст - Шленск Вроцлав 2:0 Пяст - ЛКС Лодзь 2:1 Краковия - Пяст 1:1 Пяст - Корона Кельце 3:0 Пяст - Карвина 2:1
Мотор Люблин
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Мотор Люблин - Погонь Щецин 4:2 Краковия - Мотор Люблин 6:2 Мотор Люблин - Видзев Лодзь 3:4 Лех - Мотор Люблин 1:2
Скерневице - Мотор Люблин 1:1 Мотор Люблин - Шленск Вроцлав 2:1 Мотор Люблин - Ягеллония Белосток 0:2 Сталь Мелец - Мотор Люблин 1:0 Мотор Люблин - Гурник Забже 1:0 Мотор Люблин - Погонь Седльце 2:0 Легия - Мотор Люблин 5:2 Мотор Люблин - Пуща Неполомице 0:0 ГКС Катовице - Мотор Люблин 0:0 Мотор Люблин - Корона Кельце 1:1 Лехия Гданьск - Мотор Люблин 0:2 Мотор Люблин - Ракув 0:2 Радомяк Радом - Мотор Люблин 1:1 Мотор Люблин - Прушков 0:3 Мотор Люблин - Р. Жешув 1:0 Видзев Лодзь - Мотор Люблин 1:2

Результаты матчей

Пяст
Мотор Люблин

Точный счет

0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
0:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:4
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%

Точный счет

1:0
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
5:2
1 раз 14%
6:2
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
2
4 раза 57%
0
2 раза 29%
3
1 раз 14%

Точный счет

1:0
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
0:2
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
6:2
1 раз 7%

Точное количество голов

2
5 раз 33%
1
5 раз 33%
0
4 раза 27%
3
1 раз 7%
0
5 раз 33%
2
5 раз 33%
1
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Пяст
Мотор Люблин

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
5
3
4
3
1.5
3
5
1
6
2.5
2
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
5
2
2
6
1.5
5
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
10
5
6
9
1.5
8
7
1
14
2.5
3
12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лех
 14 10 1 3 25 - 10 31
2.
Ягеллония Белосток
 14 10 1 3 26 - 19 31
3.
Ракув
 14 9 3 2 17 - 4 30
4.
Краковия
 14 9 2 3 30 - 20 29
5.
Легия
 14 7 4 3 26 - 14 25
6.
Погонь Щецин
 14 7 1 6 21 - 19 22
7.
Мотор Люблин
 15 6 3 6 22 - 27 21
8.
Пяст
 15 5 5 5 18 - 17 20
9.
Видзев Лодзь
 14 5 4 5 18 - 19 19
10.
Гурник Забже
 14 5 3 6 18 - 17 18
11.
Заглембе Любин
 14 5 3 6 14 - 19 18
12.
ГКС Катовице
 14 4 4 6 20 - 19 16
13.
Корона Кельце
 14 4 3 7 12 - 22 15
14.
Радомяк Радом
 13 4 1 8 18 - 21 13
15.
Сталь Мелец
 14 3 3 8 12 - 19 12
16.
Пуща Неполомице
 14 2 5 7 13 - 23 11
17.
Лехия Гданьск
 14 2 4 8 17 - 28 10
18.
Шленск Вроцлав
 13 1 6 6 11 - 21 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Погонь Щецин
 7 7 0 0 15 - 4 21
2.
Лех
 7 6 0 1 16 - 4 18
3.
Ягеллония Белосток
 7 5 1 1 14 - 8 16
4.
Легия
 8 5 1 2 19 - 9 16
5.
Ракув
 7 4 1 2 9 - 3 13
6.
Заглембе Любин
 7 4 1 2 9 - 6 13
7.
Краковия
 7 3 2 2 14 - 12 11
8.
Сталь Мелец
 7 3 2 2 8 - 7 11
9.
Мотор Люблин
 8 3 2 3 11 - 12 11
10.
Видзев Лодзь
 6 3 1 2 6 - 6 10
11.
Радомяк Радом
 7 3 1 3 12 - 9 10
12.
Гурник Забже
 7 3 1 3 9 - 7 10
13.
Пяст
 7 2 3 2 11 - 10 9
14.
Пуща Неполомице
 7 2 3 2 11 - 13 9
15.
ГКС Катовице
 8 2 3 3 10 - 9 9
16.
Шленск Вроцлав
 6 1 4 1 7 - 8 7
17.
Корона Кельце
 6 2 0 4 6 - 9 6
18.
Лехия Гданьск
 7 1 2 4 5 - 10 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краковия
 7 6 0 1 16 - 8 18
2.
Ракув
 7 5 2 0 8 - 1 17
3.
Ягеллония Белосток
 7 5 0 2 12 - 11 15
4.
Лех
 7 4 1 2 9 - 6 13
5.
Пяст
 8 3 2 3 7 - 7 11
6.
Мотор Люблин
 7 3 1 3 11 - 15 10
7.
Легия
 6 2 3 1 7 - 5 9
8.
Видзев Лодзь
 8 2 3 3 12 - 13 9
9.
Корона Кельце
 8 2 3 3 6 - 13 9
10.
Гурник Забже
 7 2 2 3 9 - 10 8
11.
ГКС Катовице
 6 2 1 3 10 - 10 7
12.
Лехия Гданьск
 7 1 2 4 12 - 18 5
13.
Заглембе Любин
 7 1 2 4 5 - 13 5
14.
Радомяк Радом
 6 1 0 5 6 - 12 3
15.
Пуща Неполомице
 7 0 2 5 2 - 10 2
16.
Шленск Вроцлав
 7 0 2 5 4 - 13 2
17.
Сталь Мелец
 7 0 1 6 4 - 12 1
18.
Погонь Щецин
 7 0 1 6 6 - 15 1
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Радомяк Радом Роча Леонардо 10
Краковия Кялльман Беньямин 9 (5)
Лех Исхак Микаэль 8 (3)
Ягеллония Белосток Имас Хесус 7 (3)
Мотор Люблин Мраз Самуэл 7 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Видзев Лодзь Фернандес Хуан III 1 4
Заглембе Любин Налепа Михал 2 2
Краковия Какабадзе Отар 5
Радомяк Радом Донис Христос 5
Лех Милич Антонио 5
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 46'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 38'
      Piotr Ceglarz сделал результативную передачу.
    • 38'
      Г О О О О Л - Мраз Самуэл бьет в цель!
    • 37'
      Г О О О О Л - Щепаньски Милош бьет в цель!
    • 24'
      Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
    • 7'
      Бартош Вольский сделал результативную передачу.
    • 7'
      Г О О О О Л - Мраз Самуэл бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Пяст 2:3 Мотор Люблин онлайн

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