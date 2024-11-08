Тур: 15. Стадион: Пяст.
2:3
Конец матча
0'
0:1
7' ГолМраз Самуэл
1:1
37' ГолЩепаньски Милош
1:2
38' ГолМраз Самуэл
2:2
70' ГолПясецки Фабиан
2:3
75' ГолМраз Самуэл
90' Желтая карточкаKacper Rosa
90'+5
Ход матча
7'
0:1
37'
1:1
38'
1:2
70'
75'
2:3
90'
26
Michal
Krol
90
Мраз
Самуэл
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
36 Левицки ЯкубЗащитник
-
22 Моква ТомашЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Вукович Александар
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Michal KrolНападающий
-
90 Мраз СамуэлНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
17 Filip WojcikЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
51 Igor Bartnik
-
30 Mbaye Ndiaye
-
-
Главный тренер: Mateusz Stolarski
История личных встреч
Пяст
Мотор Люблин
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Бомбардиры внутри турнира
Пяст
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Феликс Хорхе
|4 (1)
|0.27
|Храпек Михал
|3 (1)
|0.2
|Амею Микаэль
|3
|0.2
|Росолек Мацей
|2
|0.13
|Червински Якуб
|1
|0.07
|Кадзиор Дамиан
|1
|0.07
|Щепаньски Милош
|1
|0.07
|Пырка Аркадиуш
|1
|0.07
|Пясецки Фабиан
|1
|0.07
|Костадинов Тихомир
|1
|0.07
|Томашевич Гжегож
|0
|0
Мотор Люблин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мраз Самуэл
|7
|0.47
|Piotr Ceglarz
|3 (1)
|0.2
|Michal Krol
|2
|0.13
|Рудоль Себастьян
|2
|0.13
|Mbaye Ndiaye
|2
|0.13
|Christopher Simon
|2
|0.13
|Столярски Павел
|1
|0.07
|Скалет Матье
|1
|0.07
|Бартош Марек Кристиан
|1
|0.07
|Kacper Welniak
|1
|0.07
|Bartosz Wolski
|0
|0
|Наемски Аркадиуш
|0
|0
|Filip Wojcik
|0
|0
|Filip Luberecki
|0
|0
Карточки
Пяст
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гук Томаш
|3
|1
|Червински Якуб
|4
|0
|Дзичек Патрик
|3
|0
|Костадинов Тихомир
|3
|0
|Драпински Игорь
|3
|0
|Храпек Михал
|2
|0
|Кадзиор Дамиан
|2
|0
|Miguel Munoz2
|2
|0
|Амею Микаэль
|2
|0
|Томашевич Гжегож
|1
|0
|Феликс Хорхе
|1
|0
|Кацантонис Андреас
|1
|0
|Росолек Мацей
|1
|0
Мотор Люблин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рудоль Себастьян
|4
|0
|Столярски Павел
|3
|0
|Mbaye Ndiaye
|3
|0
|Piotr Ceglarz
|2
|0
|Сампер Серхи
|2
|0
|Мраз Самуэл
|2
|0
|Бартош Марек Кристиан
|2
|0
|Кубица Кшиштоф
|2
|0
|Michal Krol
|2
|0
|Christopher Simon
|2
|0
|Kacper Rosa
|1
|0
|Наемски Аркадиуш
|1
|0
|Калисканер Каан
|1
|0
|Palacz Krystian
|1
|0
|Filip Luberecki
|1
|0
Результаты матчей
Пяст
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (7)
0% (0)
Мотор Люблин
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
8
4
Пяст
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)
Мотор Люблин
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
4
7
Упущенные победы
8
8
Пяст
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
53% (8)
27% (4)
Мотор Люблин
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
4
10
Упущенные победы
16
12
Голы по времени матча
Забито
11
11
6 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 4
9 Не забивали 10
1
9%
4
36%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
5
45%
1
9%
31-45
1
9%
1
9%
46-60
3
27%
3
27%
61-75
1
9%
1
9%
76-90
Пропущено
10
15
5 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
2
20%
1
7%
1-15
1
10%
2
13%
16-30
2
20%
3
20%
31-45
1
10%
2
13%
46-60
4
40%
3
20%
61-75
0
0%
4
27%
76-90
Забито
8
12
4 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 3
10 Не забивали 10
0
0%
3
25%
1-15
3
38%
2
17%
16-30
1
13%
1
8%
31-45
1
13%
1
8%
46-60
1
13%
1
8%
61-75
2
25%
4
33%
76-90
Пропущено
6
11
2 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
1
17%
1
9%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
1
17%
5
45%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
4
67%
1
9%
76-90
Забито
19
23
10 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 7
4 Не забивали 5
1
5%
7
30%
1-15
3
16%
3
13%
16-30
6
32%
2
9%
31-45
2
11%
2
9%
46-60
4
21%
4
17%
61-75
3
16%
5
22%
76-90
Пропущено
16
26
7 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 11
3
19%
2
8%
1-15
1
6%
3
12%
16-30
3
19%
8
31%
31-45
1
6%
4
15%
46-60
4
25%
4
15%
61-75
4
25%
5
19%
76-90
Результаты последних матчей
Пяст
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Радомяк Радом - Пяст 1:1 Арка Гдыня - Пяст 1:3 Пяст - Лехия Гданьск 3:3 Корона Кельце - Пяст 0:2
Рух Хожув - Пяст 1:4 Погонь Щецин - Пяст 1:0 Пяст - Ягеллония Белосток 0:1 Хутник Нова-Хута - Пяст 3:3 Видзев Лодзь - Пяст 1:0 Пяст - Пуща Неполомице 1:1 Ракув - Пяст 0:1 Пяст - Заглембе Любин 1:0 Сталь Мелец - Пяст 2:0 Пяст - ГКС Катовице 2:2 Легия - Пяст 1:2 Пяст - Шленск Вроцлав 2:0 Пяст - ЛКС Лодзь 2:1 Краковия - Пяст 1:1 Пяст - Корона Кельце 3:0 Пяст - Карвина 2:1
Мотор Люблин
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Мотор Люблин - Погонь Щецин 4:2 Краковия - Мотор Люблин 6:2 Мотор Люблин - Видзев Лодзь 3:4 Лех - Мотор Люблин 1:2
Скерневице - Мотор Люблин 1:1 Мотор Люблин - Шленск Вроцлав 2:1 Мотор Люблин - Ягеллония Белосток 0:2 Сталь Мелец - Мотор Люблин 1:0 Мотор Люблин - Гурник Забже 1:0 Мотор Люблин - Погонь Седльце 2:0 Легия - Мотор Люблин 5:2 Мотор Люблин - Пуща Неполомице 0:0 ГКС Катовице - Мотор Люблин 0:0 Мотор Люблин - Корона Кельце 1:1 Лехия Гданьск - Мотор Люблин 0:2 Мотор Люблин - Ракув 0:2 Радомяк Радом - Мотор Люблин 1:1 Мотор Люблин - Прушков 0:3 Мотор Люблин - Р. Жешув 1:0 Видзев Лодзь - Мотор Люблин 1:2
Результаты матчей
Пяст
Мотор Люблин
Точный счет
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
0:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:4
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
Точное количество голов
2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
Точный счет
1:0
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
5:2
1 раз 14%
6:2
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
2
4 раза 57%
0
2 раза 29%
3
1 раз 14%
Точный счет
1:0
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
0:2
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
6:2
1 раз 7%
Точное количество голов
2
5 раз 33%
1
5 раз 33%
0
4 раза 27%
3
1 раз 7%
0
5 раз 33%
2
5 раз 33%
1
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Пяст
Мотор Люблин
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
53
43
35
16
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
52
26
52
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
114
Больше Меньше
105
69
87
114
312
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Радомяк Радом
|Роча Леонардо
|10
|Краковия
|Кялльман Беньямин
|9 (5)
|Лех
|Исхак Микаэль
|8 (3)
|Ягеллония Белосток
|Имас Хесус
|7 (3)
|Мотор Люблин
|Мраз Самуэл
|7 (2)
|Видзев Лодзь
|Фернандес Хуан III
|1 4
|Заглембе Любин
|Налепа Михал
|2 2
|Краковия
|Какабадзе Отар
|5
|Радомяк Радом
|Донис Христос
|5
|Лех
|Милич Антонио
|5