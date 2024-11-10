Тур: 15. Стадион: Stadion Stali Mielec. Главный судья: Marcin Kochanek
0:0
Первый тайм: 2'
0'
39
Монджик
Якуб
18
Piotr
Wlazlo
19
Dawid
Tkacz
96
Дадок
Роберт
22
Крачун
Артур
- Основной состав
-
39 Монджик ЯкубВратарь
-
18 Piotr WlazloЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Dawid TkaczПолузащитник
- Полузащитник
-
96 Дадок РобертПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Ялоха КонрадВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Шкурин ИльяНападающий
-
20 Karol Knap
-
-
-
Главный тренер: Janusz Niedzwiedz
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Крачун АртурЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
70 Хайда ВойцехПолузащитник
-
24 Благаич ЯковПолузащитник
- Нападающий
-
45 Кидрич РокНападающий
-
-
-
Главный тренер: Tomasz Tulacz
История личных встреч
Сталь Мелец
Пуща Неполомице
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед
5 матчей
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 3 победы
11 матчей
36.4%
45.5%
18.1%
4 победы 5 ничьих 2 победы
Первый тайм
27.3%
54.5%
18.2%
3 победы 6 ничьих 2 победы
Второй тайм
27.3%
45.5%
27.2%
3 победы 5 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
6
4
Голов в среднем за матч
1.2
0.67
Среднее время на гол
75
135
Всего голов
5
3
Голов в среднем за матч
0.83
0.6
Среднее время на гол
108
150
Всего голов
11
7
Голов в среднем за матч
1
0.64
Тотал матчей
2.5
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
Среднее время на гол
90
141
Бомбардиры внутри турнира
Сталь Мелец
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Piotr Wlazlo
|3 (1)
|0.2
|Шкурин Илья
|2
|0.13
|Вольштыньски Лукаш
|2
|0.13
|Гийомье Мэтью
|1
|0.07
|Доманьски Мацей
|1
|0.07
|Serhij Krykun
|1
|0.07
|Зенгер Марвин
|1
|0.07
|Ravve Assayeg
|1
|0.07
|Гетингер Крыстян
|0
|0
|Дадок Роберт
|0
|0
|Karol Knap
|0
|0
|Adrian Bukowski
|0
|0
Пуща Неполомице
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Косидис Михаил
|5
|0.33
|Якуба Роман
|2
|0.13
|Konrad Stepien
|1
|0.07
|Jacub Serafin
|1
|0.07
|Piotr Mrozinski
|1
|0.07
|Шимонович Давид
|1
|0.07
|Благаич Яков
|1
|0.07
|Крачун Артур
|1 (1)
|0.07
|Абрамович Давид
|0
|0
|Ли Чжин-Хен
|0
|0
Карточки
Сталь Мелец
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Матрас Матеуш
|4
|0
|Зенгер Марвин
|2
|1
|Гийомье Мэтью
|3
|0
|Эсселинк Берт
|1
|1
|Krzysztof Wolkowicz
|2
|0
|Доманьски Мацей
|2
|0
|Дадок Роберт
|2
|0
|Шкурин Илья
|2
|0
|Гербовски Фридерик
|2
|0
|Karol Knap
|2
|0
|Piotr Wlazlo
|0
|1
|Вольштыньски Лукаш
|1
|0
|Багалианис Петрос
|1
|0
|Стемпень Матеуш
|1
|0
|Koki Hinokio
|1
|0
|Adrian Bukowski
|1
|0
|Монджик Якуб
|1
|0
|Dawid Tkacz
|1
|0
|Ravve Assayeg
|1
|0
Пуща Неполомице
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Абрамович Давид
|4
|0
|Крачун Артур
|2
|1
|Шимонович Давид
|3
|0
|Jacub Serafin
|3
|0
|Якуба Роман
|3
|0
|Благаич Яков
|3
|0
|Piotr Mrozinski
|2
|0
|Холевяк Матеуш
|2
|0
|Konrad Stepien
|2
|0
|Семашко Артур
|2
|0
|Ли Чжин-Хен
|2
|0
|Хайда Войцех
|2
|0
|Сиплак Михал
|1
|0
|Lukasz Solowiej
|1
|0
|Ревенко Иоан-Кэлин
|1
|0
|Косидис Михаил
|1
|0
Результаты матчей
Сталь Мелец
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Пуща Неполомице
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
3
2
Сталь Мелец
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
86% (6)
0% (0)
14% (1)
Пуща Неполомице
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
11
8
Упущенные победы
1
10
Сталь Мелец
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (9)
14% (2)
21% (3)
Пуща Неполомице
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
14% (2)
57% (8)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
12
8
Упущенные победы
4
12
Голы по времени матча
Забито
8
2
2 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 1
9 Не забивали 12
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
3
38%
0
0%
46-60
0
0%
2
100%
61-75
3
38%
0
0%
76-90
Пропущено
7
10
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
57%
3
30%
31-45
1
14%
2
20%
46-60
1
14%
2
20%
61-75
1
14%
3
30%
76-90
Забито
4
11
2 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
10 Не забивали 9
0
0%
2
18%
1-15
1
25%
1
9%
16-30
1
25%
4
36%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
2
18%
76-90
Пропущено
12
13
4 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
0
0%
3
23%
1-15
2
17%
1
8%
16-30
2
17%
2
15%
31-45
1
8%
2
15%
46-60
2
17%
3
23%
61-75
5
42%
2
15%
76-90
Забито
12
13
4 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 4
5 Не забивали 7
0
0%
2
15%
1-15
1
8%
1
8%
16-30
3
25%
4
31%
31-45
3
25%
2
15%
46-60
1
8%
2
15%
61-75
4
33%
2
15%
76-90
Пропущено
19
23
8 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 14
9 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 11
0
0%
3
13%
1-15
2
11%
1
4%
16-30
6
32%
5
22%
31-45
2
11%
4
17%
46-60
3
16%
5
22%
61-75
6
32%
5
22%
76-90
Результаты последних матчей
Сталь Мелец
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Ракув - Сталь Мелец 1:0 Сталь Мелец - Заглембе Любин 2:2 Шленск Вроцлав - Сталь Мелец 2:1 Гурник Забже - Сталь Мелец 3:1
Сталь Мелец - Лехия Гданьск 2:1 Краковия - Сталь Мелец 1:1 Корона Кельце - Сталь Мелец 1:1 Сталь Мелец - Мотор Люблин 1:0 Сталь Мелец - Лех 0:2 Корона Кельце - Сталь Мелец 2:1 Сталь Мелец - Пяст 2:0 Погонь Щецин - Сталь Мелец 1:0 Ягеллония Белосток - Сталь Мелец 2:0 Сталь Мелец - ГКС Катовице 0:1 Сталь Мелец - Видзев Лодзь 1:1 Сталь Жешув - Сталь Мелец 0:5 ЛКС Лодзь - Сталь Мелец 3:1 Сталь Мелец - Сандецья 0:1 Сталь Мелец - Р. Жешув 2:2 ЛКС Лодзь - Сталь Мелец 3:2
Пуща Неполомице
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Пуща Неполомице - Лех 2:0 Котвица Колобжег - Пуща Неполомице 0:1 Погонь Щецин - Пуща Неполомице 2:1 Радомяк Радом - Пуща Неполомице 2:0
Пуща Неполомице - ГКС Катовице 0:6 Ракув - Пуща Неполомице 2:0 Гурник Ленчна - Пуща Неполомице 1:1 Пуща Неполомице - Краковия 1:2 Пяст - Пуща Неполомице 1:1 Гурник Забже - Пуща Неполомице 4:2 Пуща Неполомице - Корона Кельце 0:0 Мотор Люблин - Пуща Неполомице 0:0 Пуща Неполомице - Лехия Гданьск 4:1 Пуща Неполомице - Легия 2:2 Заглембе Любин - Пуща Неполомице 1:0 Пуща Неполомице - Гурник Забже 2:2 Ягеллония Белосток - Пуща Неполомице 2:0 Пуща Неполомице - Подхале Новы-Тарг 2:1 Брук-Бет Термалица - Пуща Неполомице 1:1 ЛКС Лодзь - Пуща Неполомице 0:0
Результаты матчей
Сталь Мелец
Пуща Неполомице
Точный счет
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:6
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
Точное количество голов
2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
1 раз 14%
4
1 раз 14%
Точный счет
1:0
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
2:0
3 раза 43%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
Точное количество голов
1
4 раза 57%
0
3 раза 43%
0
5 раз 71%
1
2 раза 29%
Точный счет
1:0
3 раза 21%
2:1
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
2:0
4 раза 29%
0:0
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:6
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 43%
0
5 раз 36%
2
3 раза 21%
0
7 раз 50%
1
3 раза 21%
2
3 раза 21%
4
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Сталь Мелец
Пуща Неполомице
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
52
34
43
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
95
Больше Меньше
77
311
410
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|10
|1
|3
|25 - 10
|31
|2.
|14
|10
|1
|3
|26 - 19
|31
|3.
|14
|9
|3
|2
|17 - 4
|30
|4.
|15
|9
|2
|4
|33 - 24
|29
|5.
|14
|7
|4
|3
|26 - 14
|25
|6.
|15
|7
|1
|7
|21 - 20
|22
|7.
|15
|6
|4
|5
|20 - 19
|22
|8.
|15
|6
|3
|6
|19 - 17
|21
|9.
|15
|6
|3
|6
|22 - 27
|21
|10.
|15
|5
|5
|5
|18 - 17
|20
|11.
|15
|5
|4
|6
|24 - 22
|19
|12.
|15
|5
|3
|7
|14 - 21
|18
|13.
|14
|5
|1
|8
|19 - 21
|16
|14.
|15
|4
|4
|7
|12 - 22
|16
|15.
|0:0
|15
|3
|4
|8
|12 - 19
|13
|16.
|0:0
|15
|2
|6
|7
|13 - 23
|12
|17.
|15
|2
|5
|8
|17 - 28
|11
|18.
|14
|1
|6
|7
|11 - 22
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|7
|0
|1
|15 - 5
|21
|2.
|7
|6
|0
|1
|16 - 4
|18
|3.
|7
|5
|1
|1
|14 - 8
|16
|4.
|8
|5
|1
|2
|19 - 9
|16
|5.
|7
|4
|1
|2
|9 - 3
|13
|6.
|7
|4
|1
|2
|9 - 6
|13
|7.
|7
|4
|1
|2
|8 - 6
|13
|8.
|0:0
|8
|3
|3
|2
|8 - 7
|12
|9.
|8
|3
|2
|3
|17 - 16
|11
|10.
|8
|3
|2
|3
|11 - 12
|11
|11.
|7
|3
|1
|3
|12 - 9
|10
|12.
|7
|3
|1
|3
|9 - 7
|10
|13.
|7
|2
|3
|2
|11 - 10
|9
|14.
|0:0
|7
|2
|3
|2
|11 - 13
|9
|15.
|8
|2
|3
|3
|10 - 9
|9
|16.
|7
|2
|1
|4
|6 - 9
|7
|17.
|7
|1
|4
|2
|7 - 9
|7
|18.
|7
|1
|2
|4
|5 - 10
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|6
|0
|1
|16 - 8
|18
|2.
|7
|5
|2
|0
|8 - 1
|17
|3.
|7
|5
|0
|2
|12 - 11
|15
|4.
|7
|4
|1
|2
|9 - 6
|13
|5.
|8
|3
|2
|3
|10 - 10
|11
|6.
|8
|3
|2
|3
|7 - 7
|11
|7.
|7
|3
|1
|3
|14 - 13
|10
|8.
|7
|3
|1
|3
|11 - 15
|10
|9.
|6
|2
|3
|1
|7 - 5
|9
|10.
|8
|2
|3
|3
|12 - 13
|9
|11.
|8
|2
|3
|3
|6 - 13
|9
|12.
|7
|2
|0
|5
|7 - 12
|6
|13.
|8
|1
|3
|4
|12 - 18
|6
|14.
|8
|1
|2
|5
|5 - 15
|5
|15.
|0:0
|8
|0
|3
|5
|2 - 10
|3
|16.
|7
|0
|2
|5
|4 - 13
|2
|17.
|0:0
|7
|0
|1
|6
|4 - 12
|1
|18.
|7
|0
|1
|6
|6 - 15
|1
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Краковия
|Кялльман Беньямин
|10 (5)
|Радомяк Радом
|Роча Леонардо
|10
|Лех
|Исхак Микаэль
|8 (3)
|Ягеллония Белосток
|Имас Хесус
|7 (3)
|Мотор Люблин
|Мраз Самуэл
|7 (2)
|Видзев Лодзь
|Фернандес Хуан III
|1 4
|Заглембе Любин
|Налепа Михал
|2 2
|Краковия
|Какабадзе Отар
|5
|Радомяк Радом
|Донис Христос
|5
|Лех
|Милич Антонио
|5