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  4. Экстракласса 2024-2025
Тур: 15. Стадион: . Главный судья: Marcin Kochanek
Сталь Мелец
0:0
Первый тайм: 2'
Пуща Неполомице
0'
Лучшие коэффициенты
Сталь Мелец
Ничья
Пуща Неполомице
3.60
3.70
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4.10
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Все Коэффициенты
39
Монджик
Якуб
18
Piotr
Wlazlo
3
Эсселинк
Берт
15
Зенгер
Марвин
27
Яунземс
Алвис
23
Гетингер
Крыстян
19
Dawid
Tkacz
6
Гийомье
Мэтью
96
Дадок
Роберт
44
Serhij
Krykun
25
Вольштыньски
Лукаш
1
Kewin
Komar
22
Крачун
Артур
27
Lukasz
Solowiej
3
Якуба
Роман
12
Стемпень
Матеуш
8
Piotr
Mrozinski
4
Шимонович
Давид
14
Jacub
Serafin
6
Ли
Чжин-Хен
11
Холевяк
Матеуш
35
Косидис
Михаил
Сталь Мелец
3-4-2-1
Пуща Неполомице
3-4-2-1

История личных встреч

Сталь Мелец
Пуща Неполомице

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед

5 матчей

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 3 победы

11 матчей

36.4%
45.5%
18.1%
4 победы 5 ничьих 2 победы

Первый тайм

27.3%
54.5%
18.2%
3 победы 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

27.3%
45.5%
27.2%
3 победы 5 ничьих 3 победы

История матчей

Э
2:1
Э
1:0
ПД
0:0
ПД
0:1
ПД
1:0
ПД
1:0
ПД
0:0
ПД
1:1
ВД
0:0
ВД
2:1
ВД
3:3

Голы

Всего голов

6
4

Голов в среднем за матч

1.2
0.67

Среднее время на гол

75
135

Всего голов

5
3

Голов в среднем за матч

0.83
0.6

Среднее время на гол

108
150

Всего голов

11
7

Голов в среднем за матч

1
0.64

Тотал матчей

2.5
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10

Среднее время на гол

90
141

Бомбардиры внутри турнира

Сталь Мелец
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Piotr Wlazlo 3 (1) 0.2
Шкурин Илья 2 0.13
Вольштыньски Лукаш 2 0.13
Гийомье Мэтью 1 0.07
Доманьски Мацей 1 0.07
Serhij Krykun 1 0.07
Зенгер Марвин 1 0.07
Ravve Assayeg 1 0.07
Гетингер Крыстян 0 0
Дадок Роберт 0 0
Karol Knap 0 0
Adrian Bukowski 0 0
Пуща Неполомице
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Косидис Михаил 5 0.33
Якуба Роман 2 0.13
Konrad Stepien 1 0.07
Jacub Serafin 1 0.07
Piotr Mrozinski 1 0.07
Шимонович Давид 1 0.07
Благаич Яков 1 0.07
Крачун Артур 1 (1) 0.07
Абрамович Давид 0 0
Ли Чжин-Хен 0 0

Карточки

Сталь Мелец
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Матрас Матеуш 4 0
Зенгер Марвин 2 1
Гийомье Мэтью 3 0
Эсселинк Берт 1 1
Krzysztof Wolkowicz 2 0
Доманьски Мацей 2 0
Дадок Роберт 2 0
Шкурин Илья 2 0
Гербовски Фридерик 2 0
Karol Knap 2 0
Piotr Wlazlo 0 1
Вольштыньски Лукаш 1 0
Багалианис Петрос 1 0
Стемпень Матеуш 1 0
Koki Hinokio 1 0
Adrian Bukowski 1 0
Монджик Якуб 1 0
Dawid Tkacz 1 0
Ravve Assayeg 1 0
Пуща Неполомице
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Абрамович Давид 4 0
Крачун Артур 2 1
Шимонович Давид 3 0
Jacub Serafin 3 0
Якуба Роман 3 0
Благаич Яков 3 0
Piotr Mrozinski 2 0
Холевяк Матеуш 2 0
Konrad Stepien 2 0
Семашко Артур 2 0
Ли Чжин-Хен 2 0
Хайда Войцех 2 0
Сиплак Михал 1 0
Lukasz Solowiej 1 0
Ревенко Иоан-Кэлин 1 0
Косидис Михаил 1 0

Результаты матчей

Сталь Мелец
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Пуща Неполомице
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

3
2
Сталь Мелец
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
86% (6)
0% (0)
14% (1)
Пуща Неполомице
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

11
8

Упущенные победы

1
10
Сталь Мелец
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (9)
14% (2)
21% (3)
Пуща Неполомице
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
14% (2)
57% (8)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

12
8

Упущенные победы

4
12

Голы по времени матча

Забито

8
2
2 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 1
9 Не забивали 12
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
3
38%
0
0%
46-60
0
0%
2
100%
61-75
3
38%
0
0%
76-90

Пропущено

7
10
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
57%
3
30%
31-45
1
14%
2
20%
46-60
1
14%
2
20%
61-75
1
14%
3
30%
76-90

Забито

4
11
2 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
10 Не забивали 9
0
0%
2
18%
1-15
1
25%
1
9%
16-30
1
25%
4
36%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
2
18%
76-90

Пропущено

12
13
4 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
0
0%
3
23%
1-15
2
17%
1
8%
16-30
2
17%
2
15%
31-45
1
8%
2
15%
46-60
2
17%
3
23%
61-75
5
42%
2
15%
76-90

Забито

12
13
4 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 4
5 Не забивали 7
0
0%
2
15%
1-15
1
8%
1
8%
16-30
3
25%
4
31%
31-45
3
25%
2
15%
46-60
1
8%
2
15%
61-75
4
33%
2
15%
76-90

Пропущено

19
23
8 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 14
9 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 11
0
0%
3
13%
1-15
2
11%
1
4%
16-30
6
32%
5
22%
31-45
2
11%
4
17%
46-60
3
16%
5
22%
61-75
6
32%
5
22%
76-90

Результаты последних матчей

Сталь Мелец
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Ракув - Сталь Мелец 1:0 Сталь Мелец - Заглембе Любин 2:2 Шленск Вроцлав - Сталь Мелец 2:1 Гурник Забже - Сталь Мелец 3:1
Сталь Мелец - Лехия Гданьск 2:1 Краковия - Сталь Мелец 1:1 Корона Кельце - Сталь Мелец 1:1 Сталь Мелец - Мотор Люблин 1:0 Сталь Мелец - Лех 0:2 Корона Кельце - Сталь Мелец 2:1 Сталь Мелец - Пяст 2:0 Погонь Щецин - Сталь Мелец 1:0 Ягеллония Белосток - Сталь Мелец 2:0 Сталь Мелец - ГКС Катовице 0:1 Сталь Мелец - Видзев Лодзь 1:1 Сталь Жешув - Сталь Мелец 0:5 ЛКС Лодзь - Сталь Мелец 3:1 Сталь Мелец - Сандецья 0:1 Сталь Мелец - Р. Жешув 2:2 ЛКС Лодзь - Сталь Мелец 3:2
Пуща Неполомице
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Пуща Неполомице - Лех 2:0 Котвица Колобжег - Пуща Неполомице 0:1 Погонь Щецин - Пуща Неполомице 2:1 Радомяк Радом - Пуща Неполомице 2:0
Пуща Неполомице - ГКС Катовице 0:6 Ракув - Пуща Неполомице 2:0 Гурник Ленчна - Пуща Неполомице 1:1 Пуща Неполомице - Краковия 1:2 Пяст - Пуща Неполомице 1:1 Гурник Забже - Пуща Неполомице 4:2 Пуща Неполомице - Корона Кельце 0:0 Мотор Люблин - Пуща Неполомице 0:0 Пуща Неполомице - Лехия Гданьск 4:1 Пуща Неполомице - Легия 2:2 Заглембе Любин - Пуща Неполомице 1:0 Пуща Неполомице - Гурник Забже 2:2 Ягеллония Белосток - Пуща Неполомице 2:0 Пуща Неполомице - Подхале Новы-Тарг 2:1 Брук-Бет Термалица - Пуща Неполомице 1:1 ЛКС Лодзь - Пуща Неполомице 0:0

Результаты матчей

Сталь Мелец
Пуща Неполомице

Точный счет

0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:6
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Точный счет

1:0
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
2:0
3 раза 43%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
0
3 раза 43%
0
5 раз 71%
1
2 раза 29%

Точный счет

1:0
3 раза 21%
2:1
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
2:0
4 раза 29%
0:0
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:6
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 43%
0
5 раз 36%
2
3 раза 21%
0
7 раз 50%
1
3 раза 21%
2
3 раза 21%
4
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Сталь Мелец
Пуща Неполомице

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
5
2
3
4
1.5
4
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
2
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
5
0.5
Больше Меньше
7
7
3
11
1.5
4
10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лех
 14 10 1 3 25 - 10 31
2.
Ягеллония Белосток
 14 10 1 3 26 - 19 31
3.
Ракув
 14 9 3 2 17 - 4 30
4.
Краковия
 15 9 2 4 33 - 24 29
5.
Легия
 14 7 4 3 26 - 14 25
6.
Погонь Щецин
 15 7 1 7 21 - 20 22
7.
Видзев Лодзь
 15 6 4 5 20 - 19 22
8.
Гурник Забже
 15 6 3 6 19 - 17 21
9.
Мотор Люблин
 15 6 3 6 22 - 27 21
10.
Пяст
 15 5 5 5 18 - 17 20
11.
ГКС Катовице
 15 5 4 6 24 - 22 19
12.
Заглембе Любин
 15 5 3 7 14 - 21 18
13.
Радомяк Радом
 14 5 1 8 19 - 21 16
14.
Корона Кельце
 15 4 4 7 12 - 22 16
15.
Сталь Мелец
 0:0 15 3 4 8 12 - 19 13
16.
Пуща Неполомице
 0:0 15 2 6 7 13 - 23 12
17.
Лехия Гданьск
 15 2 5 8 17 - 28 11
18.
Шленск Вроцлав
 14 1 6 7 11 - 22 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Погонь Щецин
 8 7 0 1 15 - 5 21
2.
Лех
 7 6 0 1 16 - 4 18
3.
Ягеллония Белосток
 7 5 1 1 14 - 8 16
4.
Легия
 8 5 1 2 19 - 9 16
5.
Ракув
 7 4 1 2 9 - 3 13
6.
Заглембе Любин
 7 4 1 2 9 - 6 13
7.
Видзев Лодзь
 7 4 1 2 8 - 6 13
8.
Сталь Мелец
 0:0 8 3 3 2 8 - 7 12
9.
Краковия
 8 3 2 3 17 - 16 11
10.
Мотор Люблин
 8 3 2 3 11 - 12 11
11.
Радомяк Радом
 7 3 1 3 12 - 9 10
12.
Гурник Забже
 7 3 1 3 9 - 7 10
13.
Пяст
 7 2 3 2 11 - 10 9
14.
Пуща Неполомице
 0:0 7 2 3 2 11 - 13 9
15.
ГКС Катовице
 8 2 3 3 10 - 9 9
16.
Корона Кельце
 7 2 1 4 6 - 9 7
17.
Шленск Вроцлав
 7 1 4 2 7 - 9 7
18.
Лехия Гданьск
 7 1 2 4 5 - 10 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краковия
 7 6 0 1 16 - 8 18
2.
Ракув
 7 5 2 0 8 - 1 17
3.
Ягеллония Белосток
 7 5 0 2 12 - 11 15
4.
Лех
 7 4 1 2 9 - 6 13
5.
Гурник Забже
 8 3 2 3 10 - 10 11
6.
Пяст
 8 3 2 3 7 - 7 11
7.
ГКС Катовице
 7 3 1 3 14 - 13 10
8.
Мотор Люблин
 7 3 1 3 11 - 15 10
9.
Легия
 6 2 3 1 7 - 5 9
10.
Видзев Лодзь
 8 2 3 3 12 - 13 9
11.
Корона Кельце
 8 2 3 3 6 - 13 9
12.
Радомяк Радом
 7 2 0 5 7 - 12 6
13.
Лехия Гданьск
 8 1 3 4 12 - 18 6
14.
Заглембе Любин
 8 1 2 5 5 - 15 5
15.
Пуща Неполомице
 0:0 8 0 3 5 2 - 10 3
16.
Шленск Вроцлав
 7 0 2 5 4 - 13 2
17.
Сталь Мелец
 0:0 7 0 1 6 4 - 12 1
18.
Погонь Щецин
 7 0 1 6 6 - 15 1
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Краковия Кялльман Беньямин 10 (5)
Радомяк Радом Роча Леонардо 10
Лех Исхак Микаэль 8 (3)
Ягеллония Белосток Имас Хесус 7 (3)
Мотор Люблин Мраз Самуэл 7 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Видзев Лодзь Фернандес Хуан III 1 4
Заглембе Любин Налепа Михал 2 2
Краковия Какабадзе Отар 5
Радомяк Радом Донис Христос 5
Лех Милич Антонио 5
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Лучшие коэффициенты
Сталь Мелец
Ничья
Пуща Неполомице
3.60
3.70
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4.10
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Сталь Мелец
Пуща Неполомице
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