Тур: 15. Стадион: Городской стадион Белостока. Главный судья: Пржибыл Ярослав
0:1
Перерыв
Ход матча
4'
0:1
31'
16
Сачек
Михал
17
Дигес
Адриан
11
Имас
Хесус
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Сачек МихалЗащитник
- Защитник
-
17 Дигес АдрианЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Имас ХесусПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
82 Силва ТомашЗащитник
-
8 Нене IIIПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Виллар МикиПолузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Семенец Адриан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
88 Родин МатайЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Амею МикаэльПолузащитник
-
10 Иви ЛопесПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Куцяк ДушанВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Драчал ДавидПолузащитник
-
23 Барат ПетерПолузащитник
-
26 Оума ЭрикПолузащитник
-
15 Jesus DiazНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Папшун Марек
История личных встреч
Ягеллония Белосток
Ракув
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
100%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед
7 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 5 побед
10 матчей
20%
20%
60%
2 победы 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
30%
40%
30%
3 победы 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
30%
20%
50%
3 победы 2 ничьи 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
8
5
Голов в среднем за матч
1.6
1
Среднее время на гол
56
90
Всего голов
15
5
Голов в среднем за матч
3
1
Среднее время на гол
30
90
Всего голов
23
10
Голов в среднем за матч
2.3
1
Тотал матчей
2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
Среднее время на гол
39
90
Бомбардиры внутри турнира
Ягеллония Белосток
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Имас Хесус
|7
|0.47
|Хансен Кристоффер
|3
|0.2
|Кубицки Ярослав
|3
|0.2
|Пюлюлю Афимико
|3
|0.2
|Чурлинов Дарко
|2
|0.13
|Нене III
|2
|0.13
|Диаби Мохамед
|2
|0.13
|Виллар Мики
|1
|0.07
|Романчук Тарас
|1
|0.07
|Силва Томаш
|1
|0.07
|Скшипчак Матеуш
|1 (1)
|0.07
|Сачек Михал
|0
|0
|Дигес Адриан
|0
|0
|Моутинью Жоау
|0
|0
|Нгиамба Орельен
|0
|0
Ракув
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Салес Жеан Карлос
|3
|0.2
|Иви Лопес
|3 (1)
|0.2
|Браут-Брюнес Джонатан
|3 (1)
|0.2
|Берггрен Густав
|2
|0.13
|Кочергин Владислав
|2
|0.13
|Patryk Makuch
|1
|0.07
|Амею Микаэль
|1
|0.07
|Црнац Анте
|1
|0.07
|Драчал Давид
|1
|0.07
|Оума Эрик
|1
|0.07
|Родин Матай
|1
|0.07
|Тудор Фран
|0
|0
Карточки
Ягеллония Белосток
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Романчук Тарас
|4
|0
|Дигес Адриан
|2
|1
|Сачек Михал
|3
|0
|Пюлюлю Афимико
|3
|0
|Диаби Мохамед
|2
|0
|Моутинью Жоау
|2
|0
|Нене III
|2
|0
|Абрамович Славомир
|2
|0
|Кубицки Ярослав
|1
|0
|Халити Йетмир
|1
|0
|Нгиамба Орельен
|1
|0
|Скшипчак Матеуш
|1
|0
|Dominik Marczuk
|1
|0
|Силва Томаш
|1
|0
Ракув
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Берггрен Густав
|4
|0
|Браут-Брюнес Джонатан
|4
|0
|Родин Матай
|1
|1
|Адриано Рибейро
|2
|0
|Салес Жеан Карлос
|2
|0
|Иви Лопес
|2
|0
|Сварнас Стратос
|2
|0
|Тудор Фран
|2
|0
|Кочергин Владислав
|2
|0
|Пестка Камил
|2
|0
|Барат Петер
|2
|0
|Куцяк Душан
|1
|0
|Jesus Diaz
|1
|0
|Рундич Милан
|1
|0
|Оума Эрик
|1
|0
|Мосур Ариэль
|1
|0
|Треловски Кацпер
|1
|0
|Раковитан Богдан
|1
|0
|Црнац Анте
|1
|0
Результаты матчей
Ягеллония Белосток
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Ракув
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
86% (6)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
3
0
Ягеллония Белосток
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Ракув
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Сухие победы
1
4
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
7
2
Упущенные победы
11
9
Ягеллония Белосток
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
21% (3)
29% (4)
Ракув
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (4)
64% (9)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Сухие победы
4
6
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
10
3
Упущенные победы
14
9
Голы по времени матча
Забито
14
8
7 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 4
7 Не забивали 9
4
29%
0
0%
1-15
2
14%
1
13%
16-30
1
7%
3
38%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
3
21%
0
0%
61-75
3
21%
4
50%
76-90
Пропущено
8
1
3 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 1
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
38%
1
100%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
1
13%
0
0%
76-90
Забито
13
9
7 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 4
7 Не забивали 10
1
8%
1
11%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
3
23%
2
22%
31-45
2
15%
1
11%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
2
15%
5
56%
76-90
Пропущено
10
3
3 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
1
10%
1
33%
31-45
1
10%
1
33%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
4
40%
1
33%
76-90
Забито
27
17
14 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 10
11 Забивали первыми 8
0 Не забивали 5
5
19%
1
6%
1-15
5
19%
1
6%
16-30
4
15%
5
29%
29%
31-45
3
11%
1
6%
46-60
5
19%
0
0%
61-75
5
19%
9
53%
76-90
Пропущено
18
4
6 В 1-м тайме 1
12 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 4
2
11%
0
0%
1-15
3
17%
0
0%
16-30
1
6%
1
25%
31-45
4
22%
2
50%
46-60
3
17%
0
0%
61-75
5
28%
1
25%
76-90
Результаты последних матчей
Ягеллония Белосток
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Ягеллония Белосток - Мольде 3:0 Гурник Забже - Ягеллония Белосток 0:2 Хойничанка Хойнице - Ягеллония Белосток 0:3 Ягеллония Белосток - Корона Кельце 3:1
Ягеллония Белосток - Петрокуб 2:0 Заглембе Любин - Ягеллония Белосток 1:3 Орлета Радзин - Ягеллония Белосток 0:3 Ягеллония Белосток - Легия 1:1 Копенгаген - Ягеллония Белосток 1:2 Пяст - Ягеллония Белосток 0:1 Мотор Люблин - Ягеллония Белосток 0:2 Ягеллония Белосток - Лехия Гданьск 3:2 Лех - Ягеллония Белосток 5:0 Ягеллония Белосток - Видзев Лодзь 1:0 Аякс - Ягеллония Белосток 3:0 ГКС Катовице - Ягеллония Белосток 3:1 Ягеллония Белосток - Аякс 1:4 Ягеллония Белосток - Краковия 2:4 Будё-Глимт - Ягеллония Белосток 4:1 Ягеллония Белосток - Будё-Глимт 0:1
Ракув
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Ракув - Сталь Мелец 1:0 Шленск Вроцлав - Ракув 0:0 Ракув - Погонь Щецин 1:0 ЛКС Лодзь - Ракув 3:2
Радомяк Радом - Ракув 0:2 Ракув - Пуща Неполомице 2:0 Медзь Легница - Ракув 0:0 Ракув - Заглембе Любин 5:1 Легия - Ракув 0:1 Ракув - Пяст 0:1 Лехия Гданьск - Ракув 1:2 Гурник Забже - Ракув 0:0 Ракув - Лех 0:0 ГКС Катовице - Ракув 0:1 Ракув - Краковия 0:1 Мотор Люблин - Ракув 0:2 Ракув - Омония Никосия 2:0 Ракув - Одра Ополе 1:1 Ракув - Маккаби Тель-Авив 0:0 Ракув - Пуща Неполомице 1:1
Результаты матчей
Ягеллония Белосток
Ракув
Точный счет
2:0
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
1:0
2 раза 29%
0:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
Точное количество голов
2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
5
1 раз 14%
Точный счет
0:2
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
0:0
2 раза 29%
0:1
2 раза 29%
0:2
2 раза 29%
1:2
1 раз 14%
Точное количество голов
2
2 раза 29%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
Точный счет
0:2
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
0:1
4 раза 29%
0:0
3 раза 21%
0:2
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
Точное количество голов
2
5 раз 36%
1
4 раза 29%
3
4 раза 29%
0
1 раз 7%
0
5 раз 36%
1
4 раза 29%
2
4 раза 29%
5
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Ягеллония Белосток
Ракув
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
25
25
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
52
43
34
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
131
Больше Меньше
95
95
59
410
113
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|15
|10
|3
|2
|18 - 4
|33
|2.
|14
|10
|1
|3
|25 - 10
|31
|3.
|0:1
|15
|10
|1
|4
|26 - 20
|31
|4.
|15
|9
|2
|4
|33 - 24
|29
|5.
|14
|7
|4
|3
|26 - 14
|25
|6.
|15
|7
|1
|7
|21 - 20
|22
|7.
|15
|6
|4
|5
|20 - 19
|22
|8.
|15
|6
|3
|6
|19 - 17
|21
|9.
|15
|6
|3
|6
|22 - 27
|21
|10.
|15
|5
|5
|5
|18 - 17
|20
|11.
|15
|5
|4
|6
|24 - 22
|19
|12.
|15
|5
|3
|7
|14 - 21
|18
|13.
|14
|5
|1
|8
|19 - 21
|16
|14.
|15
|4
|4
|7
|12 - 22
|16
|15.
|15
|4
|3
|8
|14 - 19
|15
|16.
|15
|2
|5
|8
|17 - 28
|11
|17.
|15
|2
|5
|8
|13 - 25
|11
|18.
|14
|1
|6
|7
|11 - 22
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|7
|0
|1
|15 - 5
|21
|2.
|7
|6
|0
|1
|16 - 4
|18
|3.
|8
|5
|1
|2
|19 - 9
|16
|4.
|0:1
|8
|5
|1
|2
|14 - 9
|16
|5.
|8
|4
|2
|2
|10 - 7
|14
|6.
|1:0
|7
|4
|1
|2
|9 - 3
|13
|7.
|7
|4
|1
|2
|9 - 6
|13
|8.
|7
|4
|1
|2
|8 - 6
|13
|9.
|8
|3
|2
|3
|17 - 16
|11
|10.
|8
|3
|2
|3
|11 - 12
|11
|11.
|7
|3
|1
|3
|12 - 9
|10
|12.
|7
|3
|1
|3
|9 - 7
|10
|13.
|7
|2
|3
|2
|11 - 10
|9
|14.
|7
|2
|3
|2
|11 - 13
|9
|15.
|8
|2
|3
|3
|10 - 9
|9
|16.
|7
|2
|1
|4
|6 - 9
|7
|17.
|7
|1
|4
|2
|7 - 9
|7
|18.
|7
|1
|2
|4
|5 - 10
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|8
|6
|2
|0
|9 - 1
|20
|2.
|7
|6
|0
|1
|16 - 8
|18
|3.
|0:1
|7
|5
|0
|2
|12 - 11
|15
|4.
|7
|4
|1
|2
|9 - 6
|13
|5.
|8
|3
|2
|3
|10 - 10
|11
|6.
|8
|3
|2
|3
|7 - 7
|11
|7.
|7
|3
|1
|3
|14 - 13
|10
|8.
|7
|3
|1
|3
|11 - 15
|10
|9.
|6
|2
|3
|1
|7 - 5
|9
|10.
|8
|2
|3
|3
|12 - 13
|9
|11.
|8
|2
|3
|3
|6 - 13
|9
|12.
|7
|2
|0
|5
|7 - 12
|6
|13.
|8
|1
|3
|4
|12 - 18
|6
|14.
|8
|1
|2
|5
|5 - 15
|5
|15.
|7
|0
|2
|5
|4 - 13
|2
|16.
|8
|0
|2
|6
|2 - 12
|2
|17.
|7
|0
|1
|6
|4 - 12
|1
|18.
|7
|0
|1
|6
|6 - 15
|1
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Краковия
|Кялльман Беньямин
|10 (5)
|Радомяк Радом
|Роча Леонардо
|10
|Лех
|Исхак Микаэль
|8 (3)
|Ягеллония Белосток
|Имас Хесус
|7 (3)
|Мотор Люблин
|Мраз Самуэл
|7 (2)
|Видзев Лодзь
|Фернандес Хуан III
|1 4
|Заглембе Любин
|Налепа Михал
|2 2
|Краковия
|Какабадзе Отар
|5
|Радомяк Радом
|Донис Христос
|5
|Лех
|Милич Антонио
|5