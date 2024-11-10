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  3. Польша
  4. Экстракласса 2024-2025
Тур: 15. Стадион: . Главный судья: Пржибыл Ярослав
Ягеллония Белосток
2:2
Конец матча
Ракув
0'
0:1
4' Пенальти
Иви Лопес
31' Желтая карточка
Пюлюлю Афимико
1:1
68' Гол
Имас Хесус
73' Желтая карточка
Барат Петер
1:2
87' Гол
Арсенич Зоран
89' Желтая карточка
Нене III
89' Желтая карточка
Моутинью Жоау
90' Желтая карточка
Сварнас Стратос
90' Желтая карточка
Берггрен Густав
90' Желтая карточка
Сачек Михал
2:2
90' Гол
Пюлюлю Афимико
90' Вторая желтая карточка
Берггрен Густав
90'+12
50
Абрамович
Славомир
16
Сачек
Михал
3
Стойинович
Душан
17
Дигес
Адриан
44
Моутинью
Жоау
99
Хансен
Кристоффер
14
Кубицки
Ярослав
39
Нгиамба
Орельен
11
Имас
Хесус
21
Чурлинов
Дарко
10
Пюлюлю
Афимико
1
Треловски
Кацпер
24
Арсенич
Зоран
88
Родин
Матай
4
Сварнас
Стратос
7
Тудор
Фран
20
Салес
Жеан
Карлос
5
Берггрен
Густав
30
Кочергин
Владислав
19
Амею
Микаэль
10
Иви
Лопес
18
Браут-Брюнес
Джонатан
Ягеллония Белосток
4-2-3-1
Ракув
3-4-2-1

История личных встреч

Ягеллония Белосток
Ракув

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
100%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 5 побед

10 матчей

20%
20%
60%
2 победы 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

30%
40%
30%
3 победы 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

30%
20%
50%
3 победы 2 ничьи 5 побед

История матчей

Э
4:2
Э
3:0
Э
1:2
Э
2:2
Э
5:0
Э
3:0
Э
0:0
Э
3:2
Э
2:1
Э
0:1

Голы

Всего голов

8
5

Голов в среднем за матч

1.6
1

Среднее время на гол

56
90

Всего голов

15
5

Голов в среднем за матч

3
1

Среднее время на гол

30
90

Всего голов

23
10

Голов в среднем за матч

2.3
1

Тотал матчей

2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

39
90

Бомбардиры внутри турнира

Ягеллония Белосток
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Имас Хесус 8 0.53
Пюлюлю Афимико 4 0.27
Хансен Кристоффер 3 0.2
Кубицки Ярослав 3 0.2
Чурлинов Дарко 2 0.13
Диаби Мохамед 2 0.13
Нене III 2 0.13
Виллар Мики 1 0.07
Романчук Тарас 1 0.07
Силва Томаш 1 0.07
Скшипчак Матеуш 1 (1) 0.07
Сачек Михал 0 0
Дигес Адриан 0 0
Моутинью Жоау 0 0
Нгиамба Орельен 0 0
Ракув
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Салес Жеан Карлос 3 0.2
Иви Лопес 3 (1) 0.2
Браут-Брюнес Джонатан 3 (1) 0.2
Берггрен Густав 2 0.13
Кочергин Владислав 2 0.13
Patryk Makuch 1 0.07
Амею Микаэль 1 0.07
Црнац Анте 1 0.07
Драчал Давид 1 0.07
Арсенич Зоран 1 0.07
Оума Эрик 1 0.07
Родин Матай 1 0.07
Тудор Фран 0 0

Карточки

Ягеллония Белосток
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Романчук Тарас 4 0
Сачек Михал 4 0
Дигес Адриан 2 1
Моутинью Жоау 3 0
Нене III 3 0
Пюлюлю Афимико 3 0
Диаби Мохамед 2 0
Абрамович Славомир 2 0
Кубицки Ярослав 1 0
Халити Йетмир 1 0
Нгиамба Орельен 1 0
Скшипчак Матеуш 1 0
Dominik Marczuk 1 0
Силва Томаш 1 0
Ракув
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Берггрен Густав 5 1
Браут-Брюнес Джонатан 4 0
Сварнас Стратос 3 0
Барат Петер 3 0
Родин Матай 1 1
Адриано Рибейро 2 0
Салес Жеан Карлос 2 0
Иви Лопес 2 0
Тудор Фран 2 0
Кочергин Владислав 2 0
Пестка Камил 2 0
Куцяк Душан 1 0
Jesus Diaz 1 0
Рундич Милан 1 0
Оума Эрик 1 0
Мосур Ариэль 1 0
Треловски Кацпер 1 0
Раковитан Богдан 1 0
Црнац Анте 1 0

Результаты матчей

Ягеллония Белосток
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
Ракув
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
86% (6)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

5
2
Ягеллония Белосток
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Ракув
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
63% (5)
38% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)

Сухие победы

1
4

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

7
2

Упущенные победы

11
9
Ягеллония Белосток
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
20% (3)
27% (4)
Ракув
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (5)
60% (9)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)

Сухие победы

4
6

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

10
3

Упущенные победы

16
11

Голы по времени матча

Забито

16
10
7 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 5
7 Не забивали 9
4
25%
1
10%
1-15
2
13%
1
10%
16-30
1
6%
3
30%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
4
25%
0
0%
61-75
4
25%
5
50%
76-90

Пропущено

10
3
4 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 2
2
20%
0
0%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
30%
1
33%
46-60
1
10%
1
33%
61-75
2
20%
1
33%
76-90

Забито

13
9
7 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 4
8 Не забивали 11
1
8%
1
11%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
3
23%
2
22%
31-45
2
15%
1
11%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
2
15%
5
56%
76-90

Пропущено

10
3
3 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
1
10%
1
33%
31-45
1
10%
1
33%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
4
40%
1
33%
76-90

Забито

29
19
14 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 11
11 Забивали первыми 9
0 Не забивали 5
5
17%
2
11%
1-15
5
17%
1
5%
16-30
4
14%
5
26%
31-45
3
10%
1
5%
46-60
6
21%
0
0%
61-75
6
21%
10
53%
76-90

Пропущено

20
6
7 В 1-м тайме 1
13 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 5
3
15%
0
0%
1-15
3
15%
0
0%
16-30
1
5%
1
17%
31-45
4
20%
2
33%
46-60
3
15%
1
17%
61-75
6
30%
2
33%
76-90

Результаты последних матчей

Ягеллония Белосток
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Ягеллония Белосток - Мольде 3:0 Гурник Забже - Ягеллония Белосток 0:2 Хойничанка Хойнице - Ягеллония Белосток 0:3 Ягеллония Белосток - Корона Кельце 3:1
Ягеллония Белосток - Петрокуб 2:0 Заглембе Любин - Ягеллония Белосток 1:3 Орлета Радзин - Ягеллония Белосток 0:3 Ягеллония Белосток - Легия 1:1 Копенгаген - Ягеллония Белосток 1:2 Пяст - Ягеллония Белосток 0:1 Мотор Люблин - Ягеллония Белосток 0:2 Ягеллония Белосток - Лехия Гданьск 3:2 Лех - Ягеллония Белосток 5:0 Ягеллония Белосток - Видзев Лодзь 1:0 Аякс - Ягеллония Белосток 3:0 ГКС Катовице - Ягеллония Белосток 3:1 Ягеллония Белосток - Аякс 1:4 Ягеллония Белосток - Краковия 2:4 Будё-Глимт - Ягеллония Белосток 4:1 Ягеллония Белосток - Будё-Глимт 0:1
Ракув
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Ракув - Сталь Мелец 1:0 Шленск Вроцлав - Ракув 0:0 Ракув - Погонь Щецин 1:0 ЛКС Лодзь - Ракув 3:2
Радомяк Радом - Ракув 0:2 Ракув - Пуща Неполомице 2:0 Медзь Легница - Ракув 0:0 Ракув - Заглембе Любин 5:1 Легия - Ракув 0:1 Ракув - Пяст 0:1 Лехия Гданьск - Ракув 1:2 Гурник Забже - Ракув 0:0 Ракув - Лех 0:0 ГКС Катовице - Ракув 0:1 Ракув - Краковия 0:1 Мотор Люблин - Ракув 0:2 Ракув - Омония Никосия 2:0 Ракув - Одра Ополе 1:1 Ракув - Маккаби Тель-Авив 0:0 Ракув - Пуща Неполомице 1:1

Результаты матчей

Ягеллония Белосток
Ракув

Точный счет

2:0
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
1:0
2 раза 29%
0:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%

Точное количество голов

2
4 раза 50%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
5
1 раз 14%

Точный счет

0:2
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
0:0
2 раза 25%
0:1
2 раза 25%
0:2
2 раза 25%
1:2
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%

Точное количество голов

2
2 раза 29%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
4 раза 50%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%

Точный счет

0:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
0:1
4 раза 27%
0:0
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%

Точное количество голов

2
6 раз 40%
1
4 раза 27%
3
4 раза 27%
0
1 раз 7%
0
5 раз 33%
2
5 раз 33%
1
4 раза 27%
5
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Ягеллония Белосток
Ракув

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
1.5
Больше Меньше
2
5
2
6
2.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
6
2
4
3
1.5
4
4
2
5
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
1
0.5
Больше Меньше
10
5
10
5
1.5
6
9
4
11
2.5
1
14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ягеллония Белосток
 15 10 2 3 28 - 21 32
2.
Лех
 14 10 1 3 25 - 10 31
3.
Ракув
 15 9 4 2 19 - 6 31
4.
Краковия
 15 9 2 4 33 - 24 29
5.
Легия
 14 7 4 3 26 - 14 25
6.
Погонь Щецин
 15 7 1 7 21 - 20 22
7.
Видзев Лодзь
 15 6 4 5 20 - 19 22
8.
Гурник Забже
 15 6 3 6 19 - 17 21
9.
Мотор Люблин
 15 6 3 6 22 - 27 21
10.
Пяст
 15 5 5 5 18 - 17 20
11.
ГКС Катовице
 15 5 4 6 24 - 22 19
12.
Заглембе Любин
 15 5 3 7 14 - 21 18
13.
Радомяк Радом
 14 5 1 8 19 - 21 16
14.
Корона Кельце
 15 4 4 7 12 - 22 16
15.
Сталь Мелец
 15 4 3 8 14 - 19 15
16.
Лехия Гданьск
 15 2 5 8 17 - 28 11
17.
Пуща Неполомице
 15 2 5 8 13 - 25 11
18.
Шленск Вроцлав
 14 1 6 7 11 - 22 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Погонь Щецин
 8 7 0 1 15 - 5 21
2.
Лех
 7 6 0 1 16 - 4 18
3.
Ягеллония Белосток
 8 5 2 1 16 - 10 17
4.
Легия
 8 5 1 2 19 - 9 16
5.
Сталь Мелец
 8 4 2 2 10 - 7 14
6.
Ракув
 7 4 1 2 9 - 3 13
7.
Заглембе Любин
 7 4 1 2 9 - 6 13
8.
Видзев Лодзь
 7 4 1 2 8 - 6 13
9.
Краковия
 8 3 2 3 17 - 16 11
10.
Мотор Люблин
 8 3 2 3 11 - 12 11
11.
Радомяк Радом
 7 3 1 3 12 - 9 10
12.
Гурник Забже
 7 3 1 3 9 - 7 10
13.
Пяст
 7 2 3 2 11 - 10 9
14.
Пуща Неполомице
 7 2 3 2 11 - 13 9
15.
ГКС Катовице
 8 2 3 3 10 - 9 9
16.
Корона Кельце
 7 2 1 4 6 - 9 7
17.
Шленск Вроцлав
 7 1 4 2 7 - 9 7
18.
Лехия Гданьск
 7 1 2 4 5 - 10 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краковия
 7 6 0 1 16 - 8 18
2.
Ракув
 8 5 3 0 10 - 3 18
3.
Ягеллония Белосток
 7 5 0 2 12 - 11 15
4.
Лех
 7 4 1 2 9 - 6 13
5.
Гурник Забже
 8 3 2 3 10 - 10 11
6.
Пяст
 8 3 2 3 7 - 7 11
7.
ГКС Катовице
 7 3 1 3 14 - 13 10
8.
Мотор Люблин
 7 3 1 3 11 - 15 10
9.
Легия
 6 2 3 1 7 - 5 9
10.
Видзев Лодзь
 8 2 3 3 12 - 13 9
11.
Корона Кельце
 8 2 3 3 6 - 13 9
12.
Радомяк Радом
 7 2 0 5 7 - 12 6
13.
Лехия Гданьск
 8 1 3 4 12 - 18 6
14.
Заглембе Любин
 8 1 2 5 5 - 15 5
15.
Шленск Вроцлав
 7 0 2 5 4 - 13 2
16.
Пуща Неполомице
 8 0 2 6 2 - 12 2
17.
Сталь Мелец
 7 0 1 6 4 - 12 1
18.
Погонь Щецин
 7 0 1 6 6 - 15 1
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Краковия Кялльман Беньямин 10 (5)
Радомяк Радом Роча Леонардо 10
Ягеллония Белосток Имас Хесус 8 (3)
Лех Исхак Микаэль 8 (3)
Мотор Люблин Мраз Самуэл 7 (2)
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Топ нарушителей
Ракув Берггрен Густав 1 5
Видзев Лодзь Фернандес Хуан III 1 4
Заглембе Любин Налепа Михал 2 2
Краковия Какабадзе Отар 5
Радомяк Радом Донис Христос 5
Весь список
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    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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