Тур: 15. Стадион: Городской стадион Познань. Главный судья: Марциняк Шимон
0'
1:0
4' ГолГолизаде Али
1:1
28' ГолГуаль Марк
2:1
38' ГолАнтони Козубал
2:2
45' ГолАвгустиняк Рафал
45' Желтая карточкаГургул Михал
50' Желтая карточкаЛима Лукас
3:2
50' ГолСоуза Афонсу
Ход матча
4'
1:0
28'
1:1
38'
2:1
45'
2:2
45'
50'
50'
3:2
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Гургул МихалЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Хотич ДиноПолузащитник
-
17 Шимчак ФилипНападающий
-
24 Ягелло ФилипНападающий
-
Главный тренер: Фредриксен Нильс
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Вшолек ПавелЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Морисита РёяПолузащитник
- Нападающий
-
28 Гуаль МаркНападающий
-
82 Лима ЛукасНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
24 Зелковски ЯнЗащитник
-
23 Кун ПатрикПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Фейо Гонсало
История личных встреч
Лех
Легия
21 матч
66.7%
33.3%
14 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
42.9%
61.9%
9 побед 13 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
42.9%
14 побед 9 ничьих 0 побед
24 матча
16.7%
83.3%
0 побед 4 ничьи 20 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 12 ничьих 11 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 6 ничьих 16 побед
45 матчей
31.1%
24.4%
44.5%
14 побед 11 ничьих 20 побед
Первый тайм
20%
55.6%
24.4%
9 побед 25 ничьих 11 побед
Второй тайм
31.1%
33.3%
35.6%
14 побед 15 ничьих 16 побед
История матчей
Голы
Всего голов
22
20
Голов в среднем за матч
0.96
0.91
Среднее время на гол
94
99
Всего голов
27
22
Голов в среднем за матч
1.23
0.96
Среднее время на гол
73
94
Всего голов
49
42
Голов в среднем за матч
1.09
0.93
Тотал матчей
2.5
40
Больше 89%
Меньше 11%
5
27
Больше 60%
Меньше 40%
18
18
Больше 40%
Меньше 60%
27
5
Больше 11%
Меньше 89%
40
1
Больше 2%
Меньше 98%
44
Среднее время на гол
82
96
Бомбардиры внутри турнира
Лех
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Исхак Микаэль
|8 (1)
|0.53
|Хотич Дино
|4
|0.27
|Волемарк Патрик
|4
|0.27
|Соуза Афонсу
|3
|0.2
|Голизаде Али
|2
|0.13
|Шимчак Филип
|2 (1)
|0.13
|Перейра Жоэл III
|1
|0.07
|Антони Козубал
|1
|0.07
|Ягелло Филип
|1
|0.07
|Ба-Луа Адриэль
|0
|0
|Хоканс Даниэль
|0
|0
|Фиабема Брайан
|0
|0
Легия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Капустка Бартош
|5
|0.33
|Августиняк Рафал
|3
|0.2
|Гуаль Марк
|3 (1)
|0.2
|Крамер Блаж
|3 (1)
|0.2
|Морисита Рёя
|2
|0.13
|Вшолек Павел
|2 (1)
|0.13
|Лима Лукас II
|2
|0.13
|Ходына Кацпер
|2
|0.13
|Альфарела Мигуэль
|1
|0.07
|Wojciech Urbanski
|1
|0.07
|Панков Радован
|1
|0.07
|Нсаме Жан-Пьер
|1
|0.07
|Капюади Стив
|1
|0.07
|Винагре Рубен
|0
|0
|Челхака Юрген
|0
|0
|Зелковски Ян
|0
|0
Карточки
Лех
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Милич Антонио
|5
|0
|Гургул Михал
|2
|1
|Муравски Радослав
|2
|0
|Голизаде Али
|2
|0
|Фиабема Брайан
|2
|0
|Соуза Афонсу
|2
|0
|Исхак Микаэль
|1
|0
|Хотич Дино
|1
|0
|Перейра Жоэл III
|1
|0
|Ба-Луа Адриэль
|1
|0
|Хоканс Даниэль
|1
|0
|Антони Козубал
|1
|0
Легия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гонсалвеш Клод
|3
|0
|Капустка Бартош
|3
|0
|Крамер Блаж
|3
|0
|Августиняк Рафал
|3
|0
|Енджейчик Артур
|2
|0
|Лима Лукас II
|2
|0
|Гуаль Марк
|2
|0
|Капюади Стив
|2
|0
|Челхака Юрген
|2
|0
|Зелковски Ян
|2
|0
|Wojciech Urbanski
|2
|0
|Вшолек Павел
|1
|0
|Кун Патрик
|1
|0
|Винагре Рубен
|1
|0
|Морисита Рёя
|1
|0
|Ходына Кацпер
|1
|0
|Тобиаш Кацпер
|1
|0
|Альфарела Мигуэль
|1
|0
|Goncalo Feio
|1
|0
Результаты матчей
Лех
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Легия
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
1
4
Лех
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
Легия
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
4
3
Упущенные победы
8
17
Лех
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Легия
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
7% (1)
64% (9)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
7
3
Упущенные победы
9
21
Голы по времени матча
Забито
15
7
8 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 4
7 Не забивали 9
1
7%
1
14%
1-15
3
20%
1
14%
16-30
4
27%
0
0%
31-45
1
7%
2
29%
46-60
2
13%
3
43%
61-75
4
27%
0
0%
76-90
Пропущено
5
5
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Забито
9
18
5 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 3
9 Не забивали 7
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
2
11%
16-30
3
33%
7
39%
31-45
2
22%
1
6%
46-60
2
22%
3
17%
61-75
0
0%
5
28%
76-90
Пропущено
6
10
5 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 7
2
33%
2
20%
1-15
1
17%
2
20%
16-30
2
33%
2
20%
31-45
1
17%
1
10%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
0
0%
2
20%
76-90
Забито
24
25
13 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 14
11 Забивали первыми 7
2 Не забивали 2
2
8%
1
4%
1-15
4
17%
3
12%
16-30
7
29%
29%
7
28%
31-45
3
13%
3
12%
46-60
4
17%
6
24%
61-75
4
17%
5
20%
76-90
Пропущено
11
15
6 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 11
2
18%
2
13%
1-15
2
18%
3
20%
16-30
2
18%
4
27%
31-45
3
27%
1
7%
46-60
0
0%
3
20%
61-75
2
18%
2
13%
76-90
Результаты последних матчей
Лех
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Пуща Неполомице - Лех 2:0 Лех - Радомяк Радом 2:1 Краковия - Лех 0:2 Хробры Глогув - Лех 3:4
Лех - Мотор Люблин 1:2 Корона Кельце - Лех 2:3 ЦВКС Ресовия - Лех 1:0 Лех - Шленск Вроцлав 1:0 Лех - Ягеллония Белосток 5:0 Сталь Мелец - Лех 0:2 Лех - Погонь Щецин 2:0 Заглембе Любин - Лех 0:1 Ракув - Лех 0:0 Лех - Лехия Гданьск 3:1 Видзев Лодзь - Лех 2:1 Лех - Гурник Забже 2:0 Лех - Теплице 0:2 Лех - Данди 1:1 Баник Острава - Лех 0:2 Пяст - Лех 1:0
Легия
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Легия - Динамо Минск 4:0 Легия - Видзев Лодзь 2:1 Медзь Легница - Легия 1:2 Легия - ГКС Катовице 4:1
Бачка-Топола - Легия 0:3 Лехия Гданьск - Легия 0:2 Ягеллония Белосток - Легия 1:1 Легия - Бетис 1:0 Легия - Гурник Забже 1:1 Погонь Щецин - Легия 1:0 Легия - Ракув 0:1 Легия - Мотор Люблин 5:2 Дрита - Легия 0:1 Шленск Вроцлав - Легия 1:1 Легия - Дрита 2:0 Легия - Радомяк Радом 4:1 Легия - Брондбю 1:1 Пуща Неполомице - Легия 2:2 Брондбю - Легия 2:3 Легия - Пяст 1:2
Результаты матчей
Лех
Легия
Точный счет
2:0
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
4:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
5:2
1 раз 13%
Точное количество голов
2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
3
1 раз 14%
5
1 раз 14%
2
2 раза 25%
1
2 раза 25%
4
2 раза 25%
0
1 раз 13%
5
1 раз 13%
Точный счет
0:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
1:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
Точный счет
2:0
3 раза 21%
0:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
1:1
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
4:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
Точное количество голов
2
5 раз 36%
1
4 раза 29%
0
2 раза 14%
3
2 раза 14%
5
1 раз 7%
1
5 раз 36%
2
4 раза 29%
0
2 раза 14%
4
2 раза 14%
5
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Лех
Легия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
53
25
35
16
35
16
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
51
34
24
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
122
Больше Меньше
122
86
77
311
311
113
311
113
113
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:2
|15
|11
|1
|3
|28 - 12
|34
|2.
|15
|10
|2
|3
|28 - 21
|32
|3.
|15
|9
|4
|2
|19 - 6
|31
|4.
|15
|9
|2
|4
|33 - 24
|29
|5.
|2:3
|15
|7
|4
|4
|28 - 17
|25
|6.
|15
|7
|1
|7
|21 - 20
|22
|7.
|15
|6
|4
|5
|20 - 19
|22
|8.
|15
|6
|3
|6
|19 - 17
|21
|9.
|15
|6
|3
|6
|22 - 27
|21
|10.
|15
|5
|5
|5
|18 - 17
|20
|11.
|15
|5
|4
|6
|24 - 22
|19
|12.
|15
|5
|3
|7
|14 - 21
|18
|13.
|14
|5
|1
|8
|19 - 21
|16
|14.
|15
|4
|4
|7
|12 - 22
|16
|15.
|15
|4
|3
|8
|14 - 19
|15
|16.
|15
|2
|5
|8
|17 - 28
|11
|17.
|15
|2
|5
|8
|13 - 25
|11
|18.
|14
|1
|6
|7
|11 - 22
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:2
|8
|7
|0
|1
|19 - 6
|21
|2.
|8
|7
|0
|1
|15 - 5
|21
|3.
|8
|5
|2
|1
|16 - 10
|17
|4.
|2:3
|8
|5
|1
|2
|19 - 9
|16
|5.
|8
|4
|2
|2
|10 - 7
|14
|6.
|7
|4
|1
|2
|9 - 3
|13
|7.
|7
|4
|1
|2
|9 - 6
|13
|8.
|7
|4
|1
|2
|8 - 6
|13
|9.
|8
|3
|2
|3
|17 - 16
|11
|10.
|8
|3
|2
|3
|11 - 12
|11
|11.
|7
|3
|1
|3
|12 - 9
|10
|12.
|7
|3
|1
|3
|9 - 7
|10
|13.
|7
|2
|3
|2
|11 - 10
|9
|14.
|7
|2
|3
|2
|11 - 13
|9
|15.
|8
|2
|3
|3
|10 - 9
|9
|16.
|7
|2
|1
|4
|6 - 9
|7
|17.
|7
|1
|4
|2
|7 - 9
|7
|18.
|7
|1
|2
|4
|5 - 10
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|6
|0
|1
|16 - 8
|18
|2.
|8
|5
|3
|0
|10 - 3
|18
|3.
|7
|5
|0
|2
|12 - 11
|15
|4.
|3:2
|7
|4
|1
|2
|9 - 6
|13
|5.
|8
|3
|2
|3
|10 - 10
|11
|6.
|8
|3
|2
|3
|7 - 7
|11
|7.
|7
|3
|1
|3
|14 - 13
|10
|8.
|7
|3
|1
|3
|11 - 15
|10
|9.
|2:3
|7
|2
|3
|2
|9 - 8
|9
|10.
|8
|2
|3
|3
|12 - 13
|9
|11.
|8
|2
|3
|3
|6 - 13
|9
|12.
|7
|2
|0
|5
|7 - 12
|6
|13.
|8
|1
|3
|4
|12 - 18
|6
|14.
|8
|1
|2
|5
|5 - 15
|5
|15.
|7
|0
|2
|5
|4 - 13
|2
|16.
|8
|0
|2
|6
|2 - 12
|2
|17.
|7
|0
|1
|6
|4 - 12
|1
|18.
|7
|0
|1
|6
|6 - 15
|1
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Краковия
|Кялльман Беньямин
|10 (5)
|Радомяк Радом
|Роча Леонардо
|10
|Ягеллония Белосток
|Имас Хесус
|8 (3)
|Лех
|Исхак Микаэль
|8 (3)
|Мотор Люблин
|Мраз Самуэл
|7 (2)
|Ракув
|Берггрен Густав
|1 5
|Видзев Лодзь
|Фернандес Хуан III
|1 4
|Заглембе Любин
|Налепа Михал
|2 2
|Краковия
|Какабадзе Отар
|5
|Радомяк Радом
|Донис Христос
|5