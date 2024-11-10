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  3. Польша
  4. Экстракласса 2024-2025
Тур: 15. Стадион: . Главный судья: Марциняк Шимон
Лех
3:2
Второй тайм: 57'
Легия
0'
1:0
4' Гол
Голизаде Али
1:1
28' Гол
Гуаль Марк
2:1
38' Гол
Антони Козубал
2:2
45' Гол
Августиняк Рафал
45' Желтая карточка
Гургул Михал
50' Желтая карточка
Лима Лукас
3:2
50' Гол
Соуза Афонсу

Ход матча

4'
Голизаде Али
1:0
28'
1:1
Гуаль Марк
38'
Антони Козубал
2:1
45'
2:2
Августиняк Рафал
45'
Гургул Михал
 
50'
 
Лима Лукас
50'
Соуза Афонсу
3:2
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Легия
4-3-3

История личных встреч

Лех
Легия

21 матч

66.7%
33.3%
14 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

42.9%
61.9%
9 побед 13 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
42.9%
14 побед 9 ничьих 0 побед

24 матча

16.7%
83.3%
0 побед 4 ничьи 20 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 12 ничьих 11 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 6 ничьих 16 побед

45 матчей

31.1%
24.4%
44.5%
14 побед 11 ничьих 20 побед

Первый тайм

20%
55.6%
24.4%
9 побед 25 ничьих 11 побед

Второй тайм

31.1%
33.3%
35.6%
14 побед 15 ничьих 16 побед

История матчей

Э
1:2
Э
0:0
Э
2:2
Э
0:0
Э
1:1
Э
0:1
Э
0:0
Э
2:1
ЭГА
2:1
Э
0:1
Э
2:1
ЭГА
1:0
Э
2:0
Э
1:0
Э
0:3
Э
2:1
Э
3:0
ЭГА
2:0
Э
1:2
Э
2:1
С
1:4
К
0:1
ЭГА
1:0
Э
0:2
Э
0:1
С
3:1
EFR
1:2
К
1:2
Э
2:1
Э
2:2
Э
2:0
Э
1:0
Э
1:1
Э
1:0
Э
1:3
Э
0:1
Э
0:0
К
1:1
Э
1:0
Э
2:1
Э
1:0
Э
2:0
OE
1:1
OE
0:0
OE
0:1

Голы

Всего голов

22
20

Голов в среднем за матч

0.96
0.91

Среднее время на гол

94
99

Всего голов

27
22

Голов в среднем за матч

1.23
0.96

Среднее время на гол

73
94

Всего голов

49
42

Голов в среднем за матч

1.09
0.93

Тотал матчей

2.5
40
Больше 89%
Меньше 11%
5
27
Больше 60%
Меньше 40%
18
18
Больше 40%
Меньше 60%
27
5
Больше 11%
Меньше 89%
40
1
Больше 2%
Меньше 98%
44

Среднее время на гол

82
96

Бомбардиры внутри турнира

Лех
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Исхак Микаэль 8 (1) 0.53
Хотич Дино 4 0.27
Волемарк Патрик 4 0.27
Соуза Афонсу 3 0.2
Голизаде Али 2 0.13
Шимчак Филип 2 (1) 0.13
Перейра Жоэл III 1 0.07
Антони Козубал 1 0.07
Ягелло Филип 1 0.07
Ба-Луа Адриэль 0 0
Хоканс Даниэль 0 0
Фиабема Брайан 0 0
Легия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Капустка Бартош 5 0.33
Августиняк Рафал 3 0.2
Гуаль Марк 3 (1) 0.2
Крамер Блаж 3 (1) 0.2
Морисита Рёя 2 0.13
Вшолек Павел 2 (1) 0.13
Лима Лукас II 2 0.13
Ходына Кацпер 2 0.13
Альфарела Мигуэль 1 0.07
Wojciech Urbanski 1 0.07
Панков Радован 1 0.07
Нсаме Жан-Пьер 1 0.07
Капюади Стив 1 0.07
Винагре Рубен 0 0
Челхака Юрген 0 0
Зелковски Ян 0 0

Карточки

Лех
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Милич Антонио 5 0
Гургул Михал 2 1
Муравски Радослав 2 0
Голизаде Али 2 0
Фиабема Брайан 2 0
Соуза Афонсу 2 0
Исхак Микаэль 1 0
Хотич Дино 1 0
Перейра Жоэл III 1 0
Ба-Луа Адриэль 1 0
Хоканс Даниэль 1 0
Антони Козубал 1 0
Легия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гонсалвеш Клод 3 0
Капустка Бартош 3 0
Крамер Блаж 3 0
Августиняк Рафал 3 0
Енджейчик Артур 2 0
Лима Лукас II 2 0
Гуаль Марк 2 0
Капюади Стив 2 0
Челхака Юрген 2 0
Зелковски Ян 2 0
Wojciech Urbanski 2 0
Вшолек Павел 1 0
Кун Патрик 1 0
Винагре Рубен 1 0
Морисита Рёя 1 0
Ходына Кацпер 1 0
Тобиаш Кацпер 1 0
Альфарела Мигуэль 1 0
Goncalo Feio 1 0

Результаты матчей

Лех
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Легия
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

1
4
Лех
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
Легия
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

4
3

Упущенные победы

8
17
Лех
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Легия
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
7% (1)
64% (9)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

7
3

Упущенные победы

9
21

Голы по времени матча

Забито

15
7
8 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 4
7 Не забивали 9
1
7%
1
14%
1-15
3
20%
1
14%
16-30
4
27%
0
0%
31-45
1
7%
2
29%
46-60
2
13%
3
43%
61-75
4
27%
0
0%
76-90

Пропущено

5
5
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Забито

9
18
5 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 3
9 Не забивали 7
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
2
11%
16-30
3
33%
7
39%
31-45
2
22%
1
6%
46-60
2
22%
3
17%
61-75
0
0%
5
28%
76-90

Пропущено

6
10
5 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 7
2
33%
2
20%
1-15
1
17%
2
20%
16-30
2
33%
2
20%
31-45
1
17%
1
10%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
0
0%
2
20%
76-90

Забито

24
25
13 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 14
11 Забивали первыми 7
2 Не забивали 2
2
8%
1
4%
1-15
4
17%
3
12%
16-30
7
29%
29%
7
28%
31-45
3
13%
3
12%
46-60
4
17%
6
24%
61-75
4
17%
5
20%
76-90

Пропущено

11
15
6 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 11
2
18%
2
13%
1-15
2
18%
3
20%
16-30
2
18%
4
27%
31-45
3
27%
1
7%
46-60
0
0%
3
20%
61-75
2
18%
2
13%
76-90

Результаты последних матчей

Лех
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Пуща Неполомице - Лех 2:0 Лех - Радомяк Радом 2:1 Краковия - Лех 0:2 Хробры Глогув - Лех 3:4
Лех - Мотор Люблин 1:2 Корона Кельце - Лех 2:3 ЦВКС Ресовия - Лех 1:0 Лех - Шленск Вроцлав 1:0 Лех - Ягеллония Белосток 5:0 Сталь Мелец - Лех 0:2 Лех - Погонь Щецин 2:0 Заглембе Любин - Лех 0:1 Ракув - Лех 0:0 Лех - Лехия Гданьск 3:1 Видзев Лодзь - Лех 2:1 Лех - Гурник Забже 2:0 Лех - Теплице 0:2 Лех - Данди 1:1 Баник Острава - Лех 0:2 Пяст - Лех 1:0
Легия
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Легия - Динамо Минск 4:0 Легия - Видзев Лодзь 2:1 Медзь Легница - Легия 1:2 Легия - ГКС Катовице 4:1
Бачка-Топола - Легия 0:3 Лехия Гданьск - Легия 0:2 Ягеллония Белосток - Легия 1:1 Легия - Бетис 1:0 Легия - Гурник Забже 1:1 Погонь Щецин - Легия 1:0 Легия - Ракув 0:1 Легия - Мотор Люблин 5:2 Дрита - Легия 0:1 Шленск Вроцлав - Легия 1:1 Легия - Дрита 2:0 Легия - Радомяк Радом 4:1 Легия - Брондбю 1:1 Пуща Неполомице - Легия 2:2 Брондбю - Легия 2:3 Легия - Пяст 1:2

Результаты матчей

Лех
Легия

Точный счет

2:0
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
4:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
5:2
1 раз 13%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
3
1 раз 14%
5
1 раз 14%
2
2 раза 25%
1
2 раза 25%
4
2 раза 25%
0
1 раз 13%
5
1 раз 13%

Точный счет

0:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
1:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%

Точный счет

2:0
3 раза 21%
0:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
1:1
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
4:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%

Точное количество голов

2
5 раз 36%
1
4 раза 29%
0
2 раза 14%
3
2 раза 14%
5
1 раз 7%
1
5 раз 36%
2
4 раза 29%
0
2 раза 14%
4
2 раза 14%
5
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Лех
Легия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
1.5
Больше Меньше
5
3
2
5
2.5
3
5
1
6
3.5
3
5
1
6
4.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
5
1
3
4
1.5
2
4
1
6
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
0.5
Больше Меньше
12
2
8
6
1.5
7
7
3
11
2.5
3
11
1
13
3.5
3
11
1
13
4.5
1
13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лех
 3:2 15 11 1 3 28 - 12 34
2.
Ягеллония Белосток
 15 10 2 3 28 - 21 32
3.
Ракув
 15 9 4 2 19 - 6 31
4.
Краковия
 15 9 2 4 33 - 24 29
5.
Легия
 2:3 15 7 4 4 28 - 17 25
6.
Погонь Щецин
 15 7 1 7 21 - 20 22
7.
Видзев Лодзь
 15 6 4 5 20 - 19 22
8.
Гурник Забже
 15 6 3 6 19 - 17 21
9.
Мотор Люблин
 15 6 3 6 22 - 27 21
10.
Пяст
 15 5 5 5 18 - 17 20
11.
ГКС Катовице
 15 5 4 6 24 - 22 19
12.
Заглембе Любин
 15 5 3 7 14 - 21 18
13.
Радомяк Радом
 14 5 1 8 19 - 21 16
14.
Корона Кельце
 15 4 4 7 12 - 22 16
15.
Сталь Мелец
 15 4 3 8 14 - 19 15
16.
Лехия Гданьск
 15 2 5 8 17 - 28 11
17.
Пуща Неполомице
 15 2 5 8 13 - 25 11
18.
Шленск Вроцлав
 14 1 6 7 11 - 22 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лех
 3:2 8 7 0 1 19 - 6 21
2.
Погонь Щецин
 8 7 0 1 15 - 5 21
3.
Ягеллония Белосток
 8 5 2 1 16 - 10 17
4.
Легия
 2:3 8 5 1 2 19 - 9 16
5.
Сталь Мелец
 8 4 2 2 10 - 7 14
6.
Ракув
 7 4 1 2 9 - 3 13
7.
Заглембе Любин
 7 4 1 2 9 - 6 13
8.
Видзев Лодзь
 7 4 1 2 8 - 6 13
9.
Краковия
 8 3 2 3 17 - 16 11
10.
Мотор Люблин
 8 3 2 3 11 - 12 11
11.
Радомяк Радом
 7 3 1 3 12 - 9 10
12.
Гурник Забже
 7 3 1 3 9 - 7 10
13.
Пяст
 7 2 3 2 11 - 10 9
14.
Пуща Неполомице
 7 2 3 2 11 - 13 9
15.
ГКС Катовице
 8 2 3 3 10 - 9 9
16.
Корона Кельце
 7 2 1 4 6 - 9 7
17.
Шленск Вроцлав
 7 1 4 2 7 - 9 7
18.
Лехия Гданьск
 7 1 2 4 5 - 10 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краковия
 7 6 0 1 16 - 8 18
2.
Ракув
 8 5 3 0 10 - 3 18
3.
Ягеллония Белосток
 7 5 0 2 12 - 11 15
4.
Лех
 3:2 7 4 1 2 9 - 6 13
5.
Гурник Забже
 8 3 2 3 10 - 10 11
6.
Пяст
 8 3 2 3 7 - 7 11
7.
ГКС Катовице
 7 3 1 3 14 - 13 10
8.
Мотор Люблин
 7 3 1 3 11 - 15 10
9.
Легия
 2:3 7 2 3 2 9 - 8 9
10.
Видзев Лодзь
 8 2 3 3 12 - 13 9
11.
Корона Кельце
 8 2 3 3 6 - 13 9
12.
Радомяк Радом
 7 2 0 5 7 - 12 6
13.
Лехия Гданьск
 8 1 3 4 12 - 18 6
14.
Заглембе Любин
 8 1 2 5 5 - 15 5
15.
Шленск Вроцлав
 7 0 2 5 4 - 13 2
16.
Пуща Неполомице
 8 0 2 6 2 - 12 2
17.
Сталь Мелец
 7 0 1 6 4 - 12 1
18.
Погонь Щецин
 7 0 1 6 6 - 15 1
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Краковия Кялльман Беньямин 10 (5)
Радомяк Радом Роча Леонардо 10
Ягеллония Белосток Имас Хесус 8 (3)
Лех Исхак Микаэль 8 (3)
Мотор Люблин Мраз Самуэл 7 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Ракув Берггрен Густав 1 5
Видзев Лодзь Фернандес Хуан III 1 4
Заглембе Любин Налепа Михал 2 2
Краковия Какабадзе Отар 5
Радомяк Радом Донис Христос 5
Весь список
  • Второй тайм
  • 50'
    Г О О О О Л - Соуза Афонсу бьет в цель!
  • 50'
    Лима Лукас II получил желтую карточку от судьи
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
Лучшие коэффициенты
Лех
Ничья
Легия
2.37
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3.40
3.65
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