Тур: 15. Стадион: Городской стадион Познань. Главный судья: Марциняк Шимон
0'
1:0
4' ГолГолизаде Али
1:1
28' ГолГуаль Марк
2:1
38' ГолАнтони Козубал
2:2
45' ГолАвгустиняк Рафал
45' Желтая карточкаГургул Михал
50' Желтая карточкаЛима Лукас
3:2
50' ГолСоуза Афонсу
4:2
58' ГолИсхак Микаэль
65' Желтая карточкаВолемарк Патрик
5:2
69' ГолСоуза Афонсу
73' Желтая карточкаМуравски Радослав
77' Желтая карточкаWojciech Urbanski
90' Желтая карточкаЧелхака Юрген
90'+1
Ход матча
4'
1:0
28'
1:1
38'
2:1
45'
2:2
45'
50'
50'
3:2
58'
4:2
65'
69'
5:2
90'
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Гургул МихалЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Хотич ДиноПолузащитник
-
17 Шимчак ФилипНападающий
-
24 Ягелло ФилипНападающий
-
Главный тренер: Фредриксен Нильс
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Вшолек ПавелЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Морисита РёяПолузащитник
- Нападающий
-
28 Гуаль МаркНападающий
-
82 Лима ЛукасНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
24 Зелковски ЯнЗащитник
-
23 Кун ПатрикПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Фейо Гонсало
История личных встреч
Лех
Легия
21 матч
66.7%
33.3%
14 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
42.9%
61.9%
9 побед 13 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
42.9%
14 побед 9 ничьих 0 побед
24 матча
16.7%
83.3%
0 побед 4 ничьи 20 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 12 ничьих 11 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 6 ничьих 16 побед
45 матчей
31.1%
24.4%
44.5%
14 побед 11 ничьих 20 побед
Первый тайм
20%
55.6%
24.4%
9 побед 25 ничьих 11 побед
Второй тайм
31.1%
33.3%
35.6%
14 побед 15 ничьих 16 побед
История матчей
Голы
Всего голов
22
20
Голов в среднем за матч
0.96
0.91
Среднее время на гол
94
99
Всего голов
27
22
Голов в среднем за матч
1.23
0.96
Среднее время на гол
73
94
Всего голов
49
42
Голов в среднем за матч
1.09
0.93
Тотал матчей
2.5
40
Больше 89%
Меньше 11%
5
27
Больше 60%
Меньше 40%
18
18
Больше 40%
Меньше 60%
27
5
Больше 11%
Меньше 89%
40
1
Больше 2%
Меньше 98%
44
Среднее время на гол
82
96
Бомбардиры внутри турнира
Лех
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Исхак Микаэль
|9 (1)
|0.6
|Соуза Афонсу
|5
|0.33
|Хотич Дино
|4
|0.27
|Волемарк Патрик
|4
|0.27
|Голизаде Али
|2
|0.13
|Шимчак Филип
|2 (1)
|0.13
|Перейра Жоэл III
|1
|0.07
|Антони Козубал
|1
|0.07
|Ягелло Филип
|1
|0.07
|Ба-Луа Адриэль
|0
|0
|Хоканс Даниэль
|0
|0
|Фиабема Брайан
|0
|0
Легия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Капустка Бартош
|5
|0.33
|Августиняк Рафал
|3
|0.2
|Гуаль Марк
|3 (1)
|0.2
|Крамер Блаж
|3 (1)
|0.2
|Морисита Рёя
|2
|0.13
|Вшолек Павел
|2 (1)
|0.13
|Лима Лукас II
|2
|0.13
|Ходына Кацпер
|2
|0.13
|Альфарела Мигуэль
|1
|0.07
|Wojciech Urbanski
|1
|0.07
|Панков Радован
|1
|0.07
|Нсаме Жан-Пьер
|1
|0.07
|Капюади Стив
|1
|0.07
|Винагре Рубен
|0
|0
|Челхака Юрген
|0
|0
|Зелковски Ян
|0
|0
Карточки
Лех
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Милич Антонио
|5
|0
|Гургул Михал
|2
|1
|Муравски Радослав
|3
|0
|Голизаде Али
|2
|0
|Фиабема Брайан
|2
|0
|Соуза Афонсу
|2
|0
|Исхак Микаэль
|1
|0
|Хотич Дино
|1
|0
|Перейра Жоэл III
|1
|0
|Ба-Луа Адриэль
|1
|0
|Хоканс Даниэль
|1
|0
|Волемарк Патрик
|1
|0
|Антони Козубал
|1
|0
Легия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гонсалвеш Клод
|3
|0
|Капустка Бартош
|3
|0
|Лима Лукас II
|3
|0
|Крамер Блаж
|3
|0
|Августиняк Рафал
|3
|0
|Челхака Юрген
|3
|0
|Wojciech Urbanski
|3
|0
|Енджейчик Артур
|2
|0
|Гуаль Марк
|2
|0
|Капюади Стив
|2
|0
|Зелковски Ян
|2
|0
|Вшолек Павел
|1
|0
|Кун Патрик
|1
|0
|Винагре Рубен
|1
|0
|Морисита Рёя
|1
|0
|Ходына Кацпер
|1
|0
|Тобиаш Кацпер
|1
|0
|Альфарела Мигуэль
|1
|0
|Goncalo Feio
|1
|0
Результаты матчей
Лех
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
Легия
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
1
6
Лех
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
Легия
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
86% (6)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
4
3
Упущенные победы
8
17
Лех
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
Легия
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
7% (1)
67% (10)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
27% (4)
47% (7)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
9
3
Упущенные победы
9
23
Голы по времени матча
Забито
20
9
10 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 5
8 Забивали первыми 4
7 Не забивали 9
2
10%
1
11%
1-15
3
15%
2
22%
16-30
5
25%
1
11%
31-45
3
15%
2
22%
46-60
3
15%
3
33%
61-75
4
20%
0
0%
76-90
Пропущено
7
10
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
0
0%
1
10%
1-15
2
29%
1
10%
16-30
1
14%
3
30%
31-45
2
29%
2
20%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Забито
9
18
5 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 3
10 Не забивали 8
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
2
11%
16-30
3
33%
7
39%
31-45
2
22%
1
6%
46-60
2
22%
3
17%
61-75
0
0%
5
28%
76-90
Пропущено
6
10
5 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 7
2
33%
2
20%
1-15
1
17%
2
20%
16-30
2
33%
2
20%
31-45
1
17%
1
10%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
0
0%
2
20%
76-90
Забито
29
27
15 В 1-м тайме 13
14 Во 2-м тайме 14
12 Забивали первыми 7
2 Не забивали 2
3
10%
1
4%
1-15
4
14%
4
15%
16-30
8
28%
8
30%
30%
31-45
5
17%
3
11%
46-60
5
17%
6
22%
61-75
4
14%
5
19%
76-90
Пропущено
13
20
8 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 12
2
15%
3
15%
1-15
3
23%
3
15%
16-30
3
23%
5
25%
31-45
3
23%
3
15%
46-60
0
0%
4
20%
61-75
2
15%
2
10%
76-90
Результаты последних матчей
Лех
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Пуща Неполомице - Лех 2:0 Лех - Радомяк Радом 2:1 Краковия - Лех 0:2 Хробры Глогув - Лех 3:4
Лех - Мотор Люблин 1:2 Корона Кельце - Лех 2:3 ЦВКС Ресовия - Лех 1:0 Лех - Шленск Вроцлав 1:0 Лех - Ягеллония Белосток 5:0 Сталь Мелец - Лех 0:2 Лех - Погонь Щецин 2:0 Заглембе Любин - Лех 0:1 Ракув - Лех 0:0 Лех - Лехия Гданьск 3:1 Видзев Лодзь - Лех 2:1 Лех - Гурник Забже 2:0 Лех - Теплице 0:2 Лех - Данди 1:1 Баник Острава - Лех 0:2 Пяст - Лех 1:0
Легия
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Легия - Динамо Минск 4:0 Легия - Видзев Лодзь 2:1 Медзь Легница - Легия 1:2 Легия - ГКС Катовице 4:1
Бачка-Топола - Легия 0:3 Лехия Гданьск - Легия 0:2 Ягеллония Белосток - Легия 1:1 Легия - Бетис 1:0 Легия - Гурник Забже 1:1 Погонь Щецин - Легия 1:0 Легия - Ракув 0:1 Легия - Мотор Люблин 5:2 Дрита - Легия 0:1 Шленск Вроцлав - Легия 1:1 Легия - Дрита 2:0 Легия - Радомяк Радом 4:1 Легия - Брондбю 1:1 Пуща Неполомице - Легия 2:2 Брондбю - Легия 2:3 Легия - Пяст 1:2
Результаты матчей
Лех
Легия
Точный счет
2:0
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
5:2
1 раз 13%
4:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
5:2
1 раз 13%
Точное количество голов
2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
5
2 раза 25%
3
1 раз 13%
2
2 раза 25%
1
2 раза 25%
4
2 раза 25%
0
1 раз 13%
5
1 раз 13%
Точный счет
0:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
1:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
5:2
1 раз 14%
Точное количество голов
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
2
3 раза 43%
1
3 раза 43%
0
1 раз 14%
Точный счет
2:0
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
1:1
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
4:1
2 раза 13%
5:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
Точное количество голов
2
5 раз 33%
1
4 раза 27%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%
5
2 раза 13%
2
5 раз 33%
1
5 раз 33%
0
2 раза 13%
4
2 раза 13%
5
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Лех
Легия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
53
35
35
26
35
26
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
61
34
34
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
132
Больше Меньше
132
96
87
411
312
213
312
213
114
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Краковия
|Кялльман Беньямин
|10 (5)
|Радомяк Радом
|Роча Леонардо
|10
|Лех
|Исхак Микаэль
|9 (3)
|Ягеллония Белосток
|Имас Хесус
|8 (3)
|Мотор Люблин
|Мраз Самуэл
|7 (2)
|Ракув
|Берггрен Густав
|1 5
|Видзев Лодзь
|Фернандес Хуан III
|1 4
|Заглембе Любин
|Налепа Михал
|2 2
|Краковия
|Какабадзе Отар
|5
|Радомяк Радом
|Донис Христос
|5