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  4. Экстракласса 2024-2025
Тур: 16. Стадион: . Главный судья: Patryk Gryckiewicz
Заглембе Любин
0:0
Первый тайм: 32'
Мотор Люблин
0'
23' Желтая карточка
Наемски Аркадиуш

Ход матча

23'
 
Наемски Аркадиуш
Лучшие коэффициенты
Заглембе Любин
Ничья
Мотор Люблин
3.45
3.55
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3.55
Все Коэффициенты
30
Хладун
Доминик
31
Igor
Orlikowski
2
Копац
Бартош
33
Ях
Ярослав
27
Bartlomiej
Kludka
17
Вдовяк
Матеуш
6
Маковский
Томаш
15
Адамчик
Хуберт
7
Marek
Mroz
21
Пьенько
Томаш
11
Возняк
Аркадиуш
1
Kacper
Rosa
28
Столярски
Павел
39
Бартош
Марек
Кристиан
18
Наемски
Аркадиуш
47
Palacz
Krystian
6
Сампер
Серхи
26
Michal
Krol
68
Bartosz
Wolski
22
Christopher
Simon
77
Piotr
Ceglarz
90
Мраз
Самуэл
Заглембе Любин
3-4-1-2
Мотор Люблин
4-1-4-1

История личных встреч

Заглембе Любин
Мотор Люблин

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

История матчей

К
1:0
ПЛ
1:2
ВД
2:0

Голы

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

1.33
0.67

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

67
135

Бомбардиры внутри турнира

Заглембе Любин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вдовяк Матеуш 3 0.19
Пьенько Томаш 3 0.19
Marek Mroz 1 0.06
Сейк Вацлав 1 0.06
Регула Марсель 1 0.06
Mateusz Grzybek 1 0.06
Адамчик Хуберт 1 0.06
Лавничак Алекс 1 0.06
Igor Orlikowski 1 0.06
Курминовски Давид 1 (1) 0.06
Дабровски Дамьян 0 0
Adam Radwanski 0 0
Мотор Люблин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мраз Самуэл 7 0.44
Piotr Ceglarz 3 (1) 0.19
Michal Krol 2 0.13
Рудоль Себастьян 2 0.13
Mbaye Ndiaye 2 0.13
Christopher Simon 2 0.13
Столярски Павел 1 0.06
Скалет Матье 1 0.06
Бартош Марек Кристиан 1 0.06
Kacper Welniak 1 0.06
Bartosz Wolski 0 0
Наемски Аркадиуш 0 0
Filip Wojcik 0 0
Filip Luberecki 0 0

Карточки

Заглембе Любин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Налепа Михал 2 2
Дабровски Дамьян 4 0
Adam Radwanski 3 0
Marek Mroz 2 0
Сейк Вацлав 2 0
Bartlomiej Kludka 2 0
Mateusz Grzybek 1 0
Хладун Доминик 1 0
Вдовяк Матеуш 1 0
Мата Луиш 1 0
Маковский Томаш 1 0
Лавничак Алекс 1 0
Мотор Люблин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рудоль Себастьян 4 0
Столярски Павел 3 0
Mbaye Ndiaye 3 0
Piotr Ceglarz 2 0
Сампер Серхи 2 0
Мраз Самуэл 2 0
Бартош Марек Кристиан 2 0
Кубица Кшиштоф 2 0
Michal Krol 2 0
Christopher Simon 2 0
Kacper Rosa 1 0
Наемски Аркадиуш 1 0
Калисканер Каан 1 0
Palacz Krystian 1 0
Filip Luberecki 1 0

Результаты матчей

Заглембе Любин
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Мотор Люблин
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

3
4
Заглембе Любин
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Мотор Люблин
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

12
7

Упущенные победы

4
8
Заглембе Любин
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
40% (6)
13% (2)
Мотор Люблин
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)

Сухие победы

8
3

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

12
10

Упущенные победы

7
12

Голы по времени матча

Забито

9
11
3 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 4
9 Не забивали 10
1
11%
4
36%
1-15
2
22%
1
9%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
2
22%
1
9%
46-60
1
11%
3
27%
61-75
3
33%
1
9%
76-90

Пропущено

6
15
4 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 5
0
0%
1
7%
1-15
4
67%
2
13%
16-30
0
0%
3
20%
31-45
1
17%
2
13%
46-60
0
0%
3
20%
61-75
1
17%
4
27%
76-90

Забито

5
12
2 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 3
11 Не забивали 10
0
0%
3
25%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
2
40%
1
8%
31-45
1
20%
1
8%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
2
40%
4
33%
76-90

Пропущено

15
11
6 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
3
20%
1
9%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
3
20%
5
45%
31-45
3
20%
2
18%
46-60
1
7%
1
9%
61-75
5
33%
1
9%
76-90

Забито

14
23
5 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 7
5 Не забивали 5
1
7%
7
30%
1-15
2
14%
3
13%
16-30
2
14%
2
9%
31-45
3
21%
2
9%
46-60
1
7%
4
17%
61-75
5
36%
5
22%
76-90

Пропущено

21
26
10 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 13
10 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 11
3
14%
2
8%
1-15
4
19%
3
12%
16-30
3
14%
8
31%
31-45
4
19%
4
15%
46-60
1
5%
4
15%
61-75
6
29%
5
19%
76-90

Результаты последних матчей

Заглембе Любин
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Видзев Лодзь - Заглембе Любин 2:0 Заглембе Любин - Шленск Вроцлав 3:0 Варта Познань - Заглембе Любин 0:3 Сталь Мелец - Заглембе Любин 2:2
Заглембе Любин - Ягеллония Белосток 1:3 Гурник Забже - Заглембе Любин 0:1 Заглембе Любин - Радомяк Радом 1:0 Подбескидзе - Заглембе Любин 0:0 Ракув - Заглембе Любин 5:1 Корона Кельце - Заглембе Любин 2:0 Заглембе Любин - ГКС Катовице 1:0 Пяст - Заглембе Любин 1:0 Заглембе Любин - Лех 0:1 Лехия Гданьск - Заглембе Любин 1:1 Заглембе Любин - Пуща Неполомице 1:0 Заглембе Любин - Погонь Щецин 2:2 Легия - Заглембе Любин 2:0 Заглембе Любин - ГКС Катовице 1:1 Заглембе Любин - Нафта 1:0 Заглембе Любин - Рапид Бухарест 0:1
Мотор Люблин
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Мотор Люблин - Брук-Бет Термалица 1:0 Пяст - Мотор Люблин 2:3 Мотор Люблин - Погонь Щецин 4:2 Краковия - Мотор Люблин 6:2
Мотор Люблин - Видзев Лодзь 3:4 Лех - Мотор Люблин 1:2 Скерневице - Мотор Люблин 1:1 Мотор Люблин - Шленск Вроцлав 2:1 Мотор Люблин - Ягеллония Белосток 0:2 Сталь Мелец - Мотор Люблин 1:0 Мотор Люблин - Гурник Забже 1:0 Мотор Люблин - Погонь Седльце 2:0 Легия - Мотор Люблин 5:2 Мотор Люблин - Пуща Неполомице 0:0 ГКС Катовице - Мотор Люблин 0:0 Мотор Люблин - Корона Кельце 1:1 Лехия Гданьск - Мотор Люблин 0:2 Мотор Люблин - Ракув 0:2 Радомяк Радом - Мотор Люблин 1:1 Мотор Люблин - Прушков 0:3

Результаты матчей

Заглембе Любин
Мотор Люблин

Точный счет

1:0
3 раза 43%
0:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
0:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:4
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%

Точный счет

2:0
3 раза 38%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
5:2
1 раз 14%
6:2
1 раз 14%

Точное количество голов

0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
2
4 раза 57%
0
2 раза 29%
3
1 раз 14%

Точный счет

1:0
4 раза 27%
2:0
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
0:2
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
6:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 47%
0
5 раз 33%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
0
5 раз 33%
2
5 раз 33%
1
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Заглембе Любин
Мотор Люблин

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
5
3
2
5
1.5
3
5
1
6
2.5
2
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
0.5
Больше Меньше
5
2
1
7
1.5
5
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
5
0.5
Больше Меньше
10
5
3
12
1.5
8
7
1
14
2.5
3
12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лех
 15 11 1 3 30 - 12 34
2.
Ягеллония Белосток
 15 10 2 3 28 - 21 32
3.
Ракув
 15 9 4 2 19 - 6 31
4.
Краковия
 15 9 2 4 33 - 24 29
5.
Легия
 15 7 4 4 28 - 19 25
6.
Погонь Щецин
 15 7 1 7 21 - 20 22
7.
Видзев Лодзь
 15 6 4 5 20 - 19 22
8.
Мотор Люблин
 0:0 16 6 4 6 22 - 27 22
9.
Гурник Забже
 15 6 3 6 19 - 17 21
10.
Пяст
 15 5 5 5 18 - 17 20
11.
ГКС Катовице
 15 5 4 6 24 - 22 19
12.
Заглембе Любин
 0:0 16 5 4 7 14 - 21 19
13.
Радомяк Радом
 14 5 1 8 19 - 21 16
14.
Корона Кельце
 15 4 4 7 12 - 22 16
15.
Сталь Мелец
 15 4 3 8 14 - 19 15
16.
Лехия Гданьск
 15 2 5 8 17 - 28 11
17.
Пуща Неполомице
 15 2 5 8 13 - 25 11
18.
Шленск Вроцлав
 14 1 6 7 11 - 22 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лех
 8 7 0 1 21 - 6 21
2.
Погонь Щецин
 8 7 0 1 15 - 5 21
3.
Ягеллония Белосток
 8 5 2 1 16 - 10 17
4.
Легия
 8 5 1 2 19 - 9 16
5.
Сталь Мелец
 8 4 2 2 10 - 7 14
6.
Заглембе Любин
 0:0 8 4 2 2 9 - 6 14
7.
Ракув
 7 4 1 2 9 - 3 13
8.
Видзев Лодзь
 7 4 1 2 8 - 6 13
9.
Краковия
 8 3 2 3 17 - 16 11
10.
Мотор Люблин
 0:0 8 3 2 3 11 - 12 11
11.
Радомяк Радом
 7 3 1 3 12 - 9 10
12.
Гурник Забже
 7 3 1 3 9 - 7 10
13.
Пяст
 7 2 3 2 11 - 10 9
14.
Пуща Неполомице
 7 2 3 2 11 - 13 9
15.
ГКС Катовице
 8 2 3 3 10 - 9 9
16.
Корона Кельце
 7 2 1 4 6 - 9 7
17.
Шленск Вроцлав
 7 1 4 2 7 - 9 7
18.
Лехия Гданьск
 7 1 2 4 5 - 10 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краковия
 7 6 0 1 16 - 8 18
2.
Ракув
 8 5 3 0 10 - 3 18
3.
Ягеллония Белосток
 7 5 0 2 12 - 11 15
4.
Лех
 7 4 1 2 9 - 6 13
5.
Гурник Забже
 8 3 2 3 10 - 10 11
6.
Пяст
 8 3 2 3 7 - 7 11
7.
Мотор Люблин
 0:0 8 3 2 3 11 - 15 11
8.
ГКС Катовице
 7 3 1 3 14 - 13 10
9.
Легия
 7 2 3 2 9 - 10 9
10.
Видзев Лодзь
 8 2 3 3 12 - 13 9
11.
Корона Кельце
 8 2 3 3 6 - 13 9
12.
Радомяк Радом
 7 2 0 5 7 - 12 6
13.
Лехия Гданьск
 8 1 3 4 12 - 18 6
14.
Заглембе Любин
 0:0 8 1 2 5 5 - 15 5
15.
Шленск Вроцлав
 7 0 2 5 4 - 13 2
16.
Пуща Неполомице
 8 0 2 6 2 - 12 2
17.
Сталь Мелец
 7 0 1 6 4 - 12 1
18.
Погонь Щецин
 7 0 1 6 6 - 15 1
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Топ бомбардиров
Краковия Кялльман Беньямин 10 (5)
Радомяк Радом Роча Леонардо 10
Лех Исхак Микаэль 9 (3)
Ягеллония Белосток Имас Хесус 8 (3)
Мотор Люблин Мраз Самуэл 7 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Ракув Берггрен Густав 1 5
Видзев Лодзь Фернандес Хуан III 1 4
Заглембе Любин Налепа Михал 2 2
Краковия Какабадзе Отар 5
Радомяк Радом Донис Христос 5
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  • Первый тайм
  • 23'
    Наемски Аркадиуш получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Заглембе Любин
Ничья
Мотор Люблин
3.45
3.55
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3.55
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Заглембе Любин
Мотор Люблин
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