Тур: 16. Стадион: KGHM Zaglebie Arena. Главный судья: Patryk Gryckiewicz
0:0
Первый тайм: 32'
Ход матча
23'
33
Ях
Ярослав
26
Michal
Krol
90
Мраз
Самуэл
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Ях ЯрославЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
55 Мата ЛуишЗащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
26 Jakub Kolan
-
Главный тренер: Marcin Wlodarski
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Michal KrolПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
90 Мраз СамуэлНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
17 Filip WojcikЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
51 Igor Bartnik
-
-
30 Mbaye Ndiaye
-
Главный тренер: Mateusz Stolarski
История личных встреч
Заглембе Любин
Мотор Люблин
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
4
2
Голов в среднем за матч
1.33
0.67
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
67
135
Бомбардиры внутри турнира
Заглембе Любин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вдовяк Матеуш
|3
|0.19
|Пьенько Томаш
|3
|0.19
|Marek Mroz
|1
|0.06
|Сейк Вацлав
|1
|0.06
|Регула Марсель
|1
|0.06
|Mateusz Grzybek
|1
|0.06
|Адамчик Хуберт
|1
|0.06
|Лавничак Алекс
|1
|0.06
|Igor Orlikowski
|1
|0.06
|Курминовски Давид
|1 (1)
|0.06
|Дабровски Дамьян
|0
|0
|Adam Radwanski
|0
|0
Мотор Люблин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мраз Самуэл
|7
|0.44
|Piotr Ceglarz
|3 (1)
|0.19
|Michal Krol
|2
|0.13
|Рудоль Себастьян
|2
|0.13
|Mbaye Ndiaye
|2
|0.13
|Christopher Simon
|2
|0.13
|Столярски Павел
|1
|0.06
|Скалет Матье
|1
|0.06
|Бартош Марек Кристиан
|1
|0.06
|Kacper Welniak
|1
|0.06
|Bartosz Wolski
|0
|0
|Наемски Аркадиуш
|0
|0
|Filip Wojcik
|0
|0
|Filip Luberecki
|0
|0
Карточки
Заглембе Любин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Налепа Михал
|2
|2
|Дабровски Дамьян
|4
|0
|Adam Radwanski
|3
|0
|Marek Mroz
|2
|0
|Сейк Вацлав
|2
|0
|Bartlomiej Kludka
|2
|0
|Mateusz Grzybek
|1
|0
|Хладун Доминик
|1
|0
|Вдовяк Матеуш
|1
|0
|Мата Луиш
|1
|0
|Маковский Томаш
|1
|0
|Лавничак Алекс
|1
|0
Мотор Люблин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рудоль Себастьян
|4
|0
|Столярски Павел
|3
|0
|Mbaye Ndiaye
|3
|0
|Piotr Ceglarz
|2
|0
|Сампер Серхи
|2
|0
|Мраз Самуэл
|2
|0
|Бартош Марек Кристиан
|2
|0
|Кубица Кшиштоф
|2
|0
|Michal Krol
|2
|0
|Christopher Simon
|2
|0
|Kacper Rosa
|1
|0
|Наемски Аркадиуш
|1
|0
|Калисканер Каан
|1
|0
|Palacz Krystian
|1
|0
|Filip Luberecki
|1
|0
Результаты матчей
Заглембе Любин
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Мотор Люблин
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
3
4
Заглембе Любин
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Мотор Люблин
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
12
7
Упущенные победы
4
8
Заглембе Любин
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
40% (6)
13% (2)
Мотор Люблин
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
Сухие победы
8
3
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
12
10
Упущенные победы
7
12
Голы по времени матча
Забито
9
11
3 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 4
9 Не забивали 10
1
11%
4
36%
1-15
2
22%
1
9%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
2
22%
1
9%
46-60
1
11%
3
27%
61-75
3
33%
1
9%
76-90
Пропущено
6
15
4 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 5
0
0%
1
7%
1-15
4
67%
2
13%
16-30
0
0%
3
20%
31-45
1
17%
2
13%
46-60
0
0%
3
20%
61-75
1
17%
4
27%
76-90
Забито
5
12
2 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 3
11 Не забивали 10
0
0%
3
25%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
2
40%
1
8%
31-45
1
20%
1
8%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
2
40%
4
33%
76-90
Пропущено
15
11
6 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
3
20%
1
9%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
3
20%
5
45%
31-45
3
20%
2
18%
46-60
1
7%
1
9%
61-75
5
33%
1
9%
76-90
Забито
14
23
5 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 7
5 Не забивали 5
1
7%
7
30%
1-15
2
14%
3
13%
16-30
2
14%
2
9%
31-45
3
21%
2
9%
46-60
1
7%
4
17%
61-75
5
36%
5
22%
76-90
Пропущено
21
26
10 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 13
10 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 11
3
14%
2
8%
1-15
4
19%
3
12%
16-30
3
14%
8
31%
31-45
4
19%
4
15%
46-60
1
5%
4
15%
61-75
6
29%
5
19%
76-90
Результаты последних матчей
Заглембе Любин
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Видзев Лодзь - Заглембе Любин 2:0 Заглембе Любин - Шленск Вроцлав 3:0 Варта Познань - Заглембе Любин 0:3 Сталь Мелец - Заглембе Любин 2:2
Заглембе Любин - Ягеллония Белосток 1:3 Гурник Забже - Заглембе Любин 0:1 Заглембе Любин - Радомяк Радом 1:0 Подбескидзе - Заглембе Любин 0:0 Ракув - Заглембе Любин 5:1 Корона Кельце - Заглембе Любин 2:0 Заглембе Любин - ГКС Катовице 1:0 Пяст - Заглембе Любин 1:0 Заглембе Любин - Лех 0:1 Лехия Гданьск - Заглембе Любин 1:1 Заглембе Любин - Пуща Неполомице 1:0 Заглембе Любин - Погонь Щецин 2:2 Легия - Заглембе Любин 2:0 Заглембе Любин - ГКС Катовице 1:1 Заглембе Любин - Нафта 1:0 Заглембе Любин - Рапид Бухарест 0:1
Мотор Люблин
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Мотор Люблин - Брук-Бет Термалица 1:0 Пяст - Мотор Люблин 2:3 Мотор Люблин - Погонь Щецин 4:2 Краковия - Мотор Люблин 6:2
Мотор Люблин - Видзев Лодзь 3:4 Лех - Мотор Люблин 1:2 Скерневице - Мотор Люблин 1:1 Мотор Люблин - Шленск Вроцлав 2:1 Мотор Люблин - Ягеллония Белосток 0:2 Сталь Мелец - Мотор Люблин 1:0 Мотор Люблин - Гурник Забже 1:0 Мотор Люблин - Погонь Седльце 2:0 Легия - Мотор Люблин 5:2 Мотор Люблин - Пуща Неполомице 0:0 ГКС Катовице - Мотор Люблин 0:0 Мотор Люблин - Корона Кельце 1:1 Лехия Гданьск - Мотор Люблин 0:2 Мотор Люблин - Ракув 0:2 Радомяк Радом - Мотор Люблин 1:1 Мотор Люблин - Прушков 0:3
Результаты матчей
Заглембе Любин
Мотор Люблин
Точный счет
1:0
3 раза 43%
0:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
0:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:4
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
Точное количество голов
1
4 раза 57%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
Точный счет
2:0
3 раза 38%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
5:2
1 раз 14%
6:2
1 раз 14%
Точное количество голов
0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
2
4 раза 57%
0
2 раза 29%
3
1 раз 14%
Точный счет
1:0
4 раза 27%
2:0
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
0:2
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
6:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 47%
0
5 раз 33%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
0
5 раз 33%
2
5 раз 33%
1
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Заглембе Любин
Мотор Люблин
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
53
25
35
16
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
44
Больше Меньше
52
17
52
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
105
Больше Меньше
105
312
87
114
312
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|11
|1
|3
|30 - 12
|34
|2.
|15
|10
|2
|3
|28 - 21
|32
|3.
|15
|9
|4
|2
|19 - 6
|31
|4.
|15
|9
|2
|4
|33 - 24
|29
|5.
|15
|7
|4
|4
|28 - 19
|25
|6.
|15
|7
|1
|7
|21 - 20
|22
|7.
|15
|6
|4
|5
|20 - 19
|22
|8.
|0:0
|16
|6
|4
|6
|22 - 27
|22
|9.
|15
|6
|3
|6
|19 - 17
|21
|10.
|15
|5
|5
|5
|18 - 17
|20
|11.
|15
|5
|4
|6
|24 - 22
|19
|12.
|0:0
|16
|5
|4
|7
|14 - 21
|19
|13.
|14
|5
|1
|8
|19 - 21
|16
|14.
|15
|4
|4
|7
|12 - 22
|16
|15.
|15
|4
|3
|8
|14 - 19
|15
|16.
|15
|2
|5
|8
|17 - 28
|11
|17.
|15
|2
|5
|8
|13 - 25
|11
|18.
|14
|1
|6
|7
|11 - 22
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|7
|0
|1
|21 - 6
|21
|2.
|8
|7
|0
|1
|15 - 5
|21
|3.
|8
|5
|2
|1
|16 - 10
|17
|4.
|8
|5
|1
|2
|19 - 9
|16
|5.
|8
|4
|2
|2
|10 - 7
|14
|6.
|0:0
|8
|4
|2
|2
|9 - 6
|14
|7.
|7
|4
|1
|2
|9 - 3
|13
|8.
|7
|4
|1
|2
|8 - 6
|13
|9.
|8
|3
|2
|3
|17 - 16
|11
|10.
|0:0
|8
|3
|2
|3
|11 - 12
|11
|11.
|7
|3
|1
|3
|12 - 9
|10
|12.
|7
|3
|1
|3
|9 - 7
|10
|13.
|7
|2
|3
|2
|11 - 10
|9
|14.
|7
|2
|3
|2
|11 - 13
|9
|15.
|8
|2
|3
|3
|10 - 9
|9
|16.
|7
|2
|1
|4
|6 - 9
|7
|17.
|7
|1
|4
|2
|7 - 9
|7
|18.
|7
|1
|2
|4
|5 - 10
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|6
|0
|1
|16 - 8
|18
|2.
|8
|5
|3
|0
|10 - 3
|18
|3.
|7
|5
|0
|2
|12 - 11
|15
|4.
|7
|4
|1
|2
|9 - 6
|13
|5.
|8
|3
|2
|3
|10 - 10
|11
|6.
|8
|3
|2
|3
|7 - 7
|11
|7.
|0:0
|8
|3
|2
|3
|11 - 15
|11
|8.
|7
|3
|1
|3
|14 - 13
|10
|9.
|7
|2
|3
|2
|9 - 10
|9
|10.
|8
|2
|3
|3
|12 - 13
|9
|11.
|8
|2
|3
|3
|6 - 13
|9
|12.
|7
|2
|0
|5
|7 - 12
|6
|13.
|8
|1
|3
|4
|12 - 18
|6
|14.
|0:0
|8
|1
|2
|5
|5 - 15
|5
|15.
|7
|0
|2
|5
|4 - 13
|2
|16.
|8
|0
|2
|6
|2 - 12
|2
|17.
|7
|0
|1
|6
|4 - 12
|1
|18.
|7
|0
|1
|6
|6 - 15
|1
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Краковия
|Кялльман Беньямин
|10 (5)
|Радомяк Радом
|Роча Леонардо
|10
|Лех
|Исхак Микаэль
|9 (3)
|Ягеллония Белосток
|Имас Хесус
|8 (3)
|Мотор Люблин
|Мраз Самуэл
|7 (2)
|Ракув
|Берггрен Густав
|1 5
|Видзев Лодзь
|Фернандес Хуан III
|1 4
|Заглембе Любин
|Налепа Михал
|2 2
|Краковия
|Какабадзе Отар
|5
|Радомяк Радом
|Донис Христос
|5