Тур: 16. Стадион: KGHM Zaglebie Arena. Главный судья: Patryk Gryckiewicz
1:2
Конец матча
0'
23' Желтая карточкаНаемски Аркадиуш
31' Желтая карточкаPalacz Krystian
0:1
44' ПенальтиPiotr Ceglarz
1:1
58' ГолMarek Mroz
77' Желтая карточкаЯх Ярослав
1:2
78' ГолМраз Самуэл
90'+4
Ход матча
23'
31'
44'
0:1
58'
1:1
77'
78'
1:2
33
Ях
Ярослав
26
Michal
Krol
90
Мраз
Самуэл
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Ях ЯрославЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
55 Мата ЛуишЗащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
26 Jakub Kolan
-
Главный тренер: Marcin Wlodarski
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Michal KrolПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
90 Мраз СамуэлНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
17 Filip WojcikЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
51 Igor Bartnik
-
-
30 Mbaye Ndiaye
-
Главный тренер: Mateusz Stolarski
История личных встреч
Заглембе Любин
Мотор Люблин
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
4
2
Голов в среднем за матч
1.33
0.67
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
67
135
Бомбардиры внутри турнира
Заглембе Любин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вдовяк Матеуш
|3
|0.19
|Пьенько Томаш
|3
|0.19
|Marek Mroz
|2
|0.13
|Сейк Вацлав
|1
|0.06
|Регула Марсель
|1
|0.06
|Mateusz Grzybek
|1
|0.06
|Адамчик Хуберт
|1
|0.06
|Лавничак Алекс
|1
|0.06
|Igor Orlikowski
|1
|0.06
|Курминовски Давид
|1 (1)
|0.06
|Дабровски Дамьян
|0
|0
|Adam Radwanski
|0
|0
Мотор Люблин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мраз Самуэл
|8
|0.5
|Piotr Ceglarz
|4 (2)
|0.25
|Michal Krol
|2
|0.13
|Рудоль Себастьян
|2
|0.13
|Mbaye Ndiaye
|2
|0.13
|Christopher Simon
|2
|0.13
|Столярски Павел
|1
|0.06
|Скалет Матье
|1
|0.06
|Бартош Марек Кристиан
|1
|0.06
|Kacper Welniak
|1
|0.06
|Bartosz Wolski
|0
|0
|Наемски Аркадиуш
|0
|0
|Filip Wojcik
|0
|0
|Калисканер Каан
|0
|0
|Filip Luberecki
|0
|0
Карточки
Заглембе Любин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Налепа Михал
|2
|2
|Дабровски Дамьян
|4
|0
|Adam Radwanski
|3
|0
|Marek Mroz
|2
|0
|Сейк Вацлав
|2
|0
|Bartlomiej Kludka
|2
|0
|Mateusz Grzybek
|1
|0
|Хладун Доминик
|1
|0
|Ях Ярослав
|1
|0
|Вдовяк Матеуш
|1
|0
|Мата Луиш
|1
|0
|Маковский Томаш
|1
|0
|Лавничак Алекс
|1
|0
Мотор Люблин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рудоль Себастьян
|4
|0
|Столярски Павел
|3
|0
|Mbaye Ndiaye
|3
|0
|Piotr Ceglarz
|2
|0
|Сампер Серхи
|2
|0
|Наемски Аркадиуш
|2
|0
|Мраз Самуэл
|2
|0
|Бартош Марек Кристиан
|2
|0
|Кубица Кшиштоф
|2
|0
|Palacz Krystian
|2
|0
|Michal Krol
|2
|0
|Christopher Simon
|2
|0
|Kacper Rosa
|1
|0
|Калисканер Каан
|1
|0
|Filip Luberecki
|1
|0
Результаты матчей
Заглембе Любин
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Мотор Люблин
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
4
Упущенные победы
4
4
Заглембе Любин
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Мотор Люблин
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
12
7
Упущенные победы
4
8
Заглембе Любин
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
44% (7)
13% (2)
Мотор Люблин
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
44% (7)
44% (7)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)
Сухие победы
8
3
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
12
11
Упущенные победы
8
12
Голы по времени матча
Забито
10
13
3 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 5
9 Не забивали 10
1
10%
4
31%
1-15
2
20%
1
8%
16-30
0
0%
2
15%
31-45
3
30%
1
8%
46-60
1
10%
3
23%
61-75
3
30%
2
15%
76-90
Пропущено
8
16
5 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 6
0
0%
1
6%
1-15
4
50%
2
13%
16-30
1
13%
3
19%
31-45
1
13%
3
19%
46-60
0
0%
3
19%
61-75
2
25%
4
25%
76-90
Забито
5
12
2 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 3
12 Не забивали 11
0
0%
3
25%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
2
40%
1
8%
31-45
1
20%
1
8%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
2
40%
4
33%
76-90
Пропущено
15
11
6 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
3
20%
1
9%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
3
20%
5
45%
31-45
3
20%
2
18%
46-60
1
7%
1
9%
61-75
5
33%
1
9%
76-90
Забито
15
25
5 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 8
5 Не забивали 5
1
7%
7
28%
1-15
2
13%
3
12%
16-30
2
13%
3
12%
31-45
4
27%
2
8%
46-60
1
7%
4
16%
61-75
5
33%
6
24%
76-90
Пропущено
23
27
11 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 14
11 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 12
3
13%
2
7%
1-15
4
17%
3
11%
16-30
4
17%
8
30%
30%
31-45
4
17%
5
19%
46-60
1
4%
4
15%
61-75
7
30%
5
19%
76-90
Результаты последних матчей
Заглембе Любин
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Видзев Лодзь - Заглембе Любин 2:0 Заглембе Любин - Шленск Вроцлав 3:0 Варта Познань - Заглембе Любин 0:3 Сталь Мелец - Заглембе Любин 2:2
Заглембе Любин - Ягеллония Белосток 1:3 Гурник Забже - Заглембе Любин 0:1 Заглембе Любин - Радомяк Радом 1:0 Подбескидзе - Заглембе Любин 0:0 Ракув - Заглембе Любин 5:1 Корона Кельце - Заглембе Любин 2:0 Заглембе Любин - ГКС Катовице 1:0 Пяст - Заглембе Любин 1:0 Заглембе Любин - Лех 0:1 Лехия Гданьск - Заглембе Любин 1:1 Заглембе Любин - Пуща Неполомице 1:0 Заглембе Любин - Погонь Щецин 2:2 Легия - Заглембе Любин 2:0 Заглембе Любин - ГКС Катовице 1:1 Заглембе Любин - Нафта 1:0 Заглембе Любин - Рапид Бухарест 0:1
Мотор Люблин
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Мотор Люблин - Брук-Бет Термалица 1:0 Пяст - Мотор Люблин 2:3 Мотор Люблин - Погонь Щецин 4:2 Краковия - Мотор Люблин 6:2
Мотор Люблин - Видзев Лодзь 3:4 Лех - Мотор Люблин 1:2 Скерневице - Мотор Люблин 1:1 Мотор Люблин - Шленск Вроцлав 2:1 Мотор Люблин - Ягеллония Белосток 0:2 Сталь Мелец - Мотор Люблин 1:0 Мотор Люблин - Гурник Забже 1:0 Мотор Люблин - Погонь Седльце 2:0 Легия - Мотор Люблин 5:2 Мотор Люблин - Пуща Неполомице 0:0 ГКС Катовице - Мотор Люблин 0:0 Мотор Люблин - Корона Кельце 1:1 Лехия Гданьск - Мотор Люблин 0:2 Мотор Люблин - Ракув 0:2 Радомяк Радом - Мотор Люблин 1:1 Мотор Люблин - Прушков 0:3
Результаты матчей
Заглембе Любин
Мотор Люблин
Точный счет
1:0
3 раза 38%
0:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
0:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:4
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
Точное количество голов
1
5 раз 63%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
Точный счет
2:0
3 раза 38%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
1:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
5:2
1 раз 13%
6:2
1 раз 13%
Точное количество голов
0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
2
5 раз 63%
0
2 раза 25%
3
1 раз 13%
Точный счет
1:0
4 раза 25%
2:0
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
0:2
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
1:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
6:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 50%
0
5 раз 31%
2
2 раза 13%
3
1 раз 6%
2
6 раз 38%
0
5 раз 31%
1
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Заглембе Любин
Мотор Люблин
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
53
26
35
17
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
44
Больше Меньше
62
17
62
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
115
Больше Меньше
115
313
97
115
313
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|11
|1
|3
|30 - 12
|34
|2.
|1:1
|16
|10
|3
|3
|29 - 22
|33
|3.
|15
|9
|4
|2
|19 - 6
|31
|4.
|15
|9
|2
|4
|33 - 24
|29
|5.
|15
|7
|4
|4
|28 - 19
|25
|6.
|16
|7
|3
|6
|24 - 28
|24
|7.
|15
|7
|1
|7
|21 - 20
|22
|8.
|15
|6
|4
|5
|20 - 19
|22
|9.
|15
|6
|3
|6
|19 - 17
|21
|10.
|15
|5
|5
|5
|18 - 17
|20
|11.
|15
|5
|4
|6
|24 - 22
|19
|12.
|16
|5
|3
|8
|15 - 23
|18
|13.
|14
|5
|1
|8
|19 - 21
|16
|14.
|15
|4
|4
|7
|12 - 22
|16
|15.
|15
|4
|3
|8
|14 - 19
|15
|16.
|15
|2
|5
|8
|17 - 28
|11
|17.
|15
|2
|5
|8
|13 - 25
|11
|18.
|1:1
|15
|1
|7
|7
|12 - 23
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|7
|0
|1
|21 - 6
|21
|2.
|8
|7
|0
|1
|15 - 5
|21
|3.
|1:1
|9
|5
|3
|1
|17 - 11
|18
|4.
|8
|5
|1
|2
|19 - 9
|16
|5.
|8
|4
|2
|2
|10 - 7
|14
|6.
|7
|4
|1
|2
|9 - 3
|13
|7.
|7
|4
|1
|2
|8 - 6
|13
|8.
|8
|4
|1
|3
|10 - 8
|13
|9.
|8
|3
|2
|3
|17 - 16
|11
|10.
|8
|3
|2
|3
|11 - 12
|11
|11.
|7
|3
|1
|3
|12 - 9
|10
|12.
|7
|3
|1
|3
|9 - 7
|10
|13.
|7
|2
|3
|2
|11 - 10
|9
|14.
|7
|2
|3
|2
|11 - 13
|9
|15.
|8
|2
|3
|3
|10 - 9
|9
|16.
|7
|2
|1
|4
|6 - 9
|7
|17.
|1:1
|7
|1
|4
|2
|7 - 9
|7
|18.
|7
|1
|2
|4
|5 - 10
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|6
|0
|1
|16 - 8
|18
|2.
|8
|5
|3
|0
|10 - 3
|18
|3.
|1:1
|7
|5
|0
|2
|12 - 11
|15
|4.
|7
|4
|1
|2
|9 - 6
|13
|5.
|8
|4
|1
|3
|13 - 16
|13
|6.
|8
|3
|2
|3
|10 - 10
|11
|7.
|8
|3
|2
|3
|7 - 7
|11
|8.
|7
|3
|1
|3
|14 - 13
|10
|9.
|7
|2
|3
|2
|9 - 10
|9
|10.
|8
|2
|3
|3
|12 - 13
|9
|11.
|8
|2
|3
|3
|6 - 13
|9
|12.
|7
|2
|0
|5
|7 - 12
|6
|13.
|8
|1
|3
|4
|12 - 18
|6
|14.
|8
|1
|2
|5
|5 - 15
|5
|15.
|1:1
|8
|0
|3
|5
|5 - 14
|3
|16.
|8
|0
|2
|6
|2 - 12
|2
|17.
|7
|0
|1
|6
|4 - 12
|1
|18.
|7
|0
|1
|6
|6 - 15
|1
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Краковия
|Кялльман Беньямин
|10 (5)
|Радомяк Радом
|Роча Леонардо
|10
|Лех
|Исхак Микаэль
|9 (3)
|Ягеллония Белосток
|Имас Хесус
|8 (3)
|Мотор Люблин
|Мраз Самуэл
|8 (2)
|Ракув
|Берггрен Густав
|1 5
|Видзев Лодзь
|Фернандес Хуан III
|1 4
|Заглембе Любин
|Налепа Михал
|2 2
|Краковия
|Какабадзе Отар
|5
|Радомяк Радом
|Донис Христос
|5