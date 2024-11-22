Тур: 16. Стадион: Городской стадион Белостока. Главный судья: Karol Arys
0:0
Первый тайм: 20'
0'
17
Дигес
Адриан
8
Нене
III
11
Имас
Хесус
21
Балута
Тудор
19
Ортис
Арнау
17
Шварц
Петр
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Дигес АдрианЗащитник
- Защитник
-
8 Нене IIIПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Имас ХесусПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
82 Силва ТомашЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Виллар МикиПолузащитник
-
-
Главный тренер: Семенец Адриан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Балута ТудорПолузащитник
-
19 Ортис АрнауПолузащитник
-
17 Шварц ПетрПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
33 Маценко ЕгорЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Индже БуракПолузащитник
-
-
-
-
99 Adam Basse
-
Главный тренер: Michal Hetel
История личных встреч
Ягеллония Белосток
Шленск Вроцлав
19 матчей
68.4%
31.6%
13 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
52.6%
52.6%
10 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
68.4%
21.1%
10.5%
13 побед 4 ничьи 0 побед
19 матчей
26.3%
73.7%
0 побед 5 ничьих 14 побед
Первый тайм
47.4%
52.6%
0 побед 9 ничьих 9 побед
Второй тайм
31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 15 побед
38 матчей
34.2%
28.9%
36.9%
13 побед 11 ничьих 14 побед
Первый тайм
26.3%
50%
23.7%
10 побед 19 ничьих 9 побед
Второй тайм
34.2%
26.3%
39.5%
13 побед 10 ничьих 15 побед
История матчей
Голы
Всего голов
27
23
Голов в среднем за матч
1.35
1.28
Среднее время на гол
66
70
Всего голов
28
28
Голов в среднем за матч
1.56
1.4
Среднее время на гол
57
64
Всего голов
55
51
Голов в среднем за матч
1.45
1.34
Тотал матчей
2.5
37
Больше 97%
Меньше 3%
1
31
Больше 82%
Меньше 18%
7
20
Больше 53%
Меньше 47%
18
14
Больше 37%
Меньше 63%
24
3
Больше 8%
Меньше 92%
35
1
Больше 3%
Меньше 97%
37
Среднее время на гол
62
67
Бомбардиры внутри турнира
Ягеллония Белосток
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Имас Хесус
|8
|0.5
|Пюлюлю Афимико
|4
|0.25
|Хансен Кристоффер
|3
|0.19
|Кубицки Ярослав
|3
|0.19
|Чурлинов Дарко
|2
|0.13
|Диаби Мохамед
|2
|0.13
|Нене III
|2
|0.13
|Виллар Мики
|1
|0.06
|Романчук Тарас
|1
|0.06
|Силва Томаш
|1
|0.06
|Скшипчак Матеуш
|1 (1)
|0.06
|Сачек Михал
|0
|0
|Дигес Адриан
|0
|0
|Моутинью Жоау
|0
|0
|Нгиамба Орельен
|0
|0
Шленск Вроцлав
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мусёлик Себастьян
|3
|0.2
|Герчио Томмазо
|3
|0.2
|Петров Симеон
|2
|0.13
|Шварц Петр
|1
|0.07
|Петков Алекс
|1
|0.07
|Сверчок Якуб
|1
|0.07
|Жуковски Матеуш
|0
|0
|Самец-Талар Пётр
|0
|0
Карточки
Ягеллония Белосток
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Романчук Тарас
|4
|0
|Сачек Михал
|4
|0
|Дигес Адриан
|2
|1
|Моутинью Жоау
|3
|0
|Нене III
|3
|0
|Пюлюлю Афимико
|3
|0
|Диаби Мохамед
|2
|0
|Абрамович Славомир
|2
|0
|Кубицки Ярослав
|1
|0
|Халити Йетмир
|1
|0
|Нгиамба Орельен
|1
|0
|Скшипчак Матеуш
|1
|0
|Марчук Доминик
|1
|0
|Силва Томаш
|1
|0
Шленск Вроцлав
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Жуковски Матеуш
|3
|0
|Покорны Петер
|3
|0
|Петров Симеон
|3
|0
|Петков Алекс
|3
|0
|Герчио Томмазо
|3
|0
|Маценко Егор
|1
|1
|Шота Серафин
|2
|0
|Бартолевски Матеуш
|2
|0
|Палюшек Александр
|2
|0
|Джаспер Силвестер
|2
|0
|Сверчок Якуб
|1
|0
|Шварц Петр
|1
|0
|Цебуля Марчин
|1
|0
|Лещыньски Рафал
|1
|0
|Науэль Матиас
|1
|0
|Мусёлик Себастьян
|1
|0
|Самец-Талар Пётр
|1
|0
|Индже Бурак
|1
|0
|Ортис Арнау
|1
|0
|Jakub Jezierski
|1
|0
Результаты матчей
Ягеллония Белосток
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
Шленск Вроцлав
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
5
4
Ягеллония Белосток
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Шленск Вроцлав
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
7
5
Упущенные победы
11
5
Ягеллония Белосток
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
20% (3)
27% (4)
Шленск Вроцлав
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
10
5
Упущенные победы
16
9
Голы по времени матча
Забито
16
4
7 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 1
6 Забивали первыми 1
7 Не забивали 12
4
25%
0
0%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
1
6%
3
75%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
4
25%
0
0%
61-75
4
25%
1
25%
76-90
Пропущено
10
13
4 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
2
20%
3
23%
1-15
2
20%
1
8%
16-30
0
0%
2
15%
31-45
3
30%
1
8%
46-60
1
10%
2
15%
61-75
2
20%
4
31%
76-90
Забито
13
7
7 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 2
8 Не забивали 9
1
8%
2
29%
1-15
3
23%
1
14%
16-30
3
23%
1
14%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
2
15%
1
14%
61-75
2
15%
2
29%
76-90
Пропущено
10
9
3 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
1
10%
1
11%
1-15
1
10%
1
11%
16-30
1
10%
1
11%
31-45
1
10%
2
22%
46-60
2
20%
2
22%
61-75
4
40%
2
22%
76-90
Забито
29
11
14 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 4
11 Забивали первыми 3
0 Не забивали 7
5
17%
2
18%
1-15
5
17%
1
9%
16-30
4
14%
4
36%
31-45
3
10%
0
0%
46-60
6
21%
1
9%
61-75
6
21%
3
27%
76-90
Пропущено
20
22
7 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 13
4 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 11
3
15%
4
18%
1-15
3
15%
2
9%
16-30
1
5%
3
14%
31-45
4
20%
3
14%
46-60
3
15%
4
18%
61-75
6
30%
6
27%
76-90
Результаты последних матчей
Ягеллония Белосток
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Ягеллония Белосток - Ракув 2:2 Ягеллония Белосток - Мольде 3:0 Гурник Забже - Ягеллония Белосток 0:2 Хойничанка Хойнице - Ягеллония Белосток 0:3
Ягеллония Белосток - Корона Кельце 3:1 Ягеллония Белосток - Петрокуб 2:0 Заглембе Любин - Ягеллония Белосток 1:3 Орлета Радзин - Ягеллония Белосток 0:3 Ягеллония Белосток - Легия 1:1 Копенгаген - Ягеллония Белосток 1:2 Пяст - Ягеллония Белосток 0:1 Мотор Люблин - Ягеллония Белосток 0:2 Ягеллония Белосток - Лехия Гданьск 3:2 Лех - Ягеллония Белосток 5:0 Ягеллония Белосток - Видзев Лодзь 1:0 Аякс - Ягеллония Белосток 3:0 ГКС Катовице - Ягеллония Белосток 3:1 Ягеллония Белосток - Аякс 1:4 Ягеллония Белосток - Краковия 2:4 Будё-Глимт - Ягеллония Белосток 4:1
Шленск Вроцлав
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Шленск Вроцлав - Гурник Забже 0:1 Заглембе Любин - Шленск Вроцлав 3:0 Радомяк Радом - Шленск Вроцлав 0:3 Шленск Вроцлав - Ракув 0:0
Шленск Вроцлав - Сталь Мелец 2:1 ГКС Катовице - Шленск Вроцлав 0:0 Шленск Вроцлав - Краковия 2:4 Мотор Люблин - Шленск Вроцлав 2:1 Лех - Шленск Вроцлав 1:0 Шленск Вроцлав - Тыхы 2:2 Погонь Щецин - Шленск Вроцлав 5:3 Шленск Вроцлав - Легия 1:1 Шленск Вроцлав - Корона Кельце 1:1 Шленск Вроцлав - Санкт-Галлен 3:2 Видзев Лодзь - Шленск Вроцлав 0:0 Санкт-Галлен - Шленск Вроцлав 2:0 Шленск Вроцлав - Рига 3:1 Пяст - Шленск Вроцлав 2:0 Рига - Шленск Вроцлав 1:0 Шленск Вроцлав - Лехия Гданьск 1:1
Результаты матчей
Ягеллония Белосток
Шленск Вроцлав
Точный счет
2:0
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
1:1
3 раза 43%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%
Точное количество голов
2
4 раза 50%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
Точный счет
0:2
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
0:0
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
5:3
1 раз 14%
Точное количество голов
2
2 раза 29%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
0
5 раз 71%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Точный счет
0:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
0:0
3 раза 21%
1:1
3 раза 21%
2:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
5:3
1 раз 7%
Точное количество голов
2
6 раз 40%
1
4 раза 27%
3
4 раза 27%
0
1 раз 7%
0
7 раз 50%
1
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Ягеллония Белосток
Шленск Вроцлав
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
25
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
25
43
16
25
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
141
Больше Меньше
77
105
311
411
113
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|11
|1
|3
|30 - 12
|34
|2.
|0:0
|16
|10
|3
|3
|28 - 21
|33
|3.
|15
|9
|4
|2
|19 - 6
|31
|4.
|15
|9
|2
|4
|33 - 24
|29
|5.
|15
|7
|4
|4
|28 - 19
|25
|6.
|16
|7
|3
|6
|24 - 28
|24
|7.
|15
|7
|1
|7
|21 - 20
|22
|8.
|15
|6
|4
|5
|20 - 19
|22
|9.
|15
|6
|3
|6
|19 - 17
|21
|10.
|15
|5
|5
|5
|18 - 17
|20
|11.
|15
|5
|4
|6
|24 - 22
|19
|12.
|16
|5
|3
|8
|15 - 23
|18
|13.
|14
|5
|1
|8
|19 - 21
|16
|14.
|15
|4
|4
|7
|12 - 22
|16
|15.
|15
|4
|3
|8
|14 - 19
|15
|16.
|15
|2
|5
|8
|17 - 28
|11
|17.
|15
|2
|5
|8
|13 - 25
|11
|18.
|0:0
|15
|1
|7
|7
|11 - 22
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|7
|0
|1
|21 - 6
|21
|2.
|8
|7
|0
|1
|15 - 5
|21
|3.
|0:0
|9
|5
|3
|1
|16 - 10
|18
|4.
|8
|5
|1
|2
|19 - 9
|16
|5.
|8
|4
|2
|2
|10 - 7
|14
|6.
|7
|4
|1
|2
|9 - 3
|13
|7.
|7
|4
|1
|2
|8 - 6
|13
|8.
|8
|4
|1
|3
|10 - 8
|13
|9.
|8
|3
|2
|3
|17 - 16
|11
|10.
|8
|3
|2
|3
|11 - 12
|11
|11.
|7
|3
|1
|3
|12 - 9
|10
|12.
|7
|3
|1
|3
|9 - 7
|10
|13.
|7
|2
|3
|2
|11 - 10
|9
|14.
|7
|2
|3
|2
|11 - 13
|9
|15.
|8
|2
|3
|3
|10 - 9
|9
|16.
|7
|2
|1
|4
|6 - 9
|7
|17.
|0:0
|7
|1
|4
|2
|7 - 9
|7
|18.
|7
|1
|2
|4
|5 - 10
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|6
|0
|1
|16 - 8
|18
|2.
|8
|5
|3
|0
|10 - 3
|18
|3.
|0:0
|7
|5
|0
|2
|12 - 11
|15
|4.
|7
|4
|1
|2
|9 - 6
|13
|5.
|8
|4
|1
|3
|13 - 16
|13
|6.
|8
|3
|2
|3
|10 - 10
|11
|7.
|8
|3
|2
|3
|7 - 7
|11
|8.
|7
|3
|1
|3
|14 - 13
|10
|9.
|7
|2
|3
|2
|9 - 10
|9
|10.
|8
|2
|3
|3
|12 - 13
|9
|11.
|8
|2
|3
|3
|6 - 13
|9
|12.
|7
|2
|0
|5
|7 - 12
|6
|13.
|8
|1
|3
|4
|12 - 18
|6
|14.
|8
|1
|2
|5
|5 - 15
|5
|15.
|0:0
|8
|0
|3
|5
|4 - 13
|3
|16.
|8
|0
|2
|6
|2 - 12
|2
|17.
|7
|0
|1
|6
|4 - 12
|1
|18.
|7
|0
|1
|6
|6 - 15
|1
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Краковия
|Кялльман Беньямин
|10 (5)
|Радомяк Радом
|Роча Леонардо
|10
|Лех
|Исхак Микаэль
|9 (3)
|Ягеллония Белосток
|Имас Хесус
|8 (3)
|Мотор Люблин
|Мраз Самуэл
|8 (2)
|Ракув
|Берггрен Густав
|1 5
|Видзев Лодзь
|Фернандес Хуан III
|1 4
|Заглембе Любин
|Налепа Михал
|2 2
|Краковия
|Какабадзе Отар
|5
|Радомяк Радом
|Донис Христос
|5