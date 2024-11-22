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  4. Экстракласса 2024-2025
Тур: 16. Стадион: . Главный судья: Karol Arys
Ягеллония Белосток
2:2
Конец матча
Шленск Вроцлав
0'
0:1
34' Гол
Ортис Арнау
1:1
39' Гол
Диаби Мохамед
2:1
70' Гол
Имас Хесус
74' Желтая карточка
Покорны Петер
2:2
88' Гол
Jakub Jezierski
90' Желтая карточка
Нгиамба Орельен
90'+6
50
Абрамович
Славомир
22
Ковачик
Петер
72
Скшипчак
Матеуш
17
Дигес
Адриан
44
Моутинью
Жоау
8
Нене
III
14
Кубицки
Ярослав
99
Хансен
Кристоффер
11
Имас
Хесус
21
Чурлинов
Дарко
9
Диаби
Мохамед
12
Лещыньски
Рафал
2
Палюшек
Александр
5
Петков
Алекс
4
Бейгер
Лукаш
3
Шота
Серафин
19
Ортис
Арнау
16
Покорны
Петер
21
Балута
Тудор
22
Жуковски
Матеуш
17
Шварц
Петр
7
Самец-Талар
Пётр
Ягеллония Белосток
4-2-3-1
Шленск Вроцлав
3-4-2-1

История личных встреч

Ягеллония Белосток
Шленск Вроцлав

19 матчей

68.4%
31.6%
13 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

52.6%
52.6%
10 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

68.4%
21.1%
10.5%
13 побед 4 ничьи 0 побед

19 матчей

26.3%
73.7%
0 побед 5 ничьих 14 побед

Первый тайм

47.4%
52.6%
0 побед 9 ничьих 9 побед

Второй тайм

31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 15 побед

38 матчей

34.2%
28.9%
36.9%
13 побед 11 ничьих 14 побед

Первый тайм

26.3%
50%
23.7%
10 побед 19 ничьих 9 побед

Второй тайм

34.2%
26.3%
39.5%
13 побед 10 ничьих 15 побед

История матчей

Э
3:1
К
2:0
Э
2:1
Э
1:1
Э
2:2
Э
1:1
Э
2:2
Э
0:1
Э
1:0
ЭГА
2:1
Э
1:0
Э
1:1
Э
2:0
Э
0:4
Э
1:0
Э
1:1
Э
4:1
Э
0:4
ЭГБ
3:1
Э
2:1
Э
3:1
EFR
1:1
Э
0:1
Э
1:3
Э
0:3
Э
3:1
КП
0:1
Э
2:3
Э
0:3
Э
3:3
Э
3:1
Э
0:2
Э
1:1
Э
0:0
Э
1:2
Э
2:0
OE
2:0
OE
2:2

Голы

Всего голов

27
23

Голов в среднем за матч

1.35
1.28

Среднее время на гол

66
70

Всего голов

28
28

Голов в среднем за матч

1.56
1.4

Среднее время на гол

57
64

Всего голов

55
51

Голов в среднем за матч

1.45
1.34

Тотал матчей

2.5
37
Больше 97%
Меньше 3%
1
31
Больше 82%
Меньше 18%
7
20
Больше 53%
Меньше 47%
18
14
Больше 37%
Меньше 63%
24
3
Больше 8%
Меньше 92%
35
1
Больше 3%
Меньше 97%
37

Среднее время на гол

62
67

Бомбардиры внутри турнира

Ягеллония Белосток
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Имас Хесус 9 0.56
Пюлюлю Афимико 4 0.25
Хансен Кристоффер 3 0.19
Диаби Мохамед 3 0.19
Кубицки Ярослав 3 0.19
Чурлинов Дарко 2 0.13
Нене III 2 0.13
Виллар Мики 1 0.06
Романчук Тарас 1 0.06
Силва Томаш 1 0.06
Скшипчак Матеуш 1 (1) 0.06
Моутинью Жоау 0 0
Сачек Михал 0 0
Дигес Адриан 0 0
Нгиамба Орельен 0 0
Шленск Вроцлав
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мусёлик Себастьян 3 0.2
Герчио Томмазо 3 0.2
Петров Симеон 2 0.13
Шварц Петр 1 0.07
Петков Алекс 1 0.07
Сверчок Якуб 1 0.07
Ортис Арнау 1 0.07
Jakub Jezierski 1 0.07
Жуковски Матеуш 0 0
Самец-Талар Пётр 0 0

Карточки

Ягеллония Белосток
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Романчук Тарас 4 0
Сачек Михал 4 0
Дигес Адриан 2 1
Моутинью Жоау 3 0
Нене III 3 0
Пюлюлю Афимико 3 0
Диаби Мохамед 2 0
Нгиамба Орельен 2 0
Абрамович Славомир 2 0
Кубицки Ярослав 1 0
Халити Йетмир 1 0
Скшипчак Матеуш 1 0
Марчук Доминик 1 0
Силва Томаш 1 0
Шленск Вроцлав
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Покорны Петер 4 0
Жуковски Матеуш 3 0
Петров Симеон 3 0
Петков Алекс 3 0
Герчио Томмазо 3 0
Маценко Егор 1 1
Шота Серафин 2 0
Бартолевски Матеуш 2 0
Палюшек Александр 2 0
Джаспер Силвестер 2 0
Сверчок Якуб 1 0
Шварц Петр 1 0
Цебуля Марчин 1 0
Лещыньски Рафал 1 0
Науэль Матиас 1 0
Мусёлик Себастьян 1 0
Самец-Талар Пётр 1 0
Индже Бурак 1 0
Ортис Арнау 1 0
Jakub Jezierski 1 0

Результаты матчей

Ягеллония Белосток
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Шленск Вроцлав
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

7
6
Ягеллония Белосток
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Шленск Вроцлав
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

7
5

Упущенные победы

11
5
Ягеллония Белосток
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
25% (4)
25% (4)
Шленск Вроцлав
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
53% (8)
33% (5)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

10
5

Упущенные победы

18
11

Голы по времени матча

Забито

18
6
8 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 2
6 Забивали первыми 2
7 Не забивали 12
4
22%
0
0%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
2
11%
4
67%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
5
28%
0
0%
61-75
4
22%
2
33%
76-90

Пропущено

12
15
5 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
2
17%
3
20%
1-15
2
17%
1
7%
16-30
1
8%
3
20%
31-45
3
25%
1
7%
46-60
1
8%
3
20%
61-75
3
25%
4
27%
76-90

Забито

13
7
7 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 2
9 Не забивали 10
1
8%
2
29%
1-15
3
23%
1
14%
16-30
3
23%
1
14%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
2
15%
1
14%
61-75
2
15%
2
29%
76-90

Пропущено

10
9
3 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
1
10%
1
11%
1-15
1
10%
1
11%
16-30
1
10%
1
11%
31-45
1
10%
2
22%
46-60
2
20%
2
22%
61-75
4
40%
2
22%
76-90

Забито

31
13
15 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 5
11 Забивали первыми 4
0 Не забивали 7
5
16%
2
15%
1-15
5
16%
1
8%
16-30
5
16%
5
38%
31-45
3
10%
0
0%
46-60
7
23%
1
8%
61-75
6
19%
4
31%
76-90

Пропущено

22
24
8 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 12
3
14%
4
17%
1-15
3
14%
2
8%
16-30
2
9%
4
17%
31-45
4
18%
3
13%
46-60
3
14%
5
21%
61-75
7
32%
6
25%
76-90

Результаты последних матчей

Ягеллония Белосток
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Ягеллония Белосток - Ракув 2:2 Ягеллония Белосток - Мольде 3:0 Гурник Забже - Ягеллония Белосток 0:2 Хойничанка Хойнице - Ягеллония Белосток 0:3
Ягеллония Белосток - Корона Кельце 3:1 Ягеллония Белосток - Петрокуб 2:0 Заглембе Любин - Ягеллония Белосток 1:3 Орлета Радзин - Ягеллония Белосток 0:3 Ягеллония Белосток - Легия 1:1 Копенгаген - Ягеллония Белосток 1:2 Пяст - Ягеллония Белосток 0:1 Мотор Люблин - Ягеллония Белосток 0:2 Ягеллония Белосток - Лехия Гданьск 3:2 Лех - Ягеллония Белосток 5:0 Ягеллония Белосток - Видзев Лодзь 1:0 Аякс - Ягеллония Белосток 3:0 ГКС Катовице - Ягеллония Белосток 3:1 Ягеллония Белосток - Аякс 1:4 Ягеллония Белосток - Краковия 2:4 Будё-Глимт - Ягеллония Белосток 4:1
Шленск Вроцлав
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Шленск Вроцлав - Гурник Забже 0:1 Заглембе Любин - Шленск Вроцлав 3:0 Радомяк Радом - Шленск Вроцлав 0:3 Шленск Вроцлав - Ракув 0:0
Шленск Вроцлав - Сталь Мелец 2:1 ГКС Катовице - Шленск Вроцлав 0:0 Шленск Вроцлав - Краковия 2:4 Мотор Люблин - Шленск Вроцлав 2:1 Лех - Шленск Вроцлав 1:0 Шленск Вроцлав - Тыхы 2:2 Погонь Щецин - Шленск Вроцлав 5:3 Шленск Вроцлав - Легия 1:1 Шленск Вроцлав - Корона Кельце 1:1 Шленск Вроцлав - Санкт-Галлен 3:2 Видзев Лодзь - Шленск Вроцлав 0:0 Санкт-Галлен - Шленск Вроцлав 2:0 Шленск Вроцлав - Рига 3:1 Пяст - Шленск Вроцлав 2:0 Рига - Шленск Вроцлав 1:0 Шленск Вроцлав - Лехия Гданьск 1:1

Результаты матчей

Ягеллония Белосток
Шленск Вроцлав

Точный счет

2:0
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
1:1
3 раза 43%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%

Точное количество голов

2
5 раз 56%
1
2 раза 22%
3
2 раза 22%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%

Точный счет

0:2
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
0:0
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
5:3
1 раз 13%

Точное количество голов

2
2 раза 29%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
0
5 раз 63%
1
1 раз 13%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Точный счет

0:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
0:0
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
5:3
1 раз 7%

Точное количество голов

2
7 раз 44%
1
4 раза 25%
3
4 раза 25%
0
1 раз 6%
0
7 раз 47%
1
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Ягеллония Белосток
Шленск Вроцлав

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
1.5
Больше Меньше
2
5
2
7
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
3
5
4
3
1.5
2
6
2
5
2.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
1
0.5
Больше Меньше
8
7
11
5
1.5
4
11
4
12
2.5
1
14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лех
 15 11 1 3 30 - 12 34
2.
Ягеллония Белосток
 16 10 3 3 30 - 23 33
3.
Ракув
 15 9 4 2 19 - 6 31
4.
Краковия
 15 9 2 4 33 - 24 29
5.
Легия
 15 7 4 4 28 - 19 25
6.
Мотор Люблин
 16 7 3 6 24 - 28 24
7.
Погонь Щецин
 15 7 1 7 21 - 20 22
8.
Видзев Лодзь
 15 6 4 5 20 - 19 22
9.
Гурник Забже
 15 6 3 6 19 - 17 21
10.
Пяст
 15 5 5 5 18 - 17 20
11.
ГКС Катовице
 15 5 4 6 24 - 22 19
12.
Заглембе Любин
 16 5 3 8 15 - 23 18
13.
Радомяк Радом
 14 5 1 8 19 - 21 16
14.
Корона Кельце
 15 4 4 7 12 - 22 16
15.
Сталь Мелец
 15 4 3 8 14 - 19 15
16.
Лехия Гданьск
 15 2 5 8 17 - 28 11
17.
Пуща Неполомице
 15 2 5 8 13 - 25 11
18.
Шленск Вроцлав
 15 1 7 7 13 - 24 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лех
 8 7 0 1 21 - 6 21
2.
Погонь Щецин
 8 7 0 1 15 - 5 21
3.
Ягеллония Белосток
 9 5 3 1 18 - 12 18
4.
Легия
 8 5 1 2 19 - 9 16
5.
Сталь Мелец
 8 4 2 2 10 - 7 14
6.
Ракув
 7 4 1 2 9 - 3 13
7.
Видзев Лодзь
 7 4 1 2 8 - 6 13
8.
Заглембе Любин
 8 4 1 3 10 - 8 13
9.
Краковия
 8 3 2 3 17 - 16 11
10.
Мотор Люблин
 8 3 2 3 11 - 12 11
11.
Радомяк Радом
 7 3 1 3 12 - 9 10
12.
Гурник Забже
 7 3 1 3 9 - 7 10
13.
Пяст
 7 2 3 2 11 - 10 9
14.
Пуща Неполомице
 7 2 3 2 11 - 13 9
15.
ГКС Катовице
 8 2 3 3 10 - 9 9
16.
Корона Кельце
 7 2 1 4 6 - 9 7
17.
Шленск Вроцлав
 7 1 4 2 7 - 9 7
18.
Лехия Гданьск
 7 1 2 4 5 - 10 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краковия
 7 6 0 1 16 - 8 18
2.
Ракув
 8 5 3 0 10 - 3 18
3.
Ягеллония Белосток
 7 5 0 2 12 - 11 15
4.
Лех
 7 4 1 2 9 - 6 13
5.
Мотор Люблин
 8 4 1 3 13 - 16 13
6.
Гурник Забже
 8 3 2 3 10 - 10 11
7.
Пяст
 8 3 2 3 7 - 7 11
8.
ГКС Катовице
 7 3 1 3 14 - 13 10
9.
Легия
 7 2 3 2 9 - 10 9
10.
Видзев Лодзь
 8 2 3 3 12 - 13 9
11.
Корона Кельце
 8 2 3 3 6 - 13 9
12.
Радомяк Радом
 7 2 0 5 7 - 12 6
13.
Лехия Гданьск
 8 1 3 4 12 - 18 6
14.
Заглембе Любин
 8 1 2 5 5 - 15 5
15.
Шленск Вроцлав
 8 0 3 5 6 - 15 3
16.
Пуща Неполомице
 8 0 2 6 2 - 12 2
17.
Сталь Мелец
 7 0 1 6 4 - 12 1
18.
Погонь Щецин
 7 0 1 6 6 - 15 1
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Краковия Кялльман Беньямин 10 (5)
Радомяк Радом Роча Леонардо 10
Ягеллония Белосток Имас Хесус 9 (3)
Лех Исхак Микаэль 9 (3)
Мотор Люблин Мраз Самуэл 8 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Ракув Берггрен Густав 1 5
Видзев Лодзь Фернандес Хуан III 1 4
Заглембе Любин Налепа Михал 2 2
Краковия Какабадзе Отар 5
Радомяк Радом Донис Христос 5
Весь список
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      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 39'
      Жоао Моутинью сделал результативную передачу.
    • 39'
      Г О О О О Л - Диаби Мохамед бьет в цель!
    • 34'
      Самец-Талар Пётр сделал результативную передачу.
    • 34'
      Г О О О О Л - Ортис Арнау бьет в цель!
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