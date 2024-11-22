Тур: 16. Стадион: Городской стадион Белостока. Главный судья: Karol Arys
2:2
Конец матча
0'
0:1
34' ГолОртис Арнау
1:1
39' ГолДиаби Мохамед
2:1
70' ГолИмас Хесус
74' Желтая карточкаПокорны Петер
2:2
88' ГолJakub Jezierski
90' Желтая карточкаНгиамба Орельен
90'+6
Ход матча
34'
0:1
39'
1:1
70'
2:1
74'
88'
2:2
90'
90'
17
Дигес
Адриан
8
Нене
III
11
Имас
Хесус
19
Ортис
Арнау
21
Балута
Тудор
17
Шварц
Петр
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Дигес АдрианЗащитник
- Защитник
-
8 Нене IIIПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Имас ХесусПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
82 Силва ТомашЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Виллар МикиПолузащитник
-
-
Главный тренер: Семенец Адриан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Ортис АрнауЗащитник
- Полузащитник
-
21 Балута ТудорПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Шварц ПетрПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
33 Маценко ЕгорЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Индже БуракПолузащитник
-
-
-
-
99 Adam Basse
-
Главный тренер: Michal Hetel
История личных встреч
Ягеллония Белосток
Шленск Вроцлав
19 матчей
68.4%
31.6%
13 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
52.6%
52.6%
10 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
68.4%
21.1%
10.5%
13 побед 4 ничьи 0 побед
19 матчей
26.3%
73.7%
0 побед 5 ничьих 14 побед
Первый тайм
47.4%
52.6%
0 побед 9 ничьих 9 побед
Второй тайм
31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 15 побед
38 матчей
34.2%
28.9%
36.9%
13 побед 11 ничьих 14 побед
Первый тайм
26.3%
50%
23.7%
10 побед 19 ничьих 9 побед
Второй тайм
34.2%
26.3%
39.5%
13 побед 10 ничьих 15 побед
История матчей
Голы
Всего голов
27
23
Голов в среднем за матч
1.35
1.28
Среднее время на гол
66
70
Всего голов
28
28
Голов в среднем за матч
1.56
1.4
Среднее время на гол
57
64
Всего голов
55
51
Голов в среднем за матч
1.45
1.34
Тотал матчей
2.5
37
Больше 97%
Меньше 3%
1
31
Больше 82%
Меньше 18%
7
20
Больше 53%
Меньше 47%
18
14
Больше 37%
Меньше 63%
24
3
Больше 8%
Меньше 92%
35
1
Больше 3%
Меньше 97%
37
Среднее время на гол
62
67
Бомбардиры внутри турнира
Ягеллония Белосток
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Имас Хесус
|9
|0.56
|Пюлюлю Афимико
|4
|0.25
|Хансен Кристоффер
|3
|0.19
|Диаби Мохамед
|3
|0.19
|Кубицки Ярослав
|3
|0.19
|Чурлинов Дарко
|2
|0.13
|Нене III
|2
|0.13
|Виллар Мики
|1
|0.06
|Романчук Тарас
|1
|0.06
|Силва Томаш
|1
|0.06
|Скшипчак Матеуш
|1 (1)
|0.06
|Моутинью Жоау
|0
|0
|Сачек Михал
|0
|0
|Дигес Адриан
|0
|0
|Нгиамба Орельен
|0
|0
Шленск Вроцлав
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мусёлик Себастьян
|3
|0.2
|Герчио Томмазо
|3
|0.2
|Петров Симеон
|2
|0.13
|Шварц Петр
|1
|0.07
|Петков Алекс
|1
|0.07
|Сверчок Якуб
|1
|0.07
|Ортис Арнау
|1
|0.07
|Jakub Jezierski
|1
|0.07
|Жуковски Матеуш
|0
|0
|Самец-Талар Пётр
|0
|0
Карточки
Ягеллония Белосток
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Романчук Тарас
|4
|0
|Сачек Михал
|4
|0
|Дигес Адриан
|2
|1
|Моутинью Жоау
|3
|0
|Нене III
|3
|0
|Пюлюлю Афимико
|3
|0
|Диаби Мохамед
|2
|0
|Нгиамба Орельен
|2
|0
|Абрамович Славомир
|2
|0
|Кубицки Ярослав
|1
|0
|Халити Йетмир
|1
|0
|Скшипчак Матеуш
|1
|0
|Марчук Доминик
|1
|0
|Силва Томаш
|1
|0
Шленск Вроцлав
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Покорны Петер
|4
|0
|Жуковски Матеуш
|3
|0
|Петров Симеон
|3
|0
|Петков Алекс
|3
|0
|Герчио Томмазо
|3
|0
|Маценко Егор
|1
|1
|Шота Серафин
|2
|0
|Бартолевски Матеуш
|2
|0
|Палюшек Александр
|2
|0
|Джаспер Силвестер
|2
|0
|Сверчок Якуб
|1
|0
|Шварц Петр
|1
|0
|Цебуля Марчин
|1
|0
|Лещыньски Рафал
|1
|0
|Науэль Матиас
|1
|0
|Мусёлик Себастьян
|1
|0
|Самец-Талар Пётр
|1
|0
|Индже Бурак
|1
|0
|Ортис Арнау
|1
|0
|Jakub Jezierski
|1
|0
Результаты матчей
Ягеллония Белосток
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Шленск Вроцлав
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
7
6
Ягеллония Белосток
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Шленск Вроцлав
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
7
5
Упущенные победы
11
5
Ягеллония Белосток
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
25% (4)
25% (4)
Шленск Вроцлав
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
53% (8)
33% (5)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
10
5
Упущенные победы
18
11
Голы по времени матча
Забито
18
6
8 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 2
6 Забивали первыми 2
7 Не забивали 12
4
22%
0
0%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
2
11%
4
67%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
5
28%
0
0%
61-75
4
22%
2
33%
76-90
Пропущено
12
15
5 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
2
17%
3
20%
1-15
2
17%
1
7%
16-30
1
8%
3
20%
31-45
3
25%
1
7%
46-60
1
8%
3
20%
61-75
3
25%
4
27%
76-90
Забито
13
7
7 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 2
9 Не забивали 10
1
8%
2
29%
1-15
3
23%
1
14%
16-30
3
23%
1
14%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
2
15%
1
14%
61-75
2
15%
2
29%
76-90
Пропущено
10
9
3 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
1
10%
1
11%
1-15
1
10%
1
11%
16-30
1
10%
1
11%
31-45
1
10%
2
22%
46-60
2
20%
2
22%
61-75
4
40%
2
22%
76-90
Забито
31
13
15 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 5
11 Забивали первыми 4
0 Не забивали 7
5
16%
2
15%
1-15
5
16%
1
8%
16-30
5
16%
5
38%
31-45
3
10%
0
0%
46-60
7
23%
1
8%
61-75
6
19%
4
31%
76-90
Пропущено
22
24
8 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 12
3
14%
4
17%
1-15
3
14%
2
8%
16-30
2
9%
4
17%
31-45
4
18%
3
13%
46-60
3
14%
5
21%
61-75
7
32%
6
25%
76-90
Результаты последних матчей
Ягеллония Белосток
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Ягеллония Белосток - Ракув 2:2 Ягеллония Белосток - Мольде 3:0 Гурник Забже - Ягеллония Белосток 0:2 Хойничанка Хойнице - Ягеллония Белосток 0:3
Ягеллония Белосток - Корона Кельце 3:1 Ягеллония Белосток - Петрокуб 2:0 Заглембе Любин - Ягеллония Белосток 1:3 Орлета Радзин - Ягеллония Белосток 0:3 Ягеллония Белосток - Легия 1:1 Копенгаген - Ягеллония Белосток 1:2 Пяст - Ягеллония Белосток 0:1 Мотор Люблин - Ягеллония Белосток 0:2 Ягеллония Белосток - Лехия Гданьск 3:2 Лех - Ягеллония Белосток 5:0 Ягеллония Белосток - Видзев Лодзь 1:0 Аякс - Ягеллония Белосток 3:0 ГКС Катовице - Ягеллония Белосток 3:1 Ягеллония Белосток - Аякс 1:4 Ягеллония Белосток - Краковия 2:4 Будё-Глимт - Ягеллония Белосток 4:1
Шленск Вроцлав
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Шленск Вроцлав - Гурник Забже 0:1 Заглембе Любин - Шленск Вроцлав 3:0 Радомяк Радом - Шленск Вроцлав 0:3 Шленск Вроцлав - Ракув 0:0
Шленск Вроцлав - Сталь Мелец 2:1 ГКС Катовице - Шленск Вроцлав 0:0 Шленск Вроцлав - Краковия 2:4 Мотор Люблин - Шленск Вроцлав 2:1 Лех - Шленск Вроцлав 1:0 Шленск Вроцлав - Тыхы 2:2 Погонь Щецин - Шленск Вроцлав 5:3 Шленск Вроцлав - Легия 1:1 Шленск Вроцлав - Корона Кельце 1:1 Шленск Вроцлав - Санкт-Галлен 3:2 Видзев Лодзь - Шленск Вроцлав 0:0 Санкт-Галлен - Шленск Вроцлав 2:0 Шленск Вроцлав - Рига 3:1 Пяст - Шленск Вроцлав 2:0 Рига - Шленск Вроцлав 1:0 Шленск Вроцлав - Лехия Гданьск 1:1
Результаты матчей
Ягеллония Белосток
Шленск Вроцлав
Точный счет
2:0
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
1:1
3 раза 43%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%
Точное количество голов
2
5 раз 56%
1
2 раза 22%
3
2 раза 22%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
Точный счет
0:2
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
0:0
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
5:3
1 раз 13%
Точное количество голов
2
2 раза 29%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
0
5 раз 63%
1
1 раз 13%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
Точный счет
0:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
0:0
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
5:3
1 раз 7%
Точное количество голов
2
7 раз 44%
1
4 раза 25%
3
4 раза 25%
0
1 раз 6%
0
7 раз 47%
1
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Ягеллония Белосток
Шленск Вроцлав
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
25
27
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
35
43
26
25
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
151
Больше Меньше
87
115
411
412
114
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Краковия
|Кялльман Беньямин
|10 (5)
|Радомяк Радом
|Роча Леонардо
|10
|Ягеллония Белосток
|Имас Хесус
|9 (3)
|Лех
|Исхак Микаэль
|9 (3)
|Мотор Люблин
|Мраз Самуэл
|8 (2)
|Ракув
|Берггрен Густав
|1 5
|Видзев Лодзь
|Фернандес Хуан III
|1 4
|Заглембе Любин
|Налепа Михал
|2 2
|Краковия
|Какабадзе Отар
|5
|Радомяк Радом
|Донис Христос
|5