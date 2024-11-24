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  3. Польша
  4. Экстракласса 2024-2025
Тур: 16. Стадион: . Главный судья: Красны Себастьян
Радомяк Радом
1:2
Конец матча
Сталь Мелец
0'
0:1
32' Пенальти
Piotr Wlazlo
0:2
44' Гол
Шкурин Илья
58' Желтая карточка
Новаес Пальярес Луис Густаво
1:2
74' Гол в свои ворота
Дадок Роберт
80' Желтая карточка
Леандро
90' Желтая карточка
Зенгер Марвин
90'+3
1
Maciej
Kikolski
24
Уаттара
Зиэ
29
Бранко
Рафаэл
8
Новаес
Пальярес
Луис
Густаво
13
Гжесик
Ян
77
Донис
Христос
6
Жордау
Бруну
7
Пеглоу
10
Roberto
Alves
70
Вагнер
да
Силва
17
Роча
Леонардо
39
Монджик
Якуб
18
Piotr
Wlazlo
3
Эсселинк
Берт
15
Зенгер
Марвин
27
Яунземс
Алвис
10
Доманьски
Мацей
6
Гийомье
Мэтью
23
Гетингер
Крыстян
96
Дадок
Роберт
17
Шкурин
Илья
44
Serhij
Krykun
Радомяк Радом
4-2-3-1
Сталь Мелец
3-4-3

История личных встреч

Радомяк Радом
Сталь Мелец

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

100%
0 побед 5 ничьих 0 побед

10 матчей

30%
40%
30%
3 победы 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

30%
30%
40%
3 победы 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

20%
80%
2 победы 8 ничьих 0 побед

История матчей

Э
2:1
Э
2:0
Э
1:0
Э
1:1
Э
1:1
Э
1:0
ПД
2:0
ПД
2:0
ВД
1:1
ВД
1:1

Голы

Всего голов

7
2

Голов в среднем за матч

1.4
0.4

Среднее время на гол

64
225

Всего голов

7
3

Голов в среднем за матч

1.4
0.6

Среднее время на гол

64
150

Всего голов

14
5

Голов в среднем за матч

1.4
0.5

Тотал матчей

2.5
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

64
180

Бомбардиры внутри турнира

Радомяк Радом
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Роча Леонардо 10 (2) 0.67
Уаттара Зиэ 3 0.2
Гжесик Ян 1 0.07
Леандро 1 0.07
Энрике Паулу 1 0.07
Пеглоу 1 0.07
Капемба Освальдо Педро 1 0.07
Вольски Рафал 0 0
Roberto Alves 0 0
Michal Kaput 0 0
Guilherme Zimovski 0 0
Сталь Мелец
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шкурин Илья 5 0.31
Piotr Wlazlo 4 (2) 0.25
Вольштыньски Лукаш 2 0.13
Гийомье Мэтью 1 0.06
Доманьски Мацей 1 0.06
Serhij Krykun 1 0.06
Зенгер Марвин 1 0.06
Ravve Assayeg 1 0.06
Дадок Роберт 0 0
Гетингер Крыстян 0 0
Яунземс Алвис 0 0
Karol Knap 0 0
Adrian Bukowski 0 0

Карточки

Радомяк Радом
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Донис Христос 5 0
Леандро 4 0
Энрике Паулу 4 0
Бранко Рафаэл 2 1
Жордау Бруну 3 0
Michal Kaput 3 0
Уаттара Зиэ 3 0
Вагнер да Силва 2 0
Damian Jakubik 2 0
Roberto Alves 2 0
Гжесик Ян 2 0
Роча Леонардо 2 0
Пеглоу 2 0
Мамедов Рахиль 1 0
Новаес Пальярес Луис Густаво 1 0
Guilherme Zimovski 1 0
Сталь Мелец
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Зенгер Марвин 3 1
Матрас Матеуш 4 0
Эсселинк Берт 2 1
Гийомье Мэтью 3 0
Krzysztof Wolkowicz 2 0
Доманьски Мацей 2 0
Дадок Роберт 2 0
Шкурин Илья 2 0
Гербовски Фридерик 2 0
Karol Knap 2 0
Piotr Wlazlo 0 1
Вольштыньски Лукаш 1 0
Багалианис Петрос 1 0
Стемпень Матеуш 1 0
Koki Hinokio 1 0
Adrian Bukowski 1 0
Монджик Якуб 1 0
Dawid Tkacz 1 0
Ravve Assayeg 1 0

Результаты матчей

Радомяк Радом
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)
Сталь Мелец
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

3
4
Радомяк Радом
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Сталь Мелец
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
0% (0)
88% (7)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

11
3

Упущенные победы

3
10
Радомяк Радом
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
27% (4)
20% (3)
Сталь Мелец
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
13% (2)
69% (11)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

12
3

Упущенные победы

6
14

Голы по времени матча

Забито

11
7
3 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
10 Не забивали 11
3
27%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
3
43%
31-45
5
45%
0
0%
46-60
1
9%
2
29%
61-75
2
18%
1
14%
76-90

Пропущено

13
12
6 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
6
46%
2
17%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
4
31%
2
17%
61-75
3
23%
5
42%
76-90

Забито

7
10
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 5
10 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
3
43%
2
20%
31-45
1
14%
3
30%
46-60
1
14%
2
20%
61-75
1
14%
3
30%
76-90

Пропущено

12
7
5 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
3
25%
4
57%
31-45
1
8%
1
14%
46-60
3
25%
1
14%
61-75
3
25%
1
14%
76-90

Забито

18
17
7 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 7
5 Не забивали 5
3
17%
0
0%
1-15
1
6%
1
6%
16-30
3
17%
5
29%
29%
31-45
6
33%
3
18%
46-60
2
11%
4
24%
61-75
3
17%
4
24%
76-90

Пропущено

25
19
11 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 12
0
0%
0
0%
1-15
2
8%
2
11%
16-30
9
36%
6
32%
31-45
1
4%
2
11%
46-60
7
28%
3
16%
61-75
6
24%
6
32%
76-90

Результаты последних матчей

Радомяк Радом
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Погонь Щецин - Радомяк Радом 0:1 Радомяк Радом - Пяст 1:1 Радомяк Радом - Шленск Вроцлав 0:3 Лех - Радомяк Радом 2:1
Радомяк Радом - Пуща Неполомице 2:0 Радомяк Радом - Ракув 0:2 Заглембе Любин - Радомяк Радом 1:0 Гурник Забже - Радомяк Радом 0:1 Радомяк Радом - Корона Кельце 4:0 Лехия Гданьск - Радомяк Радом 1:0 Оскар Пшисуха - Радомяк Радом 1:2 Радомяк Радом - Краковия 2:1 Видзев Лодзь - Радомяк Радом 3:2 Легия - Радомяк Радом 4:1 Радомяк Радом - Гурник Забже 1:2 Радомяк Радом - Ягеллония Белосток 2:3 ГКС Катовице - Радомяк Радом 1:2 Радомяк Радом - Мотор Люблин 1:1 Краковия - Радомяк Радом 0:1 Корона Кельце - Радомяк Радом 0:3
Сталь Мелец
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Сталь Мелец - Пуща Неполомице 2:0 Ракув - Сталь Мелец 1:0 Сталь Мелец - Заглембе Любин 2:2 Шленск Вроцлав - Сталь Мелец 2:1
Гурник Забже - Сталь Мелец 3:1 Сталь Мелец - Лехия Гданьск 2:1 Краковия - Сталь Мелец 1:1 Корона Кельце - Сталь Мелец 1:1 Сталь Мелец - Мотор Люблин 1:0 Сталь Мелец - Лех 0:2 Корона Кельце - Сталь Мелец 2:1 Сталь Мелец - Пяст 2:0 Погонь Щецин - Сталь Мелец 1:0 Ягеллония Белосток - Сталь Мелец 2:0 Сталь Мелец - ГКС Катовице 0:1 Сталь Мелец - Видзев Лодзь 1:1 Сталь Жешув - Сталь Мелец 0:5 ЛКС Лодзь - Сталь Мелец 3:1 Сталь Мелец - Сандецья 0:1 Сталь Мелец - Р. Жешув 2:2

Результаты матчей

Радомяк Радом
Сталь Мелец

Точный счет

1:2
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
2:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%

Точное количество голов

2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%
4
1 раз 13%
2
4 раза 50%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%

Точный счет

1:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
1:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
1
4 раза 50%
0
3 раза 38%
2
1 раз 13%

Точный счет

1:2
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
1:0
3 раза 19%
2:0
3 раза 19%
2:1
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 40%
2
5 раз 33%
0
3 раза 20%
4
1 раз 7%
1
6 раз 38%
0
5 раз 31%
2
5 раз 31%

Тоталы голов в матче

Радомяк Радом
Сталь Мелец

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
6
2
4
4
1.5
4
4
1
7
2.5
1
7
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
5
3
2
5
1.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
0.5
Больше Меньше
11
5
6
9
1.5
5
11
1
14
2.5
1
14
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лех
 16 12 1 3 32 - 12 37
2.
Ягеллония Белосток
 16 10 3 3 30 - 23 33
3.
Ракув
 15 9 4 2 19 - 6 31
4.
Краковия
 16 9 2 5 35 - 27 29
5.
Легия
 16 8 4 4 31 - 21 28
6.
Погонь Щецин
 16 8 1 7 24 - 20 25
7.
Мотор Люблин
 16 7 3 6 24 - 28 24
8.
Видзев Лодзь
 15 6 4 5 20 - 19 22
9.
Гурник Забже
 15 6 3 6 19 - 17 21
10.
Пяст
 15 5 5 5 18 - 17 20
11.
ГКС Катовице
 16 5 4 7 24 - 24 19
12.
Сталь Мелец
 16 5 3 8 16 - 20 18
13.
Заглембе Любин
 16 5 3 8 15 - 23 18
14.
Радомяк Радом
 15 5 1 9 20 - 23 16
15.
Корона Кельце
 15 4 4 7 12 - 22 16
16.
Пуща Неполомице
 15 2 5 8 13 - 25 11
17.
Лехия Гданьск
 16 2 5 9 17 - 31 11
18.
Шленск Вроцлав
 15 1 7 7 13 - 24 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лех
 9 8 0 1 23 - 6 24
2.
Погонь Щецин
 8 7 0 1 15 - 5 21
3.
Легия
 9 6 1 2 22 - 11 19
4.
Ягеллония Белосток
 9 5 3 1 18 - 12 18
5.
Сталь Мелец
 8 4 2 2 10 - 7 14
6.
Ракув
 7 4 1 2 9 - 3 13
7.
Видзев Лодзь
 7 4 1 2 8 - 6 13
8.
Заглембе Любин
 8 4 1 3 10 - 8 13
9.
Краковия
 8 3 2 3 17 - 16 11
10.
Мотор Люблин
 8 3 2 3 11 - 12 11
11.
Гурник Забже
 7 3 1 3 9 - 7 10
12.
Радомяк Радом
 8 3 1 4 13 - 11 10
13.
Пяст
 7 2 3 2 11 - 10 9
14.
Пуща Неполомице
 7 2 3 2 11 - 13 9
15.
ГКС Катовице
 8 2 3 3 10 - 9 9
16.
Корона Кельце
 7 2 1 4 6 - 9 7
17.
Шленск Вроцлав
 7 1 4 2 7 - 9 7
18.
Лехия Гданьск
 8 1 2 5 5 - 13 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краковия
 8 6 0 2 18 - 11 18
2.
Ракув
 8 5 3 0 10 - 3 18
3.
Ягеллония Белосток
 7 5 0 2 12 - 11 15
4.
Лех
 7 4 1 2 9 - 6 13
5.
Мотор Люблин
 8 4 1 3 13 - 16 13
6.
Гурник Забже
 8 3 2 3 10 - 10 11
7.
Пяст
 8 3 2 3 7 - 7 11
8.
ГКС Катовице
 8 3 1 4 14 - 15 10
9.
Легия
 7 2 3 2 9 - 10 9
10.
Видзев Лодзь
 8 2 3 3 12 - 13 9
11.
Корона Кельце
 8 2 3 3 6 - 13 9
12.
Радомяк Радом
 7 2 0 5 7 - 12 6
13.
Лехия Гданьск
 8 1 3 4 12 - 18 6
14.
Заглембе Любин
 8 1 2 5 5 - 15 5
15.
Погонь Щецин
 8 1 1 6 9 - 15 4
16.
Сталь Мелец
 8 1 1 6 6 - 13 4
17.
Шленск Вроцлав
 8 0 3 5 6 - 15 3
18.
Пуща Неполомице
 8 0 2 6 2 - 12 2
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Топ бомбардиров
Краковия Кялльман Беньямин 11 (6)
Лех Исхак Микаэль 10 (3)
Погонь Щецин Кулурис Эфтимос 10
Радомяк Радом Роча Леонардо 10
Ягеллония Белосток Имас Хесус 9 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Ракув Берггрен Густав 1 5
Видзев Лодзь Фернандес Хуан III 1 4
Заглембе Любин Налепа Михал 2 2
Краковия Какабадзе Отар 5
Радомяк Радом Донис Христос 5
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  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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    • 44'
      Яунземс Алвис сделал результативную передачу.
    • 44'
      Г О О О О Л - Илья Шкурин бьет в цель!
    • 32'
      Г О О О О Л - Piotr Wlazlo из команды Сталь Мелец забивает с точки!
    • Судья начинает матч
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