Тур: 16. Стадион: Stadion im. Braci Czachorow. Главный судья: Красны Себастьян
1:2
Конец матча
0'
0:1
32' ПенальтиPiotr Wlazlo
0:2
44' ГолШкурин Илья
58' Желтая карточкаНоваес Пальярес Луис Густаво
1:2
74' Гол в свои воротаДадок Роберт
80' Желтая карточкаЛеандро
90' Желтая карточкаЗенгер Марвин
90'+3
Ход матча
32'
0:1
44'
0:2
74'
1:2
80'
90'
90'
24
Уаттара
Зиэ
13
Гжесик
Ян
7
Пеглоу
39
Монджик
Якуб
18
Piotr
Wlazlo
96
Дадок
Роберт
17
Шкурин
Илья
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Уаттара ЗиэЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Гжесик ЯнЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
7 ПеглоуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
9 ЛеандроПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
28 Michal Kaput
-
-
-
Главный тренер: Балтазар Бруно
- Основной состав
-
39 Монджик ЯкубВратарь
-
18 Piotr WlazloЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
96 Дадок РобертНападающий
-
17 Шкурин ИльяНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Ялоха КонрадВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
19 Dawid Tkacz
-
-
-
Главный тренер: Janusz Niedzwiedz
История личных встреч
Радомяк Радом
Сталь Мелец
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
100%
0 побед 5 ничьих 0 побед
10 матчей
30%
40%
30%
3 победы 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
30%
30%
40%
3 победы 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
20%
80%
2 победы 8 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
7
2
Голов в среднем за матч
1.4
0.4
Среднее время на гол
64
225
Всего голов
7
3
Голов в среднем за матч
1.4
0.6
Среднее время на гол
64
150
Всего голов
14
5
Голов в среднем за матч
1.4
0.5
Тотал матчей
2.5
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
Среднее время на гол
64
180
Бомбардиры внутри турнира
Радомяк Радом
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Роча Леонардо
|10 (2)
|0.67
|Уаттара Зиэ
|3
|0.2
|Гжесик Ян
|1
|0.07
|Леандро
|1
|0.07
|Энрике Паулу
|1
|0.07
|Пеглоу
|1
|0.07
|Капемба Освальдо Педро
|1
|0.07
|Вольски Рафал
|0
|0
|Roberto Alves
|0
|0
|Michal Kaput
|0
|0
|Guilherme Zimovski
|0
|0
Сталь Мелец
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шкурин Илья
|5
|0.31
|Piotr Wlazlo
|4 (2)
|0.25
|Вольштыньски Лукаш
|2
|0.13
|Гийомье Мэтью
|1
|0.06
|Доманьски Мацей
|1
|0.06
|Serhij Krykun
|1
|0.06
|Зенгер Марвин
|1
|0.06
|Ravve Assayeg
|1
|0.06
|Дадок Роберт
|0
|0
|Гетингер Крыстян
|0
|0
|Яунземс Алвис
|0
|0
|Karol Knap
|0
|0
|Adrian Bukowski
|0
|0
Карточки
Радомяк Радом
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Донис Христос
|5
|0
|Леандро
|4
|0
|Энрике Паулу
|4
|0
|Бранко Рафаэл
|2
|1
|Жордау Бруну
|3
|0
|Michal Kaput
|3
|0
|Уаттара Зиэ
|3
|0
|Вагнер да Силва
|2
|0
|Damian Jakubik
|2
|0
|Roberto Alves
|2
|0
|Гжесик Ян
|2
|0
|Роча Леонардо
|2
|0
|Пеглоу
|2
|0
|Мамедов Рахиль
|1
|0
|Новаес Пальярес Луис Густаво
|1
|0
|Guilherme Zimovski
|1
|0
Сталь Мелец
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Зенгер Марвин
|3
|1
|Матрас Матеуш
|4
|0
|Эсселинк Берт
|2
|1
|Гийомье Мэтью
|3
|0
|Krzysztof Wolkowicz
|2
|0
|Доманьски Мацей
|2
|0
|Дадок Роберт
|2
|0
|Шкурин Илья
|2
|0
|Гербовски Фридерик
|2
|0
|Karol Knap
|2
|0
|Piotr Wlazlo
|0
|1
|Вольштыньски Лукаш
|1
|0
|Багалианис Петрос
|1
|0
|Стемпень Матеуш
|1
|0
|Koki Hinokio
|1
|0
|Adrian Bukowski
|1
|0
|Монджик Якуб
|1
|0
|Dawid Tkacz
|1
|0
|Ravve Assayeg
|1
|0
Результаты матчей
Радомяк Радом
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)
Сталь Мелец
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
3
4
Радомяк Радом
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Сталь Мелец
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
0% (0)
88% (7)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
11
3
Упущенные победы
3
10
Радомяк Радом
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
27% (4)
20% (3)
Сталь Мелец
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
13% (2)
69% (11)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
12
3
Упущенные победы
6
14
Голы по времени матча
Забито
11
7
3 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
10 Не забивали 11
3
27%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
3
43%
31-45
5
45%
0
0%
46-60
1
9%
2
29%
61-75
2
18%
1
14%
76-90
Пропущено
13
12
6 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
6
46%
2
17%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
4
31%
2
17%
61-75
3
23%
5
42%
76-90
Забито
7
10
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 5
10 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
3
43%
2
20%
31-45
1
14%
3
30%
46-60
1
14%
2
20%
61-75
1
14%
3
30%
76-90
Пропущено
12
7
5 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
3
25%
4
57%
31-45
1
8%
1
14%
46-60
3
25%
1
14%
61-75
3
25%
1
14%
76-90
Забито
18
17
7 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 7
5 Не забивали 5
3
17%
0
0%
1-15
1
6%
1
6%
16-30
3
17%
5
29%
29%
31-45
6
33%
3
18%
46-60
2
11%
4
24%
61-75
3
17%
4
24%
76-90
Пропущено
25
19
11 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 12
0
0%
0
0%
1-15
2
8%
2
11%
16-30
9
36%
6
32%
31-45
1
4%
2
11%
46-60
7
28%
3
16%
61-75
6
24%
6
32%
76-90
Результаты последних матчей
Радомяк Радом
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Погонь Щецин - Радомяк Радом 0:1 Радомяк Радом - Пяст 1:1 Радомяк Радом - Шленск Вроцлав 0:3 Лех - Радомяк Радом 2:1
Радомяк Радом - Пуща Неполомице 2:0 Радомяк Радом - Ракув 0:2 Заглембе Любин - Радомяк Радом 1:0 Гурник Забже - Радомяк Радом 0:1 Радомяк Радом - Корона Кельце 4:0 Лехия Гданьск - Радомяк Радом 1:0 Оскар Пшисуха - Радомяк Радом 1:2 Радомяк Радом - Краковия 2:1 Видзев Лодзь - Радомяк Радом 3:2 Легия - Радомяк Радом 4:1 Радомяк Радом - Гурник Забже 1:2 Радомяк Радом - Ягеллония Белосток 2:3 ГКС Катовице - Радомяк Радом 1:2 Радомяк Радом - Мотор Люблин 1:1 Краковия - Радомяк Радом 0:1 Корона Кельце - Радомяк Радом 0:3
Сталь Мелец
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Сталь Мелец - Пуща Неполомице 2:0 Ракув - Сталь Мелец 1:0 Сталь Мелец - Заглембе Любин 2:2 Шленск Вроцлав - Сталь Мелец 2:1
Гурник Забже - Сталь Мелец 3:1 Сталь Мелец - Лехия Гданьск 2:1 Краковия - Сталь Мелец 1:1 Корона Кельце - Сталь Мелец 1:1 Сталь Мелец - Мотор Люблин 1:0 Сталь Мелец - Лех 0:2 Корона Кельце - Сталь Мелец 2:1 Сталь Мелец - Пяст 2:0 Погонь Щецин - Сталь Мелец 1:0 Ягеллония Белосток - Сталь Мелец 2:0 Сталь Мелец - ГКС Катовице 0:1 Сталь Мелец - Видзев Лодзь 1:1 Сталь Жешув - Сталь Мелец 0:5 ЛКС Лодзь - Сталь Мелец 3:1 Сталь Мелец - Сандецья 0:1 Сталь Мелец - Р. Жешув 2:2
Результаты матчей
Радомяк Радом
Сталь Мелец
Точный счет
1:2
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
2:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
Точное количество голов
2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%
4
1 раз 13%
2
4 раза 50%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
Точный счет
1:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
1:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
1
4 раза 50%
0
3 раза 38%
2
1 раз 13%
Точный счет
1:2
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
1:0
3 раза 19%
2:0
3 раза 19%
2:1
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 40%
2
5 раз 33%
0
3 раза 20%
4
1 раз 7%
1
6 раз 38%
0
5 раз 31%
2
5 раз 31%
Тоталы голов в матче
Радомяк Радом
Сталь Мелец
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
62
44
44
17
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
53
25
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
123
Больше Меньше
115
69
511
114
114
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Краковия
|Кялльман Беньямин
|11 (6)
|Лех
|Исхак Микаэль
|10 (3)
|Погонь Щецин
|Кулурис Эфтимос
|10
|Радомяк Радом
|Роча Леонардо
|10
|Ягеллония Белосток
|Имас Хесус
|9 (3)
|Ракув
|Берггрен Густав
|1 5
|Видзев Лодзь
|Фернандес Хуан III
|1 4
|Заглембе Любин
|Налепа Михал
|2 2
|Краковия
|Какабадзе Отар
|5
|Радомяк Радом
|Донис Христос
|5