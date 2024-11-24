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  3. Польша
  4. Экстракласса 2024-2025
Тур: 16. Стадион: . Главный судья: Wojciech Myc
Ракув
1:0
Второй тайм: 86'
Корона Кельце
0'
1:0
23' Гол
Кочергин Владислав
46' Желтая карточка
Сварнас Стратос
59' Желтая карточка
Konrad Matuszewski
72' Желтая карточка
Tomasz Walczak
1
Треловски
Кацпер
4
Сварнас
Стратос
88
Родин
Матай
24
Арсенич
Зоран
20
Салес
Жеан
Карлос
26
Оума
Эрик
5
Берггрен
Густав
30
Кочергин
Владислав
10
Иви
Лопес
84
Адриано
Рибейро
18
Браут-Брюнес
Джонатан
1
Дзеконски
Ксавье
66
Milos
Trojak
5
Реста
По
6
Marcel
Pieczek
71
Длугош
Виктор
3
Konrad
Matuszewski
13
Milosz
Strzebonski
18
Хофмейстер
Йоав
7
Dawid
Blanik
17
Форнальчик
Мариуш
20
Далмау
Адриан
Ракув
3-4-2-1
Корона Кельце
3-4-2-1

История личных встреч

Ракув
Корона Кельце

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

60%
60%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
40%
3 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 3 ничьи 2 победы

8 матчей

62.5%
37.5%
5 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы

История матчей

Э
0:2
Э
1:0
Э
1:0
Э
1:0
ТМС
5:0
ЭГБ
0:1
Э
3:0
Э
0:1

Голы

Всего голов

7
3

Голов в среднем за матч

1.75
0.75

Среднее время на гол

51
120

Всего голов

4
1

Голов в среднем за матч

1
0.25

Среднее время на гол

90
360

Всего голов

11
4

Голов в среднем за матч

1.38
0.5

Тотал матчей

2.5
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

65
180

Бомбардиры внутри турнира

Ракув
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Салес Жеан Карлос 3 0.19
Кочергин Владислав 3 0.19
Иви Лопес 3 (1) 0.19
Браут-Брюнес Джонатан 3 (1) 0.19
Берггрен Густав 2 0.13
Patryk Makuch 1 0.06
Амею Микаэль 1 0.06
Црнац Анте 1 0.06
Драчал Давид 1 0.06
Арсенич Зоран 1 0.06
Оума Эрик 1 0.06
Родин Матай 1 0.06
Тудор Фран 0 0
Корона Кельце
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Далмау Адриан 4 0.25
Нуну Педру 4 (3) 0.25
Dawid Blanik 2 0.13
Реста По 1 0.06
Shuma Nagamatsu 1 0.06
Marcel Pieczek 0 0
Длугош Виктор 0 0
Konrad Matuszewski 0 0

Карточки

Ракув
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Берггрен Густав 5 1
Сварнас Стратос 4 0
Браут-Брюнес Джонатан 4 0
Барат Петер 3 0
Родин Матай 1 1
Адриано Рибейро 2 0
Салес Жеан Карлос 2 0
Иви Лопес 2 0
Тудор Фран 2 0
Кочергин Владислав 2 0
Пестка Камил 2 0
Куцяк Душан 1 0
Jesus Diaz 1 0
Рундич Милан 1 0
Оума Эрик 1 0
Мосур Ариэль 1 0
Треловски Кацпер 1 0
Раковитан Богдан 1 0
Tomasz Walczak 1 0
Црнац Анте 1 0
Корона Кельце
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Milos Trojak 5 0
Форнальчик Мариуш 5 0
Martin Remacle 4 0
Konrad Matuszewski 4 0
Реста По 3 0
Хофмейстер Йоав 3 0
Hubert Zwozny 3 0
Дзеконски Ксавье 2 0
Shuma Nagamatsu 2 0
Нуну Педру 1 0
Длугош Виктор 1 0
Запытовски Марцель 1 0
Milosz Strzebonski 1 0
Igor Kosmicki 1 0

Результаты матчей

Ракув
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
86% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Корона Кельце
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

0
3
Ракув
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
38% (3)
63% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Корона Кельце
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

0
8

Упущенные победы

10
4
Ракув
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
7% (1)
60% (9)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
Корона Кельце
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
20% (3)
53% (8)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

6
3

Волевые победы

1
9

Упущенные победы

10
7

Голы по времени матча

Забито

9
6
3 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
11 Не забивали 10
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
22%
2
33%
31-45
1
11%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
5
56%
3
50%
76-90

Пропущено

3
13
1 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 6
0
0%
4
31%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
8%
31-45
1
33%
3
23%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
1
33%
4
31%
76-90

Забито

10
6
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 2
9 Не забивали 12
1
10%
1
17%
1-15
1
10%
1
17%
16-30
3
30%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
5
50%
1
17%
76-90

Пропущено

3
9
0 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 5
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
1
33%
2
22%
46-60
1
33%
3
33%
61-75
1
33%
1
11%
76-90

Забито

19
12
8 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 7
9 Забивали первыми 5
5 Не забивали 7
2
11%
1
8%
1-15
1
5%
1
8%
16-30
5
26%
3
25%
31-45
1
5%
3
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
10
53%
4
33%
76-90

Пропущено

6
22
1 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 14
3 Пропускали первыми 8
5 Не пропускали 11
0
0%
5
23%
1-15
0
0%
1
5%
16-30
1
17%
2
9%
31-45
2
33%
5
23%
46-60
1
17%
4
18%
61-75
2
33%
5
23%
76-90

Результаты последних матчей

Ракув
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Ягеллония Белосток - Ракув 2:2 Ракув - Сталь Мелец 1:0 Шленск Вроцлав - Ракув 0:0 Ракув - Погонь Щецин 1:0
ЛКС Лодзь - Ракув 3:2 Радомяк Радом - Ракув 0:2 Ракув - Пуща Неполомице 2:0 Медзь Легница - Ракув 0:0 Ракув - Заглембе Любин 5:1 Легия - Ракув 0:1 Ракув - Пяст 0:1 Лехия Гданьск - Ракув 1:2 Гурник Забже - Ракув 0:0 Ракув - Лех 0:0 ГКС Катовице - Ракув 0:1 Ракув - Краковия 0:1 Мотор Люблин - Ракув 0:2 Ракув - Омония Никосия 2:0 Ракув - Одра Ополе 1:1 Ракув - Маккаби Тель-Авив 0:0
Корона Кельце
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Корона Кельце - Лехия Гданьск 0:0 ГКС Катовице - Корона Кельце 1:2 Лех Познань-2 - Корона Кельце 1:3 Ягеллония Белосток - Корона Кельце 3:1
Корона Кельце - Пяст 0:2 Видзев Лодзь - Корона Кельце 0:1 Корона Кельце - Лех 2:3 Корона Кельце - Сталь Мелец 1:1 Радомяк Радом - Корона Кельце 4:0 Корона Кельце - Заглембе Любин 2:0 Брук-Бет Термалица - Корона Кельце 1:2 Пуща Неполомице - Корона Кельце 0:0 Корона Кельце - Сталь Мелец 2:1 Шленск Вроцлав - Корона Кельце 1:1 Корона Кельце - Краковия 0:2 Мотор Люблин - Корона Кельце 1:1 Корона Кельце - Легия 0:1 Погонь Щецин - Корона Кельце 3:0 Пяст - Корона Кельце 3:0 Корона Кельце - Гурник Ленчна 6:1

Результаты матчей

Ракув
Корона Кельце

Точный счет

1:0
2 раза 29%
0:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
0:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
5
1 раз 14%
0
4 раза 57%
2
3 раза 43%

Точный счет

0:0
2 раза 25%
0:1
2 раза 25%
0:2
2 раза 25%
1:2
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%

Точное количество голов

2
4 раза 50%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
1
4 раза 50%
0
3 раза 38%
2
1 раз 13%

Точный счет

0:1
4 раза 27%
0:0
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
5 раз 33%
2
5 раз 33%
1
4 раза 27%
5
1 раз 7%
0
7 раз 47%
1
4 раза 27%
2
4 раза 27%

Тоталы голов в матче

Ракув
Корона Кельце

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
3
4
2
5
1.5
3
4
1
6
2.5
1
6
3.5
1
6
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
5
3
4
4
1.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
5
0.5
Больше Меньше
8
7
6
9
1.5
4
11
1
14
2.5
1
14
3.5
1
14
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лех
 16 12 1 3 32 - 12 37
2.
Ракув
 1:0 16 10 4 2 20 - 6 34
3.
Ягеллония Белосток
 16 10 3 3 30 - 23 33
4.
Краковия
 16 9 2 5 35 - 27 29
5.
Легия
 16 8 4 4 31 - 21 28
6.
Погонь Щецин
 16 8 1 7 24 - 20 25
7.
Мотор Люблин
 16 7 3 6 24 - 28 24
8.
Видзев Лодзь
 15 6 4 5 20 - 19 22
9.
Гурник Забже
 15 6 3 6 19 - 17 21
10.
Пяст
 15 5 5 5 18 - 17 20
11.
ГКС Катовице
 16 5 4 7 24 - 24 19
12.
Сталь Мелец
 16 5 3 8 16 - 20 18
13.
Заглембе Любин
 16 5 3 8 15 - 23 18
14.
Радомяк Радом
 15 5 1 9 20 - 23 16
15.
Корона Кельце
 0:1 16 4 4 8 12 - 23 16
16.
Пуща Неполомице
 15 2 5 8 13 - 25 11
17.
Лехия Гданьск
 16 2 5 9 17 - 31 11
18.
Шленск Вроцлав
 15 1 7 7 13 - 24 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лех
 9 8 0 1 23 - 6 24
2.
Погонь Щецин
 8 7 0 1 15 - 5 21
3.
Легия
 9 6 1 2 22 - 11 19
4.
Ягеллония Белосток
 9 5 3 1 18 - 12 18
5.
Ракув
 1:0 8 5 1 2 10 - 3 16
6.
Сталь Мелец
 8 4 2 2 10 - 7 14
7.
Видзев Лодзь
 7 4 1 2 8 - 6 13
8.
Заглембе Любин
 8 4 1 3 10 - 8 13
9.
Краковия
 8 3 2 3 17 - 16 11
10.
Мотор Люблин
 8 3 2 3 11 - 12 11
11.
Гурник Забже
 7 3 1 3 9 - 7 10
12.
Радомяк Радом
 8 3 1 4 13 - 11 10
13.
Пяст
 7 2 3 2 11 - 10 9
14.
Пуща Неполомице
 7 2 3 2 11 - 13 9
15.
ГКС Катовице
 8 2 3 3 10 - 9 9
16.
Корона Кельце
 0:1 7 2 1 4 6 - 9 7
17.
Шленск Вроцлав
 7 1 4 2 7 - 9 7
18.
Лехия Гданьск
 8 1 2 5 5 - 13 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краковия
 8 6 0 2 18 - 11 18
2.
Ракув
 1:0 8 5 3 0 10 - 3 18
3.
Ягеллония Белосток
 7 5 0 2 12 - 11 15
4.
Лех
 7 4 1 2 9 - 6 13
5.
Мотор Люблин
 8 4 1 3 13 - 16 13
6.
Гурник Забже
 8 3 2 3 10 - 10 11
7.
Пяст
 8 3 2 3 7 - 7 11
8.
ГКС Катовице
 8 3 1 4 14 - 15 10
9.
Легия
 7 2 3 2 9 - 10 9
10.
Видзев Лодзь
 8 2 3 3 12 - 13 9
11.
Корона Кельце
 0:1 9 2 3 4 6 - 14 9
12.
Радомяк Радом
 7 2 0 5 7 - 12 6
13.
Лехия Гданьск
 8 1 3 4 12 - 18 6
14.
Заглембе Любин
 8 1 2 5 5 - 15 5
15.
Погонь Щецин
 8 1 1 6 9 - 15 4
16.
Сталь Мелец
 8 1 1 6 6 - 13 4
17.
Шленск Вроцлав
 8 0 3 5 6 - 15 3
18.
Пуща Неполомице
 8 0 2 6 2 - 12 2
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Краковия Кялльман Беньямин 11 (6)
Лех Исхак Микаэль 10 (3)
Погонь Щецин Кулурис Эфтимос 10
Радомяк Радом Роча Леонардо 10
Ягеллония Белосток Имас Хесус 9 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Ракув Берггрен Густав 1 5
Видзев Лодзь Фернандес Хуан III 1 4
Заглембе Любин Налепа Михал 2 2
Краковия Какабадзе Отар 5
Радомяк Радом Донис Христос 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 23'
    Берггрен Густав сделал результативную передачу.
  • 23'
    Г О О О О Л - Кочергин Владислав бьет в цель!
  • Судья начинает матч
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    Ракув
    Ничья
    Корона Кельце
    1.58
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    3.80
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    7.20
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