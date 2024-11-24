Тур: 16. Стадион: Ракув. Главный судья: Wojciech Myc
1:1
Конец матча
0'
1:0
23' ГолКочергин Владислав
46' Желтая карточкаСварнас Стратос
59' Желтая карточкаKonrad Matuszewski
72' Желтая карточкаTomasz Walczak
1:1
89' ГолДалмау Адриан
90'+7
Ход матча
23'
46'
72'
89'
1:1
88
Родин
Матай
26
Оума
Эрик
10
Иви
Лопес
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
88 Родин МатайЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Оума ЭрикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Иви ЛопесПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Куцяк ДушанВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Амею МикаэльПолузащитник
-
21 Драчал ДавидПолузащитник
-
23 Барат ПетерПолузащитник
-
15 Jesus DiazНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Папшун Марек
- Основной состав
- Вратарь
-
66 Milos TrojakЗащитник
-
5 Реста ПоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
27 Нуну ПедруПолузащитник
- Нападающий
-
87 Rafal Mamla
-
-
-
-
99 Daniel Bak
-
Главный тренер: Зелиньски Яцек
История личных встреч
Ракув
Корона Кельце
5 матчей
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
60%
60%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
40%
3 победы 0 ничьих 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 3 ничьи 2 победы
8 матчей
62.5%
37.5%
5 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
7
3
Голов в среднем за матч
1.75
0.75
Среднее время на гол
51
120
Всего голов
4
1
Голов в среднем за матч
1
0.25
Среднее время на гол
90
360
Всего голов
11
4
Голов в среднем за матч
1.38
0.5
Тотал матчей
2.5
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
65
180
Бомбардиры внутри турнира
Ракув
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Салес Жеан Карлос
|3
|0.19
|Кочергин Владислав
|3
|0.19
|Иви Лопес
|3 (1)
|0.19
|Браут-Брюнес Джонатан
|3 (1)
|0.19
|Берггрен Густав
|2
|0.13
|Patryk Makuch
|1
|0.06
|Амею Микаэль
|1
|0.06
|Црнац Анте
|1
|0.06
|Драчал Давид
|1
|0.06
|Арсенич Зоран
|1
|0.06
|Оума Эрик
|1
|0.06
|Родин Матай
|1
|0.06
|Тудор Фран
|0
|0
Корона Кельце
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Далмау Адриан
|5
|0.31
|Нуну Педру
|4 (3)
|0.25
|Dawid Blanik
|2
|0.13
|Shuma Nagamatsu
|1
|0.06
|Реста По
|1
|0.06
|Marcel Pieczek
|0
|0
|Длугош Виктор
|0
|0
|Konrad Matuszewski
|0
|0
Карточки
Ракув
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Берггрен Густав
|5
|1
|Сварнас Стратос
|4
|0
|Браут-Брюнес Джонатан
|4
|0
|Барат Петер
|3
|0
|Родин Матай
|1
|1
|Адриано Рибейро
|2
|0
|Салес Жеан Карлос
|2
|0
|Иви Лопес
|2
|0
|Тудор Фран
|2
|0
|Кочергин Владислав
|2
|0
|Пестка Камил
|2
|0
|Куцяк Душан
|1
|0
|Jesus Diaz
|1
|0
|Рундич Милан
|1
|0
|Оума Эрик
|1
|0
|Мосур Ариэль
|1
|0
|Треловски Кацпер
|1
|0
|Раковитан Богдан
|1
|0
|Tomasz Walczak
|1
|0
|Црнац Анте
|1
|0
Корона Кельце
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Milos Trojak
|5
|0
|Форнальчик Мариуш
|5
|0
|Martin Remacle
|4
|0
|Konrad Matuszewski
|4
|0
|Реста По
|3
|0
|Хофмейстер Йоав
|3
|0
|Hubert Zwozny
|3
|0
|Дзеконски Ксавье
|2
|0
|Shuma Nagamatsu
|2
|0
|Нуну Педру
|1
|0
|Длугош Виктор
|1
|0
|Запытовски Марцель
|1
|0
|Milosz Strzebonski
|1
|0
|Igor Kosmicki
|1
|0
Результаты матчей
Ракув
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
75% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Корона Кельце
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
1
4
Ракув
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
38% (3)
63% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Корона Кельце
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
0
8
Упущенные победы
10
4
Ракув
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
13% (2)
56% (9)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)
Корона Кельце
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
19% (3)
50% (8)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
25% (4)
31% (5)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
6
3
Волевые победы
1
9
Упущенные победы
11
8
Голы по времени матча
Забито
10
7
4 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 3
11 Не забивали 10
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
2
20%
2
29%
31-45
1
10%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
5
50%
4
57%
76-90
Пропущено
4
14
1 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 7
0
0%
4
29%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
1
25%
1
7%
31-45
1
25%
3
21%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
2
50%
4
29%
76-90
Забито
10
6
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 2
10 Не забивали 13
1
10%
1
17%
1-15
1
10%
1
17%
16-30
3
30%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
5
50%
1
17%
76-90
Пропущено
3
9
0 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 5
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
1
33%
2
22%
46-60
1
33%
3
33%
61-75
1
33%
1
11%
76-90
Забито
20
13
9 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 8
10 Забивали первыми 5
5 Не забивали 7
2
10%
1
8%
1-15
2
10%
1
8%
16-30
5
25%
3
23%
31-45
1
5%
3
23%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
10
50%
5
38%
76-90
Пропущено
7
23
1 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 14
3 Пропускали первыми 9
6 Не пропускали 12
0
0%
5
22%
1-15
0
0%
2
9%
16-30
1
14%
2
9%
31-45
2
29%
5
22%
46-60
1
14%
4
17%
61-75
3
43%
5
22%
76-90
Результаты последних матчей
Ракув
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Ягеллония Белосток - Ракув 2:2 Ракув - Сталь Мелец 1:0 Шленск Вроцлав - Ракув 0:0 Ракув - Погонь Щецин 1:0
ЛКС Лодзь - Ракув 3:2 Радомяк Радом - Ракув 0:2 Ракув - Пуща Неполомице 2:0 Медзь Легница - Ракув 0:0 Ракув - Заглембе Любин 5:1 Легия - Ракув 0:1 Ракув - Пяст 0:1 Лехия Гданьск - Ракув 1:2 Гурник Забже - Ракув 0:0 Ракув - Лех 0:0 ГКС Катовице - Ракув 0:1 Ракув - Краковия 0:1 Мотор Люблин - Ракув 0:2 Ракув - Омония Никосия 2:0 Ракув - Одра Ополе 1:1 Ракув - Маккаби Тель-Авив 0:0
Корона Кельце
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Корона Кельце - Лехия Гданьск 0:0 ГКС Катовице - Корона Кельце 1:2 Лех Познань-2 - Корона Кельце 1:3 Ягеллония Белосток - Корона Кельце 3:1
Корона Кельце - Пяст 0:2 Видзев Лодзь - Корона Кельце 0:1 Корона Кельце - Лех 2:3 Корона Кельце - Сталь Мелец 1:1 Радомяк Радом - Корона Кельце 4:0 Корона Кельце - Заглембе Любин 2:0 Брук-Бет Термалица - Корона Кельце 1:2 Пуща Неполомице - Корона Кельце 0:0 Корона Кельце - Сталь Мелец 2:1 Шленск Вроцлав - Корона Кельце 1:1 Корона Кельце - Краковия 0:2 Мотор Люблин - Корона Кельце 1:1 Корона Кельце - Легия 0:1 Погонь Щецин - Корона Кельце 3:0 Пяст - Корона Кельце 3:0 Корона Кельце - Гурник Ленчна 6:1
Результаты матчей
Ракув
Корона Кельце
Точный счет
0:1
2 раза 25%
1:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
0:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
5
1 раз 13%
0
4 раза 57%
2
3 раза 43%
Точный счет
0:0
2 раза 25%
0:1
2 раза 25%
0:2
2 раза 25%
1:2
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
1:1
3 раза 33%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
Точное количество голов
2
4 раза 50%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
1
5 раз 56%
0
3 раза 33%
2
1 раз 11%
Точный счет
0:1
4 раза 25%
0:0
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
1:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
0
5 раз 31%
1
5 раз 31%
2
5 раз 31%
5
1 раз 6%
0
7 раз 44%
1
5 раз 31%
2
4 раза 25%
Тоталы голов в матче
Ракув
Корона Кельце
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
34
26
34
17
17
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
63
44
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
115
Больше Меньше
97
610
412
115
115
115
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|12
|1
|3
|32 - 12
|37
|2.
|16
|10
|3
|3
|30 - 23
|33
|3.
|16
|9
|5
|2
|20 - 7
|32
|4.
|16
|9
|2
|5
|35 - 27
|29
|5.
|16
|8
|4
|4
|31 - 21
|28
|6.
|16
|8
|1
|7
|24 - 20
|25
|7.
|16
|7
|3
|6
|24 - 28
|24
|8.
|15
|6
|4
|5
|20 - 19
|22
|9.
|0:0
|16
|6
|4
|6
|19 - 17
|22
|10.
|0:0
|16
|5
|6
|5
|18 - 17
|21
|11.
|16
|5
|4
|7
|24 - 24
|19
|12.
|16
|5
|3
|8
|16 - 20
|18
|13.
|16
|5
|3
|8
|15 - 23
|18
|14.
|16
|4
|5
|7
|13 - 23
|17
|15.
|15
|5
|1
|9
|20 - 23
|16
|16.
|15
|2
|5
|8
|13 - 25
|11
|17.
|16
|2
|5
|9
|17 - 31
|11
|18.
|15
|1
|7
|7
|13 - 24
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|8
|0
|1
|23 - 6
|24
|2.
|8
|7
|0
|1
|15 - 5
|21
|3.
|9
|6
|1
|2
|22 - 11
|19
|4.
|9
|5
|3
|1
|18 - 12
|18
|5.
|8
|4
|2
|2
|10 - 4
|14
|6.
|8
|4
|2
|2
|10 - 7
|14
|7.
|7
|4
|1
|2
|8 - 6
|13
|8.
|8
|4
|1
|3
|10 - 8
|13
|9.
|0:0
|8
|3
|2
|3
|9 - 7
|11
|10.
|8
|3
|2
|3
|17 - 16
|11
|11.
|8
|3
|2
|3
|11 - 12
|11
|12.
|8
|3
|1
|4
|13 - 11
|10
|13.
|0:0
|7
|2
|3
|2
|11 - 10
|9
|14.
|7
|2
|3
|2
|11 - 13
|9
|15.
|8
|2
|3
|3
|10 - 9
|9
|16.
|7
|2
|1
|4
|6 - 9
|7
|17.
|7
|1
|4
|2
|7 - 9
|7
|18.
|8
|1
|2
|5
|5 - 13
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|6
|0
|2
|18 - 11
|18
|2.
|8
|5
|3
|0
|10 - 3
|18
|3.
|7
|5
|0
|2
|12 - 11
|15
|4.
|7
|4
|1
|2
|9 - 6
|13
|5.
|8
|4
|1
|3
|13 - 16
|13
|6.
|0:0
|9
|3
|3
|3
|7 - 7
|12
|7.
|0:0
|8
|3
|2
|3
|10 - 10
|11
|8.
|8
|3
|1
|4
|14 - 15
|10
|9.
|9
|2
|4
|3
|7 - 14
|10
|10.
|7
|2
|3
|2
|9 - 10
|9
|11.
|8
|2
|3
|3
|12 - 13
|9
|12.
|7
|2
|0
|5
|7 - 12
|6
|13.
|8
|1
|3
|4
|12 - 18
|6
|14.
|8
|1
|2
|5
|5 - 15
|5
|15.
|8
|1
|1
|6
|9 - 15
|4
|16.
|8
|1
|1
|6
|6 - 13
|4
|17.
|8
|0
|3
|5
|6 - 15
|3
|18.
|8
|0
|2
|6
|2 - 12
|2
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Краковия
|Кялльман Беньямин
|11 (6)
|Лех
|Исхак Микаэль
|10 (3)
|Погонь Щецин
|Кулурис Эфтимос
|10
|Радомяк Радом
|Роча Леонардо
|10
|Ягеллония Белосток
|Имас Хесус
|9 (3)
|Ракув
|Берггрен Густав
|1 5
|Видзев Лодзь
|Фернандес Хуан III
|1 4
|Заглембе Любин
|Налепа Михал
|2 2
|Краковия
|Какабадзе Отар
|5
|Радомяк Радом
|Донис Христос
|5