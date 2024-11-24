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  3. Польша
  4. Экстракласса 2024-2025
Тур: 16. Стадион: . Главный судья: Рачковски Павел
Гурник Забже
0:0
Первый тайм: 45+'
Пяст
0'
Лучшие коэффициенты
Гурник Забже
Ничья
Пяст
2.95
2.95
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3.30
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Все Коэффициенты
25
Шромник
Михал
15
Войтушек
Норберт
5
Щесняк
Криспин
26
Яницки
Рафал
64
Янжа
Эрик
11
Taofeek
Ismaheel
8
Хеллебранд
Патрик
6
Расак
Дамиан
17
Kamil
Lukoszek
44
Букса
Александр
7
Захович
Лука
26
Плах
Франтишек
5
Гук
Томаш
4
Червински
Якуб
29
Драпински
Игорь
77
Пырка
Аркадиуш
36
Левицки
Якуб
6
Храпек
Михал
20
Томашевич
Гжегож
30
Щепаньски
Милош
39
Росолек
Мацей
9
Пясецки
Фабиан
Гурник Забже
4-4-2
Пяст
3-4-2-1

История личных встреч

Гурник Забже
Пяст

11 матчей

72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

36.4%
54.5%
9.1%
4 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

36.4%
63.6%
4 победы 7 ничьих 0 побед

13 матчей

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед

Первый тайм

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 9 побед

Второй тайм

53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 6 побед

24 матча

33.3%
25%
41.7%
8 побед 6 ничьих 10 побед

Первый тайм

16.7%
45.8%
37.5%
4 победы 11 ничьих 9 побед

Второй тайм

16.7%
58.3%
25%
4 победы 14 ничьих 6 побед

История матчей

Э
1:3
Э
0:0
Э
1:0
Э
3:3
Э
0:0
К
0:0
Э
0:1
Э
2:0
Э
1:2
Э
0:0
Э
1:1
Э
0:2
Э
1:0
Э
1:0
Э
5:2
Э
3:2
Э
2:2
Э
1:2
Э
2:0
Э
2:1
Э
1:0
Э
1:2
OE
1:0
OE
1:0

Голы

Всего голов

16
9

Голов в среднем за матч

1.33
0.75

Среднее время на гол

67
120

Всего голов

14
14

Голов в среднем за матч

1.17
1.17

Среднее время на гол

77
77

Всего голов

30
23

Голов в среднем за матч

1.25
0.96

Тотал матчей

2.5
20
Больше 83%
Меньше 17%
4
13
Больше 54%
Меньше 46%
11
9
Больше 38%
Меньше 63%
15
5
Больше 21%
Меньше 79%
19
3
Больше 13%
Меньше 88%
21
2
Больше 8%
Меньше 92%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
23

Среднее время на гол

72
93

Бомбардиры внутри турнира

Гурник Забже
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Захович Лука 4 (1) 0.25
Расак Дамиан 4 0.25
Подольски Лукас 2 0.13
Kamil Lukoszek 1 (1) 0.06
Taofeek Ismaheel 1 0.06
Ольковски Павел 1 0.06
Нашименту Филипе 1 0.06
Санчес Мануэль 1 0.06
Хосема 1 0.06
Хеллебранд Патрик 1 0.06
Букса Александр 1 0.06
Войтушек Норберт 1 0.06
Янжа Эрик 0 0
Кодзуки Соитиро 0 0
Yosuke Furukawa 0 0
Амброс Лукас 0 0
Пяст
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Феликс Хорхе 4 (1) 0.25
Храпек Михал 3 (1) 0.19
Амею Микаэль 3 0.19
Росолек Мацей 2 0.13
Червински Якуб 1 0.06
Кадзиор Дамиан 1 0.06
Щепаньски Милош 1 0.06
Пырка Аркадиуш 1 0.06
Пясецки Фабиан 1 0.06
Костадинов Тихомир 1 0.06
Томашевич Гжегож 0 0

Карточки

Гурник Забже
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Расак Дамиан 4 0
Kamil Lukoszek 4 0
Яницки Рафал 2 1
Подольски Лукас 2 0
Янжа Эрик 2 0
Taofeek Ismaheel 2 0
Войтушек Норберт 2 0
Щесняк Криспин 0 1
Захович Лука 1 0
Ольковски Павел 1 0
Санчес Мануэль 1 0
Хеллебранд Патрик 1 0
Nikodem Zielonka 1 0
Yosuke Furukawa 1 0
Амброс Лукас 1 0
Сала Доминик 1 0
Пяст
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гук Томаш 3 1
Червински Якуб 4 0
Дзичек Патрик 3 0
Костадинов Тихомир 3 0
Драпински Игорь 3 0
Храпек Михал 2 0
Кадзиор Дамиан 2 0
Miguel Munoz2 2 0
Амею Микаэль 2 0
Томашевич Гжегож 1 0
Феликс Хорхе 1 0
Кацантонис Андреас 1 0
Росолек Мацей 1 0

Результаты матчей

Гурник Забже
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Пяст
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (7)
0% (0)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

2
3
Гурник Забже
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Пяст
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

5
4

Упущенные победы

8
9
Гурник Забже
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
13% (2)
47% (7)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
27% (4)
20% (3)
Пяст
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
53% (8)
20% (3)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

6
5

Упущенные победы

10
12

Голы по времени матча

Забито

9
8
2 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 5
11 Не забивали 10
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
3
38%
16-30
1
11%
1
13%
31-45
2
22%
1
13%
46-60
2
22%
1
13%
61-75
3
33%
2
25%
76-90

Пропущено

7
6
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
0
0%
1
17%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
2
29%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
43%
0
0%
61-75
0
0%
4
67%
76-90

Забито

11
11
6 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 2
9 Не забивали 9
2
18%
1
9%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
3
27%
5
45%
31-45
2
18%
1
9%
46-60
1
9%
3
27%
61-75
2
18%
1
9%
76-90

Пропущено

9
10
3 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 5
0
0%
2
20%
1-15
1
11%
1
10%
16-30
2
22%
2
20%
31-45
4
44%
1
10%
46-60
1
11%
4
40%
61-75
1
11%
0
0%
76-90

Забито

20
19
8 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 7
5 Не забивали 4
3
15%
1
5%
1-15
1
5%
3
16%
16-30
4
20%
6
32%
31-45
4
20%
2
11%
46-60
3
15%
4
21%
61-75
5
25%
3
16%
76-90

Пропущено

16
16
7 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 10
0
0%
3
19%
1-15
3
19%
1
6%
16-30
4
25%
3
19%
31-45
4
25%
1
6%
46-60
4
25%
4
25%
61-75
1
6%
4
25%
76-90

Результаты последних матчей

Гурник Забже
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Шленск Вроцлав - Гурник Забже 0:1 Гурник Забже - Ягеллония Белосток 0:2 Видзев Лодзь - Гурник Забже 0:2 Гурник Забже - Сталь Мелец 3:1
Гурник Забже - Заглембе Любин 0:1 Легия - Гурник Забже 1:1 Гурник Забже - Радомяк Радом 0:1 Гурник Забже - ГКС Катовице 3:0 Мотор Люблин - Гурник Забже 1:0 Гурник Забже - Пуща Неполомице 4:2 Гурник Забже - Лехия Гданьск 2:3 Краковия - Гурник Забже 3:2 Гурник Забже - Ракув 0:0 Радомяк Радом - Гурник Забже 1:2 Гурник Забже - Тыхы 3:1 Гурник Забже - Погонь Щецин 1:0 Пуща Неполомице - Гурник Забже 2:2 Лех - Гурник Забже 2:0 Гурник Забже - Кошице 1:0 Карлсруэ - Гурник Забже 0:3
Пяст
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Пяст - Мотор Люблин 2:3 Радомяк Радом - Пяст 1:1 Арка Гдыня - Пяст 1:3 Пяст - Лехия Гданьск 3:3
Корона Кельце - Пяст 0:2 Рух Хожув - Пяст 1:4 Погонь Щецин - Пяст 1:0 Пяст - Ягеллония Белосток 0:1 Хутник Нова-Хута - Пяст 3:3 Видзев Лодзь - Пяст 1:0 Пяст - Пуща Неполомице 1:1 Ракув - Пяст 0:1 Пяст - Заглембе Любин 1:0 Сталь Мелец - Пяст 2:0 Пяст - ГКС Катовице 2:2 Легия - Пяст 1:2 Пяст - Шленск Вроцлав 2:0 Пяст - ЛКС Лодзь 2:1 Краковия - Пяст 1:1 Пяст - Корона Кельце 3:0

Результаты матчей

Гурник Забже
Пяст

Точный счет

0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
3
2 раза 29%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
1:0
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%

Точное количество голов

2
4 раза 50%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%

Точный счет

0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
1:0
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%

Точное количество голов

0
5 раз 33%
2
5 раз 33%
1
3 раза 20%
3
2 раза 13%
2
5 раз 33%
1
5 раз 33%
0
4 раза 27%
3
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Гурник Забже
Пяст

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
6
1
3
4
1.5
4
3
2
5
2.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
5
3
4
4
1.5
2
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
5
0.5
Больше Меньше
11
4
7
8
1.5
6
9
2
13
2.5
1
14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лех
 16 12 1 3 32 - 12 37
2.
Ягеллония Белосток
 16 10 3 3 30 - 23 33
3.
Ракув
 16 9 5 2 20 - 7 32
4.
Краковия
 16 9 2 5 35 - 27 29
5.
Легия
 16 8 4 4 31 - 21 28
6.
Погонь Щецин
 16 8 1 7 24 - 20 25
7.
Мотор Люблин
 16 7 3 6 24 - 28 24
8.
Видзев Лодзь
 15 6 4 5 20 - 19 22
9.
Гурник Забже
 0:0 16 6 4 6 19 - 17 22
10.
Пяст
 0:0 16 5 6 5 18 - 17 21
11.
ГКС Катовице
 16 5 4 7 24 - 24 19
12.
Сталь Мелец
 16 5 3 8 16 - 20 18
13.
Заглембе Любин
 16 5 3 8 15 - 23 18
14.
Корона Кельце
 16 4 5 7 13 - 23 17
15.
Радомяк Радом
 15 5 1 9 20 - 23 16
16.
Пуща Неполомице
 15 2 5 8 13 - 25 11
17.
Лехия Гданьск
 16 2 5 9 17 - 31 11
18.
Шленск Вроцлав
 15 1 7 7 13 - 24 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лех
 9 8 0 1 23 - 6 24
2.
Погонь Щецин
 8 7 0 1 15 - 5 21
3.
Легия
 9 6 1 2 22 - 11 19
4.
Ягеллония Белосток
 9 5 3 1 18 - 12 18
5.
Ракув
 8 4 2 2 10 - 4 14
6.
Сталь Мелец
 8 4 2 2 10 - 7 14
7.
Видзев Лодзь
 7 4 1 2 8 - 6 13
8.
Заглембе Любин
 8 4 1 3 10 - 8 13
9.
Гурник Забже
 0:0 8 3 2 3 9 - 7 11
10.
Краковия
 8 3 2 3 17 - 16 11
11.
Мотор Люблин
 8 3 2 3 11 - 12 11
12.
Радомяк Радом
 8 3 1 4 13 - 11 10
13.
Пяст
 0:0 7 2 3 2 11 - 10 9
14.
Пуща Неполомице
 7 2 3 2 11 - 13 9
15.
ГКС Катовице
 8 2 3 3 10 - 9 9
16.
Корона Кельце
 7 2 1 4 6 - 9 7
17.
Шленск Вроцлав
 7 1 4 2 7 - 9 7
18.
Лехия Гданьск
 8 1 2 5 5 - 13 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краковия
 8 6 0 2 18 - 11 18
2.
Ракув
 8 5 3 0 10 - 3 18
3.
Ягеллония Белосток
 7 5 0 2 12 - 11 15
4.
Лех
 7 4 1 2 9 - 6 13
5.
Мотор Люблин
 8 4 1 3 13 - 16 13
6.
Пяст
 0:0 9 3 3 3 7 - 7 12
7.
Гурник Забже
 0:0 8 3 2 3 10 - 10 11
8.
ГКС Катовице
 8 3 1 4 14 - 15 10
9.
Корона Кельце
 9 2 4 3 7 - 14 10
10.
Легия
 7 2 3 2 9 - 10 9
11.
Видзев Лодзь
 8 2 3 3 12 - 13 9
12.
Радомяк Радом
 7 2 0 5 7 - 12 6
13.
Лехия Гданьск
 8 1 3 4 12 - 18 6
14.
Заглембе Любин
 8 1 2 5 5 - 15 5
15.
Погонь Щецин
 8 1 1 6 9 - 15 4
16.
Сталь Мелец
 8 1 1 6 6 - 13 4
17.
Шленск Вроцлав
 8 0 3 5 6 - 15 3
18.
Пуща Неполомице
 8 0 2 6 2 - 12 2
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Краковия Кялльман Беньямин 11 (6)
Лех Исхак Микаэль 10 (3)
Погонь Щецин Кулурис Эфтимос 10
Радомяк Радом Роча Леонардо 10
Ягеллония Белосток Имас Хесус 9 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Ракув Берггрен Густав 1 5
Видзев Лодзь Фернандес Хуан III 1 4
Заглембе Любин Налепа Михал 2 2
Краковия Какабадзе Отар 5
Радомяк Радом Донис Христос 5
Весь список
  • Первый тайм
  • Судья начинает матч
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