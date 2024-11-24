Тур: 16. Стадион: Эрнест Поль. Главный судья: Рачковски Павел
0:0
Первый тайм: 45+'
0'
26
Яницки
Рафал
64
Янжа
Эрик
36
Левицки
Якуб
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Яницки РафалЗащитник
-
64 Янжа ЭрикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
20 ХосемаЗащитник
- Защитник
-
18 Амброс ЛукасПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Урбан Ян
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
36 Левицки ЯкубЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
22 Моква ТомашЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Вукович Александар
История личных встреч
Гурник Забже
Пяст
11 матчей
72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
36.4%
54.5%
9.1%
4 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
36.4%
63.6%
4 победы 7 ничьих 0 побед
13 матчей
23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед
Первый тайм
38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 9 побед
Второй тайм
53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 6 побед
24 матча
33.3%
25%
41.7%
8 побед 6 ничьих 10 побед
Первый тайм
16.7%
45.8%
37.5%
4 победы 11 ничьих 9 побед
Второй тайм
16.7%
58.3%
25%
4 победы 14 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
16
9
Голов в среднем за матч
1.33
0.75
Среднее время на гол
67
120
Всего голов
14
14
Голов в среднем за матч
1.17
1.17
Среднее время на гол
77
77
Всего голов
30
23
Голов в среднем за матч
1.25
0.96
Тотал матчей
2.5
20
Больше 83%
Меньше 17%
4
13
Больше 54%
Меньше 46%
11
9
Больше 38%
Меньше 63%
15
5
Больше 21%
Меньше 79%
19
3
Больше 13%
Меньше 88%
21
2
Больше 8%
Меньше 92%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
23
Среднее время на гол
72
93
Бомбардиры внутри турнира
Гурник Забже
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Захович Лука
|4 (1)
|0.25
|Расак Дамиан
|4
|0.25
|Подольски Лукас
|2
|0.13
|Kamil Lukoszek
|1 (1)
|0.06
|Taofeek Ismaheel
|1
|0.06
|Ольковски Павел
|1
|0.06
|Нашименту Филипе
|1
|0.06
|Санчес Мануэль
|1
|0.06
|Хосема
|1
|0.06
|Хеллебранд Патрик
|1
|0.06
|Букса Александр
|1
|0.06
|Войтушек Норберт
|1
|0.06
|Янжа Эрик
|0
|0
|Кодзуки Соитиро
|0
|0
|Yosuke Furukawa
|0
|0
|Амброс Лукас
|0
|0
Пяст
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Феликс Хорхе
|4 (1)
|0.25
|Храпек Михал
|3 (1)
|0.19
|Амею Микаэль
|3
|0.19
|Росолек Мацей
|2
|0.13
|Червински Якуб
|1
|0.06
|Кадзиор Дамиан
|1
|0.06
|Щепаньски Милош
|1
|0.06
|Пырка Аркадиуш
|1
|0.06
|Пясецки Фабиан
|1
|0.06
|Костадинов Тихомир
|1
|0.06
|Томашевич Гжегож
|0
|0
Карточки
Гурник Забже
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Расак Дамиан
|4
|0
|Kamil Lukoszek
|4
|0
|Яницки Рафал
|2
|1
|Подольски Лукас
|2
|0
|Янжа Эрик
|2
|0
|Taofeek Ismaheel
|2
|0
|Войтушек Норберт
|2
|0
|Щесняк Криспин
|0
|1
|Захович Лука
|1
|0
|Ольковски Павел
|1
|0
|Санчес Мануэль
|1
|0
|Хеллебранд Патрик
|1
|0
|Nikodem Zielonka
|1
|0
|Yosuke Furukawa
|1
|0
|Амброс Лукас
|1
|0
|Сала Доминик
|1
|0
Пяст
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гук Томаш
|3
|1
|Червински Якуб
|4
|0
|Дзичек Патрик
|3
|0
|Костадинов Тихомир
|3
|0
|Драпински Игорь
|3
|0
|Храпек Михал
|2
|0
|Кадзиор Дамиан
|2
|0
|Miguel Munoz2
|2
|0
|Амею Микаэль
|2
|0
|Томашевич Гжегож
|1
|0
|Феликс Хорхе
|1
|0
|Кацантонис Андреас
|1
|0
|Росолек Мацей
|1
|0
Результаты матчей
Гурник Забже
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Пяст
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (7)
0% (0)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
2
3
Гурник Забже
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Пяст
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
5
4
Упущенные победы
8
9
Гурник Забже
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
13% (2)
47% (7)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
27% (4)
20% (3)
Пяст
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
53% (8)
20% (3)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
6
5
Упущенные победы
10
12
Голы по времени матча
Забито
9
8
2 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 5
11 Не забивали 10
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
3
38%
16-30
1
11%
1
13%
31-45
2
22%
1
13%
46-60
2
22%
1
13%
61-75
3
33%
2
25%
76-90
Пропущено
7
6
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
0
0%
1
17%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
2
29%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
43%
0
0%
61-75
0
0%
4
67%
76-90
Забито
11
11
6 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 2
9 Не забивали 9
2
18%
1
9%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
3
27%
5
45%
31-45
2
18%
1
9%
46-60
1
9%
3
27%
61-75
2
18%
1
9%
76-90
Пропущено
9
10
3 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 5
0
0%
2
20%
1-15
1
11%
1
10%
16-30
2
22%
2
20%
31-45
4
44%
1
10%
46-60
1
11%
4
40%
61-75
1
11%
0
0%
76-90
Забито
20
19
8 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 7
5 Не забивали 4
3
15%
1
5%
1-15
1
5%
3
16%
16-30
4
20%
6
32%
31-45
4
20%
2
11%
46-60
3
15%
4
21%
61-75
5
25%
3
16%
76-90
Пропущено
16
16
7 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 10
0
0%
3
19%
1-15
3
19%
1
6%
16-30
4
25%
3
19%
31-45
4
25%
1
6%
46-60
4
25%
4
25%
61-75
1
6%
4
25%
76-90
Результаты последних матчей
Гурник Забже
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Шленск Вроцлав - Гурник Забже 0:1 Гурник Забже - Ягеллония Белосток 0:2 Видзев Лодзь - Гурник Забже 0:2 Гурник Забже - Сталь Мелец 3:1
Гурник Забже - Заглембе Любин 0:1 Легия - Гурник Забже 1:1 Гурник Забже - Радомяк Радом 0:1 Гурник Забже - ГКС Катовице 3:0 Мотор Люблин - Гурник Забже 1:0 Гурник Забже - Пуща Неполомице 4:2 Гурник Забже - Лехия Гданьск 2:3 Краковия - Гурник Забже 3:2 Гурник Забже - Ракув 0:0 Радомяк Радом - Гурник Забже 1:2 Гурник Забже - Тыхы 3:1 Гурник Забже - Погонь Щецин 1:0 Пуща Неполомице - Гурник Забже 2:2 Лех - Гурник Забже 2:0 Гурник Забже - Кошице 1:0 Карлсруэ - Гурник Забже 0:3
Пяст
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Пяст - Мотор Люблин 2:3 Радомяк Радом - Пяст 1:1 Арка Гдыня - Пяст 1:3 Пяст - Лехия Гданьск 3:3
Корона Кельце - Пяст 0:2 Рух Хожув - Пяст 1:4 Погонь Щецин - Пяст 1:0 Пяст - Ягеллония Белосток 0:1 Хутник Нова-Хута - Пяст 3:3 Видзев Лодзь - Пяст 1:0 Пяст - Пуща Неполомице 1:1 Ракув - Пяст 0:1 Пяст - Заглембе Любин 1:0 Сталь Мелец - Пяст 2:0 Пяст - ГКС Катовице 2:2 Легия - Пяст 1:2 Пяст - Шленск Вроцлав 2:0 Пяст - ЛКС Лодзь 2:1 Краковия - Пяст 1:1 Пяст - Корона Кельце 3:0
Результаты матчей
Гурник Забже
Пяст
Точный счет
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
3
2 раза 29%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Точный счет
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
1:0
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
Точное количество голов
2
4 раза 50%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
Точный счет
0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
1:0
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
Точное количество голов
0
5 раз 33%
2
5 раз 33%
1
3 раза 20%
3
2 раза 13%
2
5 раз 33%
1
5 раз 33%
0
4 раза 27%
3
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Гурник Забже
Пяст
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
61
34
43
25
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
53
44
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
105
Больше Меньше
114
78
69
213
114
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|12
|1
|3
|32 - 12
|37
|2.
|16
|10
|3
|3
|30 - 23
|33
|3.
|16
|9
|5
|2
|20 - 7
|32
|4.
|16
|9
|2
|5
|35 - 27
|29
|5.
|16
|8
|4
|4
|31 - 21
|28
|6.
|16
|8
|1
|7
|24 - 20
|25
|7.
|16
|7
|3
|6
|24 - 28
|24
|8.
|15
|6
|4
|5
|20 - 19
|22
|9.
|0:0
|16
|6
|4
|6
|19 - 17
|22
|10.
|0:0
|16
|5
|6
|5
|18 - 17
|21
|11.
|16
|5
|4
|7
|24 - 24
|19
|12.
|16
|5
|3
|8
|16 - 20
|18
|13.
|16
|5
|3
|8
|15 - 23
|18
|14.
|16
|4
|5
|7
|13 - 23
|17
|15.
|15
|5
|1
|9
|20 - 23
|16
|16.
|15
|2
|5
|8
|13 - 25
|11
|17.
|16
|2
|5
|9
|17 - 31
|11
|18.
|15
|1
|7
|7
|13 - 24
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|8
|0
|1
|23 - 6
|24
|2.
|8
|7
|0
|1
|15 - 5
|21
|3.
|9
|6
|1
|2
|22 - 11
|19
|4.
|9
|5
|3
|1
|18 - 12
|18
|5.
|8
|4
|2
|2
|10 - 4
|14
|6.
|8
|4
|2
|2
|10 - 7
|14
|7.
|7
|4
|1
|2
|8 - 6
|13
|8.
|8
|4
|1
|3
|10 - 8
|13
|9.
|0:0
|8
|3
|2
|3
|9 - 7
|11
|10.
|8
|3
|2
|3
|17 - 16
|11
|11.
|8
|3
|2
|3
|11 - 12
|11
|12.
|8
|3
|1
|4
|13 - 11
|10
|13.
|0:0
|7
|2
|3
|2
|11 - 10
|9
|14.
|7
|2
|3
|2
|11 - 13
|9
|15.
|8
|2
|3
|3
|10 - 9
|9
|16.
|7
|2
|1
|4
|6 - 9
|7
|17.
|7
|1
|4
|2
|7 - 9
|7
|18.
|8
|1
|2
|5
|5 - 13
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|6
|0
|2
|18 - 11
|18
|2.
|8
|5
|3
|0
|10 - 3
|18
|3.
|7
|5
|0
|2
|12 - 11
|15
|4.
|7
|4
|1
|2
|9 - 6
|13
|5.
|8
|4
|1
|3
|13 - 16
|13
|6.
|0:0
|9
|3
|3
|3
|7 - 7
|12
|7.
|0:0
|8
|3
|2
|3
|10 - 10
|11
|8.
|8
|3
|1
|4
|14 - 15
|10
|9.
|9
|2
|4
|3
|7 - 14
|10
|10.
|7
|2
|3
|2
|9 - 10
|9
|11.
|8
|2
|3
|3
|12 - 13
|9
|12.
|7
|2
|0
|5
|7 - 12
|6
|13.
|8
|1
|3
|4
|12 - 18
|6
|14.
|8
|1
|2
|5
|5 - 15
|5
|15.
|8
|1
|1
|6
|9 - 15
|4
|16.
|8
|1
|1
|6
|6 - 13
|4
|17.
|8
|0
|3
|5
|6 - 15
|3
|18.
|8
|0
|2
|6
|2 - 12
|2
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Краковия
|Кялльман Беньямин
|11 (6)
|Лех
|Исхак Микаэль
|10 (3)
|Погонь Щецин
|Кулурис Эфтимос
|10
|Радомяк Радом
|Роча Леонардо
|10
|Ягеллония Белосток
|Имас Хесус
|9 (3)
|Ракув
|Берггрен Густав
|1 5
|Видзев Лодзь
|Фернандес Хуан III
|1 4
|Заглембе Любин
|Налепа Михал
|2 2
|Краковия
|Какабадзе Отар
|5
|Радомяк Радом
|Донис Христос
|5