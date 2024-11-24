Тур: 16. Стадион: Эрнест Поль. Главный судья: Рачковски Павел
1:0
Конец матча
0'
52' Желтая карточкаTaofeek Ismaheel
70' Желтая карточкаПясецки Фабиан
1:0
89' ГолYosuke Furukawa
90' Желтая карточкаПодольски Лукас
90' Красная карточкаЧервински Якуб
90' Желтая карточкаПлах Франтишек
90'+8
Ход матча
52'
70'
89'
90'
90'
90'
26
Яницки
Рафал
64
Янжа
Эрик
36
Левицки
Якуб
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Яницки РафалЗащитник
-
64 Янжа ЭрикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
20 ХосемаЗащитник
- Защитник
-
18 Амброс ЛукасПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Урбан Ян
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
36 Левицки ЯкубЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
22 Моква ТомашЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Вукович Александар
История личных встреч
Гурник Забже
Пяст
11 матчей
72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
36.4%
54.5%
9.1%
4 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
36.4%
63.6%
4 победы 7 ничьих 0 побед
13 матчей
23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед
Первый тайм
38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 9 побед
Второй тайм
53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 6 побед
24 матча
33.3%
25%
41.7%
8 побед 6 ничьих 10 побед
Первый тайм
16.7%
45.8%
37.5%
4 победы 11 ничьих 9 побед
Второй тайм
16.7%
58.3%
25%
4 победы 14 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
16
9
Голов в среднем за матч
1.33
0.75
Среднее время на гол
67
120
Всего голов
14
14
Голов в среднем за матч
1.17
1.17
Среднее время на гол
77
77
Всего голов
30
23
Голов в среднем за матч
1.25
0.96
Тотал матчей
2.5
20
Больше 83%
Меньше 17%
4
13
Больше 54%
Меньше 46%
11
9
Больше 38%
Меньше 63%
15
5
Больше 21%
Меньше 79%
19
3
Больше 13%
Меньше 88%
21
2
Больше 8%
Меньше 92%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
23
Среднее время на гол
72
93
Бомбардиры внутри турнира
Гурник Забже
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Захович Лука
|4 (1)
|0.25
|Расак Дамиан
|4
|0.25
|Подольски Лукас
|2
|0.13
|Kamil Lukoszek
|1 (1)
|0.06
|Ольковски Павел
|1
|0.06
|Taofeek Ismaheel
|1
|0.06
|Yosuke Furukawa
|1
|0.06
|Нашименту Филипе
|1
|0.06
|Санчес Мануэль
|1
|0.06
|Хосема
|1
|0.06
|Хеллебранд Патрик
|1
|0.06
|Букса Александр
|1
|0.06
|Войтушек Норберт
|1
|0.06
|Янжа Эрик
|0
|0
|Кодзуки Соитиро
|0
|0
|Амброс Лукас
|0
|0
Пяст
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Феликс Хорхе
|4 (1)
|0.25
|Храпек Михал
|3 (1)
|0.19
|Амею Микаэль
|3
|0.19
|Росолек Мацей
|2
|0.13
|Червински Якуб
|1
|0.06
|Кадзиор Дамиан
|1
|0.06
|Щепаньски Милош
|1
|0.06
|Пырка Аркадиуш
|1
|0.06
|Пясецки Фабиан
|1
|0.06
|Костадинов Тихомир
|1
|0.06
|Томашевич Гжегож
|0
|0
Карточки
Гурник Забже
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Расак Дамиан
|4
|0
|Kamil Lukoszek
|4
|0
|Яницки Рафал
|2
|1
|Подольски Лукас
|3
|0
|Taofeek Ismaheel
|3
|0
|Янжа Эрик
|2
|0
|Войтушек Норберт
|2
|0
|Щесняк Криспин
|0
|1
|Захович Лука
|1
|0
|Ольковски Павел
|1
|0
|Санчес Мануэль
|1
|0
|Хеллебранд Патрик
|1
|0
|Nikodem Zielonka
|1
|0
|Yosuke Furukawa
|1
|0
|Амброс Лукас
|1
|0
|Сала Доминик
|1
|0
Пяст
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Червински Якуб
|4
|1
|Гук Томаш
|3
|1
|Дзичек Патрик
|3
|0
|Костадинов Тихомир
|3
|0
|Драпински Игорь
|3
|0
|Храпек Михал
|2
|0
|Кадзиор Дамиан
|2
|0
|Miguel Munoz2
|2
|0
|Амею Микаэль
|2
|0
|Томашевич Гжегож
|1
|0
|Феликс Хорхе
|1
|0
|Пясецки Фабиан
|1
|0
|Плах Франтишек
|1
|0
|Кацантонис Андреас
|1
|0
|Росолек Мацей
|1
|0
Результаты матчей
Гурник Забже
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Пяст
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (7)
0% (0)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
2
3
Гурник Забже
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Пяст
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
11% (1)
44% (4)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
5
4
Упущенные победы
8
9
Гурник Забже
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
13% (2)
50% (8)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (9)
25% (4)
19% (3)
Пяст
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
4
6
Волевые победы
6
5
Упущенные победы
10
12
Голы по времени матча
Забито
10
8
2 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 5
11 Не забивали 11
1
10%
0
0%
1-15
0
0%
3
38%
16-30
1
10%
1
13%
31-45
2
20%
1
13%
46-60
2
20%
1
13%
61-75
4
40%
2
25%
76-90
Пропущено
7
7
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
0
0%
1
14%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
2
29%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
43%
0
0%
61-75
0
0%
5
71%
76-90
Забито
11
11
6 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 2
10 Не забивали 10
2
18%
1
9%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
3
27%
5
45%
31-45
2
18%
1
9%
46-60
1
9%
3
27%
61-75
2
18%
1
9%
76-90
Пропущено
9
10
3 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 5
0
0%
2
20%
1-15
1
11%
1
10%
16-30
2
22%
2
20%
31-45
4
44%
1
10%
46-60
1
11%
4
40%
61-75
1
11%
0
0%
76-90
Забито
21
19
8 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 7
5 Не забивали 5
3
14%
1
5%
1-15
1
5%
3
16%
16-30
4
19%
6
32%
31-45
4
19%
2
11%
46-60
3
14%
4
21%
61-75
6
29%
3
16%
76-90
Пропущено
16
17
7 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 11
0
0%
3
18%
1-15
3
19%
1
6%
16-30
4
25%
3
18%
31-45
4
25%
1
6%
46-60
4
25%
4
24%
61-75
1
6%
5
29%
29%
76-90
Результаты последних матчей
Гурник Забже
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Шленск Вроцлав - Гурник Забже 0:1 Гурник Забже - Ягеллония Белосток 0:2 Видзев Лодзь - Гурник Забже 0:2 Гурник Забже - Сталь Мелец 3:1
Гурник Забже - Заглембе Любин 0:1 Легия - Гурник Забже 1:1 Гурник Забже - Радомяк Радом 0:1 Гурник Забже - ГКС Катовице 3:0 Мотор Люблин - Гурник Забже 1:0 Гурник Забже - Пуща Неполомице 4:2 Гурник Забже - Лехия Гданьск 2:3 Краковия - Гурник Забже 3:2 Гурник Забже - Ракув 0:0 Радомяк Радом - Гурник Забже 1:2 Гурник Забже - Тыхы 3:1 Гурник Забже - Погонь Щецин 1:0 Пуща Неполомице - Гурник Забже 2:2 Лех - Гурник Забже 2:0 Гурник Забже - Кошице 1:0 Карлсруэ - Гурник Забже 0:3
Пяст
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Пяст - Мотор Люблин 2:3 Радомяк Радом - Пяст 1:1 Арка Гдыня - Пяст 1:3 Пяст - Лехия Гданьск 3:3
Корона Кельце - Пяст 0:2 Рух Хожув - Пяст 1:4 Погонь Щецин - Пяст 1:0 Пяст - Ягеллония Белосток 0:1 Хутник Нова-Хута - Пяст 3:3 Видзев Лодзь - Пяст 1:0 Пяст - Пуща Неполомице 1:1 Ракув - Пяст 0:1 Пяст - Заглембе Любин 1:0 Сталь Мелец - Пяст 2:0 Пяст - ГКС Катовице 2:2 Легия - Пяст 1:2 Пяст - Шленск Вроцлав 2:0 Пяст - ЛКС Лодзь 2:1 Краковия - Пяст 1:1 Пяст - Корона Кельце 3:0
Результаты матчей
Гурник Забже
Пяст
Точный счет
1:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
2
1 раз 13%
2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Точный счет
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
1:0
3 раза 33%
1:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
Точное количество голов
2
4 раза 50%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
0
4 раза 44%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
Точный счет
1:0
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
1:0
4 раза 25%
1:1
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
Точное количество голов
0
5 раз 31%
2
5 раз 31%
1
4 раза 25%
3
2 раза 13%
0
5 раз 31%
1
5 раз 31%
2
5 раз 31%
3
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Гурник Забже
Пяст
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
61
35
43
26
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
54
44
27
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
115
Больше Меньше
115
79
610
214
115
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Краковия
|Кялльман Беньямин
|11 (6)
|Лех
|Исхак Микаэль
|10 (3)
|Погонь Щецин
|Кулурис Эфтимос
|10
|Радомяк Радом
|Роча Леонардо
|10
|Ягеллония Белосток
|Имас Хесус
|9 (3)
|Ракув
|Берггрен Густав
|1 5
|Пяст
|Червински Якуб
|1 4
|Видзев Лодзь
|Фернандес Хуан III
|1 4
|Заглембе Любин
|Налепа Михал
|2 2
|Краковия
|Какабадзе Отар
|5