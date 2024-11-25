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  3. Польша
  4. Экстракласса 2024-2025
Тур: 16. Стадион: . Главный судья: Щербович Марцин
Пуща Неполомице
2:0
Конец матча
Видзев Лодзь
0'
1:0
19' Гол
Абрамович Давид
22' Желтая карточка
Абрамович Давид
45' Желтая карточка
Жиро Матеуш
2:0
45' Пенальти
Косидис Михаил
66' Желтая карточка
Jacub Serafin
69' Вторая желтая карточка
Жиро Матеуш
73' Желтая карточка
Альварес Франциско
74' Желтая карточка
Шеху Юлиан
88' Желтая карточка
Lukasz Solowiej
90'+5
1
Kewin
Komar
5
Konrad
Stepien
27
Lukasz
Solowiej
4
Шимонович
Давид
33
Абрамович
Давид
14
Jacub
Serafin
70
Хайда
Войцех
12
Стемпень
Матеуш
24
Благаич
Яков
6
Ли
Чжин-Хен
35
Косидис
Михаил
1
Гикевич
Рафал
91
Marcel
Krajewski
4
Жиро
Матеуш
2
Сильва
Луис
3
Козловский
Самуэл
10
Альварес
Франциско
6
Шеху
Юлиан
37
Керк
Себастьян
77
Сыпек
Якуб
9
Рондич
Имад
78
Kamil
Cybulski
Пуща Неполомице
4-2-3-1
Видзев Лодзь
4-3-3

История личных встреч

Пуща Неполомице
Видзев Лодзь

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы

7 матчей

28.6%
14.3%
57.1%
2 победы 1 ничья 4 победы

Первый тайм

14.3%
71.4%
14.3%
1 победа 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

14.3%
42.9%
42.8%
1 победа 3 ничьи 3 победы

История матчей

Э
1:0
Э
3:2
ТМК
1:0
ПЛ
1:0
ПД
0:1
ПД
0:0
ПД
1:0

Голы

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

0.67
0.5

Среднее время на гол

135
180

Всего голов

5
1

Голов в среднем за матч

1.25
0.33

Среднее время на гол

72
270

Всего голов

7
3

Голов в среднем за матч

1
0.43

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

90
210

Бомбардиры внутри турнира

Пуща Неполомице
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Косидис Михаил 6 (1) 0.38
Якуба Роман 2 0.13
Konrad Stepien 1 0.06
Абрамович Давид 1 0.06
Jacub Serafin 1 0.06
Piotr Mrozinski 1 0.06
Шимонович Давид 1 0.06
Благаич Яков 1 0.06
Крачун Артур 1 (1) 0.06
Ли Чжин-Хен 0 0
Lukasz Solowiej 0 0
Видзев Лодзь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рондич Имад 7 (2) 0.44
Альварес Франциско 4 0.25
Jakub Lukowski 3 0.19
Сыпек Якуб 3 0.19
Керк Себастьян 1 0.06
Жиро Матеуш 1 0.06
Козловский Самуэл 0 0
Antoni Klimek 0 0
Marcel Krajewski 0 0

Карточки

Пуща Неполомице
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Абрамович Давид 5 0
Крачун Артур 3 1
Jacub Serafin 4 0
Якуба Роман 4 0
Шимонович Давид 3 0
Благаич Яков 3 0
Piotr Mrozinski 2 0
Холевяк Матеуш 2 0
Lukasz Solowiej 2 0
Konrad Stepien 2 0
Семашко Артур 2 0
Ли Чжин-Хен 2 0
Хайда Войцех 2 0
Сиплак Михал 1 0
Ревенко Иоан-Кэлин 1 0
Косидис Михаил 1 0
Видзев Лодзь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фернандес Хуан III 4 1
Козловский Самуэл 3 1
Шеху Юлиан 4 0
Жиро Матеуш 2 1
Альварес Франциско 2 1
Керк Себастьян 3 0
Сыпек Якуб 3 0
Ганоушек Марек 2 0
Рондич Имад 2 0
Кастрати Лирим 2 0
Гикевич Рафал 1 0
Гонг Хилари 1 0
Сильва Луис 1 0
Крешник Хайризи 1 0
Хамулич Саид 1 0
Antoni Klimek 1 0
Marcel Krajewski 1 0

Результаты матчей

Пуща Неполомице
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Видзев Лодзь
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

1
5

Упущенные победы

5
5
Пуща Неполомице
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
25% (2)
75% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
Видзев Лодзь
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
11% (1)
22% (2)
67% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

11
3

Упущенные победы

1
8
Пуща Неполомице
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
31% (5)
56% (9)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
50% (8)
13% (2)
Видзев Лодзь
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
13% (2)
25% (4)
63% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)

Сухие победы

7
2

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

12
8

Упущенные победы

6
13

Голы по времени матча

Забито

13
11
9 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 1
10 Не забивали 10
2
15%
1
9%
1-15
2
15%
2
18%
16-30
5
38%
2
18%
31-45
2
15%
1
9%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
2
15%
2
18%
76-90

Пропущено

13
16
6 В 1-м тайме 13
7 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 8
5 Не пропускали 9
3
23%
4
25%
1-15
1
8%
3
19%
16-30
2
15%
6
38%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
3
23%
1
6%
61-75
2
15%
2
13%
76-90

Забито

2
8
0 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 4
14 Не забивали 12
0
0%
4
50%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
100%
2
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

12
6
3 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
25%
3
50%
31-45
2
17%
1
17%
46-60
4
33%
0
0%
61-75
3
25%
2
33%
76-90

Забито

15
19
9 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 5
8 Не забивали 6
2
13%
5
26%
1-15
2
13%
3
16%
16-30
5
33%
3
16%
31-45
2
13%
1
5%
46-60
2
13%
4
21%
61-75
2
13%
2
11%
76-90

Пропущено

25
22
9 В 1-м тайме 16
16 Во 2-м тайме 6
9 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 13
3
12%
4
18%
1-15
1
4%
3
14%
16-30
5
20%
9
41%
31-45
4
16%
1
5%
46-60
7
28%
1
5%
61-75
5
20%
4
18%
76-90

Результаты последних матчей

Пуща Неполомице
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Сталь Мелец - Пуща Неполомице 2:0 Пуща Неполомице - Лех 2:0 Котвица Колобжег - Пуща Неполомице 0:1 Погонь Щецин - Пуща Неполомице 2:1
Радомяк Радом - Пуща Неполомице 2:0 Пуща Неполомице - ГКС Катовице 0:6 Ракув - Пуща Неполомице 2:0 Гурник Ленчна - Пуща Неполомице 1:1 Пуща Неполомице - Краковия 1:2 Пяст - Пуща Неполомице 1:1 Гурник Забже - Пуща Неполомице 4:2 Пуща Неполомице - Корона Кельце 0:0 Мотор Люблин - Пуща Неполомице 0:0 Пуща Неполомице - Лехия Гданьск 4:1 Пуща Неполомице - Легия 2:2 Заглембе Любин - Пуща Неполомице 1:0 Пуща Неполомице - Гурник Забже 2:2 Ягеллония Белосток - Пуща Неполомице 2:0 Пуща Неполомице - Подхале Новы-Тарг 2:1 Брук-Бет Термалица - Пуща Неполомице 1:1
Видзев Лодзь
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Видзев Лодзь - Заглембе Любин 2:0 Легия - Видзев Лодзь 2:1 Лехия Зелена-Гура - Видзев Лодзь 3:3 Видзев Лодзь - Гурник Забже 0:2
Мотор Люблин - Видзев Лодзь 3:4 Видзев Лодзь - Корона Кельце 0:1 Лехия Гданьск - Видзев Лодзь 1:1 Элана - Видзев Лодзь 1:3 Видзев Лодзь - Пяст 1:0 ГКС Катовице - Видзев Лодзь 2:2 Видзев Лодзь - Висла Плоцк 3:0 Ягеллония Белосток - Видзев Лодзь 1:0 Видзев Лодзь - Радомяк Радом 3:2 Погонь Щецин - Видзев Лодзь 2:0 Видзев Лодзь - Шленск Вроцлав 0:0 Краковия - Видзев Лодзь 1:3 Видзев Лодзь - Лех 2:1 Сталь Мелец - Видзев Лодзь 1:1 Легия - Видзев Лодзь 2:1 Видзев Лодзь - Баник Острава 2:1

Результаты матчей

Пуща Неполомице
Видзев Лодзь

Точный счет

2:0
2 раза 25%
2:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:6
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%

Точное количество голов

2
4 раза 50%
0
2 раза 25%
1
1 раз 13%
4
1 раз 13%
0
3 раза 43%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

2:0
4 раза 50%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
1:1
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:4
1 раз 11%

Точное количество голов

0
6 раз 75%
1
2 раза 25%
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%

Точный счет

2:0
6 раз 38%
0:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:6
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
2:0
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%

Точное количество голов

0
8 раз 50%
2
4 раза 25%
1
3 раза 19%
4
1 раз 6%
0
6 раз 38%
1
4 раза 25%
2
3 раза 19%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Пуща Неполомице
Видзев Лодзь

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
4
3
5
3
1.5
3
4
1
7
2.5
1
6
1
7
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
6
0.5
Больше Меньше
6
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
8
0.5
Больше Меньше
10
6
5
11
1.5
6
10
1
15
2.5
3
13
1
15
3.5
1
15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лех
 16 12 1 3 32 - 12 37
2.
Ягеллония Белосток
 16 10 3 3 30 - 23 33
3.
Ракув
 16 9 5 2 20 - 7 32
4.
Краковия
 16 9 2 5 35 - 27 29
5.
Легия
 16 8 4 4 31 - 21 28
6.
Погонь Щецин
 16 8 1 7 24 - 20 25
7.
Гурник Забже
 16 7 3 6 20 - 17 24
8.
Мотор Люблин
 16 7 3 6 24 - 28 24
9.
Видзев Лодзь
 16 6 4 6 20 - 21 22
10.
Пяст
 16 5 5 6 18 - 18 20
11.
ГКС Катовице
 16 5 4 7 24 - 24 19
12.
Сталь Мелец
 16 5 3 8 16 - 20 18
13.
Заглембе Любин
 16 5 3 8 15 - 23 18
14.
Корона Кельце
 16 4 5 7 13 - 23 17
15.
Радомяк Радом
 15 5 1 9 20 - 23 16
16.
Пуща Неполомице
 16 3 5 8 15 - 25 14
17.
Лехия Гданьск
 16 2 5 9 17 - 31 11
18.
Шленск Вроцлав
 15 1 7 7 13 - 24 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лех
 9 8 0 1 23 - 6 24
2.
Погонь Щецин
 8 7 0 1 15 - 5 21
3.
Легия
 9 6 1 2 22 - 11 19
4.
Ягеллония Белосток
 9 5 3 1 18 - 12 18
5.
Ракув
 8 4 2 2 10 - 4 14
6.
Сталь Мелец
 8 4 2 2 10 - 7 14
7.
Видзев Лодзь
 7 4 1 2 8 - 6 13
8.
Гурник Забже
 8 4 1 3 10 - 7 13
9.
Заглембе Любин
 8 4 1 3 10 - 8 13
10.
Пуща Неполомице
 8 3 3 2 13 - 13 12
11.
Краковия
 8 3 2 3 17 - 16 11
12.
Мотор Люблин
 8 3 2 3 11 - 12 11
13.
Радомяк Радом
 8 3 1 4 13 - 11 10
14.
Пяст
 7 2 3 2 11 - 10 9
15.
ГКС Катовице
 8 2 3 3 10 - 9 9
16.
Корона Кельце
 7 2 1 4 6 - 9 7
17.
Шленск Вроцлав
 7 1 4 2 7 - 9 7
18.
Лехия Гданьск
 8 1 2 5 5 - 13 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краковия
 8 6 0 2 18 - 11 18
2.
Ракув
 8 5 3 0 10 - 3 18
3.
Ягеллония Белосток
 7 5 0 2 12 - 11 15
4.
Лех
 7 4 1 2 9 - 6 13
5.
Мотор Люблин
 8 4 1 3 13 - 16 13
6.
Гурник Забже
 8 3 2 3 10 - 10 11
7.
Пяст
 9 3 2 4 7 - 8 11
8.
ГКС Катовице
 8 3 1 4 14 - 15 10
9.
Корона Кельце
 9 2 4 3 7 - 14 10
10.
Легия
 7 2 3 2 9 - 10 9
11.
Видзев Лодзь
 9 2 3 4 12 - 15 9
12.
Радомяк Радом
 7 2 0 5 7 - 12 6
13.
Лехия Гданьск
 8 1 3 4 12 - 18 6
14.
Заглембе Любин
 8 1 2 5 5 - 15 5
15.
Погонь Щецин
 8 1 1 6 9 - 15 4
16.
Сталь Мелец
 8 1 1 6 6 - 13 4
17.
Шленск Вроцлав
 8 0 3 5 6 - 15 3
18.
Пуща Неполомице
 8 0 2 6 2 - 12 2
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Краковия Кялльман Беньямин 11 (6)
Лех Исхак Микаэль 10 (3)
Погонь Щецин Кулурис Эфтимос 10
Радомяк Радом Роча Леонардо 10
Ягеллония Белосток Имас Хесус 9 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Ракув Берггрен Густав 1 5
Пяст Червински Якуб 1 4
Видзев Лодзь Фернандес Хуан III 1 4
Заглембе Любин Налепа Михал 2 2
Краковия Какабадзе Отар 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 52'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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