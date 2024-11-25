Тур: 16. Стадион: Stadion Puszczy. Главный судья: Щербович Марцин
2:0
Конец матча
0'
1:0
19' ГолАбрамович Давид
22' Желтая карточкаАбрамович Давид
45' Желтая карточкаЖиро Матеуш
2:0
45' ПенальтиКосидис Михаил
66' Желтая карточкаJacub Serafin
69' Вторая желтая карточкаЖиро Матеуш
73' Желтая карточкаАльварес Франциско
74' Желтая карточкаШеху Юлиан
88' Желтая карточкаLukasz Solowiej
90'+5
Ход матча
19'
22'
45'
45'
2:0
66'
69'
74'
88'
Прогноз на матч от Liveresult
-
3.15 «Пуща» победит
-
70
Хайда
Войцех
24
Благаич
Яков
77
Сыпек
Якуб
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
70 Хайда ВойцехПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Благаич ЯковПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
45 Кидрич РокНападающий
-
-
Главный тренер: Tomasz Tulacz
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Сыпек ЯкубНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Daniel Mysliwiec
История личных встреч
Пуща Неполомице
Видзев Лодзь
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы
7 матчей
28.6%
14.3%
57.1%
2 победы 1 ничья 4 победы
Первый тайм
14.3%
71.4%
14.3%
1 победа 5 ничьих 1 победа
Второй тайм
14.3%
42.9%
42.8%
1 победа 3 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
0.67
0.5
Среднее время на гол
135
180
Всего голов
5
1
Голов в среднем за матч
1.25
0.33
Среднее время на гол
72
270
Всего голов
7
3
Голов в среднем за матч
1
0.43
Тотал матчей
2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
90
210
Бомбардиры внутри турнира
Пуща Неполомице
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Косидис Михаил
|6 (1)
|0.38
|Якуба Роман
|2
|0.13
|Konrad Stepien
|1
|0.06
|Абрамович Давид
|1
|0.06
|Jacub Serafin
|1
|0.06
|Piotr Mrozinski
|1
|0.06
|Шимонович Давид
|1
|0.06
|Благаич Яков
|1
|0.06
|Крачун Артур
|1 (1)
|0.06
|Ли Чжин-Хен
|0
|0
|Lukasz Solowiej
|0
|0
Видзев Лодзь
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рондич Имад
|7 (2)
|0.44
|Альварес Франциско
|4
|0.25
|Jakub Lukowski
|3
|0.19
|Сыпек Якуб
|3
|0.19
|Керк Себастьян
|1
|0.06
|Жиро Матеуш
|1
|0.06
|Козловский Самуэл
|0
|0
|Antoni Klimek
|0
|0
|Marcel Krajewski
|0
|0
Карточки
Пуща Неполомице
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Абрамович Давид
|5
|0
|Крачун Артур
|3
|1
|Jacub Serafin
|4
|0
|Якуба Роман
|4
|0
|Шимонович Давид
|3
|0
|Благаич Яков
|3
|0
|Piotr Mrozinski
|2
|0
|Холевяк Матеуш
|2
|0
|Lukasz Solowiej
|2
|0
|Konrad Stepien
|2
|0
|Семашко Артур
|2
|0
|Ли Чжин-Хен
|2
|0
|Хайда Войцех
|2
|0
|Сиплак Михал
|1
|0
|Ревенко Иоан-Кэлин
|1
|0
|Косидис Михаил
|1
|0
Видзев Лодзь
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фернандес Хуан III
|4
|1
|Козловский Самуэл
|3
|1
|Шеху Юлиан
|4
|0
|Жиро Матеуш
|2
|1
|Альварес Франциско
|2
|1
|Керк Себастьян
|3
|0
|Сыпек Якуб
|3
|0
|Ганоушек Марек
|2
|0
|Рондич Имад
|2
|0
|Кастрати Лирим
|2
|0
|Гикевич Рафал
|1
|0
|Гонг Хилари
|1
|0
|Сильва Луис
|1
|0
|Крешник Хайризи
|1
|0
|Хамулич Саид
|1
|0
|Antoni Klimek
|1
|0
|Marcel Krajewski
|1
|0
Результаты матчей
Пуща Неполомице
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Видзев Лодзь
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
1
5
Упущенные победы
5
5
Пуща Неполомице
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
25% (2)
75% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
Видзев Лодзь
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
11% (1)
22% (2)
67% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Сухие победы
5
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
11
3
Упущенные победы
1
8
Пуща Неполомице
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
31% (5)
56% (9)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
50% (8)
13% (2)
Видзев Лодзь
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
13% (2)
25% (4)
63% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)
Сухие победы
7
2
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
12
8
Упущенные победы
6
13
Голы по времени матча
Забито
13
11
9 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 1
10 Не забивали 10
2
15%
1
9%
1-15
2
15%
2
18%
16-30
5
38%
2
18%
31-45
2
15%
1
9%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
2
15%
2
18%
76-90
Пропущено
13
16
6 В 1-м тайме 13
7 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 8
5 Не пропускали 9
3
23%
4
25%
1-15
1
8%
3
19%
16-30
2
15%
6
38%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
3
23%
1
6%
61-75
2
15%
2
13%
76-90
Забито
2
8
0 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 4
14 Не забивали 12
0
0%
4
50%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
100%
2
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
12
6
3 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
25%
3
50%
31-45
2
17%
1
17%
46-60
4
33%
0
0%
61-75
3
25%
2
33%
76-90
Забито
15
19
9 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 5
8 Не забивали 6
2
13%
5
26%
1-15
2
13%
3
16%
16-30
5
33%
3
16%
31-45
2
13%
1
5%
46-60
2
13%
4
21%
61-75
2
13%
2
11%
76-90
Пропущено
25
22
9 В 1-м тайме 16
16 Во 2-м тайме 6
9 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 13
3
12%
4
18%
1-15
1
4%
3
14%
16-30
5
20%
9
41%
31-45
4
16%
1
5%
46-60
7
28%
1
5%
61-75
5
20%
4
18%
76-90
Результаты последних матчей
Пуща Неполомице
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Сталь Мелец - Пуща Неполомице 2:0 Пуща Неполомице - Лех 2:0 Котвица Колобжег - Пуща Неполомице 0:1 Погонь Щецин - Пуща Неполомице 2:1
Радомяк Радом - Пуща Неполомице 2:0 Пуща Неполомице - ГКС Катовице 0:6 Ракув - Пуща Неполомице 2:0 Гурник Ленчна - Пуща Неполомице 1:1 Пуща Неполомице - Краковия 1:2 Пяст - Пуща Неполомице 1:1 Гурник Забже - Пуща Неполомице 4:2 Пуща Неполомице - Корона Кельце 0:0 Мотор Люблин - Пуща Неполомице 0:0 Пуща Неполомице - Лехия Гданьск 4:1 Пуща Неполомице - Легия 2:2 Заглембе Любин - Пуща Неполомице 1:0 Пуща Неполомице - Гурник Забже 2:2 Ягеллония Белосток - Пуща Неполомице 2:0 Пуща Неполомице - Подхале Новы-Тарг 2:1 Брук-Бет Термалица - Пуща Неполомице 1:1
Видзев Лодзь
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Видзев Лодзь - Заглембе Любин 2:0 Легия - Видзев Лодзь 2:1 Лехия Зелена-Гура - Видзев Лодзь 3:3 Видзев Лодзь - Гурник Забже 0:2
Мотор Люблин - Видзев Лодзь 3:4 Видзев Лодзь - Корона Кельце 0:1 Лехия Гданьск - Видзев Лодзь 1:1 Элана - Видзев Лодзь 1:3 Видзев Лодзь - Пяст 1:0 ГКС Катовице - Видзев Лодзь 2:2 Видзев Лодзь - Висла Плоцк 3:0 Ягеллония Белосток - Видзев Лодзь 1:0 Видзев Лодзь - Радомяк Радом 3:2 Погонь Щецин - Видзев Лодзь 2:0 Видзев Лодзь - Шленск Вроцлав 0:0 Краковия - Видзев Лодзь 1:3 Видзев Лодзь - Лех 2:1 Сталь Мелец - Видзев Лодзь 1:1 Легия - Видзев Лодзь 2:1 Видзев Лодзь - Баник Острава 2:1
Результаты матчей
Пуща Неполомице
Видзев Лодзь
Точный счет
2:0
2 раза 25%
2:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:6
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
Точное количество голов
2
4 раза 50%
0
2 раза 25%
1
1 раз 13%
4
1 раз 13%
0
3 раза 43%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Точный счет
2:0
4 раза 50%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
1:1
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:4
1 раз 11%
Точное количество голов
0
6 раз 75%
1
2 раза 25%
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
Точный счет
2:0
6 раз 38%
0:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:6
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
2:0
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
Точное количество голов
0
8 раз 50%
2
4 раза 25%
1
3 раза 19%
4
1 раз 6%
0
6 раз 38%
1
4 раза 25%
2
3 раза 19%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Пуща Неполомице
Видзев Лодзь
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
43
53
34
17
16
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
26
Больше Меньше
63
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
88
Больше Меньше
106
511
610
115
313
115
115
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Краковия
|Кялльман Беньямин
|11 (6)
|Лех
|Исхак Микаэль
|10 (3)
|Погонь Щецин
|Кулурис Эфтимос
|10
|Радомяк Радом
|Роча Леонардо
|10
|Ягеллония Белосток
|Имас Хесус
|9 (3)
|Ракув
|Берггрен Густав
|1 5
|Пяст
|Червински Якуб
|1 4
|Видзев Лодзь
|Фернандес Хуан III
|1 4
|Заглембе Любин
|Налепа Михал
|2 2
|Краковия
|Какабадзе Отар
|5