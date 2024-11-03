Тур: 12. Стадион: Stadio San Vito-Gigi Marulla.
1:1
Второй тайм: 90+'
0'
1:0
37' ГолФлоренци Альдо
39' Желтая карточкаСтоянович Петар
40' Желтая карточкаРиччи Джакомо
47' Желтая карточкаPietro Martino
1:1
64' ПенальтиВерде Даниэле
66' Желтая карточкаКуан Кристиан
67' Желтая карточкаВлодарчик Шимон
68' Желтая карточкаБраф Джейден
Ход матча
37'
1:0
39'
40'
47'
64'
1:1
66'
67'
68'
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 3
-
2 Удары в створ 2
-
3 Угловые 2
-
4 Офсайды 1
-
12 Нарушения правил 17
-
3 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
47 Владение мячом, % 53
55
Сепе
Луиджи
15
Бронн
Дилан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Маури ХосеПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Альвини Массимилиано
- Основной состав
-
55 Сепе ЛуиджиВратарь
- Защитник
-
15 Бронн ДиланЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Каллон ЯяНападающий
-
24 Браф ДжейденНападающий
-
-
17 Lilian Njoh
-
Главный тренер: Мартушьелло Джованни
История личных встреч
Козенца
Салернитана
5 матчей
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
20%
120%
1 победа 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 2 победы
10 матчей
20%
50%
30%
2 победы 5 ничьих 3 победы
Первый тайм
10%
80%
10%
1 победа 8 ничьих 1 победа
Второй тайм
10%
70%
20%
1 победа 7 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
1
4
Голов в среднем за матч
0.17
1
Среднее время на гол
540
90
Всего голов
4
2
Голов в среднем за матч
1
0.33
Среднее время на гол
90
270
Всего голов
5
6
Голов в среднем за матч
0.5
0.6
Тотал матчей
2.5
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
Среднее время на гол
180
150
Бомбардиры внутри турнира
Козенца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Tommaso Fumagalli
|3 (1)
|0.25
|Д'Орацио Томмазо
|2
|0.17
|Manuel Ricciardi
|2
|0.17
|Стриццоло Лука
|1
|0.08
|Флоренци Альдо
|1
|0.08
|Andrea Rizzo Pinna
|1
|0.08
|Киерво Риккардо
|0
|0
|Христов Андреа
|0
|0
Салернитана
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Верде Даниэле
|2 (1)
|0.17
|Сими Нванкво
|2 (1)
|0.17
|Браф Джейден
|2
|0.17
|Тонгья Франко
|2
|0.17
|Феррари Джанмарко
|1
|0.08
|Тельо Андрес
|1
|0.08
|Валенсия Диего
|1
|0.08
|Данилюк Флавиус
|1
|0.08
|Гильоне Паоло
|0
|0
|Влодарчик Шимон
|0
|0
|Аматуччи Лоренцо
|0
|0
|Lilian Njoh
|0
|0
Карточки
Козенца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Матеус Чарлис
|4
|0
|Христов Андреа
|2
|1
|Вентури Майкл
|2
|1
|Куан Кристиан
|3
|0
|Флоренци Альдо
|3
|0
|Курфалидис Христос
|3
|0
|Стриццоло Лука
|2
|0
|Маури Хосе
|2
|0
|Риччи Джакомо
|2
|0
|Д'Орацио Томмазо
|2
|0
|Маццокки Симоне
|2
|0
|Alessandro Caporale
|2
|0
|Кампорезе Микеле
|1
|0
|Микай Алессандро
|1
|0
|Санкох Мохамед
|1
|0
|Далле Мура Кристиан
|1
|0
|Manuel Ricciardi
|1
|0
|Киерво Риккардо
|1
|0
|Pietro Martino
|1
|0
|Tommaso Fumagalli
|1
|0
Салернитана
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Стоянович Петар
|5
|0
|Тельо Андрес
|5
|0
|Каллон Яя
|2
|1
|Торрегросса Эрнесто
|3
|0
|Браф Джейден
|3
|0
|Сориано Роберто
|2
|0
|Феррари Джанмарко
|2
|0
|Хрустич Айдин
|2
|0
|Маджоре Джулио
|2
|0
|Велтхёйс Тейс
|2
|0
|Аматуччи Лоренцо
|2
|0
|Фиорилло Винченцо
|0
|1
|Верде Даниэле
|1
|0
|Дальмонте Никола
|1
|0
|Бронн Дилан
|1
|0
|Кулибали Мамаду
|1
|0
|Данилюк Флавиус
|1
|0
|Влодарчик Шимон
|1
|0
Результаты матчей
Козенца
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Салернитана
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
1
3
Козенца
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Салернитана
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
3
5
Упущенные победы
3
5
Козенца
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)
Салернитана
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
4
5
Упущенные победы
4
8
Голы по времени матча
Забито
4
4
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
8 Не забивали 8
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
1
25%
16-30
1
25%
1
25%
31-45
1
25%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
5
6
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
2
33%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
2
40%
1
17%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Забито
5
7
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
7 Не забивали 7
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
3
43%
76-90
Пропущено
5
10
3 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
1
20%
3
30%
1-15
1
20%
1
10%
16-30
1
20%
2
20%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
2
40%
1
10%
76-90
Забито
9
11
5 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 3
4 Не забивали 4
1
11%
2
18%
1-15
1
11%
2
18%
16-30
3
33%
1
9%
31-45
1
11%
2
18%
46-60
1
11%
1
9%
61-75
2
22%
3
27%
76-90
Пропущено
10
16
5 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 8
2
20%
3
19%
1-15
2
20%
3
19%
16-30
1
10%
4
25%
31-45
2
20%
2
13%
46-60
1
10%
2
13%
61-75
2
20%
2
13%
76-90
Результаты последних матчей
Козенца
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Реджана - Козенца 0:1 Козенца - Юве Стабия 1:1 Читтаделла - Козенца 0:0 Козенца - Зюйдтироль 0:2
Бари - Козенца 1:1 Козенца - Сассуоло 0:1 Козенца - Сампдория 2:1 Палермо - Козенца 1:1 Козенца - Специя 0:0 Мантуя - Козенца 3:2 Козенца - Кремонезе 1:0 Торино - Козенца 2:0 Козенца - Фоджа 2:0 Трапани - Козенца 1:1 Комо - Козенца 1:1 Козенца - Специя 2:2 Асколи - Козенца 0:1 Козенца - Бари 4:1 Реджана - Козенца 0:4 Козенца - Палермо 1:1
Салернитана
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Салернитана - Чезена 1:1 Кремонезе - Салернитана 2:1 Салернитана - Специя 0:2 Палермо - Салернитана 0:1
Салернитана - Катанзаро 0:0 Удинезе - Салернитана 3:1 Реджана - Салернитана 0:0 Салернитана - Пиза 2:3 Мантуя - Салернитана 1:0 Салернитана - Сампдория 3:2 Зюйдтироль - Салернитана 3:2 Салернитана - Читтаделла 2:1 Салернитана - Специя 3:3 Бари - Салернитана 1:1 Салернитана - Волос 0:1 Салернитана - Дельфино Кури Пескара 9:0 Милан - Салернитана 3:3 Салернитана - Верона 1:2 Ювентус - Салернитана 1:1 Салернитана - Аталанта 1:2
Результаты матчей
Козенца
Салернитана
Точный счет
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
1:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
Точный счет
1:1
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
0:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
0:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
3:2
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
Точное количество голов
1
5 раз 45%
0
4 раза 36%
2
2 раза 18%
0
4 раза 36%
1
3 раза 27%
2
3 раза 27%
3
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
Козенца
Салернитана
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
42
15
33
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
32
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
74
Больше Меньше
74
29
47
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:1
|12
|7
|4
|1
|20 - 12
|25
|2.
|12
|6
|6
|0
|16 - 8
|24
|3.
|11
|6
|4
|1
|23 - 12
|22
|4.
|1:3
|12
|5
|3
|4
|18 - 16
|18
|5.
|1:0
|12
|5
|3
|4
|20 - 18
|18
|6.
|0:0
|12
|4
|5
|3
|12 - 9
|17
|7.
|12
|4
|5
|3
|13 - 13
|17
|8.
|11
|4
|3
|4
|16 - 14
|15
|9.
|1:1
|12
|3
|6
|3
|10 - 11
|15
|10.
|11
|4
|2
|5
|15 - 17
|14
|11.
|0:0
|12
|2
|8
|2
|11 - 9
|14
|12.
|12
|2
|8
|2
|13 - 11
|14
|13.
|11
|3
|4
|4
|11 - 14
|13
|14.
|0:1
|12
|4
|1
|7
|14 - 19
|13
|15.
|12
|3
|4
|5
|11 - 13
|13
|16.
|12
|3
|4
|5
|11 - 13
|13
|17.
|1:1
|12
|3
|4
|5
|13 - 16
|13
|18.
|12
|2
|5
|5
|16 - 19
|11
|19.
|0:0
|12
|2
|5
|5
|6 - 15
|11
|20.
|0:0
|12
|1
|6
|5
|7 - 17
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|5
|1
|0
|10 - 4
|16
|2.
|1:0
|7
|5
|1
|1
|16 - 10
|16
|3.
|3:1
|6
|4
|2
|0
|11 - 5
|14
|4.
|5
|3
|2
|0
|6 - 3
|11
|5.
|5
|3
|1
|1
|11 - 6
|10
|6.
|6
|3
|1
|2
|11 - 9
|10
|7.
|0:0
|7
|2
|4
|1
|10 - 6
|10
|8.
|6
|2
|3
|1
|6 - 3
|9
|9.
|1:1
|7
|2
|3
|2
|5 - 6
|9
|10.
|6
|2
|2
|2
|7 - 6
|8
|11.
|6
|2
|2
|2
|10 - 9
|8
|12.
|1:1
|6
|2
|2
|2
|8 - 9
|8
|13.
|1:3
|6
|2
|2
|2
|6 - 7
|8
|14.
|7
|1
|5
|1
|8 - 8
|8
|15.
|5
|2
|1
|2
|3 - 3
|7
|16.
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|17.
|0:1
|6
|2
|1
|3
|9 - 11
|7
|18.
|0:0
|5
|1
|3
|1
|3 - 2
|6
|19.
|0:0
|5
|0
|4
|1
|2 - 3
|4
|20.
|0:0
|6
|0
|4
|2
|3 - 7
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|3
|3
|0
|12 - 6
|12
|2.
|3:1
|6
|3
|2
|1
|9 - 7
|11
|3.
|0:0
|7
|3
|2
|2
|9 - 7
|11
|4.
|1:3
|6
|3
|1
|2
|12 - 9
|10
|5.
|7
|2
|4
|1
|6 - 6
|10
|6.
|6
|2
|2
|2
|13 - 11
|8
|7.
|6
|1
|5
|0
|6 - 4
|8
|8.
|0:0
|7
|2
|1
|4
|4 - 12
|7
|9.
|5
|1
|3
|1
|5 - 3
|6
|10.
|1:1
|5
|1
|3
|1
|5 - 5
|6
|11.
|0:1
|6
|2
|0
|4
|5 - 8
|6
|12.
|1:1
|6
|1
|2
|3
|5 - 7
|5
|13.
|6
|1
|2
|3
|4 - 7
|5
|14.
|0:0
|6
|1
|2
|3
|4 - 10
|5
|15.
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|16.
|0:0
|5
|0
|4
|1
|1 - 3
|4
|17.
|6
|1
|1
|4
|5 - 10
|4
|18.
|6
|0
|3
|3
|6 - 10
|3
|19.
|1:0
|5
|0
|2
|3
|4 - 8
|2
|20.
|6
|0
|2
|4
|5 - 11
|2
- — Повышение
- — Выход в 1/2 финала плей-офф
- — Выход в 1/4 финала плей-офф
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Чезена
|Cristian Shpendi
|7
|Специя
|Эспозито Франческо
|5
|Сассуоло
|Торстведт Кристиан
|5
|Юве Стабия
|Адоранте Андреа
|5
|Сампдория
|Кода Массимо
|4 (2)
|Юве Стабия
|Francesco Folino
|1 5
|Юве Стабия
|Marco Ruggero
|6
|Чезена
|Каргбо Аугустус
|1 4
|Салернитана
|Стоянович Петар
|5
|Салернитана
|Тельо Андрес
|5